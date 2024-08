10 hervorragende Kalkulationsvorlagen für genaue Kostenvorhersagen in ClickUp, Excel und Word

Den Preis für ein Projekt, ein Produkt oder eine Dienstleistung aufzuschlüsseln, kann Zeit und Mühe kosten. Sie müssen die Angelegenheit mit laserscharfer Präzision und Genauigkeit angehen und keinen Raum für Ungewissheiten und "Was-wäre-wenn" lassen.

Eine grobe Schätzung mag wie ein einfacher Ausweg klingen, aber in der Geschäftswelt ist das ein Tabu. Ihre künftigen Kunden, Investoren und Manager müssen wissen, mit welchem Preis sie rechnen müssen, damit sie ihre Budgets planen und Ressourcen zuweisen können.

Wenn Sie nur einen einzigen Punkt aus der Gleichung herauslassen, öffnen Sie die Tür für Missverständnisse, Fehlkommunikation und im schlimmsten Fall für rechtliche Probleme. Zum Glück gibt es einen Weg, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Informationen offenlegen - Vorlagen für Kostenvoranschläge. Sie enthalten vorgefertigte Abschnitte, die Ihnen dabei helfen, einen Kostenvoranschlag zu erstellen, der auf Ihren Arbeitsbereich abgestimmt ist und alle kostenrelevanten Details enthält.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top-10-Vorlagen für die Erstellung von Kostenvoranschlägen im Handumdrehen vor. 💸

Was ist eine Kostenvoranschlagsvorlage?

Ein Kostenvoranschlag ist ein Dokument, das angibt, wie viel Sie für Produkte, Dienstleistungen oder Projekte, an denen Sie arbeiten, berechnen werden. Er enthält alle Kosten, die für den betreffenden Gegenstand anfallen, und gibt einen Überblick über den Endpreis. Da es sich bei Kostenvoranschlägen um ungefähre Angaben zu den Gesamtkosten handelt, sind sie rechtlich nicht bindend, und Ihre potenziellen Kunden können sie ohne Konsequenzen ablehnen.

Eine Vorlage für Kostenvoranschläge ist eine Abkürzung für die Erstellung hochwertiger Kostenvoranschläge. Anstatt herauszufinden, welche Abschnitte Sie in Ihr Dokument aufnehmen müssen, können Sie eine Vorlage verwenden und einfach die erforderlichen Informationen ausfüllen. Mit Kostenvorlagen sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Problemen, so dass die Kundenzufriedenheit gewährleistet ist.

Was sind die wesentlichen Elemente einer Kostenvorlage?

Wenn Sie einen qualitativ hochwertigen Kostenvoranschlag erstellen möchten, sollten Sie sicherstellen, dass er die folgenden wesentlichen Elemente (Abschnitte) enthält:

Ihre Informationen: Eine Vorlage für einen Kostenvoranschlag beginnt in der Regel mit einem Feld, in das Sie Ihre Informationen eintragen sollten Informationen des Empfängers: In diesem Abschnitt können Sie Informationen über den Empfänger des Kostenvoranschlags hinzufügen Umfang der Arbeiten: Hier geben Sie die Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen an, die Sie anbieten werden. Geben Sie Mengen, benötigte Materialien und spezifische Aufgaben an, die erledigt werden sollen Preisangaben: Machen Sie Angaben zur Preisgestaltung und gehen Sie auf Steuern und mögliche Rabatte oder Sonderangebote ein, die Ihr Kunde in Anspruch nehmen kann Zahlungsbedingungen: Hier geben Sie an, wie lange der Kostenvoranschlag gültig ist und welche Zahlungsarten und -termine akzeptabel sind Unterschrift: Eine Vorlage für einen Kostenvoranschlag sollte Platz für die Unterschrift Ihres Kunden haben, wenn er sich entscheidet, Ihren Vorschlag anzunehmen

Denken Sie daran, dass die tatsächlichen Elemente und ihre Reihenfolge vom Zweck der Vorlage abhängen. Eine Vorlage für einen Kostenvoranschlag, die für den internen Gebrauch bestimmt ist, sieht beispielsweise ganz anders aus als eine Vorlage für einen Kostenvoranschlag, den Sie für Kunden verwenden werden.

Die 10 besten Vorlagen für Kostenvoranschläge zur Offenlegung der erwarteten Kosten

Nachdem wir Dutzende von Kostenvoranschlägen analysiert haben, haben wir die besten Vorlagen in die engere Wahl gezogen ClickUp , Excel und Word, die Ihnen dabei helfen werden, Transparenz mit Ihren Kunden zu bewahren und Missverständnisse zu vermeiden.

1. ClickUp Projektkostenmanagement Vorlage

Behalten Sie den Überblick über alle Kosten und arbeiten Sie effizient zusammen mit der ClickUp-Projektkostenmanagement-Vorlage

Wenn Sie der Herr über Ihr Projektbudget sein wollen, ist die

ClickUp-Projektkostenmanagement-Vorlage

ist der richtige Weg!

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Kosten zu schätzen, mehrere Projekte in Echtzeit zu verfolgen, die Kostenentwicklung zu visualisieren und Ressourcen entsprechend zuzuweisen. Sie ist unglaublich praktisch für die Abwicklung komplexer Projekte mit zahlreichen Beteiligten, da sie die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtert.

Ihr Ausgangspunkt ist die Ansicht Projektkostenantragsformular. Diese

ClickUp-Formular

ist der Ort, an dem Ihre Teammitglieder und Partner Details über ihre Projekte angeben und die geschätzten Kosten offenlegen. Das Formular ist anpassbar - Sie können ClickUp-Aufgabenfelder hinzufügen (die Symbolleiste auf der linken Seite des Bildschirms), die vorhandenen Fragen bearbeiten oder neue Fragen erstellen, um sie an den Arbeitsbereich Ihres Unternehmens anzupassen.

Sobald die Formulare ausgefüllt sind, können Sie die bereitgestellten Informationen in verschiedenen Ansichtsmodi betrachten, beginnend mit der Projektkosten-Tabellenansicht. Hier sind Ihre Projekte nach ihrem Status (z. B. "Genehmigung erforderlich", "Genehmigt" und "Abgeschlossen") und ihren Kosten gruppiert. Die Spalten entsprechen den Fragen im Formular.

Inzwischen ist die

Kalender-Ansicht

ermöglicht es Ihnen, projektbezogene Kosten in einem Kalender zu sehen, damit Sie nichts übersehen.

Die Tafel für den Genehmigungsprozess zeigt Ihre Projekte und deren Genehmigungsergebnis an, während die Projektliste alle Details zusammenfasst und Empfänger, Fälligkeitsdaten und Genehmigende anzeigt.

2. ClickUp Projektmanagement Tabellenkalkulation Vorlage

Verwalten Sie Ihre Projekte und deren Kosten mit Leichtigkeit mit dem ClickUp Project Management Spreadsheet Template

Das Kostenmanagement ist eine der vielen Aufgaben von Projektmanagern. Wenn Sie eine Vorlage suchen, die Ihnen hilft, die projektbezogenen Kosten zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Aufgaben rechtzeitig und ohne Schluckauf abgeschlossen werden, greifen Sie auf die

ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für Projektmanagement

.

Verwenden Sie die Vorlage und ihre verschiedenen Ansichten, um alle projektbezogenen Informationen zu zentralisieren, Klarheit zu schaffen, klar zu kommunizieren und die Effizienz zu steigern.

Die erste Ansicht ist die Tabelle Lieferungen - hier können Sie Ihr Projekt in Phasen unterteilen und Aufgaben erstellen. Fügen Sie Beauftragte hinzu,

prioritätsstufen

, Status, Risikostufen und andere Details, um einen umfassenden Überblick zu erhalten. Standardmäßig enthält die Ansicht keine Spalte für Projektkosten, aber Sie können ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

Die zweite Ansicht ist der Genehmigungsprozess. Diese Ansicht

Kanban-Tafel

zeigt die Aufgaben, die Sie in der vorherigen Ansicht hinzugefügt haben, als Karten an und klassifiziert sie nach ihrem Genehmigungsstatus (z. B. "Ausstehend", "Bereit zur Genehmigung" oder "Muss überarbeitet werden"). Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp, um die Karten zu verschieben, während die Aufgaben fortschreiten.

Die Projekt-Gantt-Ansicht visualisiert alle Aufgaben auf einer Zeitachse, so dass Sie vorausplanen und die Arbeitsbelastung mit maximaler Effizienz verwalten können.

3. ClickUp Projektbudget mit WBS-Vorlage

Gliedern Sie Ihre Projekte in Aufgaben und erleichtern Sie die Budgetverfolgung mit der ClickUp Projektbudget mit PSP-Vorlage

Die Budgetierung von Projekten kann schnell im Chaos versinken, wenn Sie Ihre Arbeit nicht in überschaubare Teile aufgliedern. Mit der

ClickUp Projektbudget mit WBS-Vorlage

können Sie selbst die komplexesten mehrstufigen Projekte abwickeln und Ihre Kosten verfolgen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Budget einhalten.

Die erste der fünf Ansichten der Vorlage ist die Arbeitsgliederungsstruktur. Hier unterteilen Sie Ihr Projekt in Phasen, um die Verwaltung und Verfolgung zu erleichtern. Fügen Sie Beauftragte, relevante Daten, Prioritätsstufen, Arbeitssätze, Materialkosten und das gesamte Projektbudget hinzu, um Informationen zu zentralisieren.

Die

Zeitplan des Projekts

ist ein Gantt-Diagramm, das den Zeitplan Ihres Projekts anzeigt und bei der langfristigen Planung und der Vermeidung von Überschneidungen hilfreich sein kann.

In der Ansicht Budget legen Sie eine Lupe über die Kosten und vergleichen die Schätzungen mit dem tatsächlich ausgegebenen Geldbetrag. 🔍

Die Ansicht Arbeitsstatus ist eine Kanban-Tafel, die Ihre Aufgaben nach ihrem Status kategorisiert (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung oder Erledigt). Um den Status einer Aufgabe zu ändern, ordnen Sie die entsprechende Karte auf der Tafel mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen neu an.

Schließlich gibt es noch die Ansicht Alle Aktivitäten, in der Sie sich einen Überblick über alle Ihre Projekte und deren Details verschaffen können, einschließlich Phasen, Fälligkeitsdaten, Status, Fortschrittsraten sowie geplante und tatsächliche Kosten.

Mit der Vorlage können Sie auch Ihre arbeitsabläufe mit ClickUp Automations -Warnungen über Budgetüberschreitungen erstellen und Ihre Kosten überwachen.

4. ClickUp Angebot Formular Vorlage

Sparen Sie Zeit und erhalten Sie die notwendigen Informationen für die Erstellung von Angeboten mit dem ClickUp Quote Form Template

Bevor Sie Ihren Kunden einen detaillierten Kostenvoranschlag unterbreiten, müssen Sie genau wissen, was sie wollen. Die ClickUp Angebotsformular Vorlage hilft Ihnen, sich über die Anforderungen Ihres Kunden klar zu werden, und bildet eine solide Grundlage für die Erstellung präziser Angebote. 💪

Diese Vorlage für ein Kostenvoranschlagsformular ist besonders praktisch für diejenigen, die eine breite Palette von Produkten oder Dienstleistungen anbieten, da sie Ihnen hilft, die Bedürfnisse der Kunden genau zu bestimmen und sie mit einem minimalen Risiko von Verwirrung anzusprechen.

Das Herzstück der Vorlage ist die Ansicht Anforderungsformular für Dienstleistungsangebote. Dabei handelt es sich um einen Fragebogen, den Sie an Ihre Kunden senden und sie bitten, ihn auszufüllen. Standardmäßig enthält das Formular Fragen zu der spezifischen Dienstleistung, an der der Kunde interessiert ist, zum Zeitplan, zum erforderlichen Erfahrungsgrad und zum möglichen Starttermin. Sie können das Formular leicht anpassen, um sicherzustellen, dass es Ihre Marke und Ihr Arbeitsgebiet widerspiegelt.

Sobald ein Kunde das Formular absendet, werden die eingegebenen Informationen in der Ansicht Neue Angebotsanfragen angezeigt. Anstelle des Aufgabennamens sehen Sie den Namen der Person, die das Formular eingereicht hat.

Die Ansicht Prozess der Angebotserstellung ist eine Kanban-Tafel, die Aufgaben als Karten anzeigt und sie nach ihrem Status sortiert (z. B. Neue Anfrage, In Bearbeitung, In Prüfung und Bereit). Verschieben Sie die Karten in die entsprechenden Spalten, wenn Sie Statusänderungen vornehmen.

In der letzten Ansicht der Vorlage (Alle Anfragen) werden alle Anfragen mit ihren Details zusammengefasst. Mit dieser allgemeinen Übersicht können Sie sicherstellen, dass nichts unter den Tisch fällt, und Sie können Ihre Ressourcen zuverlässig zuweisen.

5. ClickUp Serviceangebot Formular Vorlage

Verstehen Sie, was Ihre potenziellen Kunden brauchen, und erstellen Sie präzise Angebote mit der ClickUp Formularvorlage für Dienstleistungsangebote

Haben Sie es satt, dass der endlose E-Mail-Verkehr mit Kunden Ihre kostbare Zeit verschlingt? Die ClickUp Formularvorlage für Serviceangebote kommt zur Rettung! 🦸

Die Vorlage hilft Ihnen, die Informationen zu sammeln, die Sie benötigen, um Ihren potenziellen Kunden ein genaues Angebot zu unterbreiten - ohne Anrufe, E-Mails und Nachrichten. Dies ist dank der Ansicht Anfrageformular für Dienstleistungsangebote der Vorlage möglich.

Das Formular fordert potenzielle Kunden auf, ihre Bedürfnisse und Anforderungen offenzulegen. Sie haben die volle Kontrolle darüber, wie das Formular aussieht - passen Sie die Felder an, um genau die Informationen zu erfassen, die Sie benötigen.

Sie können den Link des Formulars direkt an Ihre potenziellen Kunden senden oder es auf Ihrer Website oder in sozialen Netzwerken veröffentlichen, um die Arbeit zu erleichtern kundenverwaltung .

Sobald eine Person das Formular ausgefüllt hat, sehen Sie die eingegebenen Informationen in der Ansicht Neue Angebotsanfragen. Jede Spalte in dieser Ansicht entspricht einer Frage aus dem Formular. Wenn die Standardeinstellung bei Ihnen nicht funktioniert, können Sie sie im Formular aktualisieren.

Die Ansicht Prozess der Angebotserstellung hilft Ihnen, den Fortschritt jeder Angebotsanfrage zu verfolgen, indem Sie Ihre Aufgaben nach ihrem Status unterteilen. Aktualisieren Sie die Tafel durch Ziehen und Ablegen der Aufgabenkarten.

Das Formular Alle Anfragen schließlich gibt Ihnen einen Überblick über alle Anfragen, sortiert nach Leistungsangebot.

6. Excel Kostenvoranschlag Vorlage von Template.net

Schätzen Sie jede projektbezogene Kostenkategorie und erstellen Sie genaue Budgetpläne mit der Excel-Kostenschätzungsvorlage von Template.net

Wenn Sie die guten alten Tabellenkalkulationen für die Berechnung von Projektschätzungen und verwaltung von Dokumenten springen Sie auf den Excel Cost Estimate Template by Template.net Zug auf! 🚂

Sie erhalten keine Anleitung zur Verwendung dieser Excel-Kostenvorlage, aber Sie erhalten ein hervorragendes Beispiel. Standardmäßig zeigt die Vorlage einen Kostenvoranschlag für ein Webentwicklungsprojekt an. Anschließend wird das Projekt in mehrere Kostenkategorien aufgeteilt:

Personal

Ausrüstung

Material

Reisen

Dann folgt die Spalte Beschreibung, in der die kategoriebezogenen Posten aufgeführt sind. In der folgenden Spalte Tarif/Einheitskosten wird der geschätzte Preis pro Einheit (im Falle von Material und Ausrüstung) bzw. pro Tarif (im Falle von Personal) angegeben. In der Spalte Zwischensumme werden die Gesamtkosten für jede Kostenkategorie zusammengefasst.

Die Tabelle in der oberen rechten Ecke der Vorlage fasst alle Kostenkategorien und ihre jeweiligen Kosten zusammen, wobei in der letzten Zeile die Gesamtkosten angezeigt werden. Unter der Tabelle sehen Sie ein Diagramm, das alle Kostenkategorien darstellt.

Die Vorlage ist zu 100 % anpassbar, so dass Sie sie an die Art Ihres Projekts anpassen können. Alle Formeln sind bereits konfiguriert, so dass Sie sich keine Gedanken über das Rechnen machen müssen! 🧮

7. Excel Bau Angebot Schätzung Vorlage von ConstructionLogs

Erstellen Sie eine Vorlage für einen Kostenvoranschlag mit Leichtigkeit, erstellt von ConstructionLogs

Sind Sie ein Bauprojektmanager auf der Suche nach einer schnörkellosen Kostenvorlage? Die Excel Vorlage für Kostenvoranschläge für Bauvorhaben von ConstructionLogs enthält alles, was Sie brauchen, um Kosten darzustellen, Ressourcen zuzuordnen und Projektbudgets zu planen.

Die Vorlage ist geradeheraus - Sie erhalten eine Tabelle mit Spalten, in die Sie die richtigen Informationen eingeben müssen, um genaue Berechnungen zu erhalten.

Zunächst verwenden Sie die Spalte Beschreibung, um Ihr Projekt zur leichteren Navigation in Kostenkategorien aufzugliedern. Diese können sich um Materialien, Wärmeschutz und Arbeitskosten drehen. Führen Sie unter jeder Kategorie die einzelnen Posten auf, aus denen sie besteht.

Als Nächstes sollten Sie Informationen über Menge, Einheit und Kosten pro Einheit eingeben. Da die Vorlage bereits über Formeln verfügt, wird sie die Berechnungen für Sie durchführen. Die Vorlage zeigt nicht nur die Ausgaben für jede Kostenkategorie an, sondern auch die Gesamtsumme. Um die richtige Zahl zu erhalten, müssen Sie Prozentsätze für Steuern, Arbeitsaufwand, Gemeinkosten und Gewinn sowie Anleihen eingeben.

8. Excel-Kostenvoranschlag Vorlage von Vertex42

Mit der Excel-Vorlage für Kostenvoranschläge von Vertex42 erstellen Sie mühelos einen genauen Kostenvoranschlag

Bei der Excel-Kostenvorlage von Vertex42 dreht sich alles um Einfachheit - sie stellt sicher, dass Ihre potenziellen Kunden die Informationen erhalten, die sie benötigen, ohne überwältigende Details und langatmige Beschreibungen.

Der erste Schritt bei der Verwendung dieser Vorlage ist die Eingabe Ihrer Daten in der oberen linken Ecke. Dann müssen Sie die geschätzte Anzahl, das Datum und die Daten des Empfängers angeben.

Fahren Sie fort mit der Beschreibung der Arbeit, die Ihr potenzieller Kunde von Ihnen verlangt. Die Vorlage bietet hier ein freies Feld, so dass sie für alle Berufe geeignet ist. Ob Sie nun Landwirt sind und Rüben verkaufen, ein Bauunternehmer oder einen freischaffenden Künstler, beschreiben Sie die zu erledigenden Arbeiten genau, um das Risiko von Missverständnissen zu minimieren.

Im letzten Abschnitt der Vorlage können Sie Ihre Kosten in Kategorien aufschlüsseln und den Betrag für jede Kategorie zusammen mit dem Gesamtbetrag angeben.

Sie können diese Vorlage in Word, Excel oder Google Docs bearbeiten. Wenn Sie sich für Excel oder Google Text & Tabellen entscheiden, werden Sie von den vorgefertigten Formeln profitieren, die in der Vorlage enthalten sind. Leider unterstützt Word keine Formeln, sodass Sie die Zahlen manuell berechnen müssen.

9. Word Kostenvoranschlag Vorlage von CashboardApp

Legen Sie Ihren potenziellen Kunden die Kosten mit der CashboardApp Word-Vorlage für Kostenvoranschläge einfach offen

Halten Sie Ihre Kostenvoranschläge sauber und einfach mit der Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von CashboardApp! 🤩

Diese Word-Vorlage für Kostenvoranschläge bietet zwar keine erweiterten Optionen, aber das macht sie nicht weniger effektiv. Sie enthält alle wichtigen Elemente, um sicherzustellen, dass Ihre potenziellen Kunden die Informationen erhalten, die sie brauchen, um zu entscheiden, ob Sie zu ihnen passen.

Die Vorlage ist in drei Hauptabschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt geben Sie Ihre Daten und die des Empfängers an.

Im zweiten Abschnitt (Einleitung) wird erklärt, wofür der Kostenvoranschlag gedacht ist. Seien Sie so detailliert wie möglich - erläutern Sie die umfang der Arbeiten , Fristen und alle Informationen, an denen Ihr Kunde interessiert sein könnte.

Der dritte Abschnitt ist eine Tabelle, in der Sie Ihr Projekt kategorisieren und den geschätzten Zeit- und Kostenaufwand angeben. Fügen Sie Steuern und Rabatte hinzu und berechnen Sie die Zwischensumme Ihres Kostenvoranschlags.

10. Word Kostenvoranschlag Vorlage von Invoice Maker

Verwenden Sie die Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von Invoice Maker, um in wenigen Schritten einen Kostenvoranschlag zu erstellen

Einfacher als mit der Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von Invoice Maker geht's nicht. Mit dieser übersichtlichen Vorlage können Sie mühelos Kostenvoranschläge erstellen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen! 🥵

Nachdem Sie die Abschnitte "Von" und "Rechnung an" ausgefüllt haben, gehen Sie direkt zum zentralen Teil dieser Word-Vorlage für Kostenvoranschläge über - dem Festlegen der projektumfang und Preise. In der Tabelle geben Sie alle Positionen Ihres Kostenvoranschlags, Preise, Mengen, Steuerbeträge und Gesamtbeträge an.

Unter der Tabelle haben Sie Platz für zusätzliche Angaben zahlungsbedingungen besprechen , Fristen, eventuelle Sonderwünsche Ihres potenziellen Kunden und Zahlungspläne.

Geben Sie auf der linken Seite Zahlungsanweisungen an und weisen Sie auf der rechten Seite des Dokuments die Zwischensumme aus. Berücksichtigen Sie Versandkosten, Mehrwertsteuer und Rabatte (falls Sie diese anbieten), und geben Sie den Betrag an, den Ihr potenzieller Kunde zahlen muss, wenn er mit Ihnen zusammenarbeitet.

Vorlagen für Kostenvoranschläge: Effizienz und Transparenz freisetzen

Die aufgeführten Vorlagen für Kostenvoranschläge erleichtern eine klare Kommunikation und sorgen für Kundenzufriedenheit, während Sie gleichzeitig wertvolle Zeit sparen.

Beginnen Sie mit einer kostenlosen Kostenvorlage in ClickUp, um zu erfahren, was die Plattform zu bieten hat. Erkunden Sie die Sammlung von über 1.000+ Vorlagen für alle möglichen Zwecke, von RFP (Request for Proposal) zu haushaltsvorschläge und Zeitmanagement!