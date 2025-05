Wie man eine Wettbewerbsanalyse durchführt – Beispiel für Erfolg (+ Vorlagen)

Denken Sie an einige ikonische Markenduelle. Pepsi und Coca-Cola, Apple und Samsung und Target und Costco sind in ihren jeweiligen Branchen als erbitterte Konkurrenten bekannt.

Es ist faszinierend, wie sie sich ständig gegenseitig durch geschickte Werbung, innovative Produkte und strategisches Marketing übertreffen wollen.

Und wenn Sie sich gefragt haben, wie diese Marken immer Kopf an Kopf bleiben, dann lautet die Antwort: eine gründliche Wettbewerbsanalyse.

In diesem Blogbeitrag erklären wir alles, was Sie über die Analyse von Wettbewerbern wissen müssen, einschließlich Beispielen und kostenlosen Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die Wettbewerbsanalyse ist ein strategisches tool, um die Wettbewerbslandschaft Ihres Geschäfts zu bewerten

Sie erhalten Einblicke in die Vor- und Nachteile von Wettbewerbern und können Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren

So führen Sie eine Wettbewerbsanalyse durch: Identifizieren und kategorisieren Sie die Wettbewerber in Ihrer Branchenlandschaft. Definieren Sie Schlüsselmetriken für den Vergleich, um fokussierte und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten. Sammeln Sie Daten von Wettbewerbern aus vertrauenswürdigen und zuverlässigen Quellen. Verwenden Sie die SWOT-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter, um die Stärken und Schwächen der Wettbewerber zu analysieren. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit der Leistung Ihres Unternehmens, um Lücken zu identifizieren, die Wettbewerber ausgenutzt haben, und Bereiche, in denen Sie einen Wettbewerbsvorteil haben. Erstellen Sie einen Plan mit Maßnahmen, weisen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten mit Fristen und Schlüsselmetriken zu, um den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele nachzuverfolgen

Zu den Herausforderungen gehören ungenaue Daten, Unterschätzung externer Risiken und Datenüberflutung

ClickUp ist ein effektives tool, das solide Funktionen zur Optimierung Ihrer Wettbewerbsanalyse bietet. Nutzen Sie Features wie Vorlagen, Dokumente und Whiteboards, um Ihre Konkurrenzforschung zu optimieren Identifizieren und kategorisieren Sie die Wettbewerber in Ihrer Branchenlandschaft

Definieren Sie Schlüssel-Metriken für Vergleiche, um fokussierte und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten

Sammeln Sie Daten über Mitbewerber aus vertrauenswürdigen und zuverlässigen Quellen

Verwenden Sie die SWOT-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter, um die Stärken und Schwächen der Wettbewerber zu analysieren

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit der Leistung Ihres Unternehmens, um Lücken zu identifizieren, die Konkurrenten ausgenutzt haben, und Bereiche, in denen Sie einen Wettbewerbsvorteil haben

Erstellen Sie einen Plan mit Maßnahmen, weisen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten mit Fristen und Schlüssel-Metriken zu, um den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele nachverfolgen zu können

Was ist eine Konkurrenzanalyse?

Eine Wettbewerbsanalyse ist eine detaillierte Studie über die aktuellen und potenziellen Wettbewerber in einem bestimmten Markt. Unternehmen nutzen sie, um die Stärken, Schwächen, Leistungen und Strategien ihrer Wettbewerber zu ermitteln und so zu verstehen, wie sie ihre eigene Positionierung im Marketing optimieren können, um einen besseren Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Bei der Durchführung einer Wettbewerbsanalyse müssen Sie die Produkte, die Preisstrategie, die Zielgruppe, die Marketingtaktiken und das Kundenfeedback eines Unternehmens überwachen

Eine effektive Wettbewerbsanalyse ermöglicht es Ihnen, genau zu beobachten, was Ihre Konkurrenten tun, Fallstricke zu umgehen und sogar interessante Wachstumschancen für Ihr Geschäft aufzudecken.

Steigerung der Produktivität: Verwenden Sie eine Vorlage für die Wettbewerbsanalyse, um Informationen über Wettbewerber in leicht verständlichen Berichten zusammenzufassen.

Warum eine Wettbewerbsanalyse so wichtig ist

Eine gut durchgeführte Wettbewerbsanalyse ist ein hervorragendes tool, um zu verstehen, was bei Ihren Konkurrenten gut funktioniert hat, was Sie daraus lernen können und wie Sie sich von der Konkurrenz abheben und Dinge anders machen können, um Ihre Kunden anzusprechen.

Außerdem ist eine Wettbewerbsanalyse Ihr Strategie-Spickzettel, der Ihnen hilft:

Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht der Wettbewerbslandschaft

Werfen Sie einen neuen Blick auf Ihre eigenen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (Hallo, SWOT-Analyse!)

Finden Sie heraus, wie Sie Ihr Produkt am besten positionieren können

Darüber hinaus ist eine Wettbewerbsanalyse eine gute Möglichkeit, Veränderungen in der Marktlandschaft zu antizipieren, sodass Sie immer auf dem neuesten Stand der Branchentrends und der sich ändernden Kundenanforderungen sind.

Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Wettbewerbsanalysen für Google Tabellen

Wie man eine Konkurrenzanalyse durchführt

Eine gründliche Wettbewerbsanalyse liefert Ihnen wertvolle Erkenntnisse, die Ihre Strategien schärfen können. Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Konkurrenten systematisch analysieren können.

1. Identifizieren Sie Ihre Konkurrenten

Eine Wettbewerbsanalyse beginnt mit der Identifizierung der verschiedenen Wettbewerber in Ihrem Einzelzielmarkt.

Sie können Wettbewerber in drei Kategorien einteilen: Direkt : Unternehmen, die dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung für dieselben Kunden wie Sie anbieten. Einige beliebte Beispiele sind Coca-Cola vs. Pepsi, Nike vs. Adidas oder Uber vs. Lyft

Indirekt : Unternehmen, die unterschiedliche Produkte anbieten, aber ähnliche Kundenbedürfnisse wie Ihr Geschäft erfüllen. Denken Sie an Airbnb im Vergleich zu Hotels. Beide bedienen die Unterkunftsbedürfnisse von Reisenden, unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise, wie sie diese anbieten

Aufstrebende Wettbewerber: Unternehmen, die neu auf dem Markt sind und Ihr Geschäft in Zukunft beeinflussen könnten. Ein gutes Beispiel ist Tesla vs. Rivian. Tesla ist im Bereich der Elektrofahrzeuge gut etabliert, aber Rivian gewinnt schnell an Aufmerksamkeit, da es das gleiche Marktsegment bedient

✨Bonus-Tipp: Es hat sich bewährt, für eine gründlichere Analyse zumindest die wichtigsten Konkurrenten in jeder Kategorie zu ermitteln. Sie können tools zur Wettbewerbsanalyse verwenden, um die gesammelten Daten zu organisieren, Muster zu erkennen und Strategien zu entwickeln.

2. Definieren Sie Schlüssel-Metriken für den Vergleich

Sobald Sie Ihre Konkurrenten in einer Liste erfasst haben, müssen Sie entscheiden, welche Bereiche Sie vergleichen möchten.

Nachdem Sie diese Bereiche identifiziert haben, können Sie jeden einzelnen mit einigen Schlüsseln verknüpfen, um fokussierte und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten. So erhalten Sie ein besseres Bild davon, wie Ihre Angebote im Vergleich zu denen Ihrer Mitbewerber abschneiden.

hier finden Sie eine Übersicht über einige der gängigen Vergleichsbereiche und zugehörige Metriken:* Produkte oder Dienstleistungen: Notieren Sie sich die einzigartigen Features und Funktionen, die Zufriedenheit der Benutzer, die Produktbewertungen, die Vielfalt der Angebote, die Produktinnovationen und die Effizienz der Servicebereitstellung in Ihrer Wettbewerbslandschaft

Preisgestaltung: Nachverfolgung von Preispunkten, Rabatten und Angeboten, Kosten vs. Nutzen und Preiselastizität

Marketingstrategie : Überwachen Sie ihre SEO-Rankings, ihre Strategie für Inhalte, bezahlte Anzeigen, Markenbotschaften, das Engagement in den sozialen Medien und die Produktmarketingstrategie

Kundenerfahrung : Nachverfolgung von CSAT-Bewertungen, Bewertungen der Kundenbindungsrate, Reaktionszeit des Supports und Benutzererfahrung

Verkauf und Verteilung : Vergleichen Sie die Verkaufsraten, die geografische Reichweite, die Vertriebskanäle, die Verkaufstaktiken und die Einnahmequellen

Finanzielle Leistung: Überprüfen Sie Umsatzwachstum, Gewinnmargen, Marktanteile, Kostenstruktur und Investitionen

✨Bonus-Tipp: Priorisieren Sie die für Ihr Geschäft wichtigen Metriken und konzentrieren Sie sich ausschließlich auf diese, damit Sie die Effektivität Ihres Entscheidungsprozesses nicht verwässern.

Lesen Sie mehr: Paritäts- und Differenzpunkte: Ein Leitfaden für den Erfolg Ihrer Marke

3. Sammeln Sie ausreichend Daten über Ihre Konkurrenten

Jetzt, da Sie wissen, welche Metriken Sie nachverfolgen möchten, sollten Sie die wichtigsten Quellen ermitteln, aus denen Sie zuverlässige Daten über Ihre indirekten und direkten Konkurrenten sammeln können.

Instanz: tools wie Google Analytics, SpyFu und SimilarWeb können für Website-Audits verwendet werden. Bewertungsseiten von Drittanbietern wie G2, Trustpilot und soziale Medien bieten Einblicke in die Meinung der Benutzer über Ihre Konkurrenten.

✨Bonus-Tipp: Wenn Sie Finanzinformationen benötigen, sollten Sie sich öffentliche Aufzeichnungen oder Investorenberichte ansehen. Sie können sich sogar für KI-gestützte tools zur Wettbewerbsanalyse wie Kompyte zur Nachverfolgung von Wettbewerberaktionen auf verschiedenen Plattformen

Brain, um Einblicke in die Schritte und Strategien Ihrer Mitbewerber zu erhalten

Kohäsiv, um Muster oder Trends in den Inhalten Ihrer Mitbewerber zu identifizieren

4. Analysieren Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitbewerber

In diesem Teil untersuchen Sie die Bereiche, in denen Ihre Konkurrenten besser abschneiden und in denen Sie einen Vorteil haben. Je nach Ihren Zielen für die Recherche können Rahmenwerke wie die SWOT-Analyse oder Porters Five Forces hilfreiche tools sein.

Um dies besser zu verstehen, sollten Sie eine SWOT-Analyse in Betracht ziehen, um die individuellen Stärken und Schwächen jedes Wettbewerbers zu ermitteln.

Andererseits wäre Porters Fünf-Kräfte-Modell nützlicher, um das breitere Branchenumfeld und die systemischen Faktoren zu untersuchen, die sich wahrscheinlich auf alle Ihre Konkurrenten auswirken werden.

Unabhängig davon, welchen Rahmen Sie verwenden, sollten Sie sich einige Schlüsselfragen stellen, wie z. B.: Wie hoch ist ihr Marktanteil im Vergleich zu anderen Wettbewerbern?

Wie schneiden ihre Preisstrategien im Vergleich zu den Branchenstandards ab?

Wie sieht ihre Strategie zur Kundengewinnung und -bindung aus?

Wie reagiert das Marketing-Team auf Kundenfeedback und -bewertungen?

✨Bonus-Tipp: Erkunden Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten mit einer benutzerfreundlichen Vorlage von Porter's 5 Forces, die ein umfassendes Bild des direkten und indirekten Wettbewerbs in Ihrer Branche vermitteln kann.

5. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse

Nachdem Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitbewerber ermittelt haben, vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Leistung Ihres Unternehmens. Zu erledigen Dies gibt Ihnen einen Überblick und zeigt Ihnen, ob es Lücken gibt, die Ihre Mitbewerber ausgenutzt haben. Sie können auch Bereiche identifizieren, in denen Sie einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil haben, den Sie weiter ausbauen können.

✨Bonus-Tipp: Optimieren Sie Ihren Benchmarking-Prozess mithilfe einer Matrix für die Wettbewerbsanalyse. Sie präsentiert die Daten der Wettbewerber auf visuell ansprechende und übersichtliche Weise und erleichtert den Vergleich Ihrer Metriken für das Geschäft mit denen Ihrer Mitbewerber.

Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für SWOT-Analysen in Google Docs

6. Erstellen Sie einen Plan

Ermitteln Sie auf der Grundlage der Ergebnisse Ihrer Wettbewerbsanalyse die drei bis vier wichtigsten Bereiche, in denen Sie mit Verbesserungen beginnen möchten. Entwickeln Sie dann für jeden Bereich Ziele, die spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert sind, damit Ihr Aufwand zielgerichtet bleibt und Fortschritte effektiv nachverfolgt werden können.

Wenn Sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass Sie Ihre Marketingstrategie verbessern müssen, um sich einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern zu verschaffen, setzen Sie sich das Ziel, den Website-Traffic in den nächsten sechs Monaten um 30 % zu steigern. Ihre SMART-Ziele würden dann wie folgt aussehen: Einzelziele 15 umsatzstarke Keywords, die bei der Konkurrenzanalyse identifiziert wurden

Steigern Sie die monatlichen organischen Sitzungen um 30 %

Weisen Sie drei Autoren für Inhalte für das Projekt und ein Budget von 2000 $ für SEO-Tools zu Sie können dies auf andere Bereiche anwenden und verschiedene Wege finden, um Ihr Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben und sich auf dem Markt abzuheben.

✨Bonus-Tipp: Konzentrieren Sie sich auf Änderungen, die sich sofort auswirken, wie die Optimierung der SEO Ihrer Website oder die Verbesserung des Engagements in den sozialen Medien, und planen Sie gleichzeitig größere, langfristige Veränderungen wie Produktinnovationen oder die Positionierung Ihrer Marke.

Wie kann ClickUp helfen?

Die Wettbewerbsanalyse ist ein Prozess, der mehrere Schritte umfasst und viel (und wir meinen viel!) Planung, Datenerfassung, Analyse und Strategieentwicklung erfordert. Wenn man dann noch den Stress hinzufügt, der durch endlose Tabellen und verstreute Notizen entsteht, hat man ein Rezept für Überforderung.

ClickUp kann Ihr ultimativer Helfer für mehr Produktivität sein.

Sie hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, wie ein Profi zusammenzuarbeiten und all Ihre Aufgaben, Unterhaltungen, Daten und Ideen unter einen Hut zu bringen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, die komplexe Prozesse rationalisiert, indem sie sicherstellt, dass alles organisiert und zugänglich ist.

1. Arbeiten Sie mit Ihrem Team mit ClickUp-Dokumenten zusammen

Verabschieden Sie sich von endlosen Dokumenten und verstreuten Informationen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um ein einziges, leicht zugängliches Repository für Notizen, Daten und Beobachtungen zu erstellen. Egal, ob Sie eine Liste mit Erkenntnissen über Wettbewerber erstellen oder die Schlüsselergebnisse eines Branchenberichts freigeben möchten, ClickUp Docs ist das perfekte Tool, um jede Art von Informationen zu verwalten.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs zentralisierte Repositorys für Informationen

Sie können Mitglieder Ihres Teams einladen, das Dokument zu bearbeiten, ihr Feedback freizugeben und Kommentare zuzuweisen. Jeder kann in Echtzeit Beiträge leisten und Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, um den Kontext für alle am Prozess Beteiligten zu erhalten.

Brain

Verwenden Sie ClickUp AI, den KI-gestützten Assistenten, um Berichte zur Wettbewerbsanalyse zu erstellen, Ideen zu sammeln und schnell umsetzbare Pläne zu erstellen

Sie können es auch verwenden, um Notizen von Meetings zusammenzufassen und Aufgaben, Fristen und Mitarbeiter mit der Hilfe von KI hervorzuheben. Auf diese Weise müssen Sie Notizen nicht manuell überprüfen und laufen nicht Gefahr, Schlüsselinformationen zu übersehen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um eine Wettbewerbsanalyse durchzuführen

2. Gewährleisten Sie eine aufschlussreiche Berichterstellung mit ClickUp Dashboards

Sammeln Sie wichtige Daten und stellen Sie diese mithilfe von ClickUp Dashboards auf visuell ansprechende Weise dar. Sie sind anpassbar und können Ihnen eine Vogelperspektive auf die Workloads der Teams, den Fortschritt von Projekten, Marketingkampagnen und vieles mehr bieten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit ClickUp Dashboards

Dashboards erleichtern die Überwachung spezifischer Metriken und die Bewertung von Erkenntnissen auf einen Blick. Sie stellen sicher, dass Ihre Berichte dynamisch und präsentationsfertig sind, sodass Sie Trends erkennen und potenzielle Probleme identifizieren können, bevor sie eskalieren. Visuelle Elemente wie Diagramme und Grafiken erleichtern auch die Darstellung komplexer Daten und machen Ihre Wettbewerbs-Dashboards leichter verständlich.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie spezifische Einblicke zu einem bestimmten Thema wünschen, fragen Sie einfach ClickUp Brain. Es durchsucht jedes Dashboard in Ihrem Workspace, um Ihnen die relevantesten Einblicke zu geben. Sie müssen keine Zeit damit verbringen, Dokumente zu durchsuchen oder nach den benötigten Informationen zu fragen.

3. Sofort einsatzbereite Vorlagen für ClickUp

Um die Planung zu erleichtern, wählen Sie eine kostenlose Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse von ClickUp, die einen strukturierten Rahmen mit vordefinierten Abschnitten bietet, der Ihnen bei der systematischen Erfassung und Analyse von Informationen über Wettbewerber hilft.

Vorlage für ClickUp-Wettbewerbsanalyse

Instanz: Mit der Vorlage für die Wettbewerbsanalyse von ClickUp können Sie Erkenntnisse über Wettbewerber auf einem Whiteboard präsentieren. Die interaktive Ansicht hilft Ihnen, die Stärken und Schwächen Ihrer Mitbewerber und die Branchenlandschaft besser zu verstehen. Sie können Elemente hinzufügen oder ändern, je nach Bedarf für Ihre Analyse.

Kostenlose Vorlage erhalten Gewinnen Sie mit der Vorlage für die Wettbewerbsanalyse von ClickUp ein besseres Verständnis für Ihre Konkurrenten

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie eine Liste direkter und indirekter Konkurrenten und verfolgen Sie deren Aktivitäten mithilfe der Ansicht "Board" von ClickUp

Visualisieren Sie kritische Daten, um einen Wettbewerbsanalysebericht zu erstellen

Erstellen Sie eine Strategie und legen Sie Meilensteine für jede Aufgabe fest, indem Sie die Gantt-Ansicht von ClickUp verwenden

ClickUp Vorlage für die Preisgestaltung von Wettbewerbsanalysen

Ein weiteres sehr nützliches Rahmenwerk ist die Vorlage für die Preisgestaltung bei der Wettbewerbsanalyse von ClickUp. Sie soll Ihnen dabei helfen, die Produkte und Dienstleistungen Ihrer Mitbewerber und deren Preisgestaltung zu untersuchen. Sie können Preismodelle vergleichen und analysieren, wie Kunden auf die einzelnen Modelle reagieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen und analysieren Sie Daten zu Wettbewerbern mit der Vorlage für die Preisgestaltung für die ClickUp-Wettbewerbsanalyse

Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Karte verschiedener Wettbewerber, ihrer Qualitätspunkte und Preispläne, um einen umfassenden Bericht zur Wettbewerbsanalyse zu erstellen

Gewinnen Sie durch Branchenanalysen ein besseres Verständnis für den Markt, in dem Sie tätig sind

Ermitteln Sie Preispunkte, bei denen Sie einen erheblichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben

Vorlage für die ClickUp-SEO-Konkurrenzanalyse

Ein weiteres praktisches tool ist die Vorlage für die ClickUp-SEO-Konkurrenzanalyse, die sich ideal für die Entwicklung einer soliden SEO-Strategie eignet.

Sie erhalten Einblicke in die SEO-Aktivitäten Ihrer Mitbewerber und erfahren, ob es Möglichkeiten gibt, die Sie für Ihre Strategie für Inhalte nutzen können. Die Vorlage für die SEO-Analyse ist auch ideal, wenn Sie über die neuesten SEO-Trends auf dem Laufenden bleiben möchten.

Kostenlose Vorlage erhalten Analysieren Sie die SEO-Leistung Ihrer Mitbewerber mit der Vorlage für die ClickUp-SEO-Mitbewerberanalyse

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie eine Tabelle und eine Liste mit Domains und Schlüsselwörtern, die von Wettbewerbern verwendet werden

Identifizieren Sie SEO-Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Konkurrenten übertreffen können

Analysieren Sie die Websites Ihrer Mitbewerber und deren Backlinks

4. Verwalten Sie Aufgaben effizient mit ClickUp Aufgaben

Eine gute Möglichkeit, Ihre Wettbewerbsanalyse effektiv durchzuführen, besteht darin, sicherzustellen, dass die Mitglieder Ihres Teams genau wissen, was in jeder Phase des Prozesses zu erledigen ist.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um jedem Mitglied des Teams klare Aktionselemente zuzuweisen, die mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen abgeschlossen werden, damit nichts übersehen wird.

Fügen Sie Details wie das Datum des Projekts, das Budget, die Aufgabenkategorie und Kontaktinformationen für jede Aufgabe mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu. So wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter, die mit den Aufgaben betraut sind, über alle Informationen verfügen, die sie benötigen, um ihre Arbeit abzuschließen.

Erstellen Sie Aktionselemente und weisen Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams mit ClickUp Aufgaben zu

Sie können Ihren Aufgaben auch Beschreibungen mit einem bestimmten Code zuweisen, damit Ihre Teamkollegen Aufgaben erkennen können, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen versenden oder Tabellen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die ClickUp-Lösung für Aufgabenverwaltung sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Beispiele für eine Wettbewerbsanalyse in der Praxis

Um Ihnen eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wie eine Wettbewerbsanalyse funktioniert, finden Sie hier einige Beispiele aus der Praxis, wie Geschäfte ihre Kreativität einsetzen, um voranzukommen.

1. Burger King vs. McDonalds

In den 1970er Jahren hielt McDonald's den größten Marktanteil in der Fast-Food-Branche. Burger King machte sich gerade einen Namen und die beiden Ketten lieferten sich einen erbitterten Konkurrenzkampf, um herauszufinden, wer sich im Burgerkrieg durchsetzen würde.

Die Angebote, Preise und Marketingstrategien von Burger King und McDonald's wurden genau untersucht, um einige clevere Möglichkeiten zur Produktdifferenzierung aufzudecken.

🔥 Ein gutes Beispiel für eine Wettbewerbsanalyse ist der "Whopper-Umweg", bei dem Burger King Geofencing einsetzte, um über seine mobile App Kunden im Umkreis von 600 Fuß um einen beliebigen McDonald's-Speicherort als Einzelziel zu erfassen. Kunden konnten einen Whopper für nur einen Cent vorbestellen und die Burger-King-App leitete sie zur Abholung ihrer Bestellung zur nächstgelegenen Filiale.

via COTW

2. Lyft vs. Uber

Ein weiteres Beispiel für eine Wettbewerbsanalyse ist die Studie von Lyft über die Preisstrategien, Treueprogramme und das Wachstum von Uber, die dazu beitrug, eine stärkere Präsenz in bestimmten Städten zu schaffen, um auf die lokalen Bedürfnisse einzugehen.

🔥 Darüber hinaus positioniert sich Lyft auch als "wärmere" Alternative zu Uber, um ein kundenorientierteres Erlebnis zu bieten. Als Ergebnis hat sich Lyft erheblich weiterentwickelt, konnte in Bezug auf den Marktanteil zu Uber aufschließen und erweitert sein Angebot kontinuierlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

via Cashry

3. Netflix im Vergleich zu anderen OTT-Plattformen

Netflix ist einer der Schlüsselakteure in der Streaming- und Unterhaltungsbranche und hebt sich von anderen Wettbewerbern wie Prime Video, Disney+ und Apple TV+ ab.

via WebEngage

🔥 Das macht Netflix besser als seine Konkurrenten: Sie nutzen verschiedene Competitive-Intelligence-tools, um herauszufinden, was bei ihren Konkurrenten funktioniert, und um über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben

Die Plattform zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, ihr Angebot ständig anzupassen und originelle Inhalte als Reaktion auf die Kundenbedürfnisse

Anhand einer detaillierten Datenanalyse der Inhaltsbibliotheken von Wettbewerbern kann Netflix ermitteln, welche Arten von Inhalten beliebt sind, und ähnliche Genres entwickeln, um mehr Zuschauer anzulocken.

Netflix beobachtet auch die Stimmung des Publikums gegenüber seinen Konkurrenten durch Social Listening genau

Herausforderungen bei der Konkurrenzanalyse und wie man sie bewältigt

Werfen wir einen Blick auf einige häufige Herausforderungen bei der Konkurrenzanalyse und wie Sie diese bewältigen können.

1. Ungenaue Daten

Unzuverlässige Daten können zu Fehlentscheidungen und falschen Strategien führen. Sie können Ihre Erkenntnisse verzerren und wichtige Entscheidungen im Geschäft wie Preisgestaltung und Produktentwicklung beeinflussen.

Lösung: ✅ Sammeln Sie Daten aus mehreren glaubwürdigen Quellen ✅ Verwenden Sie Tools für Wettbewerbsinformationen oder Marktforschungsplattformen, um genauere Einblicke in die Konkurrenz zu erhalten

2. Indirekte Konkurrenten im Blick behalten

Möglicherweise entgehen Ihnen alternative Produktangebote, die Sie nicht wirklich in Betracht gezogen haben. Auch wenn indirekte Konkurrenten nicht auf dem Radar erscheinen, können sie aufgrund veränderter Marktdynamiken zu einer potenziellen Bedrohung werden.

Lösung: ✅ Nutzen Sie Porters Fünf Kräfte, um Substitutionsbedrohungen zu identifizieren ✅ Beobachten Sie Wettbewerber in angrenzenden Märkten

3. Schwierigkeiten bei der Quantifizierung des Wettbewerbsvorteils

Faktoren wie Markentreue, Innovation und Kundenstimmung sind ziemlich schwer zu quantifizieren. Als Ergebnis kann es schwierig sein, das wahre Ausmaß des Vorteils Ihres Konkurrenten zu verstehen.

Lösung: ✅ Nutzen Sie Social Listening, um aktiv zu ermitteln, was Kunden über Wettbewerber denken ✅ Nutzen Sie Modelle zur Markenbewertung, um den finanziellen Wert einer Marke zu verstehen. Dies umfasst einkommensbasierte, marktbasierte oder kostenbasierte Bewertungen

Praktische Tipps für eine effektive Wettbewerbsanalyse

Nachfolgend finden Sie einige nützliche Tipps für eine effektive Wettbewerbsanalyse. Behalten Sie neue technologische Innovationen und Trends stets im Auge, damit Sie sie nutzen können, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet ✅

Verwenden Sie die Kundensegmentierung, um die genauen Einzelziele Ihrer Mitbewerber zu ermitteln und zu erfahren, wie sie diese ansprechen. ✅

Analysieren Sie die verschiedenen Marketingkanäle, die von Wettbewerbern genutzt werden, um die Kanäle mit der besten Leistung nachverfolgen und in Ihre Vertriebs- und Marketingstrategie integrieren zu können ✅

Schaffen Sie sich mit ClickUp einen Wettbewerbsvorteil

Bei der Wettbewerbsanalyse geht es darum, wachsam und flexibel zu bleiben, sich an neue Informationen anzupassen und die Strategie bei Bedarf zu ändern.

Wenn sie richtig durchgeführt wird, kann eine Wettbewerbsanalyse Ihnen dabei helfen, Marktlücken zu erkennen, schneller auf Markttrends zu reagieren, die Produktentwicklung zu verbessern und vieles mehr. Sie ist wie ein Fahrplan zum Erfolg, der Sie zu klügeren Entscheidungen führt und es Ihnen ermöglicht, Ihre Konkurrenz auszustechen.

Wenn Sie Ihre Daten organisieren, kreative Einblicke gewinnen und Ihre Analyse optimieren möchten, ist ClickUp Ihr bester Freund. Es bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Aufgaben zu verwalten, effizient zusammenzuarbeiten und Termine im Auge zu behalten.

Wenn Sie also bereit sind, Ihre Konkurrenz zu schlagen, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und setzen Sie Ihre Erkenntnisse über den Wettbewerb in die Tat um.