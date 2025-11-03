10 hervorragende Vorlagen für Kostenvoranschläge für genaue Kostenprognosen in ClickUp, Excel und Word

Die Aufschlüsselung der Kosten für ein Projekt, ein Produkt oder eine Dienstleistung kann Zeit und Aufwand kosten. Sie müssen die Angelegenheit mit höchster Präzision und Genauigkeit angehen und dürfen keinen Raum für Unsicherheiten und „Was-wäre-wenn“-Fragen lassen.

Eine grobe Schätzung mag wie ein einfacher Ausweg klingen, ist aber in der Geschäftswelt ein absolutes No-Go. Ihre zukünftigen Kunden, Investoren und Führungskräfte müssen wissen, mit welchem Preis sie rechnen müssen, damit sie ihre Budgets planen und Ressourcen zuweisen können.

Wenn Sie auch nur ein Element außer Acht lassen, öffnen Sie Tür und Tor für Missverständnisse, Fehlkommunikation und im schlimmsten Fall rechtliche Probleme. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Infos offenlegen: Kostenvoranschlagsvorlagen. Diese enthalten vorgefertigte Abschnitte, die Sie bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags unterstützen, der auf Ihr Geschäftsfeld zugeschnitten ist und alle kostenrelevanten Details enthält.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Vorlagen für die schnelle Erstellung von Kostenvoranschlägen vor. 💸

Was ist eine Angebotsvorlage?

Ein Kostenvoranschlag ist ein Dokument, das angibt, wie viel Sie für Produkte, Dienstleistungen oder Projekte, an denen Sie arbeiten, in Rechnung stellen werden. Er enthält alle Kosten im Zusammenhang mit dem betreffenden Element und vermittelt so einen Überblick über den Endpreis. Da Kostenvoranschläge Schätzungen der Gesamtkosten sind, sind sie rechtlich nicht bindend, und Ihre potenziellen Kunden können sie ohne Konsequenzen ablehnen.

Eine Kostenvoranschlagsvorlage ist eine Verknüpfung für die Erstellung hochwertiger Kostenvoranschläge. Anstatt sich Gedanken darüber zu machen, welche Abschnitte in Ihr Dokument aufgenommen werden sollen, können Sie eine Vorlage verwenden und einfach die erforderlichen Infos eintragen. Kostenvoranschlagsvorlagen sparen Ihnen Zeit und verringern das Risiko von Problemen, wodurch die Kundenzufriedenheit gewährleistet wird.

Was sind die wesentlichen Elemente einer Angebotsvorlage?

Wenn Sie eine hochwertige Vorlage für Kostenvoranschläge suchen, achten Sie darauf, dass sie die folgenden wesentlichen Elemente (Abschnitte) enthält:

Ihre Angaben: Eine Angebotsvorlage beginnt in der Regel mit einem Space, in den Sie Ihre Angaben eintragen sollten Angaben zum Empfänger: In diesem Abschnitt können Sie Info zum Empfänger des Kostenvoranschlags hinzufügen Leistungsumfang: Hier fügen Sie die Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen ein, die Sie bereitstellen werden. Geben Sie Mengen, benötigte Materialien und spezifische Aufgaben an, die abgeschlossen werden sollen. Preis-Info: Geben Sie Preisangaben an und erläutern Sie Steuern sowie mögliche Rabatte oder Aktionen, die Ihr Client in Anspruch nehmen kann. Zahlungsbedingungen: Hier legen Sie fest, wie lange der Kostenvoranschlag gültig ist, sowie die akzeptierten Methoden der Zahlung und Zahlungsfristen. Signatur: Eine Angebotsvorlage sollte Platz für die Signatur Ihres Clients bieten, falls dieser sich entscheidet, Ihr Angebot anzunehmen.

Beachten Sie, dass die konkreten Elemente und deren Reihenfolge vom Zweck der Vorlage abhängen. Beispielsweise sieht eine Vorlage für den internen Gebrauch für Projekte eine andere Reihenfolge vor als eine Vorlage, die Sie für Clients verwenden.

Die 10 besten Vorlagen für Kostenvoranschläge zur Offenlegung der zu erwartenden Kosten

Nach der Analyse von Dutzenden von Angebotsvorlagen haben wir die besten Vorlagen in ClickUp, Excel und Word ausgewählt, die Ihnen helfen, Transparenz gegenüber Ihren Clients zu wahren und Missverständnisse zu vermeiden.

1. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement der Kosten

Behalten Sie die Nachverfolgung aller Kosten und arbeiten Sie effizient zusammen – mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement der Kosten

Wenn Sie die volle Kontrolle über das Budget Ihres Projekts haben möchten, ist die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement genau das Richtige für Sie!

Mit der Vorlage können Sie Kosten schätzen, mehrere Projekte in Echtzeit nachverfolgen, die Kostenentwicklung visualisieren und Ressourcen entsprechend zuweisen. Sie ist unglaublich praktisch für die Abwicklung komplexer Projekte mit zahlreichen Beteiligten, da sie die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtert.

Ihr Ausgangspunkt ist die Ansicht Formular für Projektkostenanfragen. In diesem ClickUp-Formular geben Ihre Teammitglieder und Partner Details zu ihren Projekten an und legen die geschätzten Kosten offen. Das Formular ist anpassbar – Sie können ClickUp-Aufgabenfelder (die Symbolleiste auf der linken Seite des Bildschirms) hinzufügen, die vorhandenen Fragen bearbeiten oder neue erstellen, um sie an die Tätigkeitsbereiche Ihres Unternehmens anzupassen.

Sobald die Formulare ausgefüllt sind, können Sie die bereitgestellten Infos in verschiedenen Ansichten einsehen, beginnend mit der Ansicht „Projektkostentabelle“. Hier sind Ihre Projekte nach ihrem Status (z. B. „Muss genehmigt werden“, „Genehmigt“ und „Fertiggestellt“) und ihren Kosten gruppiert. Die Spalten entsprechen den Fragen im Formular.

Mit der Kalender-Ansicht können Sie projektbezogene Kosten in einem Kalender einsehen, sodass Ihnen nichts entgeht.

Das Genehmigungsprozess-Board zeigt Ihre Projekte und deren Ergebnis der Genehmigung an, während die Listenansicht Projektliste alle Details zusammenfasst und die Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und Genehmiger anzeigt.

2. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Tabellen

Verwalten Sie Ihre Projekte und deren Kosten ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Tabellen

Das Kostenmanagement ist eine der vielen Aufgaben von Projektmanagern. Wenn Sie eine Vorlage suchen, mit der Sie projektbezogene Kosten nachverfolgen und sicherstellen können, dass alle Aufgaben pünktlich und reibungslos abgeschlossen werden, greifen Sie auf die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Tabellen zurück.

Nutzen Sie die Vorlage und ihre verschiedenen Ansichten, um alle projektbezogenen Infos zu bündeln, Klarheit zu schaffen, klar zu kommunizieren und die Effizienz zu steigern.

Die erste Ansicht ist die Tabelle „Ergebnisse“ – hier gliedern Sie Ihr Projekt in Phasen und erstellen Aufgaben. Fügen Sie Mitarbeiter, Prioritäten, Status, Risikostufen und weitere Details hinzu, um eine umfassende Übersicht zu erstellen. Standardmäßig enthält die Ansicht keine Spalten für Projektkosten, aber Sie können ein Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

Die zweite Ansicht ist der Genehmigungsprozess. Dieses Kanban-Board zeigt die Aufgaben, die Sie in der vorherigen Ansicht hinzugefügt haben, als Karten an und klassifiziert sie nach ihrem Genehmigungsstatus (z. B. „Ausstehend“, „Zur Genehmigung bereit“ oder „Muss überarbeitet werden“). Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp, um die Karten entsprechend dem Fortschritt der Aufgaben zu verschieben.

Die Projekt-Gantt-Ansicht visualisiert alle Aufgaben auf einer Zeitleiste, sodass Sie vorausschauend planen und Workloads mit maximaler Effizienz verwalten können.

3. ClickUp-Projektbudget mit WBS-Vorlage

Gliedern Sie Ihre Projekte in Aufgaben auf und vereinfachen Sie die Nachverfolgung des Budgets mit der ClickUp-Vorlage „Projektbudget mit WBS“.

Die Projektbudgetierung kann schnell im Chaos enden, wenn Sie Ihre Arbeit nicht in überschaubare Abschnitte unterteilen. Mit der ClickUp-Vorlage „Projektbudget mit WBS“ können Sie selbst die komplexesten mehrstufigen Projekte bewältigen und die Kosten nachverfolgen, um sicherzustellen, dass Sie die Budgetlimits einhalten.

Die erste der fünf Ansichten der Vorlage ist die Projektstrukturplanung. Hier unterteilen Sie Ihr Projekt in Phasen, um die Verwaltung und Nachverfolgung zu vereinfachen. Fügen Sie Mitarbeiter, relevante Termine, Prioritäten, Arbeitskosten, Materialkosten und das Gesamtprojektbudget hinzu, um die Info zu zentralisieren.

Die Ansicht Projektzeitplan ist ein Gantt-Diagramm, das die Zeitleiste Ihres Projekts anzeigt und bei der langfristigen Planung sowie zur Vermeidung von Überschneidungen hilfreich sein kann.

In der Budget-Ansicht nehmen Sie die Kosten unter die Lupe und vergleichen die Schätzungen mit den tatsächlich ausgegebenen Beträgen. 🔍

Die Ansicht Arbeitsstatus ist ein Kanban-Board, das Ihre Aufgaben nach ihrem Status (z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Erledigt“) kategorisiert. Um den Status einer Aufgabe zu ändern, verschieben Sie die entsprechende Karte auf dem Board einfach per Drag & Drop.

Schließlich steht Ihnen die Ansicht Alle Aktivitäten zur Verfügung, in der Sie einen Schritt zurücktreten und sich eine Übersicht über alle Ihre Projekte und deren Details verschaffen können, einschließlich Phasen, Fälligkeitsdaten, Status, Fortschrittsraten sowie geplante und tatsächliche Kosten.

Mit der Vorlage können Sie außerdem Ihre Workflows mit ClickUp-Automatisierungen optimieren – erstellen Sie Benachrichtigungen bei Budgetüberschreitungen und überwachen Sie Ihre Kosten.

4. ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare

Sparen Sie Zeit und erhalten Sie die notwendigen Infos für die Erstellung von Angeboten mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare

Bevor Sie Ihren Clients einen detaillierten Kostenvoranschlag unterbreiten, müssen Sie genau verstehen, was sie wollen. Die ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare hilft Ihnen dabei, Klarheit über die Anforderungen Ihrer Clients zu gewinnen, und schafft eine solide Grundlage für die Erstellung präziser Angebote. 💪

Diese Vorlage für ein Angebotsformular ist besonders praktisch für Anbieter eines breiten Bereichs von Produkten oder Dienstleistungen, da sie Ihnen hilft, die Bedürfnisse der Kunden genau zu ermitteln und diese mit minimalem Verwechslungsrisiko zu erfüllen.

Das Herzstück der Vorlage ist die Ansicht Formular für Service-Angebotsanfragen. Dabei handelt es sich um einen Fragebogen, den Sie an Ihre Clients senden und die Sie bitten, ihn auszufüllen. Standardmäßig enthält das Formular Fragen zu den konkreten Dienstleistungen, an denen Clients interessiert sind, zum Zeitplan, zum erforderlichen Erfahrungsniveau und zum möglichen Startdatum. Sie können das Formular ganz einfach benutzerdefiniert anpassen, damit es Ihre Marke und Ihr Tätigkeitsgebiet widerspiegelt.

Sobald ein Client das Formular absendet, werden die eingegebenen Infos in der Ansicht Neue Angebotsanfragen angezeigt. Anstelle des Namens der Aufgabe sehen Sie den Namen der Person, die das Formular abgesendet hat.

Die Ansicht Erstellung des Angebots ist ein Kanban-Board, das Aufgaben als Karten anzeigt und diese nach ihrem Status sortiert (z. B. „Neue Anfrage“, „In Bearbeitung“, „In Prüfung“ und „Fertig“). Verschieben Sie die Karten in die entsprechenden Spalten, wenn sich der Status ändert.

Die letzte Ansicht der Vorlage (Alle Anfragen) fasst alle Anfragen zusammen mit ihren Details zusammen. Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, und ermöglicht es Ihnen, Ressourcen mit Zuversicht zuzuweisen.

5. ClickUp-Vorlage für ein Service-Angebotsformular

Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Clients und erstellen Sie präzise Angebote mit der ClickUp-Vorlage für Service-Angebote-Formulare

Haben Sie genug von dem endlosen E-Mail-Austausch mit Clients, der Ihre kostbare Zeit verschlingt? Die ClickUp-Vorlage für Service-Formulare schafft Abhilfe! 🦸

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, die notwendigen Informationen zu sammeln, um Ihren potenziellen Clients ein genaues Angebot zu unterbreiten – ganz ohne Telefonate, E-Mails und Nachrichten. Dies ist dank der Ansicht Formular zur Anforderung eines Serviceangebots der Vorlage möglich.

Das Formular fordert potenzielle Clients dazu auf, ihre Bedürfnisse und Anforderungen anzugeben. Sie haben die volle Kontrolle über das Aussehen des Formulars – passen Sie die Felder an, um genau die Info zu erfassen, die Sie benötigen.

Sie können den Link zum Formular direkt an Ihre potenziellen Kunden senden oder ihn auf Ihrer Website oder in Ihren Social-Media-Profilen freigeben und so die Kundenverwaltung optimieren.

Sobald eine Person das Formular ausfüllt, werden die eingegebenen Infos in der Ansicht Neue Angebotsanfragen angezeigt. Jede Spalte in der Ansicht entspricht einer Frage aus dem Formular. Wenn die Standard-Einstellung für Sie nicht geeignet ist, können Sie sie im Formular anpassen.

Die Ansicht „Angebotserstellungsprozess“ hilft Ihnen dabei, den Fortschritt jeder Angebotsanfrage zu verfolgen, indem Ihre Aufgaben nach ihrem Status unterteilt werden. Aktualisieren Sie das Board, indem Sie die Aufgabenkarten per Drag & Drop verschieben.

Schließlich bietet Ihnen das Formular Alle Anfragen eine Ansicht aller Anfragen, sortiert nach Dienstleistungsangeboten.

6. Excel-Vorlage für Kostenvoranschläge von Template.net

Schätzen Sie alle projektbezogenen Kostenkategorien und erstellen Sie präzise Budgetpläne mit der Excel-Vorlage für Kostenvoranschläge von Template.net

Wenn Sie für die Berechnung von Projektkostenvoranschlägen und die Verwaltung von Dokumenten lieber auf gute alte Tabellenkalkulationen zurückgreifen, steigen Sie ein in den Zug der Excel-Kostenvoranschlagsvorlage von Template.net! 🚂

Sie erhalten zwar keine Anleitung zur Verwendung dieser Excel-Kostenvoranschlagsvorlage, aber dafür ein hervorragendes Beispiel. Standardmäßig zeigt die Vorlage einen Kostenvoranschlag für ein Webentwicklungsprojekt an. Anschließend unterteilt sie das Projekt in mehrere Kostenkategorien:

Personal

Ausstattung

Material

Reisen

Als Nächstes folgt die Spalte „Beschreibung“, in der kategoriebezogene Elemente aufgeführt sind. Die folgende Spalte „Satz/Einheitskosten“ zeigt Ihre Kostenschätzung pro Einheit (bei Material und Ausrüstung) oder pro Satz (bei Personal) an. Die Spalte „Zwischensumme“ fasst die Gesamtkosten für jede Kostenkategorie zusammen.

Die Tabelle in der oberen rechten Ecke der Vorlage fasst alle Kostenkategorien und die jeweiligen Kosten zusammen, wobei die Gesamtkosten in der letzten Zeile angezeigt werden. Unterhalb der Tabelle sehen Sie ein Diagramm, das alle Ausgabenkategorien darstellt.

Die Vorlage ist zu 100 % anpassbar, sodass Sie sie an die Besonderheiten Ihres Projekts anpassen können. Alle Formeln sind bereits konfiguriert, sodass Sie nichts zu erledigen haben! 🧮

7. Excel-Vorlage für die Kalkulation von Bauangeboten von ConstructionLogs

Erstellen Sie ganz einfach eine Vorlage für Bauunternehmer-Kostenvoranschläge, die von ConstructionLogs entwickelt wurde

Sind Sie ein Projektmanager im Bereich des Projektmanagements auf der Suche nach einer schnörkellosen Kostenvoranschlagsvorlage? Die Excel-Vorlage für Baukostenvoranschläge von ConstructionLogs enthält alles, was Sie benötigen, um Kosten darzustellen, Ressourcen zuzuweisen und Projektbudgets zu planen.

Die Vorlage ist einfach – Sie erhalten eine Tabelle mit Spalten, in die Sie die richtigen Informationen eingeben müssen, um genaue Berechnungen zu erhalten.

Zunächst gliedern Sie Ihr Projekt mithilfe der Spalte „Beschreibung“ in Kostenkategorien ein, um die Übersicht zu erleichtern. Diese können sich auf Material, Wärmeschutz und Arbeitskosten beziehen. Führen Sie unter jeder Kategorie eine Liste aller darin enthaltenen Elemente auf.

Als Nächstes sollten Sie Info zu Menge, Einheit und Stückkosten eingeben. Da die Vorlage bereits Formeln enthält, übernimmt sie die Berechnungen für Sie. Neben der Anzeige der Ausgaben für jede Kostenkategorie liefert die Vorlage auch die Gesamtsumme. Um den richtigen Wert zu erhalten, müssen Sie Prozentsätze für Steuern, Lohnnebenkosten, Gemeinkosten und Gewinn sowie Bürgschaften eingeben.

8. Excel-Vorlage für Kostenvoranschläge von Vertex42

Erstellen Sie mit der Vertex42-Excel-Vorlage für Kostenvoranschläge ganz einfach einen präzisen Kostenvoranschlag

Bei der Excel-Vorlage für Kostenvoranschläge von Vertex42 dreht sich alles um Einfachheit – sie stellt sicher, dass Ihre potenziellen Clients die benötigten Informationen erhalten, ohne mit Details und langwierigen Beschreibungen überhäuft zu werden.

Der erste Schritt bei der Verwendung dieser Vorlage besteht darin, Ihre Info in der oberen linken Ecke einzugeben. Anschließend müssen Sie die geschätzte Anzahl, das Datum und die Angaben zum Empfänger angeben.

Beschreiben Sie anschließend die Arbeit, die Ihr potenzieller Client von Ihnen erwartet. Die Vorlage enthält an dieser Stelle ein Freifeld, sodass sie für alle Berufe geeignet ist. Ob Sie nun ein Rübenbauer, ein Bauunternehmer oder ein freiberuflicher Künstler sind – beschreiben Sie die zu erledigende Arbeit detailliert, um das Risiko späterer Missverständnisse zu minimieren.

Im letzten Abschnitt der Vorlage können Sie Ihre Kosten in Kategorien aufschlüsseln und die jeweiligen Beträge sowie den Gesamtkostenvoranschlag angeben.

Sie können diese Vorlage in Word, Excel oder Google Docs bearbeiten. Wenn Sie sich für Excel oder Google Docs entscheiden, profitieren Sie von den vorgefertigten Formeln, die in der Vorlage enthalten sind. Leider unterstützt Word keine Formeln, sodass Sie die Zahlen manuell berechnen müssen.

9. Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von CashboardApp

Legen Sie Ihren potenziellen Clienten die Kosten ganz einfach offen – mit der CashboardApp-Word-Vorlage für Kostenvoranschläge

Gestalten Sie Ihre Kostenvoranschläge übersichtlich und einfach mit der Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von Cashboard App! 🤩

Diese Angebotsvorlage in Word verfügt zwar nicht über erweiterte Optionen, ist aber dennoch äußerst effektiv. Sie enthält alle wesentlichen Elemente, um sicherzustellen, dass Ihre potenziellen Clients die Info erhalten, die sie benötigen, um zu entscheiden, ob Sie der richtige Partner für sie sind.

Die Vorlage ist in drei Hauptabschnitte unterteilt. Im ersten geben Sie Ihre Info und die des Empfängers an.

Im zweiten Abschnitt (Einleitung) wird erläutert, wofür der Kostenvoranschlag dient. Gehen Sie dabei so detailliert wie möglich vor – erläutern Sie den Arbeitsumfang, die Fristen und alle Informationen, die für Ihren Client von Interesse sein könnten.

Der dritte Abschnitt ist eine Tabelle, in der Sie Ihr Projekt kategorisieren und die geschätzte Zeit und die Kosten angeben. Fügen Sie Steuern und Rabatte hinzu und berechnen Sie die Zwischensumme Ihres Kostenvoranschlags.

10. Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von Invoice Maker

Verwenden Sie die Word-Kostenvoranschlagsvorlage von Invoice Maker, um in nur wenigen Schritten einen Kostenvoranschlag zu erstellen

Einfacher geht es nicht als mit der Word-Vorlage für Kostenvoranschläge von Invoice Maker. Mit dieser unkomplizierten Vorlage erstellen Sie Kostenvoranschläge im Handumdrehen! 🥵

Nachdem Sie die Abschnitte „Von“ und „Rechnungsempfänger“ ausgefüllt haben, gelangen Sie direkt zum zentralen Teil dieser Word-Kostenvoranschlagsvorlage – der Festlegung des Projektumfangs und der Preise. In der Tabelle listen Sie alle Elemente Ihres Kostenvoranschlags, Preise, Mengen, Steuerbeträge und Gesamtbeträge auf.

Unterhalb der Tabelle haben Sie Platz für weitere Details – besprechen Sie Zahlungsbedingungen, Fristen, Sonderwünsche Ihres potenziellen Clients und Zahlungspläne.

Geben Sie die Anweisungen für die Zahlung auf der linken Seite an und weisen Sie die Zwischensumme auf der rechten Seite des Dokuments aus. Berücksichtigen Sie Versandkosten, Umsatzsteuern und Rabatte (falls Sie diese anbieten) und geben Sie den Betrag an, den Ihr potenzieller Client zahlen muss, wenn er sich für Sie entscheidet.

Kostenvoranschlagsvorlagen: Mehr Effizienz und Transparenz

Die aufgeführten Angebotsvorlagen sorgen für eine klare Kommunikation und gewährleisten Kundenzufriedenheit, während Sie gleichzeitig wertvolle Zeit sparen.

Beginnen Sie mit einer kostenlosen Angebotsvorlage in ClickUp, um zu erleben, was die Plattform zu bieten hat. Entdecken Sie die Sammlung von über 1.000 Vorlagen für alle möglichen Zwecke, von Ausschreibungen (RFP) über Budgetvorschläge bis hin zum Zeitmanagement!