Wir haben die 10 besten Auftragnehmer-Management-Software & Nachverfolgungssysteme im Jahr 2025 getestet

Vergeuden Sie immer noch Zeit mit der Verwaltung Ihrer beauftragten Dienstleistungen, mit lästigem Papierkram und sich wiederholenden Aufgaben?

Wenn ja, ist dies Ihr Zeichen, damit aufzuhören - es gibt einen besseren Weg, dies zu erledigen. 🙂

Die heutigen Tools zur Verwaltung von Auftragnehmern sind flexibel, intuitiv und leistungsstark. Sie nehmen Ihnen alle schweren Aufgaben ab, so dass Sie Ihre Konkurrenten hinter sich lassen und die Dinge schneller erledigen können.

Aber woher wissen Sie, dass Sie in die richtige Software investieren? Genau hier kommen wir ins Spiel!

Nutzen Sie diese Liste als Ihren persönlichen Leitfaden für die 10 besten Software-Tools zur Auftragnehmerverwaltung für 2024. Wir haben die Arbeit erledigt, um Ihnen alle Informationen zu liefern, die Sie benötigen, um die beste und fundierteste Entscheidung zu treffen. Wir gehen auf die wichtigsten Features, Preise, Bewertungen, Limits und mehr ein.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Verwaltung von Auftragnehmern achten?

Wie fast alles in der modernen Arbeitswelt macht auch die richtige Software für die Verwaltung von Auftragnehmern den Unterschied aus. Aber seien wir ehrlich - Sie wollen nicht Stunden damit verbringen, Dutzende von Optionen zu durchforsten. Sie sind hier, weil Sie effizient arbeiten wollen HR-Software die Ihnen das Leben leichter macht.

Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, können Sie kostenlos zu den guten Dingen übergehen! Wenn Sie sich aber nicht sicher sind, finden Sie hier ein paar Hinweise, worauf Sie achten sollten, um die richtigen Tools für die Verwaltung von Auftragnehmern zu finden:

CRM: Egal, ob Sie auf der Suche sind nach software für das Projektmanagement von Bauprojekten oder etwas für Freiberufler cRM-Features erleichtern die Kommunikation mit Clients und die Nachverfolgung von deren Infos

Egal, ob Sie auf der Suche sind nach software für das Projektmanagement von Bauprojekten oder etwas für Freiberufler cRM-Features erleichtern die Kommunikation mit Clients und die Nachverfolgung von deren Infos Zusammenarbeit: Die Chancen stehen gut, dass Sie nicht alleine arbeiten, also suchen Sie nach einer Software, die den Schwerpunkt auf Echtzeit legt kommunikation im Team und Zusammenarbeit

Die Chancen stehen gut, dass Sie nicht alleine arbeiten, also suchen Sie nach einer Software, die den Schwerpunkt auf Echtzeit legt kommunikation im Team und Zusammenarbeit Buchhaltung: Features der Buchhaltung und vorlagen für die Buchhaltung sind von unschätzbarem Wert. Suchen Sie nach etwas, das budgetierung, Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung und Rechnungsstellung erleichtert

Features der Buchhaltung und vorlagen für die Buchhaltung sind von unschätzbarem Wert. Suchen Sie nach etwas, das budgetierung, Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung und Rechnungsstellung erleichtert Planung:Terminplanung für Projekte features helfen Ihnen, eine Ansicht der Verantwortlichkeiten Ihrer Team-Mitglieder zu erhalten, ihre Tage zu organisieren, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und den Fortschritt des Projekts zu verfolgen

Die 10 besten Auftragnehmer-Management-Software im Jahr 2024 zu verwenden

Kommen wir zu den guten Dingen und vergleichen wir die 10 besten Softwarelösungen für die Verwaltung von Auftragnehmern, um Ihren Arbeitstag zu rationalisieren.

1. ClickUp

Mit dem globalen Timer in ClickUp können Ihre Auftragnehmer von überall aus die Zeit nachverfolgen, Schätzungen festlegen und Notizen hinzufügen ClickUp ist ein durchgängiges Projektmanagement , CRM, und ERP-Software mit allen Tools, die Sie brauchen, um die Aufgabe zu erledigen (und noch einiges mehr).

Die menschenorientierte Benutzeroberfläche ist flexibel genug, um große und kleine Geschäfte gleichermaßen zu bedienen. Sie verfügt über die Funktionen, die Sie für die Überwachung und Kommunikation mit Spezialfirmen, Subunternehmern, Interessengruppen, Clients und anderen benötigen. Sie haben also den Rücken frei, egal ob Sie mit Generalunternehmern und Baustellen oder mit Freiberuflern und IT-Projekten arbeiten.

Sie können verwenden ClickUp Projekt Zeiterfassung um Ihre Zeit zu budgetieren, Schätzungen festzulegen, Ansichten zu betrachten und Notizen hinzuzufügen - von überall und jederzeit. Sie können auch Ihre Prozesse in ClickUp mit vorgefertigten Workflows, Ansichten und mehr starten, indem Sie eine der vorgefertigten Vorlagen verwenden! Wir empfehlen die ClickUp Ressourcenmanagement Personen Vorlage um Ihre verfügbaren Arbeitskräfte mit den richtigen Aufträgen für ein rationalisiertes Auftragnehmer-Management-System abzugleichen.

Zusätzlich, projektmanagement-Outsourcing unternehmen können ClickUp tools verwenden, um die Implementierung, die Rechnungsstellung, das Risikomanagement und die finanziellen Metriken für jeden Client zu überwachen. 🛠️

ClickUp beste Features:

Überwachen Sie jeden Aspekt Ihres Geschäfts von einem praktischen Dashboard aus, dank integrationen mit über 1.000 beliebten Tools , einschließlich QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Google Kalender, Microsoft Excel und mehr

Nutzen Sie ClickUp von jedem Gerät aus mit Browser-, Desktop- und Mobile-App-Support für jedes Betriebssystem

Einfaches Anpassen zeitleisten für Projekte timesheets für Freiberufler, Arbeitsaufträge von Drittanbietern, Benachrichtigungen und sogar onboarding-Erfahrungen Wählen Sie aus einerbibliothek mit über 1.000 Vorlagen-denke vorlagen für Statusberichte von Projekten , Technik & vorlagen für Projekte , vertragsvorlagen und vieles mehr - zur Optimierung Ihrer Workflows. Probieren SieClickUp's Vertragsmanagement-Vorlage!



Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Verträge in jeder Phase, von der Entwicklung über die Genehmigung bis zur Übermittlung!

ClickUp Limits:

Sein rollenbasiertes KI Feature, ClickUp AI ist nur für Free Forever Benutzer als kostenlose Testversion verfügbar. Sie können es jedoch für nur $5 pro Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Einige Benutzer haben eine leichte Lernkurve, während sie sich an die vielen leistungsstarken Features gewöhnen

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Worksuite

über Arbeitsumgebung Die Worksuite ist eine projektmanagement-Software für Freiberufler verwaltung. Es wurde entwickelt, um eine globale Belegschaft mit anpassbaren Optionen zu verwalten, um Ihr Netzwerk zu organisieren und zu erweitern.

Dieses praktische SaaS-Tool hilft Ihnen bei der Automatisierung des Onboarding, der Zentralisierung von Personaldaten, der Bezahlung von Auftragnehmern und der Minimierung von administrativen Arbeiten wie der Verwaltung von Tabellenkalkulationen. Es kann Ihnen sogar dabei helfen, Ihre Top-Talente aufzuspüren, um den Prozess der Auftragnehmerverwaltung zu beschleunigen. 🤩

Worksuite beste Features:

Optimieren Sie Ihre freiberufliches Projektmanagement über alle Betriebssysteme hinweg mit Funktionen für Cloud-, SaaS- und mobile Anwendungen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kostenkalkulation für alle Ihre Projekte mit Währungsumrechnung für internationale Auftragnehmer

Erleichtern Sie sich die Arbeit mit der Dokumentenverwaltung mit automatisierte Tabellenkalkulationen und administrativen Aufgaben

Organisieren Sie alles für den Lebenszyklus eines jeden Projekts mit anpassbaren Vertragsmanagement-Lösungen

Worksuite-Einschränkungen:

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und bietet manchmal nicht die richtigen Funktionen

Hochladen business Vereinbarungen und Verträge kann manuell schwierig sein

Worksuite Preise:

Essentials: $500/Monat

$500/Monat Vision: $1.000/Monat

$1.000/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Worksuite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

3. Rippling

über Kräuseln Rippling ist eine globale Workforce-Management-Plattform, die ein einheitliches Dashboard für HR-, IT- und Finanzanforderungen bietet. Sie vereinheitlicht Systeme wie Ausgaben, Sozialleistungen und Gehaltsabrechnung und ermöglicht es Ihnen, alle Aspekte des Lebenszyklus Ihrer Mitarbeiter zu verwalten.

Diese leistungsstarke Lösung für die Verwaltung von Auftragnehmern unterstützt Sie bei der Implementierung von Sicherheitsprotokollen, die für die Einhaltung von Standards für Auftragnehmer erforderlich sind, und stellt mit nur wenigen Klicks alle erforderlichen Audit-Daten bereit. Darüber hinaus können Sie Projektanalysen, Richtlinien, Arbeitsabläufe und Berechtigungen mithilfe eines einfachen Mitarbeiterdiagramms überwachen und so schnell und einfach Personaldaten erfassen.

Rippling beste Features:

Bringen Sie alles zusammen mit Hunderten von Integrationen mit Ihren bestehenden Tools wie Brex, Nectar, Checkr und Guideline oder holen Sie sich empfohlene Softwarelösungen aus dem App Store

Die moderne Benutzeroberfläche macht es Angestellten und Auftragnehmern leicht, sich in den Plänen für Sozialleistungen, der Gehaltsabrechnung und vielem mehr zurechtzufinden

Schnelles und einfaches Onboarding-System ermöglicht es Ihnen, die Erfahrung für neue Mitarbeiter benutzerdefiniert zu gestalten

Behalten Sie Ihre Finanzen im Griff mit Budgetierungs- und Prognosefunktionen für jeden Angestellten, Auftragnehmer und Freiberufler 📚

Rippling Limits:

Detaillierte Preisinformationen sind ohne benutzerdefinierte kostenlose Angebotsdienste nicht verfügbar

Fehlende Funktionen für Projektmanagement, CRM oder ERP

Preisgestaltung von Rippling:

Benutzerdefinierter Plan: Beginnt bei $8/Monat

Rippling Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an alternativen zum Rippling !_

4. Deel

über Deel

Deel ist eine Cloud-basierte Lösung für das Personal- und Compliance-Management. Sie unterstützt Sie bei der Einstellung, Einbindung und Bezahlung von Vollzeitbeschäftigten und unabhängigen Auftragnehmern und bietet eine zentrale Ansicht Ihres Arbeitsplatzes in einem einzigen Dashboard.

Manager, Mitarbeiter, Auftragnehmer und Führungskräfte können über die Selbstbedienungsschnittstelle von Deel Dutzende von Aufgaben in den Bereichen Gehaltsabrechnung und Auszahlung abschließen. Viele der Schlüssel-Features von Deel sind auch in einem kostenlosen Plan verfügbar, der für Geschäfte mit bis zu 200 Mitarbeitern geeignet ist. 🌻

Deel beste Features:

Rationalisieren Sie Ihre Gehaltsabrechnung für internationale Mitarbeiter und Auftragnehmer mit automatisierter Zahlungsverarbeitung

Reduzieren Sie den Workload für Ihre Personalabteilung, indem Sie Ihren Mitarbeitern und Auftragnehmern die Möglichkeit geben, sich jederzeit anzumelden und ihre anstehenden Zahlungen einzusehen

Vereinfachen Sie das Onboarding-Verfahren für Mitarbeiter und Auftragnehmer im Ausland, damit sie sich als Teil Ihres globalen Teams fühlen

Diese Software zur Verwaltung von Auftragnehmern automatisiert die HR-Administration und Berichterstellung für Auftragnehmer und Mitarbeiter in einem kleinen Geschäft, das ein globales HR-System nutzt

Deel Beschränkungen:

Deel ist eine Cloud-basierte Lösung und kann nicht auf Android-, iOS-, Windows- oder Linux-Geräten verwendet werden

Fehlender Back-End-Kundensupport und Schwierigkeiten bei der Terminierung von Anrufen mit Kundendienstmitarbeitern

Deel-Preise:

Deel HR: Free

Free Vertragspartner: $49/Monat

$49/Monat EOR: $599/Monat

$599/Monat Globale Gehaltsabrechnung: Preise auf Anfrage

Deel Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

4.6/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

Sieh dir das an! Entdecke Alternativen* !

5. Lusha

über Lusha Lusha ist eine Marketing-Intelligence- und Team-Management-Plattform, die B2B-Unternehmen die Rekrutierung und Auftragsvergabe erleichtert. Lusha fungiert auch als Hub für die Kundenakquise, der mit Hilfe von Vertriebsinformationen Unternehmen aufzeigt, die wahrscheinlich in Ihre Dienstleistungen investieren werden. 🤩

Als Recruiting- und Candidate-Sourcing-Tool stellt Lusha einen Pool qualifizierter Kandidaten zur Verfügung, um Ihre Einstellungen weniger kostspielig und zeitaufwändig zu gestalten. Die Software ist so konzipiert, dass Sie mit einem optimierten Integrations-, Registrierungs- und Nachverfolgungsprozess schneller Einstellungen vornehmen können. Und Sie können es kostenlos ausprobieren!

Lusha beste Features:

Vereinfachen Sie Ihre Onboarding-Prozesse, um ein einfaches Setup zu ermöglichen, ohne Zeit zu verschwenden

Pflegen Sie eine frische Datenbank und nutzen Sie automatische Updates für Ihr CRM, um Ihre B2B-Aktivitäten zu rationalisieren

Behalten Sie den Überblick über die sich entwickelnden Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen, um Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften von allen Seiten zu vermeiden

Finden Sie dank der präzisen Kontaktdatenbank von Lusha genau die Auftragnehmer und Kandidaten, die Sie brauchen, ohne dass Sie sich die Arbeit machen müssen

Lusha Grenzen:

Fehlender Support für mobile Anwendungen, Linux und Chromebooks

Der kostenlose Plan ist auf fünf Guthaben pro Monat und einen einzigen Benutzer limitiert, was ihn für die meisten Geschäfte zu einer unpraktischen Langzeitlösung macht

Lusha-Preise:

Free: $0/Monat für einen Benutzer

$0/Monat für einen Benutzer Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Premium: 69 $/Monat pro Benutzer

69 $/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Preise

Lusha Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

4.3/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (300+ Bewertungen)

6. Atlas

über Atlas Atlas bietet eine Software zur Verwaltung von Auftragnehmern, die Unternehmen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Auftragnehmern weltweit unterstützt. Sie macht mehrere Drittanbieter überflüssig und erleichtert die Verwaltung der Einhaltung von Vorschriften und die Bezahlung Ihrer globalen Arbeitskräfte über eine einzige Plattform. 🤩

Im Gegensatz zu vielen anderen Tools für die Verwaltung von Auftragnehmern kann Atlas Ihnen auch dabei helfen, Visa-Sponsoring und Mobilität für Ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer zu erhalten. Atlas hilft Ihnen sogar beim Umzug und bei der Unterbringung von Familien, so dass sich Ihre Mitarbeiter auf ihre beste Arbeit konzentrieren können, ohne sich um Kleinigkeiten zu kümmern.

Atlas beste Features:

Umfassender Support für Visumsponsoring und Mobilität für Ihre Talente und deren Familien, einschließlich Unterstützung bei der Unterbringung, der Bereitstellung von Büroräumen, dem Umzug und vielem mehr

Verwalten Sie Ihre globale Belegschaft von einer einzigen Plattform aus und machen Sie die Gehaltsabrechnung unabhängig vom Speicherort zu einem Kinderspiel

Beschleunigen Sie den Onboarding-Prozess und halten Sie ihn mit Hilfe lokaler Experten je nach Speicherort Ihrer Mitarbeiter konform

Erhalten Sie vertrauenswürdige HR-Expertise und rechtliche Informationen für über 160 Länder

Atlas-Einschränkungen:

Teure kostenpflichtige Pläne und keine kostenlose Version machen Atlas möglicherweise zu teuer für kleine bis mittlere Geschäfte

Langsamere Reaktionszeiten von lokalen HR- und Kundendienstmitarbeitern

Atlas-Preise:

Employer of Record: $450/Monat pro Mitarbeiter

$450/Monat pro Mitarbeiter Visum & Mobilitätssponsoring: $1.500/Visum

Atlas Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

4.4/5 (5+ Bewertungen) Capterra: N/A

7. Avetta

über Avetta Avetta ist eine Software für das Management von Auftragnehmern, die Kunden und Lieferanten bei der Verwaltung von Risiken, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Lieferkette unterstützt. Es fungiert auch als globales Netzwerk, das Tools für alles von Cybersicherheit bis Nachhaltigkeit bietet.

Avetta bietet nicht nur Tools für das Management von Auftragnehmern, sondern verbindet Sie auch mit einem weltweiten Netzwerk von Auftragnehmern und Subunternehmern, wodurch die Suche nach den von Ihnen benötigten Talenten erleichtert wird.

Avetta beste Features:

Erleichtern Sie sich das Sicherheitsmanagement in der Lieferkette, indem Sie alle Auftragnehmer, Arbeiter und Baustellen über eine einzige Plattform verwalten

Verwalten Sie Beziehungen zu Auftragnehmern und Lieferanten über das Dashboard, um Ihre Mitarbeiter (und Ihren Ruf) zu schützen

Verwandeln Sie Ihre Verträge in transparente, vertrauensvolle Beziehungen, um sinnvolle Verbindungen mit Auftragnehmern und Kunden gleichermaßen zu schaffen

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit von Sicherheitspraktiken für alle Auftragnehmer, um die Rate sicherheitsrelevanter Incidents zu senken

Avetta Limits:

Preisinformationen sind weder auf der Avetta-Website noch auf gängigen Bewertungsplattformen verfügbar

Einige Schwierigkeiten bei der Verbindung mit dem Kundensupport und dem Erhalt von Lösungen durch diesen

Avetta Preise:

Kontakt für Preisgestaltung

Avetta Bewertungen und Rezensionen:

G2: 2.9/5 (15+ Bewertungen)

2.9/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 1.8/5 (40+ Bewertungen)

8. Remote

über Entfernt Remote ist eine globale Beschäftigungslösung, die es Unternehmen leicht macht, Auftragnehmer und Mitarbeiter aus der ganzen Welt einzustellen. Sie wurde entwickelt, um den Aufwand für Steuern, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Compliance in mehreren Ländern zu verringern, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können. 🙌

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Verwaltung von Sozialleistungen oder bei der Verteilung von Spesenerstattungen benötigen, Remote kann dies für Sie erledigen. Und es ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, damit Geschäfte expandieren und Bereiche in neuen Ländern eröffnen können.

Remote beste Features:

Überlassen Sie Remote die Steuerberechnung und die Verarbeitung automatischer Zahlungen, damit Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre Steuern machen müssen

Vereinfachen Sie durch Automatisierung den Eintrag in die Gehaltsabrechnung, die Abzüge vor Steuern, die Genehmigung von Zahlungen, die Erstattung von Ausgaben, direkte Einzahlungen und andere administrative Aufgaben

Nutzen Sie Remote über das Webportal oder mobile Apps auf den meisten Betriebssystemen, damit Sie Ihre Auftragnehmer von überall aus verwalten können

Erleichtern Sie Ihren Vertragspartnern und Mitarbeitern das Verständnis ihrer Leistungen mit dem Remote Benefits Manager

Remote-Einschränkungen:

Einige Bewertungen erwähnen einen Mangel an klaren Informationen über Zahlungen in verschiedenen Ländern und Regionen

Die Antworten des Kundendienstes erfolgen nicht immer zeitnah

Preise aus der Ferne:

Contractor Management: $29/Monat pro Auftragnehmer

$29/Monat pro Auftragnehmer Arbeitgeber der Aufzeichnungen: $599/Monat pro Mitarbeiter

$599/Monat pro Mitarbeiter Globale Gehaltsabrechnung: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Remote-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

9. Fiverr Enterprise

über Fiverr Enterprise Fiverr Enterprise (auch bekannt als Fiverr Business) ist ein SaaS-Tool zur Verwaltung von Auftragnehmern, mit dem Sie jeden Aspekt Ihrer freiberuflichen Mitarbeiter optimieren können. Es hilft Ihren Teams schneller zu arbeiten und das Wachstum des Geschäfts zu beschleunigen indem Sie all die kleinen Aufgaben erledigen, die bei der Einstellung von Fachkräften anfallen.

Anstatt beispielsweise jeden Monat mehrere Rechnungen zu bezahlen, zahlen Sie nur eine einzige unkomplizierte monatliche Rechnung an Fiverr, die sofort an jeden Auftragnehmer oder Freiberufler, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, einzeln gezahlt wird.

Fiverr beste Features:

Vereinfachen Sie die Verwaltung, indem Sie die finanziellen, routinemäßigen und rechtlichen Aufgaben bei der Arbeit mit unabhängigen Auftragnehmern und Freelancern eliminieren

Abschließende Sichtbarkeit der Auftragnehmer, mit denen Ihr Team zusammenarbeitet, um Projekte und Kommunikation effizienter zu gestalten

Verwalten Sie rechtliche Dokumente, Systemzugriff und Hintergrundüberprüfungen von einer einzigen Plattform aus

Sofortige Bearbeitung und Bezahlung von Rechnungen für Freiberufler in über 190 Ländern

Fiverr Beschränkungen:

Die prozentuale Preisstruktur kann dazu führen, dass die monatlichen Gebühren stark variieren, was für einige kleine Geschäfte problematisch sein kann

Fehlender Support für Offline- und mobile Anwendungen

Fiverr-Preise:

Core: 3% Gebühr/Monat

3% Gebühr/Monat Premium: 5% Gebühr/Monat

5% Gebühr/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Fiverr-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

10. Flugzeug

über Ebene Plane ist eine internationale Software zur Verwaltung von Auftragnehmern, mit der Sie über eine sichere, Cloud-basierte Plattform Auftragnehmer in mehr als 240 Ländern einstellen, einbinden und bezahlen können. Außerdem können Sie mit Plane die Leistungen und die Einhaltung von Vorschriften für Auftragnehmer und Mitarbeiter verwalten und so den Arbeitsaufwand für eine globale Belegschaft verringern.

Ihre internationalen Auftragnehmer und Mitarbeiter werden es Ihnen danken, denn Plane ist der Meinung, dass sie die gleiche einfache Gehaltsabrechnung verdienen, die auch Ihre Mitarbeiter in den USA genießen - und das ohne zusätzliche Kosten für Sie! Apropos Mitarbeiter: Plane ist nicht nur für Auftragnehmer geeignet - Sie können auch US-amerikanische und internationale Mitarbeiter einstellen und verwalten.

Plane beste Features:

Vergessen Sie die Aufschlagsgebühren und lassen Sie Plane Ihnen helfen, Zahlungen an Auftragnehmer in 240+ Ländern mit optimalen Wechselkursen zu senden

Erleichtern Sie Ihren globalen Vertragspartnern das Leben, indem Sie Ihre Gehaltsabrechnung von Plane abwickeln lassen und Zahlungen direkt auf deren Konten senden, ohne die Abhebungsgebühren eines E-Wallets

Lassen Sie Ihr administratives Team sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und nutzen Sie Plane, um Ihre Steuereinbehalte und den Papierkram zu verwalten 📚

Arbeiten Sie mit einem Expertenteam zusammen, um zu entscheiden, ob Sie ein neues Mitglied Ihres Teams als Auftragnehmer oder als Angestellten einstellen möchten

Plane Limitierungen:

Die Benutzeroberfläche und die mobile App sind nicht intuitiv und können schwierig zu bedienen sein

Limitierte benutzerdefinierte Features und personalisierte Gehaltsabrechnungspräferenzen

Ebene Preise:

US-Angestellte: $19/Monat pro Angestellter

$19/Monat pro Angestellter Internationale Auftragnehmer: $39/Monat pro Auftragnehmer

$39/Monat pro Auftragnehmer Internationale Angestellte: $499/Monat pro Angestellter

Plane Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: N/A

Nachverfolgung von Auftragnehmern mit Auftragnehmer-Management-Systemen

Diese erstaunlichen Software tools bauen eine bessere Zukunft für Projektmanager und Auftragnehmer. Der Himmel ist das Limit mit diesen erstklassigen Auftragnehmer-Management-Systemen. Zu erledigen ist nur noch, das richtige für Sie auszuwählen. ✨

Sobald Sie zeitraubende Aufgaben automatisiert und alles, was Sie brauchen, in einer benutzerfreundlichen Plattform zusammengefasst haben, bleibt Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die Sie eigentlich erledigen möchten. Und Sie können ClickUp nutzen, um all Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Listen und Projekte zu erledigen, um das Beste aus dieser Zeit zu machen!

Sind Sie bereit, Ihr Auftragnehmermanagement zu optimieren? Gehen Sie zu ClickUp und nutzen Sie unseren Free Forever-Plan, um kostenlos zu sehen, worum es geht. 💸