Die 10 besten Vorlagen für Workflows zur Wiederverwendung von Inhalten

Sie wissen, dass Ihr Team großartige Inhalte erstellt, aber dennoch haben Sie innerhalb von zwei Wochen leere Kalender.

Und genau darin liegt das Problem beim Repurposing. Ein einziges starkes Element, wie ein Webinar, ein Bericht oder eine Kundenstory, kann zu Dutzenden von Assets werden – aber nur, wenn der Workflow klar genug ist.

Vorlagen für Content-Repurposing-Workflows schließen die Lücke zwischen „wir sollten“ und „es ist fertig“. Sie definieren die Übergaben, Formate, Überprüfungsschritte und die Zeitleiste, sodass jeder neue Inhalt eine konkrete Pipeline bildet.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Workflows zur Wiederverwendung von Inhalten vor, erklären, wofür sich die einzelnen Vorlagen am besten eignen, und zeigen Ihnen, wie Sie die richtige Vorlage für Ihr Team auswählen.

Vorlagen für die Wiederverwendung von Inhalten auf einen Blick

Was ist ein Workflow für die Wiederverwendung von Inhalten?

Ein Workflow für die Wiederverwendung von Inhalten ist ein wiederholbarer, schrittweiser Prozess, bei dem ein „Kern“-Inhalt (wie ein Webinar, ein Blogbeitrag, ein Podcast, ein Forschungsbericht oder eine Produktdemo) in mehrere neue Assets für verschiedene Formate und Kanäle umgewandelt wird.

Es definiert genau:

Was Sie wiederverwenden (das Ausgangsmaterial und seine wichtigsten Schlüsselaspekte)

Wie Sie es aufschlüsseln (Clips, Zitate, Abschnitte, Themen, Kernaussagen)

Wer führt die einzelnen Schritte durch (Autor, Editor, Designer, Social-Media-Manager, SEO-Spezialist, PMM usw.)

Wo die Inhalte veröffentlicht werden (LinkedIn, YouTube, E-Mail, Blog, Community, Anzeigen)

Wann die Auslieferung erfolgt (Zeitleiste, Abhängigkeiten, Überprüfungsphasen)

Wie die Qualität konsistent bleibt (Tonfall, Botschaften, Freigaben, Überprüfungen)

Wie Erfolg gemessen wird (Verteilung, Interaktion, Leads, Konversionen)

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Weblog“ wurde 1997 geprägt, und „Blog“ entstand 1999, als jemand ihn scherzhaft in „we blog“ aufteilte.

Die 10 besten Vorlagen für Workflows zur Wiederverwendung von Inhalten

Werfen wir einen Blick auf die besten Vorlagen, die Teams dabei helfen, einen Inhalt systematisch in verschiedene Formate und Kanäle zu übertragen:

1. ClickUp-Vorlage für Content-Planung

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Pillar-Inhalt und abgeleitete Assets in einem einzigen Workflow mit der ClickUp-Vorlage für Content-Planung

Wenn Sie eine Content-Strategie von Grund auf neu aufbauen, besteht Ihr größtes Problem darin, dass Sie nicht wissen, was Sie haben oder was daraus werden kann. Die ClickUp-Vorlage für Content-Pläne wurde für Content-Marketing-Teams entwickelt, die ein einziges System benötigen, um Inhalte in verschiedenen Formaten zu planen, zu prüfen und zu veröffentlichen.

Außerdem können Sie die Vorlage nutzen, um Pillar-Inhalte zu taggen und abgeleitete Assets im selben Workspace zu planen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie das GenehmigungsBoard , um Inhalte durch die Prüfungsphasen zu leiten, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wer sie genehmigen muss.

Kennzeichnen Sie jedes Element mit Inhalt-Säule, Content-Typ und benötigte Assets und filtern Sie dann den Kalender, um ähnliche Formate zu bündeln

Planen Sie Veröffentlichungstermine visuell im Content-Kalender und sorgen Sie so für eine gleichmäßige Verteilung der wiederverwendeten Inhalte über den Monat hinweg

🚀 Ideal für: Content-Marketing-Teams, die Pillar-Inhalte und abgeleitete Inhalte in einem organisierten Workflow planen.

2. ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie wiederverwendete Beiträge kanalübergreifend mit der ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender

Für Social-Media-Manager entsteht Chaos durch das Jonglieren mit mehreren Plattformen. Sie haben einen großartigen Blogbeitrag, aber ihn in Inhalte für eine ganze Woche auf LinkedIn, Twitter und Instagram umzuwandeln, ist ein manueller, unkoordinierter Prozess.

Erhalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender einen übersichtlichen, visuellen Überblick darüber, wann und wo jeder wiederverwendete Inhalt veröffentlicht wird.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, um wiederverwendete Inhalte mit der ClickUp-Kalender-Ansicht sofort plattformübergreifend neu zu planen

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Evergreen-Inhalte automatisch im Zyklus bleiben, ohne manuelles Setup – mit den wiederholenden Aufgaben von ClickUp

Fügen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Felder für „Plattform“, „Format“ und „Link zur Quelle“ hinzu, um jeden Beitrag übersichtlich zu organisieren und zu verknüpfen

🚀 Ideal für: Social-Media-Manager, die wiederverwendete Inhalte über mehrere Kanäle hinweg planen, ohne an Sichtbarkeit einzubüßen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX, um aus einem einzigen Blogbeitrag Entwürfe für eine ganze Woche zu erstellen, die sofort auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden können. Fügen Sie den Blog-Link ein (oder einfügen Sie die Schlüssel-Abschnitte) und nutzen Sie dann die Sprach-zu-Text-Funktion, um schnell laut Ideen für Aufhänger und Blickwinkel zu sammeln. Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der entwickelt wurde, um Ihre gesamte Arbeit an einem zentralen Ort zu bündeln. Mit einem einzigen Befehl kann es ClickUp, Ihre verbundenen Arbeits-Apps und das Internet durchsuchen. Sie können sogar zwischen anderen KI-Modellen (wie Claude oder ChatGPT) wechseln, wenn Sie unterschiedliche Ergebnisse für verschiedene Plattformen wünschen.

3. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Blogs

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Blogbeiträge mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Blogs in social-media-taugliche Snippets und Grafiken

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben gerade einen großartigen Blogbeitrag veröffentlicht, aber Ihr Social-Media-Kalender ist für diese Woche leer. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Verwandeln Sie jeden Blogbeitrag in eine Minikampagne mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Blogs. Sie bietet einen Workflow, mit dem Sie systematisch Zitate, Kernaussagen und Bildmaterial für jede Social-Media-Plattform extrahieren können. Anstatt Social Media als Nebensache zu behandeln, integrieren Sie es in Ihren Blog-Produktionsprozess.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verknüpfen Sie Blogpost-Aufgaben mit den entsprechenden Social-Media-Aufgaben mithilfe von ClickUp-Aufgabenabhängigkeiten , damit das Social-Media-Team genau weiß, wann ein Beitrag zur Anpassung bereit ist

Verwenden Sie ClickUp Docs , um Social-Media-Texte direkt neben dem ursprünglichen Blogbeitrag zu entwerfen und so alle zugehörigen Texte an einem Ort zu bündeln

Benachrichtigen Sie Teammitglieder automatisch oder ändern Sie den Status einer Aufgabe mit ClickUp-Automatisierungen , um den Workflow für die Wiederverwendung in sozialen Medien als Auslöser zu verwenden

🚀 Ideal für: Content-Teams, die jeden Blogbeitrag in eine koordinierte Mini-Kampagne in den sozialen Medien verwandeln.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die KI von ClickUp Brain als Ihren Textassistenten; sie kann schnell Varianten Ihrer bestehenden Inhalte generieren, die Sie in sozialen Medien und anderen Kanälen verwenden können! Erstellen Sie mit ClickUp Brain mehrere kürzere Varianten Ihrer Langform-Inhalte

👀 Wussten Sie schon? Laut HubSpot kann das Auffrischen älterer Beiträge ein Wachstumshebel sein: Das Unternehmen veröffentlichte einen Bericht mit einem durchschnittlichen Anstieg der monatlichen organischen Ansichten um +106 % für optimierte alte Beiträge sowie mehr als doppelt so viele Leads durch diese Aktualisierungen.

4. ClickUp-Vorlage für das Content-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie Ihre Inhalte mit Status-, Eigentümerschafts- und Leistungsnachverfolgung mithilfe der ClickUp-Vorlage für Content-Management

Wenn Ihre Bibliothek für Inhalt wächst, können schlechte Wissensmanagementstrategien sie in einen digitalen Friedhof verwandeln. Sie verfügen über Hunderte von Assets, haben aber keine einfache Möglichkeit zu erkennen, welche bereits wiederverwendet wurden, welche ungenutztes Potenzial bergen und welche veraltet sind.

Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Content-Management ein zentrales Content-Repository. Diese Vorlage bietet Ihnen eine zentrale Informationsquelle mit Nachverfolgung des Status, Eigentümerschaft und Leistungsnotizen für jedes Asset.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Trennen Sie die Arbeit nach Kanälen mit Inhalt (Blog, Social Media, E-Mail, Website), während Sie eine Verbindung zwischen allem in einem Workspace herstellen.

Nutzen Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp, um Veröffentlichungstermine zu planen und Lücken in Ihrem Veröffentlichungsrhythmus frühzeitig zu erkennen

Verfolgen Sie Ziele, Kanäle, Links, Budgets und Ausgaben für jedes Element, um spätere Unterhaltungen über Leistung zu vereinfachen

🚀 Ideal für: Teams, die große Bibliotheken mit Inhalten verwalten und eine zentrale Quelle für die Wiederverwendung, Eigentümerschaft und Performance benötigen.

🚀 ClickUp-Bonus: Richten Sie einen ClickUp Super Agent so ein, dass er wöchentlich Ihre Bibliothek nach Assets durchsucht, die noch nicht wiederverwendet wurden, bei denen keine Leistungsnotizen vorhanden sind oder die veraltet wirken. Lassen Sie sich dann per Direktnachricht eine kurze Liste mit „nächsten Schritten“ zusenden und erstellen Sie erst nach Ihrer Freigabe Aufgaben zur Wiederverwendung, aktualisieren Sie den Status und taggen Sie Eigentümer. Sie legen fest, wer das Tool nutzen darf und auf welche Daten es zugreifen kann, und jede Aktion wird protokolliert, wobei kritische Schritte einer Freigabe unterliegen. Möchten Sie einen besseren Einblick in die Möglichkeiten von Super Agents erhalten? Hier ist ein Video von Greg Swan, unserem Senior Content Manager, in dem er zeigt, wie er mit ClickUp Super Agents eine autonome Content-Engine aufgebaut hat!

🚀 ClickUp-Bonus: Richten Sie einen ClickUp Super Agent so ein, dass er wöchentlich Ihre Bibliothek nach Assets durchsucht, die noch nicht wiederverwendet wurden, bei denen Leistungsnotizen fehlen oder die veraltet wirken. Lassen Sie sich dann per Direktnachricht eine kurze Liste mit „nächsten Schritten“ zusenden und erstellen Sie erst nach Ihrer Freigabe Aufgaben zur Wiederverwendung, aktualisieren Sie Status und taggen Sie Eigentümer. Sie legen fest, wer das Tool nutzen darf und auf welche Daten es zugreifen kann, und jede Aktion wird protokolliert, wobei kritische Schritte einer Freigabe unterliegen. Möchten Sie einen besseren Einblick in die Möglichkeiten von Super Agents erhalten? Hier ist ein Video von Greg Swan, unserem Senior Content Manager, in dem er zeigt, wie er mit ClickUp Super Agents eine autonome Content-Engine aufgebaut hat!

5. ClickUp-Vorlage zur Skalierung der Produktion von Inhalt

Kostenlose Vorlage herunterladen Skalieren Sie die Produktion großer Mengen an Inhalt und integrieren Sie die Wiederverwendung mit der ClickUp-Vorlage zur Skalierung der Content-Produktion

Für wachsende Teams kann der Druck, die Produktion von Inhalt zu steigern, zu Burnout und schlampiger Arbeit führen. Sie benötigen ein intelligenteres System, das Effizienz in Ihren Prozess integriert.

Mit der ClickUp-Vorlage zur Skalierung der Content-Produktion können Sie nun die Produktion großer Mengen an Inhalt skalieren und die Wiederverwendung zum Standard machen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Inhalte durch Phasen wie „Erstellung“, „Überprüfung“, „Wiederverwendung“ und „Verteilung“ mithilfe der ClickUp-Kanban-Board-Ansicht

Sehen Sie mit der ClickUp-Workload-Ansicht , wer an was arbeitet, und verteilen Sie Aufgaben gleichmäßig im Team, um Engpässe zu vermeiden.

Verschieben Sie Aufgaben automatisch in die nächste Phase, weisen Sie Wiederverwendungsaufgaben der richtigen Person zu und benachrichtigen Sie die Beteiligten, sobald Inhalte fertig sind – mit ClickUp Automatisierungen

🚀 Ideal für: Wachsende Teams für den Inhalt, die ihren Output steigern und gleichzeitig das Repurposing in den Standard-Produktionsprozess integrieren möchten.

📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung ihnen 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnte, während 19 % schätzen, dass dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit frei werden könnten. Selbst diese kleinen Zeiteinsparungen summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden im Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder Ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen könnten. 💯Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates generieren und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitstages benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners senkte seine SaaS-Kosten um 50 %, indem es drei tools in ClickUp zusammenführte – und erhielt so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Datenquelle, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

6. ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie abgeleitete Inhalte in einem Kalender mit der ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender

Redaktionsteams haben oft Schwierigkeiten, ihre langfristigen Content-Pläne mit den täglichen Aufgaben der Content-Wiederverwendung in Einklang zu bringen. Der Redaktionskalender zeigt die großen Projekte, aber die kleineren, wiederverwendeten Assets befinden sich in separaten Tabellen oder To-do-Listen.

Die Lösung: die ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender. Sie können abgeleitete Inhalte parallel zum Original planen und erhalten so eine vollständige Ansicht Ihres Content-Ökosystems in einem Kalender.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihre gesamte Roadmap für Inhalte über Wochen und Monate hinweg, einschließlich der Haupt- und abgeleiteten Inhalte

Arbeiten Sie gemeinsam an Bewertungen für Bilder, Videos und PDFs und versehen Sie diese mit Anmerkungen, bevor sie mit ClickUp Prüfung wiederverwendet werden.

Führen Sie die Nachverfolgung von „Inhalt-Format“, „Wiederverwendungs-Status“ und „Zugewiesenen Kanälen“ durch, um genau zu sehen, wie jedes einzelne Element aufbereitet wird

🚀 Ideal für: Redaktionsteams, die Pillar- und abgeleitete Inhalte gemeinsam in einem gemeinsamen Kalender planen.

📚 Lesen Sie auch: Teamübergreifende Zusammenarbeit: Wie man Silos aufbricht und smarter arbeitet

7. ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Social-Media-Beiträge nach Datum und weisen Sie Eigentümer zu – mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Inhalte

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Content-Pläne wurde für Social-Media-Teams und Content-Marketer entwickelt, die eine datumsgesteuerte Methode benötigen, um Beiträge zu planen, Eigentümer zuzuweisen und termingerecht zu veröffentlichen. Es handelt sich um eine übersichtliche Liste, die sich hervorragend eignet, wenn Sie einen Inhalt in mehrere Social-Media-Beiträge über eine Woche oder einen Monat hinweg umgestalten.

Jeder Beitrag wird als eigene ClickUp Aufgabe angelegt, sodass Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten und die verantwortlichen Personen im Blick behalten können. Sie können den Link zur Quelle (Blog, Webinar, Podcast, Newsletter) direkt in der Aufgabe einfügen und dann Varianten als Unteraufgaben erstellen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie in ClickUp separate Ansichten für Instagram, LinkedIn, TikTok und mehr, damit Sie Ihren Plan für jeden Kanal individuell anpassen können

Gruppieren Sie verwandte wiederverwendete Inhalte in Kampagnen-Ordnern, um Ihre Initiativen übersichtlich zu organisieren

Nutzen Sie ClickUp Brain, um plattformspezifische Varianten bestehender Inhalte zu erstellen, beispielsweise indem Sie einen formellen LinkedIn-Beitrag in einen lockeren Tweet umwandeln.

🚀 Ideal für: Social-Media-Teams, die ein Quellmaterial für mehrere Beiträge über verschiedene Kanäle und Zeiträume hinweg wiederverwenden.

💡 Profi-Tipp: Die Erweiterung der Zielgruppe führt zu einem Anstieg der Anforderungen an den Inhalt und zu Entscheidungsmüdigkeit. KI vereinfacht dieses Wachstum, indem sie den kreativen Prozess beschleunigt und die Datenanalyse automatisiert. So können Ersteller erfolgreiche Beiträge in Evergreen-Assets verwandeln, ohne an ihre Grenzen zu stoßen. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Ersteller KI nutzen, um die Produktion von Inhalt zu planen und zu skalieren.

8. Copy.KI: Inhalte kanalübergreifend wiederverwenden

Wenn Ihr Team seinen kreativen Flow beibehalten möchte, Sie aber eine Möglichkeit benötigen, die Prozesse zur Nachverfolgung zu nutzen, ist die Vorlage „Repurpose Content Across Channels“ von Copy.ai ein guter Ausgangspunkt.

Es führt Benutzer durch die Umwandlung eines einzelnen Inhalts in mehrere textbasierte Formate mithilfe von KI-gestützten Schreibanregungen. Es eignet sich hervorragend, um innerhalb des Copy.ai-Ökosystems schnell Variationen für Social Media, E-Mail-Newsletter und Anzeigentexte zu erstellen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie aus einem einzigen Ausgangstext verschiedene Blickwinkel, Aufhänger und Überarbeitungen

Dank der promptbasierten Struktur lassen sich Entwürfe einfach durchsehen, bearbeiten und genehmigen

Verwenden Sie denselben Ausgangstext wieder, um den Ton und die Schlüsselaussagen beizubehalten, während Sie verschiedene Inhalte erstellen.

🚀 Ideal für: Teams, die KI-gestützte Überarbeitungen und Kanalvarianten wünschen, ohne ihren Schreib-Workflow zu verlassen.

9. Vorlage für einen Leitfaden zur SEO-Inhalt-Verteilung und -Wiederverwendung von Miro

via Miro

Der Versuch, eine komplexe Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten per Videoanruf oder in einem langen Dokument zu erklären, führt unweigerlich zu Verwirrung. Diese Diskrepanz führt zu einer fehlerhaften Umsetzung.

Die Miro-Vorlage „SEO Content Verteilung & Repurposing Guide“ richtet sich an Teams, die visuell denken. Sie bietet ein gemeinsames Whiteboard, auf dem Wege zur Umgestaltung von Inhalten skizziert werden können, und eignet sich somit perfekt für Strategiesitzungen und die Abstimmung im Team. Sie können visuell ein Diagramm erstellen, das zeigt, wie ein Asset in andere übergeht.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Platzieren Sie ein „Pillar“-Asset in der Mitte und verzweigen Sie dann in unterstützende Formate

Teammitglieder können in Echtzeit Notizen zu Kanälen und Zielgruppen hinzufügen und Blickwinkel wiederverwenden

Duplizieren Sie das Board pro Kampagne oder Quartal und verfeinern Sie dann dieselbe Struktur

🚀 Ideal für: Teams, die bei der Planung der Verteilung und Wiederverwendung von Inhalten auf visuelle Zusammenarbeit setzen.

📚 Lesen Sie auch: So meistern Sie das Dokumentenlebenszyklusmanagement

10. Vorlage für den Workflow zur Wiederverwendung von Inhalten von Meegle

via Meegle

Die Vorlage für den Content-Repurposing-Workflow von Meegle bietet Teams einen strukturierten Workflow, um bestehende Inhalte zu prüfen, nach Zielgruppe und Plattform zu kategorisieren, in neue Formate umzuwandeln und systematisch zu verteilen.

Dies ist besonders nützlich für Teams, die einen wiederholbaren Repurposing-Prozess wünschen, anstatt den Workflow für jede Kampagne von Grund auf neu aufzubauen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beginnen Sie damit, vorhandene Inhalte zu prüfen und festzustellen, welche Assets sich für die Wiederverwendung eignen, damit sich Ihr Team auf die Inhalte mit dem größten Wiederverwendungspotenzial konzentrieren kann

Organisieren Sie Inhalte vor Produktionsbeginn nach Zielgruppe, Format und Zielkanal, um die Umsetzung zielgerichteter zu gestalten

Führen Sie die Nachverfolgung durch, wie sich wiederverwendete Inhalte im Laufe der Zeit entwickeln, und nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre nächsten Entscheidungen in Bezug auf Inhalte zu optimieren.

🚀 Ideal für: Marketing-Teams und Content-Strategen, die einen strukturierten, wiederholbaren Prozess aufbauen, um bestehende Inhalte in plattformübergreifende Assets umzuwandeln.

So wählen Sie die richtige Vorlage für die Wiederverwendung von Inhalten aus

Sie haben sich die Optionen angesehen, stehen nun aber vor einer Entscheidungsparalyse.

Die Wahl der falschen Vorlage kann schlimmer sein, als gar keine zu haben. Ist sie zu komplex, wird Ihr Team sie nicht nutzen. Ist sie zu einfach, löst sie Ihre Kernprobleme nicht. Lassen Sie sich durch die Suche nach der „perfekten“ Vorlage nicht davon abhalten, anzufangen.

Anstatt nach einer Einheitslösung zu suchen, konzentrieren Sie sich auf das, was Ihr Team gerade jetzt braucht.

So treffen Sie die richtige Wahl.

Berücksichtigen Sie Ihren primären Anwendungsfall: Konzentrieren Sie sich auf die übergeordnete Planung oder die tägliche Umsetzung? Für die Planung bietet eine Vorlage für einen Redaktionskalender oder einen Content-Plan den Überblick. Für die Umsetzung sorgt eine Vorlage für die Skalierung der Content-Produktion oder das Content-Management dafür, dass die Aufgaben vorankommen.

Passen Sie die Vorlage an Ihre Workflow-Phase an: Wenn Sie gerade erst anfangen, beginnen Sie mit einer Vorlage für einen Content-Plan, um zu erfassen, was Sie bereits haben. Wenn Sie einen bestehenden Prozess skalieren möchten, hilft Ihnen die Vorlage zur Skalierung der Content-Produktion dabei, die Wiederverwendung in Ihren Standard-Workflow zu integrieren.

Testen Sie es, bevor Sie sich festlegen: Beginnen Sie mit einer Vorlage und machen Sie sie benutzerdefiniert. Die meisten Teams stellen fest, dass die Anpassung einer einzigen, flexiblen Vorlage an ihren Prozess weitaus besser funktioniert, als zu versuchen, mehrere starre Rahmenbedingungen unter einen Hut zu bringen.

⭐️ KI kann Ihren Content-Workflow effizienter und effektiver gestalten. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie KI in Ihren Content-Marketing-Prozessen einsetzen können:

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich des Schreibens, der Bearbeitung und von E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie beispielsweise einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Workspaces.

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Systematisieren Sie Ihren Inhalt mit ClickUp

Eine Vorlage zeigt Ihnen den Prozess auf, aber Sie benötigen dennoch die richtigen tools, um ihn umzusetzen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Ihren Workflow für die Wiederverwendung von Inhalten zu etablieren, ohne dabei noch mehr unzusammenhängende Tabellen und Dokumente zu erstellen.

Eine Vorlage für den Content-Repurposing-Workflow macht Schluss mit dem Rätselraten und zeigt Ihnen, welche Inhalte vorhanden sind, was daraus werden kann und wer dafür verantwortlich ist. Damit alles reibungslos funktioniert, müssen Sie sie jedoch in einem Workspace ausführen, in dem alles miteinander verbunden ist.

Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Inhalte an einem Ort mit ClickUp. Verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Aufgaben zur Erstellung von Social-Media-Beiträgen, Video-Clips und Infografiken. Verfolgen Sie den Fortschritt in einem gemeinsamen Kalender und geben Sie mit der Prüfung direkt Feedback zu kreativen Assets. Dank KI lassen sich Ihre Prozesse ebenso nahtlos beschleunigen.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und verändern Sie die Art und Weise, wie Ihr Team Inhalte erstellt und verteilt.

Häufig gestellte Fragen

Ein Content-Kalender zeigt, wann Inhalte veröffentlicht werden, während ein Workflow für die Wiederverwendung der Prozess ist, bei dem die verschiedenen Assets erstellt werden, die diesen Kalender füllen.

Verwenden Sie ein spezielles ClickUp-Benutzerdefiniertes Feld oder ClickUp-Aufgabenbeziehungen, um abgeleitete Inhalte mit dem Original zu verknüpfen. So entsteht eine übersichtliche Inhaltshistorie, die Sie leicht filtern und nachverfolgen können.

Beginnen Sie mit einer flexiblen Vorlage und machen Sie diese benutzerdefiniert. Die Verwendung zu vieler Vorlagen führt zu unnötiger Komplexität und zusätzlichem Aufwand für Ihr Team.

Verfolgen Sie zwei wichtige Metriken: den Aufwand, der durch den Vergleich der Zeit, die für die Erstellung abgeleiteter Inhalte im Vergleich zu einem Originalbeitrag benötigt wird, gespart wird, und die gewonnene Reichweite durch die Summierung des Engagements über alle wiederverwendeten Versionen hinweg.