Wie Sie die Wiederverwendung von Inhalten mit KI für skalierbares Marketing automatisieren können

Es sind zwischen 8 und 50 Touchpoints erforderlich, um einen Verkauf abzuschließen, d. h. einen Lead oder einen inaktiven Benutzer in einen aktiven Kunden zu verwandeln.

Als Mitglied des Content-Teams weiß ich aus eigener Erfahrung, dass alle mehr zu tun haben als je zuvor. Die Lösung besteht nicht darin, noch mehr Inhalte zu erstellen.

Die Wiederverwendung von Inhalten schafft Abhilfe. KI macht es für alle einfacher.

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie die Wiederverwendung von Inhalten mithilfe von KI automatisieren können, ohne Ihre Ressourcen oder Zeit zu verschwenden.

⭐ Vorgestellte Vorlage

Verlieren Sie den Überblick über Ihre Wiederverwendungsprojekte zwischen verschiedenen Teammitgliedern und Terminen? Verwenden Sie die Inhaltsplan-Vorlage von ClickUp, um alle Inhalte von der ersten Erstellung bis zur endgültigen Veröffentlichung zu zentralisieren. Visualisieren Sie Ihre Inhaltszeitleiste in mehr als vier verschiedenen Ansichten und verfolgen Sie den Fortschritt in einem zentralen Dashboard.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie die Erstellung und Verteilung Ihrer Inhalte sowie Alles dazwischen mit der Content-Plan-Vorlage von ClickUp.

Was ist die Wiederverwendung von Inhalten (und warum ist sie wichtiger denn je)?

Die Wiederverwendung von Inhalten ist der Prozess der strategischen Anpassung eines Inhalts an verschiedene Formate für verschiedene Plattformen. Sie nehmen beispielsweise einen erfolgreichen Blogbeitrag und wandeln ihn in eine Reihe von Newslettern, Social-Media-Beiträgen oder ein interaktives Video um, je nachdem, was Ihre Zielgruppe gerne konsumiert.

Clevere Marketingfachleute nutzen sie, um die Gesamtlebensdauer hochwertiger Inhalte mit hohem Wert zu verlängern.

Das Beste an der Wiederverwendung von Inhalten mit KI ist, dass jeder sie nutzen kann: vom Junior-Marketer bis hin zu Führungskräften der mittleren und oberen Ebene.

Hier sind die Gründe, warum Sie und Ihr Team Inhalte wiederverwenden sollten:

Erreichen Sie unterschiedliche Zielgruppen : Wandeln Sie bestehende Inhalte in verschiedene Formate um, um Ihre Zielgruppe über ihre bevorzugten Konsummethoden (Video, soziale Medien, kurze Texte, lange Texte) zu erreichen, ohne Forschungs- und Strategiearbeit doppelt zu leisten.

Reduzieren Sie die Kosten der Erstellung : Ihre Teams können vorhandene Inhalte zu einem Bruchteil der Kosten, die sie für die Entwicklung neuer Materialien aufgewendet hätten, in verschiedene Formate umwandeln.

Entwickeln Sie einheitliche Botschaften : Wiederverwendete Inhalte verstärken Ihre zentralen Werte über alle Kontaktpunkte hinweg, ohne überall gleich zu klingen.

Maximieren Sie den ROI Ihrer Inhalte : Durch die Wiederverwendung können Sie den maximalen Wert aus Ihren Investitionen in Inhalte herausholen, indem Sie aus einem zeitlosen Beitrag mehrere umsatzgenerierende Assets machen.

Verbessern Sie Ihre SEO-Performance: Wiederverwendete Inhalte schaffen mehrere Einstiegspunkte und interne Verlinkungsmöglichkeiten, die Ihre gesamte digitale Präsenz stärken können.

Häufige Engpässe bei der Wiederverwendung für Marketing-Teams

Die Wiederverwendung von Inhalten klingt theoretisch einfach. Das verstehe ich. Aber wenn Sie dies zum ersten Mal zu erledigen haben, kann es überwältigend sein.

Hier sehe ich die größten Schwierigkeiten für die meisten Marketing-Teams:

Identifizieren der für die Wiederverwendung in Frage kommenden Inhalte : Die Herausforderung beginnt damit, zu identifizieren, welche Inhalte in welchen Formaten wiederverwendet werden sollen, d. h. eine Art von Inhalten gegenüber einer anderen zu priorisieren.

Manuelle Formatadaption : Jede Plattform hat ihre eigenen Anforderungen und Erwartungen der Zielgruppe – die manuelle Anpassung von Inhalten für jeden Kanal ist äußerst zeitaufwändig (manchmal sogar zeitaufwändiger als die Erstellung neuer Inhalte).

Inkonsistenz der Markenstimme : Es ist eine Herausforderung, Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen, ohne die Markenstimme zu beeinträchtigen oder die Kernbotschaft zu verwässern.

Lücken in der Qualitätskontrolle : Im Zuge des Transformationsprozesses verlieren wiederverwendete Inhalte oft an Wirkung, Kontext oder Genauigkeit, die sie eigentlich vermitteln sollen.

Koordinationsalpträume: Die Veröffentlichung wiederverwendeter Inhalte auf mehreren Plattformen erfordert Koordination, wenn Sie mit mehreren Abteilungen (Design, Produkt usw.) zusammenarbeiten, um Input zu erhalten.

👀 Wussten Sie schon? Die Erstellung eines Blogbeitrags in voller Länge dauert durchschnittlich 3 Stunden und 48 Minuten. 🤯 Nun, ich habe über 12 Stunden gebraucht, um diesen zu erstellen, und das trotz der Verwendung von KI. Laut derselben Umfrage erzielen Blogger, die mehr als 6 Stunden für die Erstellung eines Blogbeitrags aufwenden, wahrscheinlich bessere Ergebnisse. Das bedeutet, dass es selbst mit KI nie nur darum geht, etwas einzugeben, zu kopieren, einzufügen und zu planen. Sie müssen es so gestalten, dass es für Sie funktioniert.

Wie KI das Problem der Wiederverwendung löst

Bei der Wiederverwendung von Inhalten lasse ich KI die zeitaufwändigen und sich wiederholenden Aufgaben übernehmen. Als Beispiel

Formatadaption

Der Sinn der Wiederverwendung besteht darin, die Inhalte an den jeweiligen Kanal anzupassen. Ein LinkedIn-Karussell kann mir helfen, mehr Informationen für einen interessierten Käufer zu packen. Oder kurze Zusammenfassungen erzielen auf Twitter eine bessere Resonanz (ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, es X zu nennen).

Wie ich bereits erwähnt habe, ist dies jedoch manuell oft mit zu viel Arbeit verbunden.

Ich lagere die plattformspezifische Anpassung von Inhalten an KI-Tools zur Inhaltserstellung aus.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels im Laufe der Zeit. Mit ClickUp Brain ist das jedoch kein Problem. Es befindet sich direkt in Ihrem ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp um das Doppelte!

Die Markenstimme bewahren

Wenn mehrere Mitglieder des Teams an der Erstellung und Wiederverwendung von Inhalten beteiligt sind, ist die größte Herausforderung die Beibehaltung des Markentons und der Markenstimme.

Ein Blogbeitrag, der von Ihrem erfahrenen Texter verfasst wurde, sollte sich nicht völlig anders anhören als ein Tweet, der von Ihrem neuen Social-Media-Mitarbeiter geschrieben wurde.

Hier wird KI zu einem Ausgleich für Qualifikationslücken.

Ich habe das Problem gelöst, indem ich eine KI-Prompt-Bibliothek mit dem Markenton, dem Vokabular usw. erstellt habe. Jeder kann dies nachmachen oder befolgen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

So sieht das in der Praxis aus: Beginnen Sie mit Beispielen für Markenrichtlinien : Erstellen Sie eine kleine Bibliothek mit genehmigten Tonreferenzen – wie Überschriften, Blog-Einleitungen, Social-Media-Bildunterschriften oder Werbetexte, die Ihre Stimme widerspiegeln. Diese können aus Ihren bestehenden, leistungsstarken Inhalten stammen.

Fügen Sie Kontext hinzu, keine Befehle : Anstatt die KI zu bitten, „eine freundliche Bildunterschrift zu schreiben”, geben Sie ihr eine Referenz zum Tonfall Ihrer Marke – z. B. „Schreibe eine Bildunterschrift im gleichen Tonfall und Rhythmus wie unsere Produktankündigungen”.

Verwenden Sie Beispiele innerhalb des Workspace: Fügen Sie 2–3 Ihrer besten Tonbeispiele ein, egal ob es sich um ein Dokument, eine Zusammenfassung des Inhalts oder ein Kreativ-Board handelt, damit die KI die gewünschte Energie, Struktur und Formulierung versteht, bevor sie Ergebnisse generiert.

Priorisierung von Inhalten

Wenn Ihre Inhalte in Tabellenkalkulationen gespeichert sind, ist es sehr mühsam, die besten Kandidaten für die Wiederverwendung zu finden.

Warum? Weil sie keine Erkenntnisse liefern.

Ohne KI-gesteuertes Tagging, Clustering oder Scoring wird die Identifizierung Ihrer besten Wiederverwendungsmöglichkeiten zu einer manuellen Detektivarbeit.

Bei einer großen Inhaltsbibliothek besteht auch die Möglichkeit, dass Themen unwissentlich doppelt verwendet werden. KI kann ähnliche Inhalte gruppieren und Ihnen dabei helfen, diese zusammenzuführen oder zu aktualisieren, anstatt von Grund auf neu zu beginnen.

KI im Content-Marketing ist in dieser Hinsicht ein Segen. Sie kann Ihre gesamte Inhaltsbibliothek analysieren, um Folgendes hervorzuheben:

Welche Inhalte sind zeitlos (auch Monate später noch relevant)?

Welche sind unterausgelastet (gute Inhalte, die nie genug Reichweite erzielt haben)?

Und welche verdienen eine Auffrischung oder einen Remix (hohe Impressionen, niedrige Konversionen)?

In diesem Zusammenhang müssen Sie auch wissen, wie Sie KI-generierte Inhalte humanisieren können. Ohne diese wird es seelenlos und flach klingen. Beziehen Sie Analogien und Ihre persönlichen Erfahrungen in den Text ein. Das kann Humor, Witz oder alles andere sein, was eine persönliche Note verleiht. Außerdem neigt KI zu Halluzinationen. Überprüfen Sie vor der Veröffentlichung Alles. Dazu gehören Daten, Berichte, Zitate und Verzerrungen, für die KI bekannt ist.

Wie Sie die Wiederverwendung von Inhalten mit KI automatisieren können (und wie ClickUp dabei hilft)

KI ist kein Wundermittel, sondern funktioniert am besten, wenn sie Teil eines strukturierten Systems zur Wiederverwendung ist.

Verwenden Sie dieses Framework, wenn Sie gerade erst damit beginnen, die Wiederverwendung Ihrer Inhalte mithilfe von KI zu automatisieren.

1. Führen Sie eine Prüfung des Inhalts durch

Konzentrieren Sie sich auf zeitlose Grundlagenthemen. Denken Sie an Anleitungen oder Inhalte zur Problemlösung, die für mehrere Formate und Plattformen geeignet sind. Diese Inhalte bieten einen konsistenten Wert, unabhängig davon, wann sie entdeckt werden.

Anhand der folgenden Tabelle führe ich die Nachverfolgung durch, wie der beste Kandidat für die Wiederverwendung mit den relevanten Metriken übereinstimmt:

Inhaltstyp Wichtige Metriken, die Sie zur Nachverfolgung verfolgen sollten Blog-Beiträge Seitenaufrufe, Verweildauer auf der Seite, Backlinks, Social Shares, Konversionsraten Social-Media-Beiträge Likes, Shares, Kommentare, Speichervorgänge, Klickrate E-Mail-Newsletter Öffnungsrate, Klickrate und Weiterleitungsrate Whitepaper und E-Books Anzahl der heruntergeladenen Dateien, Lead-Generierung, Interaktionszeit

In dieser Phase müssen Sie auch die strategische Eignung berücksichtigen. Passt der Beitrag beispielsweise zur aktuellen Positionierung? Unterstützt er eine aktive Kampagne? Kann ich ihn mit einer bevorstehenden Produkteinführung oder Veranstaltung verknüpfen?

Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Docs zentralisiert alle Ihre Inhalte, Analyse-Notizen und Audit-Ergebnisse in einem gemeinsamen Space. Alle Beteiligten, von Designern über Autoren bis hin zu Strategen, greifen auf eine einzige zuverlässige Quelle zu.

Verwenden Sie editierbare und gemeinsam nutzbare ClickUp-Dokumente, um eine Inhaltsprüfung durchzuführen, bevor Sie Ihre Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten starten.

Jeder Inhalt kann nach Kampagne, Trichterphase oder Persona getaggt werden, sodass Ihr Team sehen kann, wie jedes Asset in das größere Marketing-Ökosystem passt.

Dank Echtzeit-Bearbeitung und Inline-Kommentaren können Inhalt-, Design- und SEO-Teams ganz einfach direkt im Dokument gemeinsam an Ideen für die Wiederverwendung arbeiten. Verabschieden Sie sich von Versionschaos.

💡 Vorteil von ClickUp: Ich kann die Inhaltsprüfung von einer einmal pro Quartal durchgeführten Einzelaufgabe in einen funktionsübergreifenden Prozess verwandeln, der kontinuierlich neue Möglichkeiten zur Wiederverwendung identifiziert.

2. Definieren Sie eine Strategie und Ziele für die Wiederverwendung von Inhalten

Definieren Sie Ihre Ziele für die Wiederverwendung, d. h. was möchten Sie mit den wiederverwendeten Inhalten erreichen?

Möchten Sie mehr Traffic auf bestimmte Landing Pages lenken?

Versuchen Sie, qualifizierte Leads aus neuen Kanälen zu generieren?

Möchten Sie Autorität auf Plattformen aufbauen, auf denen Sie nicht aktiv sind?

Richten Sie sich an ein bestimmtes Zielgruppensegment, das Inhalte auf andere Weise konsumiert?

Möchten Sie die Lebensdauer leistungsstarker Inhalte verlängern?

Ihre Antworten auf diese Fragen formen jede Entscheidung in Ihrem Workflow zur Wiederverwendung. Vor allem diese beiden wichtigen Punkte:

Prioritäten der Transformation: Ein Whitepaper kann in eine Blog-Reihe, eine Video-Reihe, eine Infografik-Reihe oder Social-Media-Beiträge umgewandelt werden – welche Variante sollten Sie aufgrund Ihrer Prioritäten zuerst in Angriff nehmen?

Ressourcenallokation: Die Umwandlung eines Whitepapers in einen Newsletter ist möglicherweise weniger Arbeit als die Erstellung einer interaktiven Infografik – wie viel Zeit sollten Sie je nach Ihren Zielen für bestimmte Inhalte investieren?

Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Whiteboards bringen Strategien aus statischen Dokumenten in einen kollaborativen, visuellen Raum. Ihr Team kann auf einer digitalen Leinwand in Echtzeit Ideen sammeln, planen und Verbindungen herstellen.

Skizzieren, zeichnen und verwirklichen Sie Ihre Vision mühelos mit ClickUp Whiteboards.

Verbinden Sie Strategie und Umsetzung über Whiteboards. Wandeln Sie Haftnotizen oder Ideen mit einem einzigen Klick in umsetzbare ClickUp-Aufgaben um und halten Sie Ihren Wiederverwendungsplan mit Ihrem Inhalt-Kalender in Verbindung.

💡 Vorteil von ClickUp: Meine Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten wird interaktiv und transparent. Auf einen Blick kann jeder sehen, welche Verbindung die Inhalte mit den Geschäftszielen haben, wodurch Überschneidungen, verpasste Ideen und langwierige Genehmigungsprozesse reduziert werden.

3. Wählen Sie das Tool für die Automatisierung aus und richten Sie es ein.

Jetzt benötigen Sie KI-Tools, die Ihren Anforderungen an die Wiederverwendung von Inhalten und Ihrem technischen Kenntnisstand entsprechen.

Idealerweise sollten Sie nach einem tool suchen, das Folgendes kann:

Integrieren Sie Ihre bestehenden Content-Management-Systeme und sozialen Plattformen.

Hat eine minimale Lernkurve für eine schnelle Einführung im Team

Erfordert nur minimale Setup-Maßnahmen und Schulung, um loszulegen.

Erstellen Sie verschiedene Anpassungen des Inhalts und bewahren Sie dabei Ihre Markenstimme.

Wie ClickUp dabei hilft

Anstatt in dieser Phase mit mehreren Tools zu jonglieren, können Sie sich für die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp entscheiden, die als zentraler hub für die Verwaltung von Inhalten während ihres gesamten Lebenszyklus dient.

Verwalten Sie alle Ihre Marketingaktivitäten an einem Ort mit der Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp.

Sobald Ihr Workspace eingerichtet ist, übernimmt ClickUp Aufgaben die Schwerarbeit. Es setzt Ihre Wiederverwendungsstrategie in umsetzbare Schritte um, die sich leicht zuweisen, verfolgen und automatisieren lassen.

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Ideen oder Whiteboard-Notizen und weisen Sie sie den richtigen Mitgliedern der Teams mit Fristen, Unteraufgaben und Abhängigkeiten zu.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um jede Wiederverwendungsaufgabe nach Format des Inhalts, Zielkanal oder Kampagnenziel zu kategorisieren. Verschaffen Sie sich sofort Sichtbarkeit darüber, was in Bearbeitung ist und was als Nächstes ansteht.

Neben diesem umfassenden Workspace gibt es ClickUp Brain, die native KI von ClickUp. Verwenden Sie Brain, um Ihre Inhalte in verschiedene Formate umzuwandeln und dabei die Konsistenz mit Ihren Markenrichtlinien und Ihrer Tonalität zu wahren.

Wandeln Sie Ihre hochwertigen Inhalte mit ClickUp Brain in mehrere wiederverwendbare Assets um.

ClickUp Brain verfügt über ein umfassendes Kontextverständnis all Ihrer Projekte und früheren Kampagnen. Das bedeutet, dass Sie nicht (jedes Mal) den Kontext eingeben müssen, damit es funktioniert.

Wenn Sie die Erstellung von Inhalten mithilfe von KI automatisieren, hilft Ihnen dieses Video dabei, das Beste daraus zu machen.

Neben der Wiederverwendung kann Brain auch:

Identifizieren Sie die wertvollsten Abschnitte für die Wiederverwendung aus Langform-Inhalten.

Erstellen Sie Inhaltskalender, in denen festgelegt ist, wann und wo jeder wiederverwendete Inhalt veröffentlicht werden soll.

Verfolgen Sie den Fortschritt der Wiederverwendung über mehrere Inhalte und Formate hinweg gleichzeitig.

4. Workflows für die Wiederverwendung erstellen

Die Wiederverwendung erzielt die besten Ergebnisse, wenn es sich um ein wiederholbares System handelt.

Workflows zur Wiederverwendung dienen als Leitfaden. Sie stellen sicher, dass jeder Blog, jedes Video und jede Kampagne denselben strukturierten Pfad folgt. Beispiel: Auswahl → Anpassung → Überprüfung → Veröffentlichung.

So strukturieren Sie einen solchen Plan:

Legen Sie klare Phasen fest: Zum Beispiel Ideenfindung → Auswahl der Assets → Anpassung von Texten und Designs → Überprüfung → Freigabe → Veröffentlichung → Leistungsmessung

Verantwortlichkeiten zuweisen : Der Junior-Autor ist für die Anpassung des Textes verantwortlich. Der Designer arbeitet an den visuellen Elementen. Der Senior-Editor gibt die endgültige Freigabe.

Automatisieren Sie wiederholende Schritte: Nutzen Sie KI und Automatisierung, um vorhersehbare Aufgaben zu erledigen. So kann sich Ihr Team ganz auf kreative Bearbeitung und Storytelling konzentrieren.

Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Automatisierungen sorgen dafür, dass Ihr Workflow zur Wiederverwendung im Hintergrund läuft, indem es einem einfachen, aber leistungsstarken Flow folgt: Auslöser → Bedingung → Aktion.

Führen Sie zeitaufwändige und wiederholbare Aufgaben in Ihren Workflows zur Wiederverwendung mit ClickUp Automatisierungen im Autopilot-Modus aus.

Auslöser: Automatisierungen werden in dem Moment ausgelöst, in dem sich etwas ändert – beispielsweise wenn der Status einer Aufgabe auf „Zur Überprüfung bereit” aktualisiert wird oder ein Fälligkeitsdatum erreicht ist.

Bedingung: Regeln stellen sicher, dass Automatisierungen nur dort angewendet werden, wo sie relevant sind – beispielsweise wird diese Regel nur ausgeführt, wenn der Inhaltstyp „Blog“ lautet oder wenn das Kampagnen-Tag „Q4 Launch“ lautet. Dadurch bleiben Workflows präzise und kontextsensitiv.

Aktion: Sobald sie ausgelöst werden, übernehmen Automatisierungen den nächsten Schritt – sie weisen das richtige Mitglied des Teams zu, aktualisieren den Status oder versenden sofort Benachrichtigungen.

Die Content-Plan-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Content-Projekte in umsetzbare Aufgaben mit klaren Verantwortlichkeiten und Fristen zu unterteilen. Diese Vorlage bietet vordefinierte Projektstrukturen, die die Content-Strategie mit der Umsetzung verbinden.

Kostenlose Vorlage herunterladen Ordnen Sie Ihre Content-Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Content-Pläne zu.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Inhaltstyp, Assets, Schlüsselwörter und Zweck hinzu, um Inhaltsdaten einfach zu visualisieren.

Verknüpfen Sie verwandte wiederverwendete Inhalte miteinander, damit Teams sehen können, wie aus einem Blogbeitrag mehrere Social-Media-Beiträge entstanden sind.

Verfolgen Sie den Fortschritt der Wiederverwendung mehrerer Inhalte gleichzeitig in einem zentralen Dashboard.

👀 Wussten Sie schon? 41,9 % der Content-Vermarkter haben Schwierigkeiten, gute Autoren für ihre Projekte zu finden. Eine intelligente Wiederverwendung von Inhalten kann Ihnen helfen, diese Talentlücke zu schließen. Während sich Ihre Autoren auf die Erstellung hochwertiger Ausgangsmaterialien konzentrieren, übernimmt KI die Anpassung für mehrere Kanäle und Formate.

5. Richten Sie Bewertungssysteme ein

Auch wenn KI den Großteil der Anpassungsarbeit übernimmt, ist eine Überprüfung durch Menschen unverzichtbar.

KI kann die Erstellung von Inhalten beschleunigen – aber es braucht immer noch den Kontext der Marke, emotionale Nuancen und redaktionelles Urteilsvermögen, um aus „gut genug” „großartig” zu machen.

So strukturieren Sie Ihren Überprüfungszyklus:

Richten Sie Freigabephasen ein : Definieren Sie Kontrollpunkte für die Bearbeitung, das Design und die Markenausrichtung, bevor Inhalte veröffentlicht werden.

Kriterien standardisieren : Verwenden Sie Checklisten für Tonfall, Formatgenauigkeit und Faktenprüfung, um eine konsistente Qualität über alle wiederverwendeten Formate hinweg sicherzustellen.

Feedback-Schleifen integrieren: Kommentare und Überarbeitungen sollten innerhalb desselben Systems erfolgen.

Wie ClickUp dabei hilft

Mit der Content-Management-Vorlage von ClickUp können Sie alle wiederverwendeten Inhalte über ein einziges Dashboard verwalten. Verwenden Sie diese kostenlose Vorlage, um Inhalte zu planen, zu organisieren und zu verfolgen und Ihrer Organisation gemeinsame Sichtbarkeit zu verschaffen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren und verwalten Sie alle Ihre Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für das Content-Management.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie vorgefertigte Formulare mit Drag-and-Drop-Benutzerdefinierung, um Anfragen zur Wiederverwendung von Inhalten von Stakeholdern zu optimieren.

Sehen Sie alle Content-Marketing-Aufgaben und -Projekte, die noch abgeschlossen werden müssen oder bereits fertiggestellt sind, in einem zentralen Dashboard.

Visualisieren Sie Inhalt-Workflows in 8 effektiven ClickUp-Ansichten, darunter Board, Liste, Zeitleiste und Gantt.

Hier finden Sie einen detaillierten Einblick in die Verwendung der Content-Management-Vorlage von ClickUp.

⭐ Bonus: Halten Sie Ihre Ideen zur Wiederverwendung von Inhalten sofort mit dem Talk-to-Text-Feature von ClickUp BrainGPT fest. Diktieren Sie Briefings zur Wiederverwendung, Anweisungen zu Inhalten oder Kampagnennotizen direkt in Aufgaben und Dokumente und erhalten Sie ausgefeilte, strukturierte Notizen, ohne den Faden zu verlieren.

6. Planen und veröffentlichen Sie kanalübergreifend

Idealerweise möchten Sie dieselbe Art von Beiträgen auch dann über verschiedene Kanäle hinweg freigeben, wenn sie wiederverwendet werden.

Ihr Zeitplan könnte wie folgt aussehen:

Am selben Tag: X Thread

Am nächsten Tag: 20-Sekunden-Video

Zwei Tage später: Blogbeitrag

Fünf Tage später: Newsletter

Sieben Tage später: Infografik oder ein längeres Video

7. Verfolgen und analysieren Sie die Leistung der durch KI wiederverwendeten Inhalte.

Sie müssen verstehen, welche Inhalte am besten funktioniert haben. Und dann erstellen Sie mehr davon.

Anfangs ist es ein Prozess des Ausprobierens, um herauszufinden, auf welche Art von Inhalten Ihre Zielgruppe am besten reagiert. Sie sollten also nicht zu starr vorgehen.

Angenommen, Sie beschließen, einen Bericht in eine Blog-Post-Reihe umzuwandeln, stellen jedoch fest, dass diese bei Ihrer Zielgruppe nicht gut ankommt, da die Besucherzahlen Ihrer Website miserabel sind.

Vielleicht möchten Sie stattdessen eine Serie von Videos erstellen, die sich für verschiedene soziale Medien zerschneiden und aufteilen lässt.

Die Nachverfolgung Ihres Aufwands hilft Ihnen dabei, die Art von Inhalten zu planen, die bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommen. So können Sie Ihre Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten verfeinern, um ihren Wert zu maximieren.

Wie ClickUp dabei hilft

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um die Metriken aller wiederverwendeten Inhalte zu vergleichen.

Verfolgen Sie das Engagement, die Konversionen oder die Leistung Ihrer Assets über alle Kanäle hinweg. Sie können benutzerdefinierte Widgets hinzufügen, die Daten aus Aufgaben, Zielen oder Integrationen (wie Google Analytics oder HubSpot) abrufen.

Visualisieren Sie die Wirkung Ihrer wiederverwendeten Inhalte mit ClickUp Dashboards.

Im Gegensatz zu statischen Berichten sind Dashboards interaktiv. Sie können ein Widget aufrufen, um Metriken bis zum tatsächlichen Inhalt oder der tatsächlichen Aufgabe zurückzuverfolgen, sodass jede Nummer mit ihrer realen Quelle verbunden bleibt.

Egal, ob Sie Content-Stratege, Designer oder CMO sind, Sie können Dashboards mit Widgets benutzerdefiniert anpassen, die für Ihre Rolle relevant sind – von allgemeinen Übersichten über die Leistung bis hin zu detaillierten Kampagnen-Einblicken.

⭐ Bonus: Interpretieren Sie die Leistung des Dashboards mithilfe von KI-Karten. Mit ClickUp AI Cards können Sie Kampagnenergebnisse automatisch zusammenfassen, Trends hervorheben und Empfehlungen für die nächsten Schritte direkt in Ihrem Dashboard anzeigen. Es kann Zusammenfassungen erstellen, die dann in Executive Reports umgewandelt werden können. Erhalten Sie schnelle, zusammengefasste Einblicke in Ihre ClickUp-Dashboards mit KI-Karten, die wichtige Daten, Trends oder Vorschläge auf einen Blick anzeigen.

👀 Wussten Sie schon? Falls Sie sich noch fragen, ob die Wiederverwendung von Inhalten mithilfe von KI effektiv ist, sollten Sie wissen, dass fast 38 % der Marketingfachleute in führenden Unternehmen bereits auf KI setzen, um ihre leistungsstarken Inhalte wiederzuverwenden.

8. Bonus: (Neu-)Bewertung Ihrer Technologieplattform

Sie sollten auch die von Ihnen für die Wiederverwendung verwendeten Technologien berücksichtigen und prüfen, ob alle tools für die Datenübertragung miteinander kompatibel sind. Ihr Toolkit für die Wiederverwendung von Inhalten könnte wie folgt aussehen:

Kategorie Tools Anwendungsfall Vorteile der KI KI-Content-Intelligence ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identifizieren Sie leistungsstarke oder zeitlose Inhalte Bringt Erkenntnisse ans Licht und empfiehlt automatisch Kandidaten für die Wiederverwendung. KI-basiertes Schreiben und Anpassen Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Inhalte zwischen den Formaten umschreiben, zusammenfassen oder anpassen Erzeugt maßgeschneiderte Variationen unter Beibehaltung von Tonfall und Klarheit Wiederverwendung von Multimedia-Inhalten Canva, Figma Wandeln Sie schriftliche oder lange Inhalte in visuelle Darstellungen oder Videos um. Automatische Generierung von Bildmaterial oder kurzen Clips zur Erweiterung der Reichweite Workflow- und Projektmanagement Asana ClickUp, Notion Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und zusammenarbeiten Optimiert Übergaben und führt Automatisierung für wiederholende Schritte durch Planung und Verteilung Buffer, Later Planen und veröffentlichen Sie plattformübergreifend Schlägt optimale Zeiten und Formate für jeden Kanal vor Nachverfolgung der Leistung Sprout Social ClickUp Dashboards, Ahrefs Führen Sie die Nachverfolgung des Engagements und des ROI wiederverwendeter Inhalte durch. Verwandeln Sie rohe Metriken in umsetzbare Erkenntnisse für die zukünftige Planung.

Beispiele für intelligente Eingabeaufforderungen zur Beschleunigung der Wiederverwendung

Unabhängig davon, ob Sie KI für das Verfassen von Texten oder die Anpassung von Inhalten verwenden, benötigen Sie kontextreiche Eingabeaufforderungen, um Inhalte wiederzuverwenden, die tatsächlich Ihre Marketingziele erreichen.

Wenn Sie wenig Zeit haben, helfen Ihnen diese Prompts dabei, das Beste aus Ihrem Inhalt herauszuholen. Speichern Sie sie in Ihrer Prompt-Bibliothek, damit alle Mitglieder Ihres Marketing-Teams darauf zugreifen können.

Aufforderung zur Wiederverwendung von Blogbeiträgen als Social-Media-Beiträge

Ein Blogbeitrag kann Ihr bestehendes Publikum informieren, aber potenzielle Kunden, die sich noch in der Awareness-Phase befinden, suchen beim Durchstöbern sozialer Medien möglicherweise nach leicht verständlichen Informationen.

Das Beste an der KI-gestützten Wiederverwendung von Inhalten ist, dass Sie mit KI-Tools lange Inhalte zusammenfassen und über verschiedene Kanäle hinweg verwenden können.

🤖 Aufforderung: Wandeln Sie diesen Blogbeitrag in fünf LinkedIn-Beiträge um, wobei jeder Beitrag sich auf eine wichtige Erkenntnis aus dem Blog konzentrieren sollte. Beginnen Sie mit einer spannenden Frage oder einer überraschenden Statistik, fügen Sie zwei bis drei Punkte mit umsetzbaren Ratschlägen hinzu, schließen Sie mit einer Frage zum Engagement, beschränken Sie sich auf 150 Wörter und achten Sie auf einen professionellen, dialogorientierten Ton.

Aufforderung zur Umwandlung eines Whitepapers in Newsletter-Inhalte

Ihr Whitepaper kann eine Fundgrube für proprietäre Informationen sein, aber nicht jeder wird ein 20-seitiges PDF herunterladen, um Ihre Daten durchzulesen.

Sie können die wichtigsten Schlüsselerkenntnisse in einem Newsletter wiederverwenden. Noch besser: Sie können die Zielgruppe segmentieren und kontextbezogene Erkenntnisse aus dem Newsletter versenden.

Bei Interesse können sie natürlich jederzeit auf den Bericht klicken, um weitere Details zu erfahren.

🤖 Aufforderung: Verwandeln Sie dieses Whitepaper in eine dreiteilige E-Mail-Newsletter-Reihe, in der E-Mail 1 das Problem und Schlüssel-Statistiken vorstellt, E-Mail 2 die wichtigsten Lösungen mit umsetzbaren Schritten präsentiert und E-Mail 3 Fallstudien und nächste Schritte in jeweils 300 Wörtern behandelt. Die wichtigsten Punkte werden stichpunktartig aufgeführt, damit die Daten leicht verständlich sind. Fügen Sie außerdem für jede E-Mail einen relevanten CTA hinzu. ODER 🤖 Aufforderung: Wandeln Sie diese PDF-Datei in personenbezogene Newsletter-Zusammenfassungen um. Identifizieren Sie jede Käuferpersönlichkeit, die im Bericht erwähnt oder angedeutet wird (z. B. Produktmanager, CIOs und Einkaufsleiter). Für jede Persönlichkeit: Extrahieren Sie die 3 relevantesten Erkenntnisse, Schwachstellen oder Datenhighlights.

Formulieren Sie sie in der Sprache und nach den Prioritäten der Persona um.

Verfassen Sie eine zweizeilige Zusammenfassung, in der Sie erklären, warum dies für ihre Rolle wichtig ist.

Schlagen Sie eine Newsletter-Überschrift oder einen Abschnittstitel vor, der auf den Fokus dieser Persona zugeschnitten ist.

Schließen Sie mit einem klaren, personenspezifischen CTA (z. B. „Laden Sie die vollständige technische Analyse für CIOs herunter“ oder „Sehen Sie sich das Modell zur Einsparung von Beschaffungskosten an“).

Aufforderung zur Umwandlung von Features in Video-Inhalte

Produktfeatures sind ansprechender, wenn sie demonstriert statt nur beschrieben werden. Verwenden Sie Produktseiten oder Notizen in kurzen Videos, die zeigen, was für den Benutzer darin enthalten ist.

🤖 Aufforderung: Verwandeln Sie diese Liste von Produktmerkmalen in drei kurze Videoskripte (jeweils unter 45 Sekunden). Jedes Video sollte: Beginnen Sie mit einer Problemstellung oder einem Anwendungsfall.

Stellen Sie ein Feature als Lösung vor

Beenden Sie Ihre Botschaft mit einem klaren Aufruf zum Handeln oder einer klaren Nutzenaussage.

Halten Sie den Ton einfach, visuell und vorteilorientiert.

Aufforderung, Fallstudien in Infografiken umzuwandeln

Detaillierte Fallstudien beweisen Ihre Fähigkeiten gegenüber ernsthaften Interessenten, aber Social-Media-Nutzer benötigen schnelle Glaubwürdigkeitssignale. Mit KI wiederverwendete Inhalte in Form von kurzen Erfolgsgeschichten und Client-Ergebnissen sind ein wirksames Mittel, um Vertrauen bei Menschen aufzubauen, die Ihre Marke auf Social-Media-Plattformen entdecken.

Sie können diese Daten entsprechend den Präferenzen der Plattform und der Zielgruppe aufschlüsseln und so das Beste aus Ihrem Aufwand für die Wiederverwendung von Inhalten herausholen.

🤖 Aufforderung: Extrahieren Sie aus dieser Fallstudie drei wichtige Ergebnisse mit konkreten Zahlen und verwandeln Sie jedes davon in einen separaten Social-Media-Beitrag oder ein Infografik-Highlight. Konzentrieren Sie sich auf ein messbares Ergebnis pro Grafik (z. B. „45 % schnellere Einarbeitung“) und erwähne die Branche des Clients, um den Kontext und die Glaubwürdigkeit zu verdeutlichen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie bereits den Workspace von ClickUp nutzen, können Sie Bilder in Brain generieren. Im folgenden Beispiel habe ich Brain verwendet, um eine ClickUp-Fallstudie in eine Infografik umzuwandeln, die ich weiter bearbeiten oder unverändert verwenden kann. Dank des Features zur Erstellung visueller Inhalte habe ich keine Abhängigkeit mehr von dem Designteam bei jeder kleinen Änderung. Oder ich nutze Brain als Inspirationsquelle, die der Designer dann weiterverfeinern kann.

Aufforderung, Podcasts in Newsletter-Inhalte umzuwandeln

Podcast-Episoden bauen durch Unterhaltungen eine Verbindung zum Publikum auf, aber nicht jeder hat Zeit, sich 45-minütige Episoden anzuhören. Mit Newsletter-Versionen erreichen Sie Abonnenten, die schnelle Einblicke oder vielleicht einen Anstoß benötigen, um sich einen vollständigen Podcast anzuhören.

Wenn Sie Teilnotizen oder Zeitstempel haben, können Sie diese in ein tool zur Wiederverwendung von Inhalten einfügen, das dann die Schlüsselpunkte extrahiert. Nachdem Sie die wichtigsten Momente identifiziert haben, fassen Sie diese in einem kurzen Video-Clip zusammen oder erstellen Sie einen neuen Blogbeitrag, der auch für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) hilfreich ist.

🤖 Aufforderung: Verwandeln Sie diese Podcast-Episode in ein Format wie einen Newsletter mit einer ansprechenden Betreffzeile, drei Hauptdiskussionspunkten als separate Abschnitte und umsetzbaren Erkenntnissen, die Abonnenten sofort anwenden können.

Aufforderung zur Umwandlung eines technischen Berichts in Video-Schnipsel

Vielbeschäftigte Leser kommen möglicherweise nie dazu, den vollständigen Bericht zu lesen. Die Wiederverwendung von Inhalten durch KI in Form von kurzen, hochwertigen Videoausschnitten kann sie schneller erreichen als schriftliche Inhalte. Alternativ können Sie auch lange Videoinhalte in Blogs oder als YouTube-Videos verwenden.

🤖 Aufforderung: Fassen Sie diesen technischen Bericht in einer Reihe von 3–4 kurzen Videoschnipseln (jeweils unter 60 Sekunden) zusammen. Jeder Schnipsel sollte: Konzentrieren Sie sich auf eine wichtige Erkenntnis oder einen Datenpunkt.

Verwenden Sie eine einfache Sprache, um die Kernaussage zu erklären.

Fügen Sie eine Statistik, ein Diagramm oder ein Zitat hinzu, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Beenden Sie jeden Ausschnitt mit einem subtilen CTA, der zum vollständigen Bericht führt.

⭐ Bonus: Vorgefertigte oder benutzerdefinierte Agenten für die Wiederverwendung. Wenn Ihr Marketingteam häufig bestehende Inhalte wiederverwendet, können die vorgefertigten und benutzerdefinierten KI-Agenten von ClickUp diesen Workflow automatisieren. Vorkonfigurierte Agenten verfügen über sofort einsatzbereite Aktionen wie das Zusammenfassen von Blogbeiträgen, das Umformulieren von Inhalten für bestimmte Social-Media-Plattformen oder das Extrahieren von Statistiken aus PDF-Dateien. Sie eignen sich perfekt für Standardaufgaben wie „Blog in Social-Media-Beiträge umwandeln“ oder „Bericht für Newsletter zusammenfassen“.

Mit benutzerdefinierten Agents hingegen können Sie einen KI-Assistenten hinsichtlich des Tons, der Vorlagen und der Persona-Frameworks Ihrer Marke trainieren. Sie können beispielsweise einen „Social Media Repurposing Agent” erstellen, der Ihre bevorzugte Wortanzahl, Format, Tonart und Call-to-Action-Stil kennt – für konsistente Ergebnisse.

So holen Sie das Beste aus der KI-gestützten Wiederverwendung heraus

Bevor Sie mit der Einrichtung Ihres KI-Workflows zur Wiederverwendung von Inhalten beginnen, finden Sie hier einige wertvolle Tipps:

Trainieren Sie Ihre KI oder Ihr LLM : Füttern Sie Ihre KI mit Ihren leistungsstärksten Inhalten und marken-/Format-spezifischen Richtlinien, damit sie ein konkretes Verständnis dafür entwickelt, was für Ihre Zielgruppe und Ihre Markenstimme funktioniert. Andernfalls besteht die Herausforderung bei KI-generierten Inhalten darin, dass „Garbage in, garbage out“ gilt.

Erstellen Sie plattformspezifische Prompt-Vorlagen : Erstellen Sie standardisierte Prompts für jede Plattform, damit Sie nicht jedes Mal Anweisungen geben müssen.

Richten Sie Checkpoints für die Freigabe von Inhalten ein : Erstellen Sie Überprüfungsphasen und beziehen Sie ein Mitglied des Teams mit ein, damit jedes wiederverwendete Element genau nach Ihren Markenstandards bearbeitet wird.

Nachverfolgung der Performance : Verfolgen Sie Ihre wiederverwendeten Inhalte und nutzen Sie erfolgreiche Beispiele daraus, um Ihre Prompts und Trainingsdaten für zukünftige Inhalte zu verbessern.

Ähnliche Wiederverwendungsaufgaben stapelweise ausführen : Verarbeiten Sie mehrere Inhalte desselben Typs gemeinsam, d. h. wandeln Sie die erfolgreichsten Blogbeiträge auf einmal in Social-Media-Snippets um. Das ist effizienter als die individuelle Wiederverwendung.

Wählen Sie die richtige KI-Plattform: Wenn Sie den : Wenn Sie den Plan für das Content-Marketing erstellen, wählen Sie eine KI-Plattform, die sich leicht in Ihre bestehenden Marketing-Systeme und Workflows integrieren lässt.

⚠️ Der „Lost in the Middle”-Effekt: Große Sprachmodelle (LLMs) neigen dazu, Informationen zu übersehen, die in der Mitte langer Textsequenzen stehen – ein Phänomen, das MIT-Forscher als „Lost in the Middle”-Effekt bezeichnen. Bei der Wiederverwendung von Langform-Inhalten können wichtige Erkenntnisse, die in der Mitte verborgen sind, ignoriert werden, wenn Sie diese nicht in kleinere Einheiten aufteilen.

Vereinfachen Sie die Wiederverwendung von Inhalten mit ClickUp

Durch die Wiederverwendung bestehender Inhalte erzielen Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer Investition. Um dies in großem Maßstab zu erledigen, benötigen Sie die Unterstützung eines KI-Tech-Stacks.

Die KI-gestützte Wiederverwendung von Inhalten läuft darauf hinaus, das richtige Tool auszuwählen und den Prozess zu automatisieren.

Mit ClickUp erhalten Sie eine integrierte KI, die alle Ihre Marketingaktivitäten unterstützt, ohne dass Sie ständig eingreifen oder wiederholt Anweisungen geben müssen. Mit Ihren Inhalten, Markenrichtlinien, Aufgaben, Teamdiskussionen und Daten im konvergierten KI-Arbeitsbereich von ClickUp wird der gesamte Prozess nahtlos.

Automatisieren Sie Ihren Prozess zur Wiederverwendung von Inhalten in großem Maßstab mit ClickUp. Verbessern Sie Ihre Content-Strategie, indem Sie sich kostenlos bei ClickUp anmelden.