Sintra AI vs. ChatGPT: Welcher KI-Assistent ist besser für Sie geeignet?

Der neue Schlachtruf lautet „Lassen wir das einen KI-Agenten erledigen“, aber damit dies funktioniert, müssen die operativen Berechnungen stimmen.

Analysten sind optimistisch, was eingebettete Agenten angeht. Gartner schätzt, dass bis Ende dieses Jahres bis zu 40 % der Anwendungen der Unternehmen aufgabenspezifische KI-Helfer enthalten werden.

In diesem Leitfaden zu Sintra KI vs. ChatGPT stützen wir unsere Bewertung auf die Ergebnisse: Kontextbehandlung, Integrationsgrad, Governance und messbare Zeit bis zum Erreichen des Wertes.

Wir zeigen Ihnen, wo die allgemeine Schnittstelle von ChatGPT glänzt und wo der hilfs- und automatisierungsorientierte Ansatz von Sintra zum Tragen kommt, damit Sie eine sichere, business-orientierte Entscheidung treffen können, welche Plattform zu Ihrer Roadmap passt.

Sintra KI vs. ChatGPT auf einen Blick

Fähigkeiten Sintra KI ChatGPT ClickUp Kernansatz KI-Plattform, die auf 12 spezialisierten „Helfern” basiert, die Rollen wie Texter, Personalvermittler oder SEO-Spezialist repräsentieren. Allgemeine dialogorientierte KI, die auf großen Sprachmodellen basiert und für Forschung, Schreiben, Analyse und Code-Entwicklung entwickelt wurde. Konvergierter KI-Workspace für die Ausführung von Aufgaben, der Aufgaben, Dokumente, Chat, Automatisierung und KI auf einer Plattform vereint. Primärer Anwendungsfall Geführte KI-Unterstützung für Marketing, soziale Medien und einfache Geschäfts-Workflows Breit gefächerter KI-Assistent für Ideenfindung, Recherche, Entwurf, Code-Programmierung und Analyse Operativer Hub, in dem KI-Ergebnisse in Aufgaben, Projekte und Workflows umgewandelt werden Flexibilität des KI-Modells Feste interne Helfer mit vordefinierten Rollen und Workflows Leistungsstarkes allgemeines Modell mit benutzerdefinierten GPTs und GPT Store für spezialisierte Assistenten Mehrere KI-Modelle über ClickUp Brain, zugänglich innerhalb von Arbeitsaufgaben und Dokumenten. Kontext- und Wissensmanagement Brain KI speichert Markenrichtlinien, Links und Dateien, damit Helfer einen einheitlichen Kontext freigeben können. Langfristiges Denken und Projekte zum Organisieren von Anweisungen, Dateien und Unterhaltungen Arbeitsplatzspezifisches Wissen – KI kann auf Aufgaben, Dokumente, Chats und frühere Arbeiten zurückgreifen, um kontextbezogene Antworten zu geben. Automatisierung und Integrationen Grundlegende Integrationen (Google Kalender, Gmail, Notion, Facebook) für die Terminplanung und einfache Automatisierungen Tool-Aufruf und Integrationen durch benutzerdefinierte GPTs und Tools des Unternehmens Umfassende Workflow-Automatisierung mit Auslösern, Aktionen und No-Code-Automatisierung für alle Aufgaben und Teams Zusammenarbeit und Team-Workflows In erster Linie für einzelne Benutzer oder kleine Teams konzipiert, die Helfer einsetzen. Team- und Enterprise-Pläne mit Governance, SSO und Administrator-Kontrollen Entwickelt für die Zusammenarbeit im Team mit Projektmanagement, Dashboards, Chat, Dokumenten und KI, die zusammenarbeiten. Kreative Inhaltserstellung Stark in den Bereichen Social Media und rollenbasierte Erstellung von Inhalten mit integrierter Bildgenerierung Stark in den Bereichen Recherche, Langform-Texte und domänenübergreifende Eingabeaufforderungen KI unterstützt Sie beim Verfassen von Inhalten direkt in Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren, die mit Projekt-Workflows verknüpft sind. Ausführung und Aufgabenmanagement Begrenzte Nachverfolgung von Aufgaben über die Ausgaben des Assistenten hinaus Erfordert externe Tools, um Ergebnisse in umsetzbare Workflows umzuwandeln. Native Aufgaben- und Projektmanagement, das KI-Vorschläge direkt in zuweisbare Aufgaben umwandelt. Skalierbarkeit für Unternehmen Am besten geeignet für Freiberufler oder kleine Teams Hoch skalierbar mit Governance für Unternehmen und benutzerdefinierten Assistenten Skalierbar über Abteilungen hinweg mit Arbeitsmanagement + KI in einem einzigen System Am besten geeignet für Solopreneure oder Vermarkter, die eine geführte KI-„Team”-Erfahrung wünschen Einzelpersonen oder Teams, die einen flexiblen KI-Assistenten für vielfältige Aufgaben benötigen Unternehmen, die KI, Zusammenarbeit und Projektdurchführung in einem Workspace zentralisieren möchten

Was ist Sintra KI?

Sintra AI ist im Wesentlichen eine Plattform für Produktivität, die künstliche Intelligenz als mehr als nur ein einziges, allumfassendes tool definiert. Stattdessen präsentiert sie eine Sammlung von 12 spezialisierten KI-Assistenten, die als „Helpers” bezeichnet werden.

Anstatt eine leere Eingabeaufforderung zu öffnen, sehen Benutzer eine Reihe von digitalen Mitarbeitern, die jeweils auf eine bestimmte Rolle im Business zugeschnitten sind: Penn, der Texter, Soshie, die Social-Media-Managerin, Dexter, der Datenanalyst, und andere.

Dieser „Team-gegen-tool”-Ansatz ist das Schlüsselunterscheidungsmerkmal von Sintra in einem Markt, der überwiegend von generalistischen Modellen wie ChatGPT geprägt ist.

Features von Sintra KI

Um Sintra wirklich zu verstehen, sollten wir uns die Kern-Features ansehen, die seine Funktionalität ermöglichen.

1. 12 spezialisierte Helfer

Das Hauptmerkmal von Sintra ist seine Sammlung vorab trainierter KI-„Helfer”. Jeder Helfer ist auf eine bestimmte Funktion zugeschnitten und mit dem entsprechenden Kontext und Fachwissen ausgestattet. Dadurch müssen Sie weniger detaillierte Anweisungen zur Definition von Rollen erstellen.

Buddy: Geschäftsentwicklung Cassie: Kundensupport Kommentar: E-Commerce Dexter: Datenanalyst Emmie: E-Mail-Marketer Gigi: Persönliche Entwicklung Milli: Vertriebsleiter Penn: Texter Scouty: Personalvermittler Seomi: SEO-Spezialist Soshie: Social-Media-Manager Vizzy: Virtueller Assistent

2. Brain KI als Kernstück Ihres Betriebs

Stellen Sie sich Brain AI als eine gemeinsame Wissensdatenbank vor, die die KI-Assistenten von Sintra mit Informationen versorgt. Sie laden Markenrichtlinien, FAQs, Links und Dateien hoch, sodass alle Helfer nach dem gleichen Spielbuch arbeiten – ohne wiederholte Aufforderungen und mit weniger Übergaben.

Agenturen und Freiberufler können separate Profile erstellen, um den Client-Kontext zu isolieren, wodurch die Ergebnisse über alle Konten und Kampagnen hinweg sauber bleiben. Wenn Sie Material hinzufügen, passt sich das System an und verbessert im Laufe der Zeit Texte, Datenanalyse-Notizen und Aufgabenvorschläge.

Dank dieses zentralen Speichers können die KI-Assistenten von Sintra konsistente Vorschläge, Briefings und Antworten generieren, ohne dabei Nuancen zu verlieren. In der Praxis wird Brain AI zur Verbindung, die Geschäftsprozesse aufeinander abstimmt, Nacharbeiten reduziert und die Erstellung von Inhalten beschleunigt, bei denen der Kontext wirklich wichtig ist.

🧩 Wissenswertes: Der weltweite Markt für KI-Präsentationssoftware wird bis 2030 voraussichtlich um über 22 % jährlich wachsen, da immer mehr Teams die traditionelle Erstellung von Folien durch KI-gestützte Tools ersetzen, die die Automatisierung des Designs und der Erstellung von Inhalten ermöglichen.

3. Integrationen und Bilderzeugung

Sintra verbindet Ihren Workspace mit alltäglichen Tools, sodass Agenten nicht nur chatten, sondern auch handeln können. Durch die Verbindung mit Google Kalender, Gmail, Notion und Facebook können Helfer Social-Media-Beiträge planen, Posteingänge zusammenfassen und Aktionspunkte protokollieren – so bleibt die Arbeit dank nahtloser Integration in die von Ihnen bereits verwendeten Apps im Fluss.

Es handelt sich zwar nicht um eine vollwertige iPaaS, aber es reicht aus, um einfache, hochwirksame Momente zu automatisieren, ohne zusätzliche KI-Tools einsetzen zu müssen. Für visuelle Elemente können Sie mit der nativen Bildgenerierung Bilder erstellen und leichte Bearbeitungen vornehmen – praktisch für schnelle Kampagnenvarianten, Cover oder Story-Assets.

Es ersetzt zwar keine dedizierte Design-Stack, aber für schnelle Iterationen innerhalb einer Plattform reduziert die Kombination aus Integrationen und Bildern den Wechselaufwand erheblich und hilft bei der Automatisierung von Aufgaben von Anfang bis Ende.

Preise für Sintra KI

12-Monats-Plan : 52 $/Monat

3-Monats-Plan : 59 $/Monat

1-Monats-Plan: 97 $

Bitte beachten Sie, dass Sintra KI häufig Aktionen anbietet. Informieren Sie sich daher am besten auf der Website über aktuelle Preise und laufende Aktionen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Workflow-Automatisierung

🎥 Sie sind sich nicht sicher, ob Sie KI bei der Arbeit optimal nutzen? Sehen Sie sich dieses Video an!

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein von OpenAI entwickelter KI-Chatbot, mit dem Benutzer Unterhaltungen führen können, die einem natürlichen Dialog ähneln. Sie können Fragen stellen oder Anfragen über Eingabeaufforderungen stellen, und ChatGPT antwortet entsprechend.

Diese benutzerfreundliche Plattform wurde als Alternative zu herkömmlichen Suchmaschinen und als Ressource für KI-basiertes Schreiben populär, neben anderen Verwendungszwecken wie Recherche und Strategieentwicklung.

🔍 Wussten Sie schon? Laut der Umfrage „2025 Gen Z and Millennial Survey” von Deloitte nutzen bereits 57 % bzw. 56 % GenAI für ihre Arbeitsaufgaben. Die Erstellung von Inhalten ist für beide Gruppen ein beliebter Anwendungsfall.

Features von ChatGPT

ChatGPT ist ein spannender Durchbruch im Bereich der generativen KI und bietet Features, die bei sorgfältiger Verwendung dazu beitragen können, bestimmte Aufgaben zu beschleunigen.

Benutzerdefinierte GPTs und der GPT-Store

via ChatGPT

Mit ChatGPT können Sie ohne Code aufgabenspezifische KI-Assistenten (sogenannte GPTs) erstellen. Sie können Anweisungen anpassen, Dateien hochladen und Tools einbinden, sodass ein GPT Vorschläge entwirft, Spezifikationen für die Qualitätssicherung erstellt oder die Workflow-Automatisierung für ein Team übernimmt.

Sie können diese privat halten, intern freigeben oder im GPT Store für eine breitere Nutzung veröffentlichen, wodurch Ihr Unternehmen eine kontrollierte Möglichkeit erhält, wiederholbare KI-Tools zu skalieren.

Multimodales Denken in Echtzeit

Mit GPT-5. 2 bewältigt ChatGPT tiefgreifendere Schlussfolgerungen, längere Kontexte und zuverlässigere mehrstufige Ausführungen. Es wurde für komplexe Workflows entwickelt – Planung, Analyse und agentenbasierte Tool-Aufrufe, die Eingabeaufforderungen in fertiggestellte Schritte umwandeln und nicht nur Vorschläge liefern.

In der Praxis bedeutet dies weniger Übergaben und eine schnellere Automatisierung von Workflows, selbst wenn die Eingaben umfangreiche Spezifikationen, Notizen zu Meetings und Screenshots umfassen. Teams erhalten klarere Gedankengänge in den Ergebnissen und höhere Erfolgsraten bei End-to-End-Aufgaben.

Es ist für alles nützlich, von PMO-Updates bis hin zu Ops-Runbooks, bei denen Genauigkeit und Nachverfolgung wichtig sind.

Zusammenarbeit und Kontrolle auf Unternehmensebene

ChatGPT Team und Enterprise bieten zusätzliche Verwaltungsfunktionen, SSO, Domain-Überprüfung, Nutzungsanalysen und Garantien für den Umgang mit Daten (Ihre Chats werden nicht zum Trainieren von Modellen verwendet). Die Lösung ist für die sichere Einführung in einem großen KI-Team konzipiert, sodass Sie Assistenten in verschiedenen Abteilungen einsetzen und gleichzeitig Compliance- und Kollaborationsanforderungen erfüllen können.

Preise für ChatGPT

Free

Go : 8 $/Monat (in ausgewählten Regionen verfügbar)

Plus : 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolbox auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Ihre Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Prozess-Workflow-Vorlagen in Excel und ClickUp

Sintra KI vs. ChatGPT: Vergleich der Features

Sie haben gesehen, wie Sintra AI die Arbeit um rollenbasierte Helfer und Brain KI herum organisiert, während sich ChatGPT von OpenAI auf ein leistungsstarkes allgemeines Modell, Projekte und Unternehmenskontrollen konzentriert. Hier finden Sie einen direkten Vergleich der drei Funktionen, die für Teams, die sich zwischen den beiden entscheiden müssen, am wichtigsten sind.

Feature Nr. 1: Umgang mit Kontext und Wissen

Mit Sintras KI können Sie bis zu fünf isolierte „Profile” erstellen, sodass Helfer die richtigen Markendokumente, Links und Dateien ohne gegenseitige Beeinflussung freigeben können – ideal für Agenturen, die mehrere Clients betreuen.

ChatGPT kontert mit Langzeitkontext-Argumentation in GPT-5. 2 und Projekten, um Anweisungen, Dateien und Chats für einen dauerhaften Kontext zu speichern.

🏆 Gewinner: Je nach Bedarf kann man von einem Unentschieden sprechen. Wenn Sie eine strikte Trennung der Workspaces benötigen, ist Sintra die bessere Wahl. Wenn Ihre Priorität jedoch auf der Verarbeitung sehr großer Datenmengen und mehrstufigen Aufgaben liegt, hat ChatGPT die Nase vorn.

Feature Nr. 2: Automatisierung und Integrationen

Sintra bietet integrierte Automatisierungen und App-Anbindungen (Google Kalender, Gmail, Notion, Facebook), sodass Helfer Beiträge planen, Posteingänge zusammenfassen und wiederholende Aufgaben ausführen können.

ChatGPT kombiniert Tool-Aufrufe und multimodales Denken mit Team-/Enterprise-Steuerungen, sodass Unternehmen benutzerdefinierte Assistenten (über GPTs) standardisieren und die Nutzung in großem Maßstab steuern können.

🏆 Gewinner: ChatGPT gewinnt in der Regel aufgrund seiner breiteren Abdeckung von Workflows und der Einführung auf Unternehmensebene.

Feature Nr. 3: Inhalt und kreative Umsetzung

Sintra bietet Bildbearbeitung/-Erstellung und rollenspezifische Helfer (Texter, Social-Media-Manager), die Briefings schnell in Social-Media-Beiträge und visuelle Inhalte umwandeln.

ChatGPT ist nach wie vor stärker bei vielfältigen Recherchen, der Erstellung langer Texte und domänenübergreifenden Eingabeaufforderungen, wobei Projekte Teams dabei helfen, konsistente Ergebnisse zu erzielen.

🏆 Gewinner: Sintra KI aufgrund seiner Spezialisierungen, insbesondere wenn Ihre Workload vor allem soziale Medien mit wiederholbaren Mustern umfasst.

Sintra KI & ChatGPT: Vor- und Nachteile

Bevor wir mit dem Vergleich beginnen, hier ein kurzer Überblick: Sowohl Sintra AI als auch ChatGPT sind leistungsstarke KI-Agenten, aber sie lösen unterschiedliche Probleme. Im Folgenden finden Sie eine ausgewogene Darstellung der Stärken und Kompromisse, die Ihnen bei der Entscheidung zwischen Sintra AI und ChatGPT helfen soll.

Sintra KI

Vorteile

Spezialisierte Assistenten : Das Modell „Team von Helfern“ (Texter, Social-Media-Manager, Datenanalyst usw.) reduziert den Aufwand für die Eingabe von Befehlen und macht die Erstellung von Inhalten und das Setup von Kampagnen zu einer Aufgabe, die man an rollenbasierte Profis delegieren kann.

Geführte Erfahrung : Die Helfer stellen intelligente, klärende Fragen, sodass auch nicht-technische Teams Geschäftsprozesse ohne aufwendige Prompt-Engineering zur Automatisierung durchführen können.

Vorhersehbare Preise für Einzelpersonen: Die monatliche Pauschalgebühr mit „unbegrenzter Nutzung“ eignet sich für Freiberufler und kleine Unternehmen, die keine Tokens oder Guthaben nachverfolgen möchten.

Nachteile

Keine Hilfe-übergreifende Speicherung : Der Kontext wird nicht zwischen den Helfern übertragen. Sie müssen Ihre Strategie-Notizen erneut einfügen, um einen anderen Helfer mit dem Abschließen von Aufgaben zu beauftragen, was die Illusion eines „KI-Teams” zunichte macht.

Eingeschränkte Automatisierung und Integrationen : Gut für einfache Flows, aber kein Ersatz für : Gut für einfache Flows, aber kein Ersatz für eine robuste, mehrstufige Workflow-Automatisierung oder eine umfassende, nahtlose Integration mit Stacks, die über die Grundlagen hinausgehen.

Für Power-Benutzer wenig überzeugend : Erste Entwürfe sind in Ordnung, aber Ergebnisse auf Expertenniveau müssen oft stark bearbeitet werden; fortgeschrittene Benutzer könnten über die „Wrapper”-Erfahrung hinauswachsen.

Datenschutzprobleme: Einige Benutzer berichten von Unbehagen bei tiefgreifenden Fragen zum Geschäft; bewerten Sie den Datenschutz, bevor Sie skalieren.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie das Projektmanagement mit Automatisierung optimieren können

ChatGPT

Vorteile

Vielseitig im Design : Erledigt Recherche, Code-Entwicklung und Datenanalyse an einem Ort; hilfreich für überlastete Eigentümer, die einen KI-Assistenten für verschiedene Rollen benötigen.

Skalierbar mit Prozessen : Mit Projekten/langem Kontext (GPT-5. 2) können Teams Briefings, Anweisungen und Ressourcen standardisieren – nützlich für wiederholbare Workflows und umsetzbare Erkenntnisse.

Ökosystem und Governance: Umfangreiche Plugins/Tools und Steuerungen für Unternehmen; es gibt auch eine kostenlose Testversion, bevor Sie sich für eine Einführung entscheiden.

Nachteile

Limite der Originalität : Die Ergebnisse können abgeleitet wirken; menschliche Perspektive und Markenerfahrung sind nach wie vor entscheidend (denken Sie an E-E-A-T).

Abweichung vom Markenton : Selbst mit Stilrichtlinien und Beispielen wirkt der Ton manchmal generisch, sodass Sie Zyklen zur Überprüfung benötigen, um markengerecht zu bleiben.

Halluzinationen kommen vor : Ideal für die Ideenfindung, aber Fakten müssen überprüft werden. Beziehen Sie bei wichtigen Entscheidungen immer einen Menschen mit ein.

Kontext-/Aktualitätslücken: Selbst mit größeren Fenstern müssen Sie weiterhin Eingaben kuratieren und bei Bedarf Verbindungen zwischen tools für Live-Daten und Websuchen herstellen.

Um zu erfahren, wie Sie ChatGPT-Projekte verwenden können, sehen Sie sich die Tipps in diesem Video an 👇

Wann sollten Sie Sintra KI und ChatGPT verwenden?

Wenn Sie einen KI-Assistenten suchen, der Aufgaben rund um soziale Medien und einfache Workflow-Automatisierung automatisieren kann, ist Sintra eine gute Wahl. Dies gilt insbesondere für Benutzer, die ein geführtes, „praxisorientiertes” Hilfsmodell mit Wert auf eine „hands-on”-Ansatz legen.

Wenn Sie hingegen einen breiteren Umfang mit Recherchen, Langform-Inhalten, vielfältigen KI-Tools sowie einer strengeren Kontrolle und Prompt-Engineering benötigen, ist ChatGPT (Plus/Projects) in puncto Flexibilität tendenziell überlegen. Sie müssen dennoch Zeit in den Prozess und die Bearbeitung investieren.

Sintra KI vs. ChatGPT auf Reddit

Wir haben aktuelle Reddit-Threads durchsucht, um zu sehen, wie echte Benutzer Sintra KI und ChatGPT für alltägliche Arbeiten im Bereich des Marketings und der Betriebsabläufe vergleichen.

Aus dem Thread „SEO + Social Posting “:

Mehrere Kommentatoren sagen, dass der Ton von Sintra „unangemessen” wirken kann, während ChatGPT Plus zwar vielseitig ist, aber dennoch einen klaren Prozess und eine klare Prompt-Struktur benötigt. Eine hoch bewertete Meinung: Projekte in Plus sind „das nützlichste tool” für wiederholbare Arbeiten wie Blogs und Bildunterschriften.

Eine weitere Zusammenfassung: „Sintra ist keine Zauberlösung ... eher eine Art Hülle“, und ChatGPT muss weiterhin bearbeitet werden, obwohl Nischen-Schreibtools bei der SEO-freundlichen Struktur helfen können.

Mit ChatGPT Plus (ich verwende das 4o-Modell) können Sie in Sekundenschnelle Blog-Entwürfe, keywordreiche Einleitungen und Meta-Beschreibungen erstellen. Es ist sehr flexibel, aber Sie müssen letztendlich die Eingabeaufforderungen optimieren und die Ausgabe anpassen, um den gewünschten Ton und die gewünschte Struktur zu erhalten. Das ist jedoch relativ einfach zu handhaben.

Mit ChatGPT Plus (ich verwende das 4o-Modell) können Sie in Sekundenschnelle Blog-Entwürfe, keywordreiche Einleitungen und Meta-Beschreibungen erstellen. Es ist sehr flexibel, aber Sie müssen letztendlich die Eingabeaufforderungen optimieren und die Ausgabe anpassen, um den gewünschten Ton und die gewünschte Struktur zu erhalten. Das ist jedoch relativ einfach zu handhaben.

Aus dem Thread „ Automatisierung + soziale Inhalte”:

Ein langjähriger Benutzer berichtet, dass Sintra als Social-Media-Manager wirklich hilfreich ist, und lobt die neueren Automatisierungen, die sich um Strategie und Visualisierung kümmern. Er bevorzugt die Benutzeroberfläche von Sintra gegenüber Alternativen. In einer Folgefrage wird nach der Qualität der Bilderzeugung gefragt – die Antworten besagen, dass sie aufgrund von Gemini's Nano Banana „mehr als ordentlich” ist.

Ich habe andere Alternativen ausprobiert, aber sie waren nicht gut genug oder mir gefiel die Benutzeroberfläche einfach nicht. Sintra macht Spaß!

Ich habe andere Alternativen ausprobiert, aber sie waren nicht gut genug oder mir gefiel die Benutzeroberfläche einfach nicht. Sintra macht Spaß!

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Sintra KI und ChatGPT

Bei ClickUp haben wir die wiederkehrende Herausforderung gelöst, mit der Sie konfrontiert sind: Arbeitsüberlastung.

Work Sprawl bezeichnet die Fragmentierung von Arbeitsaktivitäten über mehrere unverbundene tools, Plattformen und Systeme hinweg, die nicht miteinander kommunizieren. Dies führt zu Ineffizienzen, Informationssilos und einer Reduzierung der Produktivität im gesamten Unternehmen.

Trotz der Fülle an Tools sind Teams heute zunehmend voneinander isoliert. Mit Aufgaben, die sich über mehrere Projekte verteilen, Teammitgliedern in verschiedenen Zeitzonen und umfangreichen Verlaufsdaten, die in vielen Apps gespeichert sind (Daten, die wertvoll sein könnten, wenn man nur wüsste, wie man sie interpretiert), gibt es keine einzige Quelle der Wahrheit.

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp vereint alle Ihre Aufgaben, Chats, Dateien und Teammitglieder auf einer KI-gestützten Plattform, um der Arbeitsflut ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

ClickUp Brain: Ihr umfassender KI-Assistent

Greifen Sie mit ClickUp Brain zum Preis von einem auf mehrere KI-Modelle zu.

ClickUp Brain ist ein in ClickUp integrierter KI-gestützter Assistent, der Ihnen hilft, effizienter und schneller zu arbeiten. Sie können ClickUp Brain verwenden, indem Sie @Brain in Aufgabenkommentaren oder im Chat erwähnen, ähnlich wie Sie ein Team-Mitglied erwähnen würden. Hier sind die Funktionen:

Geben Sie Anweisungen und beantworten Sie Fragen unter Verwendung Ihres Workspace-Kontexts.

Fassen Sie Workspace-Elemente wie Ihre ClickUp-Aufgaben , Kommentare, Chats und Dokumente zusammen.

Erstellen Sie Aufgaben, aktualisieren Sie den Status des Fortschritts, veröffentlichen Sie Kommentare, durchsuchen Sie den Workspace und vieles mehr.

Greifen Sie auf öffentliche und (mit Berechtigung) private Elemente in Ihrem Workspace zu, um relevantere und kontextbezogenere Antworten zu geben.

Generieren Sie kreative Texte und Vorschläge für Ihren Workspace mit ClickUp Brain.

Diese Reddit-Rezension sagt wirklich alles:

„Zuerst war ich mir nicht sicher, was ich von ClickUp Brain halten sollte, es schien nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste. ”

„Zuerst war ich mir nicht sicher, was ich von ClickUp Brain halten sollte, es schien nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste. ”

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement für alle Arten von Projekten

Optimieren Sie Ihre KI-Nutzung mit dem All-in-One-Tool ClickUp Brain MAX.

Für zusätzliche Effizienz integriert ClickUp Brain MAX, Ihr Desktop-KI-Assistent, KI-gestützte Produktivität in Ihrem gesamten Workflow, nicht nur innerhalb von ClickUp.

Brain MAX verhindert eine unkontrollierte Ausbreitung von KI, indem es alle Ihre KI-Tools und Workflows an einem Ort zentralisiert. Sie können über ClickUp, Ihre verbundenen Arbeitsanwendungen (wie Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) und das Internet suchen, erstellen und Maßnahmen ergreifen – alles über eine einzige einheitliche Oberfläche.

Und mit Talk-to-Text können Sie Ihre gesprochenen Worte sogar in klare und strukturierte Notizen, Nachrichten oder Kommentare in ClickUp umwandeln.

Genau wie ClickUp Brain in ClickUp bietet Ihnen auch ClickUp Brain MAX Zugriff auf alle führenden kostenpflichtigen LLM-Modelle wie OpenAI, Gemini, Claude und mehr an einem Ort. Warum sollten Sie etwas anderes verwenden?

Es ist eine KI für alle Ihre Arbeiten.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit ClickUp Super Agents.

Stellen Sie sich ClickUp Super Agents als ständig verfügbare Teamkollegen innerhalb von ClickUp vor – Sie können sie @erwähnen, ihnen Arbeit zuweisen und ihnen Nachrichten senden, genau wie einer Person.

Diese menschenähnlichen Agenten mit unbegrenztem Speicher sind so konzipiert, dass sie sich an Ihre Workflows und Tools anpassen. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, merken sich den Kontext und agieren über Aufgaben und Zeitleisten hinweg, um Projekte voranzutreiben.

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Agenten arbeiten mit Menschen zusammen: Sie verwalten sie, legen den Umfang fest, und sie führen ihre Aufgaben „im Hintergrund“ aus – sie triagieren Fehler, bereiten Präsentationen vor, führen die Nachverfolgung von Schlüsselwörtern durch, entwerfen Updates und vieles mehr – und erstellen dann einen Bericht in demselben Workspace, in dem Entscheidungen getroffen werden.

Wählen Sie aus einem wachsenden Katalog fertiger Agenten – PM, Vertrieb, Programmierung, Design und mehr – oder erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten für Ihren Stack.

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Superagenten auf ClickUp mit einem intuitiven No-Code-Builder

Agenten sind ideal für:

Projektabläufe mit hohem Volumen (Nachverfolgung, Terminplanung, Abhängigkeiten)

Inhalt-Ops (Briefings, Korrekturlesen, Wettbewerbsanalyse)

Operative Hygiene (Dashboards, Erinnerungen, Risikowarnungen)

Teams nutzen sie, um jede Woche zwei Tage Zeit zu sparen, indem sie Routineaufgaben durch Automatisierung abwickeln und gleichzeitig die menschliche Kontrolle beibehalten.

Möchten Sie Ihren ersten Super-Agenten erstellen? Das ist ganz einfach, und dieses Video zeigt Ihnen, wie es geht:

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben für maximale Effizienz mit ClickUp Automatisierungen.

Automatisieren Sie Aufgabenverteilungen, Benachrichtigungen und Workflows mit ClickUp Automatisierungen.

Erstellen Sie mit ClickUp Automations no-code-Automatisierungen in natürlicher Sprache, um die täglichen, sich wiederholenden Aufgaben zu erledigen, die so viel Zeit Ihres Teams in Anspruch nehmen. Statusänderungen, Zuweisungen oder Fälligkeitsdaten können automatisiert werden, sodass sich Ihr Team auf größere Probleme konzentrieren kann.

Als Auslöser für Automatisierungen dienen Ereignisse wie die Erstellung von Aufgaben, Änderungen am Status oder bevorstehende Fälligkeitsdaten.

Kombinieren Sie mehrere Aktionen (Zuweisen, Priorität aktualisieren, Kommentare hinzufügen) in einer einzigen Automatisierung, um komplexe Workflows zu optimieren.

Verwenden Sie natürliche Sprache, um Regeln für die Automatisierung und Datenlogik einzurichten, wodurch die Konfiguration schnell und intuitiv wird.

Wenden Sie Automatisierungen auf Ebene von Space, Ordnern oder Listen an, um Prozesse zu standardisieren oder sie an bestimmte Teams anzupassen.

Bearbeiten, pausieren oder duplizieren Sie Automatisierungen entsprechend Ihren sich ändernden Anforderungen, damit Ihre Workflows flexibel und auf dem neuesten Stand bleiben.

📖 Lesen Sie auch: KI-Task-Manager, die tatsächlich die Arbeit für Sie erledigen

Halten Sie Ihr Team mit der All-in-One-Plattform von ClickUp auf Kurs und auf dem Laufenden.

Die Projektmanagement-Plattform von ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams Projekte planen, dokumentieren und durchführen. Hier sind nur einige weitere Möglichkeiten, wie ClickUp Teams produktiver macht:

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards zur Nachverfolgung von Projekt-Metriken, Team-Workload und Fortschritten über mehrere Projekte hinweg in Echtzeit – alles an einem Ort, sodass Sie immer den Überblick über das Wesentliche behalten und keine Stunden mehr mit manueller Berichterstellung verbringen müssen.

Nutzen Sie die verschiedenen ClickUp-Ansichten , um Ihre Arbeit so zu verfolgen, zu filtern und zu verwalten, wie es für Sie am besten funktioniert, von Gantt-Diagrammen bis hin zu Kanban-Boards.

Besprechen Sie Projekte, erledigen Sie Aufgaben und weisen Sie Teammitgliedern direkt über den ClickUp-Chat Aufgaben zu, die aus Unterhaltungen generiert werden, um schnell nachfassen zu können.

Zeichnen Sie Team-Meetings automatisch auf, extrahieren Sie wichtige Punkte und weisen Sie den relevanten Personen Aktionspunkte zu – mit dem KI-Meeting-Notizbuch.

Entwerfen Sie Ideen und Projektabläufe, erfassen Sie Anforderungen und wandeln Sie jedes Konzept mit den KI-gestützten Whiteboards von ClickUp sofort in zuweisbare Aufgaben um.

KI-gestützte Berichterstellung in ClickUp Dashboards mit KI-Karten

Wählen Sie einen KI-Assistenten aus und führen Sie ihn in ClickUp aus.

Wenn Sie zwischen Sintra KI und ChatGPT abwägen, lautet die kurze Antwort: Wählen Sie das Tool, das Ihren kurzfristigen Zielen entspricht, und verankern Sie die Ausführung in einem einzigen Workspace.

Die rollenbasierten Helfer von Sintra können wiederkehrende Marketing- und Sozialarbeit beschleunigen; das allgemeine Modell und die Projekte von ChatGPT eignen sich für Recherchen, das Verfassen langer Texte und mehrstufige Argumentationen.

In beiden Fällen zeigen sich die tatsächlichen Vorteile, wenn Sie die Ergebnisse an einem Ort für die Automatisierung von Workflows, Übergaben und Berichterstellung zusammenführen. Hier hilft ClickUp Teams dabei, ihre Produktivität zu steigern, indem es Briefings, Aufgaben und Entscheidungen miteinander verknüpft, sodass nicht nur Chats, sondern auch die Arbeit vorankommt.

Sintra KI und ChatGPT helfen Ihnen in erster Linie dabei, Ideen und Inhalte zu generieren, aber ClickUp unterstützt Teams dabei, diese Ergebnisse durch Automatisierung, Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit in koordinierte Arbeit umzusetzen.

Sind Sie bereit, Ihre KI-Arbeit zu zentralisieren und die Dynamik über alle Projekte hinweg aufrechtzuerhalten? Testen Sie ClickUp kostenlos und verwandeln Sie die Experimente von heute in zuverlässige Ergebnisse.