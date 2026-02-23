Die 10 besten KI-Tools für Wachstumsführung zur Umsatzsteigerung

Während einer monatlichen Wachstumssynchronisierung sahen die Dashboards vielversprechend aus. Die CAC war stabil. Die Anmeldungen stiegen.

Als der CFO jedoch fragte: „Welche Initiativen haben den Umsatz gesteigert und welche nur die Metriken verbessert?“, wurden die Antworten unklar.

Warum ist das so? Bezahlte Mediendaten befinden sich in einem Tool. Produktaktivierungsmetriken befinden sich in einem anderen. Einblicke in die Vertriebspipeline sind in CRM-Berichten versteckt. Wachstumsexperimente werden in Präsentationen, Tabellenkalkulationen und Slack-Threads nachverfolgt.

Die Daten sind vorhanden, aber sie sind über Dashboards, Tabellenkalkulationen und Tools verstreut.

Da sich die Akquisitionskanäle vervielfachen, die Lebenszyklusreisen komplexer werden und die Einzelziele steigen, besteht die Herausforderung für Führungskräfte darin, für Klarheit in diesen Systemen zu sorgen.

Im Folgenden untersuchen wir KI-Tools für Wachstumsführung, die fragmentierte Erkenntnisse zusammenführen, Experimente beschleunigen und mit jeder Initiative eine Verbindung zu den Auswirkungen auf den Umsatz herstellen. 📈

Es gibt mehrere grundlegende Funktionen, die jeder Wachstumsmanager bewerten sollte, bevor er sich für eine Plattform committet:

Datenvereinheitlichung über den gesamten Trichter hinweg: Suchen Sie nach Plattformen, die datengestützte Erkenntnisse anwenden, indem sie Produktnutzung, Marketing-Engagement, CRM-Datensätze und Umsatzdaten kombinieren und so eine bessere Entscheidungsfindung ohne manuelle Abstimmung ermöglichen.

In Erkenntnisse integrierte Umsetzbarkeit: Stellen Sie sicher, dass Erkenntnisse direkt in Maßnahmen umgesetzt werden, und unterstützen Sie die KI-gesteuerte Priorisierung, Weiterleitung und Ausführung innerhalb bestehender Systeme.

Gemeinsame Metriken und Definitionen: Wählen Sie Tools, die Wählen Sie Tools, die funktionsübergreifende Teams auf die gleichen Definitionen abstimmen , um organisatorische Herausforderungen aufgrund widersprüchlicher Interpretationen zu vermeiden.

Integrationstiefe statt nur -breite: Konzentrieren Sie sich auf eine KI-Integration, die Erkenntnisse in Workflows einbindet, anstatt sie in Dashboards zu isolieren.

Umsatzbezogene Attribution und Sichtbarkeit: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Verhaltensdaten und Ergebnissen, damit Sie die Auswirkungen anhand der Unternehmensziele bewerten können.

Sicherheit, Compliance und Governance: Stellen Sie sicher, dass die Governance die Einführung von KI in großem Maßstab unterstützt, insbesondere bei der Arbeit mit Kundendaten und externen Stakeholdern.

Kontextbezogene KI: Das KI-Tool sollte Ihr Wachstumsumfeld verstehen und nicht nur isolierte Eingaben beantworten. Es sollte Ihre Experimente, Metriken, Kampagnenhistorie, CRM-Aktualisierungen und Produktsignale im vollständigen Kontext berücksichtigen.

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen regelmäßig Tools für die Automatisierung und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies verdeutlicht einen wichtigen ungenutzten Hebel für die Produktivität: Die meisten Teams sind nach wie vor auf manuelle Arbeit angewiesen, die rationalisiert oder eliminiert werden könnte.

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten KI-Tools und einen direkten Vergleich ihrer Fähigkeiten, wichtige Erkenntnisse zu liefern, die Teamleistung zu verbessern und das Führungspotenzial zu unterstützen:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Arbeitsmanagement, funktionsübergreifende Planung, Dashboards, Automatisierungen, Dokumente, Nachverfolgung der Ziele Funktionsübergreifende Teams, die Planung und Ausführung in einem System verwalten Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar 6sense Intent-Daten auf Kontoebene, Modellierung der Kaufphase, Koordination von Anzeigen und Outreach B2B-Teams, die Zielkonten mit hoher Kaufabsicht priorisieren und ansprechen Free-Plan verfügbar, benutzerdefinierte Preisgestaltung ZoomInfo B2B-Kontaktdatenbank, Kaufabsicht, Verkaufskadenz, Intelligenz bei Unterhaltungen Vertriebsteams mit hohem Outbound- und Prospecting-Aufkommen Benutzerdefinierte Preisgestaltung HubSpot CRM, Marketing-Automatisierung, Content-Erstellung, Berichterstellung, KI-Assistenten Wachsende Teams, die CRM, Marketing und Vertrieb auf einer Plattform betreiben Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Adobe Marketo Engage Marketing-Automatisierung, Multi-Touch-Attribution, Lead-Bewertung, Kampagnenkoordination B2B-Teams, die lange Verkaufszyklen und komplexe Kampagnen verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Amplitude Produktanalysen, Verhaltensanalysen, KI-gestützte Analysen, Unterstützung bei Experimenten Produkt- und Wachstumsteams, die sich auf Kundenbindung und Verhaltensanalyse konzentrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 61 $/Monat Salesforce CRM, Revenue Intelligence, KI-Agenten, Analysen, Workflow-Automatisierung Große Unternehmen, die komplexe Umsatz- und Kunden-Workflows verwalten Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Clay Datenanreicherung, KI-Webrecherche, Aufbau von Outbound-Listen, Sequenzierung Schlanke GTM-Teams erstellen schnell gezielte Outbound-Listen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 149 $/Monat Drift KI-Chat-Agenten, Meeting-Terminbuchung, Lead-Qualifizierung, Konversationsanalyse B2B-Teams, die Website-Besucher mit hoher Kaufabsicht konvertieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Dynamic Yield Personalisierung, Experimentieren, Erfahrungsoptimierung über alle Kanäle hinweg Teams, die Web-, App- und Commerce-Erlebnisse personalisieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Es gibt kein einziges bestes KI-Tool für Wachstumsführung. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie Ihre Teams arbeiten, wie Daten durch bestehende Systeme fließen und wie effektiv die Rolle der KI innerhalb von Führungskräfteentwicklungsprogrammen definiert ist.

Nachfolgend finden Sie unsere Zusammenstellung der besten KI-Tools, die Ihnen helfen werden:

1. ClickUp (am besten geeignet für funktionsübergreifende Teams, die ihre Arbeit in einem System planen und ihre Nachverfolgung durchführen)

Testen Sie ClickUp kostenlos Entwickeln und implementieren Sie Wachstumsideen mit Ihrem kreativen Kooperationspartner – ClickUp AI.

Beginnen wir mit dem internen Favoriten: ClickUp für Marketingteams. Es vereint Planung, Zusammenarbeit, Dokumentation und Ausführung in einem vernetzten Workspace und beseitigt so Work Sprawl.

Was unterscheidet es von den anderen Tools in dieser Liste? Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace ist ClickUp AI direkt in Dokumente, Chats, Whiteboards und mehr integriert. Sie können Diskussionen zusammenfassen, Pläne erstellen und ohne Kontextwechsel von der Visualisierung zur Umsetzung übergehen.

Sehen wir uns einige der wichtigsten KI-Konvergenz -Features an:

Eine kontextbezogene KI in Ihrem Workspace

ClickUp Brain ist in Ihre Arbeit integriert und versteht den Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Projektdaten.

Kontextbezogene KI liefert arbeitsbezogene Antworten, fasst Aktivitäten am Workspace zusammen, erkennt Hindernisse und generiert Inhalte auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Arbeitsdaten.

Sie können es für diese Marketing-Anwendungsfälle (und viele andere) verwenden:

Automatisierte Kampagnenzusammenfassungen: Fragen Sie „Fassen Sie unsere letzten Kampagnenaufgaben für das 4. Quartal zusammen, einschließlich Fortschritt, Haupthindernisse und nächste Schritte”, und es werden Statusinformationen aus Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten abgerufen.

Cross-Channel-Feedback-Einblicke: Fügen Sie Kampagnen-Feedback oder Leistungs-Tabellen ein und geben Sie dann den Befehl „Heben Sie die wichtigsten Trends in der Stimmung der Benutzer hervor und empfehlen Sie Korrekturen. “ Dadurch werden Rohdaten ohne manuelle Analyse in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt.

Sofortige Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten: Verwenden Sie ClickUp Brain, um E-Mail-Texte, Social-Media-Beiträge oder sogar Support-E-Mails zu verfassen.

Erhalten Sie klare Antworten aus Ihren Workspace-Daten mit ClickUp Brain.

Überlassen Sie KI-Super-Agenten die Routinearbeit, die zu erledigen ist.

Die KI-Superagenten von ClickUp sind KI-Teamkollegen, die sich an Veränderungen in Ihrem Arbeitsbereich anpassen und auf der Grundlage Ihrer Anweisungen Maßnahmen ergreifen. Sie können Räume überwachen, auf Abfragen reagieren, Aufgaben erstellen und die Arbeit mit minimaler Aufsicht organisieren.

Binden Sie mit ClickUp Super Agents einen KI-Spezialisten in jeden wichtigen Marketing-Workflow ein.

Sie können sie beispielsweise für folgende Zwecke einsetzen:

Experimentüberwachung mit Echtzeit-Feedback: Richten Sie einen Agenten ein, der Aktivierungs-, Bindungs- oder Konversionsmetriken überwacht und Eigentümer benachrichtigt, wenn die Leistung unter bestimmte Schwellenwerte fällt.

Warnmeldungen zu Umsatzauswirkungen: Erstellen Sie einen Agenten, der Pipeline-Veränderungen, Geschäftsstagnation oder CAC-Spitzen meldet und automatisch Folgeaktionen dem richtigen Wachstums-Eigentümer zuweist.

Funktionsübergreifende Auslöser: Konfigurieren Sie einen Agenten so, dass er Produktaktualisierungen, Kampagnenstarts oder Preisänderungen erkennt und automatisch Aufgaben für die entsprechenden Teams generiert.

Hier sehen Sie, wie ein Social-Media-KI-Agent in der Praxis aussieht 👇

Ein einheitlicher KI-Desktop für all Ihre Arbeiten

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain und ClickUp Agents außerhalb von ClickUp in einer speziellen KI-Desktop-App. Vereinheitlichen Sie die Suche, KI-Modelle und den Kontext aller Ihrer verbundenen Apps mit ClickUp Brain MAX. Es beendet die KI-Zersplitterung, indem es mehrere aktuelle KI-Modelle in einer App zusammenführt und den Arbeitskontext dort anzeigt, wo Sie ihn benötigen.

Schaffen Sie sich mit ClickUp Brain MAX einen zentralen KI-Hub und ersetzen Sie mehrere Punkt-Tools für kontextbezogene Intelligenz.

Sie erhalten:

Einheitliche Suche über alle tools hinweg: Vermeiden Sie das Hin- und Herwechseln zwischen Figma, Google Drive und ClickUp mit Vermeiden Sie das Hin- und Herwechseln zwischen Figma, Google Drive und ClickUp mit Enterprise AI Search

Zugriff auf mehrere externe KI-Modelle: Sie müssen nicht mehr verschiedene LLMs für unzählige Aufgaben verwenden, sondern erhalten in einem zentralen Workspace Zugriff auf ChatGPT, Claude, Gemini und mehr.

Sprachgesteuerte Aufgabenentwürfe: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Talk to Text , um Notizen zu Meetings oder Kampagnenideen zu diktieren. BrainGPT wandelt gesprochene Gedanken in umsetzbare Aufgaben um, ohne dass Sie diese tippen müssen.

App-übergreifende Einblicke: Fragen Sie „Fasse die Wettbewerbstrends aus aktuellen Seiten und Linkquellen zusammen“, und Brain MAX liefert Ihnen Marktforschungsergebnisse mit Zitaten, die mit Ihren Fragen Sie „Fasse die Wettbewerbstrends aus aktuellen Seiten und Linkquellen zusammen“, und Brain MAX liefert Ihnen Marktforschungsergebnisse mit Zitaten, die mit Ihren Wachstumsmarketing-Dokumenten verknüpft sind.

Verwandeln Sie verstreute Wachstumsideen in umsatzorientierte Experimente.

Die Whiteboard-Vorlage „Growth Experiments“ von ClickUp bietet Ihrem Team ein visuelles System, mit dem Sie von der Ideenfindung zur Analyse übergehen können, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Es löst das Chaos bei der Verwaltung von Experimenten über Folien, Tabellenkalkulationen und Slack-Threads hinweg, indem es Alles in einem kollaborativen Workflow zentralisiert.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Whiteboard-Vorlage „Growth Experiment“ von ClickUp einen umfassenden Plan für alle Ihre Wachstumsexperimente.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Klare, stufenbasierte Struktur: Organisieren Sie Experimente in den Phasen Ideenfindung, Planung, Umsetzung, Test und Analyse, damit nichts in der Mitte des Trichters stecken bleibt.

Visuelle Priorisierung: Sehen Sie auf einen Blick, welche Wachstumsmaßnahmen aktiv, verzögert oder bereit für die Einführung sind, ohne sich durch Berichte wühlen zu müssen.

Funktionsübergreifende Abstimmung: Produkt-, Marketing- und Umsatzteams arbeiten gemeinsam in einer gemeinsamen Umgebung statt in separaten Tools.

Übersetzen Sie Daten in klare Erkenntnisse für die Wachstumsführung.

Als Wachstumsmanager benötigen Sie eine schnelle Möglichkeit, verstreute Leistungssignale in strukturierte Erkenntnisse umzuwandeln, die Sie mit den Stakeholdern freigeben können.

Die Analytics-Berichtsvorlage von ClickUp fasst Metriken wie Daten zu Sitzungen, Trichterbewegungen und Kampagnensignale zu für Führungskräfte geeigneten Erkenntnissen zusammen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Analysebericht-Vorlage von ClickUp für die Nachverfolgung, Analyse und Berichterstellung wichtiger Wachstums- und Leistungskennzahlen.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Führungskräftefreundliche Struktur: Präsentieren Sie die Gesamtzahl der Sitzungen, Trends, Traffic-Aufschlüsselungen und Leistungsänderungen in einem Format, das die Führungskräfte auf einen Blick überprüfen können.

Standardisierte Rhythmus der Berichterstellung: Eliminieren Sie einmalige Tabellenkalkulationen und schaffen Sie einen wiederholbaren wöchentlichen oder monatlichen Analyse-Rhythmus.

Signal statt Rauschen: Heben Sie wichtige Veränderungen wie Spitzen, Einbrüche und Kanalverschiebungen hervor, anstatt die Stakeholder mit rohen Exporten zu überfordern.

Die besten Features von ClickUp

Setzen Sie Wachstumsdiskussionen mit ClickUp Chat in die Tat um. Verbinden Sie Live-Unterhaltungen mit Aufgaben, Experimenten und Metriken, damit Echtzeit-Feedback direkt in die Umsetzung einfließt.

Zentralisieren Sie Experimentberichte, Wachstumshypothesen, Umsatzmodelle und Nachbesprechungen in ClickUp Docs , die mit Aufgaben und Dashboards verknüpft bleiben.

Stellen Sie Trichter, Lebenszyklus-Reisen und Experimentier-Roadmaps visuell dar. Nutzen Sie kollaborative ClickUp-Whiteboards , um Wachstumsinitiativen einem Stresstest zu unterziehen, bevor Sie Engineering- oder Marketing-Ressourcen committen.

Lösen Sie mit ClickUp Automatisierungen automatisch Experiment-Follow-ups, Warnungen bei Metriken, Änderungen der Eigentümerschaft und Lebenszyklus-Workflows aus.

Führen Sie eine Synchronisierung von CRM, Analysen, Werbeplattformen und Produktdaten durch, damit Akquisitions-, Aktivierungs- und Umsatzsignale mithilfe von ClickUp-Integrationen in einer einzigen Betriebsebene zusammenlaufen.

Nutzen Sie ClickUp-Dashboards , um Echtzeit-Wachstumskontroll-Command-Center aufzubauen, die Akquisitions-, Aktivierungs-, Kundenbindungs- und Umsatz-Metriken in einer einheitlichen Ansicht zusammenfassen.

Limitierungen von ClickUp

Die fortgeschrittenen Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

2. 6sense (Am besten geeignet für B2B-Teams, die Einzelziele anhand von Intent-Daten priorisieren)

via 6sense

6sense ist eine ABM-Plattform, die Ihre Web-, Werbe-, E-Mail- und Vertriebsdaten in einem einzigen KI-fähigen System vereint.

Es ist ein Anbieter von prädiktiven Analysen, der Führungskräften wie Ihnen hilft, die Nachfrage zu antizipieren und Führungskräfte darauf vorzubereiten, früher im Kaufzyklus zu handeln.

6sense ermöglicht die Automatisierung der Koordination. Basierend auf der Phase des Kaufs eines Kontos (z. B. Bekanntheit vs. Entscheidung) kann die Plattform beispielsweise automatisch Kontakte in spezielle E-Mail-Sequenzen aufnehmen oder einen Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, damit dieser einen Anruf tätigt.

6sense kann auch Unternehmen identifizieren, die im Stealth-Modus recherchieren, lange bevor sie ein Formular ausfüllen oder mit dem Vertrieb sprechen. Dazu werden fragmentierte Signale wie IP-Daten, Cookies und Inhalt-Konsum miteinander in Beziehung gesetzt.

Die besten Features von 6sense

Verteilen Sie Ihre Werbeausgaben auf LinkedIn, Meta, Google und programmatische Kanäle, je nachdem, welche Konten in Echtzeit in den Kaufmodus wechseln.

Erkennen Sie Kaufsignale, priorisieren Sie Konten mit echter Kaufabsicht, versenden Sie relevante Nachrichten und stellen Sie während der Recherchephase eine Verbindung zu Käufern her.

Automatisieren Sie rollenspezifische Nachfassaktionen noch am selben Tag, an dem ein Ereignis endet, sodass jeder Teilnehmer relevante Informationen erhält, ohne dass CSV-Exporte, Bereinigungen der Listen oder einmalige Workflows erforderlich sind.

Limitierungen von 6sense

Die Erstkonfiguration und die Erstellung von Berichten werden als Herausforderungen genannt, die einen erheblichen Aufwand und Fachwissen erfordern, um den vollen Wert zu erzielen.

Preise von 6sense

Kostenlose Testversion

Preise für Unternehmen

Bewertungen und Rezensionen zu 6sense

G2: 4,2/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 6sense?

Ein G2-Benutzer sagt:

👀 Wussten Sie schon? Laut einer weltweiten Studie unter mehr als 1.200 Führungskräften aus den Bereichen L&D und Fachbereichen ist eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte heute die Entwicklung von Führungskräften, die sich auf kontinuierliche Disruption einlassen und eine Verbindung zwischen datengestützten Erkenntnissen und Wachstumsergebnissen herstellen können.

3. ZoomInfo Sales (am besten geeignet für Vertriebsteams, die Leads generieren und ein hohes Volumen an Outbound-Aktivitäten durchführen)

über ZoomInfo Sales

Möchten Sie eine Konto-Datenbank auf Basis Ihrer Ideal Customer Profiles (ICPs) aufbauen und relevante Entscheidungsträger erreichen? ZoomInfo Sales, eine B2B-Software für die Kundenakquise, kann Ihnen dabei helfen, häufige Herausforderungen bei der Outbound-Akquise zu bewältigen.

Sie erhalten Zugriff auf über 70 Millionen Direktwahl-Nummern und mehr als 174 Millionen verifizierte E-Mail-Adressen.

Über seine Engage/Chorus-Module zeichnet ZoomInfo Sales jedes Meeting auf und transkribiert es. Anschließend nutzt es KI für die Nachverfolgung von Geschäftsrisiken (z. B. die Erwähnung eines Konkurrenten) oder Kaufsignalen (z. B. Fragen zur Preisgestaltung).

Über die keywordbasierte Absicht hinaus zeichnet sich ZoomInfo durch seine ereignisbasierten Auslöser aus. Es benachrichtigt Ihr Team über Änderungen innerhalb von ICP-Konten. So können Sie beispielsweise feststellen, dass ein Unternehmen 50 Millionen Dollar aufgebracht, einen neuen CMO eingestellt oder das Produkt eines Mitbewerbers in sein Sortiment aufgenommen hat. Dies ermöglicht Ihrem Team, zeitnah relevante Maßnahmen zu ergreifen.

Die besten Features von ZoomInfo Sales

Entwerfen und führen Sie Multi-Touch-Vertriebskadenz über Telefon und E-Mail aus einem einzigen Workflow heraus durch.

Analysieren Sie Kundeninteraktionen, verstehen Sie, warum Geschäfte gewonnen oder verloren werden, und prognostizieren Sie die Pipeline mit Hilfe einer robusten Datenanalyse.

Nutzen Sie die Kaufabsicht, die Webaktivität, das Fit-Scoring und die Chrome-Erweiterung von ZoomInfo, um die Konten zu identifizieren und zu priorisieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist.

ZoomInfo Sales Limits

Das Importieren von Datensätzen in das CRM, das Zuweisen dieser Datensätze an Vertriebsmitarbeiter oder das Taggen von Kampagnen kann sich umständlich und unintuitiv anfühlen.

ZoomInfo-Vertriebspreise

ZoomInfo Professional: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Copilot Advanced: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Copilot Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ZoomInfo-Vertriebsbewertungen und -rezensionen

G2: 4,5/5 (über 8.930 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ZoomInfo Sales?

Ein G2-Benutzer sagt:

4. HubSpot (Am besten geeignet für wachsende Teams, die CRM, Marketing und Vertrieb auf einer Plattform betreiben)

via HubSpot

HubSpot ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die Marketing-, Vertriebs- und Kundendaten zentralisiert und so die Integration von KI in die täglichen Umsatz-Workflows erleichtert.

Mit dem intelligenten CRM können Sie benutzerdefinierte Objekte, Ereignisse, Bewertungsregeln und Berechnungen definieren, um die Abläufe Ihres Geschäfts zu modellieren.

Die Datensätze werden automatisch mit Daten aus E-Mails, Anrufen, Website-Aktivitäten und HubSpots eigenem Datensatz angereichert, sodass die Profile ohne manuelle Aktualisierungen auf dem neuesten Stand bleiben.

Darüber hinaus können Sie HubSpot Fragen in einfacher Sprache zu CRM-Datensätzen, Unterhaltungen, Dokumenten und verbundenen Verbindungen stellen und erhalten sofort Antworten, ohne zwischen Tools wechseln oder auf Berichte warten zu müssen.

Die besten Features von HubSpot

Kombinieren Sie Daten von Erst- und Drittanbietern und halten Sie diese über Ihren gesamten Stack hinweg synchronisiert – mit bidirektionalen Echtzeit-Integrationen über Cloud-Speicher und mehr als 100 Tools hinweg.

Verwenden Sie Content-Agenten, um hochwertige Landing-Seiten und Blogs zu erstellen, und kombinieren Sie dann jedes Asset zu mehreren markengerechten Formaten.

Erstellen Sie komplexe Flows mit interaktiven Sprachdialogsystemen und ermöglichen Sie Team-Weiterleitungen und -Übertragungen.

Limitierungen von HubSpot

Die Preise steigen schnell, wenn Ihre Datenbank, die Größe Ihres Teams und der Bedarf an Automatisierung wachsen, was die Plattform zu einer enormen langfristigen Investition macht.

Preise von HubSpot

Free

Starter: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 150 $/Monat pro Benutzer

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 34.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot?

Ein G2-Benutzer sagt:

🎥 Bonus: Wenn Sie sich noch fragen, ob Sie produkt- oder kundenorientiertes Wachstum verfolgen sollen, ist dieses Video genau das Richtige für Sie 👇

5. Marketo Engage (am besten geeignet für B2B-Teams, die lange Verkaufszyklen und komplexe Kampagnen verwalten)

via Marketo Engage

Als Wachstumsmanager werden Sie oft gefragt: „Können wir jeden Dollar, den wir für Marketing ausgeben, mit tatsächlichen Einnahmen in Verbindung bringen?“ Marketo Engage, eine KI-gestützte Plattform für Marketing-Automatisierung, hilft dabei, Attributionslücken zu schließen und gleichzeitig die Nachverfolgung über lange Verkaufszyklen hinweg besser zu verfolgen.

Mit ihnen können Sie die kanalübergreifende Akquise und Kundenpflege verwalten, native CRM-Integrationen nutzen, um eine Synchronisierung der Vertriebs- und Marketingdaten zu gewährleisten, und vorhersehbare Pipelines aufbauen.

Für aufstrebende Führungskräfte bietet es branchenführende Multi-Touch-Attribution (MTA). Es führt die Nachverfolgung aller Touchpoints durch, vom ersten anonymen Klick auf eine Anzeige bis zum letzten Pre-Sale-Webinar, und ordnet sie im CRM-System dem Umsatz zu.

Um eine Abkehr von der Marke und eine Zunahme einmaliger Kampagnen zu verhindern, bietet Marketo auch Programmvorlagen und Klon-Features. Das bedeutet, dass ein zentrales Team ein perfektes Webinar-Programm definieren kann, das dann von regionalen oder Produktteams geklont werden kann, wobei nur Variablen wie Datum, Referent oder Segment geändert werden müssen.

Die besten Features von Marketo Engage

Koordinieren Sie einmalige und wiederkehrende E-Mail-Kampagnen oder versenden Sie diese basierend auf dem Echtzeit-Kundenverhalten, Änderungen in der Zielgruppe und Aktualisierungen Ihres CRM-Systems.

Erstellen Sie mehrstufige Customer Journeys aus Briefings, Texten, Bildern oder Sprachansagen, um die Erstellungszeit für Kampagnen drastisch zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen.

Verfolgen Sie hochwertige Interaktionssignale von potenziellen Kunden, wie beispielsweise angesehene Videos oder Umfragen, die abgeschlossen wurden, und nutzen Sie diese, um eine präzise Segmentierung über alle Kanäle hinweg voranzutreiben.

Limitierungen von Marketo Engage

Die Plattform ist sehr aufwendig in der Bedienung und erfordert oft einen eigenen Marketing-Mitarbeiter, der sich ausschließlich um den Betrieb kümmert, was sie für kleinere Unternehmen unpraktisch macht.

Preise für Marketo Engage

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Marketo Engage

G2: 4,1/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Marketo Engage?

Ein G2-Benutzer sagt:

6. Amplitude KI (am besten geeignet für Produktteams, die Verhalten analysieren und die Kundenbindung verbessern möchten)

via Amplitude KI

Amplitude AI ist eine KI-Analyseplattform, mit der Sie die Nachverfolgung des Benutzerverhaltens in Web- und Mobil-Apps durchführen, visualisieren und analysieren können.

Zunächst wird eine semantische Suche in den vorhandenen Dashboards und Dokumentationen Ihres Unternehmens durchgeführt. Wenn beispielsweise ein Kollege bereits ein solches Diagramm erstellt hat, wird Ihnen dieses angezeigt, um eine einheitliche Version der Wahrheit zu gewährleisten.

Amplitude bietet Ihnen auch Zugang zu Wachstumsagenten, die als digitale Teamkollegen fungieren. Sie legen ein Ziel fest (z. B. Steigerung der D7-Kundenbindung für den Bildungsbereich). Der Agent überwacht dann automatisch das Verhalten, identifiziert Reibungspunkte und schlägt spezifische A/B-Tests oder Anpassungen der Feature Flags vor.

Automated Insights von Amplitude ahmt einen erfahrenen Analysten nach. Wenn beispielsweise Ihre Checkout-Konversionsrate um 15 % sinkt, alarmiert Sie die KI und verknüpft Tool-Aufrufe miteinander – wobei aktuelle Feature Flags, Marketingkampagnen und gerätespezifische Kohorten überprüft werden –, um die Ursache zu finden.

Die besten Features von Amplitude KI

Stellen Sie eine Abfrage nach Produkt- und Wachstumsdaten in einfacher Sprache auf und visualisieren Sie die Antworten sofort in Form von Diagrammen und Tabellen, sodass Sie bei alltäglichen Entscheidungen nicht mehr von einer Abhängigkeit von Analysten befreit sind.

Normalisieren Sie UTMs und Referrer automatisch zu sauberen Kanälen und schaffen Sie so eine zuverlässige Grundlage für die Akquisitionsanalyse.

Behalten Sie die Rendite Ihrer Werbeausgaben bei Google, Meta und Ihrem Data Warehouse im Blick, um die Umverteilung Ihres Budgets zu steuern.

Einschränkungen von Amplitude KI

Einige Pläne beschränken die Visualisierungen auf einen Zeitraum von einem Jahr, wodurch die Möglichkeit eingeschränkt wird, die langfristige Performance und mehrjährige Trends auf einen Blick zu sehen.

Preise für Amplitude KI

Starter: Kostenlos

Plus: Ab 61 $/Monat

Wachstum: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amplitude KI

G2: 4,5/5 (über 3.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 65 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Amplitude KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

7. Salesforce (am besten geeignet für große Unternehmen, die komplexe Umsatz-Workflows verwalten)

via Salesforce

Möchten Sie eine 360-Grad-Ansicht der Customer Journey? Dann sollten Sie Salesforce in Betracht ziehen, ein cloudbasiertes CRM-System.

Wenn Ihre Produktsignale mit Salesforce verbunden sind, wird es zu einem Echtzeit-Aufzeichnungssystem. Die In-App-Aktionen eines Endkunden können innerhalb weniger Augenblicke in seinem Profil angezeigt werden. Dadurch erhält Ihr Kundenteam sofortige Sichtbarkeit auf das Live-Verhalten.

Das bedeutet, dass die Kundenansprache auf der Grundlage der aktuellen Ereignisse und nicht der Daten der letzten Woche erfolgen kann. Salesforce nutzt KI auch, um von deskriptiven Analysen (was ist passiert) zu prädiktiven Erkenntnissen (was wird passieren) überzugehen.

Es identifiziert risikobehaftete Geschäfte, bevor sie scheitern, und ermittelt erfolgreiche Muster von Top-Performern, die für das gesamte Team kodifiziert werden können, um produktorientierte Wachstumsinitiativen anzupassen.

Darüber hinaus können Salesforce Agentforce Agents im Gegensatz zu generischen Chatbots Aufgaben innerhalb des CRM ausführen, wie z. B. die Qualifizierung eines Leads, die Recherche von Finanzberichten eines Unternehmens, die Aktualisierung einer Deal-Phase und die Erstellung eines maßgeschneiderten Vertrags.

Die besten Features von Salesforce

Integrieren Sie nahtlos Partner, starten Sie gemeinsame Kampagnen und verwalten Sie Währungen zwischen Partnern und Ihren Programmen über ein einziges System.

Nutzen Sie KI-Agenten, um Falllösungen automatisch zusammenzufassen und eine Wissensdatenbank aufzubauen, wodurch die Leistung an vorderster Front vom ersten Tag an verbessert wird.

Streamen Sie CRM-Analysen in Slack, um Erkenntnisse durch automatisierte Abonnements und Echtzeit-Benachrichtigungen zu finden, zu freigeben und zu diskutieren.

Limitierungen von Salesforce

Bei großen Implementierungen mit starker Automatisierung auf der Plattform kann es zu Latenz- oder Stabilitätsproblemen kommen, wenn Flows und Prozesse nicht sorgfältig optimiert werden.

Preise von Salesforce

CRM: Salesforce Starter: 25 $/Monat pro Benutzer Salesforce Pro: 100 $/Monat pro Benutzer

Salesforce Starter: 25 $/Monat pro Benutzer

Salesforce Pro: 100 $/Monat pro Benutzer

Analytik: Tableau: 75 $+/Monat pro Benutzer CRM-Analytik: 140 $+/Monat pro Benutzer Revenue Intelligence: 250 $/Monat pro Benutzer

Tableau: 75 $+/Monat pro Benutzer

CRM Analytics: 140 $+/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence: 250 $/Monat pro Benutzer

Einstein: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Salesforce Starter: 25 $/Monat pro Benutzer

Salesforce Pro: 100 $/Monat pro Benutzer

Tableau: 75 $+/Monat pro Benutzer

CRM Analytics: 140 $+/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence: 250 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce

G2: 4,5/5 (über 3.800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 380 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Salesforce?

Ein G2-Benutzer sagt:

👀 Wussten Sie schon? Das Konzept der „Viralität” existierte schon lange vor dem Social-Media-Management. In den frühen 1900er Jahren wurden Modelle zur Mundpropaganda-Ansteckung zusammen mit der Epidemiologie untersucht und gaben der späteren Form des Verständnisses der Vermarkter für Empfehlungskreisläufe und Netzwerkeffekte Form.

8. Clay (Am besten geeignet für schlanke GTM-Teams, die schnell gezielte Outbound-Listen erstellen möchten)

via Clay

Clay ist eine KI-Datenplattform für Go-to-Market-Teams (GTM), mit der Sie Inbound-Leads mit über 150 Datenpunkten und integrierter KI-Recherche anreichern können.

Es verwendet eine Wasserfall-Anreicherungstechnik, die mehrere Drittanbieter von Daten nacheinander abfragt. Wenn eine Datenquelle keine verifizierte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer finden kann, überprüft Clay automatisch die nächste. Dies verbessert die Abdeckung und die Übereinstimmungsraten im Vergleich zu Anreicherungstools mit nur einer Datenquelle.

Sie können Clay auch anweisen, die Website jedes Unternehmens zu besuchen, die Karriereseite zu überprüfen, offene Rollen zu identifizieren und die jüngsten Produkteinführungen mithilfe von KI-Web-Scraping und LLMs zusammenzufassen, um dann anhand dieses Kontexts eine personalisierte Einleitung zu generieren.

Die besten Features von Clay

Definieren Sie benutzerdefinierte Taxonomien, normalisieren Sie Felder wie Firmennamen und Umsatzbereiche und führen Sie Prüfprotokolle zur Einhaltung von Vorschriften.

Statten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit personalisierten E-Mail-Texten aus, die auf KI-Webrecherchen, hochwertigen Telefonnummern und Automatisierungen basieren.

Erstellen, testen und iterieren Sie ganz einfach neue Wachstumsideen (wie Auslöser-Outreach-Maßnahmen für Jobwechsel oder Finanzierungsereignisse) mithilfe der tabellenkalkulationsähnlichen Benutzeroberfläche.

Einschränkungen von Clay

Angesichts der Vielzahl an Datenquellen und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen kann die Plattform für nicht-technische Benutzer überwältigend wirken.

Clay-Preise

Free

Starter: 149 $/Monat

Explorer: 349 $/Monat

Pro: 800 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Clay

G2: 4,8/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Clay?

Ein G2-Benutzer sagt:

9. Drift (am besten geeignet für B2B-Teams, die Website-Besucher mit hoher Kaufabsicht über Chatten konvertieren)

via Drift

Drift ist eine KI-basierte Plattform für Dialogmarketing und Vertrieb. Mithilfe von KI-Playbooks kann sie Website-Besucher qualifizieren, häufig gestellte technische Fragen beantworten und Meetings direkt im Kalender eines Kundenbetreuers eintragen oder buchen.

In jüngerer Zeit hat sich Drift von starren Schaltflächen-Bots hin zu generativen KI-Agenten entwickelt, die auf einem großen Korpus von B2B-Unterhaltungen trainiert wurden. Diese Agenten können offene Textfragen zu Preisen, Integrationen und Sicherheit bearbeiten, anstatt Besucher durch vordefinierte Menüs zu zwingen.

In der Praxis können Sie so die Echtzeit-Vertriebsabdeckung über Regionen und Zeitzonen hinweg ausweiten, ohne Ihr Frontline-Team zu vergrößern. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Wachstumsteam aufbauen möchten, ohne sofort neue Mitarbeiter einzustellen.

Die besten Features von Drift

Leitet hochwertige oder ICP-konforme Leads aus statischen Formularen in Echtzeit-Chats oder eingebettete Flows zur Planung weiter.

Fassen Sie alle LinkedIn-Threads in einem Dashboard zusammen, damit Sie die Qualität der Unterhaltungen und die Reaktionsgeschwindigkeit der Teams teamweit überprüfen können.

Analysieren Sie jedes laufende Geschäft, um Risiken, Dynamiken und die besten nächsten Schritte zu erkennen, und machen Sie die Pipeline zu einem Live-Touchpoint für Ihr Team.

Limit für Drift

Die Integration mehrerer Systeme und benutzerdefinierte Implementierungen auf der Plattform können komplex werden und erfordern spezielles Fachwissen.

Preise von Drift

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Drift

G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Drift?

Ein G2-Benutzer sagt:

10. Dynamic Yield (Am besten geeignet für Teams, die Erlebnisse im Web, in Apps und im E-Commerce personalisieren möchten)

via Dynamic Yield

Wie stellen Sie sicher, dass jeder Kunde zum richtigen Zeitpunkt die richtige Erfahrung macht, unabhängig davon, wo er mit Ihnen interagiert? Nutzen Sie Dynamic Yield, eine KI-Plattform für Personalisierung und Erfahrungsoptimierung.

Mit seinem Experience OS können Sie Erfahrungen algorithmisch an die Absichten der Benutzer anpassen und nächste Aktionen vorhersagen, wodurch es eine starke Ergänzung zu strategischer Planungssoftware für erfahrungsorientiertes Wachstum darstellt.

Dynamic Yield testet, lernt und passt sich kontinuierlich an, sodass Sie über statische Segmente hinaus zu einer kanalübergreifenden, benutzerbezogenen Entscheidungsfindung gelangen können.

So wird beispielsweise sichergestellt, dass ein Benutzer, der auf Ihrer Website ein Angebot für Stiefel mit 20 % Rabatt sieht, nicht 5 Minuten später in seiner E-Mail ein Angebot für Mäntel mit 10 % Rabatt erhält. Dynamic Yield synchronisiert das Erlebnis über Web, mobile Apps, E-Mail-Drips und sogar Kiosksysteme oder POS-Systeme hinweg.

Darüber hinaus ermöglicht seine flexible Datenarchitektur und offene API die Integration mit CMS-Plattformen, E-Commerce-Systemen, DMPs, KI-Marketing-Tools, Tag-Managern und Analytics-Stacks.

Die besten Features von Dynamic Yield

Greifen Sie auf Dutzende fortschrittlicher Strategien zu, von AffinityML bis hin zu geobasiertem Predictive Targeting, und nutzen Sie diese in Verbindung mit Kontext-, CRM-, Loyalitäts- und In-Store-Daten, um profitablere Empfehlungen zu liefern.

Erstellen Sie Experimente und optimieren Sie Erlebnisse für jede Zielgruppe mit einem „What You See Is What You Get”-Editor, ohne Hilfe von Designern oder Entwicklern.

Wählen Sie für jede Personalisierungs- und Experimentierkampagne die richtigen KPIs aus, um sicherzustellen, dass Sie auf die richtigen Ziele hin optimieren.

Limitierungen von Dynamic Yield

Obwohl es sich um „No-Code“-Lösungen handelt, erfordern fortgeschrittene Anwendungsfälle und A/B-Tests nach wie vor eine benutzerdefinierte Entwicklung, wodurch eine fortlaufende Abhängigkeit von Engineering-Teams entsteht.

Preise von Dynamic Yield

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Dynamic Yield?

Ein G2-Benutzer sagt:

Bringen Sie Ihre Wachstumsstrategie mit ClickUp ins Ziel

Die meisten KI-Tools für Wachstumsführung stehen Ihrer Arbeit zur Seite. Der Converged AI Workspace von ClickUp arbeitet darin.

ClickUp kombiniert KI mit Live-Projekten, Aufgaben, Dokumenten, Unterhaltungen und Zeitleisten in einem System. Das bedeutet, dass die KI nicht nur versteht, was Sie fragen, sondern auch, was bereits geschieht, was blockiert ist und was als Nächstes zu tun ist.

Der Vorteil liegt in der Konvergenz:

Der Kontext entsteht dort, wo die Arbeit stattfindet, nicht in kopierten Eingabeaufforderungen.

Eigentümerschaft und Zeitleiste sorgen für mehr Verantwortlichkeit

Ihre KI-Teamkollegen, die Super Agents, erledigen die Schwerarbeit für Sie.

Sind Sie bereit, die Leistungsfähigkeit eines konvergenten KI-Workspaces zu entdecken? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.