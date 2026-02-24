Die 9 besten kostenlosen Vorlagen für Ideenorganisatoren

Der beste Weg, um eine gute Idee zu haben, ist, viele Ideen zu haben.

Aber Ideen zu haben, ist manchmal der einfache Teil.

Der schwierige Teil beginnt, wenn Ideen überall auftauchen. In halb geschriebenen Notizen, zufälligen Registerkarten, Sprachmemos und Nachrichten, von denen Sie schwören, dass Sie darauf zurückkommen werden. Dann verschwinden die besten Ideen oder, schlimmer noch, sie werden unter den ausreichend guten Ideen begraben.

Vorlagen für Ideenorganisatoren helfen Ihnen dabei. Halten Sie alle Gedanken an einem Ort fest, sortieren Sie sie nach Themen, bewerten Sie, was wichtig ist, und behalten Sie die Ansicht darüber, was als Nächstes zu erledigen ist.

In dieser Liste finden Sie 10 kostenlose Vorlagen für Ideenorganisatoren, mit denen Sie Ideen sammeln, ohne langes Überlegen priorisieren und die richtigen Ideen weiterverfolgen können.

Warum eine Vorlage für Ideenorganisatoren verwenden?

Eine Ideenorganisationsvorlage ist eine vorgefertigte, gebrauchsfertige Struktur (oft digital, manchmal aber auch ausdruckbar), mit der Sie Ideen systematisch erfassen, kategorisieren, priorisieren und weiterentwickeln können, anstatt sie in Notizen oder zufälligen Dokumenten verstreut zu lassen.

Es handelt sich im Grunde genommen um eine Form grafischer Organizer oder eines Systems zur Steigerung der Produktivität, das speziell auf das Ideenmanagement ausgerichtet ist – es verwandelt zufällige kreative Einfälle oder Gedanken in etwas Umsetzbares und Nachverfolgbares.

Schauen wir uns nun an, warum Sie eine Vorlage für die Ideenverwaltung verwenden sollten:

Verwandeln Sie Inspiration in Input: Sie können die Kerndetails Ihrer Idee, den Grund für ihre Bedeutung und die Faktoren, die für ihre Umsetzung wichtig sind, festhalten.

Reduzieren Sie Kontextwechsel und Ideenverlust: Speichern Sie Alles an einem Ort, damit Sie nicht mehr in Notizen, Registerkarten und halbfertigen Entwürfen suchen müssen.

Priorisieren Sie schneller mit einheitlichen Eingaben: Vergleichen Sie Ideen nebeneinander, wenn sie im gleichen Format erfasst sind, und wählen Sie dann aus, was es wert ist, weiterverfolgt zu werden.

Ideen vorantreiben: Fügen Sie nächste Schritte wie Recherche, Validierung, Entwürfe und Eigentümer hinzu, damit Ideen nicht in einem Backlog stecken bleiben.

Erstellen Sie einen wiederholbaren Prozess von der Idee bis zur Umsetzung: Schaffen Sie ein zuverlässiges System für Teams und Einzelpersonen, die kontinuierlich Ideen generieren.

Sorgen Sie für eine übersichtliche und nachvollziehbare Zusammenarbeit: Standardisieren Sie Felder wie Status, Notizen, Feedback und Tags, damit jeder sehen kann, was gerade passiert.

Erstellen Sie eine Ideenbibliothek, die Sie wiederverwenden können: Erkennen Sie Muster im Laufe der Zeit, kombinieren Sie verwandte Konzepte und verwandeln Sie vergangene Konzepte in neue Arbeit.

10 kostenlose Vorlagen für Ideenorganisatoren zum Festhalten und Priorisieren von Ideen

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, bietet eine umfangreiche Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen, mit denen Sie Ideen schnell festhalten, mit der richtigen Struktur organisieren und die besten davon umsetzen können.

Mit dem Ziel, die Tool-Flut zu beenden, sorgt ClickUp auch dafür, dass Ihre Vorlagen nicht isoliert existieren.

Von Beginn des Brainstormings an haben Sie einen zentralen Ort für über 1.000 Vorlagen, die Sie möglicherweise benötigen, sowie Aufgaben, Dokumente, Dashboards, Notepad und Wissen, die alle miteinander verbunden sind und von KI unterstützt werden, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Kontexten wechseln müssen und weitermachen können, während Ihre Ideen wachsen.

1. ClickUp-Vorlage für Brainstorming

Organisieren Sie Ideen anhand der Probleme, die sie lösen, mit der ClickUp-Brainstorming-Vorlage

Die ClickUp-Brainstorming-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ideen anhand der Probleme zu organisieren, die sie lösen. So können Sie Ihre besten Konzepte leicht finden, vergleichen und priorisieren. Jede Idee wird als ClickUp Aufgabe mit einem Feld „Problem Beschreibung” erfasst, damit Fragen von Anfang an klar sind.

Sobald Sie Ihre Ideen eingegeben haben, können Sie sie auf verschiedene Weise gruppieren und überprüfen und dann die Details hinzufügen, die ein Konzept voranbringen, wie z. B. eine vorgeschlagene Gewinnlösung und wer für den nächsten Schritt verantwortlich sein soll.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Abteilung , Prioritäten , Zeitleiste und Nach Phasen . Überprüfen Sie Ihren Rückstand aus verschiedenen Blickwinkeln mit Ansichten wieund

Strukturieren Sie jede Idee mithilfe von Feldern für Brainstorming-Phasen , Umsetzungsteam , Gewinnbringende Lösung , Verantwortlicher und Ressourcen .

Startdaten und Fälligkeitsdaten festlegen, Eigentümer zuweisen und Status verfolgen. Behalten Sie nach dem Brainstorming die Dynamik bei, indem Siefestlegen, Eigentümer zuweisen und den Fortschritt anhand des

✅ Ideal für: Produktmanager und Marketingleiter, die eine strukturierte Methode zur Priorisierung von Ideen benötigen.

2. ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage bietet Ihrem Team eine gemeinsame Whiteboard-Oberfläche, auf der Sie Ideen in Echtzeit gemeinsam festhalten können. Nutzen Sie sie, um den Konsens des Teams zu erfassen, verwandte Gedanken zu gruppieren und Workflows in Arbeit umzuwandeln, die das gesamte Team verbindet.

Sobald Ihre Ideen Form annehmen, können Sie sie in Aufgaben umwandeln, ohne das Board zu verlassen. Das bedeutet, dass Sie unterwegs von derselben Oberfläche aus planen und ausführen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Idee mit benutzerdefinierten Status wie „Offen” und „Fertiggestellt”, damit Sie sehen können, was noch geprüft wird und was bereits umgesetzt werden kann.

Kategorisieren und vergleichen Sie Ideen mithilfe benutzerdefinierter Felder, um Themen, Aufwand oder andere Attribute, die Ihr Team für Entscheidungen heranzieht, leichter zu visualisieren.

Sorgen Sie für eine organisierte Nachverfolgung mit integrierten Features des Projektmanagements wie Kommentarreaktionen, geschichteten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Beschreibungen der Priorität.

✅ Ideal für: Projektleiter und ihre Teams, die funktionsübergreifende Brainstormings durchführen.

3. ClickUp-Vorlage für Business-Brainstorming

Die ClickUp Business Brainstorming-Vorlage enthält ein einfaches Whiteboard-Framework, mit dem Sie neue Ideen auf Herz und Nieren prüfen können, bevor Sie Zeit und Budget investieren. Im Mittelpunkt stehen vier Fragen, die Ihrem Team helfen, Beweise zu trennen und herauszufinden, was es wert ist, weiterverfolgt zu werden.

Fügen Sie Haftnotizen unter „Was wir lieben“, „Was wir wissen“, „Was die Menschen brauchen“ und „Wofür die Menschen bereit sind zu zahlen“ hinzu und überprüfen Sie dann das gesamte Board, um zu sehen, wo sich Ihre größten Chancen bieten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie ein übersichtliches, auf Eingabeaufforderungen basierendes Layout, um Ideen hinsichtlich Wert, Nachweis, Nachfrage und Zahlungsbereitschaft zu vergleichen.

Geben Sie jedem Mitwirkenden mit den Abschnitten „Teammitglied” seinen eigenen Platz auf dem Board, damit die Beiträge übersichtlich bleiben und leicht zu überprüfen sind.

Skalieren Sie die Sitzung in Sekundenschnelle, indem Sie Formen duplizieren, um weitere Mitglieder des Teams hinzuzufügen, wenn Ihr Brainstorming wächst.

✅ Ideal für: Gründer von Start-ups und Produktmanager, die neue Geschäftsideen validieren möchten.

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umsetzen können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den /AI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Allround-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können! Probieren Sie ClickUp Whiteboards kostenlos aus!

4. ClickUp-Vorlage für die Ideenfindung

Wenn ein Design-Brainstorming zu einer Wand voller Haftnotizen wird, ist es schwer zu sagen, was Sie wirklich gelernt haben. Die ClickUp-Vorlage für Design-Ideenfindung hilft Ihnen dabei, die Sitzung mit einem Layout zu leiten, das Ideen von Anfang an in sinnvolle Kategorien unterteilt.

Fügen Sie Ideen zum Whiteboard unter Prozessorientiert, Produktorientiert und Menschenorientiert hinzu und taggen Sie dann jeden Mitwirkenden als Ideengeber, damit Sie Konzepte bei der Überprüfung wieder dem richtigen Kontext zuordnen können.

Und wenn Ihr Team eine schnellere Umsetzung wünscht, kann ClickUp Automatisierung die Übergabe nach der Ideenfindung übernehmen, z. B. die Zuweisung von Eigentümern oder die Aktualisierung des Status, wenn aus Ideen Aufgaben werden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Prozess , Produkt und Menschen Halten Sie Ihre Ideenfindung mit klaren Kategorien fürund fokussiert , damit sich Themen während der Überprüfung schnell herauskristallisieren.

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie Ideen mit einem Abschnitt „Ideeninhaber” verknüpfen, der eine schnelle Sichtbarkeit darüber bietet, wer was beigetragen hat.

Verwenden Sie die integrierte Legende und Farbcodes, um die Art und Weise zu standardisieren, wie Ideen in den Teams hinzugefügt und interpretiert werden.

✅ Ideal für: UX-Designer und Produktdesigner, die Konzeptideenfindungssitzungen durchführen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX ist ein KI-Desktop-Assistent, der Ihnen dabei hilft, Inhalte in Ihrem ClickUp-Workspace zu suchen, zusammenzufassen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen. Verwenden Sie sie, um die wichtigsten Themen aus einem überfüllten Whiteboard herauszufiltern, sich überschneidende Konzepte zu kombinieren und fragmentierte Notizen in eine priorisierte Auswahlliste umzuwandeln. Sie können auch strengere Ideenbeschreibungen entwerfen, einfache Wirkungs- und Aufwand-Beschreibungen vorschlagen und die Top-Auswahl in strukturierte Aufgaben mit klaren nächsten Schritten umwandeln, damit Ihre besten Ideen weiterverfolgt werden und nicht nach der Sitzung in Vergessenheit geraten.

5. ClickUp-Vorlage für das Management innovativer Ideen

Die ClickUp-Vorlage für das Innovationsideenmanagement hilft Ihnen dabei, Ideen durch einen klaren Workflow von der Aufnahme bis zur Entscheidung zu führen. Ideen durchlaufen verschiedene Phasen wie „Neue Idee“, „Recherche“, „Bewertung“ und mehr, sodass Sie schnell erkennen können, was bereits untersucht wurde und was zur Überprüfung bereit ist.

Die Nachverfolgung jeder Idee erfolgt mit den Details, die Sie zur Bewertung benötigen, darunter Abteilung, Ideentyp, Auswirkung, Einfachheit der Umsetzung und Kosten sowie zugewiesene Rollen.

Wenn Sie schnellere Zusammenfassungen und einfachere Übergaben wünschen, kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Punkte aus jeder Ideenkarte herauszuarbeiten und Notizen für die nächsten Schritte für die Prüfer zu entwerfen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Priorisieren Sie Ideen schneller mit Bewertungsfeldern wie „Auswirkung“, „Einfachheit der Umsetzung“ und „Kosten“.

Sorgen Sie für klare Verantwortlichkeiten, indem Sie einen Forscher und einen Prüfer zuweisen und Unteraufgaben verwenden, um die Arbeit hinter der Validierung zu verfolgen.

Sorgen Sie mit Tags für Sichtbarkeit zwischen den Teams durch Abteilungen und Ideentypen, um Muster zu erkennen und Ideen an die richtigen Eigentümer weiterzuleiten.

✅ Ideal für: Manager von Innovationsprogrammen und Betriebsleiter, die eine interne Ideenpipeline betreiben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Mindmaps, um eine große Idee in eine klare Reihenfolge umzuwandeln. Ordnen Sie Ideen in einer übersichtlichen Reihenfolge an und wandeln Sie Bereiche in Aufgaben um mit ClickUp MindmapsBeginnen Sie mit Ihrem Kernthema in der Mitte, verzweigen Sie sich in Kategorien wie Problem, Zielgruppe, Lösung und Beweis und fügen Sie dann Unterbereiche für einzelne Ideen hinzu. Sobald Sie die Struktur erstellt haben, wandeln Sie die besten Bereiche in Aufgaben um, damit Ihre Prioritäten direkt vom Konzept zur Umsetzung gelangen, ohne dass Sie Alles neu schreiben müssen.

6. ClickUp-Liste-Vorlage

Die ClickUp-Listenvorlage organisiert Ihre tägliche Arbeit in einer übersichtlichen Listenansicht, in der die Aufgaben nach Status gruppiert sind, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was zu erledigen, In Bearbeitung und abgeschlossen ist. Sie enthält auch ein FUN-Benutzerdefiniertes Feld, mit dem Sie die Wichtigkeit und Dringlichkeit neuer Aufgaben kennzeichnen können.

Für eine einfache Nachverfolgung erinnert Sie ClickUp Reminders an zeitkritische Entscheidungen. Und wenn Sie einen Überblick benötigen, verwandelt ClickUp Dashboard dieselbe Liste in eine Übersicht über den Fortschritt, anstehende Termine und Prioritäten für die gesamte Woche.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Betrachten Sie dieselbe Arbeit in sieben verschiedenen Ansichten, darunter Board , Kalender , Gantt , Chat und Dokument, um sicherzustellen, dass Planung und Ausführung miteinander verbunden bleiben.

Priorisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern wie FUN , neben Fälligkeitsdaten und Prioritäten.

Halten Sie Aktualisierungen und Entscheidungen über ClickUp Chat , Kommentare und Mitarbeiter in der Nähe der Aufgaben, damit die Zusammenarbeit organisiert bleibt.

✅ Ideal für: Betriebskoordinatoren und Projektassistenten, die umfangreiche Listen mit Aufgaben verwalten.

7. ClickUp-Vorlage für Pläne zum Inhalt

Die ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne bietet einen Weg vom Entwurf bis zur Veröffentlichung von Inhaltsideen, mit einer Kalender-Ansicht, die zeigt, was für den Monat geplant ist und was noch einen Platz benötigt. Jedes Element enthält Kontextinformationen wie Status der Genehmigung, benötigte Ressourcen, Inhaltssäule und Inhaltstyp, sodass der Plan auch dann konsistent bleibt, wenn mehrere Personen daran mitarbeiten.

Darüber hinaus können Sie ClickUp Brain in den Prozess einbinden, um die benötigten Ressourcen zu generieren, wie z. B. Inhaltsfüller, Ideen für Blickwinkel und Empfehlungen zum richtigen Inhaltstyp, der als Nächstes veröffentlicht werden soll, basierend auf Ihren Anforderungen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine Ideen-Pipeline in einem Inhaltskalender , damit Planung und Veröffentlichung Woche für Woche miteinander verbunden bleiben.

Behalten Sie die Produktionsdetails zu jedem Element als Anhang im Blick mit Feldern für Genehmigung , Benötigte Ressourcen , Inhaltssäule und Inhaltstyp .

Leiten Sie die Arbeit über ein GenehmigungsBoard weiter, um die Überprüfungen voranzutreiben und Prioritäten sichtbar zu halten.

✅ Ideal für: Content-Strategen und Social-Media-Manager, die einen Redaktionskalender erstellen.

8. Vertex42-Vorlage für Aktionspunkte für Excel

Via Vertex42

Teams, die tief in das Microsoft-Ökosystem eingebettet sind, können mit einem vertrauten Framework wie Excel beginnen. Die Vorlagen für Aktionspunkte von Vertex42 verwandeln Ideen in nachverfolgbare Aktionspunkte mit einer einfachen Tabellenstruktur mit Spalten für Aufgabenbeschreibung, Eigentümer, Fälligkeitsdatum und Status.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Verantwortlichkeiten und Fristen übersichtlich mit speziellen Spalten für „Eigentümer“, „Zugewiesen“ und „Fällig“.

Halten Sie die Priorität mithilfe von Rang und Priorität sichtbar, damit die dringendsten Elemente zuerst angezeigt werden.

Überwachen Sie die Umsetzung mit den Feldern „Erledigt“, „Status“ und „Notizen“, die Aktualisierungen während Meetings vereinfachen.

✅ Ideal für: Programmmanager und Teamleiter, die eine einfache Möglichkeit benötigen, um die Nachverfolgung der Nachbereitung von Brainstormings durchzuführen.

9. Microsoft-Ideenplaner-Vorlage für Excel

via Microsoft

Wenn Ihr Unternehmen auf Microsoft 365 standardisiert ist, können Sie mit der Ideenplaner-Vorlage von Microsoft die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Workflows und IT-Richtlinien sicherstellen. Dieser Ideenplaner ist Teil eines größeren Pakets mit Planer- und Tracker-Vorlagen.

Die Vorlage verwendet eine Arbeitsmappenstruktur mit mehreren Registerkarten, um die Erfassung der ersten Ideen von den Bewertungs- und Planungsphasen zu trennen. Sie enthält Dropdown-Menüs und Scorecards, um die Bewertung verschiedener Ideen zu standardisieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Klären Sie die Idee frühzeitig mit Feldern für Thema, Schlüsselwörter, Ziel und Zielsetzung.

Verfolgen Sie die Umsetzung in einer einzigen Tabelle mit Aufgaben, Fälligkeitsdatum, Status („Erledigt?“) und Notizen für Aktualisierungen und Ressourcen.

Erkennen Sie Fortschritte schnell mit integrierten Status-Symbolen, die anzeigen, was fertiggestellt, ausstehend oder überfällig ist.

✅ Ideal für: Studententeams, die Übermittlungen für Wettbewerbe vorbereiten, und Gründer in der Anfangsphase, die einen Plan für ein Projekt entwerfen.

So wählen Sie die richtige Vorlage für die Ideenverwaltung aus

Sie haben zehn verschiedene Vorlagen gesehen, aber die „beste” ist diejenige, die zur Denk- und Arbeitsweise Ihres Teams passt.

So finden Sie die richtige Struktur für Ihre Anforderungen. 👀

Ideenfindung allein oder im Team: Organisieren Sie Ihre eigenen Gedanken oder moderieren Sie eine Gruppe? Einzelne Denker bevorzugen oft die übersichtliche, hierarchische Struktur der Liste, während Teams von dem gemeinsamen visuellen Raum eines Whiteboards profitieren, auf dem alle Beiträge auf einen Blick sichtbar sind.

Ideenvolumen: Handelt es sich um eine einzelne Handelt es sich um eine einzelne Brainstorming-Sitzung mit hohem Volumen oder um eine fortlaufende, kontinuierliche Ideensammlung? Eine Sitzung erfordert Tools wie Dot Voting, während ein fortlaufendes System eine vollständige Pipeline benötigt.

Verbindung zur Umsetzung: Wie schnell müssen Ideen zu Aufgaben werden? Wenn das Ziel sofortiges Handeln ist, wählen Sie eine Vorlage mit integrierten Wie schnell müssen Ideen zu Aufgaben werden? Wenn das Ziel sofortiges Handeln ist, wählen Sie eine Vorlage mit integrierten Workflow-Phasen und Aufgabenumwandlung. Wenn Sie sich noch in der reinen Erkundungsphase befinden, priorisieren Sie eine Vorlage mit mehr Freiraum für freie Gestaltung.

Bestehendes Tool-Ökosystem: Es ist schwierig, organisatorische Trägheit zu bekämpfen. Wenn Ihr Team an Excel oder HubSpot gebunden ist, ist es vielleicht am einfachsten, mit diesen Vorlagen zu beginnen. Aber seien Sie ehrlich: Werden deren Limite Sie letztendlich ausbremsen?

Anforderungen an die KI-Unterstützung: Möchten Sie einen statischen Organizer oder einen aktiven Denkpartner? ClickUp-Vorlagen werden mit ClickUp Brain geliefert, das Ihnen dabei helfen kann, Ideen zu generieren, zusammenzufassen und zu verknüpfen. Bei externen Vorlagen müssen Sie separate Möchten Sie einen statischen Organizer oder einen aktiven Denkpartner? ClickUp-Vorlagen werden mit ClickUp Brain geliefert, das Ihnen dabei helfen kann, Ideen zu generieren, zusammenzufassen und zu verknüpfen. Bei externen Vorlagen müssen Sie separate KI-Tools verwenden oder diese Arbeit manuell erledigen.

Beginnen Sie mit einer Vorlage, die zu Ihrem aktuellen Workflow passt, und scheuen Sie sich nicht, diese weiterzuentwickeln, wenn Ihr Ideenfindungsprozess reift.

Verwirklichen Sie Ihre besten Ideen mit ClickUp

Kostenlose Vorlagen für Ideenorganisatoren sind ein guter erster Schritt, wenn Sie einen Ort benötigen, um Gedanken festzuhalten, Prioritäten zu sortieren und Ideen zu identifizieren, die es wert sind, weiterverfolgt zu werden.

Ideen werden jedoch erst dann wertvoll, wenn sie umgesetzt werden. Mit ClickUp erhalten Sie einen Raum für Ideen, und wenn Sie mehr benötigen, stehen Ihnen alle erforderlichen Tools zur Verfügung, um die Arbeit voranzubringen. Mit Whiteboards für Brainstorming, Dokumenten zur Formung von Konzepten und Aufgaben zur Zuweisung von Eigentümern und Fristen hilft Ihnen ClickUp dabei, grobe Notizen in einen Plan umzuwandeln, den Ihr Team umsetzen kann. Fügen Sie Dashboards hinzu, um die Nachverfolgung durchzuführen, was sich bewegt, und ClickUp AI, um zusammenzufassen, zu verfeinern und die nächsten Schritte zu ermitteln, wenn Sie bereit sind, zu committen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an. ✅

Häufig gestellte Fragen

Eine Mindmap ist ein visuelles Organisationsinstrument, das von einem zentralen Konzept ausgeht, um Beziehungen zu erkunden, und sich daher hervorragend für divergentes Denken eignet. Eine Vorlage für die Ideenorganisation konzentriert sich eher darauf, eine Liste von Ideen für Maßnahmen zu erfassen, zu kategorisieren und zu priorisieren, was konvergentes Denken unterstützt.

Sie eignen sich für beides. ClickUp bietet beispielsweise gebrauchsfertige Vorlagen für individuelles und gemeinsames Brainstorming, was sehr hilfreich ist, wenn Sie an verschiedenen Tagen unterschiedliche Vorlagen benötigen.

Die besten Vorlagen verfügen über diese integrierte Funktion. Wandeln Sie jede Idee aus einem Whiteboard oder einer Liste mit einem Klick in eine Aufgabe um, wobei der Kontext automatisch übernommen und Mitarbeiter oder Fälligkeitsdaten hinzugefügt werden – alles in ClickUp.

Sie können eine einfache Liste mit Ideen in jedem Dokumententool erstellen, aber dabei entgehen Ihnen die dynamischen Features, die spezielle Vorlagen so leistungsstark machen, wie z. B. Filterung, Sortierung und automatisierte Workflows. Für alles, was über eine einfache persönliche Liste hinausgeht, sparen Sie mit einem speziell entwickelten Tool viel Zeit.