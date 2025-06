Wie man einen grafischen Organizer erstellt: Einfache Schritte und die besten Tools

Haben Sie schon einmal auf eine leere Seite gestarrt und versucht, eine komplexe Idee zu verstehen, nur um am Ende noch verwirrter zu sein als zu Beginn? 😵‍💫

Ohne Klarheit können selbst die besten Ideen verstreut, unkoordiniert und geradezu überwältigend wirken. Ob Sie Student, Lehrer oder Fachmann sind – eine schlechte Visualisierung kann zu einer schlechten Umsetzung führen.

Aber hier ist die gute Nachricht: Dieser Artikel ist Ihre konkrete, schrittweise Lösung für die Erstellung eines grafischen Organizers, der tatsächlich funktioniert. Von Tools über Vorlagen für grafische Organizer bis hin zu Profi-Tipps – wir haben alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammengefasst. 🧠

Was ist ein grafischer Organizer?

Ein grafischer Organizer ist ein visuelles Denkwerkzeug, mit dem Sie Informationen strukturiert erfassen, ordnen und verbinden können. Anstatt Blöcke von Text oder unübersichtliche Notizen zu lesen, erhalten Sie ein klares, visuelles Layout mit Boxen und Bildern, das komplexe Ideen leichter verständlich macht.

via Pinterest

Der Zweck eines grafischen Organizers besteht darin, Informationen zu visualisieren, damit Ihr Verstand:

Schneller verstehen

Besser merken

Und kommunizieren Sie klarer

So werden grafische Organizer in der Praxis eingesetzt:

Wer nutzt sie? Wie werden grafische Organizer verwendet? Schüler Zum Aufteilen von Lektionen, Zusammenfassen von Kapiteln, Vergleichen von Konzepten und Strukturieren von Aufsätzen Lehrkräfte Um Themen visuell zu erklären, Schüler zu motivieren und komplexe Sachverhalte zu vereinfachen Projekt-Teams Workflows auf Karten darstellen, Aufgaben planen, Ziele abstimmen und Strategien visualisieren Vermarkter und Ersteller Ideen für Inhalte sammeln, Trichter entwerfen und Kampagnen planen Manager und Gründer Um das große Ganze zu strukturieren, Entscheidungen zu vereinfachen und Visionen freizugeben Alltägliche Benutzer Persönliche Ziele planen, To-do-Listen organisieren und klare Entscheidungen treffen

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für grafische Organizer für bessere Ideenfindung und Planung

Vorteile der Verwendung grafischer Organizer

Grafische Organizer sind leistungsstarke Denkwerkzeuge, die das Verständnis und die Zusammenarbeit verbessern. Das erreichen Sie, wenn Sie sie regelmäßig einsetzen:

Besseres Verständnis: Sie helfen Ihnen, große, komplexe Ideen in kleinere Teile zu zerlegen. Anstelle einer Informationsüberflutung erhalten Sie eine Übersicht aus der Vogelperspektive 📍

Verbessertes Gedächtnis: Wenn Sie etwas sehen, anstatt es nur zu lesen, können Sie es sich besser merken. Visuelle Layouts aktivieren das Gedächtnissystem des Gehirns, wodurch Ideen besser haften bleiben 🎯

Klarere Kommunikation: Grafische Organizer erleichtern es, anderen Dinge zu erklären. Keine langen Erklärungen oder Verwirrung mehr – ein Blick genügt und alle sind auf derselben Seite 🔄

Schnellere Problemlösung: Diese Organizer helfen Ihnen dabei, die Vor- und Nachteile sowie die Möglichkeiten einer Entscheidung aufzuzeigen. So finden Sie Lösungen schneller und stressfreier 💡

🌟 Statistik-Alarm: Wussten Sie, dass 65 % der Population visuelle Lerner sind, aber dennoch die meisten Informationen weiterhin im Nur-Text-Format geteilt werden? Kein Wunder, dass Dinge übersehen oder missverstanden werden!

📚 Bonus: Wie Sie KI für Brainstorming nutzen können (Anwendungsfälle und Tools)

Arten von grafischen Organigrammen und ihre Verwendung

Nicht alle grafischen Organizer bieten die gleichen Funktionen (und das ist auch gut so). Von Mindmaps über Venn-Diagramme bis hin zu T-Diagrammen – hier finden Sie einige der beliebtesten Arten, die jeweils auf unterschiedlichen Visualisierungstechniken basieren, um Ihre Ideen klar und deutlich darzustellen. Wir erklären Ihnen auch, wann Sie welche Art verwenden sollten.

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Vergleich der verschiedenen Kategorien.

Grafische Organizer auf einen Blick

Typ Schlüssel-Features Beispiel für einen Anwendungsfall Mindmaps Zentrale Idee mit verzweigten Unterthemen, visuelle Verknüpfungen zwischen Ideen Planen Sie einen Blogbeitrag zu den "Top 10 Marketingtrends" mit Bereichen wie KI, Influencer-Marketing usw. Flussdiagramme Schritt-für-Schritt-Logik, Entscheidungspfade, Klarheit vom Anfang bis zum Ende des Prozesses Erstellen einer E-Mail-Kampagne von der Erstellung des Briefings bis zur Nachverfolgung der Leistung Venn-Diagramme Überlappende Kreise zur Darstellung gemeinsamer und einzigartiger Elemente Top-Down-Verzweigungen, übergeordnete Beziehungen und strukturbasierte Visualisierung Hierarchische Diagramme Chronologisches Layout mit Datumsangaben, linearer Abfolge und Nachverfolgung von Meilensteinen Entwerfen eines Organigramms für ein Start-up vom Gründer bis zu den Abteilungsleitern und ihren Teams Storyboards Panelbasiertes Layout, schrittweise Ideenfindung, oft gepaart mit Notizen Mapping einer Benutzerreise oder eines Präsentations-Flows mithilfe von visuellen Elementen mit Anmerkungen Zeitleisten Nachverfolgung von Ereignissen im Zeitverlauf, Planung von Starts und historische Kartierung Planung einer Produkteinführung mit Phasen wie Design (Januar), Beta (Februar), Marketing (März) und Einführungstag (April)

Mindmaps

Mindmaps eignen sich perfekt zum Brainstorming von Ideen, zum Verknüpfen verwandter Gedanken oder zum Erkunden eines zentralen Konzepts. In der Regel beginnen Sie mit einer Hauptidee in der Mitte und verzweigen sich dann in verwandte Punkte.

Ideen visuell mit ClickUp Mindmaps auf einer Karte festhalten

✅ Am besten geeignet für:

Planen von Inhalten oder Lektionen

Große Themen in kleinere Teile zerlegen

Untersuchen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie planen einen Blogbeitrag zum Thema "Die 10 wichtigsten Marketingtrends heute". Ihre Mindmap könnte die zentrale Idee als Titel des Blogbeitrags enthalten, mit Bereichen wie KI im Marketing, Kurzvideos, Influencer-Marketing und Sprachsuche. Jeder Bereich kann dann weiter in Tools, Plattformen und Statistiken unterteilt werden, sodass Sie auf einen Blick einen vollständigen Überblick über die Inhalte erhalten.

Mindmaps sind besonders hilfreich, wenn Ihre Gedanken verstreut sind und Sie die Verbindungen klar "sehen" müssen.

Suchen Sie nach Inspiration? Sehen Sie sich einige Beispiele für Mindmaps an, um zu erfahren, wie Teams in verschiedenen Branchen Brainstorming betreiben und visuell planen.

💡 Profi-Tipp: Vorlagen sparen Zeit. Starten Sie schnell mit dem leeren Mindmap-Whiteboard von ClickUp.

Kostenlose Vorlage Zeichnen Sie mit der Vorlage "Leere Mindmap" für Whiteboards von ClickUp Verbindungen zwischen Ideen und passen Sie sie an Ihre Anforderungen an

Flussdiagramme

Flussdiagramme sind Ihr Werkzeug der Wahl, wenn Sie einen Prozess oder Workflow Schritt für Schritt visualisieren müssen. Sie fungieren wie Roadmaps, die zeigen, wo etwas beginnt, welche Entscheidungen auf dem Weg getroffen werden und wo etwas endet. 🛣️

Ganz gleich, ob Sie einen Geschäftsprozess vereinfachen oder den Weg eines Kunden durch Ihren Trichter skizzieren möchten – Flussdiagramme helfen Ihnen dabei, komplexe Schritte zu verdeutlichen.

Erstellen Sie mit Flussdiagrammen in ClickUp eine einfache grafische Darstellung der Prozesse in Ihrem Unternehmen

✅ Am besten geeignet für:

Entscheidungswege oder Logik darstellen

Erklären von Systemen oder Abläufen

Planung von Onboarding oder Benutzerreisen

📌 Beispiel: Angenommen, Sie starten eine E-Mail-Kampagne für ein neues Feature. Ein Flussdiagramm kann den gesamten Weg von der Planung bis zur Einführung zeigen. Sie beginnen mit der "Erstellung einer Kampagnenbeschreibung" und gehen dann in die Bereiche Zielgruppensegmentierung, Texterstellung, Design und rechtliche Prüfung über. Von dort aus würden Sie Entscheidungen wie "Wurde der Text genehmigt?" oder "Führen wir A/B-Tests für Betreffzeilen durch?" auf einer Karte festhalten. Jeder Pfad führt zu Schritten wie Planung, Versand und Nachverfolgung der Leistung.

💡 Profi-Tipp: Natürlich haben wir auch Vorlagen für Flussdiagramme. Probieren Sie das Prozessablauf-Whiteboard von ClickUp aus .

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die Projektvisualisierung mit einer klaren und übersichtlichen Übersicht über Ihren gesamten Workflow mit dem Process Flow Whiteboard von ClickUp

Venn-Diagramme

Venn-Diagramme helfen Ihnen, zwei oder mehr Dinge zu vergleichen und gegenüberzustellen. Es handelt sich um sich überschneidende Kreise, die zeigen, was unterschiedlich ist, was gemeinsam ist und wo Verbindungen bestehen. 🎯

Hier ist die Grundidee:

Jeder Kreis steht für eine Gruppe (oder "Menge") von Dingen

Überschneidungen zwischen Kreisen zeigen Elemente, die von mehreren Gruppen freigegeben sind

Nicht überlappende Teile zeigen, was jede Gruppe einzigartig macht

✅ Am besten geeignet für:

Produkte, Ideen oder Konzepte vergleichen

Gemeinsamkeiten zwischen Ideen, Teams oder Zielen finden

Sortieren von gemeinsamen und einzigartigen Features oder Merkmalen

📌 Beispiel: Sie bringen ein Premium-Software-Tool auf den Markt und möchten Ihre ideale Zielgruppe besser verstehen. Sets: Set A: Kunden, die Ihr vorheriges Produkt gekauft haben

Set B: Kunden, die sich für Ihren Newsletter angemeldet haben

Set C: Kunden, die in den letzten 30 Tagen Ihre Preisseite besucht haben Das Venn-Diagramm würde Folgendes enthalten: A nur = treue Käufer in der Vergangenheit, aber möglicherweise nicht über die neue Markteinführung informiert

B nur = interessierte Leser, noch nicht überzeugt

C only = hohe Absicht, möglicherweise neue Interessenten

A ∩ B ∩ C (Überschneidung aller drei) = 🔥Heiße Leads (loyal, engagiert und aktiv auf Einkaufstour)

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit der Venn-Diagramm-Vorlage von ClickUp ganz einfach präzise Venn-Diagramme

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Venn-Diagramme attraktive, leicht verständliche Venn-Diagramme

Hierarchische Diagramme

Hierarchische Diagramme helfen Ihnen dabei, Informationen von oben nach unten zu organisieren und zu zeigen, wer wem unterstellt ist oder was wovon abhängt. Sie sind wie Stammbäume für Ideen, Teams oder Systeme. 🌳

Sie ähneln Konzeptkarten, die sich darauf konzentrieren, verwandte Ideen in einem logischen, verzweigten Format zu verbinden.

via Business News Daily

✅ Am besten geeignet für:

Organisationsstrukturen visualisieren

Projektphasen oder Abhängigkeiten von Aufgaben skizzieren

Zeigen, wie mehrere Systeme miteinander verbunden sind

📌 Beispiel: Angenommen, Sie bauen eine Start-up-Teamstruktur auf. Ihr Diagramm beginnt mit dem Gründer an der Spitze und verzweigt sich in die Bereiche Marketing, Vertrieb und Produkt. Unter jedem Bereich fügen Sie Spezialisten oder Praktikanten hinzu. Dies hilft, die Rollen und Berichtswege in einem wachsenden Team zu klären.

💡 Profi-Tipp: Hierarchische Diagramme eignen sich auch hervorragend für Dinge wie Sitemaps. Hier finden Sie eine kostenlose Sitemap-Vorlage von ClickUp.

Storyboards und Zeitleisten

Storyboards und Zeitleisten visualisieren Ereignisse oder Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge. Sie helfen Ihnen dabei, zu planen, was wann passiert und was als Nächstes kommt.

Im Detail verwenden Storyboards eine Abfolge von Boxen oder Feldern, um den Verlauf einer Geschichte, eines Prozesses oder einer Abfolge von Ereignissen visuell darzustellen. Sie sind ein Planungswerkzeug, das in erster Linie visuell ist, aber oft mit textuellen Notizen kombiniert wird.

Planen Sie visuelle Abläufe mit Storyboard-Vorlagen in ClickUp

Ursprünglich wurden Storyboards in Film und Animation zum Planen von Aufnahmen verwendet, heute sind sie jedoch in den Bereichen Bildung, Business, UI/UX und Marketing weit verbreitet, um Prozesse zu kartieren, die sich über einen bestimmten Zeitraum oder in mehreren Schritten abwickeln.

✅ Am besten geeignet für:

Entwerfen von Prozess-Flows

Visualisierung von Benutzerreisen

Präsentationen oder Unterrichtseinheiten gliedern

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage "Benutzer-Story" effizient einen Bereich mit Storyboards

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten können Sie Benutzergeschichten effektiv schreiben und nachverfolgen

Eine Zeitleiste hingegen ordnet Ereignisse in chronologischer Reihenfolge entlang einer linearen Achse, in der Regel einer horizontalen oder vertikalen Linie. Jedes Ereignis wird mit einem Datum oder einer Uhrzeit und einer kurzen Beschreibung versehen.

Zeitleisten konzentrieren sich auf den zeitlichen Verlauf, d. h. sie zeigen, was wann passiert ist.

Verwalten Sie Aufgaben über einen längeren Zeitraum hinweg mit der Zeitleisten-Ansicht von ClickUp

✅ Am besten geeignet für:

Visualisierung von Marketing- oder Produkteinführungen

Historische Ereignisse oder Ereignisse eines Projekts auf einer Karte darstellen

Nachverfolgung von Meilensteinen und Terminen

📌 Beispiel: Angenommen, Sie planen eine Produkteinführung. Ihre Zeitleiste könnte mit "Produktdesign" im Januar beginnen, im Februar mit "Beta-Test" fortfahren, dann im März mit "Marketing-Rollout" und schließlich im April mit dem "Tag der Markteinführung" enden. So erhält Ihr Team Klarheit über den Zeitplan, die Rollen und die zu erledigenden Aufgaben.

Sehen wir uns zunächst einmal die Unterschiede zwischen Storyboards und Zeitleisten im Überblick an:

Kriterien Storyboard Zeitleiste Fokus Abfolge von Aktionen oder Ideen Ablauf von Ereignissen in der Zeit Struktur Aufschlüsselung nach einzelnen Feldern Datumszeile mit Ereignismarkierungen Am besten geeignet für Storytelling, UX, Präsentationen, Prozesskartierung Geschichte, Planung, Roadmaps, Nachverfolgung von Fortschritten Verwendet in Film, Design, Bildung, Marketing Geschichte, Projektmanagement, Geschäftsstrategie

Wie erstellt man Schritt für Schritt einen grafischen Organizer?

Ganz gleich, ob Sie Ideen für ein Projekt, eine Unterrichtsstunde, einen Inhalt oder einen Plan für Ihr Team organisieren – Ihr grafischer Organizer sollte vor allem eines leisten: Informationen verständlicher, nutzbarer und umsetzbarer machen.

In diesem Abschnitt führen wir Sie durch die genauen Schritte zur Erstellung eines grafischen Organizers, der nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich hilfreich ist. Das Beste daran ist, dass wir Ihnen zeigen, wie Sie alles mit den visuellen Tools, Vorlagen und dem KI-Support von ClickUp erledigen können.

Schritt 1: Definieren Sie Ihren Zweck

Bevor Sie Formen auf ein Board ziehen oder eine Vorlage öffnen, halten Sie inne und fragen Sie sich: Was soll dieser grafische Organizer eigentlich tun?

In dieser Phase ist Klarheit alles. Ohne sie riskieren Sie, etwas zu erstellen, das zwar gut aussieht, aber niemandem hilft, Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu gewinnen oder Maßnahmen zu ergreifen.

Um Ihr Ziel zu definieren, fragen Sie sich:

Erkläre, vergleiche, plane oder analysiere ich?

Ist dies für mich, einen Client, einen Teamkollegen oder eine Klasse gedacht?

Soll dieser Organizer zu einer Entscheidung, einer Strategie oder einfach nur zu einem besseren Verständnis führen?

Diese Antworten geben die Form für alles vor: welches Format Sie wählen (Mindmap, Venn-Diagramm, Flussdiagramm, Zeitleiste), wie detailliert es sein sollte und welche Informationen Sie einbeziehen (oder weglassen) sollten.

Schritt 2: Wählen Sie das richtige Format

Nachdem Sie nun wissen, warum Sie einen grafischen Organizer erstellen, ist es an der Zeit, das beste Format auszuwählen.

Das von Ihnen gewählte Format macht Ihre Botschaft entweder kristallklar (oder völlig verwirrend). Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um die richtige Struktur für Ihren Zweck zu finden.

Überlegen Sie sich Folgendes:

Müssen Sie Schritte zeigen? → Verwenden Sie ein Flussdiagramm

Möchten Sie Ideen zu einem zentralen Thema organisieren? → Entscheiden Sie sich für eine Mindmap

Sie möchten zwei oder mehr Dinge vergleichen? → Probieren Sie ein Venn-Diagramm aus

Planung über einen längeren Zeitraum? → Eine Zeitleiste oder ein Storyboard eignet sich am besten

Strukturen oder Ebenen darstellen? → Verwenden Sie ein Hierarchie-Diagramm

Und wenn Sie sich nicht für ein Format entscheiden können, können Sie ClickUp Brain um Hilfe bitten. Es handelt sich um einen KI-gestützten Assistenten, der in ClickUp integriert ist und Ihnen hilft, klar zu denken, schneller zu planen und Entscheidungsmüdigkeit zu vermeiden.

Probieren Sie folgende Anregungen aus:

"Helfen Sie mir, den besten grafischen Organizer zum Vergleich zweier Produktstrategien zu finden. "

"Welche Art von grafischem Organizer sollte ich verwenden, um einen Onboarding-Prozess für ein Team zu planen?"

"Ich brauche eine visuelle Möglichkeit, um eine Customer Journey zu erklären – welches Format soll ich wählen?"

"Schlagen Sie einen grafischen Organizer vor, um die Schritte meiner Marketingkampagne für das zweite Quartal aufzuschlüsseln. "

Möchten Sie Ihren Workflow mit gebrauchsfertigen Frameworks optimieren? Probieren Sie diese Vorlagen aus: Mindmap-Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ideen zu einem zentralen Thema visuell zu organisieren. Sie eignen sich ideal für die Planung von Aufsätzen, Präsentationen, Recherchen oder komplexen Projekten, bei denen Sie einen klaren Überblick über die Beziehungen zwischen Ideen benötigen. Workflow-Vorlagen skizzieren die Abfolge der Schritte, die zum Abschließen einer Aufgabe oder eines Projekts erforderlich sind. Wenn Sie einen grafischen Organizer für das Prozessmanagement oder die Aufgabenplanung erstellen, hilft eine Workflow-Vorlage den Mitarbeitern, den Prozess leicht zu verfolgen. Vorlagen für Brainstorming eignen sich perfekt, um spontane Ideen strukturiert für Marketingpläne, Produktentwicklungen oder kreative Projekte wie die Planung von Inhalten festzuhalten. Vorlagen für Projekt-Roadmaps stellen wichtige Phasen, Meilensteine, Zeitleisten und Fristen visuell dar. Sie wurden für die Projektplanung entwickelt und helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und gleichzeitig bestimmte Aufgaben im Detail zu betrachten.

Schritt 3: Organisieren Sie wichtige Informationen

Sobald Sie wissen, wozu Ihr grafischer Organizer dient und welches Format Sie verwenden, ist es an der Zeit, die Informationen, die Sie darin unterbringen möchten, einschließlich der Zeichnungselemente, zusammenzustellen.

Fragen Sie sich zunächst einmal Folgendes: 👇 💡 Was sind die unverzichtbaren Erkenntnisse, Fakten oder Erkenntnisse, die mein Publikum mitnehmen muss? 💡 Gibt es klare Kategorien, Phasen oder Themen, in die ich diese Informationen gruppieren kann? 💡 Folgen die Informationen einer Sequenz, Hierarchie oder einem Ursache-Wirkungs-Flow? 💡 Würde jemand, der diesen Organizer ohne Kontext verwendet, ihn trotzdem verstehen? Wenn nicht, was fehlt?

Sobald Sie diese beantwortet haben, verfügen Sie über einen groben Stapel von Notizen, Ideen oder Datenpunkten. Nun ist es an der Zeit, dieses Rohmaterial in etwas Strukturiertes und Überschaubares zu bringen.

Überlegen Sie sich Folgendes:

Was kommt wohin? Ordnen Sie jede Erkenntnis einem bestimmten Abschnitt Ihres grafischen Organizers auf der Karte zu

was verdient visuelle Hervorhebung?* Heben Sie Muster, Überschneidungen, Fortschritte oder Kontraste hervor, die Ihr Ziel unterstützen

Was kann vereinfacht werden? Entfernen Sie alles, was die Botschaft unübersichtlich macht oder vom Wesentlichen ablenkt

An dieser Stelle beginnt Ihr grafischer Organizer als visuelles Tool zur Aufgabenverwaltung zu funktionieren. Er zeigt nicht nur, was zu erledigen oder zu verstehen ist, sondern auch, wie alles zusammenpasst.

Sobald Ihre Informationen einen Platz gefunden haben, können Sie sie visuell zum Leben erwecken.

💡 Profi-Tipp: Überladen Sie Ihren Organizer nicht. Das Ziel ist Klarheit, nicht Vollständigkeit. Es ist besser, weniger zu zeigen und eine Wirkung zu erzielen, als alles unterzubringen und Ihre Botschaft zu verlieren.

Nachdem Sie Ihre Inhalte organisiert haben, ist es an der Zeit, sie mit Leben zu füllen.

Hier verwandeln Sie Ideen in visuelle Darstellungen. Die Anwendung der richtigen kreativen Techniken und Drag-and-Drop-Tools macht den Unterschied.

Verwenden Sie zunächst ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit und eine leistungsstarke Software für grafische Organizer.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für flexible Layouts

ClickUp Whiteboards ist eine der besten Whiteboard-Software zum Skizzieren absolut jeder Art von grafischem Organizer – Mindmaps, Flussdiagramme, Zeitleisten und sogar Venn-Diagramme.

Erstellen Sie flexible und beeindruckende grafische Organizer in ClickUp Whiteboards

Das können Sie tun:

Ziehen Sie die gewünschte Form per Drag & Drop, um die Struktur aufzubauen – Kreise, Boxen, Pfeile oder gerade Linien – ganz wie es am besten zu Ihrem Organizer passt

Fügen Sie Haftnotizen, Textfelder oder Symbole hinzu, um wichtige Datensätze zu beschreiben und hervorzuheben

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen Elementen, um Beziehungen darzustellen

Arbeiten Sie live mit Ihrem Team zusammen, wo jeder gemeinsam bearbeiten, kommentieren und Brainstorming betreiben kann

Fügen Sie Links zu Aufgaben, Dokumenten oder Dashboards hinzu, damit Ihre visuellen Elemente mit Ihrem Workspace verbunden bleiben

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hierfür benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps für ideenbasierte Visualisierungen

Wenn Sie mit einem rohen Konzept oder einer Ideen-Board beginnen und diese um ein zentrales Thema herum strukturieren müssen, dann ist ClickUp Mindmaps genau das Richtige für Sie.

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps, um Ideen zu sammeln, zu verknüpfen und Bereiche sofort in Aufgaben umzuwandeln

Sie können zwischen zwei Modi wählen:

Aufgabenmodus : Erstellen Sie Mindmaps direkt aus Ihren Aufgaben (ideal für die Projektplanung, bei der jede Idee zu einer Aktion führt)

Leer-Modus: Brainstormen Sie frei und verbinden Sie Konzepte, ohne sie an eine bestimmte Aufgabe zu binden (ideal für die erste Phase des Denkprozesses oder kreative Sitzungen)

Verwenden Sie zusätzlich ClickUp Mindmaps, um Folgendes zu erreichen:

Komplexität bändigen → Große Ideen in kleinere, miteinander verbundene Teile zerlegen→ Workflows, Strategien oder Systeme an einem Ort auf einer Karte festhalten

Mit einem Klick organisieren → Verwenden Sie das Feature Layout neu anlegen, um Ihre Karte automatisch zu bereinigen→ So bleibt alles lesbar und übersichtlich strukturiert

Ideen in Aufgaben umwandeln → Wandeln Sie jeden Knoten mit einem Klick in eine Aufgabe um→ Weisen Sie Aufgaben direkt auf der Karte zu, verfolgen Sie sie und verwalten Sie sie

Anpassen nach Ihren Wünschen→ Verwenden Sie Farben, um Knoten zu kategorisieren oder zu priorisieren→ Starten Sie schnell mit Vorlagen und passen Sie diese nach Bedarf an

🔍 Wussten Sie schon? Die beliebte Technik des Mindmappings, die häufig in grafischen Organigrammen verwendet wird, wurde in den 1970er Jahren vom britischen Verfasser Tony Buzan populär gemacht.

Integrieren Sie visuelle Elemente in reale Projekt-Workflows

Das Erstellen grafischer Organizer ist nur die erste Hälfte der Arbeit. Der wahre Wert zeigt sich, wenn Sie Ihre visuellen Darstellungen tatsächlich in die Tat umsetzen können.

Anstatt Ihren grafischen Organizer als statische Datei oder Screenshot zu speichern (wie bei herkömmlichen Tools), verwenden Sie eine visuelle Kollaborationssoftware wie ClickUp, um Grafiken direkt in Ihrem Workflow zu speichern und einzubetten, sodass alles umsetzbar ist.

So können Sie Ihre Visualisierungen in Ihren Workflow integrieren:

Konvertieren Sie jede Form oder Notiz auf Ihrem Whiteboard in ClickUp-Aufgaben

Sobald Aufgaben erstellt sind, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, fügen Sie Details wie Beschreibungen oder Prioritäten hinzu und verfolgen Sie den Fortschritt (alles im selben Space)

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest und arbeiten Sie mit Teamkollegen mithilfe von ClickUp Task zusammen

Nach der Umwandlung von visuellen Elementen in Aufgaben können Sie diese in der Board-, Listen- oder Zeitleistenansicht in dem Format verwalten, das für Sie am besten funktioniert

Verwalten Sie Aufgaben visuell mit ClickUp-Ansichten, um den Fortschritt in verschiedenen Phasen nachzuverfolgen

Schritt 5: Verfeinern und freigeben

Sie haben Ihren grafischen Organizer erstellt – jetzt ist es an der Zeit, ihn zu verfeinern und für Ihr Team oder Ihr Publikum freizugeben. Dieser letzte Schritt stellt sicher, dass Ihre visuelle Darstellung tatsächlich für alle funktioniert.

So verfeinern Sie Ihre Arbeit:

*überprüfen Sie die Struktur: Fließen die Ideen logisch ineinander?

Schaffen Sie Übersichtlichkeit : Verwenden Sie Farbcodierungen, Schriftarten, Beschreibungen oder Symbole, um die Übersichtlichkeit zu verbessern

*probieren Sie es aus: Fragen Sie einen Kollegen: "Ist das auf den ersten Blick verständlich?"

Ein gut ausgearbeiteter grafischer Organizer sollte übersichtlich, klar und sofort hilfreich sein.

Apropos hilfreich: Mit ClickUp ist es unglaublich einfach, Ihren grafischen Organizer freizugeben und im Team daran zu arbeiten.

So geht's:

Echtzeit-Zusammenarbeit auf Whiteboards

ClickUp Whiteboards sind für die Teamarbeit konzipiert. Ganz gleich, ob Sie Brainstorming betreiben oder eine finale Version ausfeilen – alle können gemeinsam daran arbeiten. Dies ist eine leistungsstarke Methode, um die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu unterstützen und sicherzustellen, dass Ihr gesamtes Team effizient beitragen kann.

Arbeiten Sie live auf ClickUp Whiteboards zusammen, indem Sie Ideen hinzufügen, bearbeiten und mit Teamkollegen diskutieren

Das können Sie tun:

Laden Sie Teamkollegen ein, Ihr Whiteboard zu bearbeiten, zu kommentieren oder anzuzeigen

Sehen Sie in Echtzeit, wie andere Elemente verschieben, Notizen hinzufügen oder Bereiche markieren

Verwenden Sie Kommentar-Threads oder visuelle Feedback-Tools für Vorschläge und Klarstellungen direkt auf der Arbeitsfläche

Sperren Sie Elemente (wie Überschriften oder Rahmen), damit nur die Schlüsselteile bearbeitet werden können

Verwenden Sie farbcodierte Haftnotizen, um Feedback und endgültige Entscheidungen nachzuverfolgen

⚡ ClickUp-Hack: Wenn Sie Ihre Kreativität schneller anregen möchten, verwenden Sie ClickUp Brain direkt auf Whiteboards, um im Handumdrehen grobe Visualisierungen, Diagramme oder erste Entwürfe zu erstellen. Sobald Sie fertig sind, können Sie diese für Ihr Team freigeben oder es zur Zusammenarbeit auf derselben Plattform einladen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Mockups, Diagramme und mehr auf ClickUp Whiteboards zu erstellen

Einfache Freigabeoptionen (intern und extern)

Mit ClickUp haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie und mit wem Sie Ihren grafischen Organizer freigeben:

Intern freigeben: Taggen Sie Teammitglieder, weisen Sie Rollen zu und fügen Sie Whiteboard-Links in Dokumente oder Aufgaben ein

*extern freigeben: Erstellen Sie einen öffentlichen Link und senden Sie ihn an Clients, Stakeholder oder Schüler

Geben Sie ClickUp-Dokumente über einfache Freigabeoptionen öffentlich oder für Ihr Team frei

Einbettungsoptionen: Verwenden Sie HTML, um Ihre Grafik in Websites, Wikis, Notion-Seiten oder Wissensdatenbanken einzubetten

Berechtigungskontrolle: Legen Sie je nach gewünschtem Grad der Zusammenarbeit die Berechtigungen "Nur Ansicht", "Kommentieren" oder "Vollständige Bearbeitung" fest

📚 Lesen Sie auch: Leitfaden zum visuellen Projektmanagement

Visualisieren, organisieren und ausführen mit ClickUp

Ein guter grafischer Organizer zeichnet sich durch Klarheit, Struktur und Handlungsorientierung aus. 💡

Jeder Schritt spielt eine wichtige Rolle, von der Auswahl des richtigen Formats über die Organisation Ihrer Ideen bis hin zur Gestaltung Ihres Layouts. Sie könnten dies mit einem separaten Online-Grafik-Organizer tun, aber warum sollten Sie sich die Mühe machen, wenn Sie alles in ClickUp erledigen können? Und mit ClickUp hören Sie nicht bei der Planung auf – Sie werden aktiv. ✨

Ganz gleich, ob Sie einen Prozess auf einer Karte darstellen, mit Ihrem Team Brainstorming betreiben oder ein Strategie-Board erstellen – ClickUp verwandelt Visualisierungen in Aufgaben, Zeitleisten und echte Fortschritte.

Wenn Sie also das nächste Mal nach einem Online-Grafik-Organizer oder -Ersteller suchen, öffnen Sie einfach ClickUp und legen Sie los.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!