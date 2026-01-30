So erstellen Sie einen KI-gestützten Wachstumsplan, der funktioniert

Der KI-gestützte App-Builder Lovable hat in nur 8 Monaten seit seinem ersten 1 Million Dollar Umsatz 100 Millionen Dollar ARR überschritten. Er ist zum besten Beispiel für einen KI-gestützten Wachstumsplan geworden.

Laut Elena Verna, Head of Growth bei Lovable, in Lennys Newsletter betrachtet Lovable KI als den Wachstumsmotor selbst. Das Produkt lernt ständig aus der Nutzung, liefert schnell neue Funktionen und findet alle paar Monate effektiv die richtige Produkt-Markt-Passung.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein KI-gestütztes Wachstums-Playbook erstellen, das Woche für Woche konsistente Ergebnisse liefert, messbar bleibt und das Lernen fördert.

Was ist KI-gestütztes Wachstum?

KI-gesteuertes Wachstum bezieht sich auf eine Geschäftsstrategie und ein neues Go-to-Market-Modell (GTM), bei dem künstliche Intelligenz als Haupttreiber für Kundenakquise, Umsatzwachstum und operative Skalierung dient.

Es baut auf früheren Paradigmen auf, wie dem vertriebsgesteuerten Wachstum (das auf menschlichen Beziehungen und Direktvertrieb basiert) und dem produktorientierten Wachstum (PLG, bei dem das Produkt selbst die Akzeptanz und Viralität bei den Benutzern fördert), verlagert jedoch den Kernvorteil auf Intelligenz.

Mit anderen Worten: KI kann genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen, Erfahrungen zu personalisieren, Workflows zu automatisieren und neue Wege zu Kunden zu schaffen.

In einer modernen PLG-Strategie ist das Produkt der Kanal, und KI entscheidet, welche Aktionen innerhalb des Produkts den nächsten „Aha“-Moment auslösen.

Im Kern funktioniert KI-gestütztes Wachstum wie ein Schwungrad: Benutzerinteraktionen generieren Verhaltensdaten

Modelle werden genauer und nützlicher

Das Produkt bietet einen steigenden Wert.

Weitere Benutzer kommen hinzu und verstärken den Zyklus.

Warum „KI-gesteuertes Wachstum” das neue Gebot der Stunde ist

Einer der Hauptgründe, warum KI-gesteuertes Wachstum zu einer unverzichtbaren Aufgabe auf Board-Ebene geworden ist, liegt darin, dass Umfang und Geschwindigkeit der Einführung und Investitionen eine bestimmte Schwelle überschritten haben.

Hier sind die Gründe, warum die KI-Wachstumsstrategie immer wichtiger wird:

Die Mitarbeiterzahl ist nicht mehr ausschlaggebend: Früher war das Wachstum durch die Anzahl der Mitarbeiter begrenzt, die Sie einstellen und verwalten konnten. KI ermöglicht es einem einzigen starken Team, die Arbeit vieler zu verwalten, durch Automatisierung der Recherche, Kontaktaufnahme, Nachverfolgung und Analyse über Tausende von Konten. Der Fokus verlagert sich von der Einstellung weiterer Mitarbeiter hin zum Aufbau besserer Wachstumszyklen.

Geschwindigkeit wird zum Vorteil: Die meisten Unternehmen haben bereits genügend Ideen, die sie testen könnten, aber sie kommen nur langsam von der Idee zur Umsetzung. KI verkürzt diesen Zyklus, indem sie schnell Varianten erstellt, Muster frühzeitig erkennt und auf der Grundlage der Ergebnisse nächste Maßnahmen empfiehlt.

Die Entdeckung wird neu geschrieben: Käufer lassen sich zunehmend von AI-generierten Zusammenfassungen, Empfehlungen und Antworten von Assistenten leiten, bevor sie überhaupt mit dem Vertrieb sprechen.

Grundlegende Elemente des Playbooks

Hier sind die sieben Elemente, die das Rückgrat Ihres KI-Wachstumsrahmens bilden 👇

1. Bewerten Sie die KI-Bereitschaft und die Datenbasis

KI-gestütztes Wachstum bricht schnell zusammen, wenn Ihre Daten verstreut, veraltet oder herrenlos sind. Bevor Teams etwas aufbauen, müssen sie Folgendes verstehen:

Wo Wachstumsdaten in verschiedenen tools gespeichert sind

Welche Datensätze sind zuverlässig und welche sind verrauscht?

Wer ist für die Datenqualität und -pflege verantwortlich?

Bevor Sie Entscheidungen treffen, gehen Sie diese Fragen durch und stellen Sie sicher, dass Ihre Daten diese Entscheidungen unterstützen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboard, um die Daten-Workflows visuell darzustellen, z. B.: Legen Sie fest, woher die Wachstumsdaten stammen (Produkt-Ereignisse, CRM, Anzeigen, Support, Rechnungsstellung).

Zeigen Sie, wie Daten zwischen Tools und Teams fließen.

Identifizieren Sie manuelle Übergaben, Verzögerungen und blinde Flecken.

Einigen Sie sich darauf, was für die Automatisierung vorgesehen ist und was von Menschen erledigt werden sollte. Ordnen Sie Ihre Daten-Workflows mit ClickUp Whiteboards zu.

2. Definieren Sie Wachstumsziele und Metriken

KI braucht Einschränkungen, um nützlich zu sein. Ohne klare Ziele optimiert sie Aktivitäten statt Ergebnisse. Sie müssen Folgendes definieren:

Ihre wichtigste Wachstumsmetrik

Führende Indikatoren, die die Dynamik zeigen

Nachlaufende Indikatoren, die die Wirkung bestätigen

📌 Beispiel: Ein B2B-SaaS-Unternehmen definiert seine North-Star-Metrik als „Activated Teams”. Die wichtigste Metrik ist die Anzahl der Teams, die das Setup innerhalb von 7 Tagen fertigstellen. Die wichtigsten Indikatoren sind Produkt-Ereignisse, die während der Einarbeitung ausgelöst werden, die Zeit bis zum ersten erfolgreichen Workflow und die Anzahl der KI-unterstützten Aktionen, die innerhalb von 7 Tagen fertiggestellt wurden. Die nachlaufenden Indikatoren sind die Konversionsrate von Testversionen zu kostenpflichtigen Abonnements und die 30-Tage-Kundenbindung.

3. Identifizieren Sie Anwendungsfälle mit großer Wirkung

Die besten Ansatzpunkte sind Bereiche, in denen manueller Aufwand oder langsame Entscheidungsprozesse das Wachstum direkt limitieren. Achten Sie auf Folgendes:

Engpässe bei der Experimentierung

Wiederkehrende Analysen oder Berichterstellung

Umfangreiche Workflows, die auf menschlicher Koordination beruhen

Priorisieren Sie Anwendungsfälle, in denen KI die Distanz zwischen Erkenntnis und Handlung verkürzt. Dort beginnt der Zinseszinseffekt.

4. Erstellen und automatisieren Sie Wachstums-Workflows

Es ist an der Zeit, Anwendungsfälle in wiederholbare Workflows umzusetzen. Dazu gehören:

Multi-Agenten-Orchestrierung : Teams aus spezialisierten Agenten arbeiten zusammen, wobei ein Agent Absichtssignale überwacht, ein anderer personalisierte Sequenzen erstellt und ein dritter die Antworten bewertet und Fehler umleitet.

Selbstverbessernde Schleifen : Agenten protokollieren Ergebnisse (z. B. Öffnungsraten, Meetings, verhinderte Abwanderungen), geben diese zur Feinabstimmung oder Optimierung zurück und verbessern sich autonom.

Dynamische Eskalation und hybride Muster: AI-Agenten erkennen risikoreiche oder unklare Situationen (z. B. komplexe Verhandlungen oder Grenzfälle) und leiten diese nahtlos mit einer vollständigen Zusammenfassung des Kontexts weiter.

Gut umgesetzte agentenbasierte Workflows gehen über die grundlegende Marketingautomatisierung hinaus, indem sie Maßnahmen auf der Grundlage von Live-Signalen und berechneten Ergebnissen anpassen.

5. Testen, lernen und schnell iterieren

KI-gestütztes Wachstum verändert die Frage von „Hat das funktioniert?“ zu „Was haben wir schnell genug gelernt, um darauf zu reagieren?“, denn Sie möchten die Zeit zwischen Signal und Entscheidung verkürzen.

Das bedeutet schnelle Zyklen von Testen → Messen → Verfeinern.

📌 Beispiel: Anstatt auf ein Meeting zu warten, analysiert die KI die Versuchsergebnisse, sobald sich die Daten stabilisiert haben, deckt Muster über Segmente hinweg auf und hebt hervor, wo sich das Verhalten tatsächlich geändert hat. Die Teams entscheiden, worauf sie sich konzentrieren wollen, solange der Kontext noch frisch ist.

⏭️ KI-Karten in ClickUp-Dashboards fassen die Ergebnisse Ihrer Experimente automatisch neben Ihren Diagrammen zusammen. Sie heben wichtige Ergebnisse hervor, zeigen Anomalien auf und weisen darauf hin, was Ihre Kernmetriken beeinflusst hat, ohne dass eine manuelle Analyse erforderlich ist. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Kombination aus KI-Karten und Dashboards zu erfahren. 👇

6. Skalieren und operationalisieren Sie die Engine

Sobald sich Tests als wiederholbar erwiesen haben, besteht Ihr nächster Schritt darin, nachhaltig zu skalieren. Hier sind einige Möglichkeiten, was Sie zu erledigen haben:

Führen Sie die Einführung schrittweise durch: Erweitern Sie die Zielgruppe von 10–20 % auf 50 % und dann auf 80–100 %, aber erst, nachdem die Frühindikatoren zwei volle Zyklen lang stabil geblieben sind.

Automatisieren Sie die Überwachung: Richten Sie Warnmeldungen für wichtige Schwellenwerte ein (z. B. Rückgang der Antwortrate um >15 %, Kosten pro Aktion >X $, Eskalationsrate >10 %), damit Probleme erkannt werden, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.

Budget für kontinuierliche Weiterentwicklung: Weisen Sie 10–15 % der Arbeitszeit des Wachstumsteams (oder der dafür vorgesehenen Mitarbeiter) für Iterationen zu, auch nach der Skalierung. Die besten Systeme werden nach der Einführung kontinuierlich weiterentwickelt.

7. Governance, Ethik und Teamkultur

Neue Daten von IBM zeigen, dass 13 % der Unternehmen bereits Verstöße gegen KI-Modelle oder -Anwendungen erlebt haben, wobei 8 % davon nicht einmal wissen, ob sie kompromittiert wurden.

Als wäre das noch nicht genug, hatten erstaunliche 97 % der Betroffenen keine KI-spezifischen Zugriffskontrollen eingerichtet.

Wenn Mitarbeiter Umsatzentscheidungen treffen oder Personalisierungen in großem Umfang vornehmen, kann ein einziger Fehler in Bezug auf Zugriff, Voreingenommenheit oder Transparenz zu regulatorischen Risiken oder Umsatzeinbußen führen.

Um sicherzustellen, dass Sie nicht zu dieser Statistik gehören, erledigen Sie Folgendes 👇

Bilden Sie eine KI-Steuerungsgruppe (mit Vertretern aus den Bereichen Recht, Produkt, Technik und Business), die monatlich neue Workflows überprüft, Risiken frühzeitig erkennt und Änderungen genehmigt.

Verfassen Sie eine Erklärung zu KI-Grundsätzen, die Ihren Werten entspricht – Fairness, Nachvollziehbarkeit, Datenschutz und menschliche Kontrolle.

Bieten Sie kurze, szenariobasierte Schulungen an, z. B. „Was passiert, wenn der Agent ein Nutzersegment übermäßig ins Visier nimmt?“ oder „Wie eskalieren wir eine hochwertige Verhandlung?“ Verwenden Sie anonymisierte reale Beispiele, um ein gemeinsames Urteilsvermögen aufzubauen.

Führen Sie vierteljährliche Output-Audits durch, die sich auf Fairness über alle Segmente hinweg, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Leistungsabweichungen konzentrieren. Führen Sie vollständige Protokolle (Eingabeaufforderungen, Datenquellen, Ergebnisse) für die Erklärbarkeit, falls Fragen auftreten.

So führen Sie einen KI-Wachstumssprint durch

Ein KI-Wachstumssprint ist ein zwei- bis vierwöchiger Zyklus, der sich auf einen Wachstumsengpass konzentriert. Während dieser Zeit führen Sie einige KI-gesteuerte Experimente durch und bewerten deren Auswirkungen anhand vordefinierter Erfolgskriterien und valider Vergleichsmethoden (wie A/B-Tests).

Wenn Sie KI-Wachstums-Sprints durchführen möchten, befolgen Sie diese Schritte:

Schritt 1: Wählen Sie eine Metrik und einen Moment der Customer Journey aus.

Wählen Sie eine einzige Metrik aus, die Sie verbessern möchten, z. B. Aktivierung, Konversion, Kundenbindung oder Umsatz pro Benutzer. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht von oberflächlichen Metriken blenden lassen, die auf dem Papier gut aussehen, aber nichts daran ändern, was Benutzer tun oder was das Geschäft verdient.

Wählen Sie als Nächstes einen Moment in der Customer Journey aus, in dem diese Metrik gewonnen oder verloren wird.

📌 Beispiel: Das kann die erste Sitzung nach der Anmeldung sein, der Setup-Schritt, bei dem Benutzer abspringen, oder alles, was mit dem Kundenverhalten zu tun hat. Wenn der Moment konkret ist, können Sie beobachten, was bei einzelnen Benutzern passiert.

⭐ Bonus: Mit ClickUp AI Fields können Sie Sprint-Daten wie Versuchsergebnisse, Signale zur Nutzerabsicht, Auswirkungsgrad oder Konfidenzscore automatisch klassifizieren. Mit der Zeit verwandelt dies jeden Sprint in strukturiertes Lernen, wodurch es einfacher wird, Versuche zu vergleichen, Muster zu erkennen und zu entscheiden, was als Nächstes skaliert werden soll, ohne manuelles Tagging oder manuelle Analysen. Verwenden Sie KI-Felder, um Sprint-Daten zu kategorisieren.

Schritt 2: Formulieren Sie den Sprint als einfache Frage

Formulieren Sie eine Frage, die der Sprint beantworten soll. Diese sollte messbar sein und eine Verbindung zur Produktakzeptanz haben.

Idealerweise sollte es direkt mit einer bestimmten Metrik verknüpft sein, sich auf einen bestimmten Moment des Benutzers konzentrieren und innerhalb des Sprints beantwortet werden können. Einige Instanzen hierfür wären:

Können wir neuen Benutzern helfen, innerhalb von 10 Minuten nach der Anmeldung ihren ersten Erfolg zu erzielen?

Können wir die Abbruchrate während des Setups reduzieren, indem wir Fragen innerhalb des Produkts beantworten?

Können wir die Demo-Buchungsrate verbessern, indem wir die Nachfassaktionen auf die Absichten der Kunden zuschneiden?

💡 Profi-Tipp: Listen Sie die Sprint-Frage, die Erfolgskriterien und die Datenquellen in einem ClickUp-Dokument auf. Wenn Sie die Frage dokumentieren und ihre Sichtbarkeit erhöhen, verhindern Sie Scope Creep und stellen sicher, dass jedes Experiment, jede Aufgabe und jede KI-Empfehlung auf dasselbe Ergebnis ausgerichtet bleibt. Zentralisieren Sie Testfragen, Ergebnisse und Iterationsnotizen in einem übersichtlichen hub mit ClickUp Docs.

Schritt 3: Entwerfen Sie das kleinste lieferbare Experiment

Die besten Experimente beginnen mit einem oder zwei Benutzersegmenten, um zu sehen, ob die Änderung den richtigen Benutzern hilft. Hier sind drei gängige Formen von Experimenten:

Anleitung: Ein produktinterner Helfer, der basierend auf den Aktionen des Benutzers die nächste Maßnahme vorschlägt, die er zu erledigen hat.

Antworten: Eine Hilfefunktion, die ausschließlich auf Ihre genehmigten Dokumente und Richtlinien zurückgreift.

Personalisierung: Onboarding oder Follow-ups, die sich an das Verhalten des Benutzers anpassen (über ein oberflächliches Timing hinaus).

All dies führt dazu, dass Sie den Umfang vor der Erstellung festlegen können. Das bedeutet:

Entscheidung Genaue Reichweite Zielgruppe Wählen Sie ein oder zwei Nutzersegmente aus (Beispiel: Neuanmeldungen in dieser Woche). Oberfläche Wählen Sie einen Ort (Beispiel: Onboarding-Bildschirm oder E-Mail) KI-Job Wählen Sie eine Aufgabe aus (Beispiel: nächsten Schritt empfehlen oder Fragen beantworten). Erfolg Wählen Sie eine Metrikänderung, die mit den Geschäftsergebnissen verbunden ist (Beispiel: Aktivierungsrate +5 % in 7 Tagen). Sicherheit Fügen Sie eine Ausweichmöglichkeit hinzu (Beispiel: Wenn Sie sich nicht sicher sind, zeigen Sie Hilfe-Links oder eine Übergabe an).

Schritt 4: Schutzwälle aufbauen und an eine kleine Gruppe ausliefern

Bevor Sie weitere Verbesserungen vornehmen, sollten Sie sich absolut sicher sein, dass die KI sicher und vorhersehbar funktioniert. In diesem Fall sollten Sie Regeln wie „Nur genehmigte Quellen verwenden“, „Nicht raten“ und „Bei Bedarf eine menschliche Übergabe anbieten“ anwenden.

Führen Sie es dann zunächst in einer kleinen Gruppe ein. Dies kann ein Segment, ein Kanal oder interne Teams vor Kunden sein. Kleine Rollouts helfen Ihnen, schneller zu lernen, da Sie Feedback mit dem tatsächlichen Kundenverhalten in Verbindung bringen können.

⚒️ Quick Hack: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um Sicherheits- und Rollout-Regeln fest in Ihren Workflow zu integrieren. Sie können Automatisierungen einrichten, um: Leiten Sie KI-generierte Ergebnisse zur Überprüfung durch Menschen weiter, bevor Sie sie extern veröffentlichen.

Pausieren oder markieren Sie Aufgaben, wenn die Konfidenzwerte unter einen Schwellenwert fallen.

Leiten Sie Grenzfälle an einen Vorgesetzten weiter, wenn die Absicht unklar ist.

Beschränken Sie KI-Aktionen nur auf genehmigte Datenquellen oder Segmente. Bei kleinen Rollouts sorgen Automatisierungen dafür, dass Experimente begrenzt bleiben. Sobald sich die Signale stabilisieren, können Sie die Reichweite automatisch vergrößern, ohne Prozesse neu schreiben zu müssen. Verwenden Sie die No-Code-Automatisierungen von ClickUp, um Leitplanken in Ihren Automatisierungs-Workflows zu erstellen.

Schritt 5: Messen Sie Ergebnisse, lernen Sie daraus und entscheiden Sie, wie es weitergeht.

Am Ende des Sprints sollten Sie in der Lage sein, drei Fragen zu beantworten:

Hat sich die Metrik des Einzelziels in statistisch signifikanter Weise verändert?

Welche Benutzersegmente haben unterschiedlich reagiert und warum?

Was ist die nächste Maßnahme, die auf Fakten basiert und nicht auf Instinkt?

Sie werden eines der drei Ergebnisse erzielen: Skalieren, weil das Signal stark ist. Passen Sie den Umfang, das Segment oder das Verhalten der KI an und führen Sie den Versuch erneut durch. Oder archivieren Sie den Versuch und dokumentieren Sie, warum er fehlgeschlagen ist.

⭐ Bonus: Nutzen Sie ClickUp Dashboards als Kontrollzentrum für Ihr Wachstum. Daten aus Ihren Experimenten, Aufgaben, Zielen und benutzerdefinierten Berichten werden in einer gemeinsamen Ansicht zusammengefasst. Das Beste daran: Sie können einen Plan von Grund auf neu erstellen oder einen bestehenden verwenden. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Dashboard-Ansicht aus Dashboard-Vorlagen oder beginnen Sie ganz von vorne.

Welche Metriken sollten verfolgt werden, um den Erfolg von KI-gesteuertem Wachstum zu messen?

Achten Sie bei der Nachverfolgung des Erfolgs Ihres KI-gesteuerten Wachstums auf folgende Metriken:

Metriken Erklärung Beispiel Anmeldungen über KI (% + Anzahl) Misst, wie viel KI-Oberflächen zur Akquise am Anfang des Trichters beitragen. „18 % der Anmeldungen (2.400) kamen über KI-Seiten + Chatbot zustande.“ Qualifizierte Leads aus KI-Quellen (SQL/MQL-Rate) Qualität der durch KI gewonnenen Benutzer/Leads „KI-Leads werden zu 22 % in SQL umgewandelt, gegenüber 14 % bei anderen Kanälen.“ KI-gestützte Konversionsrate Prozentualer Anteil der Käufe/Geschäfte, bei denen KI die Entscheidung maßgeblich beeinflusst hat „32 % der geschlossenen Geschäfte nutzten KI-gestützte Angebots-/Demo-Flows.“ Time-to-Value (KI TTV) Wie schnell Benutzer mit KI das erste aussagekräftige Ergebnis erzielen „Median TTV: 2 Tage → 20 Minuten” KI-Aktivierungsrate Prozentualer Anteil neuer Benutzer, die den KI-„Aha-Moment” erreichen (erster erfolgreicher Durchlauf/Workflow) „46 % führen innerhalb von 24 Stunden einen erfolgreichen KI-Workflow durch.“ Prompt-to-Success-Rate (Aufgabenabschlussrate) Direkte Messung der „KI-Wirksamkeit” aus Sicht des Benutzers „78 % der KI-Sitzungen enden mit einer fertiggestellten Aufgabe.“ Nutzung von KI-Features (KI-WAU/MAU) Kontinuierlicher Einsatz von KI, was auf Produktbindung hindeutet „KI WAU/MAU = 0,62” KI-Benutzerbindung (D7/D30) Bindung der Kohorte, die KI nutzt (die richtige Kohorte zur Messung) „D30: KI-Benutzer 34 % gegenüber Nicht-KI-Benutzern 18 %“ Expansion durch KI beeinflusst (Upgrade/ARPA-Steigerung) Ob intensive KI-Benutzer upgraden oder mehr ausgeben „10+ KI-Läufe/Woche → 2,3-mal höhere Upgrade-Rate” Umsatz pro aktivem KI-Benutzer (RPAU-AI) Monetarisierungseffizienz speziell in Verbindung mit KI-Nutzung „RPAU-KI 9,20 $ gegenüber insgesamt 5,10 $”

Beispiele für KI-gestütztes Wachstum aus der Praxis

Lernen Sie, wie Sie mit KI skalieren können, so wie es andere Unternehmen tun.

1. Liebenswert

Der KI-gestützte App-Builder Lovable demonstriert KI-gestütztes Wachstum, indem er die kontinuierliche Produktinnovation zu seinem wichtigsten Wachstumshebel macht.

Hier sind einige Gründe, warum es eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen aller Zeiten ist:

Lovable betrachtet die Produktentwicklung als Wachstumsmotor und sucht regelmäßig nach einer neuen Produkt-Markt-Passung, anstatt ein statisches Angebot zu optimieren.

Benutzer-Eingaben und -Verhalten geben direkt Aufschluss darüber, welche Features als Nächstes bereitgestellt werden sollen, wodurch der Zyklus „Entwickeln – Messen – Lernen“ von Monaten auf Wochen verkürzt wird.

Je schneller Teams lernen, desto besser können sie Produkte und Märkte aufeinander abstimmen und Wachstumsstrategien entwickeln, die eine nachhaltige Akzeptanz und Expansion fördern.

2. Cursor

Der KI-orientierte Code-Editor Cursor fördert das Wachstum, indem er die Distanz zwischen der Absicht des Entwicklers und der Ausführung verringert.

Anstatt KI als Add-On für die Produktivität zu positionieren, bettet Cursor sie direkt in den zentralen Codierungs-Workflow ein und verändert damit die Art und Weise, wie Entwickler Software erstellen, iterieren und ausliefern.

KI-gestützte Inline-Vorschläge, Refactoring und kontextbezogene Antworten sorgen dafür, dass Entwickler im Flow bleiben und reduzieren Reibungsverluste bei komplexen Aufgaben.

Schnellere Iterationen führen zu einer höheren Kundenbindung, da Entwickler beim täglichen Code-Writing auf Cursor vertrauen und nicht nur gelegentlich auf Unterstützung zurückgreifen.

Die Akzeptanz verbreitet sich organisch, da Teams das Tool standardisieren und so die tägliche Nutzung in einen sich verstärkenden Wachstumszyklus verwandeln.

3. ClickUp Brain

ClickUp nutzte das KI-gestützte Wachstums-Playbook und das PLG-Modell, um weltweit auf 20 Millionen Benutzer und einen ARR von 300 Millionen US-Dollar zu wachsen.

Dazu tauchen wir direkt in das Herz moderner Strukturen und Systeme der Arbeit ein. Ein wenig Kontext:

Teams versinken in unzähligen Tools – Chat-Apps, Projektverfolgungsprogrammen, Dokumenten-Editors, Dashboards –, die alle Produktivität versprechen, aber zu endlosen Kontextwechseln und einer Zersplitterung der Arbeit führen. Benutzer wünschen sich Einfachheit: eine einzige Plattform, die den Kontext versteht und Reibungsverluste reduziert.

Gleichzeitig integrieren alle großen SaaS-Produkte KI, in der Hoffnung, ihre Produktivität zu steigern. Aber KI ohne Kontext ist nur eine weitere Störquelle.

ClickUp schließt diese Lücke mit dem weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich. Wir haben über 50 Tools in einer Plattform integriert und kontextbezogene KI eingebettet, die die Aufgaben, Dokumente, Chats und Dashboards der Benutzer versteht, sodass diese nicht zwischen Dutzenden von Tools wechseln müssen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp.

Der Zeitpunkt war perfekt. Die Teams hatten bereits mit KI gerechnet und waren von fragmentierten Systemen frustriert. Dieser Ansatz ermöglichte es uns, von diesen Trends zu profitieren und die Kosten für die Kundenakquise zu senken.

Wir haben ClickUp entwickelt, um dem Chaos der Arbeitsausbreitung ein Ende zu setzen und Teams einen einzigen, konvergierten KI-Workspace zu bieten. KI ist revolutionär, wenn sie über den vollständigen Arbeitskontext verfügt – genau das bietet Konvergenz. Die Zukunft der Software ist konvergiert, und wir sind die Ersten, die dies umsetzen.

Wir haben ClickUp entwickelt, um dem Chaos der Arbeitsausbreitung ein Ende zu setzen und Teams einen einzigen, konvergierten KI-Workspace zu bieten. KI ist revolutionär, wenn sie über den vollständigen Arbeitskontext verfügt – genau das bietet Konvergenz. Die Zukunft der Software ist konvergiert, und wir sind die Ersten, die dies umsetzen.

Die folgenden Tools werden Ihr KI-gesteuertes Wachstums-Framework optimieren:

1. ClickUp (am besten geeignet für die Umsetzung eines KI-gesteuerten Wachstumsplans in einem gemeinsamen hub)

Die Studie „State of AI Maturity 2025” von ClickUp ergab, dass nur 10 % der Befragten angaben, KI als Agent einzusetzen. Das ist eine enorme Lücke, die zeigt, warum viel KI-gestützter Aufwand nach den ersten Experimenten ins Stocken gerät.

KI-gestütztes Wachstum scheitert, wenn Ihr Plan in einem Tool liegt, die Umsetzung in einem anderen und Aktualisierungen kaum in Chats überleben. Es handelt sich um eine Tool-Flut, die kaum jemand bemerkt oder thematisiert.

ClickUp für Marketingteams vereint Kampagnenplanung, Produktion von Inhalten, Aufgaben und Teamkommunikation in einem kollaborativen Arbeitsbereich. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Funktionen von ClickUp:

Erstellen Sie sofort Kampagnenmaterialien und Texte.

Verwenden Sie ClickUp Brain + ClickUp Dokumente + ClickUp Aufgaben, wenn Sie in allen Abteilungen Geschwindigkeit benötigen, ohne dabei den Kontext aus den Augen zu verlieren. Hier sind einige Beispiele für KI im Marketing, die zeigen, wie Teams ClickUp Brain einsetzen:

Entwerfen Sie Kampagnenbeschreibungen, Werbekonzepte, E-Mail-Texte und Landingpage-Entwürfe direkt aus Ihren Notizen und Aufgabendetails heraus.

Fassen Sie Projektaktualisierungen und lange Kommentarthreads zu übersichtlichen Statusmeldungen, Risiken und nächsten Schritten zusammen.

Beantworten Sie direkte Fragen zu aktuellen Vorgängen, indem Sie die bereits in Ihrem Workspace vorhandenen Informationen nutzen.

Probieren Sie folgende Eingabeaufforderungen aus: „Fassen Sie den aktuellen Status dieser Kampagne zusammen, was blockiert ist und was genehmigt werden muss“

„Erstellen Sie anhand dieser Notizen einen einseitigen Plan für den Start; berücksichtigen Sie dabei Zielgruppe, Botschaft, Kanäle und Metriken für den Erfolg”.

„Entwerfen Sie zwei kurze Folge-E-Mails für Benutzer, die sich angemeldet haben, aber innerhalb von 48 Stunden nicht aktiviert wurden“.

Konvergente KI, die Ihre Arbeit versteht

Dieser konvergierte KI-Arbeitsbereich integriert KI in den gesamten Arbeitsbereich. Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele, Dashboards und Automatisierungen teilen sich alle denselben Kontext. Das bedeutet, dass ClickUp Brain Ihnen Hindernisse, Abhängigkeiten und andere kontextbezogene Erkenntnisse auf der Grundlage der tatsächlichen Arbeit anzeigt.

Automatisieren Sie Genehmigungen, Übergaben und Kampagnenabläufe mit Super Agents.

Sobald die Assets erstellt sind, übernehmen die ClickUp Super Agents wie echte Teamkollegen alle Ihre täglichen Aufgaben. Diese no-code, mit Auslösern arbeitenden KI-Agenten können wie menschliche Kollegen @erwähnt, mit Aufgaben betraut, per Direktnachricht kontaktiert oder terminiert werden.

Nutzen Sie Super Agents oder Autopilot Agents für intelligente agentische Workflows.

Sie laufen rund um die Uhr mit unbegrenztem Speicher, Umgebungswahrnehmung und der Fähigkeit, in Ihrem gesamten Workspace und mit verbundenen Tools zu agieren.

Richten Sie Agenten in wenigen Minuten mit einer einzigen Eingabeaufforderung ein, die ihre Ziele und Regeln beschreibt. Zu den wichtigsten Kollegen, deren Rolle sie übernehmen könnten, gehören:

✅ Kampagnenmanager-Agent: Analysiert Leistungsdaten aus verbundenen Tools, erstellt Inhaltsbeschreibungen, weist Designern/Autoren kreative Aufgaben zu, aktualisiert Status-Felder, markiert leistungsschwache Varianten und veröffentlicht Echtzeit-Zusammenfassungen im ClickUp-Chat.

✅ Agent für die Überprüfung von Inhalten: Überprüft Entwürfe anhand der Markenrichtlinien, schlägt Änderungen hinsichtlich Tonfall/Stil/Konformität vor und leitet sie erst dann zur endgültigen Freigabe weiter, wenn sie fertig sind.

✅ Genehmigungs- und Übergabeagent: Ist der Auslöser für Benachrichtigungen und weist die nächsten Eigentümer zu (z. B. vom Verfasser → Designer → Rechtsabteilung) und aktualisiert automatisch Zeitleisten, wenn Elemente die einzelnen Phasen durchlaufen.

✅ Social Scheduler Agent: Ruft genehmigte Beiträge ab, formatiert sie je nach Kanal, schlägt anhand früherer Daten optimale Sendezeiten vor und erstellt geplante Aufgaben für die Veröffentlichung.

2. Clay (Am besten geeignet für KI-gestützte Lead-Anreicherung und hyper-personalisierte Outbound-Aktivitäten)

via Clay

Clay ist ein GTM-Workflow-Tool, das Vertriebs- und Marketingteams dabei unterstützt, Leads zu finden, Kontakt- und Unternehmensdaten anzureichern und personalisierte Kontaktaufnahmen zu generieren.

Die KI-Agenten (insbesondere Claygent) sind wie On-Demand-Forscher, die in Ihren Clay-Tabellen leben. Sie geben Claygent eine Liste von Domains/Unternehmen sowie eine Frage, und es besucht Websites, ruft genau die Datenpunkte ab, die Sie interessieren, und gibt sie als Felder zurück, die Sie filtern, bewerten und für die Automatisierung nutzen können (z. B. „bietet eine kostenlose Testversion an?“, „SOC 2-konform?“, „hat Fallstudien?“ usw.).

Die besten Features von Clay

Erstellen Sie mit Sculptor GTM-Workflows in einfacher Sprache und verwandeln Sie Eingabeaufforderungen in wiederholbare Automatisierungen.

Erweitern Sie Clay mit Add-Ons wie einem KI-Formelgenerator, einem Salesforce-Paket, Funktionen für Sicherheit und integriertem ChatGPT-Zugriff.

Zentraler Zugriff auf über 150 Anbieter, sodass Sie Lieferanten konsolidieren und Quellen einfach kombinieren können.

Begrenzte Möglichkeiten

Die Plattform hat Schwierigkeiten, zuverlässig Listen zu erstellen, die viele große und kleine lokale Unternehmen enthalten.

Einige generierte E-Mail-Adressen sind ungenau oder funktionieren nicht konsistent.

Clay-Preise

Free

Starter: 149 $/Monat

Explorer: 349 $/Monat

Pro: 800 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Clay

G2: 4,8/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis?

Ein G2-Rezensent sagt:

Dies ist eine sehr leistungsstarke Plattform, die Unternehmen wirklich dabei hilft, ohne großen Aufwand die richtige Population zu identifizieren. Die Suche nach der richtigen Person, dem richtigen Geschäft oder der richtigen Firma ist dank der KI-Suche sehr einfach geworden. Die Fähigkeit dieser Plattform, die Leads in CSV-Formate zu synthetisieren, erhöht ihre Portabilität. Diese Plattform verfügt außerdem über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Dies ist eine sehr leistungsstarke Plattform, die Unternehmen wirklich dabei hilft, ohne großen Aufwand die richtige Population zu identifizieren. Die Suche nach der richtigen Person, dem richtigen Geschäft oder der richtigen Firma ist dank der KI-Suche sehr einfach geworden. Die Fähigkeit dieser Plattform, die Leads in CSV-Formate zu synthetisieren, erhöht ihre Portabilität. Diese Plattform verfügt außerdem über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

3. Cursor (Am besten geeignet für KI-beschleunigte Code-Bearbeitung und schnelle Wachstumsexperimente)

via Cursor

Cursor ist ein KI-first-Code-Editor, der auf VS Code basiert und natürliche Sprache in produktionsreifen Code umwandelt, sodass Wachstumsteams und Produktmanager Experimente, Landing Pages, Onboarding-Flows und In-App-Features bereitstellen können.

Die Composer-Oberfläche und das spezielle Codierungsmodell ermöglichen agentenbasierte Workflows. Beschreiben Sie Features einfach in normalem Englisch, und Cursor generiert Multi-File-Code, zeigt eine Vorschau der Unterschiede an, führt Tests durch und wendet Änderungen mit dem vollständigen Kontext Ihrer gesamten Codebasis an.

Die besten Features von Cursor

Die Registerkarten-Autovervollständigung mit benutzerdefiniertem Modell liefert schnelle, kontextbezogene mehrzeilige Vorschläge und intelligente Umformulierungen, die die Absicht beibehalten.

Codebase Chat und Instant Grep zum Ausführen von Abfragen Ihres gesamten Repos, zum Auffinden von Definitionen und zum Generieren gezielter Refactorings oder Bugfixes

Visueller Web-Editor in der Browser-Seitenleiste für Layoutänderungen per Drag-and-Drop, Elementprüfung und KI-gesteuerte Code-Updates, um Design und Entwicklung zu verbinden.

Einschränkungen des Cursors

KI-Vorschläge können bei hochkomplexem oder spezialisiertem Code daneben liegen und erfordern eine zusätzliche Überprüfung.

Modellantworten können inkonsistent wirken, manchmal zutreffend sein und manchmal unerwartet vom Thema abweichen.

Cursor-Preise

Hobby: Kostenlos

Pro: 20 $/Monat

Pro+ : 60 $/Monat

Ultra: 200 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Cursor

G2: 4,7/5 (20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich finde es toll, wie nahtlos Cursor KI in den Entwicklungs-Workflow integriert. Die Inline-Code-Vorschläge sind unglaublich genau, und die Möglichkeit, Fragen direkt im Editor zu stellen, spart mir jede Menge Zeit. Es fühlt sich an wie Pair Programming mit einem erfahrenen Entwickler, der den Kontext meines Projekts versteht.

Ich finde es toll, wie nahtlos Cursor KI in den Entwicklungs-Workflow integriert. Die Inline-Code-Vorschläge sind unglaublich genau, und die Möglichkeit, Fragen direkt im Editor zu stellen, spart mir viel Zeit. Es fühlt sich an wie Pair Programming mit einem erfahrenen Entwickler, der den Kontext meines Projekts versteht.

Vorlagen für KI-gestütztes Wachstum

Diese praxiserprobten Vorlagen verschaffen Ihnen einen Vorsprung beim KI-gesteuerten Wachstum:

Häufige Fallstricke und wie man sie vermeidet

Zu wissen, was zu erledigen ist, ist nur die halbe Miete. Denn genauso wichtig ist es, zu erkennen, was man nicht erledigen sollte:

❌ Durchführung von Experimenten ohne klare Metriken für den Erfolg: Die Einführung von KI-Initiativen mit vagen Zielen wie „Verbesserung des Kundenerlebnisses” macht es unmöglich, die Auswirkungen zu messen oder effektiv zu iterieren.

✅ Lösung: Definieren Sie spezifische, messbare KPIs, bevor Sie eine KI-Lösung einsetzen. Führen Sie bei einer Empfehlungsmaschine die Nachverfolgung der Klickrate, der Konversionsrate und des durchschnittlichen Werts der Bestellungen durch. Legen Sie Basiswerte und Einzelziele fest (z. B. „Steigerung der Konversionsrate um 15 %“). Überprüfen Sie die Metriken wöchentlich und seien Sie bereit, umzuschwenken, wenn Sie innerhalb von 2 bis 4 Wochen keinen Fortschritt sehen.

❌ Optimierung für kurzfristige Metriken auf Kosten des langfristigen Werts: KI-Modelle, die ausschließlich auf sofortige Conversions trainiert sind, empfehlen möglicherweise aggressive Rabatte oder fördern Produkte von geringer Qualität, die zwar gut konvertieren, aber den Customer Lifetime Value beeinträchtigen.

✅ Lösung: Gewichten Sie Metriken wie 90-Tage-Kundenbindung, Wiederkaufsrate und Kundenzufriedenheitswerte neben der unmittelbaren Konversion. Bei Empfehlungsmaschinen sollten Sie Vorschläge, die in der Vergangenheit zu Rückgaben oder negativen Bewertungen geführt haben, benachteiligen. Testen Sie verschiedene Zeithorizonte, um die richtige Balance für Ihr Geschäft zu finden.

❌ Das Problem des Kaltstarts für neue Produkte oder Kunden ignorieren: KI-Systeme, die auf Verlaufsdaten trainiert wurden, schneiden schlecht ab, wenn sie mit neuen Produkten ohne Kaufhistorie oder neuen Kunden ohne Verhaltensdaten konfrontiert werden.

✅ Lösung: Entwickeln Sie hybride Systeme für langfristiges Wachstum, die KI-Prognosen mit regelbasierten Fallbacks kombinieren. Verwenden Sie für neue Produkte inhaltsbasierte Features (Kategorie, Preis, Eigenschaften), um ähnliche Elemente zu finden. Nutzen Sie für neue Kunden demografische Daten oder aggregierte Verhaltensweisen ähnlicher Kohorten.

❌ Übersehen der Übergabe zwischen Mensch und KI: Vollständig automatisierte KI-Systeme für die Markteinführungsstrategie können keine Sonderfälle, komplexen Kundenbedürfnisse oder Situationen bewältigen, die Urteilsvermögen und Einfühlungsvermögen erfordern.

✅ Lösung: Entwerfen Sie klare Eskalationspfade von der KI zum menschlichen Support. Implementieren Sie Vertrauenswerte, die bei grenzwertigen Entscheidungen einen Auslöser für eine Überprüfung durch einen Menschen darstellen. Schulen Sie Ihr Team darin, wann und wie KI-Empfehlungen außer Kraft gesetzt werden können. Bei kundenorientierter KI sollten Sie immer einen einfachen Weg bieten, um bei Bedarf einen Menschen zu erreichen.

Erstellen Sie mit ClickUp ein KI-gestütztes Wachstums-Playbook, das Ihr Team tatsächlich nutzt.

KI-gestütztes Wachstum funktioniert, wenn Teams KI nicht mehr als eine Sammlung von Tools betrachten, sondern als gemeinsames Betriebssystem. Erfolgreiche Teams stimmen sich darauf ab, wie Ideen generiert, Experimente durchgeführt und Erkenntnisse erfasst und wiederverwendet werden.

Dazu benötigen Sie einen Ort, an dem Sie Strategien, Anweisungen und Experimente dokumentieren können, eine Ansicht, um zu verstehen, was den Trichter vorantreibt, und Systeme, die Routineaufgaben reduzieren, damit sich Ihre Teams darauf konzentrieren können, schneller zu lernen – und nicht nur mehr zu erledigen.

Wenn all dies in einem einzigen Workspace zusammengefasst ist, wird KI wiederholbar, messbar und skalierbar, anstatt chaotisch zu sein. Das ist der Unterschied zwischen dem Experimentieren mit KI und der tatsächlichen Steigerung des Wachstums mit ihr.

Häufig gestellte Fragen

Traditionelles Growth Hacking stützt sich auf schnelle, manuelle Arbeit, wie schnelle A/B-Tests, Optimierungen der Landing Page und breit angelegte Kampagnen. KI-gesteuertes Wachstum hingegen nutzt Daten und intelligente Automatisierung, um über die Gestaltung, die Zielgruppe und den Zeitpunkt der Interaktion zu entscheiden. Dies funktioniert besonders gut in Verbindung mit produktgesteuertem Wachstum, da das Produkt selbst zum wichtigsten Hebel wird.

Geschäftsbetriebe jeder Größe können damit beginnen! Viele Startups und kleine Teams setzen es frühzeitig ein, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen – aber am besten kommt es in der mittleren Phase bis zur Unternehmensgröße (z. B. Serie A+ oder 10 Mio. USD+ ARR) zur Geltung, wo Sie über genügend Benutzer, Daten und Abläufe verfügen, um die sich verstärkenden Effekte von Personalisierung, prädiktiven Abwanderungsmodellen oder dynamischer Preisgestaltung zu erkennen. Kleinere Teams profitieren jedoch von No-Code-Tools und schnellen Erfolgen, während größere Unternehmen sie funktionsübergreifend skalieren, um eine echte Transformation zu erreichen.

Weniger als Sie denken. Viele schnell einsetzbare KI-Tools funktionieren mit Hunderten bis Tausenden von Kundeninteraktionen, Nutzungsprotokollen oder angereicherten Leads. Startups beginnen oft mit internen Daten (z. B. Produktereignisse, Support-Tickets) oder öffentlichen/synthetischen Quellen und nehmen dann mit zunehmendem Volumen Feinabstimmungen vor. Moderne No-Code-Plattformen und Transferlernen machen Szenarien mit geringen Datenmengen realisierbar. Letztendlich sollten Sie sich auf Qualität statt Quantität konzentrieren.

Einige Beispiele: Personalisierte Erstellung von Inhalten und Texten (z. B. Anzeigenvarianten, E-Mails, Social-Media-Beiträge) Vorhersage der Abwanderungsrate oder LTV-Bewertung zur Priorisierung hochwertiger Nutzer Hyper-personalisierte Anreicherung und Sequenzierung von Outbound-Daten A/B-Test-Prompts/Modelle für Onboarding- oder Retentions-Flows Kreative Umnutzung und Ideenfindung für schnellere Kampagneniterationen

Verfolgen Sie eine Mischung aus harten Metriken (z. B. Umsatzsteigerung, Erhöhung der Konversionsrate, Verringerung der Abwanderung, Zeitersparnis bei manuellen Arbeiten) im Vergleich zu einer Basislinie oder Kontrollgruppe sowie weichen Signalen (z. B. Akzeptanzraten, Selbstauskünfte zur Produktivität). Berechnen Sie den einfachen ROI als (Gewinne – Kosten) / Kosten – einschließlich Tool-/Abonnementgebühren, sofortiger Entwicklungszeit und Opportunitätskosten. Beginnen Sie mit Frühindikatoren wie Engagement oder Effizienz und verknüpfen Sie diese dann mit Geschäftsergebnissen wie ARR-Auswirkungen oder CAC-Reduzierung, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

Ja, auf jeden Fall. Beginnen Sie mit einfachen Regeln und leichtgewichtigen Tools, bevor Sie benutzerdefinierte Modelle erstellen. Konzentrieren Sie sich darauf, das Produkt zu instrumentieren, kleine Tests durchzuführen und Änderungen zu implementieren, die die Benutzer spüren. Ein produktgesteuertes Wachstums-Playbook und ein paar KI-Helfer können viel bewirken. Mit der Zeit können Sie mehr Automatisierung und intelligentere Zielgruppenansprache hinzufügen, wenn sich die Daten verbessern.