Wie man KI im Marketing einsetzt: 10 wirksame Beispiele

Okay, Zeit für ein Geständnis. Früher war ich die ultimative "Vertrau deinem Bauchgefühl"-Vermarkterin. Mein Ritual? Nächtelanges Sezieren von A/B-Testergebnissen, Tabellen, bei denen mir die Augen zufielen, und aufmunternde Gespräche darüber, wie mein Marketing-"Instinkt" den Tag retten würde.

Dann sah ich die Zahlen: 60% der Vermarkter nutzen bereits KI, um ihre Ziele zu erreichen, während 74 % glauben, dass es so einfach sein wird wie eine

CRM bis 2030

. Geist = geblasen.

Seitdem ich selbst in das KI-Marketing eingestiegen bin, habe ich gesehen, wie sich Kampagnen von Vermutungen in reine Wissenschaft verwandelt haben. Ich zeige Ihnen 10 Beispiele, bei denen Sie sich fragen werden, wie wir jemals ohne generative KI vermarktet haben.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

KI verändert das Marketing, indem sie das Kundenerlebnis personalisiert, Trends vorhersagt und die Erstellung von Inhalten automatisiert

Marken wie Nike, Starbucks und Volkswagen nutzen KI für die Erstellung von Videos, personalisierte Botschaften und vorausschauende Analysen

KI-Tools helfen bei der Verbesserung von Kundenzielen, der Erstellung von Inhalten und der Verwaltung von Aufgaben, was Zeit spart und die Effektivität des Marketings erhöht

Zu den Herausforderungen im KI-Marketing gehören Voreingenommenheit, Datengenauigkeit, Ethik und Sicherheitsbedenken

ClickUp bietet eine KI-gestützte Komplettlösung, um Marketingstrategien zu optimieren und die Effizienz zu steigern

KI in Marketing-Kampagnen verstehen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die LinkedIn-Anzeige für ein Social-Media-Management-Webinar Sie genau zum richtigen Zeitpunkt findet? Oder wie Instagram mit Anzeigen überschwemmt wird, in denen saftige Rabatte für genau das Gerät angeboten werden, auf das Sie schon immer ein Auge geworfen haben?

Dies sind einige der häufigsten Beispiele für KI-Marketing, bei denen fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen die richtigen Dinge vorhersagen, um die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.

Was ist KI und wie wird sie im Marketing eingesetzt?

Im Kern geht es bei der KI darum, Maschinen das Denken, die Anpassung und das Lernen beizubringen, so wie ein hyperschlauer Schüler, der nie den Unterricht schwänzt. Dabei kommen Technologien wie maschinelles Lernen und Natural Language Processing (NLP) zum Einsatz - hochtrabende Begriffe, die bedeuten, dass die KI immer besser in der Lage ist, Dinge auf der Grundlage von Daten herauszufinden.

Es ist so etwas wie der Sherlock Holmes der Technik: Es analysiert Muster, sagt voraus, was als Nächstes kommt, und trifft Entscheidungen, die sich unheimlich menschlich anfühlen.

Im Marketing wird KI verwendet, um:

🔮 Vorhersage von Kundenverhalten und zukünftigen Trends

📱 Anzeigen zu erstellen, die im perfekten Moment auftauchen

🎯 Segmentieren Sie Zielgruppen für personalisierte Kampagnen

📝 Generieren Sie Inhalte für Blogbeiträge, soziale Medien und E-Mails, beschleunigen Sie die Produktion und verbessern Sie die Kundenbindung

📧 Personalisieren Sie Ihr E-Mail-Marketing, indem Sie Inhalte und Sendezeiten anpassen

💬 Überwachung sozialer Medien zur Nachverfolgung von Markenzustimmung und Trends

Das Ergebnis? Intelligenteres, gezielteres Marketing, das mit den Menschen auf eine Weise in Verbindung steht, die sich natürlich und relevant anfühlt.

Die Rolle der KI bei der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Förderung des Geschäftswachstums

Hier erfahren Sie, wie KI im Marketing das Spiel sowohl für Geschäfte als auch für Verbraucher verändert:

🛍️ Personalisierte Einkaufsbummel : KI nutzt Ihre Vorlieben und früheren Einkäufe, um Ihnen genau das zu empfehlen, was Ihnen als nächstes gefallen wird - kein endloses Scrollen mehr

: KI nutzt Ihre Vorlieben und früheren Einkäufe, um Ihnen genau das zu empfehlen, was Ihnen als nächstes gefallen wird - kein endloses Scrollen mehr 💬 Ständig verfügbarer Kundenservice : KI-Chatbots sind wie die schnellsten Kundensupport-Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten, um Probleme blitzschnell zu lösen

: KI-Chatbots sind wie die schnellsten Kundensupport-Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten, um Probleme blitzschnell zu lösen 📈 Vorhersage der Zukunft : KI kann Trends erkennen, bevor sie eintreten, und hilft Geschäften, mit Produkten und Dienstleistungen, von denen die Kunden noch gar nicht wussten, dass sie sie brauchen, der Zeit voraus zu sein

: KI kann Trends erkennen, bevor sie eintreten, und hilft Geschäften, mit Produkten und Dienstleistungen, von denen die Kunden noch gar nicht wussten, dass sie sie brauchen, der Zeit voraus zu sein 🛠️ Magie hinter den Kulissen: KI rationalisiert die Geschäftsabläufe, sei es bei der Vorhersage des Bestandsbedarfs oder bei der Anpassung der Preisstrategien

Sind Sie neugierig, wie Sie KI zur Verbesserung Ihrer Kampagnen einsetzen können? In diesem Video finden Sie unsere 3 besten Tipps für KI-Marketing:

10 Beispiele für KI im Marketing

Jetzt, wo Sie alles über KI-Marketing wissen, lassen Sie uns ein paar Beispiele von Marken betrachten die KI nutzen, um ihr Marketing zu verbessern strategien.

1. Nike

Branchentyp: Sport

Anwendungsfall: Erstellung von KI-Videos

Nikes 'Never Erledigt Evolving'-Kampagne mit Serena Williams zu erledigen

Nikes 2023 Zu erledigen nie kampagne präsentierte KI-Innovationen, indem sie ein virtuelles Tennismatch zwischen Serena Williams aus dem Jahr 1999 und ihrer Version von 2017 erstellte. Die Technologie analysierte die Entwicklung ihres Spielstils - von der Auswahl der Schläge bis zur Bewegung auf dem Platz - über fast zwei Jahrzehnte hinweg.

Das Herzstück der Kampagne war eine YouTube-Match-Simulation, die durch gezieltes Social-Media-Marketing unterstützt wurde, um das Engagement der Fans zu fördern.

Das Ergebnis: Das virtuelle Match erreichte Ansichten von 1,69 Millionen YouTube-Abonnenten. Außerdem erzielte es in Cannes einen großen Erfolg und gewann den Grand Prix for Digital Craft.

2. Starbucks

Branchentyp: Lebensmittel und Getränke

Verwendungszweck: Personalisierte Nachrichten

Starbucks' KI, Tiefes Gebräu ist so etwas wie der ultimative Barista mit einem Händchen für Daten. Er nimmt nicht nur Ihre Reihenfolge auf, sondern studiert auch Ihre Gewohnheiten - was Sie bestellen, wann Sie kommen und sogar Trends im allgemeinen Kundenverhalten.

Auf der Grundlage dieser Informationen wird eine Marketingkommunikation initiiert, die so persönlich ist, dass sie sich handverlesen anfühlt, und die Benutzer der App mit verlockenden Angeboten zur Teilnahme am Prämienprogramm animiert.

🎯Das Ergebnis: Dieser intelligente Einsatz von KI hat sich immens ausgezahlt. Starbucks konnte mehr als 4 Millionen neue Mitglieder für sein Treueprogramm gewinnen.

3. Volkswagon

Branchentyp: Automobile

Anwendungsfall: Prädiktive Analyse

Volkswagen, bereits ein Profi auf dem Gebiet der Automatisierung, beschloss, die KI das Steuer bei Entscheidungen über den Anzeigenkauf übernehmen zu lassen. Anstatt sich auf das Bauchgefühl der Werbeagentur zu verlassen, das oft mit den Daten kollidierte, konzentrierte sich Volkswagen auf die Nutzung von KI zur Bewältigung komplexer Aufgaben.

🎯Das Ergebnis: Volkswagen eliminierte die versteckten Kosten der Mediaagentur und traf fundiertere Entscheidungen. Dies führte zu einem 14%ige Steigerung der Händlerverkäufe .

4. Jungfrauen-Reisen

Branchentyp: Reisen

Verwendungszweck: Personalisierung

Virgin Voyages' 'Jen KI'-Kampagne mit Jennifer Lopez

Virgin Voyages sorgte mit seiner frechen Jen KI-Kampagne . Auf den ersten Blick war Jennifer Lopez die Hauptdarstellerin - zumindest dachte das jeder. Der Clou? Die J.Lo, die auf dem Bildschirm zu sehen war, war in Wirklichkeit eine Version der KI, die von einem Typen namens Kyle gesprochen wurde.

Die große Enthüllung sorgte für Aufregung, aber Virgin Voyages ließ es nicht dabei bewenden.

Sie setzten noch einen drauf und luden ihre Fans ein, mit dem KI-Tool Jen auf ihrer Website persönliche Reiseeinladungen zu gestalten. Diese spielerische, interaktive Variante sorgte nicht nur für viele Lacher, sondern auch für eine stärkere Kundenbindung und machte Virgin Voyages zu einem echten Stadtgespräch.

Das Ergebnis: Jen KI ging mit über zwei Milliarden Impressionen viral und sorgte für enormen Webverkehr, mehr als 25.000 personalisierte Einladungen und einen großen Sprung bei den Buchungen.

5. Heinz

Branchentyp: Lebensmittel und Getränke

Verwendungszweck: Stärkung der Marke

Heinz hat bewiesen, dass sie der König des Ketchups sind, mit ihrem 2022 A.I. Ketchup-Kampagne . Sie taten sich mit DALL-E 2, der Text-Bild-KI, zusammen und baten sie, sich "Ketchup" vorzustellen

Unabhängig von der Aufforderung - denken Sie an "Renaissance-Ketchup-Flasche" oder "Ketchup-Tarotkarte" - produzierte die KI immer wieder Flaschen im Heinz-Stil.

Die Schlussfolgerung? Heinz ist nicht einfach nur Ketchup; es ist der Ketchup. Das Unternehmen ging noch einen Schritt weiter, indem es die Fans in den sozialen Medien aufforderte, ihre eigenen KI-Ketchup-Kunstwerke zu kreieren und damit einen viralen Trend auslöste. Sogar große Namen wie Ducati und Sportsnet haben sich dem Spaß angeschlossen und Heinz zum Gesprächsthema im Internet gemacht.

🎯Das Ergebnis: Die Kampagne erzielte weltweit 1,15 Milliarden "Earned Impressions" und generierte über 2500% mehr Aufmerksamkeit als die Medieninvestitionen. Außerdem stieg das Engagement in den sozialen Medien mit einer um 38 % höheren Rate als bei früheren Kampagnen sprunghaft an.

6. Wowcher

Branchentyp: eCommerce

Anwendungsfall: Werbung in sozialen Medien KI in der Werbung geht es darum, Anzeigen so zu gestalten, dass sie sich benutzerdefiniert anfühlen, und Wowcher macht das genau richtig. In Zusammenarbeit mit der KI-Texterstellungstechnologie von Phrasee hat das Unternehmen seine Social-Media-Posts und Anzeigen in personalisierte Erlebnisse verwandelt.

Wenn Sie also der Typ sind, der auf Anzeigen für Urlaubsangebote klickt, merkt die KI das und überflutet Ihren Feed mit unwiderstehlichen Reiseangeboten. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Einkäufer für Ihre Traumreisen.

Zu erledigen? Wowcher hat die KI im wahrsten Sinne des Wortes auf die Probe gestellt. In einem A/B-Test wurden vier von der KI generierte Anzeigen gegen eine von Menschen verfasste Anzeige ausgespielt. Die KI-Anzeigen erzielten durchweg Relevanzbewertungen von 9 oder 10 von 10 und bewiesen damit, dass sie die richtige Notiz beim Publikum trafen.

Das Ergebnis: Diese KI-gesteuerte Strategie führte zu einem 31%igen Rückgang der Kosten pro Lead .

7. Mastercard

Branchentyp: Finanzdienstleistungen

Anwendungsfall: Wettbewerbsanalyse

Als die Pandemie die Dinge erschütterte, sah sich Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) mit einem sich schnell verändernden Markt konfrontiert. Um ihren Vorsprung zu halten, stützten sie sich auf Crayon, eine KI-gestützte Plattform, die zu ihrem Wettbewerbskompass wurde. Einsatz von Crayon verschaffte sich Mastercard datengestützte Einblicke in die Aktivitäten seiner Konkurrenten und erkannte potenzielle Bedrohungen, bevor sie zu Problemen wurden.

Das Ergebnis: Crayon hat bei MPGS wahre Wunder bewirkt.

Mike Wienke, Director of Global Product Marketing and Sales Enablement, sagt,

Crayon gibt den Teilnehmern ein klares Gefühl dafür, wie die einzelnen Wettbewerber den Markt angehen, was es einfacher macht, Mastercard aus einem externen Blickwinkel zu betrachten. Dies macht die Übung nicht nur viel effektiver, sondern ermöglicht es uns auch, Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen zusammenzubringen und einen Dialog zu eröffnen - einen Dialog, bei dem jeder wertvolle Ideen einbringen kann.

8. Nutella

Branchentyp: Lebensmittel und Getränke

Verwendungszweck: Design

Nutella Unica-Kampagne mit 7 Millionen Beschreibungen auf Tiegeln

Nutella nutzte KI für seine Nutella Unica kampagne, bei der 7 Millionen einzigartige Beschreibungen für die Gläser erstellt wurden. Jede Beschreibung wurde so gestaltet, dass sie sich exklusiv anfühlte und die Vorliebe der Fans für personalisierte Produkte nutzte.

Aber egal wie einzigartig das Design war, das ikonische Nutella-Logo sorgte dafür, dass jede Dose sofort erkennbar war. Die in Italien gestartete Kampagne schlug mit einer Mischung aus Online- und Fernsehwerbung ein, die alle zum Reden brachte.

Das Ergebnis: Innerhalb von nur einem Monat waren alle 7 Millionen von der KI generierten Gläser ausverkauft.

9. Kasasa

Branchentyp: Finanzdienstleistungen

Anwendungsfall: Erstellung von Inhalten

Kasasa zeigt, wie KI das Content Marketing verändern kann .

Kasasa hatte mit der Planung von Inhalten in der schnelllebigen Finanzbranche zu kämpfen. Das Unternehmen verfügte zwar über einen Redaktionskalender für ein ganzes Jahr, brauchte aber eine Möglichkeit, den Prozess zu straffen, Ideen zu validieren und die Dinge zu beschleunigen. In Zusammenarbeit mit MarketMuse erstellte das Unternehmen mithilfe von KI-gesteuerten Inhaltsvorgaben hochwertige, ansprechende Inhalte, die bei der Zielgruppe gut ankamen und die Autorität der Website stärkten.

Das Ergebnis: A 92%iger Anstieg des organischen Verkehrs im Vergleich zum Vorjahr, ein Sprung von 83 % bei den Keyword-Rankings und 28 % mehr Verweildauer auf ihren Seiten.

10. Der Wirtschaftswissenschaftler

Branchentyp: Medien & Verlagswesen

Anwendungsfall: KI-gesteuerte programmatische Werbung

Im Jahr 2017 kämpfte The Economist mit sinkenden Leserzahlen, bis sie etwas Cleveres ausprobierten - sie überließen der KI die Steuerung ihrer Einzelziele. Die KI untersuchte alles, vom Webverhalten bis hin zu den Abonnentendaten, und half ihnen dabei, zu verstehen, wer ihre Leser wirklich waren, und ähnliche Leute zu finden, die ihre Inhalte auch mögen würden. Ein ziemlich toller Umschwung!

🎯Das Ergebnis: The Economist hat es geschafft, mehr Leser anzulocken 3.6 Millionen neue Leser und erzielten mit ihren Einzelziel-Kampagnen eine fantastische Kapitalrendite von 10:1. Außerdem konnten sie zwischen 2020 und 2021 einen Anstieg der treuen Abonnenten um 9 % verzeichnen.

KI zur Verbesserung digitaler Marketing-Strategien

Der Aufbau einer KI-Marketingstrategie ist keine leichte Aufgabe. Man braucht die richtigen KI-Tools und einen tiefen Einblick in die verschiedenen KI-Anwendungsfälle damit das alles funktioniert.

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels verstehen.

Sarah, Marketing-Managerin bei einem E-Commerce-Startup, hatte Schwierigkeiten, den Workflow ihres Teams zu optimieren, obwohl sie sich hervorragend mit kreativen Aufgaben auskannte. Während sie in der Kampagnenentwicklung erfolgreich war, führten die Herausforderungen im Projektmanagement zu Chaos.

Ihre Suche nach einer Lösung führte sie zu ClickUp die Alles-App für die Arbeit. Mit Funktionen für das Dokumenten-, Wissens- und Projektmanagement in einer leistungsstarken, KI-gestützten Plattform half ClickUp, die verstreuten Workflows ihres Teams in einem System zu konsolidieren.

Wie Sarah, ClickUp's Marketing Projekt Management Software kann Ihnen auch helfen, Workflows zu automatisieren, Projekte nahtlos zu organisieren und in Echtzeit Einblicke in die Leistung des Teams und den Fortschritt der Kampagne zu erhalten. Außerdem kann der KI-Assistent Stunden an manueller Arbeit einsparen.

1. Einzelziele und Segmentierung von Kunden

Sarah glaubte, ihre Kunden gut zu kennen, bis sie merkte, dass ihre Botschaften nicht ins Schwarze trafen. Daraufhin wandte sie sich an KI-Marketing-Tools, um tief in die Kundendaten einzutauchen und Muster zu erkennen, die sie selbst nie entdeckt hätte.

Plötzlich konnte sie genau erkennen, wie sich ihre Zielgruppe verhielt, was sie mochte und sogar die kleinen Eigenheiten, die sie auszeichneten. ClickUp Gehirn brachte die Dinge auf die nächste Stufe. Anstatt sich selbst durch die Daten zu wühlen, konnte Sarah einfach relevante Fragen zu Kundensegmenten oder bestimmten demografischen Merkmalen stellen.

📌 Beispiel für eine Eingabeaufforderung: Was ist das Verhalten meiner Stammkunden, die in den letzten 30 Tagen nicht gekauft haben?

Sortieren und filtern Sie Kundendaten aus Ihren verbundenen Apps ganz einfach mit ClickUp Brain

Und nicht nur das, Benutzerdefinierte Felder von ClickUp kann sie alle Arten von Kundendaten erfassen, z. B. demografische Daten, Kaufhistorie und Interaktionen mit früheren Kampagnen. Außerdem könnte sie spezifische Segmente erstellen, wie "treue Kunden, die schon lange nicht mehr gekauft haben" oder "Erstkäufer, die nach Rabatten suchen"

Sortieren, organisieren und verwalten Sie Kunden- und Marketingkampagnendetails mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder

2. Markt- und Wettbewerbsanalyse KI macht Marktforschung im Handumdrehen von überwältigend zu mühelos.

Wenn Sarah die Stimmung der Kunden über eine neue Produkteinführung verstehen will, nutzt sie ClickUp Brain, um Schlüsselerkenntnisse aus Bewertungen, Wettbewerbsdaten und Erwähnungen in sozialen Medien zu analysieren und zusammenzufassen.

So funktioniert es für Sarah:

Datenanalyse: Sarah kann Umfragen, Feedback oder Bewertungen hochladen, und ClickUp Brain identifiziert Trends und verwertbare Erkenntnisse

Sarah kann Umfragen, Feedback oder Bewertungen hochladen, und ClickUp Brain identifiziert Trends und verwertbare Erkenntnisse Wettbewerbsforschung: ClickUp Brain zieht Daten aus öffentlichen Quellen, um Angebote, Preise und Strategien zu vergleichen und liefert schnelle Berichterstellungen

ClickUp Brain zieht Daten aus öffentlichen Quellen, um Angebote, Preise und Strategien zu vergleichen und liefert schnelle Berichterstellungen Branchentrends: Es scannt auch Artikel, Nachrichten und soziale Medien, um aktuelle Markttrends und Verbraucherpräferenzen zu ermitteln

📌 Beispiel für Eingabeaufforderungen:

analysieren Sie die aktuellen Markttrends in der B2B-SaaS-Branche. Identifizieren Sie die wichtigsten Konkurrenten, Marktwachstumsprognosen und neue Innovationsmöglichkeiten

erstellen Sie eine Wettbewerbsanalyse der führenden B2B-Unternehmen, die Software für das Projektmanagement anbieten. Vergleichen Sie Features, Preise und Kundenrezensionen_

ClickUp Gehirn

*Weiter lesen: 15 kostenlose Vorlagen für Marketingpläne zur Erstellung einer Marketingstrategie

3. Erstellung von Inhalten

Sarah hat oft mit der gefürchteten Schreibblockade zu kämpfen oder mit dem Druck, neue Ideen zu entwickeln.

ClickUp Brain erspart ihr stundenlanges Brainstorming und die Erstellung von Inhalten, so dass sie sich auf das konzentrieren kann, was im Marketing Spaß macht, nämlich auf die Strategie und das Storytelling.

Wenn Sarah zum Beispiel einen Blogbeitrag für ein bevorstehendes Weihnachtsgeschäft benötigt, gibt sie einfach die Idee ein. ClickUp Brain generiert eine einprägsame Gliederung, schlägt ansprechende Titel vor, strukturiert den Inhalt und bietet sogar Keyword-Vorschläge für SEO.

Zu erledigen hat Sarah nur noch die Feinabstimmung des Tons und das Hinzufügen der Stimme ihrer Marke.

📌 Beispiel für die Aufforderungen:

schreiben Sie einen ansprechenden Blog-Beitrag über Weihnachtsverkäufe für eCommerce-Unternehmen

vorschlagen von SEO-Schlüsselwörtern für einen Blogbeitrag über Neujahrsverkäufe

schreiben Sie eine Facebook-Anzeige für einen 24-Stunden-Blitzverkauf von Schuhen

erstellen von Betreffzeilen für eine E-Mail-Kampagne, die für einen Rabatt auf Bademode im Sommer wirbt

vorschlagen eines Anzeigentextes für eine Google-Anzeige über kostenlosen Versand für alle Bestellungen_

schreiben Sie eine überzeugende E-Mail, die unsere neueste Produkteinführung bewirbt

erstellen Sie eine Überschrift für eine Landing Page für eine "Buy-One-Get-One Free"-Aktion

Mit ClickUp Brain erstklassige Marketing-Inhalte schreiben und bearbeiten

4. Aufgaben-Management

Nicht alle Aufgaben im Marketing verdienen den gleichen Grad an Dringlichkeit. ClickUp Brain scannt Ihre Projekthistorie und den Workload Ihres Teams und gibt Ihnen dann maßgeschneiderte Empfehlungen, was Sie zuerst priorisieren sollten.

Wenn ein Projekt hinter dem Zeitplan zurückbleibt, wird der Engpass identifiziert und das Team benachrichtigt. Auf diese Weise können Aufgaben priorisiert werden, so dass sich Sarahs Marketing-Team schnell auf die dringenden Aufgaben konzentrieren kann, z. B. die Aktualisierung einer Kampagnenanzeige oder das Abschließen eines Blogpost-Entwurfs.

Und wenn sie an zwei ähnlichen Entwürfen für Marketingkampagnen arbeitet, erkennt ClickUp Brain dies und schlägt vor, Aufgaben zusammenzuführen oder zu duplizieren, damit alles reibungslos läuft.

Mit ClickUp Brain doppelte oder zusammenführende Aufgaben im Marketing finden

5. Automatisierung des Marketings Automatisierung Ihrer Marketing-Workflows mit KI erschließt unendliches Potenzial.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Brain diese endlosen Marketingaufgaben auf Autopilot schaltet:

Lead-Follow-ups: Erstellen Sie automatisch Aufgaben und stellen Sie Erinnerungen ein, um personalisierte Willkommens-E-Mails und Follow-up-Aufforderungen zu versenden

Erstellen Sie automatisch Aufgaben und stellen Sie Erinnerungen ein, um personalisierte Willkommens-E-Mails und Follow-up-Aufforderungen zu versenden E-Mail-Kampagnen: Auslösen von automatisierten, personalisierten E-Mails auf der Grundlage von Kundenaktionen, z. B. Angebote nach dem Kauf

Auslösen von automatisierten, personalisierten E-Mails auf der Grundlage von Kundenaktionen, z. B. Angebote nach dem Kauf Berichte über den Fortschritt der Kampagne: Erhalten Sie automatische Aktualisierungen der Metriken der Kampagne mit Warnungen bei Problemen

Erhalten Sie automatische Aktualisierungen der Metriken der Kampagne mit Warnungen bei Problemen Erinnerungen und Fristen für Aufgaben: Legen Sie automatische Erinnerungen und Fristen für jede Marketingaufgabe fest, um den Überblick zu behalten

Weiterlesen: Wie das ClickUp Marketing Team ClickUp nutzt

Herausforderungen und Überlegungen im KI-Marketing

Es brauchte nur ein paar virale, einfach zu bedienende KI-Marketing-Tools für Experten, die auf den KI-Zug aufspringen und ihre Kampagnen verbessern wollen. Allerdings ist das KI-Marketing nicht immer einfach.

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten:

Voreingenommenheit: KI lernt aus Daten, und Daten sind nicht immer unvoreingenommen. Achten Sie auf rassistische, geschlechtsspezifische, kulturelle oder sozioökonomische Vorurteile, die sich in Ihre Marketingstrategien einschleichen

KI lernt aus Daten, und Daten sind nicht immer unvoreingenommen. Achten Sie auf rassistische, geschlechtsspezifische, kulturelle oder sozioökonomische Vorurteile, die sich in Ihre Marketingstrategien einschleichen Ungenauigkeit: Schlechte Daten bedeuten schlechte Ergebnisse. Eine ungenaue Kundeninfo könnte bedeuten, dass Sie Schneestiefel an Menschen in Miami als Einzelziel ausgeben. Überprüfen Sie Ihre Daten doppelt, um die KI auf Kurs zu halten

Schlechte Daten bedeuten schlechte Ergebnisse. Eine ungenaue Kundeninfo könnte bedeuten, dass Sie Schneestiefel an Menschen in Miami als Einzelziel ausgeben. Überprüfen Sie Ihre Daten doppelt, um die KI auf Kurs zu halten Ethik: Eine zu starke Personalisierung kann sich aufdringlich anfühlen, z. B. durch übermäßig zielgerichtete Werbung oder die Verwendung von Daten ohne Zustimmung. Halten Sie ein Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Personalisierung, um Ihr Publikum nicht zu verschrecken

Eine zu starke Personalisierung kann sich aufdringlich anfühlen, z. B. durch übermäßig zielgerichtete Werbung oder die Verwendung von Daten ohne Zustimmung. Halten Sie ein Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Personalisierung, um Ihr Publikum nicht zu verschrecken Datensensibilität und Sicherheit: KI ist auf sensible Daten angewiesen, was eine robuste Sicherheit unerlässlich macht. Schwacher Schutz birgt das Risiko von Datenschutzverletzungen und Problemen bei der Einhaltung von Vorschriften

KI ist auf sensible Daten angewiesen, was eine robuste Sicherheit unerlässlich macht. Schwacher Schutz birgt das Risiko von Datenschutzverletzungen und Problemen bei der Einhaltung von Vorschriften Transparenz: Angesichts des Booms von KI-Inhalten sollten Sie sich über deren Verwendung im Klaren sein und Guthaben vergeben, um Bedenken hinsichtlich Urheberschaft und geistigem Eigentum auszuräumen

Tipps zum Einsatz von KI im Marketing:

🔍Testen und optimieren: Kampagnen immer wieder verfeinern - KI gedeiht durch Datenoptimierung

❤️Stay menschlich: KI soll die Kreativität fördern, nicht sie ersetzen. Eine menschliche Note macht den Unterschied

🦸‍♂️AI as a sidekick: Nutzen Sie KI, um Ihr Team zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Verbinden Sie Effizienz mit menschlichem Verständnis

📚Trainieren Sie Ihr Team: Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wie man die KI-Tools effektiv einsetzt

Zukünftige Trends im KI-Marketing

Der Markt für KI im Marketing hatte 2021 einen Wert von 15,84 Milliarden Dollar und wird um mehr als 107,5 Milliarden Dollar bis 2028 . Dieser plötzliche Investitionsansturm verändert bereits jetzt die Art und Weise, wie Unternehmen KI in ihren Strategien einsetzen.

Hier sind einige Schlüssel-Trends, die die Zukunft des KI-Marketings prägen:

1. Emotionale KI

KI lernt, Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken, Stimmtönen oder Verhaltensweisen zu erkennen und ermöglicht so eine einfühlsamere Kundeninteraktion.

📌 Beispiel: Ein Service-Bot erkennt Frustration und reagiert mit einem beruhigenden Ton oder schnelleren Lösungen. Marken können auch emotionale Reaktionen auf Anzeigen, Logos oder Produkte analysieren und personalisierte Marketingbotschaften versenden.

2. KI-gesteuerte Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)

KI macht AR und VR personalisierter und praktischer, indem sie immersive Erfahrungen schafft, die sich in Echtzeit anpassen.

Beispiel: Mit KI-gesteuerten AR-Apps können Benutzer Möbel in ihrem Space visualisieren, während VR-Store-Touren fesselnde, interaktive Einkaufserlebnisse bieten.

3. Integration von KI und Blockchain

Die Kombination von KI mit Blockchain erhöht die Sicherheit, Authentifizierung und Personalisierung von Marketingkampagnen.

Beispiel: KI analysiert Blockchain-verifizierte Kaufhistorien für präzises Targeting, während Blockchain sicherstellt, dass Influencer-Partnerschaften glaubwürdig sind.

Weiterlesen: Wie man KI für Affiliate Marketing nutzt (Anwendungsfälle & tools)

Erhöhen Sie den ROI Ihrer digitalen Marketingstrategie mit ClickUp

Vermarkter auf der ganzen Welt nutzen KI-Tools für alles - von der Erstellung von Inhalten bis hin zur Gewinnung von Kundeneinblicken. Die eigentliche Schwierigkeit besteht jedoch darin, herauszufinden, welchen Tools man vertrauen kann.

An dieser Stelle kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es ist ein All-in-One-Assistent, der verschiedene Marketing-Aufwände verwaltet - sei es die Erstellung von Marketing-Inhalten, die Analyse von Wettbewerbern oder Vorschläge zur Verbesserung der Strategie.

Und das Beste daran? ClickUp Brain automatisiert die lästigen Aufgaben, die Sie bisher aufgeschoben haben - wie das Nachfassen von Leads oder das Versenden von personalisierten E-Mails. So haben Sie mehr Zeit, sich auf Strategie, Kreativität und das Wachstum Ihres Geschäfts zu konzentrieren. Melden Sie sich für ClickUp an und erleben Sie es selbst. 🙌