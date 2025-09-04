Free Smartsheet-Projekt-Vorlagen für Teams, PMOs und Freiberufler

🔍 Wussten Sie schon? Laut PMI liegt die durchschnittliche Projekt-Leistungs-Bewertung bei 73,8 %, was zeigt, dass es trotz des Werts der meisten Projekte noch Verbesserungspotenzial gibt.

Jedes Projekt beginnt mit konkreten Zielen, motivierten Teams und klaren Fristen. Aber irgendwo zwischen Start und Fertigstellung laufen die Dinge oft schief. Aufgaben stapeln sich, Prioritäten verschieben sich und Kommunikationslücken vergrößern sich.

Die Projektmanagement-Vorlagen von Smartsheet wurden entwickelt, um diese Lücken zu schließen. Sie bringen Struktur, Klarheit und Übersichtlichkeit in Ihren Workflow.

Anstatt also jedes Mal das Rad neu zu erfinden, sehen Sie sich diese erstklassigen Projekt-Vorlagen an, die bereits darauf ausgelegt sind, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen.

was sind Smartsheet-Projektmanagement-Vorlagen?*

Die Projektmanagement-Vorlagen von Smartsheet sind vorgefertigte, anpassbare Tabellenkalkulationen, die Teams dabei helfen, Projekte effizient zu planen, deren Nachverfolgung zu übernehmen und zu verwalten. Diese Vorlagen umfassen Features wie Aufgaben-Listen, Zeitleisten, Gantt-Diagramme und Tools für die Zusammenarbeit, wodurch das Setup und die Durchführung von Projekten innerhalb der Cloud-Plattform von Smartsheet optimiert wird.

Eine gute Smartsheet-Projekt-Vorlage enthält Folgendes:

Aufgabe-Nachverfolgung : Überwachen Sie den Fortschritt mit Checklisten, Status-Spalten und zugewiesenen Verantwortlichkeiten

gantt-Diagramme*: Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und Abhängigkeiten, um Termine effektiv zu verwalten

automatisierung tools*: Richten Sie Benachrichtigungen, Erinnerungen und Workflows ein, um manuelle Aktualisierungen zu reduzieren

Features für die Zusammenarbeit : Blätter freizugeben, Kommentare in Echtzeit hinterlassen und Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen

Anpassbare Layouts : Passen Sie Vorlagen an spezifische Projektanforderungen, Branchen oder Workflow an

dashboard und Berichterstellung*: Fassen Sie Projektdaten visuell zusammen, um bessere Entscheidungen zu treffen und Aktualisierungen vorzunehmen

*ressourcenmanagement: Verteilen und führen Sie eine Nachverfolgung des Workload durch, um die Kapazität Ihres Teams effizient auszugleichen

die besten Smartsheet- und ClickUp-Projektmanagement-Vorlagen auf einen Blick*

Hier finden Sie eine Tabelle zum Blog „Smartsheet-Projektmanagement-Vorlagen“, die sowohl Smartsheet- als auch ClickUp-Alternativen enthält. Diese folgt Ihren SOPs für Klarheit, Konsistenz und SEO/KI-Best Practices.

was macht eine gute Smartsheet-Projektmanagement-Vorlage aus?*

Als leistungsstarke Projektmanagement-tools sorgen die Vorlagen von Smartsheet für eine optimierte und transparentere Projektdurchführung. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen:

projektabstimmung*: Wählen Sie eine Vorlage, die für Ihren speziellen Anwendungsfall entwickelt wurde. Eine Vorlage für Sprint-Retrospektiven ist möglicherweise nicht ideal für die Projektplanung und den Projektstart. Ebenso benötigen Sie möglicherweise unterschiedliche Vorlagen für eine Projektcharta und ein Prozessablaufdiagramm. Durch die Abstimmung der richtigen Vorlage auf den richtigen Anwendungsfall reduzieren Sie die Bearbeitung und sorgen für eine reibungslose Planung

workflow-Support*: Wählen Sie eine Vorlage, die zu den bestehenden Prozessen Ihres Teams passt. Eine benutzerdefinierte Vorlage minimiert Verwirrung und verbessert die Akzeptanz

Wichtige Felder : Achten Sie auf Schlüssel-Abschnitte wie Aufgaben, Fristen, Projekt-Status und mehr, damit Sie die Grundlagen nicht selbst hinzufügen müssen. Dies hilft auch, Unordnung zu vermeiden und den Fokus zu behalten

anpassung*: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, bei der Sie Felder, Titel, Beschreibungen und Kategorien anpassen können. So bleibt die Vorlage flexibel für unterschiedliche Anforderungen

übersichtliches Layout*: Wählen Sie Vorlagen, die intuitiv und benutzerfreundlich zu bedienen sind. Das Ziel ist es, die Komplexität des Projektmanagements zu reduzieren und nicht die meiste Zeit damit zu verbringen, sich mit der Vorlage auseinanderzusetzen

Die besten Smartsheet-Projektmanagement-Vorlagen für den Einsatz

Die Projektmanagement- Vorlagen von Smartsheet sind für die meisten Komponenten des Projektmanagements nützlich, darunter die Nachverfolgung von Aufgaben, die Verwaltung von Zeitleisten und die Information der Beteiligten. Sie verschaffen Ihnen einen Vorsprung, sodass Sie weniger Zeit mit der Formatierung von Informationen verbringen und mehr Zeit damit, diese zu nutzen, um Dinge zu erledigen.

Hier sind die Smartsheet-Projekt-Vorlagen, die wir Ihnen empfehlen:

smartsheet-Projekt mit Vorlage für Ressourcenmanagement*

Die Vorlage „Projekt mit Ressourcenmanagement“ von Smartsheet hilft Teams dabei, Workload auszugleichen, Ressourcen sinnvoll zuzuweisen und intelligente Entscheidungen zu unterstützen.

Sie können ganz einfach die Nachverfolgung durchführen, wer verfügbar ist und woran die Mitarbeiter gerade arbeiten, um die Produktivität zu steigern. Dies vereinfacht die Ressourcenplanung und deckt alle Aufgaben ab, ohne Ihr Team zu überfordern.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Zeigen Sie den Prozentsatz der Ressourcenzuweisung und den Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben an, um Workload und Fortschritt auf einen Blick zu überwachen

Erstellen Sie eine Liste, in der Mitarbeiter, Vorgänger und Dauer in Tagen angegeben werden, um eine korrekte Zeitplanung zu gewährleisten

Fügen Sie jeder Einheit von Arbeit eine kurze Beschreibung und Kommentare hinzu, um die Kommunikation und Sichtbarkeit zu verbessern

🔑 Ideal für: Projektmanager und Projekt-Teams, die die Ressourcenzuweisung für Projekte verbessern möchten

2. Projekt-Nachverfolgung und Zusammenfassung der Vorlage*

Das Projekt-Nachverfolgung- und Zusammenfassungs-Vorlage-Set von Smartsheet bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Projekte zu verfolgen und reibungslos abzuwickeln.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben basierend auf den Projektphasen zu planen, zu terminieren und zuzuweisen. Mit dem Projekt-Zusammenfassen-Dashboard können Sie Schlüssel-Details wie Fertigstellung, Startdatum, Enddatum und Projekt-Übersicht an einem Ort verfolgen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Visualisieren Sie einen detaillierten Plan für jedes Projekt

Erstellen Sie individuelle Dokumente für risikobehaftete Initiativen, Projekt-Meilensteine und Projekt-Zusammenfassungen

Geben Sie Details wie Mitarbeiter, Fristen und Fertigstellungsstatus zusammen mit jeder Aufgabe ein, um die Nachverfolgung zu vereinfachen

🔑 Ideal für: Kleine Teams, die nach einer Vorlage suchen, um die Nachverfolgung des Projekt-Erfolgs zu ermöglichen

3. Vorlage für das Dashboard des Projektmanagementplans

Die Projektmanagement-Plan-Dashboard-Vorlage von Smartsheet bietet eine optimierte Möglichkeit zur Nachverfolgung und Visualisierung von Schlüssel-Projekt-Metriken.

Es enthält auch eine dynamische Aufgabenliste, die Ihr Projekt-Gantt-Diagramm in Smartsheet automatisch aktualisiert, wenn Aufgaben Fortschritte machen. Ein integriertes Dashboard-Widget fasst den Aufgabenstatus, die Projektausgaben und ausstehende Punkte zusammen. Dies hilft Projektmanagern, Stakeholdern und Teams, auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie eine Zeitleiste für alle projektbezogenen Aufgaben

Führen Sie die Nachverfolgung der Priorität von Aufgaben und der Bewertungen für eine einfache Planung durch

Liste das Plan-Budget und die tatsächlichen Ausgaben auf, um Optimierungsmöglichkeiten zu entdecken

🔑 Ideal für: Projektmanager, die Projekt-Aufgaben Plan, Budgets Nachverfolgung und für einen reibungslosen Ablauf sorgen möchten

4. Vorlage für Team-Projekt-Aufgabe-Board

Mit der Team-Projekt-Aufgabe-Board-Vorlage von Smartsheet können Sie Projekte Ihres Teams in einem vereinfachten Layout im Kanban-Stil anzeigen und verfolgen. Die strukturierten Spalten erleichtern die Verfolgung des Fortschritts in Prozent, helfen bei der Identifizierung von Lücken in der Ressourcenzuweisung und sorgen für eine ausgewogene Workload.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Sehen Sie, welche Aufgaben in Bearbeitung sind, fertiggestellt sind und in der Nachverfolgung sind

Filtern Sie die Ansicht nach Aufgabe, Mitarbeiter, Abteilung, Objekt und Anforderer

Fügen Sie Formeln hinzu, um Berechnungen für die Ressourcenplanung und den Ausgleich der Workload zu automatisieren

🔑 Ideal für: Teamleiter und Teams, die nach einem Tool zur Optimierung der Projekt-Planung und Aufgabe-Verteilung suchen

5. Einfache agile Projekt-Vorlage

Möchten Sie die Hierarchie nach Datum, Dauer und Status verfolgen? Die Vorlage „Simple Agile Project“ von Smartsheet hilft Ihnen dabei.

Sie können Abhängigkeiten einstellen, die Projekt-Zeitleiste visualisieren und den Fortschritt melden, um einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten. Mit einem strukturierten Ansatz hilft Ihnen die Vorlage dabei, Projektdetails auf granularer Ebene zu analysieren und zu optimieren.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Legen Sie Prioritäten fest, um das Planen zu vereinfachen und zu erkennen, ob die Aufgabe verzögert oder unvollständig bleiben könnte

Fügen Sie eine kurze Beschreibung für Aufgaben hinzu, um allen Beteiligten Klarheit zu verschaffen

Überwachen Sie die prozentuale Verteilung der Aufgaben, um die Kapazität besser zu planen

🔑 Ideal für: Agile Teams, die einen strukturierten Ansatz für die Planung von Projekten, die Zuweisung von Ressourcen und die Überwachung des Fortschritts suchen

6. Projekt mit fester Frist und Gantt-Vorlage

🧠 Interessante Tatsache: 63 % der Projekte, die von Fachleuten mit hohem Business geleitet werden, halten den Zeitplan ein, gegenüber nur 59 % der Projekte, die von anderen geleitet werden.

Ein Projekt, das im Zeitplan bleibt, birgt ein geringeres Risiko, Geld zu verlieren und Ressourcen zu verschwenden. Die Vorlage „Projekt mit fester Frist und Gantt-Diagramm“ von Smartsheet hilft Ihnen dabei, den Zeitplan Ihres Teams zu planen und zu verwalten, um genau das zu erreichen.

Außerdem können Sie Pufferzeiten und Vorlaufzeiten für die Aufgaben festlegen, sodass Sie Abweichungen während des Projekts auf Konto bringen und dennoch termingerecht fertig werden können. Wenn Abhängigkeiten hinzugefügt und aktualisiert werden, ändern sich die Liefertermine und Fristen automatisch, was eine präzise Planung ermöglicht.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie Dateien und Anhänge für jede Aufgabe an einem Ort hinzu, damit Sie später darauf zurückgreifen können

Führen Sie für jede Aufgabe individuelle Unterhaltung mit integrierten Nachrichtenfunktionen

Planen Sie Aufgaben und verwalten Sie Abhängigkeiten besser mit der bewährten Gantt-Zeitleiste

🔑 Ideal für: Kleine Teams und Projektmanager, die nach einem tool suchen, um Projekttermine besser vorhersagen und verwalten zu können

limit des Smartsheet-Projektmanagements*

Smartsheet ist zwar für seine tabellenkalkulationsähnliche Benutzeroberfläche beliebt, hat jedoch einige Limitierungen:

Steile Lernkurve: Die Benutzeroberfläche ist für neue Benutzer oder nicht-technische Teams nicht sehr intuitiv. Dies kann das Projektmanagement oft unproduktiv machen

teure Add-Ons*: Für Bearbeitung, Integrationen, Schulungen und Support fallen zusätzliche Gebühren an, was das Ganze teuer macht

Eingeschränkte Automatisierung: Benutzerdefinierte Workflows können unflexibel sein. Mangelnde reaktionsschnelle Automatisierung erhöht den manuellen Arbeitsaufwand und die Ungenauigkeit

software-Limit*: Die Software hat ein Limit von maximal 20.000 Zeilen, 400 Spalten und 500.000 Zellen pro Blatt. Daher ist sie für große Projekte mit umfangreichen Datensätzen ungeeignet

*leistungsprobleme: Wenn die Größe der Tabellen das Limit erreicht oder Sie auf erweiterte Features zugreifen, lädt die App sehr langsam, was die Effizienz beeinträchtigt

alternative Smartsheet-Vorlagen*

Smartsheet-Vorlagen erleichtern zwar in gewissem Maße die Arbeit eines Projektmanagers, erfüllen jedoch nicht die spezifischen Anforderungen für Großprojekte.

Wie können Sie diese Limite überwinden?

Hier sind einige der besten alternativen Smartsheet-Vorlagen, die Sie ausprobieren können:

clickUp-Projektmanagement-Vorlage*

Kostenlose Vorlage herunterladen Fördern Sie den Aufwand für den Projekt-Erfolg und sorgen Sie für operative Effizienz mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage

Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage sorgt für ein nahtloses Projektmanagement vom Start bis zum Abschließen.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Ziele zu identifizieren, Maßnahmen und Zeitleisten zu planen, den Erfolg zu überwachen und das Budget zu verwalten – alles an einem Ort. Darüber hinaus helfen integrierte ClickUp-Ansichten, darunter die Gantt-Ansicht und die Kalenderansicht, dabei, geplante und überfällige Aufgaben auf einen Blick zu verfolgen.

Außerdem bietet die Projektmanagement-Software von ClickUp erweiterte Funktionen wie Automatisierungen, Erinnerungen, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Benachrichtigungen, damit sich Ihr Team besser konzentrieren und an jedes Projekt anpassen kann.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie Tags und Abhängigkeiten hinzu, um Beziehungen zwischen Aufgaben zu definieren

Fügen Sie Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Details wie OKRs, Erfolg, Abteilung und mehr zu Ihren Aufgaben hinzuzufügen

Erstellen Sie ClickUp-Formulare , um Projektdaten zu sammeln, ClickUp-Dokumente , um Projektdokumentationen zu verfassen und zu speichern, und gruppieren Sie Aufgaben in der Listenansicht, um das Projekt besser zu organisieren

🔑 Ideal für: Freiberufler und Projektmanager, die ein benutzerfreundliches und umfassendes tool zur Plan mehrerer Projekte suchen

2. ClickUp-Projekt-Arbeit-Plan-Vorlage*

Free Vorlage herunterladen Setzen Sie sich realistische Ziele, organisieren Sie Aufgaben und führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts mit der Projekt-Arbeit-Plan-Vorlage

Stressiert es Sie, jedes noch so kleine Projektdetail vor dem Start zu planen? Die ClickUp-Projekt-Arbeit-Plan-Vorlage macht diesen Prozess nahtlos.

Die Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen für die Kategorisierung von Aktivitäten nach Phase, einschließlich Plan, Design, Entwicklung, Qualitätssicherung und Bereitstellung. Das Beste daran? Es wird eine Zeitleiste für jede Phase erstellt und alle Aufgaben werden in einer Kalender-Ansicht angezeigt, damit Sie den Überblick behalten.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Geben Sie den Aufwand an, der erforderlich ist, um in jeder Phase des Projekts Fortschritt zu erzielen

Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese den Mitgliedern des Teams zu – ganz einfach mit dem integrierten Formular zur Aufgabe Übermittlung

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder wie Zeitplan, Aufwand, tatsächliche Dauer in Tagen, tatsächliches Startdatum und Dauer in Tagen, um Projekt-Zeitleisten einfach zu visualisieren und Verzögerungen zu vermeiden

🔑 Ideal für: Kleine Teams und Freiberufler, die Projekte planen und deren Nachverfolgung durchführen möchten, ohne Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen

💡 Profi-Tipp: Als weltweit umfassendste Arbeits-KI ermöglicht ClickUp Brain eine nahtlose Planung von Aufgaben und das Erkennen von Lücken für ein effizientes Projektmanagement. Wie? Es verfügt über den gesamten Kontext all Ihrer Workspace-Daten – Aufgaben, Fälligkeitsdatum, Zeitleiste, Mitarbeiter, Priorität, Abhängigkeit und mehr. Fügen Sie all dies zusammen und Sie erhalten einen KI-Assistenten, der Ihre Produktivität um das Zehnfache steigert!

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie die Intelligenz von ClickUp für Ihren Workflow nutzen können:

3. ClickUp-Vorlage für die Projektstrukturplanung*

Free Vorlage herunterladen Organisieren Sie Aufgaben, stimmen Sie Team-Mitglieder ab und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Vorlage für die Projektstrukturplanung

Dank der ClickUp-Vorlage für die Projektstrukturplanung ist das Abschließen eines Projekts kein Problem mehr. Mit ihrer Hilfe können Sie größere Projekte in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben unterteilen, die in einer logischen Reihenfolge erledigt werden können. Sie können sogar praktische ClickUp-Checklisten erstellen, die Ihnen jedes Mal einen Dopamin-Schub verschaffen, wenn Sie eine Aufgabe abhaken.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Weisen Sie jeder Aufgabe eine eindeutige WBS-Nummer zu und fügen Sie zur Verdeutlichung einen detaillierten Kommentar hinzu

Organisieren Sie Aufgaben nach Priorität mithilfe eines Status-Boards, damit das Team fokussiert bleibt

Liste der erforderlichen Ressourcen, der Aufgaben Hierarchie und der Workflows für jede Aufgabe, damit Sie sie leicht nachschlagen können

🔑 Ideal für: Betriebsleiter und Teamleiter, die nach einer organisierten Struktur suchen, um Projekt-Aufgaben aufzuteilen und die Nachverfolgung des Fortschritts zu gewährleisten

4. ClickUp-Projekt-Planungs-Vorlage*

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Zeitleisten, organisieren Sie Aufgaben, legen Sie Ziele fest und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne durch

Die ClickUp-Projekt-Planungs-Vorlage ist ein einfaches tool, mit dem Sie den Status jeder Aufgabe Ihres Projekts verfolgen können, von „In Bearbeitung“ bis „fertiggestellt“. Es verfügt außerdem über eine spezielle Ansicht, in der Probleme und Risiken markiert werden können, die Ihre Projekt-Zeitleiste und Lieferung beeinträchtigen könnten.

Diese Vorlage ist ideal, wenn Sie einen organisierten Rahmen benötigen, um den Projektleiter und die Mitwirkenden für ihre jeweiligen Ziele verantwortlich zu halten. Die Möglichkeit, Kommentare zu jeder Aufgabe hinzuzufügen, vereinfacht die Nachverfolgung und Referenzierung von Kontexten für die Entscheidungsfindung.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Kategorisieren Sie Projekte nach Phasen und kennzeichnen Sie Abhängigkeiten deutlich, um sicherzustellen, dass Aufgaben in der Plan-Reihenfolge abgeschlossen werden

Richten Sie bedingte ClickUp-Automatisierungen auf die Einstellung, um Aufgaben mühelos durch verschiedene Phasen zu bewegen, sobald die Bedingungen erfüllt sind

Weisen Sie Risiken und Problemen je nach Schweregrad Risikostufen zu

5. ClickUp-Projekt-Charta-Vorlage*

Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich eine umfassende Übersicht über das Projekt, geben Sie Schlüssel-Dokumente frei und halten Sie alle Beteiligten mit der ClickUp-Projekt-Vorlage auf dem Laufenden

Fertigen Sie mit der ClickUp-Projektcharta-Vorlage einen vollständigen Überblick ab und halten Sie den Umfang Ihres Projekts fest. Sie bietet eine klare Struktur für die Definition und Vereinfachung der Teamkommunikation während des Projekts.

Sie können die Nachverfolgung durchführen, wer die Schlüssel-Stakeholder und Projekt-Mitglieder sind und wie die Ergebnisse, Einschränkungen und Erfolg Metriken aussehen. Das Ergebnis? Eine umfassende Charta, die alle Beteiligten von Anfang bis Ende aufeinander abstimmt.

Möchten Sie zu bestimmten Teilen Brainstorming betreiben oder einen Abschnitt vor der Fertigstellung überprüfen lassen? Tag Teamkollegen oder weisen Sie Kommentare direkt im Projektcharter-Dokument zu, um den Prozess zu beschleunigen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Legen Sie in ClickUp SMART-Ziele fest und weisen Sie bestimmten Team-Mitgliedern kaskadierende Aufgaben zu

Dokumentieren Sie Projekt-Risiken in einer übersichtlichen Tabelle, in der Sie die Auswirkungen jedes Risikos und dessen Bewältigung klar erkennen können

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von benutzerdefinierten Feldern, Tags und Automatisierungen, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind

🔑 Ideal für: Kleine Teams und Freiberufler, die eine strukturierte Methode suchen, um Projektziele und Ergebnisse zu skizzieren und gleichzeitig erwartete Risiken zu managen

6. ClickUp-Vorlage für einen hochrangigen Plan des Projektmanagements

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine Projekt-Übersicht, organisieren Sie Aufgaben und legen Sie allgemeine Ziele fest – mit der ClickUp-Vorlage für einen hochrangigen Projektmanagement-Plan

Möchten Sie eine umfassende Übersicht über Ihr gesamtes Projekt erstellen – von Zielen und Erwartungen bis hin zu Ressourcen und Zeitleisten?

Die ClickUp-Vorlage für einen hochrangigen Plan bietet hierfür den richtigen Rahmen. Sie bietet eine klare Struktur für die Erstellung einer Liste und die Kategorisierung von Leistungen nach Funktionen, wie z. B. Design oder Finanzen. Außerdem können Sie den aktuellen Phase jeder Leistung markieren, um die Nachverfolgung zu verbessern.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten für jede Projekt-Kategorie, um die Planung und Nachverfolgung zu vereinfachen

Zeigen Sie den Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben auf einen Blick an, um den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen

Fügen Sie jeder Aufgabe detaillierte Checklisten und Ressourcen hinzu, um eine reibungslosere Ausführung zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Betriebsteams und Projektmanager, die nach einer strukturierten Vorlage für das Planen anspruchsvoller Projekte suchen

⚡️ Bonus: Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie in weniger als 30 Minuten einen hochwertigen Plan für ein Projekt erstellen können!

7. ClickUp-Projektmanagement-Zeitleiste-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Projekte, legen Sie Aufgaben und Fristen fest und führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Projektmanagement-Zeitleisten-Vorlage

Mit der ClickUp-Projektmanagement-Zeitleiste gehören verpasste Termine der Vergangenheit an. Das Whiteboard-Layout ermöglicht eine nahtlose Planung und Visualisierung jeder Phase Ihres Projekts.

Skizzieren Sie Schritte, fügen Sie Haftnotizen und Formen für zusätzlichen Kontext hinzu und bewahren Sie alle Details an einem Ort auf. Mit der einfachen Drag-and-Drop-Funktion können Sie die Zeitleiste ändern und Aufgaben verschieben. Sorgen Sie mit Prioritätsbeschreibungen, Tags und Kommentaren für einen reibungslosen Workflow.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie Karten mit detaillierten Informationen zu jedem Projekt-Schritt

Planen Sie wiederholende Aufgaben in ClickUp , um Projekttermine regelmäßig zu überprüfen und anzupassen

Code Ihre Zeitleiste anhand der Projektphasen und geplanten Schritte mit Farbe, um die Navigation zu vereinfachen

🔑 Ideal für: Entwicklungs-Teams, Marketing-Teams und Projekt-Leiter, die nach einer effizienten Möglichkeit suchen, eine Projekt-Zeitleiste zu planen und zu verwalten

8. ClickUp-Projektmanagement-Portfolio-Vorlage

Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Projekten über Abteilungen und Programme hinweg mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Portfolio durch

Die ClickUp-Projektmanagement-Portfolio-Vorlage vereinfacht die Komplexität der gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Projekte.

Es enthält als Feature Listen zur Überwachung des Projektstatus und detaillierte Informationen zu Ihrer PMO-Roadmap. Außerdem ermöglicht es Ihnen, jede Aktivität anhand ihres Status nachzuverfolgen, wodurch die Planung verschiedener Initiativen vereinfacht und konsolidiert wird.

Das Beste daran? Die integrierte KI vereinfacht die Priorisierung von Aufgaben, die Einstellung von Fristen und die Schätzung des Zeitaufwands für einzelne Aufgaben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Überwachen Sie den Projektstatus mit benutzerdefinierten Feldern, die Budgets, Erfolgsmetriken und mehr anzeigen

Überprüfen Sie den Workload Ihres Teams und nicht zugewiesene Aufgaben, um die Verantwortlichkeiten in Ihrem Projekt-Portfolio ausgewogen zu verteilen

Überwachen Sie die Leistung nach Projekt, Abteilung und Phase mithilfe anpassbarer ClickUp-Dashboards

🔑 Ideal für: Projektmanager, die nach einem Rahmenwerk suchen, um verschiedene Projekte und damit verbundene Aufgaben in ihrem Portfolio gleichzeitig zu verwalten

9. ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage

Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Abhängigkeiten und Fristen besser mit der ClickUp-Projekt-Nachverfolgungs-Vorlage

Sie müssen nicht mehr mehrere Projekte, Aufgaben und knappe Fristen über verschiedene tools hinweg jonglieren – die ClickUp-Projektverfolgungs-Vorlage organisiert alles an einem Ort. Sie verfügt über vorgefertigte Feature, die Sie je nach Ihren Projektanforderungen bearbeiten oder beibehalten können.

Außerdem können Sie Ordner mit Unteraufgaben und Checklisten erstellen, um jede Aufgabe übersichtlich zu gliedern. Mit benutzerdefinierten Automatisierungen für das Projektmanagement, die manuelle Arbeit reduzieren und die Produktivität steigern, bleibt Ihr Team außerdem immer auf Kurs.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Machen Sie die Ansicht von Aufgaben nach Projekt-Phasen kategorisiert an, um die Nachverfolgung und Plan zu vereinfachen

Verfolgen Sie die Zeit automatisch oder protokollieren Sie sie manuell über die in ClickUp integrierte Projekt-Zeiterfassung

Markieren Sie den RAG-Status für jede Aufgabe, um den Fortschritt und das Risikoniveau hervorzuheben

🔑 Ideal für: Agile Teams und Freiberufler, die nach einer Lösung suchen, um die Nachverfolgung des Erfolgs des Projekts zu ermöglichen

10. ClickUp Agile Sprint Plan Vorlage

Free Vorlage herunterladen Planen Sie Sprints, visualisieren Sie Zeitleisten und führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp Agile Sprint Planning Vorlage

👀 Wussten Sie schon? Untersuchungen zeigen immer wieder eine starke Verbindung zwischen gründlicher Planung und Projekt-Erfolg. In mehreren Studien ist die Korrelation auffallend konsistent: Im Durchschnitt macht die Planung etwa 33 % der Effizienzunterschiede und 34 % des Projekt-Erfolgs aus.

Möchten Sie Ihre Arbeit organisieren, den Fortschritt überwachen und die Nachverfolgung von Ressourcen mühelos über Sprints hinweg durchführen? Probieren Sie die ClickUp Agile Sprint Planning Vorlage aus. Legen Sie klare Sprint-Ziele fest, skizzieren Sie die Schritte zu deren Erreichung und unterteilen Sie alles in überschaubare Aufgaben.

Sie erhalten benutzerdefinierte Ansichten wie die Sprint-Backlog-Ansicht, um Arbeitsaufgaben zu verfolgen und zu priorisieren, die Entwicklungsstatus-Ansicht, um den Fortschritt auf einem Kanban-Board zu visualisieren, und die Kalenderansicht, um Termine im Blick zu behalten und den Zeitplan einzuhalten. Das Beste daran? Die intuitiven Arbeits-Dashboards der Vorlage bieten Fortschrittsaktualisierungen in Echtzeit, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verwalten und organisieren Sie Ihr Sprint-Backlog und führen Sie an einem Ort die Nachverfolgung des tatsächlichen Fortschritts

Zeigen Sie die Workload Ihres Teams an, um Aufgaben zuzuweisen, ohne Ressourcen zu überlasten oder zu wenig zu nutzen

Fügen Sie Formel-Felder hinzu, die automatisch die genutzten Stunden und die verbleibenden Stunden für jeden Sprint berechnen

🔑 Ideal für: Betriebsleiter, agile Teams, Finanzleiter und Marketing-Überschriften, die nach einem strukturierten Ansatz für das Planen und Verwalten von Sprints suchen

📮 ClickUp Insight: 19 % der Manager geben an, dass zeitnahe Updates von Teammitgliedern ihre größte Herausforderung in Bezug auf Sichtbarkeit sind. Aber selbst wenn Aktualisierungen eingehen, sind sie oft inkonsistent. Einige sind vage, andere zu detailliert und wieder andere fehlen ganz. Diese Inkonsistenz sorgt für Unruhe statt für Klarheit. Die KI-Karten und KI-generierten Status- und Chat-Zusammenfassungen von ClickUp sorgen für Konsistenz bei der Berichterstellung des Fortschritts. Mitglieder können mit einem Klick strukturierte Updates erstellen, während Sie eine einheitliche, übersichtliche Ansicht darüber erhalten, was auf Kurs ist – und was Aufmerksamkeit erfordert. 💫 Echte Ergebnisse: Pigment hat die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % verbessert – so sind die Teams besser in Verbindung und aufeinander abgestimmt.

11. ClickUp-Zu-Erledigen-Liste-Vorlage

Vorlage herunterladen Erstellen Sie Checklisten für eine einfache Aufgabe-Planung und -Nachverfolgung mit der ClickUp-Zu-Erledigen-Liste-Vorlage

Viele Projektmanager sind Fans von To-do-Listen, und das aus gutem Grund. Sie reduzieren mentale Unordnung, indem sie Aufgaben aus dem Kopf auf Papier (oder in eine App) bringen, was die Produktivität steigert und Stress reduziert.

Mit der ClickUp-To-Do-Liste-Vorlage können Sie die Aufgabenverwaltung vereinfachen, indem Sie Ihre eigenen To-Do-Listen erstellen. Dank einfach zu bearbeitender Checklisten und Status-Tracker sorgt das übersichtliche Format dafür, dass Sie Ihr Projekt reibungslos umsetzen können.

Nutzen Sie sie, um sich auf die Prioritäten Ihres Projekts zu konzentrieren, ohne einen Schritt zu verpassen. Ganz gleich, ob Sie ein persönliches Ziel verfolgen oder an einem Team-Projekt mitarbeiten – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, zu planen, zu organisieren und die Nachverfolgung zu gewährleisten – alles an einem Ort.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Wandeln Sie Checklistenelemente in umsetzbare ClickUp-Aufgaben um, die Sie zuweisen und deren Fortschritt Sie einer Nachverfolgung unterziehen können

Verknüpfen Sie Aufgaben oder Dokumente, um klare Beziehungen und einfache Referenzen zu schaffen

Importieren Sie Projektdetails aus anderen tools, um schnell loslegen zu können

🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Teams, die ein übersichtliches und einfaches Layout zur Liste und Nachverfolgung von Projekt-Aufgaben wünschen

12. ClickUp-Vorlage für den Problem Tracker

Free Vorlage herunterladen Melden Sie Fehler, führen Sie Nachverfolgung durch und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit der ClickUp-Vorlage für den Issue Tracker

Befürchten Sie, dass Fehler Ihren Projekt-Workflow stören könnten? Probieren Sie die ClickUp Issue Tracker-Vorlage aus, um Probleme zu protokollieren.

In der Listenansicht sind alle Probleme mit Sichtbarkeit und leicht zu verwalten. Kurzbeschreibungen bieten einen schnellen Überblick über den Kontext, und die Gantt-Ansicht hebt Fristen und Abhängigkeiten hervor, um eine zeitnahe Lösung zu unterstützen. Schlüssel-Details wie Abteilung, Status und Risikokategorie helfen Ihnen, Engpässe zu vermeiden.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie jedem Problem Checklisten hinzu, um den Lösungsprozess zu optimieren

Definieren Sie Abhängigkeiten für jedes Problem, um die Nachverfolgung und Plan zu vereinfachen, und skizzieren Sie dessen Auswirkungen auf das Projekt

Erstellen Sie ein auf Ihre Projektanforderungen benutzerdefiniertes Formular für das Problemprotokoll

🔑 Ideal für: Projekt-Teams und Entwicklungs-Teams, die nach einem einfachen Layout suchen, um Nachverfolgung und Behebung von Fehlern zu ermöglichen

13. ClickUp-Vorlage für die Ressourcenzuweisung

Free Vorlage herunterladen Visualisieren Sie die Verfügbarkeit von Ressourcen und optimieren Sie deren Nutzung mit der ClickUp-Vorlage zur Ressourcenzuweisung

Sind Sie es leid, sich zu fragen, wohin die Bandbreite oder das Budget Ihres Teams fließt? Die Vorlage zur Ressourcenzuweisung von ClickUp verschafft Ihnen vollständige Klarheit, sodass Sie die Ressourcennutzung in Echtzeit nachverfolgen und Aufgaben genau dort zuweisen können, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Die Workload-Ansicht bietet Sichtbarkeit in die Zeitpläne Ihres Teams mit flexiblen Zeiträumen, Filtern und Workload-Einstellungen. So können Sie Über- oder Unterauslastung schnell erkennen und Aufgaben neu zuweisen.

Sie können auch konfigurierbare benutzerdefinierte Status in ClickUp (wie „In Bearbeitung“, „Zu erledigen“, „Client Review“ usw.) verwenden, um Ihren Workflow zu standardisieren und jede Phase Ihres Prozesses transparent zu gestalten. Darüber hinaus sorgt das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder, die Schlüssel-Projektdetails wie Budget, Art der Leistung und Projektphase erfassen, für eine vollständige Abstimmung zwischen den Teams.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Schaffen Sie einen optimierten Lieferprozess mit Phasen wie „Zu erledigen“, „Vorbereitung“, „Ideenfindung“, „Ausführung“ und „Lieferung“

Fügen Sie jeder Aufgabe Referenz-Notizen hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen und die Übersichtlichkeit zu verbessern

Kategorisieren Sie Projekte nach Typ und Client, um eine bessere Verwaltung und Nachverfolgung zu ermöglichen

🔑 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Teams, die nach einem intuitiven Ansatz zur Verwaltung und Optimierung der Ressourcennutzung suchen

14. ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Planung

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Zeitpläne genaue Zeitschätzungen fest, um das Projekt innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zu halten

Mit der ClickUp-Vorlage für Zeitmanagementpläne ist das Jonglieren mehrerer Projekte ein Kinderspiel.

Mit der Vorlage können Sie Aktivitäten für jedes Projekt mit spezifischen Zeitschätzungen, Aktivitätstyp, Startdatum und Fälligkeitsdatum protokollieren. Die Workload-Ansicht zeigt die täglichen Zeitschätzungen für jede Aufgabe an. Klicken Sie auf einen beliebigen Zeitblock, um ihn zu erweitern und aufgabenspezifische Details anzuzeigen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Liste die täglichen Aufgaben für jedes Projekt auf, um die gesamte Woche effizient zu Planen

Verwenden Sie die integrierte Zeiterfassung, um die aufgewendeten Stunden zu überwachen und Ihr Zeitmanagement zu verbessern

Legen Sie für jede Aufgabe einen Prioritäts-Status fest, damit sich Ihr Team auf die dringendsten Aufgaben konzentrieren kann

🔑 Ideal für: Freiberufler und Mitglieder, die ihre Zeit für Projekte verwalten und optimieren möchten

Hier ist, was Alfred Titus, Administrative Support Manager bei der Brighten A Soul Foundation, über die Verwendung von ClickUp für das Projektmanagement zu sagen hat:

Allen Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, hilft ClickUp bei der Zusammenarbeit bei Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter ihre To-do-Liste im Blick behalten und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigen. Außerdem hilft es dem Projektmanagement-Team dabei, den Gesamtfortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

Allen Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, hilft ClickUp bei der Zusammenarbeit bei Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter ihre To-do-Liste im Blick behalten und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigen. Außerdem hilft es dem Projektmanagement-Team dabei, den Gesamtfortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

15. ClickUp SMART Ziele-Vorlage

Vorlage herunterladen Definieren Sie SMART-Ziele, organisieren Sie Aufgaben und überwachen Sie den Fortschritt mit der ClickUp SMART-Ziele-Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele können Sie klare, spezifische Ziele definieren und diese mithilfe von Bildern und Farbe visualisieren, um eine reibungslose Navigation zu gewährleisten.

Legen Sie ganz einfach fest, wer, was, wann, wo und warum hinter jedem Ziel steht. Und das Beste daran? Die Board-Ansicht zeigt den Status der Ziele an – auf Kurs, nicht auf Kurs, in Bearbeitung, fertiggestellt oder zu erledigen –, sodass Sie die Leistung ganz einfach überwachen können.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie das SMART-Ziel-Arbeitsblatt an und definieren Sie Ihre eigenen Objekte, um sie an die spezifischen Anforderungen des Projekts anzupassen

Führen Sie die Nachverfolgung von Details auf Aufgabe aus und sehen Sie unter der Registerkarte „Unternehmensziele“, wie diese in übergeordnete Initiativen passen

Bewerten Sie den Aufwand jeder Aufgabe auf einer Skala von 1 bis 10 und gruppieren Sie sie entsprechend

🔑 Ideal für: Projektmanager, Marketingteams und Betriebsteams, die nach einem tool suchen, mit dem sie konkrete Ziele festlegen und die Ergebnisse überwachen können

16. ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage

Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage können Sie Projekte organisieren, den Fortschritt überprüfen und wichtige Leistungsdaten visualisieren

Verwandeln Sie chaotische Projekt-Workflows in eine nahtlose und übersichtliche Projekt-Nachverfolgung mit der ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage. Diese Vorlage bietet Ihrem gesamten Team einen gemeinsamen visuellen Hub für die Kommunikation und die schnelle Lösung von Problemen.

Verwenden Sie umfangreiche benutzerdefinierte Felder wie „Plan Kosten“, „Problemstufe“, „Tatsächliche Kosten“, „Projektphase“ und „Verbleibendes Budget“, um Finanzen, Risiken und Projektphasen detailliert zu überwachen. In Kombination mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Zurückgestellt“ und „fertiggestellt“ helfen sie Ihnen, den Aufgaben-Flow zu standardisieren und Engpässe sofort aufzudecken.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Versenden Sie Erinnerungen und Updates per E-Mail an das Team, damit keine Aufgaben übersehen werden

Visualisieren Sie Termine auf einen Blick und planen Sie Zeitleisten mühelos mit der Kalender-Ansicht

Nutzen Sie Ansichten wie „Teamleistung” und „KapazitätsPlan” sowie Einblicke in die Workload, um Ressourcenengpässe, überlastete Teammitglieder und blockierte Aufgaben zu erkennen, bevor sie eskalieren

🔑 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die einen zentralen Space für die reibungslose Durchführung von Projekten suchen

17. ClickUp-Vorlage für Aufgabe

Vorlage herunterladen Als Maintainer sorgen Sie für Effizienz in allen Teams, indem Sie größere Ziele mit der ClickUp-Aufgabe-Vorlage in kleine Aufgaben unterteilen

Suchen Sie nach einer Vorlage, die Ihrem Team hilft, den besten Arbeitsrahmen zu finden? Probieren Sie die ClickUp Aufgabe-Verwaltungsvorlage aus.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben in intuitive Segmente, damit Ihr Team sich auf das konzentrieren kann, was umsetzungsreif ist, innovative Ideen im Blick behält und weiß, was noch im Plan ist.

Auf einen Blick sehen Sie, wer für welche Aufgabe zuständig ist, wann Aufgaben fällig sind und wie lange sie dauern könnten. Sie können auch Benutzerdefinierte Felder für Budgets, URLs, Anhänge oder andere für Ihr Projekt wichtige Details hinzufügen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie individuelle Listen für Rückstände, Aktionspunkte, Ideen und andere Schlüssel-Projekt-Aspekte – organisiert nach Priorität und Abteilung

Fügen Sie den Aufgaben-Karten detaillierte Informationen hinzu, um einen schnellen Überblick zu erhalten und mehr Klarheit zu schaffen

Planen Sie Aufgaben ganz einfach per Drag-and-Drop in der Kalender-Ansicht

🔑 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Freiberufler, die nach einem Rahmen für das Planen, die Verwaltung und die Nachverfolgung von Projektaspekten suchen

18. ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne

Free Vorlage herunterladen Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team und den Erfolg des Projekts mit der ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne, um die Projektkommunikation zu optimieren und den Aufwand auf eine Linie zu bringen. Sie hilft Ihnen dabei, Nachrichten und Kommunikationsprozesse auf der Grundlage Ihrer Projektziele zu planen, zu überwachen und zu verwalten.

Die Vorlage hilft Ihnen auch dabei, die Effektivität der Teamkommunikation zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, sodass Ihre Strategie fokussierter und Ergebnis-orientierter wird.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie PEST-, SWOT- und Wettbewerbsanalysen durch, um Ihre strategische Planung zu unterstützen

Erstellen Sie eine Liste der Beteiligten und weisen Sie klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu

Verwandeln Sie Kommunikationsziele in umsetzbare Aufgaben für eine optimierte Ausführung

🔑 Ideal für: Kundensupport-Teams, Marketing-Teams und Projektmanagement, die die Kommunikation mit Clients, Stakeholdern und internen Teams optimieren möchten

🧠 Wissenswertes: Wenn Cortisol (das Stresshormon) dominiert, schränkt es unseren Fokus und unsere Kreativität ein. Um dem entgegenzuwirken, kann ein sorgfältig ausgewogener „Gehirncocktail” aus positiven Neurochemikalien – Oxytocin, Dopamin und Endorphinen – den Flow und radikale Ideen freisetzen. Der einfachste Weg? Fördern Sie Teamarbeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit durch einfache Gesten wie Augenkontakt, Lachen, das Freigeben lustiger oder peinlicher Momente oder das Zusammenbringen von Menschen, die normalerweise nicht zusammenarbeiten.

19. ClickUp-Vorlage für Projekt-Status-Berichte

Free Vorlage herunterladen Treffen Sie agile Entscheidungen, führen Sie Daten nach und identifizieren Sie Trends mit der ClickUp-Projekt-Status-Berichterstellung-Vorlage

Die ClickUp-Projekt-Status-Bericht-Vorlage optimiert die Überwachung des Projekt-Fortschritts. Damit können Sie Projektberichte nach Abteilung, Phase und Status kategorisieren, um benutzerdefinierte Einblicke zu erhalten.

Außerdem hilft es Ihnen dabei, Projektzeitpläne und -umfänge zu definieren. Die farbcode-codierte lineare Zeitleiste bietet eine visuelle Übersicht, sodass Sie überfällige Elemente auf einen Blick erkennen können. Dank der strukturierten Ansicht aller Details bleiben Ihre Projekt-Status-Berichte übersichtlich und einfach zu verwalten.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung der Budgets durch, um festzustellen, ob das Projekt überzogen, gefährdet oder unter Budget ist

Richten Sie Automatisierungen ein, um Tracking-Berichte mit Stakeholdern freizugeben und so Echtzeit-Updates zu ermöglichen

Fügen Sie neben jeder Aufgabe die Abteilung und den Team-Leader hinzu, um eine klare Verantwortlichkeit zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Projektmanager und Operations-Teams, die ein strukturiertes Format zur Nachverfolgung des Projekt-Status und des Budgets suchen

20. ClickUp-Vorlage für Anforderungen an Projektmanagement

Vorlage herunterladen Legen Sie den Projektumfang fest, organisieren Sie Aufgaben und überwachen Sie das Wachstum mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagementanforderungen

Starten Sie Ihre Projekte auf einer Grundlage, die auf Klarheit und Abstimmung ausgerichtet ist, mit der Projektmanagement-Anforderungsvorlage von ClickUp, die sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Projektmanager eignet. Diese gebrauchsfertige Vorlage im Liste-Format optimiert die Art und Weise, wie Teams Projektanforderungen definieren und dokumentieren, und hilft allen Beteiligten – von Stakeholdern bis hin zu Mitwirkenden – auf der gleichen Seite zu bleiben.

Die Checklisten und Unteraufgaben dienen als Leitfaden für die Projektdurchführung. Leistungsstarke benutzerdefinierte Felder – Genehmigungsphase, Ergebnis, Klassifizierung, Fertigstellung und Genehmiger – liefern wichtige Kontextinformationen und optimieren die Aufgabe.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Halten Sie fest und verdeutlichen Sie, was Ihr Projekt in seiner Einstellung erreichen will, was Sie liefern werden und bis wann – alles an einem übersichtlichen Space

Verschieben Sie Anforderungen mithilfe benutzerfreundlicher Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Zurückgestellt“ und „Abgeschlossen“, damit der Fortschritt stets transparent ist

Berechnen Sie Summen für Budget, Fertigstellungsgrad und andere quantitative Metriken automatisch mit Formel-Feldern

🔑 Ideal für: Kleine Teams und Betriebsleiter, die einen strukturierten Ansatz für das Planen von Projektanforderungen suchen

21. ClickUp-Projektmanagement-Tabellenvorlage

Vorlage herunterladen Halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden, visualisieren Sie Ihre Projekt-Zeitleiste und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Projektmanagement-Tabellenvorlage

Unabhängig davon, ob Sie ein großes oder kleines Team leiten, kann es eine große Herausforderung sein, Projekte zu organisieren. Die ClickUp-Projektmanagement-Tabellenvorlage löst dieses Problem mit einem übersichtlichen, strukturierten Layout.

Alle Ergebnisse werden zusammen mit ihrem Status, der Projektphase und dem Genehmigungsstadium an einem Ort zusammengefasst, sodass Sie sie leicht einsehen können. Außerdem zeigt die spezielle Registerkarte für den Genehmigungsprozess an, welche Ergebnisse noch geprüft werden müssen und welche bereits genehmigt wurden.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Sehen Sie die Ansicht des Problems für jedes Ergebnis an und machen Sie sich Notiz der Lösung als Referenz

Definieren Sie Abhängigkeiten zwischen den zu liefernden Ergebnissen mithilfe von Beziehungen wie „Warten auf“ und „Block“

Aktivieren Sie die automatische Zeiterfassung, weisen Sie Team-Mitglieder zu und fügen Sie Kommentare hinzu, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen

🔑 Ideal für: Projektleiter, Marketingmanager, Betriebsleiter und kleine Teams, die eine strukturierte Vorlage für das Planen, die Verwaltung und die Zusammenarbeit benötigen

22. ClickUp-Vorlage für das Budget-Projektmanagement

Free Vorlage herunterladen Organisieren Sie Aufgabenabläufe, priorisieren Sie Aufgaben nach Budget und überwachen Sie die Projektkosten mit der ClickUp-Vorlage für Budget-Projektmanagement

Halten Sie Ihre Projekte mit der Budgetierten Projektmanagement-Vorlage von ClickUp finanziell auf Kurs – klar und präzise. Diese Vorlage wurde für Projektmanager und Finanzteams entwickelt, die kostensensible Initiativen verwalten, und optimiert die Budgetierung, Aufgabenabfolge und Echtzeit-Kostenverfolgung.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung des zugewiesenen Budgets, der tatsächlichen Kosten und des verbleibenden Budgets für Ihr Projekt durch

Fügen Sie detaillierte Notizen hinzu, um Referenzen, Kontext oder Kommentare für die Finanzaufsicht einzufügen

Wählen Sie aus fünf verschiedenen Ansichten: Einführungsleitfaden, Budgetübersicht, Projektzeitplan, Projektphasen und Aktivitätsstatus, um genau dann auf die richtigen Informationen zuzugreifen, wenn Sie sie benötigen

🔑 Ideal für: Freiberufler, Marketingmanager, Entwicklungsteams und Betriebsteams, die das Projektbudget im Blick behalten möchten

23. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Leitfaden

Vorlage herunterladen Organisieren Sie die Aufgaben Ihres Teams, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und sorgen Sie mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage dafür, dass alle Teams auf dem gleichen Stand sind

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Playbook bietet einen klaren Fahrplan für die erfolgreiche Durchführung von Projekten.

Es hilft Ihnen dabei, Prozesse zu definieren, Ziele festzulegen und Leistungskennzahlen für jede Phase zu skizzieren. Die Dashboard-Ansicht bietet eine Übersicht über die Ressourcen, Dokumente, Mitarbeiter und Zeitleisten.

Außerdem werden auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ alle Projektphasen auf einen Blick angezeigt. So lässt sich der Fortschritt leichter nachverfolgen und Ihr Team kann während des gesamten Projekts auf dem gleichen Stand bleiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie separate Dokumente für jede Phase des Projekts, um eine detaillierte Struktur beizubehalten

Verwandeln Sie jede Phase in umsetzbare Aufgaben und verfolgen Sie diese mithilfe der Listenansicht

Analysieren Sie die Projekt-Zeitleiste und nehmen Sie Anpassungen in Echtzeit vor, um auf Kurs zu bleiben

🔑 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Betriebsteams, die einen organisierten Ansatz für das Planen und Durchführen von Projektphasen suchen

optimieren Sie das Planen und Projektmanagement mit ClickUp*

Smartsheet-Projekt-Vorlagen bieten einen zentralen Space, um Aufgaben, Ressourcen und Ziele zu organisieren. Mit zunehmender Team-Größe führen jedoch Limitierungen hinsichtlich Skalierbarkeit, Automatisierung und Leistung zu Verzögerungen.

Hier kommt ClickUp in den Schritt. Als Alles-App für die Arbeit vereinfacht sie das Projektmanagement mit leistungsstarken tools für Zusammenarbeit, Nachverfolgung und Analyse sowie einem Bereich gebrauchsfertiger Vorlagen.

Sind Sie es leid, Terminen hinterherzujagen und verstreute Dateien zu suchen? Melden Sie sich bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über die Ziele, Zeitleisten und Ergebnisse Ihres Teams.