Kostenlose MOU-Vorlagen zur Vereinfachung von Geschäftsvereinbarungen und Partnerschaften

Die richtige Vorlage für eine Absichtserklärung zu finden, ist nicht einfach 🤔 Die meisten sind entweder zu vage, zu komplex oder einfach nicht praktikabel.

Wenn Sie sich mit dem Durchsuchen von Vorlagen aufhalten, anstatt Ihre Partnerschaft voranzubringen, brauchen Sie etwas Einfaches, Klares und leicht anzupassendes.

Dieser Artikel bietet Ihnen die besten kostenlosen MOU-Vorlagen, die tatsächlich funktionieren. Keine überflüssigen Extras, nur gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Arten von Verträgen, damit Ihr nächster Geschäftsschritt reibungsloser verläuft.

Was sind MOU-Vorlagen?

MOU-Vorlagen sind vorformatierte Dokumente, mit denen eine „Absichtserklärung” zwischen zwei oder mehr Parteien erstellt wird. Sie enthalten die grundlegenden Bedingungen einer Partnerschaft, wie Ziele, Verantwortlichkeiten und Zeitleisten, ohne rechtlich bindend zu sein.

Diese Vorlagen sparen Zeit, da sie Ihnen eine bearbeitungsfertige Struktur bieten, sodass Sie sich auf die wichtigen Klauseln der Vereinbarung konzentrieren können, anstatt bei Null anzufangen. 📝

Was macht eine gute Vorlage für eine Absichtserklärung aus?

Eine gut ausgearbeitete Vorlage für eine Absichtserklärung schafft die Voraussetzungen für klare, professionelle Vereinbarungen, beseitigt Unklarheiten und sorgt von Anfang an für die Abstimmung aller Beteiligten.

Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten 👇

Anpassbar: Wählen Sie eine Vorlage, die sich leicht an Ihre spezifische Partnerschaft, Projektart oder Geschäftsbedingungen anpassen lässt

Einfach zu verwenden: Entscheiden Sie sich für ein übersichtliches, intuitives Layout, in das Sie Details schnell und ohne juristische Fachbegriffe oder Komplexität eintragen können

Klarheit im Fokus: Holen Sie sich eine Vorlage, die Rollen, Verantwortlichkeiten, Zeitleisten und Erwartungen beider Seiten klar umreißt

Für die Zusammenarbeit geeignet: Suchen Sie nach einer Vorlage, die sich leicht freigeben und mit anderen Parteien aktualisieren lässt, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Professioneller Ton: Wählen Sie eine Vorlage, die die richtige Balance zwischen freundlich und formell findet

Signaturfertig: Wählen Sie eine Vorlage, die Platz für die Unterschriften aller Parteien bietet, um die Vereinbarung offiziell zu machen

Die besten MOU-Vorlagen zur Auswahl

Eine solide Vorlage für eine Absichtserklärung bildet die Grundlage für eine nahtlose Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit.

Wenn Sie Ihre Geschäftsunterlagen vereinfachen möchten, sind diese Vorlagen für Kooperationsvereinbarungen ein guter Ausgangspunkt:

1. ClickUp – Vorlage für einfache Zahlungsvereinbarungen

Richten Sie Zahlungsdetails, Fälligkeitsdaten und Beträge an einem Ort mit der einfachen Zahlungsvereinbarungsvorlage von ClickUp ein

Die Vorlage für einfache Zahlungsvereinbarungen von ClickUp macht die finanziellen Bedingungen zwischen den Parteien klar und einfach nachzuverfolgen. Diese Vorlage hilft Freiberuflern und Unternehmen dabei, Zahlungsbeträge, Fälligkeitsdaten und Bedingungen für Nichtzahlung ohne juristische Fachsprache festzulegen.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie einem Client eine Rechnung stellen sollen ? Diese Vorlage legt die Grundlagen fest und hilft Ihnen, alles im Voraus zu dokumentieren

Verwenden Sie die Tabellenansicht von ClickUp , um eine vollständig benutzerdefinierte Tabelle zu erstellen und Zahlungen nach Client, Häufigkeit oder Status zu organisieren

Erhalten Sie eine Struktur, mit der Ihre Vereinbarungen übersichtlich, durchsuchbar und jederzeit verfügbar sind

✅ Ideal für: Freiberufler, Kleinunternehmer oder alle, die Geld verleihen und einen klaren, nachvollziehbaren Kreditvertrag suchen

🏗️ Bausteine: Auch wenn MOUs nicht rechtsverbindlich sind, haben sie doch ein erhebliches moralisches und professionelles Gewicht. Ein unterzeichnetes MOU kann Verhandlungen beeinflussen und Engagement demonstrieren. MOUs können sich auch zu verschiedenen Arten von Verträgen entwickeln. Sobald beide Parteien sich wohlfühlen und Vertrauen aufgebaut ist, kann ein MOU als Grundlage für eine detaillierte, rechtsverbindliche Vereinbarung dienen.

2. Vorlage für eine Vereinbarung von ClickUp

Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung eine übersichtliche Geschäftsvereinbarung, in der Rollen, Bedingungen und Erwartungen festgelegt sind

Die Vorlage für Vereinbarungen von ClickUp hilft Teams dabei, den Umfang, die Rollen und die Kosten jeder geschäftlichen Vereinbarung klar zu definieren.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Sie enthält hilfreiche Notizen, Beispiele und Anweisungen, damit jeder von Anfang an genau weiß, was erwartet wird

Mit ClickUp Docs können Sie den Zweck und die Bedingungen der Vorlage in einem gemeinsamen Dokument in Echtzeit entwerfen

Um die Dinge visuell und verständlich zu gestalten, wandelt die ClickUp Board-Ansicht jede Klausel oder jedes Ergebnis in Karten um, die Sie durch verschiedene Phasen wie „Überprüfung“, „Genehmigt“ oder „Freigegeben“ verschieben können

✅ Ideal für: Gründer, die eine Vereinbarung für ihre Geschäftspartnerschaft entwerfen möchten

3. Vorlage für Darlehensverträge von ClickUp

Entwerfen und verfolgen Sie Kreditdetails wie Betrag, Zinssatz und Rückzahlungsbedingungen mit der ClickUp-Vorlage für Kreditverträge

Die Vorlage für Darlehensverträge von ClickUp ist eine intelligente, strukturierte Möglichkeit, Kreditbedingungen zwischen Freunden, Freiberuflern oder Geschäftspartnern zu formalisieren. Sie enthält wichtige Elemente wie den Gesamtkreditbetrag, den Rückzahlungsplan, den Zinssatz und die rechtlichen Bedingungen, um Transparenz zu gewährleisten und Streitigkeiten zu vermeiden.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Felder , um bestimmte Daten wie Zinssätze, Fälligkeitsdaten oder Zahlungshäufigkeit nachzuverfolgen

Überwachen Sie den Fortschritt von Darlehen, richten Sie Erinnerungen ein und filtern oder sortieren Sie Bedingungen über mehrere Vereinbarungen hinweg – alles in einer Ansicht

✅ Ideal für: Eigentümer kleiner Unternehmen oder alle, die Geld verleihen und einen klaren, nachvollziehbaren Kreditvertrag suchen

4. Vorlage für Kaufverträge von ClickUp

Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Kaufverträge die Bedingungen für den Kauf von Waren oder Immobilien fest, einschließlich Preis und Lieferung

Die Vorlage für Kaufverträge von ClickUp hilft Unternehmen dabei, klare und professionelle Dokumente zu erstellen, um Vereinbarungen mit Lieferanten, Anbietern und Clients zu bestätigen. Sie enthält Felder zum Hinzufügen von Käufer-/Verkäuferdaten, Produktbeschreibungen, Zahlungsbedingungen und Signaturen.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Verwenden Sie ClickUp Assign Comments , um Notizen hinzuzufügen, Bearbeitungen vorzuschlagen oder Begriffe zu klären, damit alle vor der Unterzeichnung auf dem gleichen Stand sind

Sobald die Bedingungen festgelegt sind, können Sie mit ClickUp Aufgaben die Verantwortlichkeiten für die Signatur zuweisen, den Status verfolgen und Erinnerungen festlegen

Bringen Sie Vereinbarungen voran, ohne einen Schritt zu verpassen oder E-Mails zu verfolgen

✅ Ideal für: Beschaffungsteams und Lieferanten, die eine einfache, nachverfolgbare Vorlage für Kaufverträge mit klaren Verantwortlichkeiten benötigen

5. Vorlage für Kauf- und Verkaufsvereinbarungen von ClickUp

Definieren Sie klare Kauf- und Verkaufsbedingungen, Zahlungsfristen und Bedingungen für Vermögenswerte mit der Vorlage für Kauf- und Verkaufsvereinbarungen von ClickUp

Die Kauf- und Verkaufsvereinbarung von ClickUp ist besonders nützlich für Unternehmen, die regelmäßig mit Lieferanten und Clients zu tun haben und formelle Waren- oder Dienstleistungsaustausche abwickeln. Sie bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, wichtige Details wie Käufer-/Verkäufer-Infos, Eigentumsangaben, Zahlungsbedingungen und Zeitleisten für die Übertragung zu dokumentieren.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Verfolgen Sie Abhängigkeiten und vermeiden Sie Verzögerungen, ohne dass Sie sich um Kleinigkeiten kümmern müssen

ClickUp Meilensteinen Verwalten Sie Lieferfristen ganz einfach mit

Automatisieren Sie Benachrichtigungen über ClickUp-Automatisierungen , um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

✅ Ideal für: Kleine Unternehmen oder Anbieter, die physische oder digitale Produkte verkaufen und Bedingungen und Zeitleisten festlegen möchten

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose einfache Vorlagen für Geschäftsverträge und Vereinbarungen

6. Vorlage für eine Partnerschaftsvereinbarung von ClickUp

Klären Sie Eigentümerschaft, Verantwortlichkeiten und Gewinnaufteilung zwischen Partnern mit der ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen

Die Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen von ClickUp hilft Teams dabei, Eigentümerschaft, Verantwortlichkeiten und Beiträge in einer Geschäftspartnerschaft zu definieren. Der Rahmen erleichtert die Festlegung von Partnerschaftsbedingungen und die Dokumentation von Kapitaleinlagen. Die Vorlage enthält außerdem eine detaillierte Aufschlüsselung der monetären und nicht monetären Beiträge, sodass vollständig sichtbar ist, wer was finanziell oder anderweitig in die Tabelle einbringt.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Legen Sie fest, wie Gewinne, Verluste und Gehälter behandelt werden sollen

Erstellen Sie mit der Kalender-Ansicht von ClickUp ganz einfach eine Zeitleiste für den Lebenszyklus Ihrer Partnerschaft, z. B. Startdaten, Meilensteine für Verlängerungen oder Überprüfungspunkte

Reduzieren Sie das Risiko von versäumten Verpflichtungen oder spätere Verwirrung, indem Sie Termine klar und visuell auf einer Karte festhalten

✅ Ideal für: Mitbegründer und kleine Geschäftspartner, die Rollen, Anteile und Erwartungen dokumentieren möchten

🧠 Wussten Sie schon? Ein MOU (Memorandum of Understanding) wird in juristischen Kreisen oft als „Gentleman's Agreement“ bezeichnet, da es Absichten und Vereinbarungen festhält, ohne rechtlich bindend zu sein.

7. Vorlage für Freelancer-Verträge von ClickUp

Definieren Sie Ergebnisse, planen Sie Zeitleisten, verwalten Sie die Ausführung und schließen Sie Projekte reibungslos ab – mit der Vorlage für Freelancer-Verträge von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge ist ein All-in-One-Toolkit für Freiberufler, um Erwartungen festzulegen, ihre Rechte zu schützen und die Bedingungen für neue Clients bei der Onboarding-Phase zu vereinbaren. Mit Feldern für Projekt-Zeitleisten, Tarife und Rechnungsbedingungen können Sie Unklarheiten von Anfang an beseitigen und Situationen wie die professionelle Einforderung von Zahlungen souverän meistern.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Greifen Sie auf spezielle Abschnitte zu, um Leistungen, Leistungsumfang, Dauer der Zahlung und den Umgang mit geistigem Eigentum zu definieren

Die integrierte Projektplan-Ansicht bietet Clients eine klare Aufschlüsselung jeder Phase, vom Start bis zum Abschluss, und erhöht so die Transparenz und Verantwortlichkeit

Verwalten Sie langfristige Beziehungen zu Freiberuflern, indem Sie Themen wie Vertraulichkeit, Kostenerstattung und Vertragsbeendigung regeln

✅ Ideal für: Freiberufler oder Berater, die klare Verträge und keine Streitigkeiten wünschen

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie die Funktion „Talk to Text” von ClickUp Brain MAX, um Ihre Absichtserklärung in wenigen Minuten zu erstellen. Anstatt jede Klausel einzutippen, sprechen Sie Ihre Bedingungen einfach laut aus – Brain MAX transkribiert und strukturiert sie direkt in Ihrem bevorzugten ClickUp-Dokument. Mit der Sprachsteuerung in ClickUp können Sie Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen. Brain MAX Sie können in ClickUp auch benutzerdefinierte Autopilot-Agenten erstellen, um fehlende Standardklauseln zu kennzeichnen, formelle Formulierungen vorzuschlagen oder sogar den Ton des Dokuments an frühere Vereinbarungen anzupassen, die in Ihrem Workspace gespeichert sind.

8. ClickUp 50/50-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen

Verwenden Sie die Vorlage für eine 50:50-Partnerschaftsvereinbarung von ClickUp, um die Eigentümerschaft des Geschäfts gleichmäßig aufzuteilen und Pflichten, Gewinne und Verantwortlichkeiten festzulegen

Die Vorlage für eine 50:50-Partnerschaftsvereinbarung von ClickUp hilft Partnern dabei, die gleichberechtigte Eigentümerschaft, Verantwortlichkeiten und Erwartungen klar zu definieren. Die vorgefertigten Abschnitte für Kapitaleinlagen, Gewinnbeteiligung, Streitbeilegung, Austrittsbedingungen usw. erleichtern das rechtliche Setup.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Verfolgen Sie Zeitleisten für wichtige Entscheidungen wie Finanzprüfungen und Verlängerungszeiträume mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp

Bleiben Sie während der gesamten Partnerschaft auf dem gleichen Stand und übernehmen Sie Verantwortung

Legen Sie Entscheidungsprozesse und finanzielle Beiträge an einem Ort fest

✅ Ideal für: Gleichberechtigte Geschäftspartner, die transparente und ausgewogene Vereinbarungen zur Eigentümerschaft treffen möchten

9. ClickUp-Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung

Schützen Sie die vertraulichen Informationen Ihres Unternehmens und setzen Sie klare Grenzen mit der ClickUp-Vorlage für Geheimhaltungsvereinbarungen

Die ClickUp-Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung enthält klar definierte Abschnitte zur Identifizierung der offenlegenden und empfangenden Parteien, sodass beide Seiten sich ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten voll bewusst sind. Sie können entscheiden, was als vertrauliche Informationen gilt, Ausnahmen (wie Daten aus dem öffentlichen Bereich) festlegen und Nutzungsbeschränkungen festlegen, um Missbrauch oder unbefugtes Freigeben zu verhindern.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Verfolgen Sie den Status von Vereinbarungen, richten Sie Erinnerungen ein und weisen Sie Mitarbeitern Aktualisierungen zu

Sobald die Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet ist, können Sie die Automatisierung in ClickUp nutzen, um Dokumente sicher zu speichern und Projektbeteiligte sofort zu benachrichtigen

Sorgen Sie für Compliance und müheloses Abrufen – ideal für schnell arbeitende Teams, die mit sensiblen Daten umgehen

Sehen Sie selbst, wie ClickUp-Automatisierungen NDA-Workflows vereinfachen können, von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zum automatischen Auslösen von Benachrichtigungen.

✅ Ideal für: Rechtsabteilungen, Freiberufler und Unternehmen, die mehrere NDAs mit strengen Vertraulichkeitsanforderungen für Clients verwalten

10. Vorlage für einen Vertrag mit Auftragnehmern von ClickUp

Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsvereinbarungen einen anpassbaren Vertrag, der Dienstleistungen, Zeitleisten, Zahlungen und Signaturen umfasst

Die Vorlage für Auftragnehmerverträge von ClickUp hilft Ihnen dabei, klare Bedingungen zwischen Ihrem Unternehmen und unabhängigen Auftragnehmern festzulegen. Mit anpassbaren Abschnitten für den Arbeitsumfang, Zahlungspläne, Projekt-Zeitleisten, Vertraulichkeit und rechtliche Klauseln sorgt sie vom ersten Tag an für gegenseitige Klarheit und Rechtssicherheit.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Fügen Sie Vertragsverlängerungsbedingungen und Streitbeilegungsmethoden hinzu, um zukünftige Unklarheiten zu vermeiden

Legen Sie Steuerpflichten offen, um Klarheit zu schaffen

Verwenden Sie die integrierte E-Mail-ClickApp , die E-Mail-Integrationsfeature von ClickUp, um den Vertrag direkt zur Unterschrift an den Auftragnehmer zu senden

✅ Ideal für: Unternehmen, die Remote-Mitarbeiter einstellen und ein zuverlässiges System für die Vertragsgenehmigung benötigen

11. Vorlage für ClickUp-Beratungsvertrag

Legen Sie mit der einfach zu bearbeitenden ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge klare Bedingungen für Beratungsleistungen, Gebühren und Zeitleisten fest

Die Vorlage für Beratungsverträge von ClickUp hilft Ihnen dabei, Dienstleistungen, Zeitleisten, Vergütungsbedingungen und Vertraulichkeitsklauseln zu definieren und Missverständnisse in den Beziehungen zwischen Clients und Beratern zu minimieren.

Sie können auch ClickUp Whiteboards verwenden, um zusätzliche Bestimmungen oder Zeitleisten für Dienstleistungen visuell auf einer Karte darzustellen. Diese kollaborativen Boards sind hilfreich für das Brainstorming mit Clients in Echtzeit und die Abstimmung von Erwartungen. Sie können jederzeit Haftnotizen hinzufügen, Workflows zeichnen oder Änderungen am Umfang aktualisieren.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Stimmen Sie die Erwartungen mit Ihren Clients ab, um eine erfolgreiche Partnerschaft aufzubauen

Definieren Sie den Umfang der Arbeit und die zu erbringenden Leistungen klar, um Überlastung zu vermeiden

Erstellen Sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung, um rechtliche Probleme zu vermeiden

Die Vorlage eignet sich auch gut für Unternehmen, die das Outsourcing von Projektmanagement in Betracht ziehen, da sie ihnen hilft, Erwartungen und Verantwortlichkeiten mit externen Beratern zu formalisieren.

✅ Ideal für: Freiberufliche Berater und Agenturen, die neue Kundenbeziehungen klar und flexibel formalisieren möchten

12. Vorlage für Investitionsvereinbarungen von ClickUp

Sichern Sie Investitionsbedingungen, die Verteilung von Anteilen und Renditen mit der ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen

Die Vorlage für Investitionsvereinbarungen von ClickUp hilft Ihnen dabei, Finanzierungsverträge mit rechtlicher Präzision zu verwalten. Sie erfasst alle wichtigen Details, von der Festlegung der Kapitalanteile und Dividendenbedingungen bis hin zur Definition von Stimmrechten und Vertraulichkeitsklauseln.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Sie können Aufgaben zuweisen, Klauseln in separaten Ordnern organisieren und sogar Zeitleisten hinzufügen, um sicherzustellen, dass Fristen nicht versäumt werden

Mit Aufgaben-Checklisten und automatisch aktualisierten Fortschrittsleisten behalten Sie den Überblick und vermeiden langwierigen E-Mail-Verkehr

Ganz gleich, ob Sie Angel-Investoren an Bord holen oder eine Finanzierungsrunde formalisieren möchten – mit dieser Vorlage bleibt Ihr Investitionsprozess optimiert und transparent.

✅ Ideal für: Startups, Gründer und Investoren, die eine rechtlich einwandfreie, strukturierte Investitionsvereinbarung erstellen möchten, die sowohl Geld als auch Eigentümerschaftsrechte schützt

13. Vorlage für Arbeitsvereinbarungen von ClickUp

Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen die Erwartungen des Teams, Regeln für die Zusammenarbeit und Workflows fest

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen hilft Teams dabei, Erwartungen abzustimmen, die Zusammenarbeit zu verbessern und interne Reibungsverluste durch gemeinsame Werte und klare Verhaltensstandards zu reduzieren.

Das integrierte ClickUp Whiteboard erleichtert die gemeinsame visuelle Erstellung von Teamnormen, wie z. B. Kommunikationspräferenzen oder Entscheidungsregeln. Sie können auch Vorschlagsabschnitte oder Rückblicke hinzufügen, um Workflows im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Diese Vorlage ist ideal für jedes Team, das ClickUp nutzt, nicht nur als Hub für die Zusammenarbeit, sondern als vollwertige Business-Management-Software, um Ziele, Verhaltensweisen und Prozesse aufeinander abzustimmen.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Probieren Sie interaktive Boards wie die Persönlichkeitskarte aus, um individuelle Arbeitsstile (introvertiert, Macher, Denker usw.) zu identifizieren

Probieren Sie den Abschnitt „Ziele“ aus, in dem Mitglieder ihre Hoffnungen für das Team freigeben können

Verwenden Sie das Board „Themenlösung“, um Probleme anzusprechen, Lösungen vorzuschlagen und Vereinbarungen zu dokumentieren

✅ Ideal für: Teams, die klare Arbeitsnormen festlegen möchten, insbesondere in Remote- oder funktionsübergreifenden Umgebungen

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Projektvorschläge in Word, Excel und ClickUp

14. ClickUp-Trennungsvereinbarung

Legen Sie mit der Vorlage für Trennungsvereinbarungen von ClickUp Eigentums-, Verwahrungs- und Finanzbedingungen klar fest

Die Vorlage für Trennungsvereinbarungen von ClickUp ermöglicht es Paaren, die Komplexität einer Trennung mit minimalem Dokumentationsaufwand zu bewältigen. Damit können Sie alle wichtigen Dokumente zu finanziellen Vereinbarungen, Vermögensaufteilung, Sorgerecht und Unterhalt erstellen und verwalten. Jeder übersichtliche Abschnitt erleichtert die Abstimmung gegenseitiger Erwartungen und sorgt für eine übersichtliche Dokumentation.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Reduzieren Sie Missverständnisse und Konflikte während des gesamten Prozesses

Schaffen Sie ein Verständnis für die Rechte und Pflichten jeder Partei

Entscheiden Sie sich für eine für beide Seiten akzeptable Methode zur Beilegung künftiger Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten

✅ Ideal für: Paare, die sich trennen und Klarheit, rechtliche Absicherung und einfachen Zugriff auf Dokumente gewährleisten möchten

15. Vorlage für Arbeitsverträge von ClickUp

Definieren Sie mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge Rollen, Gehälter, Sozialleistungen und Arbeitsplatzregeln

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge bietet ein strukturiertes Layout für die Darstellung von Arbeitsbedingungen, Erwartungen an den Arbeitsplatz, Gehaltsrichtlinien und Verhaltensregeln am Arbeitsplatz und eignet sich perfekt für HR-Teams, die für Klarheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sorgen möchten. Die integrierten Abschnitte zu Anwesenheit, Urlaubsregelungen, Schutz geistigen Eigentums usw. sorgen für einen reibungslosen Einstieg und wahren gleichzeitig die Zinsen beider Parteien.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Halten Sie mit einer klar definierten Vereinbarung die Arbeitsgesetze ein

Schützen Sie Ihre gesetzlichen Rechte

Erhalten Sie einen strukturierten Rahmen für die Beilegung von Streitigkeiten

Verwenden Sie zunächst ein Textverarbeitungsprogramm wie ClickUp Docs, um Ihre Vereinbarung zu entwerfen, indem Sie Mitarbeiterdaten, Aufgabenbereiche und Beschäftigungsklauseln eingeben. So stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument innerhalb Ihres Workspace bearbeitet und geteilt werden kann. Von dort aus können Sie die Einhaltung und Aktualisierungen innerhalb von ClickUp nachverfolgen, sodass keine Richtlinie übersehen wird.

✅ Ideal für: HR-Fachleute und Eigentümer kleiner Unternehmen, die Arbeitsbedingungen für neue Mitarbeiter oder Mitglieder von Remote-Teams formalisieren möchten

16. Vorlage für gewerbliche Mietverträge von ClickUp

Legen Sie mit der Vorlage für gewerbliche Mietverträge von ClickUp die Bedingungen für die Anmietung eines gewerblichen Spaces fest, einschließlich Miete, Nutzung und Instandhaltung

Die Vorlage für gewerbliche Mietverträge von ClickUp ist speziell auf Vermieter im Lone Star State zugeschnitten. Sie bietet eine gebrauchsfertige Struktur für die Erstellung von befristeten Wohnraummietverträgen. Sie enthält alle wichtigen Felder zur Dokumentation wesentlicher Details wie Angaben zum Vermieter und Mieter, Dauer des Mietverhältnisses, Miethöhe, Ausstattung, Nutzungsbedingungen und Nebenkosten.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Legen Sie Verzugsgebühren, Sicherheitsleistungen und Details zur Einzugsinspektion fest

Von Klauseln zur vorzeitigen Kündigung bis hin zu Sachschäden, Haustieren und Parkplätzen – jeder Abschnitt ist vorformatiert und an die texanischen Gesetze anpassbar

✅ Ideal für: Vermieter oder Immobilienverwalter mit Sitz in Texas, die eine zuverlässige Vorlage für Mietverträge suchen, die alle rechtlichen Grundlagen abdeckt und an spezifische Mietsituationen angepasst werden kann

🧠 Wussten Sie schon? In den USA werden MOUs, MOAs (Memorandums of Agreement) und Absichtserklärungen oft ähnlich behandelt – in vielen Fällen werden sie synonym als vorläufige rechtliche Tools verwendet.

17. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsvertrag

Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge einen übersichtlichen Vertrag, der den Leistungsumfang, die Zahlung und die Zeitleisten festlegt

Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge definiert die Erwartungen zwischen Dienstleistern und Clients mit Abschnitten für Dienstleistungen, Zeitleisten und Zahlungsbedingungen, wodurch die Abstimmung der Verantwortlichkeiten vereinfacht wird.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Bewahren Sie die Kontaktdaten Ihrer Clients und andere Details an einem Ort griffbereit auf

Dokumentieren Sie jede Projektphase, um die Arbeit, den Prozess, die Zahlungsbedingungen und mögliche Szenarien für eine vorzeitige Fertigstellung darzustellen

Verhindern Sie, dass Verwirrung, versäumte Zahlungen und Änderungen des Leistungsumfangs Ihr Geschäft beeinträchtigen

✅ Ideal für: Freiberufler, Berater und Agenturen, die eine einfache, aber strukturierte Möglichkeit benötigen, Dienstleistungsverträge zu verfassen und zu formalisieren

18. Vorlage für Lieferantenvereinbarungen von ClickUp

Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge fest, was der Anbieter liefert, die Zahlungsbedingungen und die Liefererwartungen

Die ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge fasst Verantwortlichkeiten, Leistungserwartungen, Preise und Lieferfristen zusammen, um Unternehmen bei der Formalisierung ihrer Bedingungen mit Lieferanten zu unterstützen. Jeder Abschnitt, vom Arbeitsumfang bis zur Vertraulichkeit, sorgt dafür, dass die Vereinbarung rechtlich durchsetzbar und leicht verständlich ist.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Optimieren Sie Genehmigungen und Änderungsanfragen

Schützen Sie Ihr Geschäft mit Klauseln zum Schutz geistigen Eigentums und zur Haftungsfreistellung

Greifen Sie auf ein Tool für die Zusammenarbeit mit Clients zu, das Ihre Zinsen vereinfacht und schützt, wenn Sie mit Freiberuflern, Agenturen oder Anbietern zusammenarbeiten

✅ Ideal für: Unternehmer, die regelmäßig mit externen Anbietern zusammenarbeiten und eine klare, professionelle Vereinbarung wünschen

📚 Weiterlesen: Tipps zur Verbesserung des Kreditorenprozesses zur Optimierung Ihres Workflows

19. Vorlage für Mietverträge von ClickUp

Dokumentieren Sie Mieten, Kautionen, Bedingungen und Verantwortlichkeiten mit der Vorlage für Mietverträge von ClickUp

Die Vorlage für Mietverträge von ClickUp hilft Vermietern dabei, klare, rechtsverbindliche Bedingungen festzulegen, die alle Aspekte des Mietverhältnisses abdecken. In den dafür vorgesehenen Abschnitten können Sie Details wie Mietbetrag, Kaution, Dauer des Mietverhältnisses und Adresse der Immobilie hinzufügen.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Legen Sie Regeln für das Verhalten der Mieter, die Nutzung der Immobilie und die Zahlung von Nebenkosten unter einem Dach fest

Legen Sie Kündigungsklauseln fest, um Transparenz zu gewährleisten und rechtliche Streitigkeiten in Zukunft zu vermeiden

Schützen Sie Ihre Rechte als Vermieter und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass Mieter ihre Verpflichtungen verstehen

✅ Ideal für: Unabhängige Vermieter oder Immobilienverwalter, die klare Erwartungen festlegen und Streitigkeiten mit Mietern vermeiden möchten

20. ClickUp-Vorlage für Betriebsvereinbarungen für LLCs

Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Betriebsvereinbarungen Regeln, Pflichten der Mitglieder und die Eigentümerschaft für Ihre LLC fest

Die ClickUp-Vorlage für Betriebsvereinbarungen ist Ihr juristisches Dokument der Wahl, wenn Sie eine LLC gründen. Sie hilft Ihnen dabei, die Funktionsweise Ihres Unternehmens festzulegen, einschließlich Details zur Eigentümerschaft, den Rollen der Mitglieder, der Gewinnbeteiligung und den Entscheidungsprozessen.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Legen Sie die Rechte und Pflichten jedes Mitglieds klar fest

Regeln Sie finanzielle Angelegenheiten, Aufbewahrungspflichten und Verfahren für die Auflösung des Unternehmens

Vermeiden Sie Streitigkeiten und stellen Sie die Einhaltung staatlicher Gesetze sicher

✅ Ideal für: Unternehmer, die eine LLC gründen und eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Eigentümerschaft, Verantwortlichkeiten und interne Regeln zu strukturieren

📌 Quick Win: Fügen Sie Ihrer Absichtserklärung eine Kündigungsklausel hinzu, auch wenn es sich nicht um einen Vertrag handelt. Dies hilft beiden Parteien, sich im Falle einer Abweichung vom Plan einvernehmlich zu trennen.

21. Vorlage für eine Wettbewerbsverbotsvereinbarung von ClickUp

Verhindern Sie Konkurrenz und schützen Sie Geschäftsgeheimnisse mit der Vorlage für Wettbewerbsverbotsvereinbarungen von ClickUp

Die Vorlage für Wettbewerbsverbotsvereinbarungen von ClickUp hilft Unternehmen, ihre vertraulichen Informationen zu schützen und ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren. Sie definiert klar die Beschränkungen für ehemalige Mitarbeiter und verbietet ihnen, für einen bestimmten Zeitraum nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen ein konkurrierendes Unternehmen zu gründen oder sich einem solchen anzuschließen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Limitieren Sie die Möglichkeit von Mitarbeitern, Clients oder Kollegen abzuwerben, mit einer Abwerbeverbotsklausel

Schützen Sie sensible Geschäftsdaten wie Geschäftsgeheimnisse und Client-Listen mit dem Abschnitt „Vertraulichkeit“

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Verträgen mit Kommentaren, gemeinsamer Bearbeitung, Automatisierung, KI und mehr

✅ Ideal für: Arbeitgeber, die unlauteren Wettbewerb verhindern und Unternehmensdaten nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters schützen möchten

22. Vorlage für eine übergeordnete Vereinbarung von ClickUp

Vereinbaren Sie mit der ClickUp-Vorlage für Elternvereinbarungen das Sorgerecht, das Besuchsrecht und die elterlichen Pflichten

Mit der Vorlage für Elternvereinbarungen von ClickUp können gemeinsame Eltern ihre elterlichen Pflichten und Entscheidungen dokumentieren. Sie hilft dabei, Erwartungen zu definieren, Schlüsselaufgaben aufzuteilen und Angelegenheiten wie Sorgerecht, Besuchsrecht, Krankenversicherung und Unterhalt zu regeln.

Darüber hinaus können Co-Eltern mit den über 15 benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp, wie Liste, Kalender usw., Aufgaben und Zeitpläne für die Elternschaft visualisieren und effektiv verwalten, wodurch Missverständnisse und Konflikte minimiert werden.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Organisieren Sie übergeordnete Dokumente in einem gemeinsamen, sicheren Space

Holen Sie sich einen praktischen Fahrplan zur Beilegung von Streitigkeiten

Erstellen Sie einen gemeinsamen Kalender für die faire Verteilung von Aufgaben und Pflichten der Eltern

✅ Ideal für: Eltern, die eine klare, flexible und kooperative Möglichkeit suchen, gemeinsame Erziehungsaufgaben zu verwalten und sich über Verantwortlichkeiten abzustimmen

23. Vorlage für eine Haftungsfreistellungsvereinbarung von ClickUp

Limitieren Sie die Haftung und dokumentieren Sie Risikovereinbarungen mit der ClickUp-Vorlage für Haftungsausschlussvereinbarungen

Die Vorlage für eine Haftungsfreistellungsvereinbarung von ClickUp hilft Unternehmen oder Dienstleistern dabei, einen Vertrag zu erstellen, der die Haftungszuständigkeiten zwischen den Parteien festlegt. Sie legt eine klare Haftungsfreistellung fest und stellt sicher, dass eine Partei sich verpflichtet, die andere Partei nicht für potenzielle Risiken im Zusammenhang mit bestimmten Dienstleistungen oder Aktivitäten haftbar zu machen.

Sie können ganz einfach den Umfang der Vereinbarung entwerfen, Ausnahmen hervorheben, Haftungsausschlüsse ausfüllen und klären, welche Partei für bestimmte Risiken oder Incidents verantwortlich ist.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Dokumentieren Sie die durch die Vereinbarung geschützten Aktivitäten und Dienstleistungen

Listen Sie ganz einfach die für die Vereinbarung geltenden Gesetze auf

Legen Sie die Art des Schutzes klar fest, einschließlich Entschädigungen oder Verzichtserklärungen

✅ Ideal für: Unternehmen, die Vereinbarungen mit potenziellen Risiken formalisieren möchten, um sicherzustellen, dass alle Parteien sich ihrer Verantwortlichkeiten und des Umfangs des Haftungsschutzes bewusst sind

24. Vorlage für Ehevertrag von ClickUp

Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Eheverträge Bedingungen zu Finanzen, Eigentum und Verantwortlichkeiten fest

Die ClickUp-Vorlage für Eheverträge ist ein strukturiertes Rechtsdokument, das Paaren hilft, ihre Rechte, Pflichten und finanziellen Angelegenheiten vor der Eheschließung festzuhalten. Sie enthält Abschnitte zu Eigentümerschaft, Schuldenaufteilung, Unterhalt, minderjährigen Kindern und Umständen, die zu einer Scheidung führen können.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie Einkünfte, Krankenversicherung und Bankvereinbarungen

Verlassen Sie sich auf ein gebrauchsfertiges Format, das Verwirrung in einem hochsensiblen Prozess beseitigt

Legen Sie gemeinsame ClickUp-Ziele fest, um gegenseitige Erwartungen abzustimmen

✅ Ideal für: Paare, die sich proaktiv um die logistischen Aspekte ihrer Hochzeit kümmern und vor dem Ja-Wort eine transparente, rechtlich einwandfreie Vereinbarung treffen möchten

25. Vorlage für Vertragsüberprüfung von ClickUp

Überprüfen, kommentieren und genehmigen Sie Verträge gemeinsam mit der ClickUp-Vorlage für die Vertragsüberprüfung

Die Vorlage für die Vertragsüberprüfung von ClickUp ist ein leistungsstarker Workspace, der Ihren gesamten Vertragsverwaltungsprozess vereinfacht und organisiert. Jede Ansicht ist mithilfe der benutzerdefinierten Felder, Tags und Status von ClickUp sorgfältig strukturiert, sodass Sie leicht erkennen können, was überarbeitet werden muss, was genehmigt ist und in welcher Phase sich ein Vertrag derzeit befindet.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Die Listenansicht „Alle Verträge“ bietet eine vollständige Übersicht über Verträge und gruppiert diese nach „Geschäftstyp“ zur einfachen Nachverfolgung

In der Ansicht „Board für Vertragsüberprüfungsprozess“ wird jeder Vertrag als Aufgabenkarte angezeigt, wobei benutzerdefinierte Felder zur leichteren Bezugnahme hervorgehoben sind

Klicken Sie einfach auf eine Aufgabenkarte, um detaillierte Vertragsinformationen anzuzeigen, und ziehen Sie die Karte per Drag & Drop in die entsprechende Spalte, um den Status eines Vertrags zu aktualisieren

✅ Ideal für: Unternehmer und Führungskräfte, die den Überblick über vertragliche Vereinbarungen behalten möchten

📮 ClickUp Insight: 46 % der Wissensarbeiter verlassen sich auf eine Mischung aus Chat, Notizen, Projektmanagement-Tools und Teamdokumentation, um den Überblick über ihre Arbeit zu behalten. Für sie ist die Arbeit über verschiedene Plattformen verteilt, was es schwieriger macht, organisiert zu bleiben. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp alles. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Notizen, ClickUp Chat und ClickUp Brain ist Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zentralisiert, durchsuchbar und nahtlos verbunden. Verabschieden Sie sich von einer Überladung mit Tools – begrüßen Sie mühelose Produktivität.

26. ClickUp-Vorlage für einen Vertragszusatz

Nehmen Sie formelle Änderungen an bestehenden Verträgen vor, ohne alles neu schreiben zu müssen, indem Sie die ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze verwenden

Mit der Vorlage „Vertragsnachtrag“ von ClickUp ist es unglaublich einfach, Vertragsänderungen zu dokumentieren und zu verwalten. Ob Sie Klauseln hinzufügen, Bedingungen aktualisieren oder wichtige Punkte klären möchten – mit dieser Vorlage bleiben alle Parteien jederzeit auf dem gleichen Stand.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird

Mit ClickUp-Dokumenten können Sie Ihren Vertragszusatz ganz einfach direkt in Ihrem Workspace entwerfen, bearbeiten und speichern

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Stakeholdern zusammen, hinterlassen Sie Kommentare und stellen Sie sicher, dass jede Klausel vor der Fertigstellung überprüft wird

Die Board-Ansicht in ClickUp hilft Ihnen dabei, jeden Schritt des Nachtragsprozesses visuell zu organisieren, egal ob es sich um einen Entwurf, einen zur Überprüfung oder einen unterzeichneten Vertrag handelt, sodass Sie den Fortschritt auf einen Blick überwachen können

✅ Ideal für: Juristen, Projektmanager und Geschäftsinhaber, die häufig Vereinbarungen ändern und eine schnelle, strukturierte Möglichkeit benötigen, diese Änderungen zu dokumentieren

Erstellen Sie klare und professionelle Vereinbarungen mit ClickUp

Möchten Sie einen Vertrag mit einem Client abschließen, Erwartungen für Ihr Team festlegen oder eine Partnerschaft skizzieren? ClickUp ist Ihre perfekte Vertragsverwaltungssoftware, in der Vereinbarungen, Kommentare, Fristen und Nachverfolgungen nebeneinander angezeigt werden.

Die gebrauchsfertigen Vorlagen bieten Ihnen eine einfache und übersichtliche Möglichkeit, jede Art von Vereinbarung zu erstellen, freizugeben und zu speichern. Wählen Sie einfach die gewünschte Vorlage aus, passen Sie sie an Ihre Bedingungen an und versenden Sie sie.

Wenn Sie Hilfe benötigen, um den Überblick über alles zu behalten, bietet Ihnen ClickUp Brain KI-gestützte Hinweise, um Prioritäten zu setzen, Hindernisse zu erkennen und den Prozess reibungslos am Laufen zu halten.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und vereinfachen Sie Ihre Verträge, Vereinbarungen und alles dazwischen.