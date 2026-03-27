Die 10 besten Notiz-Apps im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Testen Sie unsere kostenlose Notepad-App – kein Herunterladen und keine Anmeldung erforderlich Wenn Sie auf der Suche nach einer Online-Notiz-App sind, sind Sie hier genau richtig. Zusätzlich zum kostenlosen Notepad, das wir in ClickUp integriert haben, haben wir auch einen interaktiven Notizblock entwickelt, den Sie ohne Konto nutzen können. Schauen Sie sich das an: ⬇️

Wenn Sie auf der Suche nach einer speziellen Notiz-App sind, können wir das gut nachvollziehen. Deshalb haben wir unten eine Liste unserer bevorzugten Notiz-Apps zusammengestellt.

Die besten Notiz-Apps auf einen Blick

Hier sind die besten Notiz-Apps auf einen Blick:

App Am besten geeignet für Besonderes Feature ClickUp Beste kostenlose Notiz-App mit KI und Aufgabenmanagement-Funktionen KI- und Automatisierungsfunktionen zum Zusammenfassen und Analysieren von Notizen sowie zum Erstellen von Aktionspunkten Notion Kollaborativer, anpassbarer Workspace Umfangreiche Integrations- und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Notizen, Dokumente, Wikis und mehr Evernote Umfangreiche Notizen organisieren Leistungsstarke Such- und Organisations-Features Microsoft OneNote Flexible Notizen Freiform-Arbeitsfläche, auf der Sie an beliebiger Stelle klicken können, um Text hinzuzufügen Apple Notes Nahtlose Integration mit Apple-Geräten Einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche mit iCloud-Synchronisierung Google Keep Schnelle Erfassung und Organisation mit Google Enge Integration mit anderen Google-Apps und -Diensten Obsidian Erweiterte Notizen mit verknüpften Notizen Versionshistorie für Notizen Joplin Open-Source-Begeisterte, denen Datenschutz einen Wert hat Vollständig anpassbar und mit Plugins erweiterbar Simplenote Fans von Minimalismus und ablenkungsfreien Apps Der Fokus liegt auf Nur-Text-Notizen und einfacher Synchronisierung Bear Schöne, minimalistische Designs Markdown-Formatierung und Fokusmodus

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 10 besten Notiz-Apps

Wir haben eine Liste mit Apps zusammengestellt, die nicht nur bei Berufstätigen beliebt sind, sondern die so gut wie jeder zu seinem Vorteil nutzen kann – ob Studenten, Freiberufler, Eigentümer von Geschäften oder Büroangestellte.

Beginnen wir mit unserem internen Favoriten.

1. ClickUp – die beste kostenlose Notiz-App mit KI

Probieren Sie ClickUp-Dokumente aus Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um benutzerdefinierte Schriftarten anzupassen, Aufgabenbeziehungen hinzuzufügen oder direkt im Dokument auf Aufgaben zu verlinken

ClickUp ist seit einigen Jahren meine bevorzugte Notiz-App, und das aus gutem Grund.

Ich nutze ClickUp Docs, um Notizen und Aufgaben festzuhalten und meine Wissensdatenbank sowie Wikis aufzubauen. So kann ich ganz einfach Aufgaben zuweisen und in Echtzeit mit meinen Team-Mitgliedern zusammenarbeiten.

Dank umfangreicher Formatierungsoptionen wie Aufzählungszeichen, Checklisten, Banner, Überschriften, Hervorhebungen und Code-Blöcke kann ich meine Dokumente benutzerdefiniert anpassen und bestimmte Abschnitte meiner Notizen hervorheben (ein Pluspunkt für visuelle Lerner!). Du kannst außerdem Multimedia-Elemente zu Docs hinzufügen und einbetten.

Ich habe diese Features sowohl in der Web- als auch in der Mobilversion genutzt, und sie funktionieren überall reibungslos.

ClickUp unterstützt außerdem bidirektionale Verknüpfungen innerhalb von ClickUp-Aufgaben mithilfe von Beziehungen – eine nahtlose Möglichkeit, ähnliche Aufgaben miteinander zu verbinden und eine umfassende Übersicht über meinen Workflow zu erhalten.

ClickUp Brain ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Strategie zur Notizenerstellung. Dieses KI-Tool hilft mir dabei, lange Notizen zusammenzufassen, Tabellen mit präzisen Daten zu erstellen, automatische Aufgaben-Updates zu erhalten und Informationen schnell und von überall in meinem Workspace zu finden.

Wenn ich es eilig habe, nutze ich ClickUp Brain, um Kommentar-Threads zu Aufgaben zusammenzufassen, damit ich den Überblick behalte, ohne jeden der über 200 Kommentare lesen zu müssen. (Ich nutze das oft für die Nachverfolgung des Wesentlichen aus dem Rauschen und um schnell zu sehen, woran mein Team gerade arbeitet.

Wenn Ihre Probleme beim Notieren jedoch speziell mit Meetings zusammenhängen, setzen Sie den ClickUp AI Meeting Notetaker ein! Er erfasst jedes einzelne Detail des Meetings und liefert es Ihnen als strukturiertes ClickUp-Dokument, sodass Sie sich mehr auf das Gesagte konzentrieren können, anstatt sich mit dem Notieren abzumühen. Sobald Sie das Dokument erhalten haben, bitten Sie ClickUp Brain einfach, aus den Notizen Aufgaben zu erstellen, oder senden Sie Ihren Kollegen über den ClickUp-Chat eine Zusammenfassung. Weitere Informationen finden Sie hier. 👇🏼

Der Notepad von ClickUp ist ein weiteres Feature, auf das ich mich für schnelle Notizen verlasse, egal ob auf meinem Smartphone oder meinem Desktop. Er ist ganz ungewollt zu meiner bevorzugten Schreib-App geworden. Viele meiner ersten Entwürfe erstelle ich hier mit einfacher Formatierung, bevor ich sie an einen anderen Ort verschiebe.

Das Beste daran ist, dass ich diese Einträge bei Bedarf auch in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln kann.

Wenn in der Notiz beispielsweise „Angebote per E-Mail an Sam senden“ steht, kann ich daraus schnell eine Aufgabe mit einer Frist und weiteren Details erstellen.

Wenn ich keine Zeit habe, ein Team-Mitglied anzurufen, um ihm etwas zu erklären, nutze ich ClickUp Clips. Damit kann ich Bildschirmaufnahmen direkt in Notizen freigeben und so ein visuelles und interaktives Element hinzufügen, das selbst einigen der besten Notiz-Apps fehlt.

Für diese Clips können Sie eine KI-gestützte Transkription erhalten, wodurch jedes gesprochene Wort in ClickUp durchsuchbar wird.

Transkribieren Sie Sprach- und Video-Notizen mit KI mithilfe von ClickUp Clips

Sie können auch den kostenlosen Online-Notepad von ClickUp direkt in Ihrem Browser ausprobieren, ganz ohne Anmeldung.

Darüber hinaus bietet ClickUp viele Vorlagen für Notizen, mit denen Sie Zeit sparen und Ihre Effizienz steigern können. Meine bevorzugte Vorlage ist die Projektnotizvorlage von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie die vielen verschiedenen Aspekte Ihres Projekts mit detaillierten Notizen mithilfe der Projektnotizvorlage von ClickUp

Sie umfasst anpassbare Status zur Nachverfolgung des Projektfortschritts, benutzerdefinierte Felder zur effizienten Kategorisierung und Visualisierung von Projektdaten sowie benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt-Diagramm, Kalender und mehr, um sich Ihrem Workflow anzupassen.

Ich nutze diese Vorlage, um:

Organisieren Sie Projektdetails (wie Projektbeschreibung, Umfang, Meilensteine) an einem Ort, der für alle Beteiligten Sichtbarkeit bietet

Teammitgliedern Aufgaben zuweisen

Bleiben Sie über Änderungen in Aufgaben auf dem Laufenden

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben und identifizieren Sie Engpässe

Sorgen Sie für eine klare Kommunikation unter den Team-Mitgliedern

Die besten Features von ClickUp

Laden Sie ClickUp herunter , um Notizen auf jedem Gerät Ihrer Wahl zu erstellen – auf Mobilgeräten, dem Desktop, als Chrome-Erweiterung, auf Smart Wearables und mehr

Nutzen Sie die Chrome-Erweiterung für schnelles Clip-Erstellen und Screenshots

Verwandeln Sie Notizen in Aufgaben und behalten Sie den Überblick über Ihre To-dos

Erstellen Sie Notizen für den privaten Gebrauch oder geben Sie sie frei und arbeiten Sie mit anderen zusammen – Sie entscheiden, wer Zugriff auf Ihre Notizen hat

Nutzen Sie Features für Notizen, Aufgaben- und Projektmanagement sowie Teamzusammenarbeit in einer einzigen App

Limitierungen von ClickUp

Erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit, wenn Sie die erweiterten Features für die Aufgabenverwaltungs-Software nutzen möchten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Das geht nicht nur mir so; viele ClickUp-Benutzer sind sich einig, dass Notepad für sie zu einem unverzichtbaren Tool geworden ist. Einer von ihnen bezeichnet ClickUp als die beste App für Projektmanagement und hebt hervor:

Früher habe ich Haftnotizen verwendet, aber jetzt kann ich mit Notepads meine Notizen und Gesprächspunkte nach Thema, Client und Priorität sortieren, insbesondere wenn ich mir vor Meetings etwas merken muss.

Früher habe ich Haftnotizen verwendet, aber jetzt kann ich mit Notepads meine Notizen und Gesprächspunkte nach Thema, Client und Priorität sortieren, insbesondere wenn ich mir vor Meetings etwas merken muss.

🧨 Nicht jedes versäumte Element ist ein Problem (es sei denn, Sie sind ein kleines Geschäft) Wenn Sie Ihre Arbeit über mehrere eigenständige Apps hinweg verwalten, ohne dass Betriebs- oder Administrator-Teams Sie unterstützen, fällt die gesamte Koordination auf eine Person zurück – in der Regel auf Sie. Die Videoproduktionsfirma path8 Productions stieß bei ihrer Expansion an diese Grenze. Die Arbeit verteilte sich auf Tools wie Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper. Die Produzenten verbrachten Zeit damit, Aktualisierungen zwischen den Systemen zu kopieren, anstatt Projekte voranzutreiben, was die Fertigstellung verzögerte und das Risiko von Verzögerungen erhöhte. Anstatt weitere Prozesse oder Mitarbeiter hinzuzufügen, haben sie alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst. ⚡ Die Auswirkungen 6 Tools, ersetzt durch einen einheitlichen Workspace

60 % weniger Zeitaufwand für die Vorbereitung von Team-Meetings (von 30–60 Minuten auf ca. 10 Minuten)

In weniger als 8 Wochen vollständig eingeführt

Echtzeit-Sichtbarkeit über Planung, Nachrichten und Zeiterfassung Durch die Zentralisierung von Kommunikation, Nachverfolgung von Projekten und Zeiterfassung ist das Problem der „ständigen Aktualisierung aller Tools“ verschwunden. Produzenten erfassen die Zeit nun direkt bei den Aufgaben, Unterhaltungen bleiben mit der Arbeit verknüpft und Tagesordnungen für Meetings erstellen sich automatisch aus den aktuellen Projektdaten. Für Gründer Pat Henderson war der größte Gewinn nicht nur die Effizienz. Es war die Fähigkeit, das Team auf Kurs zu halten, ohne den betrieblichen Aufwand zu erhöhen. Ersetzen Sie über 20 Tools durch einen leistungsstarken Workspace in ClickUp

2. Notion – die besten anpassbaren Workspaces für Ihre Notizen, Aufgaben und Wikis

via Notion

Notion unterstützt beim Erstellen von Notizen verschiedene Inhaltstypen, darunter Bilder, Textnotizen, Lesezeichen, Videos und Code. Du kannst diese mit intuitiven Funktionen wie Drag-and-Drop und Slash-Befehlen zu deinen Notizen hinzufügen.

Uns haben die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sehr gut gefallen. Damit konnten wir unseren Workspace an verschiedene persönliche und teambezogene Anforderungen anpassen, beispielsweise indem wir die Datenschutz-Einstellungen änderten, um vertrauliche Notizen von Meetings privat zu halten oder sie bei Bedarf mit Teammitgliedern freizugeben.

Ein Kritikpunkt, den das Team an Notion hatte, ist die unübersichtliche Struktur; manchmal verliert man sich in der App, und die Navigationsleiste ist nicht immer hilfreich. Andererseits ist sie bei Leuten, die Datenbanken und Wikis erstellen wollen, ziemlich beliebt. Versteh das mal einer.

Die Benutzererfahrung ist manchmal etwas durchwachsen; Fenster, die man gerne als separate Seiten öffnen würde, öffnen sich oft als Popups und umgekehrt. Das hängt natürlich von Ihren persönlichen Vorlieben ab.

Während ich die App testete, habe ich mit Notion KI herumprobiert, um herauszufinden, wie sie das Erstellen von Notizen und die Organisation vereinfachen kann. Ich habe ein paar Aufgaben aufgelistet, die hauptsächlich mit der Einführung eines neuen Produkts zu tun hatten, und Notion KI hat schnell automatisch die Schritte ausgefüllt, die ich zur Erledigung dieser Aufgaben befolgen musste. Auch wenn sie nicht ganz korrekt waren, hat das Tool seine Aufgabe recht gut gemeistert.

Die Plattform eignet sich gut für funktionsübergreifende Teams, in denen Zusammenarbeit unerlässlich ist. Kommentare und die Bearbeitung in Echtzeit bieten eine nahtlose Möglichkeit, gemeinsam mit Remote-Teams Ideen zu entwickeln, schnell Feedback zu sammeln und zu geben sowie alle auf dem Laufenden zu halten.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen und integrieren Sie Ihre Datenbank in Ihre Notizen

Greifen Sie über die Seitenleiste schnell auf wichtige Informationen zu

Notizen mit Markdown schreiben und formatieren

Konzentrieren Sie sich ganz auf das, was Sie schreiben – mit einem immersiven Erlebnis, das alles andere für den Moment in den Hintergrund treten lässt

Einschränkungen von Notion

Die komplexen Features und die Benutzeroberfläche können für neue Benutzer abschreckend wirken

Bietet keine Features zur Bildschirmaufzeichnung oder Transkription – dafür müssen Sie sich nach Alternativen zu Notion umsehen

Im Vergleich zur Desktop-Version wirkt die mobile App etwas klobig

Preise für Notion

Basic : Kostenlos

Plus : 12 $ pro Platz und Monat

Geschäft : 24 $ pro Platz und Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI kann für 10 $ pro Mitglied und Monat zu Ihrem Plan hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2000 Bewertungen)

3. Evernote – beste Organisation und Suchfunktion für Notizen

via Evernote

Bei Evernote ist es so, dass man seine erste Liebe nie vergisst. Ich habe Jahre damit verbracht, an Evernote herumzubasteln, um mein ideales Erlebnis und meinen idealen Workflow zu gestalten, aber es hat nie ganz geklappt.

Von Notizen, Aufgaben und Terminen bis hin zu Ihren bevorzugten Ressourcen aus dem Internet – mit Evernote können Sie ganz einfach alles, was Sie möchten, auf dem Gerät Ihrer Wahl speichern.

Ich konnte Evernote schnell mit ClickUp, Google Kalender, Slack und Microsoft Teams integrieren, sodass alle meine StandUp-Meetings, Kundengespräche und Erinnerungen automatisch mit Evernote synchronisiert wurden.

Das tool ist auch offline verfügbar, daher ist es beruhigend zu wissen, dass ich auch beim Camping oder auf Reisen ohne Internetzugang weiterhin auf meine Notizen zugreifen kann.

Die KI-gestützte Suchfunktion von Evernote ist schnell und intuitiv. Sie funktioniert bei PDFs, Dokumenten und Bildern, sodass das Durchsuchen einer großen Anzahl von Notizen und Inhalten kein Problem darstellt.

Mit dem Feature „Aufgaben“ können Sie Projektschritte skizzieren und anderen Verantwortlichkeiten zuweisen – eine großartige Möglichkeit, unterwegs mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Die besten Features von Evernote

Speichern Sie Ausschnitte aus dem Internet mit Web Clipper direkt in Ihren Notizen

Scannen, digitalisieren und organisieren Sie Papierdokumente mit der Kamera Ihres Smartphones

Führen Sie die Bearbeitung von Notizen und Aufgaben in Echtzeit durch und sorgen Sie dafür, dass alle Mitwirkenden auf dem gleichen Stand sind

Limitierungen von Evernote

Eine eingeschränkte kostenlose Version, die Benutzer zu einem Premium-Abonnement drängt. Wenn Sie nach einer günstigeren Option suchen, sehen Sie sich andere Notiz-Apps auf dieser Liste an oder entdecken Sie diese Evernote-Alternativen

Preise für Evernote

Free

Privat : 14,99 $/Monat

Benutzerdefinierte Pläne verfügbar

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8200 Bewertungen)

Die meisten Benutzer schätzen es, wie schnell und einfach sie ihre Notizen in Evernote finden und organisieren können. Ein Benutzer schätzt zudem die Möglichkeit, Notizen miteinander zu verknüpfen, um nahtlos eine Wissensdatenbank aufzubauen:

Ich bin fest davon überzeugt, dass Evernote seinem Logo alles zu verdanken hat: Es hilft tatsächlich dabei, ein Gedächtnis wie ein Elefant aufzubauen – nicht nur in Bezug auf die Kapazität, sondern auch hinsichtlich der unbegrenzten Verbindungen, die man nach seinen bevorzugten Klassifizierungsregeln erstellen und erweitern kann. Man kann so viele Tags, Notizbücher und Unterordner hinzufügen, wie man möchte, ganz zu schweigen von den internen Verknüpfungen, die Notizen miteinander verbinden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Evernote seinem Logo alles zu verdanken hat: Es hilft tatsächlich dabei, ein Gedächtnis wie ein Elefant aufzubauen – nicht nur in Bezug auf die Kapazität, sondern auch hinsichtlich der unbegrenzten Verbindungen, die man nach seinen bevorzugten Klassifizierungsregeln erstellen und erweitern kann. Man kann so viele Tags, Notizbücher und Unterordner hinzufügen, wie man möchte, ganz zu schweigen von den internen Verknüpfungen, die Notizen miteinander verbinden.

4. Microsoft OneNote – die beste App für frei formatierte Notizen mit Synchronisierung auf mehreren Geräten und Funktionen für die Zusammenarbeit

via OneNote

Microsoft OneNote bietet eine Reihe von tools zum Erstellen von Notizen, die verschiedene Eingabemöglichkeiten unterstützen, darunter Tippen, Handschrift und Zeichnen.

Sie können Inhalte aus dem Internet direkt in Ihre Notizen einbinden und so den Recherche- und Dokumentationsprozess optimieren. Ich fand die Organisation von OneNote schon immer großartig. Es ist so einfach, mit nur wenigen Klicks genau das zu finden, wonach man sucht. Was mir außerdem gefällt, ist, dass die App weniger starr und bei Text, Nummern und Bildern flexibler ist.

Sie können schnell eine Formel, eine Tabelle oder ein Bild zur gleichen Notiz hinzufügen. Ich schätze die Fluidität dieses Ansatzes – es fühlt sich wie ein natürliches Notiz- und Tagebucherlebnis an.

OneNote-Vorlagen bieten einen praktischen Ausgangspunkt für die Organisation Ihrer Notizen, egal ob Sie ein Projekt planen, die Nachverfolgung von Aufgaben durchführen oder Tagebuch führen.

Unser Team hat die Features für die Zusammenarbeit getestet, die recht nahtlos funktionierten. Sie können gemeinsam mit Familienmitgliedern oder Ihrem Team an Einkaufslisten, Partyvorbereitungen oder beruflichen To-do-Listen arbeiten, und Ihre Notizen werden in Echtzeit aktualisiert. Es ist immer diese Vernetzung der Microsoft-Suite, die ihr Alleinstellungsmerkmal und gleichzeitig ihre Einschränkung darstellt – je nachdem, wen man fragt.

Die besten Features von Microsoft OneNote

Erleben Sie das Gefühl eines physischen Ordners mit separaten Abschnitten und Seiten im Layout des digitalen Notizbuchs

Handschriftliche Notizen in getippten Text umwandeln

Führen Sie eine Synchronisierung Ihrer Notizen geräte- und plattformübergreifend durch, damit der Gedankengang nicht unterbrochen wird

Greifen Sie auch offline auf Ihre Notizen zu

Limitierungen von Microsoft OneNote

Um auf das Tool zugreifen zu können, benötigen Benutzer ein Microsoft 365-Abonnement. Andernfalls müssen Sie auf OneNote-Alternativen zurückgreifen.

Bietet vor allem eine Integration mit Microsoft-Produkten, was für Benutzer anderer Ökosysteme einschränkend ist

Preise für Microsoft OneNote

Free

Kostenpflichtige Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (über 1800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1500 Bewertungen)

👉🏽 Unser Small Business AI Playbook erklärt Ihnen genau, wie Sie KI einsetzen können, um Ihre Workflows zu vereinfachen.

5. Apple Notes – die beste Notiz-Integration für Apple-Benutzer

via Apple Notes

Apple Notes ist eine einfache, aber effiziente Notiz-App, die auf allen Apple-Geräten funktioniert. Wenn Sie sich intensiv mit dem Apple-Ökosystem beschäftigen, könnte dies Ihr bevorzugtes tool werden.

Es ist nach wie vor die unkomplizierteste App, wenn Sie im Apple-Ökosystem arbeiten – rufen Sie sie jederzeit auf Ihrem Mac aus der rechten unteren Ecke auf, und sie erscheint sofort. Die Synchronisierung funktioniert meist hervorragend; etwas auf dem Handy zu kopieren und auf dem Desktop einzufügen, ist einfach genial. Es sind die kleinen Dinge, die das Erlebnis auszeichnen.

Wenn Sie mehr von der App erwarten, werden Sie enttäuscht sein. Schon das Verschieben von Text, das Formatieren und das Einrücken sind nicht einfach oder unkompliziert. Weitergehende Anwendungsfälle werden nicht unterstützt.

Sie können verschiedene Arten von Inhalten speichern, darunter Bilder, Weblinks, handschriftliche Notizen, Karten, PDFs und Skizzen.

Ich bevorzuge das Scan-Feature von Apple Notes, um Dokumente direkt von meinem iPhone aus zu scannen – es sind keine Scanner von Drittanbietern erforderlich! Die Dokumente werden direkt in Notes als PDFs gespeichert.

Die besten Features von Apple Notes

Erstellen Sie Notizen, führen Sie die Bearbeitung von Listen durch, organisieren Sie Notizen in Ordnern und verwalten Sie Anhänge

Heften Sie wichtige Notizen oben mit Priorität fest, um schnell darauf zugreifen zu können

Fügen Sie Tags hinzu, um Notizen einfach zu sortieren und zu finden

Vorgefertigte Vorlagen für Apple Notes

Einschränkungen von Apple Notes

Beschränkt auf Benutzer innerhalb des Apple-Ökosystems

Preise für Apple Notes

Free: Kostenlos auf allen Apple-Geräten verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

G2 : Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Schau dir diese Alternativen zu Apple Notes an!

6. Google Keep – am besten geeignet für einfache Notizen und Erinnerungen

via Google Keep

Mit Google Keep können Benutzer mühelos eine Vielzahl von Inhalten wie Notizen, Listen, Fotos und Audioaufnahmen erfassen und alles auf einem digitalen Board organisieren.

Das Freigeben von Notizen an Familie und Freunde ist ganz einfach. Sie können beispielsweise eine Einkaufsliste freigeben und Aktualisierungen in Echtzeit sehen, sobald Elemente abgehakt werden – ein ständiger Austausch ist nicht nötig.

Mir persönlich gefällt das Feature für Sprachnotizen von Google Keep. Wenn ich es eilig habe und etwas Wichtiges notieren muss, kann ich stattdessen einfach eine Sprachnotiz aufnehmen und diese später in Text umwandeln – schnell und effizient!

Ähnlich wie bei Apple Notes ist es schwierig, komplexere oder fortgeschrittenere Funktionen aus dem tool herauszuholen. Man könnte meinen, Google würde mehr Aufwand betreiben, um die Keep-Erfahrung mit Google Tasks und Kalender zu verbinden, aber das ist nicht geschehen. Es handelt sich weiterhin um getrennte Anwendungen, was frustrierend sein kann, wenn man eine All-in-One-Software oder -Erfahrung sucht.

Die besten Features von Google Keep

Lassen Sie sich mit zeit- und ortsbasierten Erinnerungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort an Ihre Aufgaben erinnern

Organisieren Sie Ihre Notizen mithilfe von Beschreibungen und Farben

Integrieren Sie Ihre Notizen nahtlos in Google Docs, Kalender und andere Apps innerhalb des Google-Ökosystems

Heften Sie Notizen an die Startseite Ihres Geräts und behalten Sie den Überblick über Aufgaben mit Priorität

Einschränkungen von Google Keep

Eher für kurze Notizen als für detaillierte, umfangreiche Notizen geeignet

Die Features sind für eine komplexe Notizorganisation zu einfach

Preise für Google Keep

Kostenlos: Mit einem Google-Konto völlig kostenlos nutzbar

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2 : Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Schau dir diese Alternativen zu Google Keep an!

7. Obsidian – am besten geeignet für fortgeschrittene Notizen mit verknüpften Notizen

via Obsidian

Obsidian ist eine Notiz-App, die für Menschen wie mich nützlich ist, die Hunderte oder Tausende von Notizen auf ihren Geräten haben.

Was mir an diesem Tool am besten gefällt, sind die Verknüpfungen und bidirektionalen Verbindungen – man kann Verbindungen zwischen Notizen, Ideen, Personen, Orten und vielem mehr herstellen.

Ich habe zum Beispiel mehrere Notizen zu verschiedenen Marketingkampagnen für dasselbe Produkt gespeichert. Durch Verknüpfungen konnte ich alles zusammenhalten und schnell auf relevante Notizen zugreifen. Ein interaktives Diagramm deckt zudem verborgene Muster in den Notizen auf und visualisiert deren Beziehungen.

In diesem Zusammenhang bin ich ein großer Fan von Obsidian und Notion. Aber wenn ich Notion und Obsidian direkt miteinander vergleichen muss, würde ich mich jederzeit für Notion entscheiden, da dessen Features zum Teilen von Notizen und zur Zusammenarbeit viel reibungsloser funktionieren. Obsidian ist großartig, wenn man viel Zeit mit dem Tool selbst verbringen möchte. Wenn man jedoch nach Features für die Zusammenarbeit oder Integration sucht, mit denen man Informationen oder Aufgaben weiterleiten kann, um den eigenen Workflow zur Steigerung der Produktivität zu unterstützen – dafür ist es nicht ausgelegt.

Die besten Features von Obsidian

Brainstormen, recherchieren und Ideen entwickeln auf Canvas – Ihrem persönlichen Space

Verfolgen Sie die Versionshistorie Ihrer Notizen bis zu einem Jahr zurück

Gestalten Sie Ihr individuelles Erlebnis mit Plugins und Themes

Bestimmen Sie, welche Dateien Sie für die Synchronisierung mit welchen Geräten verwenden möchten

Limitierungen von Obsidian

Die Zusammenarbeit mit anderen bei Notizen ist ein komplexer Prozess

In erster Linie eine Desktop-App; die mobile Version ist nicht so leistungsstark oder benutzerfreundlich

Preise für Obsidian

Privat : Kostenlos

Synchronisierung: 5 $ pro Benutzer und Monat

Veröffentlichung: 10 $ pro Website und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Die meisten Obsidian-Benutzer schwören auf die einfache Verwendung von Markdown zur Formatierung ihrer Notizen in der App.

Die Markdown-Unterstützung von Obsidian ist ebenfalls hervorragend. Damit lassen sich meine Notizen ganz einfach formatieren und mit Bildern, Tabellen und anderen Medien ergänzen.

Der Markdown-Support von Obsidian ist ebenfalls hervorragend. Damit lassen sich meine Notizen ganz einfach formatieren und mit Bildern, Tabellen und anderen Medien ergänzen.

Einigen gefällt jedoch nicht, dass viele grundlegende und interessante Features – wie Cloud-Synchronisierung und ein Abonnement für mehrere Geräte – kostenpflichtig sind.

Nachteile: „Man muss für das Abonnement zur Verknüpfung mehrerer Geräte bezahlen; ich finde, das sollte eine einmalige Zahlung sein.“

Nachteile: „Man muss für das Abonnement zur Verknüpfung mehrerer Geräte bezahlen; ich finde, das sollte eine einmalige Zahlung sein.“

8. Joplin – die beste Open-Source-Notiz-App mit starkem Fokus auf Datenschutz

via Joplin

Joplin ist eine Open-Source-Notiz-App, die Ihnen hilft, Ihre Gedanken in Worte zu fassen und Sicherheit beim Zugriff auf Windows, macOS, Linux und iOS zu bieten. Das tool unterstützt Multimedia-Notizen, darunter Bilder, Videos, PDFs und Audiodateien.

Die Features zum Freigeben und zur Zusammenarbeit sind nahtlos. So konnte ich meine Notizen mit Freunden, Familie und Kollegen freigeben und problemlos gemeinsam mit ihnen daran arbeiten.

Es gab auch die Möglichkeit, eine Notiz (im Internet) zu speichern und den Link mit anderen zu freigeben – eine einfache Möglichkeit, Aufgabenlisten, Unternehmens-Wikis oder Besprechungsnotizen mit einer großen Gruppe von Personen zu teilen.

Joplin bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Plugins, benutzerdefinierte Designs und Texteditoren (wie Rich Text und Markdown), sodass Sie das Tool ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.

Obwohl es sich um eine Open-Source-App handelt, gewährleistet sie Datenschutz durch End-to-End-Verschlüsselung (E2EE). Ihre Notizen sind nur für Sie zugänglich, es sei denn, Sie entscheiden sich, sie freizugeben.

Die besten Features von Joplin

Formatieren Sie Ihre Notizen mit Rich Text oder Markdown

Speichern Sie Seiten oder machen Sie Screenshots direkt mit der Web Clipper-Erweiterung (verfügbar für Chrome und Firefox)

Arbeiten Sie offline und machen Sie sich unterwegs Notizen

Limit von Joplin

Die Benutzeroberfläche ist nicht so benutzerfreundlich wie bei einigen kommerziellen Angeboten, was ihre Attraktivität für weniger technikaffine Benutzer einschränkt

Die Synchronisierung erfordert im Vergleich zu anderen gängigen Notiz-Apps etwas mehr Setup

Preise für Joplin

Basic: Ab 2,99 € pro Monat (ca. 3,25 USD)

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Schau dir diese Joplin-Alternativen an!

9. Simplenote – am besten geeignet für ablenkungsfreies Notieren mit Fokus auf Nur-Text

via Simplenote

Simplenote ist eine unkomplizierte Notiz-App, die sich über mehrere Geräte und Plattformen hinweg synchronisiert, darunter Android, iOS, Mac, Windows, Linux und Browser. Notizen werden automatisch in Echtzeit auf allen Geräten aktualisiert – Sie müssen nicht nach einer Schaltfläche für die Synchronisierung suchen!

Ich fand das Feature „Versionshistorie“ am nützlichsten. Manchmal erstelle ich eine detaillierte Notiz zu einem Thema, und sobald die Arbeit erledigt ist, führe ich eine Bearbeitung der Notiz mit neuen Inhalten durch. Wenn ich diese Notiz später wiederfinden möchte, ist das nicht mehr möglich.

Simplenote ist in solchen Fällen ein echter Lebensretter – es sichert Notizen bei jeder Änderung, sodass ich nachschauen kann, was ich vor Tagen, Wochen oder sogar Monaten notiert habe.

Die Benutzeroberfläche ähnelt stark der von Apple Notes, allerdings gibt es keine Möglichkeit, Bilder oder Skizzen hinzuzufügen.

Die besten Features von Simplenote

Organisieren Sie Ihre Notizen mithilfe von Tags und rufen Sie sie mit der Sofort-Such-Funktion dieser Android-Notiz-App schnell wieder ab

Arbeiten Sie mit Freunden und Teammitgliedern zusammen, indem Sie Listen freigeben, Anweisungen posten oder Notizen online veröffentlichen

Notizen im Markdown-Format schreiben, in der Vorschau anzeigen und veröffentlichen

Einschränkungen von Simplenote

Keine Option zum Einfügen von Tabellen

Es fehlt jeglicher ästhetischer Reiz

Preise für Simplenote

Kostenlos für alle Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Simplenote

G2 : 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Simplenote scheint eine beliebte Wahl für Notizen im Unterricht und bei Meetings zu sein, wobei die Benutzer die einfache, schnörkellose Benutzeroberfläche schätzen.

Es hat mir bei Meetings sehr geholfen, eine Notiz zum Protokoll zu machen.

Es hat mir bei Meetings sehr geholfen, eine Notiz zum Protokoll zu machen.

Der Nachteil ist natürlich das Fehlen von Extras wie Vorlagen, wie dieser Benutzer anmerkt.

10. Bear – die schönste, minimalistische Benutzeroberfläche (für Apple-Benutzer)

via Bear

Bear ist eine Markdown-basierte Notiz-App, mit der Sie verschiedene Arten von Inhalten (einschließlich Text, Fotos, Tabellen und To-do-Listen) innerhalb einer einzigen Notiz formatieren und organisieren können.

Mir gefiel das Design sehr gut, vor allem die minimalistische Benutzeroberfläche – dadurch fühlte ich mich weniger gestresst, als ich mit der App herumspielte, obwohl ich eine riesige Liste mit Aufgaben abzuarbeiten hatte!

Bear ist für Mac, iPhone und iPad verfügbar. Es ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie eher zum Apple-Ökosystem tendieren und nach einer optisch ansprechenderen Alternative zu Apple Notes suchen.

Wenn Sie sich für die kostenpflichtige Version, Bear PRO, entscheiden, stehen Ihnen erweiterte Features zur Verfügung, wie beispielsweise OCR-Suchfunktionen und der Export von Notizen in verschiedene Formate (PDF, HTML, DOCX und JPG). Das Geld lohnt sich, wenn Sie sich für Design interessieren.

Die besten Features von Bear

Formatieren Sie Ihre Notizen mit einfachem Markdown

Organisieren Sie Notizen mit flexiblen Tagging-Systemen

Verwenden Sie die Ausblendfunktion, um sich jeweils auf einen Abschnitt zu konzentrieren und den Rest auszublenden

Benutzerdefinierte Designs für die App

Limitierungen von Bear

Nur für iOS und macOS verfügbar, was eine Nutzung auf das Apple-Ökosystem begrenzt.

Einige grundlegende Features, wie die iCloud-Synchronisierung und Exportoptionen, erfordern ein Abonnement

Wenn Sie Windows oder ein anderes Betriebssystem verwenden, können Sie sich diese Alternativen zur Bear-App ansehen.

Preise für Bear

Basic : Kostenlos

Pro: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bear

G2 : 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (Nicht genügend Bewertungen)

Worauf sollten Sie bei Notiz-Apps achten?

Achten Sie bei der Auswahl einer App vor allem auf Features, die Ihre Arbeitsabläufe ergänzen und Ihre Produktivität steigern. Ich lege großen Wert darauf, wie ich arbeite, und nutze vielfältige Methoden, um produktiv zu sein und mich weniger von den Informationen belastet zu fühlen, die ich mir merken muss.

Hier sind einige Schlüsselaspekte, die Sie beachten sollten:

Organisationsfunktionen: Notiz-Apps mit Organisationswerkzeugen wie Ordnern, Tags und leistungsstarken Suchfunktionen helfen dir dabei, Notizen einfach zu kategorisieren und wiederzufinden (das ist mir besonders wichtig; bidirektionale Verknüpfungen oder Abhängigkeiten sind meine bevorzugten Features. Sie helfen mir zu verstehen, wie meine Arbeit mit anderen Prioritäten oder Ideen verbunden ist und von diesen abhängt) Integrationsmöglichkeiten: Achten Sie darauf, dass sich Ihre Notiz-App nahtlos in andere Tools integrieren lässt, die Sie häufig nutzen – wie Kalender-Apps, Achten Sie darauf, dass sich Ihre Notiz-App nahtlos in andere Tools integrieren lässt, die Sie häufig nutzen – wie Kalender-Apps, Software für Projektmanagement und Kollaborationsplattformen –, um Ihren Workflow zu optimieren (auch dies ist entscheidend für meine persönliche und berufliche Produktivität). Ich speichere meine Notizen oft vom Kindle, um sie als Referenzmaterial in meine App für Projektmanagement zu übertragen, und wenn ich etwas im Internet lese, möchte ich in der Regel eine damit verbundene Idee als potenzielles Thema für den ClickUp-Blog hinzufügen)* Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer App mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die das schnelle Hinzufügen, die Bearbeitung, das Organisieren und das Abrufen von Notizen vereinfacht KI-Unterstützung: Halten Sie Ausschau nach Halten Sie Ausschau nach KI-gestützten Notiz-Apps , die Ihnen helfen können, Notizen zusammenzufassen, Transkripte für Meetings und Videos zu erstellen, Notizen intuitiv zu bearbeiten oder anzulegen und Ihre Notizen besser zu organisieren. (Dies hat meine Art, Notizen zu machen, am stärksten beeinflusst. Früher habe ich Zeit damit verbracht, meine schlecht geschriebenen Rohnotizen zusammenzufassen, aber jetzt überlasse ich das der KI, was mir eine Menge Zeit spart. Jetzt kann ich direkt zu meinen ausgefeilten Notizen als Ausgangspunkt übergehen.) Geräteübergreifender Zugriff: Wählen Sie eine App, die auf allen Ihren Geräten eine Synchronisierung ermöglicht, damit Sie überall auf Ihre Notizen zugreifen können – im Büro, zu Hause oder unterwegs

Diese wesentlichen Features haben mir dabei geholfen, die vielen auf dem Markt erhältlichen Notiz-Tools zu sichten und die besten für Sie zu finden.

Welche ist die beste Notiz-App von allen?

Die von uns getesteten und ausgewählten Apps haben einige Gemeinsamkeiten: Sie sind alle einfach zu bedienen, plattformübergreifend verfügbar und helfen mir, besser organisiert und mit höherer Produktivität zu arbeiten.

Zwar eignen sie sich hervorragend zum Erstellen von Notizen und zum späteren Abrufen, doch nur sehr wenige tools gehen über die Grundfeatures hinaus.

Ich bevorzuge Tools, die mir helfen, private und berufliche Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Daher bevorzuge ich Apps mit erweiterten Features wie Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Projektmanagement und soliden Integrationsmöglichkeiten.

Mehrere Notiz-Apps auf meinem Gerät zu haben, verfehlt den Zweck – es überfüllt nur meinen digitalen Raum und überfordert mich. Deshalb nutze ich gerne eine leistungsstarke App, die viele Funktionen erfüllt und sich in meine technische Infrastruktur integrieren lässt.

Es gibt nur eine Software, die alle Kriterien erfüllt – ClickUp!

Die App vereinfacht das Erstellen von Notizen mit Docs, Notepad und gebrauchsfertigen Vorlagen. Die KI-Funktionen beschleunigen das Schreiben, rufen alte Notizen ab und transkribieren Sprachnotizen. Und dank Projektmanagement-Tools behalten wir den Überblick über Aufgabenlisten und können mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus!