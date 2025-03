die 10 besten Apps für Notizen für Android im Jahr 2025

Es gibt zahllose Situationen, in denen Notizen für die tägliche Arbeit unerlässlich sind, sei es das Aufschreiben von Meeting-Notizen, das Festhalten von Ideen während Brainstorming-Runden oder einfach das Notieren der letzten Inspiration. Oder vielleicht sind Sie kürzlich auf aufschlussreiche Online-Nachrichten gestoßen, die Sie für spätere Zwecke aufbewahren möchten.

Das Letzte, was Sie in solchen Fällen brauchen, ist ein unzuverlässiges, unorganisiertes System mit handschriftlichen Notizen. Stattdessen brauchen Sie ein app zur Erfassung von Notizen mit der es ein Kinderspiel ist, spontan Notizen zu machen, sie in effektive Kategorien einzuteilen und sie in umsetzbare Ideen zu verwandeln.

Wenn Sie ein Android-Benutzer sind, bieten einige der besten Apps für Notizen für Android einzigartige, Android-spezifische Features und Vorteile, um Ihre Notizen zu verbessern.

Was ist eine App für Notizen?

Eine App für Notizen ist eine digitale Möglichkeit, alle wichtigen Notizen zu schreiben, zu speichern und zu organisieren. In einigen Fällen können Sie sogar handschriftliche Notizen speichern und organisieren, da Sie Dokumente einscannen und Ihrem Ablagesystem hinzufügen können.

Die meisten Apps für Android sind nicht nur einfache Text-Editoren mit einem Ordner-System im Anhang. Stattdessen bieten sie fortgeschrittene Features, wie z. B. die Möglichkeit,:

Organisieren von Notizen in Gruppen, je nach Zweck und Herkunft

Speichern von Video-, Sprach- und Textnotizen

Freigeben von Notizen über verschiedene Geräte hinweg, so dass Sie Notizen auf Ihrem Handy machen und sie später auf Ihrem Tablet überprüfen können

Bilder oder Audionotizen einbinden und Dateien an Ihre Notizen anhängen, um den Kontext zu verbessern

Die besten Apps für Notizen für Android verfügen auch über erweiterte Funktionen, die über die hier aufgelisteten grundlegenden Funktionen hinausgehen, wie z. B haftnotizen zu erstellen für Brainstorming-Aktivitäten. Ihr Hauptzweck bleibt jedoch derselbe: Apps für Notizen machen das Notieren von Gedanken oder Informationen einfacher und unkomplizierter.

Worauf sollte man bei einer App für Notizen für Android achten?

Auch wenn die Auswahl groß ist, haben alle guten Apps für Notizen einige Features gemeinsam, die es wert sind, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Achten Sie genau auf die folgenden Features, wenn Sie Ihre Notizen machen strategien für die Aufnahme von Notizen mit Ihrer Android App auf die nächste Stufe zu heben.

Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher es ist, Notizen zu schreiben, zu verwalten und mit anderen Geräten oder Benutzern freizugeben, desto besser

Je einfacher es ist, Notizen zu schreiben, zu verwalten und mit anderen Geräten oder Benutzern freizugeben, desto besser Gratis oder niedriger Preis: Sie werden wahrscheinlich auf einige In-App-Käufe oder Premium-Stufen stoßen, um alle Features nutzen zu können. Aber eine gute App für Notizen sollte eine kostenlose Version anbieten, mit der Sie schnell Notizen und Aufgabenlisten erledigen können

Sie werden wahrscheinlich auf einige In-App-Käufe oder Premium-Stufen stoßen, um alle Features nutzen zu können. Aber eine gute App für Notizen sollte eine kostenlose Version anbieten, mit der Sie schnell Notizen und Aufgabenlisten erledigen können Klare Organisation: Es geht nicht nur um die Möglichkeit, auf Notizen zuzugreifen. Stattdessen sollte Ihre App es Ihnen leicht machen, Ihre Notizen nach Themen oder Kategorien zu organisieren

Es geht nicht nur um die Möglichkeit, auf Notizen zuzugreifen. Stattdessen sollte Ihre App es Ihnen leicht machen, Ihre Notizen nach Themen oder Kategorien zu organisieren Intuitive Suche: Je einfacher es ist, die Dateien der letzten Notizen oder sogar den Text innerhalb dieser Notizen zu finden, desto benutzerfreundlicher ist die App, was besonders wichtig ist, wenn die Prozesse in Ihrem Unternehmen mit der Zeit immer komplexer werden

Erweiterte Features: Erledigt zum Beispiel die app für Notizen über Tools der künstlichen Intelligenz (KI) ? Können Sie Notizen in andere Apps exportieren, und wie interagiert die App mit anderen Google-Diensten?

10 beste Apps für Notizen für Android 2024

Mit diesen Nuancen im Hinterkopf ist es an der Zeit, zur Liste zu kommen. Wir stellen Ihnen die besten Apps zur Erstellung von Notizen für Android vor, mit denen Sie Ihre Organisation und Ihr Erinnerungsvermögen verbessern können.

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Tools für die Erstellung von Notizen wie ClickUp Notepad und Docs. Dank seiner umfangreichen und benutzerfreundlichen Features ist es sogar eines der besten Google Keep-Alternativen auf dem Markt. ClickUp Notepad kann es mit jeder anderen App für Notizen auf dieser Liste aufnehmen. Die ClickUp Dokumente feature speichert Ihre Arbeit mit einem Rich Text Editor und ermöglicht zusammenarbeit in Echtzeit mit Ihrem Team, und die Whiteboard-Funktion ist perfekt, wenn Sie gerne mit Haftnotizen arbeiten.

Aber es sind die erweiterten Funktionen rund um diese beiden Features, die wirklich glänzen. Was wäre zum Beispiel, wenn ein KI-Assistent Ihre Notizen zusammenfassen und dynamisch in Aufgaben umwandeln könnte? Wie wäre es, wenn diese Aufgaben dynamisch in größere Arbeitsabläufe eingebunden würden, um sicherzustellen, dass Sie die Termine für Ihre Projekte immer einhalten? ClickUp hat die Lösung für Sie!

Mit ClickUp Apps für alle Geräte einschließlich Android, können Sie Ihre letzten Notizen ganz einfach auf Ihrem PC, Telefon und Tablet freigeben. Es ist die perfekte Lösung für alle, die nicht nur eine spezielle App für Notizen suchen, sondern eine umfassende Suite von produktivität Apps auf einer einzigen Plattform vereint.

ClickUp beste Features

Notepad: Ein einfacher Weg, um schnell Notizen zu machen, Bilder hinzuzufügen und einfache Textnotizen in umsetzbare Aufgaben und Zu erledigen-Elemente zu verwandeln

Dokumente: Das ideale Tool zum Kategorisieren und gemeinsamen Bearbeiten von Notizen, die über Nur-Text-Notizen hinausgehen und Google Docs und andere Textverarbeitungsprogramme ersetzen

ClickUp AI Assistent : Ein KI-Assistent, der in Minutenschnelle Zusammenfassungen von Meetings und Notizen erstellt, Notizen in Elemente für Aktionen umwandelt und Ihre Notizen automatisch formatiert oder bearbeitet, damit sie besser freigegeben und veröffentlicht werden können

Umfassende Erweiterungen: Die Möglichkeit der Integration mit allen Tools, die Sie für Ihre Produktivität benötigen, einschließlich Google Kalender, Outlook und Dropbox

ClickUp Limits

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

Die mobile App hat einige limitierte Funktionen für Benutzer, die das volle ClickUp-Erlebnis über ihre Android-Apps erhalten möchten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. OneNote

Über Microsoft OneNote OneNote von Microsoft gehört zu den besten kostenlosen Apps für die Erstellung von Notizen, dank seiner Einfachheit und der Integration mit anderen gängigen Produktivitätstools. Es lässt sich direkt in Apps wie Microsoft Outlook, Excel und Word einbinden, funktioniert aber auf allen Apple-, Windows- und natürlich Android-Betriebssystemen.

Es ist in vielerlei Hinsicht der Standard für Notizen auf Windows-Geräten, und viele betrachten seine Konkurrenten in der gleichen Kategorie als OneNote-Alternativen .

OneNote beste Features

Option zum Clippen von Notizen und Screenshots von externen Seiten und anderen Tools zum Hinzufügen eigener einfacher Notizen und Kritzeleien

Multimedia Support für Bilder, Audioaufnahmen und handgezeichnete Notizen

Integrierter Scanner zum Hinzufügen von handgeschriebenen Blättern oder anderen Dokumenten zu Ihren Zu erledigen-Listen und anderen Arten von Notizen

Kategorisierung von Notizen nach ihrer Wichtigkeit, was die Suche und das Auffinden der gewünschten Informationen erleichtert

OneNote Beschränkungen

Notizen werden standardmäßig in Microsoft OneDrive gespeichert, was für Benutzer anderer Cloud-Speicher-Alternativen zu Problemen führen kann

Vollständige Integration mit anderen Apps in Microsofts produktivität Suite erfordert ein Microsoft Office 365 Abonnement

OneNote Preise

Free

Einige Premium-Features, die in Microsoft Office 365 Abonnements enthalten sind

OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

3. Evernote

über Evernote Ein beliebtes Google Keep-Konkurrent evernote gehört dank seiner Vielseitigkeit zu den besten Apps für die Erstellung von Notizen für Android. Es bietet einen robusten Text Editor, ein Array von Vorlagen und eine nahtlose Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten, was es von anderen Apps für Notizen unterscheidet.

Evernote beste Features

Eine umfangreiche Bibliothek von Evernote-Vorlagen die von der Planung von Meetings über Notizen zu Vorlesungen bis hin zu Tagesprotokollen reichen

Eine leistungsstarke Suchfunktion, die das Auffinden von Audionotizen, Webclips und anderen Inhalten innerhalb der App erleichtert

Tastatur-Verknüpfungen, die das Erstellen oder Sperren von Notizen, das Freigeben von Notizen oder das Formatieren von Notizen nach Bedarf ermöglichen

Stylus Support für mobile Apps, die das Erstellen von Freiform-Notizen ermöglichen

Evernote Beschränkungen

Im Gegensatz zu anderen Apps zur Erstellung von Notizen weist die kostenlose Version einige Einschränkungen auf, darunter geringer Speicherplatz, keine benutzerdefinierten Vorlagen und keine Optionen zur Aufgabenverwaltung

Einige Benutzer haben über langsame Ladezeiten auf dem Desktop und in der Web-App im Vergleich zu nativen mobilen Apps berichtet

Preise von Evernote

Free

Persönlich: $10,83/Monat

Professionell: $14,17/Monat

Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

4. Tintenfisch

Über Tintenfisch Wenn Sie sich nicht völlig von handschriftlichen Notizen verabschieden möchten, ist Squid - früher bekannt als Papyrus, das 2015 umbenannt wurde - vielleicht die beste Option für Sie. Im Gegensatz zu anderen Apps von Google können Sie Ihre Gedanken mit dem Finger oder einem Stift direkt auf der Oberfläche notieren.

Squid beste Features

Unendlicher Editor, mit dem Sie so viele Notizen wie gewünscht auf einem einzigen Bildschirm erstellen können

Dynamische Handschriftanpassung, die die Lesbarkeit Ihrer Notizen auf dem Bildschirm verbessert

PDF-Importfunktion, mit der Sie große Dokumente manuell markieren können

Mehrere Hintergrundoptionen und die Möglichkeit, Bilder und Freigaben einzufügen, erweitern die kreativen Möglichkeiten beim Erstellen von Notizen, die Sie anderen präsentieren möchten

Squid Beschränkungen

Das Ablage- und Organisationssystem ist nicht so benutzerfreundlich wie einige der anderen Optionen auf dieser Liste

Die Software ist nicht ideal für diejenigen, die lieber Notizen abtippen oder Audionotizen erstellen

Squid Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Squid Bewertungen und Rezensionen

G2: Bislang keine Bewertungen

Capterra: Noch keine Bewertungen

5. Google Keep

über Google Keep Google Keep ist ein beliebtes Evernote-Alternative aber es ist so viel mehr als das. Die App gehört zu den beliebtesten Apps für Android, vor allem dank der umfangreichen Features, mit denen Sie alles zu erledigen haben - von der Erstellung einer schnellen Notiz bis hin zur Erstellung umfangreicher Multimedia-Protokolle und Dokumente.

Google Keep beste Features

Ein Feature zur Erinnerung, das Sie auch auf wiederkehrend einstellen können, damit Sie nie wieder vergessen, Notizen zu erstellen

Die Möglichkeit, ganz einfach Bilder zu Notizen hinzuzufügen, einschließlich einer direkten Integration von Ihrer Kamerarolle in die App

Ein Feature für eine Liste mit Kontrollkästchen, die sich automatisch in Aufgaben verwandeln lassen

Die Möglichkeit, die Software kostenlos zu nutzen, da alle Features kostenlos verfügbar sind

Google Keep Limits

Keine Berechtigungen zum Sperren Ihrer Notizen; Empfänger können alle Notizen bearbeiten, die Sie über die App freigeben

Begrenzte Formatierungsoptionen im Vergleich zu einigen anderen kostenlosen Apps für Notizen auf dieser Liste

Google Keep Preise

Free

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2: Bislang keine Bewertungen

Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

6. ColorNote Notepad Notizen

Über ColorNote ColorNote ist vielleicht nicht ohne Grund die beliebteste App zum Erstellen von Notizen im Google Play Store, mit einer Bewertung von 4,9 bei mehr als 3 Millionen Bewertungen. Sie besticht durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht die Erstellung von Notizen entweder über eine Checkliste oder Nur-Text.

ColorNote beste Features

Erinnerungen und Benachrichtigungen erleichtern die Verwaltung grundlegender Aufgaben auf Ihrer täglichen Zu erledigen-Liste

Ein Widget Feature ermöglicht das Hinzufügen und Erstellen von Notizen auf der Startseite Ihres Geräts

Mit der Suchfunktion können Sie per Text- oder Sprachsuche nach Notizen suchen

Mit dem Passcode-Schutz können Sie Ihre Notizen privat halten

ColorNote Beschränkungen

Nur für Android verfügbar, daher können Sie keine Notizen auf Desktop-Geräten freigeben oder erstellen

Begrenztes Ablagesystem kann mit zunehmender Zahl von Dateien Schwierigkeiten haben, die Organisation aufrechtzuerhalten

ColorNote Preise

Free

ColorNote Bewertungen und Rezensionen

G2: Bislang keine Bewertungen

Capterra: Noch keine Bewertungen

7. Simplenote

Über Simplenote Wenn Sie nach einer App für Notizen suchen, bei der die Einfachheit im Vordergrund steht, ist Simplenote die beste Wahl. Es lässt all den Schnickschnack weg und konzentriert sich auf das Wesentliche: Ihre Gedanken auf einfache (und digitale) Weise zu organisieren.

Die besten Features von Simplenote

Synchronisierung in Echtzeit über alle Plattformen hinweg, einschließlich der Möglichkeit, über Android hinauszugehen

Keyword Tagging und Pinning Features machen es einfach, Ihre Notizen zu finden und zu kategorisieren

Feature zum Freigeben von Notizen, so dass jeder, der einen Link hat, Ihre Ansichten sehen kann

Support für Markdown, mit dem Sie Ihre Notizen ohne WYSIWYG-Editor formatieren können

Beschränkungen von Simplenote

Kein Support für Bilder, Audio oder Zeichnungen

Kein Undo Feature, was die Korrektur von Fehlern erschweren kann

Preise für Simplenote

Free

Sustainer Plan: $19,99/Monat, den das Unternehmen als Spende versteht, um die Kosten für die Wartung und Entwicklung der App zu decken

Simplenote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

8. Nimbus Notiz

Über Nimbus-Notiz Mit Nimbus Note können Sie, wie der Ersteller es nennt, Supernotizen erstellen - Audio, Video, Text, interaktive Checklisten, Tabellen und Arbeitsblätter - alles in derselben App. Fügen Sie kommentierte Web-Clips hinzu, und Sie haben die vielleicht fortschrittlichste Option auf dieser Liste.

Nimbus Note beste Features

Erweitertes Web Clipping Tool für PDFs und einzelne Seiten, einschließlich Anmerkungsoptionen

Die fortschrittlichste Multimedia-Unterstützung aller Apps auf dieser Liste

Durchsuchbare und intuitive Benutzeroberfläche, die den Einstieg in die Anwendung vereinfacht

Vorlagen für gängige Notiztypen, die den Zeitaufwand für die Vorbereitung von Notizen auf ein Minimum reduzieren

Grenzen von Nimbus Note

Sehr begrenzte Features in der kostenlosen Version, die weitgehend eine Testversion für die kostenpflichtigen Pläne ist

Limitierte Funktionen für Tabellenkalkulationen und Tabellen im Vergleich zu Alternativen wie Microsoft Excel und Google Tabellen

Preise für Nimbus Note

Free

Plus: $9/Monat pro Benutzer

Team: $12/Monat pro Benutzer

Business: $30/Monat pro Benutzer

Nimbus Note Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

9. Gebündelte Notizen

Über Gebündelte Notizen Wie der Name schon sagt, geht es bei Bundled Notes darum, die Notizen, die Sie an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat machen, zu kategorisieren. Aber das bedeutet nicht, dass sich der Editor verstecken muss. Die intuitive und schlanke Benutzeroberfläche macht das Notieren Ihrer Gedanken zu einem Kinderspiel.

Gebündelte Notizen beste Features

Sortieren von Notizen in Boards im Kanban-Stil für eine bessere visuelle Zuordnung

Bündeln und taggen Sie Notizen, um sie später leicht kategorisieren und wiederfinden zu können

Bündel genau so einrichten, wie es für sie am besten ist, mit erweiterten Anpassungsfunktionen

Einschränkungen für gebündelte Notizen

Keine Option zum Freigeben von Notizen für andere, die von ihnen profitieren könnten

Unbegrenzte Notizen und Support für Webbrowser nur im Rahmen des Abonnements verfügbar

Preise für gebündelte Notizen

Free

Bundled Pro: $1,89/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Bundled Notes

G2: Bislang keine Bewertungen

Capterra: Noch keine Bewertungen

10. Standard Notizen

Über Standard Notizen Standard Notes ist quelloffen und damit flexibler als viele der anderen Optionen auf dieser Liste. Es ist von Natur aus anpassbar und kann sich dennoch auf seine fortschrittlichen Features verlassen, um eine der besten verfügbaren Apps für die Erstellung von Notizen zu sein.

Standard Notizen beste Features

Erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgen dafür, dass Ihre privaten Notizen privat bleiben

Unkompliziertes Verfahren zum Verschieben von Notizen von anderen Plattformen nach Standard Notes macht die Migration von diesen Plattformen einfach

Echtzeit-Synchronisierung von Notizen mit einer übersichtlichen Status-Liste, die Sie über den Synchronisierungs- und Up-/Download-Prozess auf dem Laufenden hält

Unlimited Synchronisierung über alle Plattformen, einschließlich iOS und Desktop-Geräte

Beschränkungen von Standard Notes

Limitiert auf Nur-Text Notizen ohne Abonnement

Die Synchronisierung und Verschlüsselung von Notizen kann langsam sein, insbesondere auf mobilen Geräten, die mit WiFi verbunden sind

Preise für Standard Notizen

Free

Produktivität: $15/Monat

Professionell: $18/Monat

Standard Notizen Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 10 Bewertungen)

Bringen Sie Ihre Android Notizen auf die nächste Stufe mit ClickUp

Einen Gewinner unter den besten Apps für Android-Notizen zu finden, ist alles andere als einfach. Und doch, wenn Sie alle größeren Kontext und Integrationen berücksichtigen, ClickUp hat den Kuchen zu nehmen.

Sie können problemlos so viele Notizen erstellen, wie Sie möchten. Nutzen Sie Features wie Notepad, Dokumente und KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings. Verknüpfen Sie Ihre Notizen direkt mit der Aufgabenverwaltung, um Ihre Liste Zu erledigen besser zu handhaben.

Das Beste daran ist, dass die App kostenlos ist und Sie sie als Android App testen können, bevor Sie sich für einige der umfangreicheren Features entscheiden.

Bereit zum Start? Ein kostenloses Konto erstellen heute!