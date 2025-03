10 Apple Notes-Alternativen für die digitale Notizerstellung im Jahr 2025

Apps für Notizen helfen Ihnen, Ihre brillanten Ideen festzuhalten, Erinnerungen bereitzustellen und Ihre Gedanken zu organisieren, damit Sie sie zum richtigen Zeitpunkt verwenden können - und vieles mehr.

Mit fortschrittlichen Features wie KI-Zusammenfassung, nahtloser Zusammenarbeit und mehr können sie Ihr zweites Gehirn sein. Wenn Sie jedoch nur Apple Notizen verwenden, verpassen Sie möglicherweise einige erweiterte Funktionen anderer Apps für Notizen.

Um Ihnen bei der Auswahl einer leistungsstarken Apple Notes-Alternative zu helfen, die über die einfache Erstellung von Notizen hinausgeht, haben wir eine Liste mit 10 überzeugenden Apps zusammengestellt. Diese Apps gehen über die einfache Erstellung von Notizen hinaus und erweisen sich als großartige Alternativen zu Apple Notes.

Schauen wir uns diese Apple Notes Alternativen an und finden Sie die perfekte Lösung für sich!

Worauf sollten Sie bei Apple Notes-Alternativen achten?

Bei der Suche nach Apple Notes Alternativen geht es nicht nur um den Ersatz der Mac App zur Erstellung von Notizen mit einer anderen Option zu vergleichen; Sie müssen sich mit den Feinheiten der App befassen. Die derzeit beste App für Notizen verfügt über alle folgenden Features:

Einfache Organisation: Wenn Sie die Angewohnheit haben, Dinge zufällig zu notieren, werden Ihre Notizen unübersichtlich, wenn sie nicht richtig organisiert sind. Daher sollte die App für Notizen über die Möglichkeit verfügen, Notizen in einer logischen Struktur zu organisieren, einschließlich mehrstufiger Ordner, erweiterter Tag-Optionen oder sogar Projektmanagement-Funktionen, falls zutreffend

Medienreiche Notizen: Wir brauchen mehr als nur Text in unseren Notizen; wir möchten vielleicht Tabellen, Checklisten, Diagramme, Bilder oder andere Multimedia-Inhalte hinzufügen. Ziehen Sie daher Alternativen zu Apple Notes in Betracht, die das Einbetten von Bildern, Audioaufnahmen oder sogar Videoclips unterstützen, um Ihre Notizen aufzuwerten

Kollaborative Notizen: Wählen Sie eine App mit einem robusten Feature für die Zusammenarbeit, insbesondere wenn Sie im Team arbeiten. Sie können gemeinsame Notizen freigeben, Aufgaben oder To-Dos für Teammitglieder erstellen, Erinnerungen hinzufügen und Kommentare hinterlassen, um ein klares Verständnis zu gewährleisten

Plattformübergreifende Features: Nicht jeder mag es, auf das Apple-Ökosystem beschränkt zu sein. Im Gegensatz zu Apple Notes, das nur mit iOS-Geräten funktioniert, bevorzugen Sie vielleicht apps zur Erstellung von Notizen die auf mehreren Geräten und verschiedenen Plattformen funktionieren

KI-Vorteil: Modernste Apps für Notizen jetzt kI für die Erstellung von Notizen nutzen um Ihren Workflow zu beschleunigen. Entdecken Sie Features wie intelligente Zusammenfassungen, die automatisch die wichtigsten Punkte zusammenfassen, Tools zur Generierung von Inhalten, die Ihnen beim Brainstorming helfen, oder die Möglichkeit, aus Ihren Notizen und Aufgaben automatisch Elemente für Aktionen zu generieren

Die 10 besten Alternativen zu Apple Notizen im Jahr 2024

Nun, da Sie wissen, welche Features Sie priorisieren sollten, lassen Sie uns 10 hervorragende Alternativen zu Apple Notizen erkunden, die jeweils einzigartige Funktionen für unterschiedliche Bedürfnisse bieten:

1. ClickUp

Für Benutzer, die eine robuste, kollaborative, funktionsreiche und leistungsstarke App für die Erstellung von Notizen suchen, ist ClickUp die ideale Wahl. Die Plattform geht über einfache Features für Notizen hinaus und bietet einen leistungsstarken Workspace, der Ihre gesamte Produktivität, Notizen und Projektplanung in einer Plattform integriert.

mit ClickUp Notepad können Sie jederzeit und überall Ideen festhalten ClickUp Notepad ist der ideale Ort, um Ihre Notizen zu notieren - halten Sie Ideen fest, machen Sie Brainstorming und organisieren Sie Ihre Notizen mit Leichtigkeit. Mit ClickUp Notepad können Sie Ihrem Team Notizen zuweisen und Ihre Notizen in verfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können. Notieren Sie einfach eine Idee und wandeln Sie sie mit Checklisten in Elemente um, die Sie umsetzen können.

Mit den Drag-and-Drop-Features können Sie Elemente innerhalb der Checkliste verschieben und sie nach Fälligkeitsdatum, Priorität, Mitarbeitern und mehr organisieren. Außerdem können Ihre Notizen mit umfangreicher Bearbeitung formatiert werden, einschließlich Bilder, GIFs, Videos und mehr.

einfaches Zuweisen von Aufgaben und Hinzufügen von Kommentaren mit ClickUp Docs_

Zusätzlich, mit ClickUp Dokumente können Sie Ihre Notizen integrieren und ganz einfach Dokumente oder Anhänge hinzufügen. Dank Zusammenarbeit in Echtzeit, umfangreicher Formatierung, Datenschutzkontrollen und KI-gesteuerten Dokumenten können Sie Ihre Ideen im Griff behalten und mehr mit Ihren Notizen erledigen.

zusammenfassen von Dokumenten und beliebigen Texten in Sekundenschnelle mit ClickUp AI ClickUp Gehirn hilft Ihnen, die Kraft menschlicher Ideen mit der von KI zu kombinieren. Es ist das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Menschen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit KI verbindet.

Sie können damit Audionotizen oder Meeting-Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln, detaillierte Dokumente in prägnante Notizen zusammenfassen und sogar Inhalte mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen erstellen.

Einfache Erstellung und Verwaltung täglicher Notizen mit der ClickUp Vorlage für tägliche Notizen

Plus, mit dem ClickUp Tägliche Notizen Vorlage mit der ClickUp-Vorlage "Tägliche Notizen" können Sie alle Ihre Notizen leicht organisieren und sie mit Ihren Zielen abgleichen. Diese Vorlage ist ideal für Anfänger und enthält einen benutzerfreundlichen Standard-Eingabebereich, der Ihnen hilft, detaillierte Notizen zu erfassen, Aufgaben zu planen und Fortschritte zu verfolgen.

Damit geht sie über eine einfache App zum Notieren von Notizen hinaus und kann Ihr abschließender Assistent für Produktivität und Projektmanagement sein.

ClickUp beste Features

Erstellen, organisieren und bearbeiten Sie Notizen zusammen mit Aufgaben, Zeitplänen und Dokumenten - alles auf einer einzigen Plattform

Verwenden Sie ClickUp Universal Search eine robuste Suchfunktion, die Ihnen hilft, Notizen in Ihrem gesamten Workspace zu finden, unabhängig davon, wie Sie sie kategorisiert haben

Halten Sie Gedanken und Inspirationen jederzeit fest, indem Sie die ClickUp mobile App und der Chrome-Erweiterung, um Notizen zu machen, auf bestehende Notizen zuzugreifen und immer produktiv zu bleiben

Halten Sie Ihre Notizen akribisch organisiert mit ClickUp Aufgabe Tags , einem flexiblen Tag-System. Weisen Sie Tags zu, um Ihre Notizen nach Thema, Projekt oder anderen relevanten Kriterien zu kategorisieren, damit Sie die Informationen mühelos wiederfinden

Master ClickUp's intuitive Slash-Befehle zum Formatieren von Text, zum Erstellen von Aufgaben oder zum Zuweisen von Notizen bei laufendem Betrieb

Verwandeln Sie Ihre Notizen in vollwertige ClickUp Docs, die es Ihnen ermöglichen, Medien zu integrieren, Aufgaben zuzuweisen und Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit zu nutzen

Machen Sie Notizen, auch wenn Sie offline sind, mit Funktionen, um auf bestehende Notizen zuzugreifen und diese zu bearbeiten, neue Notizen zu erstellen und Änderungen zu synchronisieren, wenn Sie eine stabile Internetverbindung haben

Betten Sie Bilder, Dateien und Links direkt in Ihre Notizen ein, um den Kontext zu erweitern

Integrieren Sie Ihre Notizen mit ClickUp Mindmaps oder machen Sie ein Brainstorming mit Ihren Teams mit ClickUp Whiteboards die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ideen zu visualisieren und Ihre Projekte nahtlos zu organisieren

Nutzen Sie ClickUp Gehirn für die hochwertige Erstellung von Inhalten, Aufgaben und anderen Anwendungen

Tausende gebrauchsfertige Vorlagen zum Festhalten von Ideen, schnellen Notizen und Elementen für Aktionen

ClickUp Beschränkungen

ClickUp hat zwar überragende Features, kann aber im Vergleich zu einer einfachen App zur Erfassung von Notizen eine steile Lernkurve aufweisen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Notion KI

Via Notion Notion ist ein anpassbarer Workspace mit zahlreichen Features, z. B. zum Erstellen von Dokumenten und Wikis, zum Verwalten von Projekten und sogar zum einfachen Erstellen von Notizen. Mit Notion AI ist es ganz einfach, Notizen zu machen - Sie können Notizen und andere Informationen in Ihrem Workspace finden, Notizen mit dem KI-Writer in Dokumente oder andere Erkenntnisse umwandeln und ihn als persönlichen Assistenten nutzen.

Die besten Features von Notion AI

Schreiben Sie Notizen und speichern Sie sie in einem zentralen Workspace mit anderen Assets wie Wikis, Dokumenten und Projekten

Nutzen Sie die Leistung der KI, um Notizen zu erstellen, Sprachnotizen zu erfassen und in verschiedene Formate zu konvertieren

Organisieren Sie Ihre Notizen in Dokumenten und anderen Seiten, um Ihre Informationen so zu strukturieren, wie es Ihnen am besten passt

Reichern Sie Ihre Notizen mit Bildern, Videos und Audioaufnahmen an und betten Sie sogar Code-Schnipsel ein, um Ihre Notizen noch dynamischer zu gestalten

Zusammenarbeit mit Ihrem Team durch Bearbeitung, Kommentierung und Aufgabenzuweisung in Echtzeit

Einschränkungen bei der KI

Die Flexibilität von Notion KI kann auch ein zweischneidiges Schwert sein. Die schiere Nummer der benutzerdefinierten Optionen kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu erlernen und zu beherrschen

Der kostenlose Plan von Notion ist zwar funktional, aber die meisten wesentlichen Features sind hinter kostenpflichtigen Abonnements verborgen

Notion Preise

Free

Plus : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Business : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Notion KI ist als Add-On für $10 pro Mitglied und Monat erhältlich

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+Bewertungen)

4.7/5 (5000+Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2000+ Wiederansichten)

3. OneNote

via {\an8}Microsoft OneNote_ Microsoft OneNote ist ein Office 365-Produkt, mit dem Sie nahtlos Notizen machen und diese in andere Microsoft 365-Apps wie Word, Excel und andere integrieren können. Dies macht es zu einer praktischen Wahl für diejenigen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem investiert haben. OneNote ist in den meisten Microsoft 365 Abonnements enthalten, was es zu einer kostengünstigen Option für diejenigen macht, die die Suite bereits nutzen.

Außerdem verfügt OneNote über einige leistungsstarke Features, mit denen Sie Audio-Notizen aufnehmen, Diskussionen in einem Team-Meeting in Meeting-Notizen zusammenfassen und Zu erledigen-Listen aus Ihren einfachen Notizen erstellen können.

Beste Features von OneNote

Schreiben Sie Notizen und integrieren Sie diese in andere Microsoft Office 365-Produkte, was es zur idealen Option für Ihre Anforderungen in Unternehmen macht

Organisieren Sie Ihre Notizen mit digitalen Notizbüchern und Abschnitten, die die vertraute Struktur eines physischen Notizbuchs nachahmen

Zugriff auf Ihre Notizen auf verschiedenen Geräten, da OneNote auf Windows, Mac, Android und iOS verfügbar ist

OneNote Einschränkungen

Nicht die ideale Option als eigenständige App, da sie auf diejenigen abzielt, die bereits das Office 365-Ökosystem nutzen

OneNote bietet zwar grundlegende Features für die Zusammenarbeit, ist aber für komplexe Projekte im Team möglicherweise nicht so robust wie einige Mitbewerber

OneNote-Preise

Free mit einem Microsoft 365 Abonnement verfügbar

Ohne Microsoft 365, $6,99/Monat oder $69,99/Jahr für 1 TB

OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1800+Bewertungen)

4.5/5 (1800+Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1500+Bewertungen)

4. Evernote

via Evernote Der nächste auf unserer Liste der Apple Notes-Alternativen ist Evernote, ein langjähriger Anbieter, der für seine robusten Features und seine Vielseitigkeit bekannt ist. Es begann als eine primäre app zur Erstellung von Notizen für Android und iOS. Aber im Laufe der Jahre, bietet einen breiten Bereich von Benutzern, von Studenten, die Forschung zu verwalten, um Profis, die Organisation komplexer Projekte.

Evernote beste Features

Schreiben Sie Notizen mit leistungsstarken Funktionen, darunter Web Clipping, Handschrifterkennung, leistungsstarke Suchfunktionen und Integrationen mit verschiedenen Tools für die Produktivität

Erstellen Sie Notizen und greifen Sie auf bestehende Notizen zu, auch ohne Internetverbindung, und synchronisieren Sie sie später, so dass Evernote auch für Benutzer, die viel unterwegs sind, geeignet ist

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Hilfe von Notizbüchern und einem flexiblen Tag-System zum effizienten Auffinden von Informationen

Greifen Sie geräteübergreifend auf Ihre Notizen zu, da Evernote auf Windows, Mac, Android und iOS verfügbar ist

Evernote-Einschränkungen

Der kostenlose Plan schränkt den Speicherplatz und bestimmte Features ein, wobei nur ein Notizbuch und bis zu 50 Notizen möglich sind, was Power-Benutzer möglicherweise behindert

Die Fülle der Features von Evernote kann für neue Benutzer überwältigend sein und eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordern

Evernote-Preise

free Forever : Für immer kostenlos

Für immer kostenlos Persönlich : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+Bewertungen)

4.4/5 (2000+Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8000+Bewertungen)

5. Obsidian

via Obsidian Obsidian ist eine private und flexible App für Notizen, die nicht nur eine einfache App zum Schreiben und Organisieren von Notizen, sondern auch zum Erstellen einer Mind Map sein will. A konkurrent zu Notion und andere visuelle organisation Apps, Obsidian eignet sich für Wissensarbeiter, Studenten und alle, die ihre Ideen mit ihren Ressourcen verbinden möchten. Es nutzt ein Konzept namens "verknüpfte Notizen", um ein Netz von miteinander verbundenen Informationen zu fördern.

Obsidian beste Features

Schreiben und formatieren Sie Ihre Notizen mit Markdown, einer leichtgewichtigen Auszeichnungssprache, die Flexibilität und Kontrolle über die Textformatierung bietet

Erstellen Sie ein Netzwerk miteinander verbundener Notizen, um Beziehungen zwischen Ideen zu erforschen und eine umfassende Wissensbasis aufzubauen

Speichern Sie Ihre Notizen lokal auf Ihrem Gerät, so dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten haben

Nutzen Sie Discord und seine Diskussionsforen für Support, Berichterstellung und Hilfe bei Abfragen durch andere Benutzer von Obsidian

Verknüpfen Sie alles, von Ideen, Personen, Orten, Büchern und sogar Wikis, was es zu einem großartigen Notion Alternative Obsidische Limits

Hat eine steile Lernkurve aufgrund seines einzigartigen Ansatzes, der eine gewisse Investition in das Erlernen seiner Kernkonzepte und Funktionen erfordert

Obsidian Preise

Persönliche Nutzung : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Kommerzielle Nutzung: $50/Jahr pro Benutzer

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.9/5 (20+Stimmen)

6. Bär

www.bär.de /%img/ Bär Bear ist eine einfache App für Notizen in Markdown, mit der Sie Ihre Notizen erfassen, Texte, Fotos, Tabellen und Listen in dieselbe Notiz einbetten und alles organisieren können. Diese App für Notizen verfügt über eine schöne Benutzeroberfläche und konzentriert sich auf Einfachheit, ohne auf wesentliche Funktionen zu verzichten.

Beste Features

Nutzen Sie Markdown für grundlegende Formatierungen und behalten Sie die Kontrolle über die Struktur Ihrer Notizen

Nutzen Sie die Suchfunktion, um bestimmte Informationen in Ihren Notizen schnell aufzufinden

Organisieren Sie Ihre Notizen mit einem flexiblen Tag-System, um Informationen effizient wiederzufinden

Exportieren Sie Ihre Notizen in Formate wie PDF, HTML, DOCX, JPG und andere, um sie auf verschiedenen Geräten leicht zugänglich zu machen

Beschränkungen beachten

Die meisten der erweiterten Features sind nur mit dem Pro Plan verfügbar

Obwohl Bear über eine Desktop-App verfügt, fühlt es sich auf mobilen Geräten wohler

Bear Preise

free Forever : Frei für immer

Frei für immer Bear Pro: $2.99/Jahr

Bear Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+Bewertungen)

4.6/5 (40+Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10 Bewertungen)

7. Simplenote

via Google Play Simplenote ist eine einfache und ablenkungsfreie App zur Erstellung von Notizen, bei der die Erstellung von Notizen im Vordergrund steht. Sie ist kostenlos, bietet Features für die Zusammenarbeit und hilft Ihnen, Ihre Notizen mithilfe von Tags für die sofortige Suche zu organisieren.

Simplenote beste Features

Laden Sie jede Notiz sofort, da die App Ihre Daten kontinuierlich mit all Ihren Geräten und Apps synchronisiert

Greifen Sie nahtlos auf Ihre Notizen zu, da Simplenote auf Windows, Mac, Android, iOS und sogar im Internet verfügbar ist

Nutzen Sie die grundlegenden Formate von Markdown für die Strukturierung des Textes in Ihren Notizen

Zusammenarbeit an Notizen mit grundlegenden Features wie gemeinsamem Zugriff und Versionsverlauf

Einschränkungen von Simplenote

Simplenote legt bewusst Wert auf Einfachheit und verzichtet auf fortgeschrittene Features wie Multimedia Support oder komplexe Organisationsoptionen

Kein Offline-Zugriff, d.h. Sie benötigen immer eine Verbindung zum Internet, um auf Ihre Notizen zuzugreifen und sie zu bearbeiten

Preise von Simplenote

Free Forever

Simplenote-Bewertungen und -Kritiken

G2: 4.2/5 (35+Bewertungen)

4.2/5 (35+Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Supernoten

via Supernotes Supernotes ist eine leistungsstarke App zum Erstellen von Notizen, die speziell für das iPad und andere Apple-Geräte entwickelt wurde. Mit den Features für Textnotizen können Sie den Apple Pencil verwenden, um zu zeichnen, zu kritzeln und handschriftliche Notizen auf Ihren Geräten zu imitieren.

Die besten Features von Supernotes

Schreiben Sie handschriftliche Notizen und skizzieren Sie Ihre Ideen mit dem Supernotes Natural Pen Writing Feature

Kommentieren Sie PDFs, eBooks und andere Dokumente mit einem umfassenden Satz an Tools

Personalisieren Sie Ihre Notizen mit einer Vielzahl von Stiftstilen, Vorlagen und Farben

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Hilfe von Ordnern und einem Tag-System zum effizienten Auffinden von Informationen

Einschränkungen bei Supernotes

Beschränkt auf das Apple-Ökosystem, da es in erster Linie für das iPad entwickelt wurde, aber durch aktuelle Updates auch auf Mac, Linux und Windows verfügbar ist

Erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement für den Zugriff auf erweiterte Features für die Erstellung von Notizen

Preise für Supernotes

Starter : Free

: Free Unlimited: $10/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Supernotes

G2: NA

NA Kapitelra: NA

9. Boost Notiz

via Boost Note Boost Note ist ein dokumentenbasiertes Projektmanagement-Tool, das vor allem DevOps-Teams und Programmierern die nahtlose Zusammenarbeit an Projekten ermöglicht. Sein Fokus auf saubere Code-Formatierung und entwicklerorientierte Features macht es zu einem starken Anwärter für Programmierer.

Boost Note beste Features

Schreiben Sie Notizen mit Syntaxhervorhebung, denn Boost Notes beherrscht die Handhabung von Code mit Syntaxhervorhebung und erleichtert so das Schreiben, Lesen und Freigeben von Codeschnipseln in Ihren Notizen

Nahtlose Integration mit Git, einem beliebten Versionskontrollsystem für Entwickler, ermöglicht die Nachverfolgung von Versionen und die Zusammenarbeit an Code-Schnipseln in Notizen

Minimale Ablenkung durch die minimalistische Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihren Code und Ihre Notizen zu konzentrieren

Einschränkungen für Notizen

Obwohl Boostnote für Entwickler sehr leistungsfähig ist, könnte das Feature-Set für Benutzer außerhalb des Coding-Feldes weniger ansprechend sein

Der kostenlose Plan schränkt den Speicherplatz und die Features für die Zusammenarbeit ein

Preise für Boostnote

Free Forever

Standard: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Pro: $10/Monat pro Benutzer

Boost Notizen Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Polynote

via Polynote Polynote ist eine experimentelle Umgebung für die Erstellung von Notizen, die auf Scala, einer universellen Hochsprachenprogrammierung, basiert. Dieses Tool ist hauptsächlich auf Datenwissenschaftler und Ingenieure ausgerichtet, die Code und andere Elemente in ihre Notizen integrieren.

Das Alleinstellungsmerkmal von Polynote ist der Support für die Kombination mehrerer Sprachen in einem Notizbuch und die Möglichkeit, Daten nahtlos zwischen ihnen freizugeben.

Polynote beste Features

Führen Sie Code in Ihren Notizen aus, indem Sie verschiedene Kernel wie Python und Scala verwenden, was ideal für die Datenanalyse und -visualisierung ist

Integrieren Sie Ihre Notizen und Codes nahtlos mit Apache Spark, um größere Datensätze direkt in Ihren Notizen zu untersuchen, zu analysieren und zu visualisieren

Schreiben Sie Code-Schnipsel in verschiedenen Sprachen (Scala, Python, SQL) in Ihren Notizen, mit Variablenfreigabe für einen kohärenten Workflow

Einschränkungen von Polynote

Sehr komplex für Benutzer, die eine einfache Alternative zu Apple Notes suchen

Die Ausführung von Code in einer Notiz-Umgebung kann Auswirkungen auf die Sicherheit haben. Es ist ratsam, Vorsicht walten zu lassen und Polynote nur auf einem vertrauenswürdigen Computer zu verwenden

Aufgrund seines experimentellen Charakters hat Polynote im Vergleich zu anderen Apps für Notizen einen kleineren Benutzerstamm und einen begrenzten Support

Preise für Polynote

Free

Polynote Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

Verwandeln Sie Ihre Ideen in kraftvolle Aktionen mit ClickUp

Sind Sie bereit, sich von Apple Notes zu verabschieden und eine leistungsfähigere Lösung für die Erstellung von Notizen zu nutzen? Probieren Sie die von uns vorgestellten Optionen aus und finden Sie die App, die am besten zu Ihrem Workflow passt!

verwalten Sie Notizen auf mehreren Geräten und Plattformen mit ClickUp Notes_

Wenn wir aus dieser Liste eine gute Alternative zu Apple Notes als primäre App für Notizen auswählen müssten, würden wir uns für ClickUp entscheiden. Die App glänzt durch ihre robusten Produktivitäts- und Projektmanagement-Fähigkeiten und bietet außergewöhnliche Features und einen KI-Assistenten obendrein.

vereinfachen Sie Notizen und verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Aufgaben mit ClickUp Brain zu erstellen

Mit ClickUp Brain, einem KI-gestützten Assistenten (in kostenpflichtigen Plänen verfügbar), können Sie kreative Textformate erstellen, Notizen zusammenfassen und Elemente für Aktionen extrahieren, um Ihre Notizen und Dokumentationsprozesse weiter zu rationalisieren.

Außerdem enthält es gebrauchsfertige vorlagen für die Produktivität und helfen Ihnen, sie für Ihre Arbeit zu nutzen notizen zu machen und sogar Zu erledigen-Listen erstellen, Ziele nachverfolgen und Aufgaben insgesamt verwalten. Anmelden und beginnen Sie noch heute mit dem Free Forever-Plan von ClickUp, um Ihre Notizen auf die nächste Stufe zu bringen.