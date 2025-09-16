Die 10 besten Alternativen und Konkurrenten zu Google Keep 2025

Wir alle lieben eine gute, Feature-reiche Notiz-App, aber manchmal können selbst die beliebtesten tools wie Google Keep limitierend wirken.

Was die Organisation angeht, setzt Google Keep stark auf farbenkodierte Beschreibungen und angeheftete Notizen, die zwar funktional sind, aber nicht die Tiefe und Flexibilität bieten, die manche Benutzer benötigen. Wenn Sie Ihre Notizen gerne strukturierter und detaillierter organisieren (z. B. nach Projekt, Kategorie oder Priorität), benötigen Sie eine Alternative zu Google Keep.

Wenn Sie sich schon immer eine robustere und flexiblere Notizfunktion als die von Google Keep gewünscht haben, sind Sie hier genau richtig. Es gibt mehrere Alternativen, von denen jede etwas Neues zu bieten hat, das die Art und Weise, wie Sie Ihre Notizen verwalten, revolutionieren könnte.

In dieser Liste erfahren Sie, warum diese Apps für Ihre Arbeit die intelligentere Wahl sein könnten.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Google Keep entscheiden?

Google Keep erfüllt zwar seinen Zweck für schnelle Notizen, aber es gibt viele Gründe, warum Sie sich nach Alternativen umsehen sollten. Einige davon sind 👇

Eingeschränkte Organisationsfunktionen : Das Limit-Tagging- und Beschriftungssystem von Google Keep kann die Verwaltung großer Mengen von Notizen erschweren. Alternativen bieten erweiterte Kategorisierungsoptionen wie Notizbücher, Ordner oder verschachtelte Tags.

Fehlende Integration der Aufgabenverwaltung : Wenn Sie mehr als nur einen Ort zum Notieren von Ideen benötigen, benötigen Sie möglicherweise Notiztools, die sich in Aufgabenverwaltungssysteme integrieren lassen. Alternativen zu Google Keep verfügen oft über integrierte To-do-Listen, Erinnerungen und Funktionen zur Nachverfolgung von Projekten, mit denen Sie Ihre Ziele im Blick behalten können.

Limitierte benutzerdefinierte Optionen : Wenn Sie Ihre Notizen lieber personalisieren möchten, ist Google Keep nicht die richtige Wahl. Erweiterte Notiz-tools bieten oft bessere Optionen zur Anpassung von Layouts, Designs und sogar dem Erscheinungsbild der Notizen.

Grundlegende Suchfunktionen: Google Keep verfügt zwar über ein grundlegendes Such-Feature, einige Alternativen bieten jedoch leistungsfähigere Suchfunktionen, wie z. B. die Suche innerhalb bestimmter Tags, das Filtern nach Inhaltstyp (Bilder, Audio, Links) oder sogar komplexe boolesch Suchen.

Die 10 besten Alternativen zu Google Keep auf einen Blick

tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Notepad, gemeinsame Dokumente, Rich-Text-Format, Medieneinbettungen, Version, sichere Freigabe, KI-Assistent Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmen, die eine flexible, integrierte Lösung für Notizen und Projektmanagement benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Evernote OCR-Suche, Notizbücher und Tags, Dokumentenscanner, KI-Bearbeitungstools Teams, die forschungsintensive Notizen mit Multimedia verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Microsoft OneNote Freiform-Notizbereich, verknüpfte Notizen, immersiver Reader, KI-Copilot, Suche in Audio-/Video-Dateien Microsoft-Software-Benutzer, die eine nahtlose Notiz-Freigabe suchen Kostenlos mit einem Microsoft 365-Plan Apple Notiz Aufzeichnungen mit Transkription, verknüpfte Notizen, AES-GCM-Verschlüsselung mit Face ID/Passphrase-Entsperrung, Tags, Smart Folders, Smart Script Personen, die Notiz mit Sicherheit auf Apple-Geräten bevorzugen Free Standard Notiz Open Source, durchgängig verschlüsselte Notizen, Rich Text, Markdown, dynamische Checklisten, verschlüsselte Backups, intelligente Ansichten Remote- und verteilte Teams, die Wert auf Datenschutz legen und verschlüsselte Notizen erstellen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 63 $/Jahr Joplin Open Source, Offline-Notizen, Web Clipper, vollständiges Markdown, LaTeX-Mathematik, Diagrammunterstützung, benutzerdefinierte CSS-Stile, Unternotizbücher, Zeichnungen/Skizzen in Notizen Kleine bis mittelgroße Teams, die nach einer Open-Source-Notiz-App mit Offline-Unterstützung suchen kostenlos (Open Source); kostenpflichtige Pläne ab 3,50 $/Monat Bear Markdown, Inline-Styling, Zu erledigen-Kontrollkästchen, verschachtelte Tags, Code-Blöcke mit Syntaxhervorhebung für über 150 Sprachen, Fokusmodus, erweiterte Suche Kreative Menschen und Autoren, die stilvolle Notizen mit kreativem Flair benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,99 $/Monat Nimbus Note (Fuse Base) Multiformat-„Superdokumente“, OCR-Suche in Bildern/Scans, E-Mail-zu-Notiz, Sicherheit öffentliche Markenportale, IFTTT-Integration, eingebettete Datenbanken Marketingteams, die Marken-Kundenportale und Wissenszentren verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Zoho Notebook Plattformübergreifende Notizen, Smart Cards, Notizbücher mit Umschlägen, Tags und Stapeln, Notiztafeln, Audio-Transkription, KI-Skizzenerkennung Zoho-Benutzer, die Notizen in Business-tools integrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 1,99 $/Monat Simplenote Minimalistische Notizen in Nur-Text/Markdown, verschachtelte Tags, Checklisten, Zusammenarbeit in Echtzeit, Veröffentlichung, mobile Widgets, Massenimport Personen, die nach einer minimalistischen, ablenkungsfreien Notiz-App suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Jahr

Die besten Google Keep-Alternativen

Lassen Sie uns jedes dieser tools im Detail besprechen 👇

ClickUp (Das beste All-in-One-Tool, das Notizen mit Projektmanagement kombiniert)

Notieren Sie Ihre Gedanken und organisieren Sie sie sofort mit ClickUp Notepad.

In einer Zeit, in der Ideen zu jeder Tageszeit auftauchen und Projekte einen ständigen Kontext erfordern, ist die Notiz weit über schnelle Kritzeleien hinausgegangen. Es ist heute das Rückgrat dafür, wie wir Gedanken festhalten, verfeinern und in die Tat umsetzen. Deshalb behandelt ClickUp die Notiz als einen lebendigen Teil Ihrer Arbeit.

Für persönliche Notizen, Schnelllisten oder Ideen, die Sie noch nicht konkretisieren möchten, bietet ClickUp Notepad einen privaten Bereich innerhalb Ihres Arbeitsbereichs. Sie können Gedanken notieren, Checklisten erstellen und Dateien anhängen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Halten Sie spontane Ideen fest und formatieren Sie sie unterwegs mit ClickUp Notepad.

Es ist auch gut durchdacht, was die Flexibilität angeht. Mit seiner Text-Symbolleiste und den Inhalt-Blöcken können Sie Ihre Notizen mit Bannern, Überschriften, Hervorhebungen, Code-Schnipseln, Zitaten und Trennlinien versehen.

Sie können auch Bilder, Videos oder Dateien mit einem einfachen Slash-Befehl anhängen, Checklisten einbetten, um die Nachverfolgung persönlicher Aufgaben zu ermöglichen, und Blöcke neu anordnen, um Ihre Gedanken zu strukturieren.

Fügen Sie Ihren bevorzugten Inhalt sofort in ClickUp Notepad hinzu.

Auch die Verwaltung von Notizen fühlt sich ganz natürlich an. Benennen Sie sie entsprechend ihrem Zweck um, wandeln Sie sie in Aufgaben um oder sortieren Sie sie nach Aktualität, um schnell darauf zugreifen zu können.

Und wenn Notepad der Ort ist, an dem Ideen geboren werden, dann ist ClickUp Docs der Ort, an dem sie zu vollwertigen Projekten heranwachsen. Sobald ein Gedanke über eine schnelle Notiz hinausgewachsen ist, können Sie ihn mit einem einzigen Klick von einer Notiz in ein Dokument umwandeln.

Erstellen und verwalten Sie detaillierte Workflows und Notizen mit ClickUp Docs.

Darüber hinaus unterstützt Docs vollständige Wissens-Wikis mit hierarchischen Seiten und Unterseiten, die Sie ziehen, verschachteln und neu anordnen können, um eine übersichtliche Navigation zu erstellen.

Titelbilder, Seitensymbole und benutzerdefinierte Formate verleihen jedem Abschnitt ein visuelles Zeichen, während der zentralisierte Docs Hub eine schnelle Suche in kleinen bis großen Arbeitsbereichen ermöglicht.

ClickUp Docs unterstützt auch den Import aus anderen Plattformen, den Export in PDF, HTML oder Markdown sowie eine Version, um Änderungen rückgängig zu machen.

Wenn Sie nach einem KI-Partner suchen, der Meeting-Diskussionen zusammenfasst und aus Ihren Notizen Aktionspunkte identifiziert, ist ClickUp Brain die integrierte Intelligenz, die still im Hintergrund arbeitet und Ihnen bei Bedarf zur Seite steht.

Bitten Sie es, das letzte Mal zu suchen, als Sie über ein bestimmtes Projekt geschrieben haben, und es wird sofort den richtigen Abschnitt anzeigen. Geben Sie ihm einen langen, unübersichtlichen Meeting-Entwurf, und es wird ihn in eine übersichtliche Liste von Aktionselementen umwandeln.

Finden Sie mit ClickUp Brain sofort frühere Projekt-Einfügungen und Workflows wieder.

Die besten Features von ClickUp

Zentralisierte Wissensspeicherung: Erstellen Sie mit Erstellen Sie mit ClickUp Knowledge Management eine durchsuchbare Informationszentrale für Dokumente und Wikis, abgeschlossen mit Tags, verknüpften Seiten und eingebetteten Inhalten.

Automatisierte Workflow-Ausführung: Eliminieren Sie sich wiederholende Aktionen mit Eliminieren Sie sich wiederholende Aktionen mit ClickUp Autopilot Agents , die Aufgaben zuweisen, Elemente verschieben, Updates senden und Zusammenfassungen basierend auf Auslösern oder Meilensteinen erstellen.

Visuelle Kollaborationsbereiche: Stellen Sie Prozesse und Ideen in ClickUp Whiteboards mithilfe von Haftnotizen, Flussdiagrammen und Live-Aufgabe-Einbettungen dar.

Notizen, wo Sie sie brauchen: Fügen Sie Notizen und Dokumente zu Aufgaben, Chats oder sogar zu Ihren Kalender-Ereignissen hinzu und greifen Sie unterwegs über die ClickUp-App darauf zu.

Umsetzbare Meeting-Diskussionen: Zeichnen Sie Meeting-Notizen automatisch auf und geben Sie anschließend Zusammenfassungen und wichtige Erkenntnisse mit dem KI-Notizbuch frei.

Vorlagen für Notizen: Sparen Sie Zeit und Aufwand mit anpassbaren Notiz-Vorlagen wie Sparen Sie Zeit und Aufwand mit anpassbaren Notiz-Vorlagen wie der Vorlage für Meeting-Notizen von ClickUp

Erweiterte Aufgabenverwaltung: Unterteilen Sie Ihre Arbeit mit Unterteilen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Schritte mit Unteraufgaben, Abhängigkeiten, wiederkehrenden Zeitplänen und benutzerdefinierten Feldern, während Sie zwischen Ansichten wie Liste, Tafel oder Zeitleiste wechseln können.

ClickUp-Limit

Erstnutzer fühlen sich manchmal von der Vielzahl der Features in ClickUp überwältigt.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich finde es toll, dass es sowohl eine Notiz-App als auch eine Projektmanagement-App in einem ist. Die Features und Konfigurationsmöglichkeiten machen es einfach, den Überblick über mehrere Projekte zu behalten und die Ansicht von Dashboards für alle Aufgaben anzuzeigen.

Ich finde es toll, dass es sowohl eine Notiz-App als auch eine Projektmanagement-App in einem ist. Dank der Features und Konfigurationsmöglichkeiten kann man mehrere Projekte leicht im Blick behalten und die Ansicht für alle Aufgaben anzeigen.

2. Evernote (am besten geeignet für die Verwaltung von rechercheintensiven Notizen mit Multimedia-Inhalten)

via Evernote

Evernote, eine Notiz- und Produktivität-App, sammelt Ihre Notizen, Dateien und Ideen an einem Ort und macht sie später leicht auffindbar. Sie können getippten Text, Bilder, PDFs, gescannte Dokumente, Audio- und handschriftliche Seiten speichern, wobei alles durchsuchbar ist und mit Notizbüchern und Tags organisiert werden kann.

Es eignet sich ebenso gut zum Strukturieren Ihrer Ideen. Sie können Checklisten hinzufügen, Dateien einbetten, Fotos einfügen oder Notizen miteinander verknüpft, um ein verbundenes Informationsnetzwerk zu erstellen.

Außerdem verwandelt der integrierte Dokumentenscanner Ihr Smartphone in ein tragbares Erfassungs-tool für Quittungen, Verträge und Whiteboards, während die optische Erkennung von Zeichen (OCR) den Text in Bildern vollständig durchsuchbar macht.

Die besten Features von Evernote

Fassen Sie Ihre Notizen zusammen, schreiben Sie sie um oder konvertieren Sie sie mit den AI Edit -tools von Evernote sofort in verschiedene Formate.

Speichern Sie Seiten, Artikel und Screenshots mit dem Web Clipper .

Durchsuchen Sie gescannte Whiteboards, PDFs und Office-Dateien mit Deep OCR und Anhang-Index.

Verknüpft Notizen miteinander, um vernetzte Wissensnetzwerke aufzubauen und automatisch anklickbare Tabellen der Inhalte zu erstellen.

Stellen Sie es mit Ihrem Kalender in Verbindung, um eine Synchronisierung von Notizen mit Kalender-Ereignissen zu ermöglichen.

Limit von Evernote

Einige Benutzer bemängeln Schwierigkeiten beim Anhang von Dateien, beim Exportieren und eine schlecht funktionierende Suche, die Ergebnisse für bestimmte Notizen und alle Notizen miteinander vermischt.

Preise für Evernote

Für immer kostenlos

Persönlich: 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Evernote Teams ist ein hervorragendes Tool zum Sammeln von Notizen sowie für die Zusammenarbeit bei der Arbeit und bei Projekten. Besonders gut gefällt mir, dass ich Notizbücher, Notizen und Aufgaben in Tag organisieren und mit einem Notizbuch kennzeichnen kann. Die Optionen zum Erstellen von Notizen sind also ziemlich gut, ich bekomme Textformatierungen und Bilder kostenlos, aber auch Audioclips.

Evernote Teams ist ein hervorragendes Tool zum Sammeln von Notizen sowie für die Zusammenarbeit bei der Arbeit und bei Projekten. Besonders gut gefällt mir, dass ich Notizbücher, Notizen und Aufgaben in Tags organisieren und mit einem Notizbuch kennzeichnen kann. Die Optionen zum Erstellen von Notizen sind also ziemlich gut, ich bekomme Textformatierungen und Bilder kostenlos, aber auch Audioclips.

3. Microsoft OneNote (am besten geeignet, Notizen nahtlos zu teilen in Microsoft-Ökosystemen)

via Microsoft OneNote

OneNote ist das lebendige Notizbuch von Microsoft, das sich an Ihre Projekte, Kursarbeiten oder Ihre persönliche Wissensdatenbank anpasst. Dank seiner Freiform-Leinwand können Sie Text, Skizzen, Audio und Bilder an beliebiger Stelle auf der Seite platzieren, sodass Ihre Notizen der Form Ihrer Gedanken folgen können.

Wenn Sie recherchieren oder anhand mehrerer Quellen planen, verankern verknüpfte Notizen Ihre Texte genau an der Folie, Webseite oder dem Dokument, auf die sie sich beziehen. Für diejenigen, die mit einem Stylus arbeiten, bietet die Stiftansicht schnellen Zugriff auf benutzerdefinierte Tintentools, sodass Sie damit ebenso bequem Ideen skizzieren wie Vorlesungsfolien mit Anmerkungen versehen können.

Darüber hinaus wird das Überprüfen und Wiederaufgreifen von Material mit Immersive Reader einfacher, da dieser Notizen vorlesen, übersetzen, grammatikalische Strukturen hervorheben und Ihre Ansicht Zeile für Zeile fokussieren kann.

Im Vergleich zu einigen Alternativen zu OneNote mit fortschrittlichen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit kann die Co-Authoring-Erfahrung von OneNote jedoch etwas limitierend wirken.

Die besten Features von Microsoft OneNote

Erfassen, kommentieren und freigeben Sie Web-Inhalte von überall aus mit dem Web Clipper .

Durchsuchen Sie Audio- und Video-Aufnahmen nach gesprochenen Wörtern und navigieren Sie dann mit Schnellwiedergabe-Verknüpfungen zu der gewünschten Stelle.

Spielen Sie Tintenstriche ab, um zu sehen, wie sich ein Diagramm oder ein Brainstorming entwickelt hat – ideal, um noch einmal nachzuvollziehen, wie eine Lösung entstanden ist.

Bitten Sie Copilot , Seiten zusammenzufassen, Aktionspunkte zu extrahieren, Sprachnotizen zu transkribieren oder einen Entwurf aus Ihren Notizen zu erstellen, wenn Sie wenig Zeit haben.

Freigeben Sie Notizen und arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern daran.

Limit von Microsoft OneNote

Einige Benutzer berichten von Synchronisierungverzögerungen beim Wechseln zwischen Geräten, ohne dass klar erkennbar ist, welche Notiz-Version die aktuellste ist.

Preise für Microsoft OneNote

Kostenlos mit dem Microsoft 365-Plan

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft OneNote?

Ein G2-Rezensent sagt:

OneNote wird in unserem Unternehmen häufig verwendet, um Aufgaben und Informationen zu verfolgen. Es ermöglicht uns, mehrere Notizbücher zu öffnen, um Notizen zu machen und diese zu gruppieren. Man kann die während Meetings gemachten Notizen mit dem Kalender und den Aufgaben in Outlook synchronisieren. Außerdem kann man bestimmte Notizbücher für andere freigeben.

OneNote wird in unserem Unternehmen häufig verwendet, um Aufgaben und Informationen zu verfolgen. Es ermöglicht uns, mehrere Notizbücher zu öffnen, um Notizen zu machen und diese zu gruppieren. Man kann die während Meetings gemachten Notizen mit dem Kalender und den Aufgaben in Outlook synchronisieren. Außerdem kann man bestimmte Notizbücher für andere freigeben.

4. Apple Notes (am besten geeignet für sichere Notizen auf Apple-Geräten)

via Apple Notes

Apple Notes ist die integrierte Notiz-App von Apple, die auf iPhone, iPad und Mac verfügbar ist und für schnelle Notizen sowie für den organisierten Speicher von Wissen entwickelt wurde.

In Notizen können Sie über das einfache Notieren hinausgehen und Aufnahmen zusammen mit deren Transkription hinzufügen. Und wenn Sie als Student Mathematik studieren, ist das Lösen von Gleichungen unterwegs ebenfalls unglaublich einfach. Geben Sie einfach „x = 10” in eine Zeile und „4 * x = ” in die nächste Zeile ein, und Notes berechnet das Ergebnis für Sie.

Sie können Notizen miteinander verknüpft haben, indem Sie „>>“ verwenden, um ein persönliches Netz verwandter Gedanken aufzubauen. Alle Notizen sind mit AES-256-Verschlüsselung gesichert, und Sie können mit Face ID, Touch ID oder einem benutzerdefinierten Notizpasswort eine weitere Sicherheit hinzufügen.

Die besten Features von Apple Notes

Organisieren Sie Notizen mit Tags, Smart Folders und schnellen internen Notizen, die verknüpft sind.

Fügen Sie Ihren Notizen Tabellen, Checklisten, Bilder, Links und mehr hinzu.

Diktieren Sie Ihre Notizen dem Siri-KI-Assistenten und lassen Sie sie sofort in der Notizen-App anzeigen.

Verwenden Sie Smart Script auf dem iPad, um handschriftliche Notizen in Echtzeit zu verfeinern und zu bereinigen.

Notizen vorlesen oder übersetzen und Grammatik mit dem Immersive Reader hervorheben

Greifen Sie auf Ihren Apple-Geräten auf Ihre Notizen zu.

Limit von Apple Notes

Einige Benutzer berichten, dass ihre gespeicherten Notizen trotz iCloud-Synchronisierung unwiederbringlich verloren gehen.

Preise für Apple Notes

Für immer kostenlos mit Apple-Geräten

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Apple Notiz?

Ein Quora-Benutzer sagt:

Ich habe mir nicht viel aus Notes gemacht, bis ich angefangen habe, es zu nutzen, um interessante Artikel zu speichern, eine Zeitleiste für unseren kürzlichen Hauskauf zu erstellen und sogar eine spezielle Notiz für meine Frau zu verfassen, in der alles aufgelistet ist, was sie wissen muss, falls ich sterben sollte. Notes ist unverzichtbar geworden und kann freigegeben werden usw. Es kann sogar Videos, Fotos und Audiodateien speichern.

Ich habe mir nicht viel aus Notes gemacht, bis ich angefangen habe, es zu nutzen, um interessante Artikel zu speichern, eine Zeitleiste für unseren kürzlichen Hauskauf zu erstellen und sogar eine spezielle Notiz für meine Frau zu verfassen, in der alles aufgelistet ist, was sie wissen muss, falls ich sterben sollte. Notes ist unverzichtbar geworden und kann freigegeben werden usw. Es kann sogar Videos, Fotos und Audiodateien speichern.

5. Standard Notes (am besten geeignet für Datenschutz-first, verschlüsselte Notizen)

via Standard Notes

Standard Notes ist eine App zum Erstellen von Notizen, die wie ein Tresor funktioniert und auf den Grundsätzen des Datenschutzes und einer leistungsstarken Modularität basiert. Diese Open-Source-Plattform ermöglicht es Ihnen, in Nur-Text, Rich Text, Markdown, Tabellenkalkulationen und mehr zu schreiben.

Eines der Highlights ist, dass Ihre Notizen durch eine geprüfte Zero-Knowledge-End-to-End-Verschlüsselung Sicherheit genießen, was bedeutet, dass nur Sie die Schlüssel besitzen.

Für diejenigen, die mehr als nur Worte wollen, bietet „Super Notes“ erweiterte Blöcke wie formatierten Rich Text, eingebettete Dateien, dynamische Checklisten und sogar eingebettete Bilder.

Täglich werden verschlüsselte Backups in Ihrem Posteingang gespeichert, und der langfristige Änderungsverlauf funktioniert wie eine unbegrenzte Rückgängig-Funktion. Die Moments-Feature fügt eine weitere Dimension hinzu, mit der Sie verschlüsselte Fotos erfassen können, die mit bestimmten Notizen verknüpft sind, um visuelle Tagebücher oder Kontexte zu erstellen.

Die besten Features von Standard Notiz

Führen Sie ein Tagebuch mit automatisch generierten Notizen und einem optionalen verschlüsselten Foto-Momente-Protokoll.

Organisieren Sie alle Ihre Daten und Notizen ganz einfach mit Smart Views für dynamische Filter basierend auf Tags, Inhalt oder Datumsbereichen.

Passen Sie die Benutzeroberfläche mit Designs an oder fügen Sie benutzerdefiniertes CSS ein, um Ihren Workspace zu personalisieren.

Schützen Sie Ihre Notizen mit einem Passwort und biometrischen Daten auf Mobilgeräten.

Einschränkungen von Standard Notizen

Die kostenlose Version hat Text-Limit, keine Kollaborationsfunktionen und weist unter Linux mit einer veralteten Benutzeroberfläche Fehler auf.

Preise für Standard Notes

Standard: Kostenlos

Produktivität: 63 $/Jahr

Professional: 84 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Standard Notiz

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Standard Notizen?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mir gefällt, dass sie mit ihrem hochsicheren, verschlüsselten Kanal zur Synchronisierung von Daten und Notizen zwischen verschiedenen Geräten den Datenschutz über alles andere stellen. Und ich finde es toll, dass sie Entwicklertools anbieten.

Mir gefällt, dass sie mit ihrem hochsicheren, verschlüsselten Kanal zur Synchronisierung von Daten und Notizen zwischen verschiedenen Geräten den Datenschutz über alles andere stellen. Und ich finde es toll, dass sie Entwicklertools anbieten.

6. Joplin (am besten geeignet für Open-Source-Notizen, die offline unterstützt werden)

via Joplin

Joplin ist eine Open-Source-App zum Erstellen von Notizen und Verwalten von Aufgaben, die für alle entwickelt wurde, die sowohl Kontrolle als auch Flexibilität bei der Speicherung, Organisation und dem Zugriff auf ihre Informationen einen Wert einräumen.

Es funktioniert nahtlos auf Desktop-Computern, Mobilgeräten und sogar über die Befehlszeile und bietet die Möglichkeit zur Synchronisierung über Dienste wie Dropbox, OneDrive oder Ihren eigenen Server.

Was Joplin auszeichnet, ist seine Fähigkeit, sich an einen breiten Bereich von Workflows anzupassen. Mit dem Web Clipper können Sie ganze Seiten speichern, Artikelausschnitte ausschneiden oder Screenshots direkt in strukturierten Notizbüchern erfassen.

Für diejenigen, die ihren Workspace gerne feinabstimmen, bietet Joplin mehrere benutzerdefinierte Anpassungsebenen. Sie können die Darstellung von Markdown ändern, indem Sie eine userstyle.css-Datei in Ihrem Profilverzeichnis hinzufügen und Ihr eigenes CSS anwenden, um sowohl das Aussehen Ihrer Notizen auf dem Bildschirm als auch beim Ausdrucken zu steuern. Die gesamte Benutzeroberfläche kann auch mit userchrome.css neu gestaltet werden.

Die besten Features von Joplin

Arbeit in Markdown mit WYSIWYG-Bearbeitung, Diagramm-Unterstützung, LaTeX-Mathematik und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen.

Organisieren Sie Notizbücher in Unternotizbüchern, um eine übersichtliche, baumartige Hierarchie für Projekte, Arbeit oder persönliche Kategorien zu erstellen.

Zeichnungen direkt in Notizen einfügen und bearbeiten – mit einem Stylus oder Touchscreen zeichnen, Details vergrößern und mehrere Skizzen einbetten

Erfassen Sie Audiodateien und Fotos und fügen Sie sie direkt zu Ihren Notizen als Anhang hinzu.

Freigeben und erstellen Sie gemeinsam mit anderen Notizen

Limit von Joplin

Benutzer weisen darauf hin, dass das tool keine PDF-OCR-Funktion hat, sodass man für gescannte Suchen auf externe tools angewiesen ist.

Einige Rezensenten haben berichtet, dass sie Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Notizen in der mobilen App hatten.

Preise für Joplin

Open Source: Kostenlos

Joplin Cloud Basic: 3,5 $/Monat

Joplin Cloud Pro: 7 $/Monat

Joplin Cloud Teams: 9,5 $/Monat

Umgerechnet aus Euro-Preisen*

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Joplin?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich liebe die Organisationsstruktur der Notizen, bei der man Notizbücher und darin verschiedene Notizen anlegen kann. Mir gefällt auch, dass die Notizen in Markdown gespeichert werden, was dank der Vorschau-Ansicht ein einfaches Lesen ermöglicht und außerdem die Größe der Notizen sehr gering hält, da keine Unmengen an unnötigem Ballast gespeichert werden.

Ich liebe die Organisationsstruktur der Notizen, bei der man Notizbücher und darin verschiedene Notizen anlegen kann. Mir gefällt auch, dass die Notizen in Markdown gespeichert werden, was dank der Vorschau das Lesen erleichtert und die Größe der Notizen sehr gering hält, da keine unnötigen Daten gespeichert werden.

7. Bear (am besten geeignet für stilvolle Notizen mit kreativem Flair)

via Bear

Bear ist für iPhone, iPad und Mac verfügbar und kombiniert einen übersichtlichen Schreibbereich mit einem robusten Tagging-System, mit dem Sie verschachtelte, hashtagbasierte Hierarchien erstellen können. Das bedeutet, dass Sie Notizen in mehrstufige Kategorien gruppieren können, ohne auf starre Ordner angewiesen zu sein.

Der Markdown-First-Ansatz sorgt für eine schnelle und einfache Formatierung, während Inline-Styling, To-Do-Kontrollkästchen und die Unterstützung von Bildern, Skizzen und Anhängen Ihnen Flexibilität bei der Erfassung Ihrer Ideen bieten. Der Editor unterstützt außerdem Code-Blöcke mit Syntax-Hervorhebung für über 150 Programmiersprachen.

Auf dieser Plattform können Sie boolesch Operatoren, Tag-Filter und sogar die Suche innerhalb bestimmter Anhänge verwenden. Der „Fokusmodus” blendet alles außer Ihrem Text aus, während Sie mit benutzerdefinierten Designs und Typografie-Einstellungen den Workspace nach Ihren Wünschen anpassen können.

Die besten Features von Bear

Verwenden Sie Tags wie #Projekt/2025/Phase1, um intuitive Hierarchien zu erstellen, und fügen Sie TagCons (benutzerdefinierte Symbole) für eine schnelle visuelle Navigation hinzu.

Verknüpft Notizen oder bestimmte Überschriften mit [[note title]] oder [[/Heading]] und verwendet Aliase, um den Linktext klar und aussagekräftig zu halten.

Erstellen Sie eine „Dashboard“-Notiz, die mithilfe von Shortcuts dynamisch mit allen Notizen unter einem bestimmten Tag verknüpft ist.

Freigeben und exportieren Sie Ihre Notizen in verschiedenen Formaten und schützen Sie sie sogar mit einem Passwort.

Bear-Limit

Die fehlende Unterstützung, Windows- oder Android-Apps zu unterstützen, limitiert ihre plattformübergreifende Nutzung.

Bear-Preise

Free

Pro: 2,99 $/Monat

Bear-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Bear?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Der Text-Editor Bear ist ein außergewöhnliches Tool für alle, die bei ihrer Schreibsoftware Wert auf Geschwindigkeit und Ästhetik legen. Er ist schnell und die Benutzeroberfläche ist wunderschön, mit einem schlanken und minimalistischen Design. Ein herausragendes Feature von Bear sind seine Such- und Abrufmöglichkeiten. Das Auffinden alter Notizen oder bestimmter Textzeilen geht schnell, selbst bei einer großen Bibliothek. Und die Markdown-Unterstützung ist erstklassig.

Der Texteditor Bear ist ein außergewöhnliches tool für alle, die Wert auf Geschwindigkeit und Ästhetik ihrer Schreibsoftware legen. Er ist schnell und die Benutzeroberfläche ist wunderschön, mit einem schlanken und minimalistischen Design. Eine der herausragenden Features von Bear sind seine Such- und Abrufmöglichkeiten. Das Auffinden alter Notizen oder bestimmter Textzeilen geht schnell, selbst bei einer großen Bibliothek. Und die Markdown-Unterstützung ist erstklassig.

8. Nimbus Note (am besten geeignet für Marken-Kundenportale und Wissenszentren)

via Nimbus Notiz

Nimbus Note, Teil von Fuse Base, ist ein multiformatiger Workspace, der Notizen in kleine Wissensseiten verwandelt.

Sie können „Superdokumente” erstellen, die Text, Tabellen, PDFs, Bilder, Video und Web-Captures an einem Ort zusammenführen, und dann mit OCR, das Bilder und Scans durchsucht, alles wiederfinden. Es wurde für Teams und die Arbeit mit Kunden entwickelt und verfügt über Workspaces, in denen Projekte getrennt und organisiert bleiben.

Sie können auch E-Mails an eine Privat-Nimbus-Adresse weiterleiten, um Unterhaltungen und Anhänge in Notizen umzuwandeln.

Das Freigeben mit Teams und Kollegen ist auf dieser Plattform mühelos. Veröffentlichen Sie Notizen oder ganze Ordner als öffentliche Seiten mit Ihrem Branding und einer benutzerdefinierten Subdomain, fügen Sie bei Bedarf ein Passwort hinzu und binden Sie sogar benutzerdefinierte HTML- oder JS-Widgets für interaktive Dokumente oder Kundenportale ein.

Die besten Features von Nimbus Note

Erfassen Sie neben Erinnerungen auch den Kontext, indem Sie zeit- oder ortsspezifische Benachrichtigungen in jeder Notiz als Einstellung festlegen und auswählen, ob diese auf Ihrem Gerät angezeigt oder per E-Mail versendet werden sollen.

Verwenden Sie IFTTT, um Inhalt aus über 900 Diensten zu importieren oder einen Auslöser für Notizen auszulösen.

Erstellen Sie dynamische Dashboards mit eingebetteten Tabellen und Datenbanken („TablesDBs“), die in Notizen gespeichert sind.

Verwalten Sie mehrere Benutzer und Workspaces für Ihr Unternehmen mit einer zentralen Organisationskonsole.

Limit von Nimbus Note

Einige Benutzer berichteten, dass der Verlust von JSON-Exporten ihre Datenmigrationsoptionen einschränkt.

Preise für Nimbus Note

Solo : 39 $/Monat

Essentials : 99 $/Monat

Erweitert : 332 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unbegrenzt: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Nimbus Note

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nimbus Notiz?

Ein G2-Rezensent sagt:

FuseBase verfügt über einen leistungsstarken Dokumenten-Editor in Kombination mit websiteähnlichen Portalen. Eine gute Option, um die Einarbeitungszeit für Kunden zu verkürzen, da wir unsere Schulungen und Anleitungen zentralisiert haben. So weit, so gut – automatische Aufgabe-Erinnerungen und der Schritt-für-Schritt-Workflow-Editor sind derzeit meine Favoriten.

FuseBase verfügt über einen leistungsstarken Editor in Kombination mit websiteähnlichen Portalen. Eine gute Option, um die Einarbeitungszeit für Kunden zu verkürzen, da wir unsere Schulungen und Anleitungen zentralisiert haben. So weit, so gut – automatische Aufgabe-Erinnerungen und der Schritt-für-Schritt-Workflow-Editor sind derzeit meine Favoriten.

via Zoho Notebook

Zoho Notebook ist die plattformübergreifende Notiz-App von Zoho Corporation, die für iOS, Android, Mac, Windows, Linux und das Web verfügbar ist. Sie wurde entwickelt, um Ideen in Form von Text, Bildern, Audio, Checklisten, Skizzen und Dateien festzuhalten.

In Notebook passt sich jede „Notizkarte” an den von Ihnen erstellten Inhalt an. Eine Textkarte bietet Ihnen beispielsweise einen ablenkungsfreien Bereich zum Schreiben, während Checkliste-Karten Ihnen helfen, To-do-Listen zu erstellen oder Elemente in einer übersichtlichen Liste zu organisieren.

Zur besseren Organisation können Sie Notizen in Notizbücher mit anpassbaren Deckblättern ziehen, sie mit Tags gruppieren oder verwandte Notizen für eine schnelle Navigation stapeln.

Und wenn Sie visuell arbeiten, können Sie mit Noteboards (Kanban-artige Tafeln) Inhalte als Karten anordnen, die Sie frei verschieben können.

Die besten Features von Zoho Notebook

Nehmen Sie Sprachmemos als Audiokarten auf, die automatisch in durchsuchbaren Text umgewandelt werden und die Wiedergabe in Synchronisierung mit der Aufnahme hervorheben.

Scannen Sie Dokumente mit Ihrer Handykamera und speichern und exportieren Sie sie als PDF-Dateien.

Erstellen Sie Video-Karten , mit denen Sie Ihren Bildschirm und sich selbst gleichzeitig aufzeichnen können, einschließlich Kapitelmarkierungen und einfaches Freigeben öffentlicher Links.

Verwenden Sie die KI-Skizzenerkennung in Sketch Cards, um grobe Kreise, Rechtecke und Pfeile in perfekte Formen für übersichtliche Diagramme und Mindmaps umzuwandeln.

Holen Sie sich Notebook KI, um schnelle Schreib- und Grammatikvorschläge zu erhalten.

Limit von Zoho Notebook

Benutzer heben Probleme hervor, wie z. B. seltsame Format beim Kopieren und Einfügen, verlorene Absätze und Markdown nicht unterstützen.

Preise für Zoho Notebook

Notebook Essential: Kostenlos

Notebook Pro: 1,99 $/Monat

Notebook for Business: 4,99 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Notebook

G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Notebook?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Diese Software ist einfach zu bedienen und erfüllt definitiv ihre Aufgabe als Notiz und andere Funktionen. Einige Features sind für alltägliche Aufgaben sehr nützlich, beispielsweise Erinnerungen.

Diese Software ist einfach zu bedienen und erledigt definitiv ihre Aufgabe als Notiz und andere Funktionen. Einige Features sind für alltägliche Aufgaben sehr nützlich, beispielsweise Erinnerungen.

10. Simplenote (am besten geeignet für minimalistische, ablenkungsfreie Notizen)

via Simplenote

Simplenote ist eine minimalistische, ablenkungsfreie Notiz, die auf Nur-Text und Markdown basiert. Das ist einer der Gründe, warum sie einfach zu bedienen und dennoch für alles geeignet ist, von schnellen Listen bis hin zum persönlichen Wissensmanagement.

Das Tagging-System geht über einfache Beschreibungen hinaus, indem es verschachtelte Tag-Strukturen ermöglicht, sodass Sie Notizen flexibel kategorisieren können, ohne sie in starren Ordnern zu speichern. Für die Zusammenarbeit können Sie andere einladen, eine Notiz in Echtzeit zu bearbeiten, oder sie mit einem einzigen Klick als schreibgeschützte Webseite veröffentlichen.

Auf Mobilgeräten können Sie mit dem Widget sofort eine neue Notiz erstellen, ohne die App öffnen zu müssen. Desktop-Benutzer können auch Massenimporte aus Evernote, Markdown oder Nur-Text-Dateien durchführen, um alle ihre Notizen an einem Ort zu vereinen.

Die besten Features von Simplenote

Verwenden Sie interne Links , um Notizen mühelos mit [[notiz titel]]-Referenzen zu verknüpfen.

Erstellen Sie verschachtelte Checklisten mit der Markdown-Syntax im GitHub-Stil.

Aktivieren Sie den Fokusmodus , um ohne Ablenkungen mit nur einer leeren Canvas und einem Cursor zu schreiben.

Sortieren Sie Notizen nach Erstellungsdatum, Änderungsdatum und alphabetisch.

Erstellen Sie Notizen direkt über den Siri-Assistenten auf iOS-Geräten.

Limit von Simplenote

Benutzer nehmen mangelnde Organisation, Format, Tag und erweiterte Features zur Kenntnis.

Sie können einer Notiz nichts außer Text hinzufügen.

Preise für Simplenote

Free

Premium: 10 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Simplenote

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Simplenote?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Es gibt ein paar Dinge, die mir an Simplenote besonders gut gefallen. Erstens ist es eine sehr einfache und benutzerfreundliche Notiz-App. Sie hat nicht viele Schnickschnack, was ich sehr schätze. Zweitens synchronisiert sie sich mit allen meinen Geräten, sodass ich immer und überall auf meine Notizen zugreifen kann. Und schließlich hat sie ein großartiges Feature, mit dem ich ganz einfach finden kann, wonach ich suche.

Es gibt ein paar Dinge, die mir an Simplenote besonders gut gefallen. Erstens ist es eine sehr einfache und benutzerfreundliche Notiz-App. Sie hat nicht viele Schnickschnack, was ich sehr schätze. Zweitens bietet die Synchronisierung mit allen meinen Geräten die Möglichkeit, jederzeit und überall auf meine Notizen zuzugreifen. Und schließlich verfügt sie über ein großartiges Feature, mit dem ich ganz einfach finden kann, wonach ich suche.

