So priorisieren Sie Aufgaben bei der Arbeit (mit 8 Schritten zur Verbesserung Ihres Workflows)

Ist jede Aufgabe in Ihrer Pipeline gleich dringlich?

Erstellen Sie eine einfache Liste mit Aufgaben, die Sie zu erledigen haben, und arbeiten Sie jede Aufgabe von Anfang bis Ende ab?

Nun, wenn das der Fall ist – dann ist das ein deutliches Warnsignal.

Um Ihre Arbeit effektiv zu priorisieren, schreiben Sie zunächst jede Aufgabe auf, die Sie erledigen müssen – egal, wie groß oder klein sie ist. Sobald Sie eine vollständige Liste haben, bewerten Sie jede Aufgabe anhand von zwei zentralen Fragen: Ist sie dringend? Ist sie wichtig? Konzentrieren Sie sich zunächst auf Aufgaben, die sowohl dringend als auch wichtig sind, da diese die größte Wirkung haben und die engsten Fristen aufweisen. Wenden Sie sich anschließend den wichtigen Aufgaben zu, die zwar nicht dringend sind, aber dennoch zu den langfristigen Zielen beitragen. Überprüfen und passen Sie Ihre Prioritäten regelmäßig an, sobald neue Aufgaben hinzukommen.

Wenn Sie Ihre Aufgaben nicht tatsächlich priorisieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie zu einem chronischen Projekt-Gepäck-Problem werden. Ohne eine klare Hierarchie der Aufgaben riskieren Sie, Termine zu verpassen, Aufwand zu verschwenden und Ihre Teamkollegen zu überfordern, sodass diese sich nicht mehr auf Ihren Support verlassen.

Vielleicht sollten wir dieses Szenario also vermeiden und lernen, wie man Aufgaben am besten priorisiert. Dies ist Ihr Leitfaden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Vertrauen in Ihrem Team zu schaffen und Chaos im Projekt zu vermeiden.

8 Schritte zur Priorisierung von Aufgaben am Arbeitsplatz

Zu wissen, welche Aufgaben jetzt oder später erledigt werden können, hat Einfluss auf den Erfolg Ihres Projekts. Von mangelndem Engagement und Fehlzeiten der Mitarbeiter bis hin zu geringer Leistung und Produktivität – eine ineffiziente Priorisierung von Aufgaben wirkt sich auf große und komplexe Projekte aus.

Und letztendlich hängt der Gewinn Ihres Unternehmens davon ab. Deshalb müssen Sie verstehen, wie man Aufgaben priorisiert, um Ihre Zeit zu managen und die Dringlichkeit innerhalb Ihres Teams zu definieren.

Wenn Ihr Team davon ausgeht, dass Sie Aufgaben einfach abschließen, weil Sie ihr Vorgesetzter sind, hat die Teamkommunikation bereits begonnen, sich aufzulösen. Die Priorisierung von Aufgaben ist für leistungsstarke Teams entscheidend, aber was können Sie tun, um dieses Problem anzugehen?

1. Erstellen Sie eine Liste Ihrer Aufgaben ohne bestimmte Hierarchie

Schreiben Sie zunächst eine Liste aller Ihrer Aufgaben auf. Nehmen Sie sowohl laufende als auch zukünftige Aufgaben für alle Ihre Projekte in diese To-do-Liste auf. Und lassen Sie aus keinem Grund auch nur eine davon aus der To-do-Liste heraus.

Sammeln Sie Ihre Aufgaben in ClickUp, um die Arbeit einfach zu visualisieren, oder passen Sie Ihre Liste nach Ihren Wünschen benutzerdefiniert an

Das mag vielleicht überflüssig klingen. Allerdings ist es eine Illusion, Aufgaben effektiv im Kopf zu priorisieren und zu verwalten. Sicher, bei kleinen Ein-Personen-Projekten ist das machbar, aber bei den meisten Projekten wäre das ein Albtraum.

Sie müssen den vollständigen Überblick über alle Ihre Aufgaben in Bearbeitung, geplanten und noch nicht begonnenen an einem einzigen Ort außerhalb Ihres Kopfes haben. Und für manche muss diese Liste ungeordnet sein, damit Sie nicht einfach nur eine Liste abarbeiten oder alle Aufgaben gleich behandeln.

Versuchen Sie stattdessen, Aufgaben zu priorisieren und die Prioritäten Ihrem Team mitzuteilen. Auf diese Weise ermöglichen Sie das Workload-Management und verschaffen sich einen Überblick über Ihre Liste der Prioritäten, sodass Sie diese bei Bedarf neu verteilen können.

Nutzen Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer im Zeitplan liegt oder hinterherhinkt, und verschieben Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuweisen.

BEGINNEN SIE IMMER ZUERST MIT DER ERSTELLUNG IHRER LISTEVersuchen Sie nicht, den Schritt der Liste mit zu erledigenen Aufgaben zu überspringen, um die Dinge zu beschleunigen! Das ist eine Falle. Und Sie werden die hohen Kosten, die durch eine fehlende Priorisierung der Aufgaben entstehen – wie wir bereits besprochen haben – nicht vermeiden können. Teilen Sie größere Aufgaben in Unteraufgaben auf. Das vereinfacht die nächsten Schritte, und in einer Aufgabenverwaltungssoftware wie ClickUp können Sie Unteraufgaben sogar gesammelt neu anordnen oder bearbeiten.

Es ist nicht notwendig, die Aufgaben in der Liste sofort nach ihrer Reihenfolge zu ordnen. Aber jetzt ist ein hervorragender Zeitpunkt, um sie nach Tag, Woche, Monat und Jahr zu gruppieren. Das Gleiche gilt für das Hinzufügen einer Dauer und eines Fälligkeitsdatums zu jeder Aufgabe.

Beachten Sie, dass Aufgaben nicht nur die Arbeit an Projektleistungen umfassen. Dazu gehören auch Meetings, Telefon- und Videoanrufe, Präsentationen sowie die Beantwortung von Instant Messages und E-Mails. In der Regel handelt es sich dabei jedoch um Schritte innerhalb der Aufgaben.

Verwenden Sie Stift und Papier oder ClickUp, um Ihre Liste mit Aufgaben zu erstellen. Aber lassen Sie uns eines sagen: Die Verwendung eines Tools vereinfacht die endlose Arbeit, die Liste zu aktualisieren, sobald neue Aufgaben hinzukommen. Und diese Methode zur Priorisierung von Aufgaben und zum Zeitmanagement könnte Ihnen eine Menge Zeit sparen.

Organisieren Sie Aufgaben mit Taskade-Alternativen!

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Zu erledigen ist, dass eine KI in der Lage sein muss, die Prioritäten jeder Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Arbeitsabläufe einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, bis zu fünf oder mehr Apps über unsere Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach auf freie Zeitfenster in Ihrem Kalender verteilt werden können. Sie können über ClickUp Brain auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von lästiger Routinearbeit!

2. Legen Sie fest, welche Aufgaben Sie zuerst zu erledigen haben

Wir alle verspüren den Drang, kleine, einfache und schnelle Aufgaben zuerst zu erledigen, unabhängig von ihrer Priorität. Das ist unser „Completion Bias“, der hier zum Tragen kommt. Außerdem zeigen Studien, dass unser Gehirn bei der Erledigung wichtiger Aufgaben Dopamin in den Blutkreislauf ausschüttet, was uns dazu verleitet, immer weiterzumachen.

Aber du musst dich dagegen wehren! Und das kannst du erledigen, indem du:

Unterscheiden Sie wichtige von dringenden Aufgaben

Was ist eine wichtige Aufgabe? Und was ist eine dringende Aufgabe?

Zweifellos muss eine wichtige Aufgabe, die nicht dringend ist, auf Ihrer Liste stehen. Sie müssen die Aufgabe einplanen, müssen sie aber nicht sofort ausführen. Sie können die Aufgabe tatsächlich aufschieben.

Andererseits müssen Sie dringende und wichtige Aufgaben noch heute oder in den nächsten Stunden erledigen. Da es sich jedoch nicht unbedingt um wichtige Aufgaben handelt, können Sie deren Ausführung an jemand anderen delegieren.

Dann haben Sie wahrscheinlich noch andere wichtige und dringende Aufgaben. Diese müssen Sie unverzüglich abschließen, um schwerwiegende negative Folgen zu vermeiden, wie zum Beispiel das Verpassen einer Frist für Clients, den Verlust eines Kundenvertrags, die Nicht-Einführung eines Produkts oder die Nicht-Veröffentlichung einer Dienstleistung.

Schließlich sind einige Ihrer täglichen Aufgaben weder wichtig noch dringend. Das bedeutet, dass Sie sie von Ihrer Liste streichen können, ohne dass dies negative Auswirkungen auf das Team, die Abteilung oder das gesamte Unternehmen hat.

Legen Sie in ClickUp Prioritäten fest, um besser unterscheiden zu können, was sofort zu erledigen ist und was warten kann

Mit ClickUp, der Allround-App für die Arbeit, können Sie Aufgaben benutzerdefinierte Tags hinzufügen, um sie als wichtig, dringend, beides oder keines von beiden zu kennzeichnen. Darüber hinaus lassen sich alle Aufgaben mit bestimmten Prioritäten wie dringend, hoch, normal und niedrig versehen.

Reihenfolge der Aufgaben nach ihrem Wert

Welche Ihrer Aufgaben bringen einen hohen Wert für das Geschäft? Diese Aufgaben haben Priorität, aber nicht alle sind entscheidend.

Ihre Priorität hängt von ihrem Wert ab. Kritische Aufgaben sind dringend und von hohem Wert. Aufgaben mit hoher Priorität sind nicht dringend, bringen dem Geschäft jedoch einen hohen Nutzen. Aufgaben mit mittlerer Priorität sind dringend, aber von geringem Wert. Und schließlich sind Aufgaben mit niedriger Priorität weder dringend noch von hohem Wert.

Hier sind einige Beispiele für Aufgaben, die für jedes Geschäft von hohem Wert sind:

Arbeit an Client-Projekten (anstelle von internen Projekten)

Den Zugang zur Videokonferenzplattform eines Unternehmens, das ausschließlich remote arbeitet, reparieren (bevor nach einer qualitativ hochwertigeren Alternative gesucht wird)

Beantwortung von Tickets des Client-Supports (anstatt die Website neu zu gestalten)

Beschreiben Sie die Anforderungen an das neue Produkt, das Ihr Team entwickeln wird (im Gegensatz zu einer Aufgabe, von der das Team nicht abhängig ist)

In der Listenansicht von ClickUp können Sie ganz einfach die Abhängigkeiten Ihrer Aufgaben einsehen und schnell erkennen, was Ihre Aufmerksamkeit zuerst erfordert.

Stellen Sie in ClickUp Beziehungen zwischen Ihren Aufgaben und Ihrem Team her, um mühelos durch die einzelnen Aufgaben zu navigieren und deren Status zu überprüfen. Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Abhängigkeiten für Aufgaben festlegen und so letztlich die Reihenfolge ihrer Ausführung bestimmen.

Ordnen Sie wichtige Aufgaben nach Aufwand

Wenn Sie die Produktivität Ihres Tages steigern möchten, sollten Sie sich auf Aufwandsschätzungen verlassen. Das bedeutet, dass Sie jeden Tag zuerst die Aufgabe mit dem höchsten Aufwand abschließen müssen, bevor Sie sich anderen Aufgaben zuwenden.

Die Aufgaben mit dem höchsten Aufwand sind oft die komplexeren Aufgaben des Tages oder solche, die eng mit den OKRs des Unternehmens verbunden sind. Wenn Sie diese gleich zu Beginn des Tages in Angriff nehmen, reduzieren Sie Ihren Stresspegel drastisch, schaffen gleichzeitig Schwung und steigern die Motivation.

Das Dropdown-Menü „Scrum-Punkte“ in ClickUp erleichtert es Teams, die Komplexität der fertiggestellten Arbeit zu verfolgen und zu überwachen.

Mit Hilfe von ClickUp ist es einfach, benutzerdefinierte Felder mit dem Wert „Zahl“ hinzuzufügen, um den geschätzten Arbeitsaufwand für jede Aufgabe auf numerischer Basis zu bewerten und zu bestimmen (d. h. 1–5, wobei 5 den höchsten Schwierigkeitsgrad darstellt). Dieser Prozess wird im Scrum-Projektmanagement verwendet, kann aber auch für Ihr Team ähnlich funktionieren!

Legen Sie die Prioritäten für den Tag fest

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie wichtige Aufgaben für längere Zeiträume planen, beispielsweise Wochen oder sogar Jahre. Diese Methode hilft Ihnen jedoch dabei, Ihren Aufgabenplan für die Woche Tag für Tag anzugehen:

Bevor Sie Feierabend machen, wählen Sie die wichtigsten Aufgaben aus, die Sie am nächsten Tag zu erledigen haben (höchstens sechs). Priorisieren Sie Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit Konzentrieren Sie sich am nächsten Tag auf die erste Aufgabe auf der Liste und gehen Sie nicht zur nächsten Aufgabe über, bevor Sie diese abgeschlossen haben, und so weiter Am Ende des Tages verschieben Sie die unerledigte Arbeit auf die Liste für den nächsten Tag – egal, ob es sich um eine oder mehrere Aufgaben handelt – und wiederholen den gesamten Prozess.

3. Passen Sie Ihre Prioritäten laufend an

Wenn Sie lernen möchten, wie man Aufgaben priorisiert, müssen Sie vor allem anpassungsfähig sein. Denn man weiß nie, wann eine Änderungsanforderung oder ein unerwartetes Problem im Team, im Geschäft oder mit dem Produkt auftritt.

Sie können sich jedoch auf unvorhersehbare Ereignisse vorbereiten, die die Prioritäten der Aufgaben verschieben. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Priorisierung der Aufgaben regelmäßig zu überprüfen, und richten Sie ein System ein, damit Sie nicht vergessen, dies häufig zu erledigen.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in die Ansicht der Tabellen von ClickUp, um sie einfach zu organisieren

Überprüfen Sie die Prioritäten der Aufgaben täglich zu Beginn oder am Ende des Tages. Wenn Sie es jedoch vorziehen, tun Sie dies am Freitagnachmittag für die kommende Woche und überprüfen Sie die Prioritäten am Ende jedes Tages.

VERMEIDEN SIE STÄNDIGE ZEITVERSCHWENDUNGENZeitmanagementfähigkeiten sind ein wichtiger Schlüssel zur Priorisierung Ihrer Aufgaben. Lassen Sie eine Aufgabe fallen, die plötzlich keine Priorität mehr hat, auch wenn Sie sie gerne zu Ende bringen möchten und bereits viel Zeit und Aufwand darin investiert haben. Es wäre Zeitverschwendung und könnte eine Frist gefährden, wenn Sie eine Aufgabe weiterbearbeiten, die keine Priorität hat, insbesondere wenn eine andere Aufgabe zur Priorität geworden ist.

4. Schätzen Sie den Aufwand für die Erledigung einer Aufgabe realistisch ein

Stützen sich Ihre Schätzungen des Aufwands auf eine Historie der tatsächlichen Bearbeitungszeiten? Falls nicht, sollten Sie damit beginnen, diese Zeiten zu erfassen, denn Sie werden sie benötigen, auch wenn Sie die Aufgaben nicht nach Aufwand priorisiert haben.

Erfassen Sie die Zeit, die Sie benötigen, um Ihre Aufgaben abzuschließen, mit der Software für Zeiterfassung von ClickUp. Passen Sie anschließend Ihre Schätzungen für den Aufwand auf der Grundlage dieser Aufzeichnungen an.

Erfassen Sie die Zeit während der Arbeit oder geben Sie sie manuell über die Zeiterfassung in ClickUp ein

Sie müssen Ressourcen nach verschiedenen Kriterien zuweisen, und höchstwahrscheinlich wird ein Bereich die für Aufgaben aufgewendete Zeit sein.

Das Letzte, was Sie tun sollten, ist, unrealistische Schätzungen des Aufwands und der Zeit für Ihr Team zu erstellen. Sie werden sich am Ende mit der Projektdurchführung beeilen müssen, was zu Fehlern führen wird.

ClickUp hilft Ihnen dabei, die tatsächliche mit der geschätzten Zeit für Aufgaben und Projekte zu vergleichen, sodass Sie Sichtbarkeit darüber erhalten, wo sich die Arbeit tendenziell ausweitet oder verlangsamt. Wenn Sie jedoch wenig Zeit haben oder unsicher sind, wo Sie anfangen sollen, gibt es eine noch intelligentere Option.

ClickUp Brain kann Ihre Aufgabenbeschreibungen und Verlaufsdaten analysieren, um realistische Fristen, den Aufwand und Prioritäten für Aufgaben vorzuschlagen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Aufgaben nahtlos für Sie zu priorisieren

Es erkennt Hindernisse, enge Zeitleisten und Ungleichgewichte im Workload – damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, ohne auf Vermutungen angewiesen zu sein.

💡 Profi-Tipp: Überlassen Sie Brain die komplexen Berechnungen, während Sie sich auf die Umsetzung konzentrieren. Intelligenter Aufwand beginnt mit intelligenten Erkenntnissen.

5. Erkennen Sie Ihre Limite in Bezug auf die Produktivität und achten Sie auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Privatleben

An einem Tag oder in einer bestimmten Gemütsverfassung kann man nur eine bestimmte Menge an Arbeit zu erledigen. Ein typischer Arbeitstag dauert in der Regel acht Stunden. Und wir alle erleben hin und wieder kreative Blockaden. Außerdem können die meisten von uns unter Stress keine Höchstleistungen erbringen.

Manchmal ist es produktiver, eine Aufgabe auf den nächsten Tag zu verschieben oder sie einfach fallen zu lassen. Das ist natürlich nur möglich, wenn es sich nicht um eine kritische oder wichtige und dringende Aufgabe handelt, die Sie nicht delegieren oder neu zuweisen können.

Nutzen Sie das Risikoprotokoll von ClickUp, um zu sehen, bei welchen Aufgaben oder Unteraufgaben die Gefahr einer Verzögerung oder Nichtfertigstellung besteht.

Die Verwendung eines Risikoprotokolls kann Ihnen dabei helfen, die Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit zu verstehen, die sich ergeben, wenn die Aufgaben Ihres Teams (oder Ihre persönlichen Aufgaben) nicht vollständig erledigt werden. Das Verständnis Ihrer potenziellen Risiken kann Ihnen helfen, die Gesamtproduktivität Ihres Teams besser einzuschätzen.

6. Planen Sie alle Ihre Aufgaben und Arbeitsaufträge

Bei der Planung von Aufgaben geht es nicht nur darum, den Kalender zu füllen – es geht darum, einen klaren Weg zu Ihren Zielen zu schaffen. Beginnen Sie damit, realistische Start- und Enddaten für jede Aufgabe in Ihrer priorisierten Liste festzulegen. Diese Termine helfen bei der Planung, der Verteilung des Workloads und der Sichtbarkeit der Fristen.

Selbst wenn Sie bereits Fälligkeitsdaten festgelegt haben, hilft die Planung von Aufgaben in einem Kalender dabei, reale Variablen wie Meetings, Abhängigkeiten und unerwartete Hindernisse zu berücksichtigen. Vielleicht planen Sie, eine Aufgabe vorzeitig abzuschließen, um Pufferzeit einzubauen, oder verteilen die Arbeit auf mehrere Tage, um die Kapazitäten Ihres Teams nicht zu übersteigen.

📆 ClickUp Kalender macht diesen gesamten Prozess visuell, flexibel und kollaborativ. Nutzen Sie ihn, um Aufgaben per Drag & Drop in Ihren Tages-, Wochen- oder Monatsplan zu ziehen. Sie können Zeitleisten anpassen, wiederkehrende Erinnerungen festlegen und Aufgabentermine mit größeren Projektmeilensteinen verknüpfen. Ganz gleich, ob Sie interne Sprints oder Kundenleistungen verwalten – ClickUp Kalender sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Nutzen Sie KI-gestützte Priorisierung und automatische Anpassungen, um mit dem ClickUp-Kalender Ihre Ziele im Blick zu behalten

Verschaffen Sie sich mit der Workload-Ansicht einen umfassenden Überblick über die Kapazitäten Ihres Teams und passen Sie den Zeitplan dann an, um Überlastungen zu vermeiden. Kombinieren Sie dies mit dem Portfolio-Widget von ClickUp, um den Fortschritt abteilungs- oder initiativenübergreifend zu überwachen – alles über ein einziges Dashboard.

💡 Profi-Tipp: Wechseln Sie in ClickUp zwischen Kalender-, Zeitleiste- und Tabelle-Ansicht, je nachdem, wie Sie am liebsten planen. Ganz gleich, wie Sie arbeiten – es gibt immer eine passende Ansicht.

7. Planen Sie Ihre Zeit ein, um mehr Arbeit zu erledigen

Planen Sie Zeitblöcke ein, um Ihre Aufgaben ungestört zu erledigen. So vermeiden Sie Multitasking, das das genaue Gegenteil von Strategien zur Priorisierung von Aufgaben darstellt.

Erledigen Sie innerhalb jedes dieser Zeitblöcke eine Aufgabe des Projekts oder auch eine Aufgabe, die zu keinem Projekt gehört. Sie können während eines einzelnen Blocks auch an mehreren Aufgaben arbeiten, diese müssen jedoch klein und unabhängig voneinander sein.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie Ihre Zeit und Ihren Zeitplan ganz einfach im Blick durch die Vorlage „Schedule Blocking“ von ClickUp

Markieren Sie Zeitblöcke in Ihrem gemeinsamen Kalender als „Konzentrationszeit“ und schalten Sie während dieser Zeit Benachrichtigungen aus. So können Ihre Kollegen und Ihr Vorgesetzter Sie nicht stören, während Sie sich auf das Abschließen Ihrer Aufgaben konzentrieren, insbesondere auf solche mit hoher Priorität.

Wenn Sie sich für ClickUp zur Verwaltung Ihrer Aufgaben entscheiden, sollten Sie die Verwendung unserer Vorlagen für Zeitblöcke in Betracht ziehen.

8. Kommunizieren Sie bei Bedarf mit Ihrem Team

Zu wissen, wie man Aufgaben priorisiert, ist einer der Grundpfeiler für effektives Arbeiten im Team. Wie sonst könnten Sie das Team einbeziehen, wenn es darauf wartet, dass Sie mit Ihrer Arbeit beginnen oder seine Arbeit abschließen?

Und wie würden sie sich fühlen, wenn Sie sie auf unbestimmte Zeit auf die Fertigstellung Ihrer Aufgaben warten lassen? Sie müssen Ihre Teamkollegen warnen, sobald es zu Verzögerungen bei der Erledigung Ihrer Aufgaben kommt. Und teilen Sie ihnen mit, wann Sie diese Aufgaben voraussichtlich abschließen werden.

Sie müssen Ihren Vorgesetzten außerdem über alle Hindernisse informieren, auf die Sie bei der Ausführung Ihrer Aufgaben stoßen. Es ist deren Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, diese Hindernisse zu überwinden.

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp-Aufgaben um oder weisen Sie sie zu, um Ideen sofort in konkrete Maßnahmen umzusetzen

ClickUp eignet sich hervorragend, um Updates zu freigeben und durch Kommentare zu bestimmten Aufgaben nachzufassen. Diese Kommentare können Bildschirmaufnahmen enthalten, die Sie direkt im tool erstellen können. Oder Sie können Kommentare an Teammitglieder zuweisen, um ihnen mitzuteilen, dass Sie darauf warten, dass sie eine Aufgabe abschließen.

Übersicht über Priorisierungsrahmen

Nicht alle Strategien zur Priorisierung sind gleich. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über gängige Ansätze, die Ihnen bei der Entscheidung helfen sollen, welcher am besten zu Ihnen passt:

Rahmenbedingungen Am besten geeignet für Kurzzusammenfassung Eisenhower-Matrix Tägliche Planung der Aufgaben Ordnet Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, damit Sie sich strategisch konzentrieren können MoSCoW-Methode Produkt- und Projektplanung Kategorisiert Aufgaben als „Muss“, „Sollte“, „Könnte“ oder „Wird nicht“ RICE-Bewertung Features oder umfangreiche Aufgaben in Roadmaps festhalten Verwendet Reichweite, Wirkung, Zuversicht und Aufwand, um Prioritäten objektiv einzustufen Ivy-Lee-Methode Persönliche Produktivität Konzentrieren Sie sich jeden Tag auf sechs Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Priorität – nicht mehr und nicht weniger.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp können Sie all dies mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern, Prioritäts-Tags, Ansichten und Vorlagen umsetzen, die zu Ihrem Workflow passen.

Beispiele aus der Praxis: Priorisierung in der Praxis

Lassen Sie uns die Theorie in die Praxis umsetzen. So können verschiedene Fachleute mit ClickUp Prioritäten setzen:

Projektmanager : Nutzt Gantt-Diagramme und Abhängigkeiten, um Hindernisse und Aufgaben auf dem kritischen Pfad hervorzuheben.

Customer Success Manager : Filtert Aufgaben anhand von Tags und Prioritäten nach Dringlichkeit und Auswirkungen auf den Kunden.

UX-Designer: Organisiert Feature-Anfragen in einer MoSCoW-Board-Ansicht und konzentriert sich dabei zunächst auf die „Must-haves“.

💡 Profi-Tipp: Nutze die Workload-Ansicht in ClickUp, um die Team-Kapazität zu verwalten und Aufgaben basierend auf der Verfügbarkeit in Echtzeit anzupassen.

💼 Wie man in Vorstellungsgesprächen die Frage „Wie priorisieren Sie Ihre Arbeit?“ beantwortet Das ist eine der häufigsten Fragen im Vorstellungsgespräch – und zugleich eine der aufschlussreichsten. Ihre Antwort sollte strategisches Denken, Organisationsfähigkeit und Ihre Fähigkeit widerspiegeln, unter Druck ruhig zu bleiben. So formulieren Sie eine überzeugende Antwort: Beginnen Sie mit einem Rahmenkonzept (wie der Eisenhower-Matrix, der 1-3-5-Regel oder dem Verhältnis von Wirkung zu Aufwand) Erwähne Tools, die Sie nutzen, um Aufgaben dynamisch zu organisieren und anzupassen Schließen Sie mit einem konkreten Beispiel ab, wie Sie mit Erfolg mit sich ändernden Prioritäten umgegangen sind. Beispiel 1: „Zunächst teile ich die Aufgaben anhand eines Rahmens wie der Eisenhower-Matrix nach Dringlichkeit und Wichtigkeit ein. Ich erstelle eine Liste mit Aufgaben, tagge die Elemente nach Priorität und überprüfe sie täglich. Tools wie ClickUp helfen mir dabei, sich ändernde Fristen zu bewältigen, indem ich Aufgaben in Ansichten organisiere – so kann ich sehen, was meine Aufmerksamkeit erfordert und was warten kann.“ „Zunächst teile ich die Aufgaben anhand eines Rahmens wie der Eisenhower-Matrix nach Dringlichkeit und Wichtigkeit ein. Ich erstelle eine Liste mit Aufgaben, tagge die Elemente nach Priorität und überprüfe sie täglich. Tools wie ClickUp helfen mir dabei, sich ändernde Fristen zu bewältigen, indem ich Aufgaben in Ansichten organisiere – so kann ich sehen, was meine Aufmerksamkeit erfordert und was warten kann.“ Beispiel 2: „Jeden Abend plane ich den nächsten Tag, indem ich 1 große, 3 mittlere und 5 kleine Aufgaben festlege. Ich reserviere mir in meinem Kalender Zeit für konzentriertes Arbeiten und nutze die wiederholenden Aufgaben und Erinnerungen von ClickUp, um den Überblick zu behalten. Wenn sich Prioritäten verschieben, nutze ich Drag-and-Drop-Ansichten, um die Planung anzupassen, ohne den Schwung zu verlieren.“ „Jeden Abend plane ich den nächsten Tag, indem ich 1 große, 3 mittlere und 5 kleine Aufgaben festlege. Ich reserviere mir in meinem Kalender Zeit für konzentriertes Arbeiten und nutze die wiederholenden Aufgaben und Erinnerungen von ClickUp, um den Überblick zu behalten. Wenn sich Prioritäten verschieben, nutze ich Drag-and-Drop-Ansichten, um die Planung anzupassen, ohne den Schwung zu verlieren.“ 🧠 Tipp für das Vorstellungsgespräch: Wenn Sie ClickUp bereits nutzen, heben Sie bestimmte Features wie Prioritäts-Tags, die Kalender-Ansicht oder Workload-Diagramme hervor, um zu zeigen, wie Sie Dringlichkeit und Wirkung in Einklang bringen – und Prioritäten an Ihr Team kommunizieren.

3 zeitsparende Vorlagen zur Priorisierung von Aufgaben

Die folgenden ClickUp-Vorlagen nutzen die Theorie hinter den Priorisierungsmethoden, die Sie gerade kennengelernt haben:

1. ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“

Diese Vorlage herunterladen Die „Getting Things Done“ (GTD)-Vorlage, die auf dem GTD-System von David Allen basiert, hilft Ihnen dabei, Aufgaben und Projekte zu organisieren, indem Sie diese erfassen und in umsetzbare Elemente aufteilen.

Die ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“ ist eine umfassende Vorlage, mit der Sie Aufgaben an einem Ort priorisieren und verfolgen können. Sie lässt sich mit benutzerdefinierten Feldern individuell anpassen und ermöglicht Ihnen sogar die Zusammenarbeit an Dokumenten mit anderen Teammitgliedern.

Schauen Sie sich diese GTD-Apps und GTD-Vorlagen an!

Sie können diese Vorlage zur Priorisierung von Aufgaben nutzen, um:

Teilen Sie Aufgaben in Kategorien – oder Kontexte, gemäß der Vorlage – ein, die Sie anhand von Benutzerdefinierten Feldern erstellen können

Bleiben Sie diszipliniert und priorisieren Sie Aufgaben nach Kontext, Fälligkeitsdatum, geschätzter Dauer und Aufwand.

Planen Sie Aufgaben in einer Kalender-Ansicht

Organisieren Sie Aufgaben nach Priorität in einem anpassbaren Kanban-Board

2. ClickUp-Vorlage für die Wirkungs-Aufwand-Matrix

Diese Vorlage herunterladen Mithilfe einer Wirkungs-Aufwand-Matrix können Sie den für jedes Feature erforderlichen Aufwand visuell darstellen, um Aufgaben und Ressourcen besser zu priorisieren

Wenn dir die Zeit fehlt, um die Priorität deiner Aufgaben gründlich zu bewerten, ist diese Vorlage genau das Richtige! Die ClickUp-Vorlage für die Impact-Effort-Matrix hilft dir dabei, Aufgaben je nach dem für ihre Erledigung erforderlichen Aufwand zu priorisieren.

Für alle, die die Auswirkungen oder Kosten eines Projekts schnell einschätzen müssen, hilft diese Vorlage für eine Wirkungs-Aufwand-Matrix dabei, Prioritäten zu setzen. Bringen Sie Ihr Team mit dieser visuellen Vorlage auf einen gemeinsamen Nenner, damit alle verstehen, was für den gemeinsamen Erfolg des Teams am wichtigsten ist.

3. ClickUp-Vorlage für die Priorisierungsmatrix

Diese Vorlage herunterladen Steigern Sie die Team-Effizienz und verwalten Sie Ihre Ressourcen, um besser zu erkennen, welche Ihrer Ideen, Konzepte und Aufgaben die größte Aufmerksamkeit erfordern

Wir haben die Priorisierungsmatrix-Vorlage von ClickUp entwickelt, um Ihre Liste mit Aufgaben nach zwei von Ihnen gewählten Kriterien zu priorisieren. Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben beispielsweise nach Wichtigkeit und Erreichbarkeit, von niedrig bis hoch. Dann sind Ihre Aufgaben mit hoher Priorität diejenigen, die sowohl eine hohe Wichtigkeit als auch eine hohe Erreichbarkeit aufweisen.

Verwenden Sie außerdem Farben, um Aufgaben zu kategorisieren. Weisen Sie beispielsweise Aufgaben aus verschiedenen Projekten unterschiedliche Farben zu. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Aufgaben aus mehreren Projekten an einem einzigen Ort priorisieren.

KI-Tipp: Mit ClickUp Brain smarter priorisieren Überfordert von der Auswahl? Lassen Sie sich von ClickUp Brain leiten. ClickUp Brain schlägt Ihnen vor, woran Sie arbeiten sollten, basierend auf Fristen, Workload, Abhängigkeiten und Hindernissen. Ganz gleich, ob Sie Feedback organisieren oder eine Produktveröffentlichung vorbereiten – Brain verwandelt Chaos in Klarheit. Anwendungsbeispiel: Fügen Sie einem Dokument Aufzählungspunkte hinzu → Bitten Sie Brain, diese in priorisierte Aufgaben umzuwandeln → Weisen Sie diese sofort zu und planen Sie sie ein.

Beginnen Sie mit der Priorisierung von Aufgaben, um Ihren Workflow zu optimieren

Unser Tipp: Befolgen Sie die Schritte und Methoden zur Priorisierung von Aufgaben in diesem Leitfaden. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort und probieren Sie ClickUp aus, unsere Softwarelösung für die Automatisierung von Aufgaben.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! Zu wissen, wie man Aufgaben priorisiert, ist entscheidend, um Stress zu reduzieren und nicht mehr unter Druck arbeiten zu müssen. Aber erst wenn Sie Aufgaben durch Automatisierung automatisieren, erkennen Sie den Wert einer priorisierten Liste mit ClickUp Aufgaben!

Häufig gestellte Fragen

Wie priorisiert man Aufgaben bei der Arbeit am besten?

Der beste Ansatz hängt von Ihrer Workload und Ihren Zielen ab. Beginnen Sie damit, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu identifizieren. Rahmenwerke wie die Eisenhower-Matrix helfen Ihnen, sich auf Aufgaben mit hoher Wirkung zu konzentrieren, während sich Methoden wie RICE Scoring oder MoSCoW hervorragend für Produkt- und Projektteams eignen, die Entscheidungen mit begrenzten Ressourcen treffen müssen. Für welche Methode Sie sich auch entscheiden: Entscheidend ist, dass Ihre Prioritäten sichtbar, umsetzbar und regelmäßig aktualisiert sind.

Wie entscheide ich, was dringend und was wichtig ist?

Dringende Aufgaben erfordern sofortige Aufmerksamkeit, oft aufgrund von Fristen oder Abhängigkeiten. Wichtige Aufgaben tragen zu langfristigen Zielen oder zum Gesamterfolg bei, sind aber möglicherweise nicht zeitkritisch. Eine gute Faustregel: Dringend = reaktiv, Wichtig = strategisch. Verwenden Sie ein visuelles Raster (wie eine 2×2-Matrix), um Ihre täglichen oder wöchentlichen Aufgaben in diese Kategorien einzuordnen.

Was soll ich erledigen, wenn mir Alles eine Priorität hat?

Wenn Alles Priorität hat, hat eigentlich nichts wirklich Priorität. Nehmen Sie Abstand und fragen Sie sich:

Was hat den größten Einfluss auf das Business oder das Team?

Was behindert die Arbeit eines anderen?

Was hat eine Frist, die ich nicht verschieben kann?

Konzentrieren Sie sich dann auf 1–3 wichtige Prioritäten pro Tag. Ziehen Sie Zeitblöcke oder die Ivy-Lee-Methode in Betracht, um Überlastung zu vermeiden und konzentriert zu bleiben.

Wie gehe ich mit unerwarteten oder kurzfristigen Aufgaben um?

Fragen Sie sich zunächst, ob die Aufgabe sowohl dringend als auch wichtig ist. Wenn ja, passen Sie Ihren Tagesplan an und teilen Sie den Beteiligten die Änderungen mit. Wenn nicht, planen Sie sie für später ein. Tools wie Drag-and-Drop-Planung, Prioritätskennzeichnungen oder sogar von KI vorgeschlagene Neuanordnungen können dies vereinfachen, wenn Sie einen Aufgabenmanager wie ClickUp verwenden.

Wie oft sollte ich meine Prioritäten überprüfen?

Idealerweise jeden Tag. Eine kurze 5-minütige Überprüfung am Morgen (oder am Vorabend) kann dir helfen, deinen Fokus neu auszurichten. Bei größeren Projekten solltest du wöchentliche Überprüfungen durchführen, um Zeitpläne, die Verfügbarkeit von Ressourcen und sich ändernde Ziele neu zu bewerten. Richte eine wiederkehrende Erinnerung in deinem Kalender ein oder nutze Checklisten zur Überprüfung der Aufgaben, um konsequent zu bleiben.

Sie können mit Stift und Papier beginnen, aber digitale tools bieten mehr Flexibilität. Suchen Sie nach Apps, die Folgendes ermöglichen:

Benutzerdefinierte Tags oder Beschreibungen (z. B. „dringend“, „hoher Aufwand“, „große Auswirkungen“)

Visuelle Planungsansichten wie Boards oder Kalender

Wiederholende Aufgaben und Erinnerungen

KI oder Automatisierung zur Reduzierung manueller Entscheidungsprozesse

ClickUp bietet beispielsweise Vorlagen zur Priorisierung, Matrixen zum Aufwand-Wirkungs-Verhältnis, Zeitblockierung und intelligente Terminplanung, damit Sie konzentriert und flexibel bleiben können