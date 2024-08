Nutzen Sie SaaS-KPIs, um Umsatzwachstum und Kundenerfolg zu gewährleisten

Ganz gleich, ob Sie ein Vermarkter, ein Vertriebsmitarbeiter oder ein Manager sind, die Verfolgung und Analyse spezifischer Daten kann Ihnen helfen, Ihr SaaS-Unternehmen schneller wachsen zu lassen.

In einem Meer von verschiedenen KPIs und Metriken, die darauf warten, gemessen zu werden, ist es jedoch entscheidend, diejenigen zu identifizieren, die am besten mit Ihren Projektzielen übereinstimmen und helfen, Ihre Geschäftsstrategie effektiv zu optimieren.

Die Auswahl der richtigen zu verfolgenden KPIs ist besonders für SaaS-Unternehmen wichtig, da sie in wettbewerbsintensiven Branchen tätig sind und ihr Wachstum und ihr Erfolg von den Kundengewinnungs- und -bindungsraten abhängen.

Einige der wichtigsten SaaS KPIs verraten den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen und helfen Ihnen bereiche für Verbesserungen zu identifizieren . Die Verfolgung von SaaS-KPIs nur für Vertrieb und Marketing ist zwar effektiv, reicht aber nicht aus, um ein kontinuierliches Wachstum Ihres Unternehmens zu gewährleisten. 🌱

In diesem Artikel verraten wir Ihnen die 10 wichtigsten SaaS-KPIs, die Sie im Jahr 2024 verfolgen sollten, und gehen auf häufige Herausforderungen ein, denen Sie dabei begegnen können. Außerdem stellen wir Ihnen Tools vor, mit denen Sie alle SaaS-KPIs nahtlos überwachen können.

SaaS KPIs und Metriken verstehen

SaaS-KPIs und -Metriken mögen zwar ähnlich klingen, meinen aber nicht dasselbe.

SaaS Key Performance Indicators (KPIs) sind übergeordnete Kennzahlen, die einen Überblick über den Gesamtzustand des Unternehmens geben den Fortschritt eines Unternehmens verfolgen in Bezug auf seine Ziele.

In der Regel werden mit diesen KPIs Bereiche wie Umsatzwachstum, Status von Neu- und Bestandskunden, Website-Besucher usw. bewertet. Sie werden normalerweise von Führungskräften und SaaS-Manager sowie das Kundenerfolgsteam eines Unternehmens, um die datengesteuerte Entscheidungen .

In der Zwischenzeit ist "Metrik" ein Oberbegriff, der KPIs und andere Instrumente zur Messung von Fortschritt und Leistung umfasst. Mit anderen Worten: Nicht alle Metriken sind SaaS-KPIs. Sie werden in einem breiteren Rahmen von Marketing- und Vertriebsteams, Produktmanagern und Kundensupportteams verwendet, um verschiedene Geschäftsbereiche zu optimieren.

Wie funktioniert ein SaaS-Geschäftsmodell und wie wirkt es sich auf die Verfolgung von KPIs aus?

Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen arbeiten nach einem bestimmten Geschäftsmodell -sie bieten den Benutzern gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr Zugang zu ihrer Software. Die Kunden können die Software so lange nutzen, wie sie für sie bezahlen. Darüber hinaus können sie ihr Abonnement in der Regel jederzeit kündigen, da sie in der Regel nicht an einen Vertrag gebunden sind.

Die Verwendung eines derart spezifischen Geschäftsmodells bedeutet, dass SaaS-Unternehmen ihre Leistung auf unterschiedliche Weise messen können. Denn der Erfolg dieser Unternehmen hängt von der Zahl der Abonnements und der monatlichen Nutzer ab - mehr Nutzer bedeuten mehr Einnahmen. 📈

Alles in allem besteht das Hauptziel eines SaaS-Unternehmens darin, die monatlich wiederkehrenden Einnahmen hoch zu halten. Daher sollten Sie sich konzentrieren auf kundenbindung als einen der wichtigsten KPIs, wenn Sie wollen, dass Ihr Unternehmen floriert. Es ist auch wichtig, die monatlich aktiven Nutzer zu verfolgen, kundenakquise kosten, Customer Lifetime Value und andere wichtige KPIs, die im nächsten Abschnitt behandelt werden.

Pro-Tipp: Möchten Sie sofort mit der Verfolgung Ihrer SaaS-Verkaufs- und Umsatzkennzahlen beginnen? Nutzen Sie die ClickUp Vertriebs-KPI-Vorlage zur Überwachung von KPIs und zur Verbesserung von Prozessen in allen Phasen Ihres Verkaufstrichters in einem einzigen Fenster. 💚

Nutzen Sie die ClickUp Sales KPI-Vorlage, um Ihre Vertriebsleistung zu messen und zu verbessern

10 wesentliche SaaS-KPI-Metriken, die 2024 zu verfolgen sind

Es gibt Dutzende wichtiger Metriken, aber sie alle zu verfolgen ist weder notwendig noch produktiv. Stattdessen sollten Sie sich auf die wichtigsten konzentrieren, um das Unternehmenswachstum zu optimieren.

Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten SaaS-KPIs werfen, die Ihr Unternehmen verfolgen muss.

1. Abwanderungsrate

Da SaaS-Unternehmen auf Abonnenten angewiesen sind, ist die Messung der Kundenabwanderungsrate der erste offensichtliche Schritt. Dieser KPI zeigt Ihnen die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum verlorenen Abonnenten.

Wenn Ihr Unternehmen von der Kundenbindung abhängig ist und die Abwanderungsrate hoch ist, bedeutet dies, dass viele Kunden mit Ihrer Software unzufrieden sind. Eine höhere Abwanderungsrate ist jedoch zu erwarten, wenn Ihre Software keine dauerhafte Lösung für die Benutzer darstellt.

Eine erhöhte Abwanderungsrate kann durch Markttrends, Wettbewerber oder die Preisgestaltung verursacht werden. Wenn Ihr SaaS-Unternehmen also eine überdurchschnittlich hohe Abwanderungsrate aufweist, sollten Sie Ihre Funktionen und Preisstrategien überdenken.

So berechnen Sie die Abwanderungsrate:

Verlorene Kunden ÷ Gesamtkunden zu Beginn des Zeitraums) x 100

2. Umsatz-Abwanderungsrate

Die Verfolgung der Umsatzabwanderungsrate ist sogar noch wichtiger als die Verfolgung der Kundenabwanderungsrate. Sie spiegelt den Umsatz wider, der im Laufe der Zeit aufgrund von gekündigten oder herabgestuften Abonnements verloren geht. Verfolgung dieses KPI vierteljährlich oder monatlich kann Ihnen helfen, das Kundenverhalten besser zu verstehen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Abwanderungsrate zu senken.

So berechnen Sie die Umsatzabwanderungsrate:

Wiederkehrender Umsatz, der während des Zeitraums verloren geht ÷ Wiederkehrender Umsatz zu Beginn des Zeitraums) x 100

3. Monatlich wiederkehrender Umsatz

Der monatlich wiederkehrende Umsatz (MRR) ist der Gesamtwert, den Ihr SaaS-Unternehmen in einem Monat aus aktiven Abonnenten generiert. MRR erfasst Upsell, neue Verkäufe, Verlängerungen und Abwanderung und hilft Ihnen, Ihren monatlichen Umsatzfluss zu dokumentieren. Es zeigt auch wie Ihr Unternehmen wächst und kann Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen in Bereichen wie ressourcenzuweisung und produktentwicklung .

So berechnen Sie die MRR:

Die Formel zur Berechnung der MRR kann je nach Art der MRR, die Sie verfolgen, variieren. Die einfachere Methode zur Berechnung der MRR ist:

mRR = (Anzahl der Kunden) x (entsprechender Umsatz mit ihnen)_

Wenn Sie 10 Kunden haben, die Ihnen 10 Dollar pro Monat zahlen, ist Ihre MRR 10 x 10 = 100 Dollar für diesen Monat.

Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsgrößen und -plänen können die nachstehende Formel zur Berechnung verwenden.

mRR = (Anzahl der Kunden) x (durchschnittlicher Monatsumsatz pro Kunde)_

4. Produkt-qualifizierte Leads

Produktqualifizierte Leads (PQL) messen die Anzahl der Kunden, die Ihr Produkt in einer kostenlosen Testphase genutzt haben und vordefinierte Auslöser erreicht haben, die darauf hindeuten, dass sie zu zahlenden Kunden werden könnten.

Während marketingqualifizierte Leads (MQL) auf bestimmten Aktionen wie dem Klicken auf einen per E-Mail erhaltenen Link beruhen, spiegeln PQL das Kundenverhalten wider - sie geben Aufschluss über die Auswirkungen bestimmter Softwarefunktionen auf den Kunden während der Testphase.

Anhand dieser Informationen können Sie die Funktionen, die bestehenden Kunden am besten zu gefallen scheinen, verbessern und sie in Ihrer kostenlosen Testversion stärker bewerben.

So berechnen Sie die Umwandlungsrate von PQL in bezahlte Produkte:

Gesamtzahl der in bezahlte PQLs umgewandelten PQLs ÷ gesamte PQLs x 100

5. Umwandlungssatz für Kunden

Die Kundenkonversionsrate (CCR) informiert Sie über die Kundenbindung Ihres Produkts, indem sie die Anzahl der Interessenten, die zu zahlenden Kunden wurden, angibt.

Eine niedrige CCR zeigt an, dass potenzielle Kunden das Interesse an Ihrem Produkt verloren haben. Sie können herausfinden, warum Sie Ihre bestehenden Kunden verlieren, indem Sie sich die SaaS-Verkaufstrichter-Prozess . Bei den meisten SaaS-Unternehmen tritt der Verlust typischerweise während der kostenlosen Testphase auf.

Sie können auch eine niedrige CCR haben, wenn das Vertriebsteam immer wieder die falschen Kunden anspricht. Wenn das der Fall ist, kann die Analyse Ihrer CCR Sie zu folgenden Erkenntnissen führen mögliche Lösung für dieses Problem . Außerdem können Sie mit der Verfolgung der benutzerdefinierten Konversionsrate die Leistung mehrerer Marketingkampagnen messen, um zu sehen welche Kampagne am erfolgreichsten ist .

So berechnet man die CCR:

Gesamte Konversionen ÷ Gesamte Website-Besucher

6. Kundenakquisitionskosten

Die Messung Ihrer Kundenakquisitionskosten (CAC) ist unerlässlich, um Ausgabenüberschreitungen zu vermeiden. Die wichtigsten Faktoren, die zu den CAC beitragen, sind Forschungs-, Marketing- und Mitarbeiterkosten, die sich summieren können, wenn Sie zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um neue Kunden zu gewinnen.

Beachten Sie, dass die CAC nur die Kosten für die Gewinnung eines Kunden berücksichtigen, indem Sie ihn dazu bringen, Ihre Dienstleistung zu kaufen. Die Kosten für die Softwareproduktion sind darin nicht enthalten.

Die Analyse dieses KPI kann Ihnen helfen zu verstehen, wo Ihr Geld hingeht und was Sie tun können, um es einzusparen, vor allem, wenn Sie einen zu großen Teil der Einnahmen Ihres Unternehmens für unrentable Bereiche verschwenden. Das Ziel ist es, mehr Geld zu verdienen, als es Sie kostet, einen Kunden zu gewinnen.

So berechnen Sie den CAC:

(Verkaufskosten + Marketingkosten) ÷ neu gewonnene Kunden

7. Kundenbindungsrate

Eine der wichtigsten Kennzahlen für SaaS-Unternehmen ist die Kundenbindungsrate (Customer Retention Rate, CRR), die anzeigt, wie viele Nutzer über einen bestimmten Zeitraum aktiv sind. Eine hohe CRR bedeutet, dass die Kunden Ihren Dienst weiterhin nutzen, was zu einem Umsatzwachstum führt. 💰

Wenn Sie eine niedrige CRR haben, können die Gründe dafür sein:

Technische Probleme

Fehlende Funktionen

Schlechte Kundenbetreuung

Keine Reaktion auf Kundenfeedback

So wird die CRR berechnet:

(Kunden am Ende des Zeitraums - während des Zeitraums gewonnene Kunden) ÷ Kunden zu Beginn des Zeitraums] x 100

Die Analyse Ihrer CRR kann Ihnen helfen, eventuelle Probleme zu erkennen und eine geeignete Lösung zu finden, um bestehende Kunden zu halten.

Wenn Sie beispielsweise eine schwache CRR mit der schlechten Ticketing-Kultur Ihres SaaS-Unternehmens in Verbindung bringen, können Sie Maßnahmen zur Verbesserung des Kundendienstes ergreifen. Wenn Sie ClickUp-Nutzer sind, können Sie ganz einfach auf die ClickUp-Kundenservice-Management-Vorlage um Lösungen von Anfang bis Ende zu verwalten und proaktivere Bemühungen um Kundenzufriedenheit umzusetzen. 🤗

Nutzen Sie das ClickUp Customer Service Management Template, um Kundenfeedback zu organisieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern

8. Customer Lifetime Value

Ihr Customer Lifetime Value (CLV) schätzt die Gesamteinnahmen, die Sie von jedem Kunden erhalten, solange er Ihre Dienste abonniert hat. Dies ist einer der wichtigsten KPIs für den Kundenerfolg, da die Kenntnis der Rentabilität Ihrer bestehenden Kunden Ihnen helfen kann, strategische Entscheidungen über Funktionen, Marketing und Preise zu treffen.

Bei der Verfolgung des CLV sollten Sie auch auf die Kundenakquisitionskosten (CAC) achten, um sicherzustellen, dass die Gewinnung neuer Kunden nicht teurer ist als ihr durchschnittlicher Lebenszeitwert. Idealerweise sollte kein Unternehmen mehr Geld für die Gewinnung neuer Kunden ausgeben, als es mit ihnen einnimmt.

So berechnen Sie den Customer Lifetime Value:

Kundenwert x durchschnittliche Kundenlebensdauer

Bonustipp: Visualisieren Sie die Kundenerfahrung mit Ihrem Produkt über alle Berührungspunkte hinweg mit dem ClickUp Customer Journey Map Vorlage . Messen Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie die Aufmerksamkeit, die Überlegungen und die Konversion auf einem interaktiven Whiteboard verfolgen und potenzielle Reibungspunkte schneller identifizieren.

Nutzen Sie die ClickUp Customer Journey Map-Vorlage, um die Gewohnheiten und Vorlieben Ihrer Kunden zu erfassen und Ihren Service damit zu verbessern

9. Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer

Die Messung des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer zeigt wie viel jeder Abonnent jeden Monat für Ihre Dienste ausgibt. Die Verfolgung dieses SaaS-KPI kann Ihnen helfen, den Geldbetrag zu ermitteln, den Sie mit jedem Nutzer verdienen, damit Sie Ihre Einnahmen besser investieren können.

Da die meisten SaaS-Unternehmen Abonnementstufen und Add-ons in ihr Angebot aufnehmen, gibt es in der Regel Unterschiede bei den Ausgaben der Kunden. Dennoch kann dieser KPI Ihnen helfen zu verstehen, wofür die Nutzer am häufigsten zahlen und warum.

So berechnen Sie den ARPU:

Gesamte Einnahmen ÷ Gesamtzahl der Nutzer

Die Berechnung dieser Kennzahl wird einfacher, wenn Sie die ClickUp Daily Sales Report Vorlage um in Echtzeit Einblick in Kundenaktivitäten und Trends zu erhalten, was zu genaueren Umsatzschätzungen führt.

Erfassen Sie Ihre Verkaufsaktivitäten am Ende eines jeden Geschäftstages mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Verkaufsbericht

10. Net Promoter Score

Der Net Promoter Score (NPS) gibt Aufschluss über wie viele Kunden zufrieden sind mit Ihrer Dienstleistung sind. Diese Kennzahl ist von entscheidender Bedeutung, da sie Aufschluss darüber gibt, wie gut Ihr SaaS-Unternehmen abschneidet. Ist das Ergebnis ungünstig, können Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermitteln und die erforderlichen Anpassungen vornehmen.

Beim NPS-Format werden Ihre Kunden gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie Ihr Unternehmen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einem Freund oder Kollegen empfehlen würden. Die Befragten geben dann eine Bewertung von 0 (überhaupt nicht wahrscheinlich) bis 10 (sehr wahrscheinlich) ab.

Diejenigen, die mit einer Punktzahl von 9 oder 10 antworten, werden als Promotoren oder treue Kunden betrachtet, die Ihre Dienstleistung weiter empfehlen könnten. Diejenigen, die eine Bewertung von 0 bis 6 abgeben, gelten als relativ unzufrieden mit dem Service und werden wahrscheinlich keine Empfehlungen aussprechen oder Ihre Dienste weiterhin in Anspruch nehmen.

So berechnen Sie den Net Promoter Score:

Der Prozentsatz der Befürworter - Der Prozentsatz der Kritiker

Die Rolle von SaaS-KPIs in der strategischen Planung

KPIs sind entscheidend für strategische Planung wenn sie Visionen und abstrakte ziele in erreichbare Ziele umwandeln und wiederkehrende Einnahmen. Sie helfen Ihnen, die Faktoren zu ermitteln, die sich am stärksten auf Ihren Geschäftserfolg auswirken, die Leistung in diesen Bereichen zu messen und die Werte mit Branchen-Benchmarks zu vergleichen.

Darüber hinaus tragen KPIs auch zur strategischen Planung bei, indem sie:

Den Planungsprozess datenorientierter gestalten

Nachverfolgung von Parametern zur Überprüfung der Wirksamkeit der strategischen Planung

Identifizierung von Herausforderungen und Chancen, um den Plan anpassen zu können

Förderung vonfunktionsübergreifende Zusammenarbeit durch Ermutigung der Teams, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten

Unterstützung bei der Priorisierung von umsatzfördernden Elementen in Ihrer Marketingstrategie, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Förderung der Transparenz durch Quantifizierung der Unternehmensleistung für die Beteiligten

Aufdeckung der Erfolgsfaktoren im SaaS-Geschäft, damit Sie Ihren zukünftigen Erfolgsplan entsprechend gestalten können

Sie können jetzt nutzen vorlagen für die strategische Planung um Ihre SaaS-Business-Roadmap zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen! Beginnen Sie sofort mit der Planung mit dem ClickUp Vorlage für strategische Roadmap zur Darstellung und Visualisierung langfristiger Ziele sowie zur Bestimmung der SaaS-Kennzahlen, die zur Messung des Fortschritts geeignet sind.

Visualisieren Sie Ihre strategische Roadmap und planen Sie den Erfolg Ihres Teams mit dem ClickUp Strategic Roadmap Template

Die Bedeutung von Bilanz-KPIs für SaaS-Wachstum

Neben der Leistung ist die Verfolgung der finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung für das Wachstum Ihres Unternehmens und einen gesicherten monatlichen Einkommensfluss. Der einfachste Weg, die Gesundheit Ihres SaaS-Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beurteilen, ist die Verwendung von Bilanzen. Sie geben Aufschluss über die Gesundheit des Unternehmens, das Wachstumspotenzial und risikofaktoren .

Es gibt zahlreiche Bilanz-KPIs, die Sie verfolgen können, um die Gesundheit, Effizienz und Liquidität Ihres Unternehmens besser zu verstehen.

Hier sind fünf der wichtigsten Bilanz-KPIs für SaaS-Unternehmen:

Kurzfristige Kennzahl: Vergleicht das Umlaufvermögen Ihres Unternehmens mit seinen kurzfristigen Verbindlichkeiten Kurzfristige Kennzahl: Misst die Liquidität des Unternehmens und die Fähigkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten mit liquiden Mitteln zu bezahlen Verschuldungsgrad: Zeigt, wie viele Schulden Sie zur Finanzierung der Vermögenswerte des Unternehmens verwenden, indem die Gesamtverschuldung Ihres Unternehmens mit dem Eigenkapital verglichen wird Eigenkapitalquote: Berechnet, wie viel von den Vermögenswerten des Unternehmens durch das Eigenkapital finanziert wird Zinsdeckungsgrad: Misst, ob Ihr Unternehmen seine Zinsaufwendungen für ausstehende Schulden auf der Grundlage der erzielten Einnahmen bezahlen kann

Herausforderungen bei der Verfolgung von KPIs und wie man sie überwindet

Sehen wir uns einige der häufigsten Herausforderungen bei der Verfolgung von KPIs an und erfahren wir, wie man sie überwinden kann.

Auswahl der richtigen SaaS-KPIs für Umsatzwachstum

Aufgrund der großen Anzahl von KPIs, die Sie verfolgen können, fällt es vielen Unternehmen schwer zu entscheiden, welche sie auswählen sollen, und sie bitten schließlich einen Berater, die KPIs für sie auszuwählen.

Die Auswahl der richtigen KPIs erfordert jedoch eine genaue Kenntnis Ihrer Geschäftspraktiken und viel Experimentierfreude. Sie müssen Fragen berücksichtigen wie:

Welches ist das Stadium Ihres SaaS-Geschäfts?

hat ein KPI das Potenzial, die von Ihnen gesuchten Trends aufzuzeigen?

welche KPIs sind besser auf Ihre aktuellen Geschäftsziele abgestimmt?

Auswahl der richtigen Software

Die Auswahl der besten business Intelligence (BI)-Werkzeug zur Erfassung, Analyse und Darstellung von KPIs zu finden, ist nicht einfach, da es eine große Auswahl an Software gibt. Idealerweise sollte das von Ihnen gewählte Tool Folgendes bieten:

Intuitive Dashboards für eine einfache Datenvisualisierung

Erweiterte Analysefunktionen

KI-Tools zur Beschleunigung der Datenanalyse

Die Möglichkeit zur Integration mit anderen Analysetools, die Ihre Teams verwenden

Neben BI-Tools können Sie auch die robusten KPI-Tracking-Funktionen nutzen, die von ClickUp . Diese all-in-One-Projektmanagement-Lösung unterstützt Sie bei der Verfolgung, Organisation und gemeinsamen Nutzung von Daten auf einer einzigen Plattform.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Docs oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Das Auffinden und Sammeln der Daten, die Sie zur Berechnung eines bestimmten Leistungsindikators benötigen, kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn Sie die Daten aus verschiedenen Quellen beziehen müssen. Und es ist ein ganz anderer Albtraum, wenn Sie dies manuell tun müssen. In diesem Fall müssen Sie Zeit und Mühe aufwenden, um eine Möglichkeit zu finden, die Daten in leicht zugänglicher Form zu speichern.

Online-Plattformen zur Dokumentenverwaltung wie ClickUp Docs sind eine großartige Lösung für dieses Problem, da sie einen zentralen Speicherort für Ihre Daten und Berichte bieten. Importieren Sie Daten aus anderen Analysetools, die Sie verwenden, und teilen Sie alles über einfache Links mit Ihrem Team.

Speichern Sie alle Ihre Daten und organisieren Sie sie durch Unterseiten mit ClickUp

Wenn Sie rechnerische Daten sammeln, verwenden Sie die ClickUp Tabellenansicht um Ihre Daten in kalkulationsähnlichen Spalten anzuordnen. Sie können hinzufügen erweiterte Formeln zu Ihren Daten hinzufügen, indem Sie benutzerdefinierte Felder und berechnen Sie die von Ihnen benötigten KPIs.

Wie man die wichtigsten SaaS-Metriken und KPIs verfolgt

Die Verfolgung von SaaS-KPIs kann einfach sein, wenn Sie sich auf benutzerfreundliche SaaS-Tools für Hilfe. ClickUp ist eine ideale Lösung zur Überwachung und Organisation all Ihrer wichtigen KPIs, um zu sehen, ob sie Ihren Leistungserwartungen entsprechen. ⭐

Verwendung von ClickUp-Ziele ist der einfachste Weg, um Ihre SaaS-KPIs und deren Fortschritt zu verfolgen. Sie können alle Ihre Ziele in kleinere Ziele unterteilen, die Ihre Geschäftsziele darstellen.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte fest und verfolgen Sie KPIs einfach in ClickUp

Mit jedem Ziel, das Sie erreichen, kommen Sie Ihrem Ziel näher und Ihr Fortschritt wird in Echtzeit aktualisiert. ⏳

Und das Beste daran? Sie können Ihre Metriken anpassen, um einzelne Ziele zu messen, wie:

Zahlen: Für numerische Zahlen wie Punktzahlen und Prozentsätze Wahr/Falsch: Um die Erledigungsrate in Form von erledigt/nicht erledigt zu verfolgen Währung: Für Metriken wie Abwanderungsrate und Gewinn Aufgaben: Zur Überwachung der Leistung anhand der Erledigung von Aufgaben

Um mit der Verfolgung Ihrer KPIs zu beginnen, nutzen Sie die ClickUp KPI-Vorlage . Es bietet eine zusammenfassende Listenansicht von allen Ihren KPIs, kategorisiert nach Fortschritt, so dass Sie sehen können, welche KPIs:

Auf Kurs

Nicht im Plan

Gefährdet

Abgeschlossen

Verwenden Sie die ClickUp KPI-Vorlage, um Ihre KPIs über Listen-, Zeitleisten- und Kaban-Board-Ansichten effektiv zu verfolgen

Visualisieren Sie den Fortschritt durch Öffnen einer Drag-and-Drop Kanban-Tafel und erhalten Sie einen besseren Überblick über die KPI-Termine in der Zeitleistenansicht.

Sie können auch ClickUp Dashboards als Ihre KPI-Zentrale. Sie sind anpassbar und bieten eine Vogelperspektive auf alle Ihre KPIs. Fügen Sie benutzerdefinierte Karten (oder Berichte) ein, die Ihre Metriken in dem von Ihnen bevorzugten Stil überwachen, sei es ein Linien-, Balken- oder Kreisdiagramm. 📊

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Ihre KPIs und visualisieren Sie deren Fortschritt in ClickUp

SaaS-KPIs verfolgen wie ein Profi mit ClickUp

Richtiges KPI-Tracking und SaaS-Geschäftswachstum gehen Hand in Hand - die Messung und Analyse von KPIs zeigt, wie gut Ihr Geschäft läuft und hilft Ihnen, Ihre Entscheidungen in die richtige Richtung zu lenken.

Denken Sie daran, dass es entscheidend ist, Ihre KPIs kontinuierlich zu verfolgen und anzupassen, wenn Sie wollen, dass Ihr Unternehmen in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt weiter wächst.

So wird die Verfolgung Ihrer KPIs zum Kinderspiel, melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an ! Nutzen Sie das praktische KPI-Vorlagen für einen schnellen Start, ziele leicht verfolgen den KPI-Fortschritt visualisieren und seine nativen CRM-Funktionen nutzen um Ihr Geschäft zum Blühen zu bringen! 🌸

Zusammenfassung der häufig gestellten Fragen

1. Was ist ein KPI bei SaaS?

Key Performance Indicators (KPIs) messen die Leistung eines Unternehmens anhand seiner Ziele. Sowohl für B2C als auch für B2B SaaS-Unternehmen kPIs helfen dabei, den Marktanteil des Unternehmens zu verfolgen oder die verbesserungswürdigen Bereiche aufzuzeigen. Da der Erfolg eines SaaS-Unternehmens von seinen Abonnenten und den von ihnen generierten künftigen Einnahmen abhängt, haben die wichtigsten SaaS-KPIs in der Regel kundenbezogene Parameter.

2. Was sind gängige SaaS-Kennzahlen?

Zu den gängigsten SaaS-Kennzahlen gehören die Kunden- und Umsatzabwanderungsrate, die monatlichen und jährlichen wiederkehrenden Umsätze, die Kundenkonversions- und -bindungsrate, die Kundenakquisitionskosten und der Lifetime Value, der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer und der Net Promoter Score.

3. Wie messen Sie den Erfolg von SaaS-Produkten?

Die von Ihnen gemessenen und analysierten KPIs können Ihnen Aufschluss darüber geben, wie erfolgreich Ihr Unternehmen in verschiedenen Bereichen ist. Eine hohe Kundenbindungsrate (CRR) deutet beispielsweise auf eine große Anzahl aktiver Abonnenten hin, was wahrscheinlich bedeutet, dass auch Ihr Umsatz hoch ist.