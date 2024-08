die 10 besten Customer Insight Tools zum Verständnis der Kunden im Jahr 2024

um Mikroorganismen zu untersuchen, benutzen Wissenschaftler nicht ihre Lesebrille, sondern ein Mikroskop. _🔬

In ähnlicher Weise sind Customer Insight Tools Mikroskope für Unternehmen, um das komplexe Verhalten von Kunden online zu analysieren und zu verstehen.

Ein typisches Beispiel: Wann haben Sie das letzte Mal ein Produkt ohne Recherche online gekauft? Sie können sich nicht erinnern, richtig?

Sie hätten Zeit damit verbracht, die Website des Unternehmens zu überprüfen, Online-Rezensionen zu lesen, auf Social-Media-Plattformen und Posts der Marke zu scrollen und Ihre Freunde zu fragen, bevor Sie den Kauf tätigen.

Diese Multi-Channel-Consumer-Journey macht es für Unternehmen schwierig zu entschlüsseln, was ihre Kunden wollen.

Customer Insight Tools sammeln Daten aus verschiedenen Quellen und ermöglichen es Unternehmen, die Psychologie der Kunden, soziale Unterhaltungen, das Verhalten der Benutzer und das Online-Kaufverhalten zu analysieren, um maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten

Außerdem sind die Kundendaten sowohl qualitativ als auch quantitativ. Es handelt sich um eine Mischung aus internen und externen Daten, die von:

Bewertungen

Online-Umfragen

Daten von Website-Besuchern

Verbrauchertrends und Markttrends

Kaufaktivität

Befragungen

Soziale Medien

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, genau wie die Liste der besten Software für Consumer Insights.

Um Ihnen dabei zu helfen, das Verhalten Ihrer Kunden zu entschlüsseln und aus diesen Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, haben wir die wichtigsten Schlüsselmerkmale, auf die Sie bei Customer Insights Software achten sollten, sowie die 10 besten Consumer Insights Software im Jahr 2024 mit ihren Features, Nachteilen und Funktionen aufgelistet.

Bonus-Tipp: Es gibt einen klaren Sieger.

Worauf sollten Sie bei einem Customer Insights Tool achten?

Anpassbare Umfragen: Die Plattform zur Beschleunigung von Customer Intelligence sollte es Ihnen ermöglichen, eine bedingte Logik hinzuzufügen und die Umfrage auf der Grundlage bestimmter Fragen anzupassen, um Antworten während der gesamten Customer Journey zu erhalten

Die Plattform zur Beschleunigung von Customer Intelligence sollte es Ihnen ermöglichen, eine bedingte Logik hinzuzufügen und die Umfrage auf der Grundlage bestimmter Fragen anzupassen, um Antworten während der gesamten Customer Journey zu erhalten Benutzerfreundliche Oberfläche: Achten Sie auf die Benutzeroberfläche von Customer Intelligence-Softwarelösungen. Wählen Sie ein Tool, das über intuitive Dashboards mit einfachen Navigationsoptionen verfügt

Achten Sie auf die Benutzeroberfläche von Customer Intelligence-Softwarelösungen. Wählen Sie ein Tool, das über intuitive Dashboards mit einfachen Navigationsoptionen verfügt Visuelles Feedback: Die bestencustomer insight tools bieten einen visuellen Feedback-Mechanismus, um die Antworten in einem leicht verständlichen Format anzuzeigen

Die bestencustomer insight tools bieten einen visuellen Feedback-Mechanismus, um die Antworten in einem leicht verständlichen Format anzuzeigen Anpassung und Flexibilität: Wenn Sie ein Tool für Kundeneinblicke nicht an Ihre Branche, Ihr Produkt, Ihre Kundensegmente und Ihre KPIs anpassen können, werden Sie Schwierigkeiten haben, ein ganzheitliches Verständnis der Kundenpräferenzen zu erhalten

Wenn Sie ein Tool für Kundeneinblicke nicht an Ihre Branche, Ihr Produkt, Ihre Kundensegmente und Ihre KPIs anpassen können, werden Sie Schwierigkeiten haben, ein ganzheitliches Verständnis der Kundenpräferenzen zu erhalten Skalierbarkeit: Mit dem Wachstum Ihres Geschäfts wachsen auch die Kundendaten. Wenn die Software langsamer wird oder bei der Verarbeitung der Daten an ihre Grenzen stößt, wird dies Ihr Geschäft verlangsamen. Achten Sie auf die Skalierbarkeit der Software, damit Ihr Geschäft in Zukunft nicht behindert wird

Mit dem Wachstum Ihres Geschäfts wachsen auch die Kundendaten. Wenn die Software langsamer wird oder bei der Verarbeitung der Daten an ihre Grenzen stößt, wird dies Ihr Geschäft verlangsamen. Achten Sie auf die Skalierbarkeit der Software, damit Ihr Geschäft in Zukunft nicht behindert wird Sicherheit: Wählen Sie eine Consumer-Intelligence-Plattform, die die Sicherheitsstandards einhält, Datenverschlüsselung und Zugangskontrolle einsetzt und die branchenspezifischen und geografischen Datenschutzbestimmungen erfüllt

Wählen Sie eine Consumer-Intelligence-Plattform, die die Sicherheitsstandards einhält, Datenverschlüsselung und Zugangskontrolle einsetzt und die branchenspezifischen und geografischen Datenschutzbestimmungen erfüllt Integrationen mit Drittanbietern: Die Consumer-Intelligence-Plattform sollte sich in Ihr bestehendes technisches System, einschließlich CRM, integrieren lassen,software für Kundenerfolg, kundenservice tools , und Projektmanagement-Plattform

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Kundeneinblicke mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

ClickUp ist ein einsteigerfreundliches projektmanagement-Software für die Erstellung von Wikis, nachverfolgung von Aufgaben , die Erstellung von Dashboards, die Verwaltung von Kunden und die Gestaltung von Formularen zur Erfassung von Antworten.

Wenn Sie Einblicke in Ihre Kundenbedürfnisse gewinnen möchten und Ihnen die Zeit knapp ist, können Sie mit ClickUp Formularen Feedback sammeln und in verfolgbare Aufgaben umwandeln.

Wenden Sie bedingte Logik auf Antworten an, um die Daten zu sortieren oder Zielgruppen nach einem bestimmten Kriterium zu segmentieren. Dies vereinfacht den Erfassungsprozess und liefert Ihrem Team nur relevante Informationen.

Lernen Sie von Ihren Kunden und verbessern Sie Ihr Geschäft mit Produktfeedback aus dieser detaillierten Vorlage und optimieren Sie Ihr Angebot, gewinnen Sie neue Kunden und steigern Sie Ihren Umsatz

ClickUp bietet vorgefertigte Vorlagen für Formulare wie vorlagen für Produkt-Feedback , Vorlagen für Umfragen und Vorlagen für kreative Anfragen, damit Sie diese Formulare nicht von Grund auf neu erstellen müssen.

Wenn Sie nicht bereit sind, in eine fortschrittliche Consumer Intelligence-Plattform zu investieren, ist ClickUp die beste Lösung.

Als jemand, der gerade erst mit einer Customer Insights-Strategie beginnt, verschafft Ihnen ClickUp einen großen Vorsprung. Und so geht's.

ClickUp beste Features

Sammeln und verbessern Sie Kundenfeedback mit unserem benutzerdefinierten formular vorlage zur Organisation von Feedback an einer Stelle für bessere Einblicke

Verwenden SieClickUp Formulare um Antworten und Kundenfeedback in einem standardisierten Format zu sammeln

Konvertieren Sie Antworten in nachvollziehbare Aufgaben, die sich direkt in Ihre Workflows einfügen

Als bestes Tool für Customer Insights ermöglicht ClickUp das Hinzufügen von bedingter Logik zu Online-Umfragen und ClickUp Formularen, um Informationen basierend auf Antworten dynamisch zu aktualisieren und so die Erfassung zu erleichternkundenfeedback* Markieren Sie nach der Erfassung von Antworten Probleme und Abhängigkeiten, um Ihr Team darauf aufmerksam zu machen

Kennzeichnen Sie die obersten Prioritäten der Aufgaben als dringend, hoch, normal und niedrig, damit Ihrkundenbetreuung abteilung weiß, was zu erledigen ist und wann

Ansicht der Schlüsselinformationen über Ihre Einzelziele, einschließlich ihrer Motivationen, Demographie und beruflichen Geschichte mit der Benutzer Persona Vorlage von ClickUp

Verwenden Sie dievorlage für das Kundenprofil um Kundeninteraktionen und -feedback zu rationalisieren und diese Informationen für zukünftige Referenzen zu organisieren

DieClickUp CRM beschleunigt die Datenerfassung mit über 50 leistungsstarken Dashboard Widgets

Planen Sie einen Einsatz für Kunden, die ihr Feedback freigeben? Integrieren Sie Ihr E-Mail-Tool in ClickUp CRM. Erfassen Sie Antworten, verfolgen Sie sie und verwalten Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden mit einem effektivenCRM-Strategie Sales CRM Vorlage von ClickUp ClickUp Limitierungen

Steile Lernkurve für erstmalige Benutzer

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Schmelzwasser

über Schmelzwasser Meltwater ist ein KI-gestütztes Customer Insights Tool und eine Social Media Monitoring Plattform zur Überwachung und Analyse von Online-Medienberichten, Markttrends, Unterhaltungen in sozialen Medien und anderen digitalen Medieninhalten.

Neben der Beobachtung sozialer Medien nutzt Meltwater prädiktive Analysen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kundenerfahrung zu verbessern und eine datengesteuerte Strategie für Kundeneinblicke zu entwickeln. Es verfolgt Schlüsselwörter, soziale Daten und Online-Unterhaltungen und stellt alle Daten in einem leicht verständlichen Format dar.

Produktteams nutzen diese Daten, um ihr Angebot zu verbessern, marketing Pläne und Positionierung, analysieren die Wettbewerber und ermitteln die Verbraucherstimmung.

Meltwater beste Features

Überwacht einen breiten Bereich von Medienquellen, darunter Nachrichtenartikel, soziale Echtzeitdaten, Blogs und Foren, um Erwähnungen von Marken, Wettbewerbern und der Branche nachzuverfolgen

Enthüllt umsetzbare Erkenntnisse über den gesamten Markenlebenszyklus mit Publikumseinblicken, Nachverfolgung des Markenwerts, Kundenerfahrungsanalyse, Publikumssegmentierung und Trendprognosen

Die Sentimentalitätsanalyse kategorisiert Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral und gibt einen schnellen Überblick darüber, wie eine Marke online wahrgenommen wird

Meltwater Grenzen

Teuer für kleinere Geschäfte

Die Lernkurve ist recht steil, insbesondere für diejenigen, die mit Tools zur Überwachung sozialer Medien nicht vertraut sind

Meltwater Preise

Benutzerdefinierte Preise

Meltwater Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (1.544 Bewertungen)

: 4/5 (1.544 Bewertungen) Capterra: 4/5 (88 Bewertungen)

3. Google Analytics

über Google Analysen Google Analytics ermöglicht Ihnen ein tieferes Verständnis der Customer Journey, der Publikumsstimmung in Suchmaschinen und Google Trends sowie des Verhaltens der Kunden auf verschiedenen Plattformen und Geräten.

Unabhängig davon, ob Sie die kostenlose oder die kostenpflichtige Version der Consumer-Intelligence-Plattform nutzen, ist das benutzerfreundliche Dashboard auch für erstmalige Benutzer leicht zu navigieren.

GA bietet Drilldown-Optionen, so dass Sie Daten auf Seitenebene wie die Absprungrate oder die Verweildauer auf der Seite erhalten.

Google Analytics beste Features

Nachverfolgung der Nummer der Besucher auf Ihrer Website, einschließlich der neuen und wiederkehrenden Besucher

Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards zur Nachverfolgung der wichtigsten Metriken

Überwacht den Verkehr, das Verhalten der Benutzer und die Leistung mit Hilfe von Echtzeit-Berichten

Google Analytics Limitierungen

Es ist schwierig, das Kundensupport-Team zu kontaktieren, wenn man nicht weiterkommt

Das Herausfiltern von Bot-Traffic ist schwierig, da Google Analytics diesen manchmal als echten Benutzer-Traffic identifiziert

Google Analytics Preise

free : kostenlos

kostenlos Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (6,235 Bewertungen)

4.5/5 (6,235 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,703 Bewertungen)

4. Euromonitor

über Euromonitor Euromonitor nutzt Vor-Ort-Forschung und maschinelles Lernen, um strategische Informationen über Unternehmen, Volkswirtschaften und Verbraucher weltweit zu liefern. Diese Consumer-Intelligence-Plattform liefert Daten auf SKU-Ebene (individuelle Produktebene), um Informationen in Umsatz zu verwandeln.

Euromonitor verfolgt 1.500 Online-Händler in 40 Ländern und liefert täglich aktuelle Informationen über Preise und Rabatte, das Sortiment an Produkten und Größen sowie kritische Eigenschaften, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Euromonitor beste Features

Detaillierte Berichterstellungen decken potenzielle Chancen und Risiken in verschiedenen Branchen auf

Tägliche Verbrauchereinblicke und Analysen von E-Commerce-Trends

Statistische Dashboards machen die gesammelten Datenpunkte verständlich

Euromonitor Beschränkungen

Limitierter Umfang der abgedeckten Branchen und Mangel an Informationen über kleine Unternehmen

Berichte können vage sein

Euromonitor Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Euromonitor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (14 Bewertungen)

5. Brandwatch

über Brandwatch Brandwatch ist eine Enterprise Customer Intelligence Plattform, die Verlaufsdaten und Echtzeit-Verbraucherdaten für Ihr Unternehmen zur Verfügung stellt.

Mithilfe der prädiktiven Analytik der Consumer-Intelligence-Plattform gewinnen Unternehmen Einblicke aus unstrukturierten Daten, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen und vorherzusagen.

Während die traditionelle Marktforschung ihre Grenzen hat, enthüllt Brandwatchs Publikumsanalyse qualitative Erkenntnisse in großem Umfang und entdeckt Verbraucher- und Markttrends, so dass Sie sich schnell an Veränderungen anpassen können.

Brandwatch beste Features

Wählen Sie aus über 50 Visualisierungen, um große Datenmengen zu analysieren

Maschinelles Lernen segmentiert Daten automatisch nach Ihren Bedürfnissen

Geben Sie wertvolle Einblicke über Brandwatch API, Excel oder PDF frei und richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für wichtige Stakeholder ein

Brandwatch Beschränkungen

Einblicke und Berichterstellung sind dürftig; es ist besser, Daten im CSV Format zu extrahieren

Der Preis ist für kleine Geschäfte zu hoch

Brandwatch Preise

Benutzerdefinierte Preise

Brandwatch-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (572 Bewertungen)

4.4/5 (572 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (223 Bewertungen)

6. GlobalData

über GlobaleDaten Die Consumer Insights-Plattform Globaldata nutzt die kollektive Kraft von vertrauenswürdigen Daten, Expertenwissen und Technologie, um detaillierte Einblicke in Branchen wie Zahlungen, Banken, Bergbau, Versicherungen und Gesundheitswesen zu erhalten.

Die Einblicke decken die Kundenwertschöpfungskette von Anfang bis Ende ab, von Lieferanten, Herstellern und Verteilungskanälen bis hin zu Verbrauchereinblicken und globalen Trends.

Darüber hinaus bietet der Global Risk Report Einblicke in die wichtigsten Risiken auf globaler, regionaler und länderspezifischer Ebene mit einem firmeneigenen Risiko-Index.

Diese Daten werden dann verwendet, um Ihre Consumer-Insights-Strategie zu definieren und datengestützte Entscheidungen für die Geschäftsentwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen zu treffen.

Globaldata beste Features

Umfangreiche Datenbank mit mehr als 60.000 Marken aus der CPG-Branche und Nachverfolgung von mehr als 24.000 Unternehmen weltweit

Vierteljährliche Umfragepanels erfassen die Meinungen von mehr als 5.000 leitenden Angestellten über die Entwicklung der Branche

Makroökonomische Daten von 200 Ländern mit detaillierten Analysen von 60 Ländern

Globaldata Grenzen

Benutzer erleben einige Verzögerungen im Dashboard, insbesondere bei der Bearbeitung großer Datensätze

Die Servicegebühren sind für kleine Geschäfte zu hoch

Globaldata Preise

Benutzerdefinierte Preise

Globaldata Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (13 Bewertungen)

7. Talkwalker

über Talkwalker Talkwalker ist ein All-in-One Customer Insights Tool, das es Unternehmen ermöglicht, in Echtzeit Einblicke in das Engagement, die Stimmung und die Trends der Zielgruppe zu erhalten, um ihre Angebote und Marketingkampagnen zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie in den Bereichen PR und Kommunikation, digitales Marketing oder Social Media Marketing tätig sind, die Nachverfolgung von Stimmung, Reichweite und Engagement ist entscheidend für die Optimierung Ihrer zukünftigen Aufwände.

Die Social Media Listening-Funktionen der Plattform bieten eine umfassende Ansicht der Online- und sozialen Unterhaltungen über Ihre Marke, Ihre Wettbewerber und Ihre Branche auf 30 Social Media-Plattformen und 150 Millionen Websites.

Talkwalker beste Features

Integrierte Publikumsbibliotheken zur Erkennung von Segmenten, die für Ihre Ziele und Branche relevant sind

Zielgruppenvergleich zur Identifizierung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten für die Erstellung maßgeschneiderter Messaging-Kampagnen für jedes Einzelziel

Integration mit fortschrittlichen Zielgruppensegmentierungsplattformen wie Audiense und Affinio für ein umfassendes Verständnis von Kaufmustern, Zielgruppenverhalten und -interessen

Talkwalker Beschränkungen

Keine Analyse von Profilen, die Ihre Produkte erwähnen

Manchmal werden irrelevante Erwähnungen angezeigt, was für Ihr Team zusätzliche Arbeit bedeuten kann, da es Zeit aufwenden muss, um die relevanten Erwähnungen herauszufiltern

Talkwalker Preise

Benutzerdefinierte Preise

Talkwalker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (130 Bewertungen)

4.3/5 (130 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (23 Bewertungen)

8. Uxcam

über UXcam UXCam ist eine der einzigen Customer Insights-Plattformen, die das Verhalten der Benutzer von mobilen Apps überwacht. Mobile App-Analysen helfen Ihnen zu verstehen, warum Benutzer nicht konvertieren, wie sie Ihre App und die In-App-Journey erleben und Gründe für eine geringe Akzeptanz von Features aufdecken.

Produktteams nutzen es, um die Gründe für frustrierte Benutzer einer App zu verstehen, Wege zur Konvertierung zu identifizieren und zu verbessern und Feedbackschleifen zu verkürzen, indem sie Ihrem Team helfen, Probleme schneller zu lösen.

UXCam beste Features

Nachverfolgung und Analyse von KPIs an einem Ort und Anordnung im Dashboard des Teams ohne manuellen Code

Analysieren Sie Out-of-Box-Segmente und decken Sie verborgene Muster für Konversion, Abwanderung und Engagement auf

Screen Flows identifizieren ungewöhnliche In-App-Journeys und finden Engpässe, indem sie nach häufigen Exit-Screens filtern

UXCam Beschränkungen

Da die Kunden jährlich abgerechnet werden, kann es für Startups in der frühen Phase teuer werden

Limitierte Anzahl von Logins für das Portal

Die Erstellung benutzerdefinierter Ereignisse erfordert die Beteiligung Ihres technischen Teams

UXCam-Preise

Free

Growth: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

UXCam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (149 Bewertungen)

4.7/5 (149 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (22 Bewertungen)

9. Mixpanel

Über Mixpanel Mixpanel ist eine Produktanalyseplattform für mobile und Web-Benutzer. Produkt-, Marketing-, Technik- und Datenteams können Metriken nach Verhalten, demografischen Merkmalen oder Konto-Typ aufschlüsseln und Daten zerlegen, um mehrdimensionale Kundeneinblicke zu erhalten.

Für Ihre In-App-Benutzer können Produktteams Regressionen frühzeitig erkennen, ihnen auf den Grund gehen, um das Potenzial eines neuen Features zu validieren und die Auswirkungen von Produktänderungen in Echtzeit zu sehen. Indem Sie jede Variante testen, um festzustellen, was funktioniert, können Sie qualitativ hochwertige Versionen bereitstellen.

Mixpanel beste Features

Analysieren Sie anhand von Flow-Berichten, wo Ihre Benutzer abgebrochen haben

Überwachen und analysieren Sie Wachstum, Engagement, Bindung und die Anzahl der Kunden, die bei jedem Schritt in der Benutzerreise konvertieren

Segmentieren Sie Ihre Kunden und erstellen Sie Kohorten, um das Verhalten bestimmter Gruppen zu identifizieren

Mixpanel-Einschränkungen

Limitierter Datenbereich von 2 Wochen für Benutzer Flows

Formatierung von Dashboards ist nicht benutzerfreundlich

App-Integrationen sind nicht ausgereift

Mixpanel-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Wachstum : $20/Monat

: $20/Monat Enterprise: Beginnt bei $833/Monat

Mixpanel Bewertungen und Rezensionen

10. Hotjar

Über Hotjar Hotjar, ein Tool für Website-Heatmaps und Verhaltensanalysen, bietet eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Webbesucher, um Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken, Probleme bei der Kundenerfahrung zu erkennen und eine überzeugende Argumentation für Ihre nächste große Idee zu erstellen.

Mit Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen, A/B-Tests und multivariaten Analysen erhalten Unternehmen wertvolle Informationen über die Zinsen und Herausforderungen ihrer Kunden.

Holen Sie sich benutzer-Feedback mit Formularen und Umfragen zur Verbesserung der Website-Erfahrung oder zur Frage, welche Änderungen am Produkt vorgenommen werden sollten.

Hotjar macht Schluss mit dem Rätselraten, was die Leute wollen. Stattdessen sammelt Hotjar Kundeninformationen von Ihrer Website, um die Änderungen zu priorisieren, die wichtig sind.

Hotjar beste Features

Heatmaps zeigen, wo Benutzer sich bewegen und klicken, sodass Sie die Reibungspunkte beseitigen und die Konversionen verbessern können

Automatisieren Sie den Produktforschungsprozess vom Hosting bis zur Erfassung von Feedback

Erstellen Sie Umfragen innerhalb von Sekunden mit dem KI-Umfragegenerator von Hotjar und generieren Sie automatisch zusammenfassende Berichterstellungen

Hotjar-Einschränkungen

Getrennte Abonnements für verschiedene Features

Hotjar speichert Daten für einen begrenzten Zeitraum, abhängig von Ihrem Plan

Hotjar Preise

Observe Basic: Free

Free Observe Plus: $32

$32 Engage Basic: Free

Free Engage Plus: $280

$280 Engage Business: $440

Hotjar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (298 Bewertungen)

4.3/5 (298 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500 Bewertungen)

Sind Sie bereit, tiefer in das Kundenwissen einzutauchen?

Es ist unmöglich, das Kundenverhalten vorherzusagen.

Verschiedene Kunden haben unterschiedliche Erwartungen, Zinsen und Motivationen. Ohne ein Customer Insights Tool ist das Zusammentragen und Analysieren einer großen Menge von Daten, die aus allen Datenquellen plattformübergreifend generiert werden, eine Herausforderung.

Je nachdem, wie einfach oder fortgeschritten Ihre Bedürfnisse sind, sollten Sie eine Software wählen, die für Sie geeignet ist und gut mit Ihren vorhandenen Datenquellen zusammenarbeitet, damit Sie den größten Wert aus Ihren Kundendaten ziehen können.

Was auch immer Ihre Datenquellen sind, ClickUp ist eine benutzerfreundliche Customer-Intelligence-Software, mit der Sie alle Ihre Daten zusammenführen, zusammenarbeiten und als elemente der Aktion damit Sie sicherstellen können, dass Ihre wichtigsten Erkenntnisse auch umgesetzt werden.

Alternativ können Sie mit ClickUp Formularen Feedback sammeln, die häufigsten Probleme taggen und nachverfolgen kollaborative Ziele für Teams, analysieren Sie die Antworten und handeln Sie danach. ClickUp kostenlos ausprobieren für den Anfang.