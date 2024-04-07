Motion vs. Asana: Der Kampf der Titanen der Aufgabenverwaltung

Die Verwaltung von Aufgaben ist ein bisschen wie die Lösung eines schwierigen Puzzles. Man muss verschiedene Teile zusammensetzen, von der Planung und Einstellung projektziele zur Nachverfolgung von Aufgaben und zum Meeting von Terminen. 🧩

Darüber hinaus müssen Sie dafür sorgen, dass das Team reibungslos zusammenarbeitet, damit das Projekt nicht ins Stocken gerät oder sich verzögert. Ohne die richtigen tools ist das alles nicht zu bewältigen.

Unter zahlreichen aufgaben- und Projektmanagement apps, Motion und Asana haben sich als Top-Lösungen herauskristallisiert. Sie bieten Features wie Automatisierung von Aufgaben, Tools für die Zeiterfassung und verschiedene Ansichten für Projekte, damit Ihre Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren. Auf den ersten Blick scheinen sie sich recht ähnlich zu sein, aber unter der Oberfläche lauern erhebliche Unterschiede.

Wir helfen Ihnen, das Motion vs. Asana-Dilemma zu entwirren und stellen Ihnen eine Alternative vor projektmanagement-Software die alle Ihre Aufgaben lösen könnte. 💪

Was ist Asana?

Über: Asana Müde vom ständigen zwischen Aufgaben zu wechseln , Registerkarten und Fenstern, wenn Sie mit mehreren Projekten jonglieren? Mit Asana können Sie alle Ihre Aufgaben und Projekte in einem praktischen Hub verwalten. 🎯

Dieses beliebte projektmanagement tool eignet sich hervorragend zum Organisieren und Nachverfolgen der Arbeit Ihres Teams. Sein benutzerfreundliches Design und seine Fähigkeit, sich an verschiedene Workflows anzupassen, heben es von anderen tools ab. Ob Sie aufgaben nach Prioritäten ordnen überwachung des Fortschritts, Erkennen von Risiken oder leitung funktionsübergreifender Teams hat Asana für Sie gesorgt.

Es ist vielseitig, wenn es um Projektmethodologien, Unternehmensgrößen oder Nischen geht. Egal, ob Sie operative Aufgaben erledigen, marketing Teams , oder software-Entwicklungsprojekte asana hilft Ihnen bei der präzisen Planung und sorgt dafür, dass Sie weniger Verzögerungen und Fehler machen.

Und Asana geht noch einen Schritt weiter: Es lässt sich nahtlos in zahlreiche Tools für Zusammenarbeit, Produktivität und Kommunikation wie Slack und Google Kalender integrieren.

Asana Features

Was genau macht Asana zu einem so beliebten Tool für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten? Schauen wir uns seine besten Features einmal genauer an! 🧐

1. Mehrere Ansichten für das Projekt

Um einen erfolgreichen Projektfortschritt zu erzielen, müssen Sie eine 360° Ansicht Ihrer Arbeit haben. Deshalb bietet Asana einen Bereich von Projektansichten, mit denen Sie mühelos Meilensteine, Fristen und jedes noch so kleine Detail dazwischen nachverfolgen können.

Verwenden Sie die Kanban-Boards, um Ihre Aufgaben mit digitalen Notizen zu organisieren und zu aktualisieren, so dass das Arbeitsmanagement ein Kinderspiel wird.🚶

Die Kalender und Zeitleisten von Asana helfen Projektmanagern dabei, ihre Zeitpläne genau im Auge zu behalten, was es einfacher macht, Probleme zu erkennen und entsprechend zu planen.

Die Gantt-Ansicht von Asana ist hervorragend geeignet für aufgaben zu visualisieren , Zeitpläne und Abhängigkeiten, während die Listenansicht eine detaillierte projektaufschlüsselungen und einen tiefen Einblick in Mikroprozesse. Das Schöne an Asana ist, dass sogar Ihre Teammitglieder zwischen diesen Ansichten wechseln können, je nach ihren Vorlieben.

Über: Asana

2. Automatisierungen

Asana bietet eine leistungsstarke Lösung, um Sie von zeitaufwändigen, sich wiederholenden Aufgaben und Prozessen zu befreien, die Ihre Produktivität oft zum Erliegen bringen. Mit Hilfe des Workflow Builders von Asana können Sie die Kontrolle über Ihren Workflow übernehmen und benutzerdefinierte Regeln, Auslöser und Aktionen erstellen, die die Automatisierung für Sie arbeiten lassen.

Sie können beginnen mit einfache Aufgaben-Automatisierungen die einen großen Unterschied machen. Dazu gehören kaskadierende Fälligkeitsdaten, automatisch abgehakte Boxen oder die Benachrichtigung Ihres Teams in Slack, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist. 👏

Dieses vielseitige Tool kann auch kompliziertere Workflows verwalten, die mehrere Benutzer, verschiedene Tools und unzählige Aufgaben umfassen, und ermöglicht es Ihnen, selbst die komplexesten Prozesse zu rationalisieren.

Über: Asana

3. Zusammenarbeit im Team

Asana ist ein umfassender Hub für alle Ihre Anforderungen an die Zusammenarbeit, was es zur idealen Wahl für Remote- und hybride Teams . Es ermöglicht das mühelose Freigeben von Dateien im PDF-, JPG- und Google Docs-Format und erleichtert die Echtzeit-Kommunikation im Team durch Gruppeninteraktionen und private Chats.

Innerhalb der benutzerfreundlichen Oberfläche von Asana können Sie Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festlegen, Prioritäten setzen, Fälligkeitsdaten definieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen - alles bequem innerhalb einer zentralisierten Aufgabenkarte.

Der Kalender von Asana vereinfacht die Terminkoordination und stellt sicher, dass jeder über Aktualisierungen informiert bleibt, ohne dass endlose E-Mails ausgetauscht werden müssen. 📨

Als zusätzlicher Bonus lässt sich Asana nahtlos in gängige E-Mail-Apps und Messaging-Tools wie Slack, Microsoft Teams und Zoom integrieren, was die Zusammenarbeit im Team weiter verbessert.

Über: Asana

Asana Preise

Basis : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business : $24.99/Monat pro Benutzer

: $24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was ist Motion?

Über: Antrag Motion ist ein KI-gestütztes Tool zur Verwaltung von Projekten und Aufgaben, das ihren Workflow optimiert automatisiert sich wiederholende Aufgaben, und steigert die Produktivität . Herkömmliche Aufgabenmanager können einen Projektmanager in einem Meer von Projekten ertrinken lassen, aber Motion ändert das Spiel mit seinen Maschinenlernalgorithmen. 🤖

Diese Algorithmen priorisieren Aufgaben und Projekte auf der Grundlage kritischer Faktoren wie Fälligkeitsdaten, Startdaten, Prioritäten und geplante Meetings und beseitigen so jeden Zweifel darüber, was als Nächstes in Angriff genommen werden soll.

Motion geht über die Verwaltung von Aufgaben hinaus und verändert die Arbeitsweise Ihres Teams in Google und Apple online-Kalender in ein einheitliches, KI-gesteuertes Terminplanungs-Kraftpaket. Legen Sie einfach die Priorität und den Abgabetermin der Aufgabe fest, und Motion kümmert sich um den Rest. So können Sie Aufgaben geschickt in Ihren Tag einplanen, während Sie sich um interne Meetings und externe Termine herum bewegen.

Das Feature "Entstauben" von Motion zeigt Aufgaben an, die am aktuellen Tag fällig sind, und blendet den Rest geschickt aus. Darüber hinaus werden Ihre täglichen Aufgaben und Meetings auf einer anpassbaren Startseite mit veränderbarem Hintergrund angezeigt, sodass Sie Ihrer Arbeitsumgebung eine persönliche Note verleihen können.

Motion Features

Motion ist eine herausragende Lösung für die Verwaltung von Aufgaben, aber was genau zeichnet sie aus? Sehen wir uns die herausragenden Features an, die dieses Tool zu einem Favoriten machen. 🕵

1. Kalender

Der intelligente, KI-gestützte Kalender von Motion kombiniert Meetings, Aufgaben, Listen und Aktivitäten zu einem peinlich optimierten Zeitplan.

Motion's KI-Tool kann die wichtigsten Aufgaben leicht identifizieren und in Ihren Kalender integrieren, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind. Außerdem reagiert der Kalender auf unvorhergesehene Ereignisse, indem er Ihren Zeitplan entsprechend umstellt und sicherstellt, dass Ihre tägliche Agenda richtet sich nach den dringendsten Aufgaben.

Mit diesem Feature können Sie auch Ihre Arbeitszeiten einstellen, während Motion Ihre wöchentlichen Aufgaben, Meetings und die Gesamtarbeitszeit berechnet und einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellt, um Sie auf Kurs zu halten. Sie erhalten sogar eine Achtung, wenn das Abschließen aller Aufgaben bis zur Deadline unmöglich wird.

Darüber hinaus können Sie Gmail- und Outlook-Kalender in einer Ansicht zusammenfassen, um einen umfassenden Überblick zu erhalten. 📅

2. Meeting-Assistent

Mit dem Meeting-Assistenten von Motion können Sie durch einfaches Ziehen und Ablegen eine benutzerdefinierte Seite für die Buchung von Meetings erstellen. Sie können auch einen Link zum Teilen an Ihr Team senden, um Ihre Verfügbarkeit deutlich anzuzeigen.

Für schwierige Szenarien mit Meetings in verschiedenen Zeitzonen können Sie Ihre verfügbaren Meeting-Zeiten auswählen und eine vorausgefüllte Nachricht mit den ausgewählten Zeitfenstern und dem Link zur Buchungsseite erstellen. Der Link wird automatisch aktualisiert, wenn sich Ihre Verfügbarkeit im Kalender ändert.

Um sicherzustellen, dass Ihr Zeitplan überschaubar ist, können Sie die Nummer der Meetings pro Arbeitstag limitieren. Sobald Sie das Limit erreicht haben, schließt Ihr Kalender die verbleibenden Zeitfenster. ❌

Der Meeting-Assistent von Motion lässt sich nahtlos in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Zapier integrieren und vereinfacht so Ihre meeting-Verwaltung und terminierungsprozesse .

3. Aufgaben-Manager

Der Motion Task Manager sorgt dafür, dass Sie Aufgaben verwalten und effektiv nach Prioritäten ordnen und planen, um sie rechtzeitig abzuschließen. ⏰

Das Hinzufügen von Aufgaben ist ein Kinderspiel - ein einziger Klick oder Tastendruck genügt, um die Aufgabe zu erledigen. Sie können tägliche oder wöchentliche Aufgaben erstellen, und Motion weist Ihnen automatisch Zeit in Ihrem Kalender zu. Für zusätzliche Flexibilität können Sie benutzerdefinierte Zeitfenster für bestimmte Aufgaben festlegen.

Die intelligente Aufgabenplanung von Motion berücksichtigt Prioritäten, Fristen, Startdaten und Ihre bevorzugten Arbeitszeiten. Bei unerwarteten Ereignissen werden Aufgaben und Kalender automatisch neu geordnet, damit alles rechtzeitig erledigt wird.

Mit Motion können Sie Aufgaben auch in Projekte einteilen, um zu verdeutlichen, wo Sie die meiste Zeit verbringen. Außerdem können Sie mit der Zapier-Integration Aufgaben aus zahlreichen Apps importieren.

Motion-Preise

Einzelperson : 19 $/Monat pro Benutzer

: 19 $/Monat pro Benutzer Team: $12/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Motion vs. Asana: Features im Vergleich

Die Wahl eines eindeutigen Siegers im Vergleich zwischen Motion und Asana ist angesichts der nützlichen Features beider Produkte zur Verwaltung von Aufgaben keine leichte Aufgabe. Um diese Debatte endgültig zu klären, vergleichen wir die beiden Produkte in drei Schlüsselkategorien - Integrationen, Ansichten für Projekte und Benutzeroberfläche. 🤼

1. Integrationen

Asana verfügt über ein robustes Integrations-Ökosystem mit 270+ Apps von Drittanbietern. Es lässt sich nahtlos mit anderen projektmanagement tools wie Google Workspace, Microsoft 365, Slack und Trello, so dass es sich für verschiedene Projekte eignet. Außerdem bietet es eine offene API, die benutzerdefinierte Integrationen und Automatisierung durch Dienste wie Zapier ermöglicht.

Motion verfügt im Vergleich zu Asana über eine kleinere Integrationsbibliothek. Es wurde jedoch kürzlich in Zapier integriert, wodurch die Verbindung mit Hunderten von anderen Apps erheblich erweitert wurde. Damit entfällt auch die Notwendigkeit für zusätzliche kalender-Apps und können so zu einem intelligenten, in der App verfügbaren Kalender kombiniert werden.

Asana hat in dieser Runde die Nase vorn, da es derzeit eine umfangreichere Liste nativer Integrationen hat. 🎂

2. Ansichten zum Projekt

Asana bietet fünf Ansichten für Projekte, mit denen Sie jede Facette Ihrer Projekte im Blick behalten können. Mit seinen Kanban Board ansicht können Aufgaben nahtlos als Karten auf einem Board organisiert werden, wodurch eine visuelle und agile Art, Arbeit zu verwalten . Die Kalender- und Zeitleisten-Ansichten helfen bei der akribischen Nachverfolgung von Terminen, während die Gantt-Diagramm-Ansicht sich durch Folgendes auszeichnet ziel-Visualisierung . In der Listenansicht von Asana werden Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter und Prioritäten angezeigt.

Motion hingegen bietet eine Board-Ansicht für eine schnelle Anzeige von Projekten nach Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt. Außerdem gibt es eine Listenansicht, in der Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern wie Status, Dauer und Priorität angezeigt werden. Der All-in-One-Kalender von Motion ist ein herausragendes Feature, das die Planung von Aufgaben und Meetings, die Neuplanung und die Nachverfolgung von Meilensteinen vereinfacht.

Während das Feature des Kalenders von Motion einzigartig ist und eine effiziente Planung ermöglicht, gewinnt Asana die Runde mit seinem umfangreichen Bereich an Ansichten für Projekte, der eine größere Bandbreite an Benutzerpräferenzen abdeckt. 🥇

3. Benutzeroberfläche

Motion verfügt über eine geradlinige Benutzeroberfläche, die die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben vereinfacht. Die funktionale Kalenderoberfläche ordnet wichtige Aufgaben übersichtlich an der Seite an, während Kalenderereignisse im Hauptbereich angezeigt werden. Außerdem lassen sich Aufgaben per Drag-and-Drop schnell hinzufügen, was die Zusammenarbeit im Projektteam erleichtert.

Auf der anderen Seite kann Asana eine steile Lernkurve haben und bietet einen breiteren Bereich an benutzerdefinierten und kollaborativen Features. Anfangs mag die Benutzeroberfläche aufgrund der zahlreichen Features etwas schwierig zu verstehen sein, aber es entschädigt mit benutzerdefinierten Optionen und Farbcodierung für eine bessere Organisation.

Für Benutzer, die ein Tool suchen, bei dem die Einfachheit nicht der Funktionalität geopfert wird, ist Motion der klare Gewinner. Es setzt auf einfaches Drag-and-Drop, um Aufgaben zu verwalten, und enthält keine überwältigende Zahl von Features, was eine schnelle und effiziente Verwaltung von Aufgaben gewährleistet. 🎉

Motion vs. Asanaon Reddit

Um die erweiterten Einsatzmöglichkeiten beider Tools besser zu verstehen, wollten wir wissen, was Redditoren von Motion und Asana als eigenständigen Produkten halten.

Die meisten Benutzer finden, dass Motion ist ein großartiger Produktivitätsverstärker und ein zuverlässiger virtueller Assistent . Ein Redditor sagte:

_Ich habe ADHS und die Automatisierungen, die Motion bietet, sind einfach soooo hilfreich. die automatische Planung, Umplanung fühlen sich sehr gut an. Es spart Zeit, und die Tatsache, dass es sofort in Ihrem Kalender sichtbar ist, macht Sie ziemlich produktiv.Sie müssen ein wenig Aufwand in die Einstellung von "Zeitplänen", d.h. verschiedenen Zeitboxen, stecken, damit es reibungslos funktioniert. Zum Beispiel: Arbeitszeiten, Abendstunden, Morgenstunden, Wochenendstunden usw. Danach können Sie damit beginnen, Aufgaben zu erstellen, die zur richtigen Zeit angesetzt werden Asana ist ein komplexes Management-Tool und Kommunikationssystem und manche Benutzer haben Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen. Ein Redditor erklärte:

_Ich mag Asana, aber die Leute, mit denen ich arbeite, tun sich manchmal schwer. Sie wollen, dass es eher wie eine Liste zu erledigen ist, als eine Übersicht über den gesamten Zyklus des Projekts und eine Karte dessen, was jeder tut. Sie stören sich daran, dass es Unteraufgaben unter sich begräbt bzw. dass sie alles auf einer Ebene sehen wollen, was nicht dem Design des Tools entspricht. Sie tun sich schwer damit, Asana für die Kommunikation und die Übertragung von Dateien zu nutzen. Meiner Erfahrung nach funktioniert Asana am besten, wenn es das Ökosystem für die Kommunikation in Projekten ist

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Motion vs. Asana

Die Entscheidung zwischen Motion und Asana kann sich manchmal wie ein schwieriger Kompromiss anfühlen. Asana bietet mehr Ansichten für Projekte und Features für die Zusammenarbeit, während Motion einfacher zu bedienen ist und sich durch die Automatisierung von Aufgaben auszeichnet.

Um zu vermeiden, dass Sie einem Aspekt den Vorzug vor dem anderen geben, versuchen Sie ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Projekt- und Aufgabenmanagement. Sie umfasst praktisch alle Features, die Sie sich wünschen können, um Ihre Projekte und Teams sicher zum Erfolg zu führen. Ob Sie Aufgaben planen, planen von Inhalten , oder kommunikation mit Ihrem Team steht ClickUp hinter Ihnen.

Lassen Sie uns in die herausragenden Features von ClickUp eintauchen, um zu sehen, warum es die ultimative Lösung ist alternative zu Asana und Motion. 🏆

1. ClickUp Kalender-Ansicht

Mit der Ansicht des ClickUp Kalenders können Sie Aufgaben planen, Fristen überwachen und die Fertigstellung von Zielen im Auge behalten

Optimieren Sie Ihre Projektorganisation, vereinfachen Sie die Planung der Zeitleiste und bringen Sie alle Beteiligten auf die gleiche Seite mit der ClickUp Kalender-Ansicht . Egal, ob Sie eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Ansicht bevorzugen, dieses Feature bietet sie. 📆

Verfolgen Sie Ihre Projekte auf einer hohen Ebene oder gehen Sie den Aufgaben auf den Grund. Mithilfe von Filtern können Sie Ihre Ansicht so anpassen, dass nur die wichtigsten Aufgaben angezeigt werden, und Ihren Kalender über einen freizugebenden Link für alle freigeben, die ihn benötigen.

Das Planen von Aufgaben ist ein Kinderspiel: Ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop in Ihren Kalender, und schon können Sie loslegen. Farbcodierte Aufgaben ermöglichen es Ihnen, Ihren Zeitplan nach Projekt, Priorität oder anderen benutzerdefinierten Feldern zu organisieren. Außerdem können Sie Meetings direkt von Ihrer Ansicht im Kalender aus starten.

2. ClickUp Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen zu automatisieren, Meilensteine zu feiern, Aufgaben in Massen zu bearbeiten und vieles mehr

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Aufgaben clickUp Tasks ist das ultimative Tool für nahtlose Zusammenarbeit und personalisiertes Aufgabenmanagement. Diese vielseitige Plattform vereinfacht die Kunst der aufgabenmanagement auf unzählige Arten:

Passen Sie Ihre nachverfolgung von Zielen an Ihren Workflow anpassen

Bleiben Sie motiviert durch Nachverfolgung Meilensteine und feiern Sie Ihre Erfolge

Verabschieden Sie sich von zeitaufwändigen, sich wiederholenden Aufgaben mit der Magie der Automatisierung

Optimieren Sie Workflows durch die Integration mit gängigen Tools wie Google und Outlook Kalender, Zoom und Microsoft Teams

Gestalten Sie Aufgaben-Checklisten um jedes Detail zu überwachen, sei es in komplizierten Workflows oder in einfachen Zu erledigen-Listen. Passen Sie Ihre Aufgaben mit der Freiheit der Farbkodierung und Beschreibung an und machen Sie sie so zu etwas Einzigartigem. 🦄

Lassen Sie sich von komplexen Projekten nicht überwältigen - unterteilen Sie sie in mundgerechte Unteraufgaben. Und hier ist ein praktischer Trick: die Massenaktion-Symbolleiste ermöglicht es Ihnen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, um die Effizienz zu steigern.

Mit benutzerdefinierten Feldern behalten Sie den Überblick und können Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter und Prioritäten nachverfolgen. Plus, ClickUp-Erinnerungen sorgen dafür, dass Sie nie wieder einen Termin verpassen.

3. ClickUp Projektmanagement

Mit dem Projektmanagement in ClickUp können Sie Meilensteine und Aufgaben in mehr als 15 Ansichten verfolgen, wiederholende Aufgaben automatisieren, Zeitpläne erstellen und in Echtzeit zusammenarbeiten

ClickUp's Project Management Feature ist die ultimative Komplettlösung für die Erstellung von Projektplänen, die Verwaltung von Aufgaben und die Förderung der Zusammenarbeit mit minimalem Aufwand. ✨

Verwenden Sie 15+ Ansichten des Projekts um Ihre Workflows zu visualisieren und zu verwalten. Organisieren Sie Aufgaben mühelos mit Drag-and-Drop-Karten unter Verwendung von Kanban-Boards oder verfolgen Sie Meilensteine und Abhängigkeiten mit umfangreichen Optionen wie Gantt-Diagramm-, Zeitleisten- und Workload-Ansichten akribisch.

Mit ClickUp Ziele mit ClickUp Goals können Sie klare Einzelziele, Metriken und OKRs einstellen und Ihr Team mit wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards und Shout-outs motivieren und produktiv halten.

Die ClickUp Aufgabenmanagement Features bieten:

Echtzeit-Kommentierung und -Prüfung für eine schnelle Freigabe von Arbeiten

Sofortige Unterhaltungen in der Ansicht "Chat

Brainstorming durch Mindmaps Einfaches Freigeben von Anhängen ClickUp Dokumente bietet eine umfassende Lösung zum Speichern, Bearbeiten und Freigeben wichtiger Dokumente, abgeschlossen mit einem KI-gestützter Assistent zur Erstellung von Zeitleisten für Projekte, Studien zu Benutzertests, Zusammenfassungen von Notizen zu Meetings und ansprechenden E-Mails an Clients.



Optimieren Sie Ihren Workflow weiter mit 100+ ClickUp Automatisierungen um Zeit für wichtigere Aufgaben zu gewinnen, oder wählen Sie aus einer Auswahl von 1.000+ Vorlagen und macht es überflüssig, Projekte von Grund auf neu zu beginnen.

ClickUp: Ihr ultimativer Sidekick für das Aufgabenmanagement

Verabschieden Sie sich von Kompromissen und erleben Sie nahtloses Projektmanagement mit ClickUp, der ersten Wahl unter alternativen zu Motion , Asana und einer Vielzahl anderer Tools zur Aufgabenverwaltung.

ClickUp bietet Tausende von Vorlagen, zeitsparende Automatisierung von Aufgaben und optimierte zusammenarbeit in Echtzeit . Testen Sie ClickUp kostenlos und spüren Sie selbst den Unterschied! 🤩