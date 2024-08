10 KI-Tools für Fertigungsteams und -projekte im Jahr 2024

In den letzten Jahren hat sich die künstliche Intelligenz (KI) von einem weitgehend theoretischen Konzept zu einem aktiven Teil des Team- und Projektmanagements entwickelt. Ob beim Aufbau einer Fertigung projektplan kI hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Sie über die Verwaltung Ihres Fertigungsunternehmens denken, zu verändern.

Eine kurze Google-Suche wird Ihnen zeigen, dass KI ein digitaler Wilder Westen ist. Zahlreiche Anbieter versuchen, ihre Dienste an Unternehmen zu verkaufen, die verzweifelt auf den Trend aufspringen wollen. Das macht die Suche nach den besten KI-Plattformen für Fertigungsteams und -projekte so knifflig.

Hier sind Sie richtig. Beginnen Sie mit einem allgemeinen Überblick über die Variablen, auf die Sie achten sollten, bevor Sie sich näher mit den besten Tools befassen, die heute für die Verwaltung von Teams und Projekten verfügbar sind.

Die möglichen Anwendungen von KI sind sehr breit gefächert. Algorithmen für maschinelles Lernen, robotergestützte Prozessautomatisierung und KI-basierte vorausschauende Wartung sind allesamt unterschiedliche Anwendungen desselben Prozesses. Das heißt, die besten KI-Tools haben in der Regel einige Gemeinsamkeiten, die Ihnen helfen können, Ihr Geschäft zu verbessern:

Benutzerfreundlichkeit: Vor allem bei einer so neuen und komplexen Technologie wie KI sollte das von Ihnen gewählte Tool so einfach zu bedienen sein, dass Sie nicht über einen fortgeschrittenen Abschluss in Computertechnik verfügen müssen

Möglichkeiten der Zusammenarbeit: Je mehr das Tool Ihnen die Zusammenarbeit im Team ermöglicht, desto erfolgreicher wird es bei der Verbesserung Ihrer Fertigungsprozesse sein

Konkrete Prozessverbesserungen: KI-Fertigungswerkzeuge sind im Grunde genommen,Werkzeuge zur Prozessverbesserung. Vergewissern Sie sich, dass alle Funktionen, die sie anbieten, wahrscheinlich zu greifbarenVerbesserungen der Prozesseffizienz *Flexibler Zugang: Können Sie das KI-Tool sowohl auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Geräten nutzen? Seine Vorteile sollten ortsunabhängig sein und sowohl in der Fertigung als auch im Büro helfen

Automatisierungsmöglichkeiten: Jedes KI-Tool für die Fertigungsindustrie sollte zumindest einige typischerweise manuelle Verfahren automatisieren, um Arbeitszeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Am wichtigsten ist natürlich, dass Ihr KI-Tool auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist Projektentwicklungsstrategie . Je besser es sich in Ihre bestehenden Prozesse einfügen lässt, desto besser.

Wenn Sie alle oben genannten Merkmale auf die Fertigungsindustrie anwenden, erhalten Sie die folgende Liste. Dies sind die Top-Tools, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern können, indem sie maschinelle Lernalgorithmen, vorausschauende Wartung und mehr nutzen.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Sie kennen ClickUp vielleicht in erster Linie als Projektmanagement-Software, aber seine beste Arbeit findet hinter den Kulissen statt. Dazu gehört die Verbesserung der Verwaltung Ihrer Fertigungsabläufe und Projekte sowie die Erstellung eines umfassenden Projektplans mit Die KI-Funktion von ClickUp .

Mit ClickUp bahnt sich die KI ihren Weg durch alle Teile der Produktivitätsgleichung. Die KI-Tools können Strategiedokumente zusammenfassen, Aktionspunkte generieren, Anweisungen übersetzen und vieles mehr. Kurz gesagt, es ist das perfekte Werkzeug zur Optimierung Ihrer Produktivität bei der Erstellung und Optimierung eines umfassenden Projektplans.

ClickUp beste Eigenschaften

Eine erweiterte Reihe von AI-Werkzeuge die speziell die Produktivität und die Qualitätskontrolle durch die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben und eine bessere Prozessautomatisierung verbessern

Eine umfangreiche Vorlagenbibliothek, einschließlich branchenspezifischer Optionen wie dieProjektplan für die Fertigung* Werkzeuge zur Prozessabbildung zur Abbildung Ihrer Produktionsprozesse, einschließlich Whiteboards und Mindmaps, die Ihre strategischen Diskussionen mit der taktischen, KI-basierten Ausführung verbinden können

Der Schwerpunkt liegt auf visuellen Dashboards und Benutzerfreundlichkeit, um das Onboarding und die Nutzung von KI-Funktionen zu erleichtern

ClickUp Einschränkungen

Die mobile App verfügt nur über einen begrenzten Funktionsumfang, was bei einigen Nutzern zu Mobilitätsproblemen führen kann

KI-Systeme und -Tools sind noch relativ neu, und weitere Funktionen werden eingeführt

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Odoo

über Odoo Odoo ist eine Suite von Anwendungen, die sich nahtlos integrieren lassen, um Ihre gesamte Unternehmensstruktur zu optimieren. CRM, Vertrieb, eCommerce, Zeiterfassung, Helpdesk, Rechnungsstellung, Inventar und Marketing-Automatisierung sind nur einige der vielen Anwendungen, die Fertigungsunternehmen nutzen können.

Die besten Funktionen von Odoo

KI-gestützte Ausgabenautomatisierung, die digitale und Papierrechnungen automatisch klassifiziert und validiert

Umfangreiche Bibliothek von KI-Systemen und App-Integrationen von Drittanbietern, einschließlich automatischer Gerätekalibrierung und Materialanforderungs-Workflows

Eine ChatGPT-fähige KI-Engine, die es Projektmanagern ermöglicht, Textaufforderungen zur Erstellung und Ausführung ihrer Workflows zu verwenden

Eine umfangreiche Benutzer-Community, die Unternehmen, die die Software noch nicht kennen, bei der Optimierung ihrer Nutzung unterstützen kann

Einschränkungen von Odoo

Die Verwendung mehrerer einzelner Apps kann die Verwaltung des Gesamtunternehmens mitunter kompliziert machen

Begrenzte Integrationen mit anderen Anwendungen als Odoo, was eine vollständige Bindung an den Anbieter erfordert, um seine Tools optimal zu nutzen

Odoo Preise

Kostenlos für eine Anwendung

Standard: $24,90/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: $37,40/Monat pro Benutzer

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (700+ Bewertungen)

3. Asana

Über Asana Ein langjähriger Marktführer in Software für die Verwaltung von Bauprojekten asana ist auf den KI-Zug aufgesprungen. Asana legt großen Wert darauf, alle Funktionen so zu gestalten, dass sie KI mit den vorhandenen Funktionen verbinden, damit Ihr Team bessere, strategischere Entscheidungen innerhalb und über Ihre Projekte hinweg treffen kann.

Die besten Funktionen von Asana

Analyse der Teamkapazitäten auf der Grundlage historischer und erwarteter zukünftiger Arbeitslasten und dynamische Empfehlungen zur Kapazitätsverlagerung

Automatisierte Workflows, die effizientere Projektabläufe schaffen und sich im Laufe der Zeit entsprechend Ihren Zielen und Best Practices selbst optimieren

Dynamische Projektstatus-Updates, die den Zustand eines Projekts analysieren und das Team entsprechend aktualisieren können

Personalisierte Möglichkeiten zur Aktivierung und Deaktivierung von KI-Funktionen für Prozesse, die noch einen höheren manuellen Aufwand erfordern

Einschränkungen von Asana

Begrenzte Standardisierungsfunktionen, insbesondere bei wiederkehrenden Aufgaben und Prozessen, die in der Fertigungsindustrie üblich sind

Tendenz, zu viele Benachrichtigungen über Aufgabenaktivitäten an Benutzer zu senden, was es schwierig macht, jede Benachrichtigung bei komplexeren Projekten zu erfassen

Preise für Asana

Premium: $10,99/Monat pro Benutzer

Business: $24.99/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

4. Teamarbeit

über Teamarbeit Wie der Name schon sagt, zielt Teamwork genau darauf ab: Ihrem Team zu helfen, besser zusammenzuarbeiten, um die wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. Ob Erstellung von Projektzeitplänen oder die Ausführung einzelner Aufgaben in Ihrem Fertigungsbetrieb zu verbessern, können seine Funktionen Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu optimieren.

Teamwork beste Eigenschaften

Automatisiertes Aufgabenmanagement, das besonders komplexe Fertigungsdaten und -projekte rationalisiert

Umfangreiche Vorlagenbibliothek, die einfache Besprechungsagenden und komplexe Projektpläne enthält

Erweiterte Analysen undBerichtswerkzeuge die einen Überblick über alle Ihre Projekte und Verbesserungsvorschläge liefern und eine genauere Bedarfsprognose gewährleisten

Gelobt für seinen hervorragenden und schnellen Kundenservice

Grenzen der Teamarbeit

Begrenzte API, die bei einigen Nutzern zu Problemen beim Datenexport geführt hat

Trotz integrierter KI im Backend gibt es keine expliziten KI-Funktionen, die Nutzer nutzen können

Preise für Teamwork

Kostenlos

Starter: $5.99/Monat pro Benutzer

Deliver: $9.99/Monat pro Benutzer

Wachsen: $19.99/Monat pro Benutzer

Skalieren: Kontakt für Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

5. WiPro

Über Wipro Als umfassender Partner für digitale Transformation und Innovation ist WiPro mehr als nur ein KI-Produktionswerkzeug. Das Unternehmen bietet umfassende KI-Dienstleistungen, die das Potenzial haben, die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft betreiben, zu verändern.

WiPro beste Eigenschaften

AI360 ist ein Innovations-Ökosystem, das maschinelle Lernmodelle und KI in alle Ihre Geschäftstools und -prozesse integriert

Ein individuelles Beratungs- und Implementierungsteam für jeden Kunden zur Verbesserung Ihrer Produktionsprozesse und Ihres Lieferkettenmanagements

End-to-End-Beratung für die anfängliche Strategie, die laufende Umsetzung, das Projektmanagement und die genaue Bedarfsprognose

WiPro-Einschränkungen

Da es sich bei WiPro um eine Beratungsdienstleistung handelt, ist sie tendenziell teurer als reine Technologie-KI-Systeme

Das Unternehmen kann aufgrund seiner globalen Aktivitäten und seines Kundenstamms einige Projekte verzögern

WiPro-Preise

Kontakt für Preise

WiPro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Bislang keine Bewertungen

6. Procore

Über Procore Procore ist eine führende Lösung für das Baumanagement, die die manuelle Arbeit von der Angebotsabgabe über die Optimierung der Lieferkette und den Bau bis hin zum Abschluss des Projekts optimiert. KI-Tools, die die Effizienz maximieren, können das Finanzmanagement, das Projektmanagement und vieles mehr verbessern.

Procore beste Eigenschaften

Hochentwickelte prädiktive Analysen, die auf der Grundlage von Konstruktionsdaten genauere Bedarfsprognosemodelle erstellen und gleichzeitig die zukünftigen Auswirkungen auf alle Bereiche, einschließlich Materialien und Zeitpläne, abschätzen können

KI-gestützte Workflows zur Rationalisierung von Entscheidungsfindungs- und Bauprozessen

Intelligente Datenvisualisierung, die den aktuellen und zukünftigen Projektstatus anzeigen kann

Anpassungsmöglichkeiten zur Berücksichtigung unterschiedlicher Bauprojekte und -prozesse im gesamten Unternehmen

Einschränkungen von Procore

Da es sich um ein Tool für die Bauindustrie handelt, ist es nur begrenzt flexibel

Die Benutzeroberfläche ist nicht unbedingt intuitiv für Benutzer, die neu im digitalen Projektmanagement sind

Procore Preise

Kontakt für Preise

Procore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,600+ Bewertungen)

7. Montag

Über Montag Monday, eine beliebte Projektmanagementlösung, erweitert sein Repertoire um KI. Mit der Einführung wird sie in mehr Apps und für mehr Nutzer verfügbar sein, die ihr Projektmanagement auf der Plattform optimieren möchten.

Die besten Funktionen von Monday

Automatisierte Aufgabenerstellung, die effizientere Workflows und Projekte für Sie erstellt

KI-unterstützte Dokumentvorlagen, damit Sie bei der Erstellung neuer Arbeitsanweisungen oder Projektdokumente nicht wieder bei Null anfangen müssen

Mit dem Formula Builder können Sie eine Aufgabe oder ein Ziel beschreiben, für das dann ein effizienter Prozess in Ihrem Namen erstellt wird

Intuitive Benutzeroberfläche und KI-gestützte Systeme machen die Verwendung des Tools auch für neue Benutzer einfach

Montag Einschränkungen

Die KI-Funktionalität ist derzeit eine Beta-Version, die nur einer begrenzten Anzahl von Kunden zur Verfügung steht

Nur in einigen wenigen Kernanwendungen von Monday verfügbar, bevor sie vollständig eingeführt werden

Monday Preise

Kostenlos

Basic: $8/Monat pro Benutzer

Standard: $10/Monat pro Benutzer

Pro: $16/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,600+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

8. Projekt-Einblick

über Projekt-Einblick Project Insight hat sein Projektmanagement-System auf Einfachheit ausgelegt und wirbt daher nicht mit seinen KI-Funktionen. Stattdessen werden diese subtil in die Kernfunktionalität integriert, um Fertigungsmanager bei der Erstellung und Optimierung ihrer Projekte zu unterstützen.

Project Insight beste Eigenschaften

Automatisierte Genehmigungsprozesse für Aufgaben und Leistungen zur Rationalisierung der Arbeit größerer Teams, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann

Dynamische Projektplanung, die das gesamte Projektportfolio, die Aufgaben und die Arbeitsabläufe eines Unternehmens berücksichtigt

Projektleistungsberichte, die Daten analysieren und Fertigungsprojekte während und nach der Fertigstellung bewerten

Personalisierte Formulare, die direkt in Arbeitsabläufe und dynamische Aufgaben zur Informationsaufnahme und -übergabe einfließen

Project Insight Einschränkungen

Einige Funktionen können nicht optimiert werden, wie z. B. Projektstatus-Updates

Relativ begrenzter Funktionsumfang im Vergleich zu einigen anderen Projektmanagement-Tools auf dieser Liste

Project Insight Preise

Kostenlos für immer

Add-ons: $3/Monat für jede hinzugefügte Funktion

Unternehmen: $45/Monat

Project Insight Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

9. Wrike

Über Wrike Wrike ist ein Top Projektmanagementsoftware für Unternehmen und das aus gutem Grund. Sie ist so konzipiert, dass sie die Zusammenarbeit und die Arbeit selbst der größten Fertigungsteams verbessern kann, und ihre KI-Tools spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Generative KI-Tools zur schnellen Erstellung von Inhalten, einschließlich erster Projektbeschreibungen und umfassender Pläne

Risikofaktoranalyse innerhalb von Projekten, die historische Daten nutzt, um Empfehlungen zur Vermeidung von Verzögerungen, zur Optimierung der Arbeit und mehr zu geben

Dynamische Aufgabenerstellung auf der Grundlage von Briefs und Gesprächen, die bei komplexen Projekten Zeit spart

Optimierte und einfache Schnittstelle, die das Onboarding für kleine und große Teams vereinfacht

Einschränkungen von Wrike

Desktop-Geräte sehen eine optimierte Benutzeroberfläche; die mobile App ist weniger konsistent

Einige KI-Funktionen, wie der Arbeitsassistent und die intelligente Suche, befinden sich noch in der Entwicklung und sind noch nicht verfügbar

Preise für Wrike

Kostenlos

Team: $9,80/Monat pro Benutzer

Business: $24.80/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (2,400+ Bewertungen)

10. Salesforce Einstein

Über Vertriebsorganisation Einstein ist die KI-Komponente des weltweit populärsten CRM (nicht zu vergessen eine Top-CRM für die Fertigung ). Es steigert die Produktivität und verbessert Kundenkommunikation dank fortschrittlicher KI und Sprachintegrationen, die direkt mit Ihrem Salesforce-Konto verknüpft sind.

Die besten Funktionen von Salesforce Einstein

KI-generierte E-Mails, die aus den erfolgreichsten Nachrichten lernen und diese verbessernkundenkommunikation im Laufe der Zeit

Prädiktive Erkenntnisse, die eine datenorientierte und strategische Entscheidungsfindung ermöglichen

Visuelle Benutzeroberfläche, die es auch Anwendern ohne Entwicklerkenntnisse ermöglicht, alle Funktionen zu nutzen

Direkte Integration in bestehende Salesforce-Konten und -Einrichtungen

Einschränkungen von Salesforce Einstein

Der Umfang ist tendenziell begrenzt, sowohl auf Salesforce als auch auf die Funktionen innerhalb von Salesforce

Einigen Nutzern zufolge erfordert das umfangreiche Sprachmodell weitere Schulungen, um zuverlässiger zu werden

Preise für Salesforce Einstein

Essentials: $25/Monat pro Benutzer

Professional: $75/Monat pro Benutzer

Enterprise: $150/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: $300/Monat pro Benutzer

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: Bislang keine Bewertungen

Capterra: 4/5 (2+ Bewertungen)

