إدارة المشاريع المستقلة: الفوائد، والنصائح، &؛ التحديات

هل تتطلع إلى تحقيق قفزة مهنية أو الاستعداد لأول وظيفة مستقلة في إدارة المشاريع؟ هذا مكان رائع للبدء. 🏁

مع وجود استراتيجية قوية و إدارة المشاريع أدوات، يمكنك أنت أيضًا أن تصبح مدير مشروع متمرسًا، وأن تكون رئيسًا لنفسك، وأن تدير أي مشروع يأتيك في طريقك كمحترف حقيقي.

ما هي إدارة المشاريع المستقلة؟

لنبدأ بالأساسيات.

مدير المشروع المستقل هو محترف مستقل يقدم خدمات إدارة المشاريع. من خلال مجموعة المهارات الإدارية ومهارات حل المشكلات، فهي تساعد الشركات على الإشراف على المشروع بأكمله من البداية إلى النهاية، وتنسيق الفرق والأطراف المختلفة نحو هدف مشترك، وضمان أن جميع متطلبات المشروع يتم الوفاء بها في الوقت المحدد.

ما يميزهم عن مديري المشاريع التقليديين هو طريقة عملهم. فبعض مديري المشاريع المستقلين يعملون بمفردهم لصالح عملاء مختلفين على أساس تعاقدي. وفي الوقت نفسه، قد يتعاون مديرو المشاريع المستقلون الآخرون مع طرف ثالث، مثل وكالة أو منصة، للتوسط في عملهم مع العملاء.

## فوائد إدارة المشاريع المستقلة

قبل أن ننتقل إلى التحديات التي تنتظرنا، دعنا نتحدث عن الفوائد التي تعود عليك. لماذا يجب أن تفكر في أن تصبح مدير مشروع مستقل في المقام الأول؟

كما هو الحال مع جميع المسارات الوظيفية، يتعلق الأمر بإيجاد ترتيب العمل الذي "يناسبك". إدارة المشاريع يمكن أن تكون مرهقة.

فهي تتطلب مهارات إدارة الأزمات وقدراً كبيراً من الصبر. ولكن إذا كنت حريصاً على حريتك وتحديد ساعات العمل الخاصة بك، وتحب التعامل مع جوانب مختلفة من سير العمل في نفس الوقت، فإن الأمر يستحق العناء.

1. المرونة والاستقلالية

في السنوات القليلة الماضية، ترك الملايين وظائفهم التقليدية بحثاً عن بدائل تسمح لهم بالعمل والعيش وفقاً لشروطهم. يتزايد العمل الحر وعلاقات العمل البديلة.

تمنحك وظائف مدير المشروع المستقل حرية تقرير متى وأين وكيف تعمل. وجود الاستقلالية في حياتك المهنية لا يثري حياتك العملية فحسب، بل يثري أيضًا جودة حياتك بشكل عام.

عبر رول

2. الاستقلال المالي

العمل كمدير مشروع مستقل يعني أنه يمكنك تحديد أسعارك ونموذج التسعير الخاص بك. عادةً ما تختلف أسعارك وفقًا لمستواك المهني.

سواء كنت مدير مشروع مبتدئ أو مدير مشروع كبير، يمكن أن تتيح لك هذه المهنة اختيار أفضل الترتيبات ورفع أسعارك وفقاً لظروفك الحياتية الخاصة.

لوحة معلومات المواهب في رول حيث يمكنك تبسيط دورتك المالية

3. فرص لتوسيع شبكة علاقاتك

تتيح لك إدارة المشاريع المستقلة التواصل مع عدد أكبر من المحترفين. بالتأكيد، سيكون لديك بالتأكيد مجالات خبرتك و"تخصصك" ولكن بصفتك مدير مشروع مستقل، يمكنك دائمًا أن تغوص في مجالات جديدة وتوسيع نطاق عملك في أي اتجاه.

وبما أنك ستعمل عن كثب مع أشخاص في مناصب مختلفة، سيسمح لك ذلك أيضاً بتوسيع آفاقك حول سوق العمل. من يدري، ربما يكون تحولك الوظيفي الكبير التالي على بُعد اتصال واحد مفيد.

4. المزيد من التنوع في العمل

عندما تكون مدير مشروع مدمج يعمل لدى شركة معينة، فإن نطاق عملك يقتصر على خط منتجاتهم/خدماتهم. في إدارة المشاريع المستقلة، يمكنك اختيار مختلف مشاريع في صناعات مختلفة .

يتيح لك ذلك استكشاف مواهبك واهتماماتك دون قيود. وبينما تصقل مهاراتك وتكتسب الخبرة في مشاريع مختلفة، ستتاح لك المزيد من الفرص.

هذه تجربة شائعة جدًا بين مديري المشاريع الذين يعملون بمفردهم: فهم يأتون من خلفية تعليمية محددة. ولكن ينتهي بهم الأمر إلى الانخراط في العديد من المجالات المتنوعة التي لم يكونوا يتخيلونها في الكلية.

## تحديات إدارة المشاريع المستقلة

لقد قمنا بتغطية الامتيازات التي يتمتع بها مديرو المشاريع المستقلون، وقد تكون الآن قد اقتنعت. والآن دعنا نلقي نظرة على التحديات المحتملة على طول الطريق.

1. مواءمة وتنسيق الفريق

بصفتك مدير مشروع مستقل، غالبًا ما تكون مسؤولاً عن تنسيق الفرق المختلفة. قد يعني ذلك جعل مناطق زمنية متعددة وجداول زمنية متعددة تعمل من أجل هدف مشترك. مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة، يمكن أن تشكل مواءمة الفريق تحدياً.

تسهّل إعدادات المنطقة الزمنية في ClickUp معرفة مواقع المستخدمين لتسهيل التعاون

سر "الكل" السليم هو الأجزاء السليمة ذات العلاقات السليمة. يجب أن يعرف كل عضو من أعضاء الفريق دوره ومسؤولياته حتى لا تمر أي تفاصيل دون أن يلاحظها أحد على طول الطريق. بالطبع، أنت بحاجة أيضًا إلى وسيط قوي للتفاعل التعاون عن بعد لإنجاز العمل

2. مواكبة المواعيد النهائية

قد يبدو من المفارقات أن المواعيد النهائية هي شريان الحياة للمشروع. كل مهمة دقيقة ومهمة كبيرة علامة فارقة يجب أن يكون لها موعد نهائي. مع وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، سيتعين على مدير المشروع تتبع المواعيد النهائية والتأكد من أن الشخص المسؤول يمكنه الوفاء بها.

يمكن للذاكرة البشرية أن تحتفظ بكمية معينة من المعلومات فقط. عندما تعمل في إدارة المشاريع المستقلة مع عملاء متعددين، قد تجد صعوبة في مواكبة التواريخ الدقيقة لكل تسليم قابل للتسليم. استخدام الأدوات والتقنيات الصحيحة لفرز المهام المختلفة وتواريخ استحقاقها يجعل إدارة المواعيد النهائية أسهل.

3. تحديد الأهداف والمخرجات

هذا هو الهدف النهائي في إدارة المشاريع المستقلة: تحقيق نتائج الأعمال التي حددها العملاء. ولكن لتحقيق ذلك، ستحتاج إلى تقسيم العناصر القابلة للتنفيذ إلى أجزاء صغيرة ذات مغزى.

تضمن النتائج المحددة جيدًا أن يكون جميع المعنيين على نفس الصفحة. كما أنها تساعد أيضًا في قياس النجاح العام ومسار العمل. فكر فيها كنقاط تفتيش لرحلة طويلة على الطريق. لهذا الأمر، استخدم أداة إدارة المشروع مع ميزة تحديد الأهداف وتتبعها .

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي في ClickUp

4. تنظيم سير العمل بسلاسة

لن تسير دورة العمل اللازمة للمشروع - للأسف - من تلقاء نفسها. وهنا يأتي دور مدير المشروع. بعد أن تحدد الخطوات اللازمة، أي المخرجات والأهداف، هذا هو الجزء الذي تحدد فيه كيف سيتم التعامل مع الأهداف. مسار العمل، إذا جاز التعبير.

لكل مشروع متطلبات وتحديات فريدة من نوعها. ومع ذلك، عندما تتقن تنظيم سير العمل ، يمكنك تكييف نهجك وإعادة توظيفه لكل سيناريو. بالنسبة لـ إدارة المشاريع المستقلة ، ستحتاج إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية، مثل ما يلي:

ما هي الأدوات التي ستستخدمها؟

كيف ستقوم بتوزيع المهام وإبلاغ المكلفين بالمهام؟

من الذي سيتابع التقدم الفردي وكيف؟

ما الذي يصلح للفريق والوضع المحدد، وما الذي يمكن تحسينه؟

عندما تنشأ مشكلة، كيف ستكشف عملية التغذية الراجعة والتحسين؟

5. تجنب زحف النطاق

انظروا إلى الكابوس النهائي لمديري المشاريع، تلك الفكرة المخيفة التي تطارد خططهم الموضوعة بعناية: زحف النطاق .

زحف النطاق هو عندما يكون نطاق المشروع يتم توسيعه أو تغييره على طول الطريق. وهذا يفرض عبء عمل إضافي على جميع المعنيين ويتطلب تغيير الموارد وإعادة التخطيط. أمر مخيف للغاية، أليس كذلك؟

تقع مسؤولية درء زحف النطاق على عاتق مدير المشروع، خاصةً في إدارة المشاريع المستقلة، حيث يقع على عاتق مدير المشروع كموهبة فردية تعمل مع عملاء مختلفين. يجب عليك إنشاء بيانات النطاق بعناية والتواصل بوضوح مع أصحاب المصلحة والعملاء طوال فترة المشروع، مع ضمان أن يكون كل شيء محددًا ومنظمًا بشكل جيد.

6. عدم إشراك أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة هم جميع الأفراد أو المنظمات أو المجموعات التي لها تأثير محتمل على أنشطة المشروع ونتائجه. وهذا يشمل الجميع من أعضاء الفريق والجهات الراعية والقادة إلى العملاء والبائعين.

من الواضح أنه ليس من الضروري أن يكونوا جميعًا مشاركين بشكل مباشر خلال المشروع. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على الشفافية وإبقائهم على اطلاع واهتمام. يعد تحقيق التوازن بين مطالب أصحاب المصلحة وملاحظاتهم وتحديد أولوياتهم جزءًا لا يتجزأ من الإدارة الناجحة للمشروع المستقل.

7. أدوات ووثائق مبعثرة

يقولون إن تربية طفل يحتاج إلى قرية. و"لتربية" طفل مشروع، يتطلب الأمر قرية من المستندات والمجلدات والبيانات والأدوات والمنصات. فمع وجود العديد من المنصات الرقمية المتنافسة، قد يكون التنقل بين علامات التبويب والبرامج أمرًا مذهلاً.

أين وضعت قائمة العملاء؟ ماذا عن ذلك تقويم المحتوى ? ماذا عن جدول اجتماعاتك وروابط Google Meet تلك؟ حاسوبك المسكين يصدر ضوضاء المروحة الصاخبة مرة أخرى، أليس كذلك؟

من خلال اختيار منصة إدارة المشاريع مع الكثير من عمليات التكامل ، يمكنك تبسيط سير عملك بالكامل في مكان واحد وتقليل الوقت الذي تقضيه في التنقل بين علامات التبويب ذهابًا وإيابًا بشكل متهور.

مكافأة: برنامج تتبع الوقت للعاملين لحسابهم الخاص

## نصائح لإدارة المشاريع المستقلة الناجحة

إدارة المشاريع ليست علمًا صاروخيًا طالما أنك على استعداد لبذل الجهد. فمع وجود الأدوات والنصائح الصحيحة في جعبتك، سيكون أي مشروع في طريقه إلى النجاح.

1. استخدم أ

مخطط راسي لتنسيق الفرق

تتمثل إحدى طرق ضمان المواءمة بين الفرق في تحديد أدوار ومسؤوليات كل عضو، ويمكنك استخدام مخطط RACI (أو مصفوفة RACI) لهذا الغرض.

RACI هي اختصار لـ RACI وهي اختصار لـ مسؤول، مسؤول، مسؤول, استشاري ، ومخبر-مستويات مختلفة من المساءلة بين الفريق.

أدوار RACI في عرض لوحة المعلومات في ClickUp عبر علاء الدين جيداني استخدم كليك أب ميزة اللوحة البيضاء لإنشاء مخطط RACI الخاص بك أو استخدام مخطط RACI الخاص بك أو استخدام قالب RACI مُعد مسبقًا لتوضيح أنشطة المشروع المختلفة بشكل مرئي، والإشارة إلى مدى المسؤوليات بين الفرق، والوصول إلى العمل بشكل أسرع.

تحقق من هذه القوالب قوالب_فريلانسر !

2. تتبع المواعيد النهائية من خلال التقويمات

مواعيد نهائية متعددة ومشاريع متعددة؟ لا مشكلة على الإطلاق. استخدام مجاني أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp يمكن أن تساعدك على فرز جوانب متعددة من المشروع بسهولة - أو جوانب متعددة من مشاريع متعددة!

يمكنك تعيين موعد نهائي لكل مهمة واستخدام عرض تقويم ClickUp لتصور المواعيد النهائية وإدارتها. باستخدام الفلاتر وأوضاع العرض، سيكون التنقل بين المواعيد النهائية سهلاً كالنسيم. يمكنك حتى جدولة الاجتماعات وتشغيلها باستخدام تكامل تقويم Google و Zoom. تحدث عن متجر شامل!

نظّم المشاريع، وخطط الجداول الزمنية، وتصور عمل فريقك على تقويم مرن يبقي الجميع على نفس الصفحة.

3. قم بإدارة المهام باستخدام مخطط جانت أو لوحة كانبان

تخطيط المهام وإدارتها هما العمود الفقري لإدارة المشاريع المستقلة. يحتاج مديرو المشاريع إلى اختيار الطريقة المناسبة لـ إدارة المهام لضمان سير كل شيء بسلاسة وتهيئة المشروع للنجاح.

حاليًا، أكثر الطرق شيوعًا لتنظيم مهامك كمدير مشروع هي مخططات جانت ولوحات كانبان . لكل أداة مزاياها واستخداماتها الفريدة، لكن القرار النهائي يعتمد على ما تحتاجه.

استخدم طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp لـ جدولة المهام ومواكبة تقدم المشروع وإدارة المواعيد النهائية والتعامل مع الاختناقات.

تقدم مخططات جانت عرضاً للجدول الزمني لجميع المهام والأنشطة، ومن المثالي أن تعرض تفاصيل مثل التبعيات و المعالم . يساعد عرض الشريط الأفقي على تصور التقدم المحرز ويعطي نظرة عامة جيدة على الجدول الزمني للمشروع .

من ناحية أخرى، تسمح لك لوحات كانبان بتجميع المهام في أعمدة وفقًا لحالاتها. الخيارات الافتراضية هي "يجب القيام به" و "قيد التنفيذ" و "تم"، ولكن يمكنك تغييرها وتكييفها وفقًا لاحتياجاتك. تُعد لوحات كانبان مفيدة بشكل خاص لنهج سكروم، حيث تساعدك على استعراض ما تم إنجازه وما يجب القيام به بسهولة.

4. تقسيم الأهداف إلى مراحل المشروع الرئيسية

في إدارة المشاريع المستقلة، تكون مسؤولاً عن تتبع مسار المشروع وحالته الحالية. من الطرق الرائعة للبقاء على اطلاع على التقدم الذي تحرزه هي استخدام معالم المشروع . خاصةً إذا كنت تحصل على أجر مقابل كل مرحلة من مراحل المشروع، فهذا أمر ضروري لاستمرار عملك.

يمكن تحديد مراحل المشروع وفقاً لمراحل دورة المنتج. على سبيل المثال، قد تكون مرحلة التفكير والعصف الذهني هي المرحلة الأولى، ومرحلة العمل على النموذج الأولي هي المرحلة الثانية، ومرحلة اختبار النموذج الأولي وجمع الملاحظات هي المرحلة الثالثة، ومرحلة الإطلاق والترويج هي المرحلة الرابعة.

إظهار العلاقات بين المهام والمهام المتطلبة في طريقة عرض جانت في ClickUp

بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين OKRs ونتائج الأعمال كمراحل رئيسية. على سبيل المثال، الوصول إلى جمهور مستهدف معين أو تحقيق كذا وكذا من الإيرادات.

5. ضع خطة تواصل لأصحاب المصلحة

سواء كانوا مشاركين بشكل مباشر في المشروع أو متأثرين بشكل غير مباشر بالنتائج, إشراك أصحاب المصلحة هي مسؤولية أساسية لإدارة المشروع. وللحفاظ على الشفافية وإبقائهم متفاعلين، يجب عليك إعداد خطة تواصل.

لكل صاحب مصلحة، سيكون عليك أن تضع لكل صاحب مصلحة خطة تواصل مختلفة نهج تواصل مختلف . باستخدام ميزة مثل حقوق الوصول المخصصة لـ ClickUp تتيح لك إدارة من يطلع على المستندات والحفاظ على أمان المعلومات الحساسة.

تتيح لك خيارات التعاون عن بُعد في ClickUp أيضًا توجيه أصحاب المصلحة الداخليين من خلال حالات المشروع وتمكينهم من التعليق مباشرة على المواد ذات الصلة. ميزة أخرى مفيدة هي عمليات التكامل، والتي سنتطرق إليها بعد قليل.

6. اختر أداة إدارة المشروع مع عمليات التكامل الأصلية

يجب أن تتخلص أداة إدارة المشروع المتكاملة من التنقل بين التطبيقات وعلامات التبويب قدر الإمكان. عمليات التكامل الأصلية ل ClickUp تسمح بذلك - تكامل سلس لتطبيقات وأدوات مختلفة في مكان واحد. ولكن أيضًا، يمكنك فتح إجراءات مختلفة. مع الأتمتة والميزات الهادفة يصبح التنقل في دورة المشروع أسهل بكثير.

إتقان إدارة المشاريع المستقلة باستخدام الأدوات المناسبة

يمكن أن يكون العمل كمدير مشروع مستقل أمرًا صعبًا لأنك تدير مشاريع مختلفة في وقت واحد. ولكن باستخدام الأدوات المناسبة مثل ClickUp ، وهو برنامج مجاني لإدارة المشاريع، سوف تكون مجهزاً بكل ما تحتاجه لتصبح مديراً متمرساً للمشروع.

يوفر ClickUp المئات من الميزات القابلة للتخصيص لمساعدتك في إدارة المشاريع من أي نوع وإنشاء أنظمة وظيفية تمكنك من تفويض العمل وتتبع تقدم المشروع وتعزيز التعاون السلس وإدارة الفريق لضمان إنجازه بنجاح.

إلى جانب رول بصفتك شريكك في الامتثال والتمويل، يصبح تأسيس عملك المستقل وتنميته بنجاح ببضع نقرات.

الكاتب الضيف:_

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_أكاديمي طموح سابق وموظف مستقل يتابع الآن كل ما يتعلق بالمحتوى، ويستكشف إمكانات وسائل الإعلام الجديدة تحت إشراف رول