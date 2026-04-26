10 mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp trong ClickUp

Các mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp ghi chép cách thức các quyết định, quy trình, vai trò, chỉ số và cơ chế quản trị hoạt động trong các tổ chức quy mô lớn. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn vận hành dựa trên các mô hình mà chưa ai ghi chép lại. Hãy hỏi “ai phê duyệt hợp đồng với nhà cung cấp?” hoặc “ai chịu trách nhiệm về quyết định này?” và câu trả lời thường nằm trong đầu ai đó, chứ không phải trong hệ thống.

Đó là một cách vận hành dễ bị tổn thương, đặc biệt khi 66% các nhà lãnh đạo đã tái thiết kế mô hình vận hành của họ trong hai năm qua.

Các mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp giúp công việc đó được hiển thị.

Chúng biến những quy trình làm việc vô hình thành những tài liệu cụ thể và có thể áp dụng. Kết quả là, nhân viên mới không còn phải tự mò mẫm tìm hiểu kiến thức nội bộ. Các điều chỉnh chiến lược sẽ không bị thất thoát giữa lãnh đạo và các nhóm thực thi công việc.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp miễn phí trên ClickUp, thời điểm sử dụng từng mẫu và cách chúng giúp các nhóm ghi chép về quản trị, quy trình, mục tiêu, thói quen và việc thực thi.

Bạn có biết? 63% doanh nghiệp đã đạt được hầu hết các mục tiêu chuyển đổi mô hình vận hành của mình—nhưng chỉ 24% đạt được thành công cao. Khoảng cách này thường xuất phát từ việc tài liệu hóa không gắn kết với công việc hàng ngày, quyền sở hữu và quá trình ra quyết định.

Tổng quan về các mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp

Mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp là gì?

Mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp ghi chép cách một tổ chức lớn đưa ra quyết định, phân công quyền sở hữu, quản lý quy trình, theo dõi hiệu suất và kết nối chiến lược với việc thực thi.

Các mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp tốt nhất bao gồm năm lĩnh vực cốt lõi: quản trị, quy trình, nhân sự, công nghệ và chỉ số. Trong ClickUp, các mẫu này trở thành các quy trình làm việc linh hoạt vì các nhóm có thể kết nối tài liệu với các công việc, người chịu trách nhiệm, bảng điều khiển, quy trình phê duyệt và tự động hóa.

Bạn nên sử dụng mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp nào trước tiên?

Hãy bắt đầu với mẫu phù hợp với khoảng trống vận hành lớn nhất của bạn. Sử dụng mẫu quản trị nếu quá trình ra quyết định diễn ra chậm chạp. Sử dụng mẫu quy trình nếu công việc diễn ra khác nhau giữa các nhóm. Sử dụng mẫu OKR nếu chiến lược chưa được chuyển hóa thành hành động.

Nếu tổ chức của bạn cần… Bắt đầu với mẫu này Xem tất cả các công việc chiến lược đang triển khai Mẫu Sổ tay Công việc Biến chiến lược thành hoạt động thực thi hàng tháng Mẫu Kế hoạch Hoạt động Đồng bộ hóa các nhóm xung quanh các mục tiêu có thể đo lường được Mẫu OKR và Mục tiêu của Công ty Làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị Mẫu Từ Tầm nhìn đến Giá trị Triển khai các sáng kiến phức tạp Mẫu Kế hoạch Triển khai Lập tài liệu về các quy trình làm việc có thể lặp lại Mẫu tài liệu quy trình công ty Tiêu chuẩn hóa các bước thực thi Mẫu Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn Cải thiện nhịp độ hoạt động hàng ngày Mẫu Phương pháp Hoạt động Hàng ngày Hình dung các điểm chuyển giao và điểm tắc nghẽn Mẫu bảng trắng sơ đồ quy trình Xác định quyền phê duyệt và quyền ra quyết định Mẫu Kế hoạch Quản trị

10 mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp tốt nhất

Mỗi mẫu dưới đây tập trung vào một cấp độ khác nhau của mô hình vận hành doanh nghiệp, từ sự đồng bộ chiến lược cấp cao cho đến việc thực thi hoạt động hàng ngày. Tất cả các mẫu đều có sẵn trên ClickUp và có thể tùy chỉnh để phù hợp với cấu trúc tổ chức cụ thể của bạn.

1. Mẫu Sổ công việc của ClickUp

Mẫu "The Book of Work" của ClickUp ghi lại toàn bộ danh mục các sáng kiến và dự án trong toàn doanh nghiệp của bạn. Nó trả lời câu hỏi cơ bản: Mọi người thực sự đang làm gì?

Khi hàng chục sáng kiến được triển khai trên nhiều bộ phận, các nhà lãnh đạo có thể mất khả năng theo dõi về quyền sở hữu, mối quan hệ phụ thuộc, nguồn lực và sự đồng bộ chiến lược. Kết quả là các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định mà không có cái nhìn toàn diện—một dấu hiệu điển hình của sự thiếu đồng bộ chiến lược, dẫn đến chỉ 48% sáng kiến đạt được mục tiêu kinh doanh.

Thay vì phải theo dõi các cập nhật trên nhiều công cụ và nhóm, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để tổng hợp dữ liệu thời gian thực từ mọi dự án vào một nơi duy nhất. ClickUp Brain giúp bạn tiến xa hơn bằng cách tổng hợp tình trạng danh mục dự án và đánh dấu các công việc có nguy cơ dựa trên xu hướng tiến độ của các công việc.

Mẫu này giúp bạn đạt được:

Tính minh bạch của danh mục đầu tư: Có chế độ xem tổng quan về tất cả các công việc đang triển khai trên các đơn vị kinh doanh

Phân bổ nguồn lực: Xem các nhóm đang bị quá tải hay thiếu việc làm

Sự phù hợp chiến lược: Liên kết từng sáng kiến với các mục tiêu của doanh nghiệp

Theo dõi sự phụ thuộc: Xác định các điểm giao nhau hoặc cạnh tranh về nguồn lực giữa các dự án

Phù hợp nhất cho: Các văn phòng quản lý dự án (PMO), nhóm chiến lược và lãnh đạo vận hành phụ trách nhiều dự án, những người mong muốn có chế độ xem tổng quan tập trung để theo dõi tiến độ, điều chỉnh công việc phù hợp với mục tiêu và duy trì sự phối hợp giữa các sáng kiến.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy coi Sổ công việc của bạn như một tài liệu sống động, chứ không phải là bản tóm tắt định kỳ hàng quý. Hãy xem xét lại tài liệu này trong mỗi cuộc họp đồng bộ hóa lãnh đạo — nếu một sáng kiến không được đề cập trong Sổ công việc, thì sáng kiến đó không nên được phân bổ nguồn lực.

2. Mẫu Kế hoạch Hoạt động của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Hoạt động " " của ClickUp giúp chuyển đổi chiến lược hàng năm của bạn thành các kế hoạch thực thi dự án theo quý và theo tháng. Mẫu này kết nối chiến lược hàng năm với các cột mốc quan trọng hàng quý, các ưu tiên hàng tháng và việc thực thi hàng tuần.

Thông thường, các kế hoạch chiến lược chỉ nằm trên các bản trình chiếu trong khi các nhóm làm việc theo chế độ tự động. Điều này dẫn đến sự lệch hướng, khiến các nhóm luôn bận rộn nhưng không nhất thiết là với những việc đúng đắn. Mẫu này cho phép bạn tạo kết nối trực tiếp giữa chiến lược và thực thi bằng cách liên kết các mục trong kế hoạch hoạt động trực tiếp với các Nhiệm vụ và Dự án trên ClickUp. Khi một nhóm hoàn thành công việc, kế hoạch hoạt động sẽ tự động cập nhật, giúp bạn không còn phải phụ thuộc vào việc báo cáo trạng thái thủ công.

Mẫu này giúp bạn:

Triển khai chiến lược: Chia các mục tiêu hàng năm thành các cột mốc quan trọng hàng quý và các kết quả cần đạt được hàng tháng

Sự rõ ràng về trách nhiệm: Chỉ định người chịu trách nhiệm cho từng ưu tiên hoạt động

Theo dõi tiến độ : Theo dõi việc thực thi so với kế hoạch của bạn thông qua các chỉ số KPI rõ ràng Theo dõi việc thực thi so với kế hoạch của bạn thông qua các chỉ số KPI rõ ràng

Yếu tố kích hoạt điều chỉnh: Xác định thời điểm và cách thức điều chỉnh hướng đi khi công việc đi chệch hướng

Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý và trưởng nhóm chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch hoạt động, đang theo dõi công việc, dòng thời gian và tiến độ giữa các nhóm.

3. Mẫu OKR và Mục tiêu Công ty của ClickUp

Trong nhiều tổ chức, các mục tiêu được đặt ra vào đầu năm nhưng nhanh chóng mất đi tính minh bạch vào quý 2. Kết quả là, các nhóm hoạt động song song mà không có cái nhìn chung, và các ưu tiên bắt đầu bị lệch hướng.

Đó chính là lúc Mẫu OKR và Mục tiêu Công ty của ClickUp phát huy tác dụng. Mẫu này giúp cấu trúc hóa cách thiết lập và theo dõi OKR, kết nối các mục tiêu toàn công ty với các nhóm làm việc và công việc mà từng cá nhân đang thực hiện.

Nó tự động liên kết các OKR của bạn trực tiếp vào hệ thống phân cấp của ClickUp bao gồm Không gian Làm việc, Không gian, Thư mục và Danh sách công việc, giúp mọi thứ luôn được kết nối chặt chẽ. Các nhóm có thể liên kết các công việc hàng ngày với các kết quả chính, giúp dễ dàng nhận thấy cách công việc hàng ngày đóng góp vào các mục tiêu lớn hơn của công ty.

Mẫu này cung cấp:

Sự thống nhất theo cấp bậc: Các mục tiêu của công ty được triển khai xuống cấp độ bộ phận và nhóm

Định nghĩa kết quả chính: Xác định các kết quả có thể đo lường được, thể hiện rõ tiến độ

Tần suất kiểm tra: Thiết lập các chu kỳ đánh giá định kỳ để duy trì sự tập trung

Tầm nhìn xuyên chức năng: Xem cách các nhóm khác nhau đóng góp vào các mục tiêu được chia sẻ

Phù hợp nhất cho: Các đội ngũ lãnh đạo, PMO và trưởng bộ phận cần đồng bộ hóa OKR toàn công ty với việc thực thi ở cấp độ nhóm, đồng thời có khả năng hiển thị rõ ràng về tiến độ trên các đơn vị kinh doanh.

Thông tin thú vị: Theo nghiên cứu của Gallup, chỉ khoảng một nửa số nhân viên hoàn toàn đồng ý rằng họ biết rõ những gì được kỳ vọng ở họ trong công việc.

4. Mẫu "Từ Tầm nhìn đến Giá trị" của ClickUp

Mẫu " Từ Tầm nhìn đến Giá trị " của ClickUp ghi chép các yếu tố nền tảng định hướng quá trình ra quyết định của doanh nghiệp: sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và nguyên tắc chiến lược. Đây chính là ‘lý do’ đằng sau ‘cách thức’ của mô hình vận hành. Khi những yếu tố nền tảng này bị chôn vùi trong các tài liệu hướng dẫn nhập môn, quá trình ra quyết định sẽ trở nên thiếu nhất quán.

Lưu mẫu "Từ Tầm nhìn đến Giá trị" của bạn trong ClickUp Docs và liên kết nó trong không gian làm việc để luôn dễ dàng truy cập. Khi các sáng kiến mới được hình thành, các nhóm có thể tham khảo các tài liệu này để đảm bảo các quyết định và đề xuất luôn phù hợp với các giá trị cốt lõi của bạn.

Mẫu này giúp bạn trình bày rõ ràng về:

Xác định sứ mệnh: Một tuyên bố rõ ràng về mục đích của tổ chức

Định nghĩa tầm nhìn: Hướng đi dài hạn của tổ chức bạn

Tài liệu về giá trị: Các nguyên tắc hành vi hoặc Các nguyên tắc hành vi hoặc giá trị cốt lõi định hướng cho mọi quyết định

Nguyên tắc chiến lược: Khung quyết định cho các tình huống không rõ ràng

Phù hợp nhất cho: Các nhà sáng lập và đội ngũ lãnh đạo đang xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của công ty, đồng thời tìm kiếm một điểm tham chiếu chia sẻ để các nhóm thống nhất các quyết định và sáng kiến.

5. Mẫu Kế hoạch triển khai cho các nhóm đơn giản, phức tạp và doanh nghiệp của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Triển khai cho các Nhóm Đơn giản, Phức tạp và Doanh nghiệp cung cấp các khung triển khai dự án theo từng cấp độ dựa trên mức độ phức tạp của tổ chức. Mẫu này thừa nhận rằng phương pháp triển khai của một startup về cơ bản khác biệt so với phương pháp của một tập đoàn đa quốc gia.

Quản lý độ phức tạp trong triển khai bằng các chế độ xem đa dạng của ClickUp — biểu đồ Gantt của ClickUp để theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc trên dòng thời gian, chế độ xem Bảng (Board) của ClickUp để theo dõi tiến độ theo các giai đoạn, và chế độ xem Xem dạng danh sách (List) của ClickUp để quản lý công việc chi tiết. Tự động kích hoạt chuyển đổi giai đoạn và thông báo cho các bên liên quan thông qua Tự động hóa (Automations) của ClickUp.

Mẫu này giúp bạn:

Đánh giá mức độ phức tạp: Xác định cấp độ triển khai nào phù hợp với tình huống của bạn

Lập bản đồ các bên liên quan: Xác định tất cả các bên bị ảnh hưởng bởi việc triển khai

Triển khai theo giai đoạn: Xây dựng kế hoạch triển khai thành các giai đoạn dễ quản lý

Giảm thiểu rủi ro : Dự đoán và lập kế hoạch cho các thách thức thường gặp trong quá trình triển khai Dự đoán và lập kế hoạch cho các thách thức thường gặp trong quá trình triển khai

Phù hợp nhất cho: Các nhóm đang triển khai các sáng kiến hoặc hệ thống mới, với kế hoạch rõ ràng để quản lý dòng thời gian, các mối phụ thuộc và sự phối hợp giữa các nhóm ở mọi mức độ phức tạp

6. Mẫu tài liệu quy trình công ty của ClickUp

Bạn đã bao giờ phải hỏi ai đó về cách thức hoạt động của một quy trình vì nó không được ghi chép ở đâu cả chưa?

Đó thường là lúc mọi thứ bắt đầu rối loạn. Các nhóm dựa vào trí nhớ; các phiên bản khác nhau của cùng một quy trình lưu hành lung tung, và công việc trở nên thiếu nhất quán khi nhóm phát triển.

Mẫu tài liệu quy trình công ty của ClickUp cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để ghi chép cách thức thực hiện công việc. Nó trở thành một tài liệu tham khảo chung mà các nhóm có thể dựa vào cho các sáng kiến trong tương lai.

Bạn có thể tổ chức các quy trình bằng ClickUp Docs và các trang lồng nhau. Liên kết chúng trực tiếp với các luồng công việc thực thi chúng, để tài liệu luôn được kết nối với công việc thực tế.

Mẫu này giúp bạn:

Danh mục quy trình: Liệt kê tất cả các quy trình kinh doanh chính theo chức năng

Quyền sở hữu quy trình: Chỉ định rõ ràng những người chịu trách nhiệm duy trì quy trình

Kiểm soát phiên bản: Theo dõi các thay đổi trong quy trình theo thời gian

Bản đồ liên kết chéo: Hiển thị cách các quy trình kết nối và phụ thuộc lẫn nhau

Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành và chủ sở hữu quy trình đang xây dựng một hệ thống tập trung để ghi chép và duy trì các quy trình kinh doanh trên các nhóm.

Mẹo chuyên nghiệp: Khi ghi chép quy trình, hãy viết cho nhân viên mới nhất, chứ không phải cho người có kinh nghiệm nhất. Nếu tài liệu quy trình giả định quá nhiều bối cảnh, nó sẽ không tồn tại được khi có sự thay đổi nhân sự.

7. Mẫu Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn của ClickUp

Bạn đã bao giờ nhận thấy cùng một việc cần làm lại được hoàn thành theo những cách khác nhau tùy thuộc vào người thực hiện chưa?

Đó chính là lúc mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Các nhóm bỏ qua các bước, hiểu sai hướng dẫn và mang lại kết quả không nhất quán.

Mẫu Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) của ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một phương pháp rõ ràng và có thể lặp lại để vận hành các quy trình. Bạn chỉ cần định nghĩa từng bước một lần, và mọi người sẽ tuân theo cùng một quy trình.

Chuyển đổi từng SOP thành Mẫu Nhiệm vụ ClickUp với Danh sách Kiểm tra ClickUp, Người được giao nhiệm vụ ClickUp và ngày đáo hạn được tạo sẵn. Khi ai đó thực hiện quy trình, họ sẽ tạo một công việc và làm theo các bước. Bạn cũng có thể sử dụng Tự động hóa ClickUp để yêu cầu hoàn thành danh sách kiểm tra trước khi đóng công việc.

Mẫu này giúp bạn tạo:

Hướng dẫn lập tài liệu từng bước: Các quy trình rõ ràng, được đánh số mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện

Yêu cầu về vai trò: Xác định ai có thể và nên thực hiện từng quy trình

Điều kiện tiên quyết: Xác định rõ những gì cần phải có sẵn trước khi bắt đầu một công việc

Xử lý trường hợp ngoại lệ: Giải thích việc cần làm khi các quy trình tiêu chuẩn không áp dụng

Phù hợp nhất cho: Các nhóm xử lý các quy trình lặp lại như đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ hoặc vận hành, với hệ thống từng bước rõ ràng mà mọi người đều phải tuân thủ theo cùng một cách.

8. Mẫu Phương pháp Hoạt động Hàng ngày của ClickUp

Một số vai trò công việc dựa vào các quy trình lặp đi lặp lại. Khi các quy trình này không được định nghĩa rõ ràng, hiệu suất làm việc sẽ trở nên không ổn định và khó đo lường.

Mẫu Phương pháp Hoạt động Hàng ngày của ClickUp cung cấp cho nhóm một cách thức có cấu trúc để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cần thiết hàng ngày. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các vai trò như bán hàng, hỗ trợ khách hàng và vận hành, nơi tính nhất quán là yếu tố quyết định kết quả.

Bạn có thể cài đặt các công việc định kỳ để tự động lập kế hoạch hàng ngày và theo dõi cách sử dụng thời gian thông qua tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp.

Sử dụng Bảng điều khiển để xem mức độ nhất quán của các nhóm trong việc hoàn thành các hoạt động hàng ngày và xác định những điểm mà hiệu suất bắt đầu giảm sút.

Mẫu này giúp bạn thiết lập:

Hoạt động theo khung thời gian: Chia ngày công việc của bạn thành các khối thời gian tập trung theo loại hoạt động

Xếp hạng ưu tiên: Lập kế hoạch thứ tự các công việc để duy trì đà tiến và sự tập trung

Theo dõi chỉ số: Đo lường việc thực thi hàng ngày so với các mục tiêu hiệu suất rõ ràng

Tăng cường thói quen: Xây dựng các thói quen đáng tin cậy để hỗ trợ kết quả ổn định

Phù hợp nhất cho: Các nhóm có quy trình làm việc hàng ngày có cấu trúc, như nhóm bán hàng, hỗ trợ khách hàng hoặc vận hành, mong muốn có một hệ thống nhất quán để lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên (57%) lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc trong các tài liệu nội bộ hoặc cơ sở kiến thức của công ty. Và khi họ không tìm thấy? 1 trong 6 người phải tự tìm cách giải quyết bằng cách lục lọi các email cũ, ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình chỉ để ghép nối các thông tin lại với nhau. ClickUp Brain giúp loại bỏ việc tìm kiếm bằng cách cung cấp các câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI, lấy từ toàn bộ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp, để bạn có được những gì mình cần mà không gặp rắc rối.

9. Mẫu bảng trắng sơ đồ quy trình của ClickUp

Khi bạn cố gắng hiểu cách công việc được triển khai giữa các nhóm, các tài liệu chứa nhiều văn bản thường ít hữu ích. Chúng thường bỏ sót bức tranh tổng thể, đặc biệt là ở những nơi quy trình chồng chéo hoặc bị chậm lại.

Mẫu bảng trắng sơ đồ quy trình của ClickUp cung cấp cho bạn một cách trực quan để vẽ sơ đồ cách các quy trình diễn ra trong tổ chức của bạn. Mẫu này rất phù hợp cho các buổi hội thảo, đánh giá quy trình và các cuộc thảo luận liên chức năng, nơi các nhóm cần nhìn thấy các mối kết nối giữa mọi thứ.

Bạn có thể lập bản đồ các quy trình cùng nhau theo thời gian thực bằng ClickUp Bảng trắng. Sau đó, biến ý tưởng thành công việc và liên kết chúng với các luồng công việc mà chúng đại diện.

Mẫu này giúp bạn hình dung:

Cách các quy trình kết nối với nhau: Lập bản đồ quy trình làm việc dưới dạng các bước liên kết giữa các nhóm và hệ thống

Nơi diễn ra việc chuyển giao: Xem chính xác nơi quyền sở hữu được chuyển giao trong quá trình thực thi

Nơi xảy ra sự chậm trễ: Xác định các điểm nghẽn và sự kém hiệu quả trong luồng

Cần cải thiện ở đâu: Nêu rõ các lĩnh vực có thể được đơn giản hóa hoặc tối ưu hóa

Phù hợp nhất cho: Các nhóm đang lập bản đồ và cải thiện quy trình làm việc giữa các bộ phận, cần một không gian trực quan chia sẻ để thống nhất về quy trình công việc và xác định các điểm nghẽn.

10. Mẫu Kế hoạch Quản trị của ClickUp

Quyết định bị chậm trễ khi quyền sở hữu không rõ ràng. Mọi người chờ đợi sự phê duyệt, báo cáo lên cấp trên quá muộn hoặc liên quan đến các bên liên quan không phù hợp.

Mẫu Kế hoạch Quản trị của ClickUp cung cấp cho bạn một cách để giải quyết vấn đề đó ở cấp độ hệ thống. Nó giúp bạn xác định ai là người ra quyết định, quy trình thực hiện như thế nào và những gì sẽ xảy ra khi cần phải báo cáo lên cấp trên.

Thay vì phải tìm cách giải quyết vấn đề một cách chắp vá, các nhóm sẽ tuân theo một lộ trình rõ ràng. Vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng luôn được hiển thị, giúp quá trình ra quyết định diễn ra nhanh chóng hơn và giảm thiểu sự trao đổi qua lại.

Bạn có thể tiến xa hơn bằng cách tích hợp trực tiếp các khung quản trị dự án vào quy trình làm việc của mình. Sử dụng các Trường Tùy chỉnh và Tự động hóa của ClickUp để cài đặt ngưỡng phê duyệt và các điều kiện kích hoạt chuyển cấp. Khi một yêu cầu vượt quá thẩm quyền của một người, ClickUp sẽ tự động chuyển nó đến người phê duyệt phù hợp, để không có việc gì bị treo lơ lửng.

Mẫu này giúp bạn xác định:

Quyền sở hữu quyết định: Ai đưa ra quyết định nào và ở cấp độ nào

Luồng phê duyệt: Cách các quyết định được xử lý từ khi đề xuất đến khi giải quyết

Quy trình báo cáo lên cấp trên: Khi nào và ở đâu các quyết định được chuyển lên cấp trên

Các điểm kiểm tra quản trị: Cách các quyết định được xem xét theo thời gian

Phù hợp nhất cho: Các nhóm lãnh đạo và PMO cần cài đặt rõ ràng quyền sở hữu quyết định và luồng phê duyệt trên các dự án/bộ phận.

Xây dựng mô hình vận hành của bạn với ClickUp

ClickUp tích hợp tài liệu mô hình vận hành và hoạt động hàng ngày vào một không gian làm việc duy nhất. Các nhóm có thể kết nối các kế hoạch quản trị, SOP, OKR, sơ đồ quy trình, thói quen hàng ngày và công việc danh mục đầu tư với các công việc và bảng điều khiển giúp công việc luôn diễn ra suôn sẻ.

Các mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp biến chiến lược trừu tượng thành công cụ hữu ích cho các nhóm. Những mẫu tốt nhất xác định rõ ai là người ra quyết định, quy trình công việc diễn ra như thế nào và cách đo lường thành công.

Khi mô hình vận hành của bạn được áp dụng trực tiếp tại nơi công việc diễn ra, nó sẽ không còn là tài liệu chỉ để trên kệ mà sẽ bắt đầu định hướng cho việc thực thi.

Câu hỏi thường gặp

5 thành phần của một mẫu mô hình vận hành là gì?

Năm thành phần cốt lõi bao gồm quy trình (cách thức hoàn thành công việc), con người (vai trò và cấu trúc), công nghệ (công cụ), quản trị (quyền ra quyết định) và chỉ số (cách thức đo lường hiệu suất).

Mẫu mô hình vận hành doanh nghiệp khác với mô hình kinh doanh Canvas như thế nào?

Bản đồ mô hình kinh doanh mô tả cách bạn tạo ra giá trị cho khách hàng bên ngoài, trong khi mẫu mô hình vận hành mô tả cách bạn vận hành bên trong để mang lại giá trị đó.

Tôi có thể sử dụng các mẫu mô hình vận hành cho các startup SaaS hoặc các nhóm nhỏ không?

Đúng vậy, các mẫu mô hình vận hành của ClickUp cũng rất phù hợp cho các nhóm nhỏ. Chúng giúp bạn ghi chép quy trình ngay từ sớm, để kiến thức quan trọng không chỉ nằm trong đầu mọi người, đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn một cấu trúc rõ ràng để phát triển.