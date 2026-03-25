10 công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc dự đoán tốt nhất trong năm [năm]

Báo cáo chỉ mục công việc của Microsoft cho biết 53% các nhà lãnh đạo tin rằng năng suất cần phải được nâng cao. Đồng thời, 80% nhân viên cho biết họ đã không còn đủ thời gian hoặc năng lượng. Đó chính là một vấn đề về kế hoạch công việc.

Các công cụ kế hoạch khối lượng công việc dự đoán giúp phát hiện vấn đề trước khi chúng xảy ra. Chúng giúp bạn nhận diện sớm các khoảng trống về sức chứa, dự báo nhu cầu và đưa ra quyết định phân bổ tài nguyên thông minh hơn trước khi thời hạn bị trễ hoặc nhân viên bị quá tải.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc dự đoán hàng đầu, giúp các nhóm luôn đi trước một bước, lập kế hoạch một cách tự tin và chấm dứt tình trạng phải giải quyết sự cố khẩn cấp hàng tuần.

Bạn dễ dàng lãng phí hàng giờ để tìm kiếm các lựa chọn không phù hợp với kích thước, ngân sách hoặc nhu cầu cụ thể của nhóm. Bảng này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh chóng và dễ dàng để giúp bạn thu hẹp các lựa chọn.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Lập kế hoạch tài nguyên dự đoán với khả năng hiển thị khối lượng công việc, dữ liệu thời gian và các tác nhân AI dành cho các nhóm ở mọi kích thước Xem chế độ xem tổng quan khối lượng công việc, Brain, Super Agents, Theo dõi thời gian, Bảng điều khiển, Tự động hóa Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Monday.com Lập kế hoạch khối lượng công việc dự báo với khả năng dựa trên nỗ lực dành cho các nhóm có kích thước nhỏ đến trung bình Tiện ích Khối lượng công việc, bảng điều khiển sử dụng tài nguyên, các quy trình tự động hóa cho cảnh báo khối lượng công việc Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $12/người dùng được cấp phép/tháng Smartsheet Lập kế hoạch khối lượng công việc dự báo theo phong cách bảng tính với bản đồ nhiệt và dự báo dành cho các nhóm nhỏ Bản đồ nhiệt sức chứa, dự báo danh mục đầu tư, mô-đun Quản lý tài nguyên Kế hoạch trả phí từ $12/người dùng/tháng Float Lập lịch tài nguyên dự đoán với các vị trí giữ chỗ và tỷ lệ sử dụng dành cho các nhóm dịch vụ chuyên nghiệp quy mô nhỏ Lịch trình trực quan, báo cáo sử dụng, chỗ trống, đặt chỗ tạm thời Kế hoạch trả phí từ 8,50 USD/người/tháng Mosaic Dự báo khối lượng công việc và tín hiệu tuyển dụng dựa trên AI cho các nhóm quy mô lớn Đề xuất nhân sự dựa trên AI, đang theo dõi kỹ năng, dự báo nguồn nhân lực Giá cả tùy chỉnh Wrike Dự báo khối lượng công việc dựa trên nỗ lực với chế độ xem sức chứa dành cho các nhóm và cơ quan nhỏ Biểu đồ khối lượng công việc, Backlog Box, chế độ xem tài nguyên tập trung vào dự án, Wrike AI Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $10/người dùng/tháng Kantata Dự báo nhu cầu nhân sự trong các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp quy mô lớn Dự báo dựa trên quy trình, đang theo dõi kỹ năng/chứng chỉ, bảng điều khiển sử dụng Giá cả tùy chỉnh Motion Lập kế hoạch năng lực dựa trên AI giúp dự đoán thời gian hoàn thành dự án (ETA) cho các nhóm doanh nghiệp Lập lịch tự động, điều chỉnh lịch động, ưu tiên dựa trên thời hạn Kế hoạch trả phí từ 29 USD/người dùng được cấp phép/tháng Epicflow Dự báo sức chứa dựa trên AI cho các danh mục đầu tư đa dạng dành cho các nhóm doanh nghiệp Biểu đồ tải trong tương lai, mô phỏng kịch bản giả định, cảnh báo điểm nghẽn Kế hoạch trả phí từ 28,96 USD/người/tháng Resource Guru Lập kế hoạch sức chứa dự đoán với bản đồ nhiệt và các vị trí giữ chỗ dành cho các nhóm nhỏ Vị trí giữ chỗ, đặt chỗ tạm thời, bản đồ nhiệt, quản lý xung đột Kế hoạch trả phí từ $5/người/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp

Các công cụ kế hoạch khối lượng công việc dự đoán là các giải pháp phần mềm sử dụng dữ liệu lịch sử, trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình thống kê để dự báo nhu cầu tài nguyên trong tương lai và phân phối công việc một cách hiệu quả trong nhóm.

Không chỉ dừng lại ở việc đang theo dõi hàng ngày, các công cụ này phân tích dữ liệu của bạn để dự đoán khả năng sẵn sàng trong tương lai, cảnh báo rủi ro kiệt sức và chỉ ra những khoảng trống kỹ năng sắp xảy ra.

📝 Ví dụ: Nhóm của bạn sắp ra mắt sản phẩm. Công cụ này phân tích các mốc thời gian, mức độ nỗ lực của công việc, khả năng sẵn sàng của nhóm và các mẫu khối lượng công việc trong quá khứ, sau đó cảnh báo rằng hai nhà thiết kế sẽ vượt quá sức chứa vào tuần tới. Điều này giúp bạn có thời gian để phân công lại công việc, điều chỉnh dòng thời gian hoặc bổ sung hỗ trợ trước khi thời hạn trôi qua. 👉 Tóm tắt: Các công cụ quản lý khối lượng công việc thông thường chỉ hiển thị sức chứa hiện tại. Các công cụ kế hoạch khối lượng công việc dự đoán sẽ dự báo các vấn đề về sức chứa trong tương lai và cân bằng khối lượng công việc của bạn.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 15% nhà quản lý kiểm tra khối lượng công việc trước khi giao công việc mới. 24% còn lại giao công việc chỉ dựa trên thời hạn của dự án. Kết quả là gì? Các nhóm cuối cùng sẽ bị quá tải, không được tận dụng hết khả năng hoặc kiệt sức. Nếu không có khả năng hiển thị theo thời gian thực về khối lượng công việc, việc cân bằng chúng không chỉ khó khăn — mà gần như là không thể. Các tính năng Giao việc và Ưu tiên được hỗ trợ bởi AI của ClickUp giúp bạn giao việc một cách tự tin, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm dựa trên sức chứa, thời gian rảnh và kỹ năng theo thời gian thực. Hãy thử sử dụng Thẻ AI của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan tức thì và theo ngữ cảnh về khối lượng công việc, thời hạn và mức độ ưu tiên. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp tự động hóa — giúp tăng 12% hiệu suất công việc.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 15% nhà quản lý kiểm tra khối lượng công việc trước khi giao công việc mới. 24% còn lại giao công việc chỉ dựa trên thời hạn của dự án. Kết quả là gì? Các nhóm cuối cùng sẽ bị quá tải, không được tận dụng hết khả năng hoặc kiệt sức. Nếu không có khả năng hiển thị theo thời gian thực về khối lượng công việc, việc cân bằng chúng không chỉ khó khăn — mà gần như là không thể. Các tính năng Giao việc và Ưu tiên được hỗ trợ bởi AI của ClickUp giúp bạn giao việc một cách tự tin, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm dựa trên sức chứa, thời gian rảnh và kỹ năng theo thời gian thực. Hãy thử sử dụng Thẻ AI của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan tức thì và theo ngữ cảnh về khối lượng công việc, thời hạn và mức độ ưu tiên. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa ClickUp — giúp tăng 12% hiệu suất công việc.

Bạn đã xem qua các lựa chọn, nhưng làm thế nào để chọn đúng công cụ? Việc chọn công cụ dựa trên danh sách tính năng dài có thể khiến bạn mua phần mềm đắt tiền mà không giải quyết được vấn đề cốt lõi: thiếu khả năng hiển thị sức chứa trong tương lai.

Một công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc dự báo chỉ hiệu quả khi sử dụng dữ liệu thời gian thực. Công cụ này cần kết nối với các hệ thống quản lý dự án, theo dõi thời gian và nhân sự hiện có của bạn để đảm bảo các dự báo phản ánh thực tế.

Dưới đây là các tiêu chí khóa cần chú ý 🛠️:

Khả năng dự báo bằng AI/ML: Công cụ có học hỏi từ dữ liệu lịch sử của nhóm bạn để đưa ra các dự báo chính xác hơn theo thời gian không?

Đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực: Công cụ có thể tự động cập nhật thông tin trực tiếp từ các công việc, mục nhập thời gian và tình trạng sẵn sàng của nhóm mà không cần can thiệp thủ công không?

Kế hoạch tình huống: Bạn có thể Bạn có thể mô phỏng các tình huống giả định , chẳng hạn như thêm một dự án mới hoặc thành viên mới vào nhóm, để đánh giá tác động đến sức chứa trước khi commit?

Theo dõi mức độ sử dụng : Công cụ này có cung cấp chế độ xem tổng quan rõ ràng về sức chứa ở cấp độ cá nhân và nhóm không? Công cụ này có cung cấp chế độ xem tổng quan rõ ràng về sức chứa ở cấp độ cá nhân và nhóm không?

Cảnh báo có thể hành động: Công cụ có thông báo cho bạn khi một thành viên trong nhóm sắp đạt đến giới hạn của họ hoặc khi phát hiện ra khoảng trống về sức chứa trong tương lai không?

Mức độ tích hợp: Công cụ này có tích hợp mượt mà với các công cụ quản lý dự án, hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) và theo dõi thời gian mà nhóm của bạn đang sử dụng không?

🎥 Để giúp bạn xây dựng phương pháp tiếp cận chiến lược cho việc lập kế hoạch sức chứa trước khi đánh giá các tính năng cụ thể của công cụ, hãy xem video tổng quan này:

Sẵn sàng chưa? Hãy cùng xem qua các công cụ kế hoạch khối lượng công việc dự đoán tốt nhất trên thị trường:

Sẵn sàng chưa? Hãy cùng xem qua các công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc dự đoán tốt nhất trên thị trường:

1. ClickUp (Tốt nhất cho kế hoạch tài nguyên dự báo dựa trên AI)

Lập kế hoạch tài nguyên với ClickUp Chế độ xem Khối lượng công việc Dự đoán sức chứa của nhóm và điều chỉnh lại các nhiệm vụ với ClickUp Chế độ xem Khối lượng công việc

Việc lập kế hoạch khối lượng công việc dự đoán gần như là không thể khi “chế độ xem về sức chứa” nằm trong một công cụ, còn công việc thực tế lại nằm trong một công cụ khác. Bạn không thể dự báo tình trạng quá tải một cách chắc chắn nếu các ưu tiên, ước tính và mối phụ thuộc liên tục thay đổi trong một hệ thống riêng biệt. Kết quả bạn nhận được chỉ là công việc lan tràn, phải liên tục sắp xếp lại và kế hoạch trở nên lỗi thời ngay khi tuần mới bắt đầu.

ClickUp, Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, mang lại khả năng hiển thị và thực thi khối lượng công việc trong cùng một lớp vận hành. Các dự báo của bạn được lấy từ các công việc, dòng thời gian và tín hiệu nỗ lực mà nhóm của bạn đang sử dụng, giúp bạn phát hiện rủi ro về sức chứa sớm và điều chỉnh lại trước khi thời hạn trôi qua.

Phát hiện sớm rủi ro về khối lượng công việc với ClickUp Chế độ xem Khối lượng công việc

Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp giúp bạn nhanh chóng xác định ai sắp bị quá tải. Công cụ này lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc đã được phân công trong không gian làm việc của bạn, sau đó hiển thị chúng trên một dòng thời gian. Bạn có thể thu phóng theo ngày, tuần hoặc tháng để phát hiện các điểm quá tải trước khi chúng xảy ra.

💭 Cách đơn giản để hiểu về điều này: Chế độ xem Khối lượng công việc (Workload View) của ClickUp hoạt động như một bảng điều khiển, cho phép bạn nhanh chóng điều chỉnh góc nhìn trước khi đưa ra quyết định về nhân sự.

Xác định rủi ro khối lượng công việc bằng AI nhận biết bối cảnh

Hầu hết các công cụ AI đều yêu cầu bạn phải tạm dừng công việc để tìm kiếm câu trả lời. ClickUp Brain thì không. Công cụ này tích hợp trực tiếp với hoạt động công việc, thời hạn và lịch sử dự án của bạn, cung cấp cho bạn tín hiệu rõ ràng về sức chứa.

Tổng hợp hoạt động trên Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian để xem những công việc đang dồn đọng, những điểm tắc nghẽn và những công việc cần phân công lại trước khi chúng trở thành vấn đề.

Cần câu trả lời trong quá trình lập kế hoạch? Hãy hỏi Brain những câu hỏi như: “Ai có thể đảm nhận công việc kéo dài 10 giờ vào tuần tới?” Brain sẽ nhanh chóng phân tích dữ liệu không gian làm việc của bạn—bao gồm thời lượng công việc trong quá khứ và tỷ lệ hoàn thành—để dự báo sức chứa trong tương lai.

Sử dụng ClickUp Brain để phát hiện các điểm nghẽn tài nguyên bằng cách xem xét các công việc, tài liệu và cập nhật trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Giữ cho các nhóm luôn có khối lượng công việc cân bằng với ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents là những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI mà bạn triển khai trong Không gian Làm việc ClickUp để thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước với bối cảnh đầy đủ và quyền truy cập rõ ràng.

Ví dụ, bạn có công cụ Resource Allocation Manager Agent. Công cụ này liên tục quét phân phối khối lượng công việc trên các dự án đang hoạt động và các khung thời gian, sau đó phát hiện các điểm mất cân bằng và đề xuất các biện pháp phân bổ lại.

Cân bằng lại khối lượng công việc của nhóm sớm với Resource Allocation Manager Agent

Bạn cũng có thể tích hợp Risk Assessment Analyzer Agent khi rủi ro triển khai là mối quan tâm lớn hơn. Công cụ này đánh giá các dự án trên ba khía cạnh:

Mức độ gần kề của thời hạn so với tỷ lệ hoàn thành

Các mô hình phân bổ tài nguyên cho thấy tình trạng cam kết quá mức

Các chuỗi phụ thuộc nơi một sự chậm trễ lan truyền sang nhiều luồng công việc

Phát hiện rủi ro giao hàng sớm hơn với Risk Assessment Analyzer Agent

Mỗi rủi ro sẽ được đánh giá mức độ nghiêm trọng dựa trên tác động và thời gian còn lại để xử lý. Sau đó, nhân viên sẽ tổng hợp các phát hiện thành một bản tóm tắt kèm theo các biện pháp giảm thiểu cụ thể như phân công lại công việc, điều chỉnh thời hạn hoặc báo cáo lên cấp trên.

Tăng độ chính xác cho dự báo với ClickUp theo dõi thời gian

Khi kế hoạch của bạn dự kiến “2 giờ” nhưng thực tế lại là “6 giờ”, dự báo khối lượng công việc của bạn sẽ nhanh chóng trở nên sai lệch. ClickUp Theo dõi thời gian cho phép nhóm của bạn ghi lại thời gian trực tiếp trên các công việc, sau đó xem lại trong ClickUp Timesheets để biết nỗ lực thực sự được dành cho những công việc nào.

Dễ dàng theo dõi thời gian dành cho từng dự án với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp

Những số liệu thực tế này giúp bạn lập kế hoạch với sự tự tin hơn. Bạn có thể nhận diện các xu hướng như việc thường xuyên đánh giá thấp khối lượng công việc, các loại công việc thường kéo dài hơn dự kiến và các nhóm đang quá tải. Điều này giúp việc điều chỉnh ước tính, cân bằng lại việc phân bổ và cài đặt các dòng thời gian khả thi trở nên dễ dàng hơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Thực hiện kế hoạch dựa trên dữ liệu thực thi thực tế: Nhiệm vụ ClickUp giúp quản lý chủ sở hữu, mức độ ưu tiên, mối quan hệ phụ thuộc, ngày đáo hạn và ước tính tại một nơi duy nhất

Truy vấn khối lượng công việc bằng AI ưu tiên giọng nói: ClickUp Brain MAX tìm kiếm trên ClickUp, các ứng dụng làm việc kết nối và trên web, với tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để phân loại nhanh khi bạn điều chỉnh lại lịch trình giữa tuần

Bảng điều khiển với các tiện ích theo dõi mức sử dụng: Tạo Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số sức chứa thời gian thực như tỷ lệ sử dụng, phân phối công việc và mật độ thời hạn

Tự động hóa để cân bằng khối lượng công việc: Tạo các quy tắc trong Tạo các quy tắc trong ClickUp Automations để kích hoạt khi sức chứa của thành viên trong nhóm bị vượt quá

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Không gian làm việc thống nhất giúp loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ: Vì việc lập kế hoạch và thực thi diễn ra tại cùng một nơi, các dự báo luôn dựa trên dữ liệu thời gian thực Vì việc lập kế hoạch và thực thi diễn ra tại cùng một nơi, các dự báo luôn dựa trên dữ liệu thời gian thực

Tính năng AI tích hợp sẵn: ClickUp Brain được tích hợp sẵn trong nền tảng, cung cấp thông tin chi tiết dựa trên toàn bộ bối cảnh công việc của bạn mà không cần tích hợp riêng biệt

Cài đặt sức chứa linh hoạt: Đặt giới hạn sức chứa riêng lẻ để tính đến lịch làm việc bán thời gian, thời gian tập trung hoặc các vai trò khác nhau, từ đó cung cấp bức tranh chính xác hơn về sức chứa của nhóm

Nhược điểm:

Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú có thể đòi hỏi người dùng mới phải mất thời gian làm quen

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4,7/5 (hơn 11.300 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

G2 : 4,7/5 (hơn 11.300 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Một người dùng Capterra chia sẻ: Vì tất cả các tệp được lưu trữ tại một nơi duy nhất, tôi không còn phải lục lọi 500 email như một kẻ điên rồ nữa. Tôi có thể nhìn thấy trực quan khối lượng công việc mà đội ngũ sáng tạo đang thực hiện và liệu họ có đang bị quá tải hay không. Thật tuyệt khi tôi không còn phải lặp lại thủ công những công việc tương tự vào mỗi sáng thứ Hai nữa, vì hệ thống tự động hóa thực sự hoạt động hiệu quả.

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Vì tất cả các tệp được lưu trữ tại một nơi duy nhất, tôi không còn phải lục lọi 500 email như một kẻ điên rồ nữa. Tôi có thể nhìn thấy trực quan khối lượng công việc mà đội ngũ sáng tạo đang thực hiện và liệu họ có đang bị quá tải hay không. Thật tuyệt khi tôi không còn phải lặp lại thủ công những công việc tương tự vào mỗi sáng thứ Hai nữa, vì hệ thống tự động hóa thực sự hoạt động hiệu quả.

Vì tất cả các tệp được lưu trữ tại một nơi duy nhất, tôi không còn phải lục lọi 500 email như một kẻ điên rồ nữa. Tôi có thể nhìn thấy trực quan khối lượng công việc mà đội ngũ sáng tạo đang thực hiện và liệu họ có đang bị quá tải hay không. Thật tuyệt khi tôi không còn phải lặp lại thủ công những công việc tương tự vào mỗi sáng thứ Hai nữa, vì hệ thống tự động hóa thực sự hoạt động hiệu quả.

2. Monday.com (Tốt nhất cho kế hoạch khối lượng công việc dự báo dựa trên sức chứa tính theo nỗ lực)

Monday.com được thiết kế dành cho các nhóm muốn có cái nhìn rõ ràng, “chỉ cần liếc qua” về sức chứa của mình. Tiện ích quản lý khối lượng công việc của nền tảng này sử dụng chế độ xem bảng đơn giản để hiển thị chính xác ai đang làm gì và vào thời điểm nào.

Tính năng “Smart Workload Insights” được hỗ trợ bởi AI sẽ tự động phát hiện các dấu hiệu kiệt sức tiềm ẩn và đề xuất phân công lại công việc cho các thành viên trong nhóm chưa được tận dụng hết khả năng.

Mặc dù giao diện vẫn đơn giản, các kịch bản dự đoán “What-If” cho phép bạn mô phỏng tác động của các dự án mới lên lịch trình của nhóm trước khi nhấn ‘Lưu’.

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Tiện ích tải khối lượng công việc để trực quan hóa sức chứa: Nhanh chóng xác định các thành viên trong nhóm đang quá tải và phân bổ lại công việc chỉ bằng thao tác kéo và thả đơn giản trên dòng thời gian được mã hóa bằng màu sắc

Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh kèm biểu đồ sử dụng: Tổng hợp dữ liệu khối lượng công việc từ nhiều bảng để có chế độ xem toàn diện về sức chứa, phân phối công việc và tỷ lệ sử dụng của từng cá nhân trong toàn nhóm

Các quy trình tự động hóa cho cảnh báo khối lượng công việc: Tạo các quy tắc “nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia” để thông báo cho quản lý khi các công việc được giao cho thành viên trong nhóm vượt quá sức chứa của họ

Ưu và nhược điểm của Monday.com

Ưu điểm:

Giao diện trực quan với đường cong học tập dễ dàng

Trình tạo tự động hóa linh hoạt dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật

Thư viện mẫu phong phú cho việc lập kế hoạch tài nguyên

Nhược điểm:

Yêu cầu về số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu có thể làm tăng chi phí cho các nhóm đang phát triển

Các tính năng đầy đủ về khối lượng công việc yêu cầu các kế hoạch cấp cao hơn

Các tính năng AI không tập trung vào phân tích dự báo khối lượng công việc

Giá của Monday.com

Miễn phí

Cơ bản : $12/người dùng được cấp phép/tháng

Tiêu chuẩn : $14/người dùng được cấp phép/tháng

Pro : $24/người dùng được cấp phép/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2: 4,7/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người dùng G2 chia sẻ: Điều tôi thích nhất ở Monday Work Management là việc tổ chức dự án và theo dõi công việc tại một nơi duy nhất trở nên vô cùng dễ dàng. Giao diện rất trực quan và dễ sử dụng, giúp toàn bộ nhóm có thể nắm bắt tiến độ, hạn chót và trách nhiệm chỉ trong nháy mắt. Tôi cũng đánh giá cao các tính năng tự động hóa và tích hợp, vì chúng giúp giảm bớt công việc thủ công và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ. Nhìn chung, điều này giúp hợp tác trở nên trơn tru hơn và việc theo dõi dự án hiệu quả hơn rất nhiều.

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở Monday Work Management là việc tổ chức dự án và theo dõi công việc tại một nơi duy nhất trở nên vô cùng dễ dàng. Giao diện rất trực quan và dễ sử dụng, giúp toàn bộ nhóm có thể nắm bắt tiến độ, hạn chót và trách nhiệm chỉ trong nháy mắt. Tôi cũng đánh giá cao các tính năng tự động hóa và tích hợp, vì chúng giúp giảm bớt công việc thủ công và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ. Nhìn chung, điều này giúp hợp tác trở nên trơn tru hơn và việc theo dõi dự án hiệu quả hơn rất nhiều.

Điều tôi thích nhất ở Monday Work Management là việc tổ chức dự án và theo dõi công việc tại một nơi duy nhất trở nên vô cùng dễ dàng. Giao diện rất trực quan và dễ sử dụng, giúp toàn bộ nhóm có thể nắm bắt tiến độ, hạn chót và trách nhiệm chỉ trong nháy mắt. Tôi cũng đánh giá cao các tính năng tự động hóa và tích hợp, vì chúng giúp giảm bớt công việc thủ công và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ. Nhìn chung, điều này giúp hợp tác trở nên trơn tru hơn và việc theo dõi dự án hiệu quả hơn rất nhiều.

👀 Bạn có biết không? Từ “deadline” có nguồn gốc khá u ám. Nó bắt nguồn từ thời Nội chiến Mỹ, khi “dead line” là một ranh giới thực sự trong các trại giam, và tù nhân có thể bị bắn nếu vượt qua ranh giới đó. Thuật ngữ hiện đại mà chúng ta sử dụng trong giờ làm việc xuất hiện muộn hơn nhiều.

3. Smartsheet (Phù hợp nhất cho kế hoạch khối lượng công việc dự báo theo kiểu bảng tính)

qua Smartsheet

Bạn cần dự báo sức chứa cấp doanh nghiệp, nhưng nhóm của bạn lại cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc trong môi trường bảng tính? Smartsheet giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp khả năng quản lý tài nguyên tiên tiến thông qua giao diện dạng lưới.

Mô-đun Quản lý Tài nguyên của nó cung cấp bản đồ nhiệt về sức chứa, hiển thị mức độ sử dụng của các nhóm theo thời gian, đồng thời chỉ ra những người đang quá tải và những người còn khả năng sẵn sàng. Công cụ này rất hữu ích cho việc lập kế hoạch danh mục dự án, giúp các PMO nắm bắt cách các dự án cạnh tranh để giành tài nguyên và phát hiện xung đột từ sớm.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Quản lý tài nguyên bằng bản đồ nhiệt sức chứa: Hiển thị mức độ sử dụng của nhóm bằng màu sắc để đánh dấu tình trạng phân bổ quá mức và phân tích chi tiết lịch trình của từng cá nhân

Dự báo nguồn lực ở cấp độ danh mục đầu tư: Tổng hợp nhu cầu nguồn lực từ tất cả các dự án để xác định các điểm xung đột về sức chứa trong tương lai

Xây dựng các mô hình sức chứa thông minh hơn một cách nhanh chóng: Sử dụng Smartsheet AI để tạo công thức và phân tích dữ liệu bảng tính phục vụ cho kế hoạch

Ưu và nhược điểm của Smartsheet

Ưu điểm:

Giao diện bảng tính quen thuộc giúp giảm bớt rào cản trong việc áp dụng

Hệ thống quản trị doanh nghiệp vững chắc và các chứng nhận tuân thủ

Tích hợp sâu với các hệ thống doanh nghiệp như Salesforce và Jira

Nhược điểm:

Mô-đun Quản lý tài nguyên yêu cầu một giấy phép riêng biệt và bổ sung

Hiệu suất có thể bị chậm khi làm việc với các bảng tính rất lớn và phức tạp

Chức năng báo cáo tích hợp sẵn khá cơ bản và có thể cần xuất dữ liệu để phân tích sâu hơn

Giá của Smartsheet

Pro : 12 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh : $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp : Giá tùy chỉnh

Quản lý tài nguyên: Giá cả bổ sung

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2 : 4.4/5 (hơn 21.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Smartsheet?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Smartsheet thực sự mạnh mẽ trong việc theo dõi tiến độ dự án theo dòng thời gian và kiểu biểu đồ Gantt. Đối với các chiến dịch có mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính và các cột mốc được xác định rõ ràng, chế độ xem dạng lưới rất trực quan đối với những người dùng quen với cách suy nghĩ theo bảng tính, và hình ảnh hóa dòng thời gian giúp các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tình trạng hiện tại của dự án. Đối với việc theo dõi dự án đơn giản với một nhóm đã làm việc trong môi trường giống Excel, công cụ này hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhiều công sức cấu hình.

Smartsheet thực sự mạnh mẽ trong việc theo dõi tiến độ dự án theo dòng thời gian và kiểu biểu đồ Gantt. Đối với các chiến dịch có mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính và các cột mốc quan trọng được xác định rõ ràng, chế độ xem dạng lưới rất trực quan đối với những người dùng quen với cách suy nghĩ theo bảng tính, và hình ảnh hóa dòng thời gian giúp các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tình trạng hiện tại của dự án. Đối với việc theo dõi dự án đơn giản với một nhóm đã làm việc trong môi trường giống Excel, công cụ này hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhiều công sức cấu hình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các mô hình dự báo riêng biệt cho các loại công việc khác nhau (tính năng mới, sửa lỗi và bảo trì). Việc gộp tất cả lại với nhau sẽ tạo ra các dự báo chung chung và không chính xác.

4. Float (Tốt nhất cho việc lập lịch tài nguyên dự đoán với các vị trí giữ chỗ và tỷ lệ sử dụng)

qua Float

Đối với các agency và nhóm sáng tạo đang phải xử lý nhiều dự án khách hàng cùng lúc, việc biết chính xác ai có thể tham gia và vào thời điểm nào là vô cùng quan trọng. Float được thiết kế chuyên biệt để giải quyết thách thức này, mang đến một phương pháp sắp xếp lịch trình tài nguyên đơn giản và hiệu quả.

Lịch trình trực quan hiển thị các thành viên trong nhóm cùng công việc được giao dưới dạng các khối màu sắc trên dòng thời gian. Điều này giúp dễ dàng phát hiện các khoảng trống về thời gian rảnh, kéo các công việc để lấp đầy chúng và cài đặt giới hạn sức chứa tính đến thời gian ngoài dự án.

Mặc dù không cung cấp dự báo dựa trên AI, các báo cáo lập kế hoạch sức chứa của nó vẫn hiển thị khối lượng công việc sắp tới dựa trên các đặt chỗ đã xác nhận và dự kiến.

Các tính năng nổi bật của Float

Trình tạo lịch trình trực quan: Kéo và thả các nhiệm vụ trên chế độ xem dòng thời gian gọn gàng, với mã màu sắc phân biệt công việc đã xác nhận, lịch hẹn dự kiến và thời gian nghỉ

Báo cáo lập kế hoạch sức chứa: Tạo báo cáo về mức độ sử dụng nguồn lực của nhóm, phân tích theo dự án, khách hàng hoặc bộ phận để hỗ trợ các quyết định tuyển dụng và tiếp nhận dự án

Chỗ trống: Kế hoạch nhu cầu trong tương lai mà không cần tên cụ thể, bạn có thể gán tên sau này

Ưu và nhược điểm của phương pháp linh hoạt

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên dụng cho việc lập lịch tài nguyên với giao diện tối ưu hóa

Giao diện gọn gàng và trực quan giúp người dùng mới có thể bắt đầu lập lịch nhanh chóng

Các tính năng như đặt chỗ tạm thời rất phù hợp với quy trình làm việc của các đại lý

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án có giới hạn; nên sử dụng cùng với một công cụ quản lý dự án chuyên dụng

Dự báo chỉ dựa trên công việc đã lên lịch, không có dự đoán do AI điều khiển

Báo cáo có thể chưa đủ chi tiết cho các PMO doanh nghiệp

Giá linh hoạt

Gói Starter : 8,50 USD/người/tháng

Pro : 14 USD/người/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Float

G2 : 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Float?

Một người dùng G2 chia sẻ: Tôi thích việc có thể chuyển đổi giữa các dự án hoặc nhân sự khác nhau một cách khá nhanh chóng trên màn hình Báo cáo. Tôi vừa là người quản lý nhân sự vừa là nhân viên thực thi, vì vậy tôi phải cân bằng giữa các chế độ xem khác nhau, và việc di chuyển để nhanh chóng tìm thấy những gì tôi cần rất dễ dàng.

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thích việc có thể chuyển đổi giữa các dự án hoặc nhân sự khác nhau một cách khá nhanh chóng trên màn hình Báo cáo. Tôi vừa là người quản lý nhân sự vừa là nhân viên thực thi, vì vậy tôi phải cân bằng giữa các chế độ xem khác nhau, và việc di chuyển để nhanh chóng tìm thấy những gì tôi cần rất dễ dàng.

Tôi thích việc có thể chuyển đổi giữa các dự án hoặc nhân sự khác nhau một cách khá nhanh chóng trên màn hình Báo cáo. Tôi vừa là người quản lý nhân sự vừa là nhân viên thực thi, vì vậy tôi phải cân bằng giữa các chế độ xem khác nhau, và việc di chuyển để nhanh chóng tìm thấy những gì tôi cần rất dễ dàng.

🧠 Thông tin thú vị: PERT, một phương pháp lập kế hoạch cổ điển, ra đời từ chương trình tên lửa Polaris. Nói cách khác, một trong những phương pháp nổi tiếng nhất để lập bản đồ sự không chắc chắn và các mối phụ thuộc trong một dự án đã được phát triển để hỗ trợ quản lý một chương trình vũ khí thời Chiến tranh Lạnh. Đó là một câu chuyện hậu trường vô cùng kịch tính cho một công cụ hiện nay được sử dụng trong các kế hoạch dự án thông thường.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong khi chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp cho bạn biết ai đang quá tải, Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn giải thích trạng thái quá tải đó ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ hoàn thành công việc. Không còn phải tổng hợp báo cáo trạng thái mới mỗi tuần nữa. Giải thích tác động của khối lượng công việc đối với tiến độ thực hiện bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

5. Mosaic (Tốt nhất cho dự báo khối lượng công việc dựa trên AI và các tín hiệu tuyển dụng)

qua Mosaic

Bạn đã chán việc phải tìm kiếm thủ công người phù hợp cho dự án? Mosaic sử dụng AI để đề xuất ứng viên phù hợp nhất dựa trên quản lý kỹ năng, tình trạng sẵn sàng và khối lượng công việc hiện tại. Công cụ này được thiết kế dành cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp cần tối ưu hóa việc ghép đôi nhân tài đồng thời duy trì sự cân bằng trong việc sử dụng nguồn lực.

Trên thực tế, AI của công cụ này phân tích các yêu cầu của dự án và đề xuất đội ngũ nhân sự tối ưu, đồng thời học hỏi từ kết quả của các dự án trước đó để cải thiện các đề xuất của mình theo thời gian.

Nó cũng cung cấp dự báo quy trình bằng cách kết nối với dữ liệu CRM, cho thấy các cơ hội bán hàng sắp tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu tài nguyên trong tương lai.

Các tính năng nổi bật của Mosaic

Đề xuất phân bổ tài nguyên dựa trên AI: Nhận các đề xuất phân công dự án tối ưu dựa trên kỹ năng, thời gian rảnh rỗi của thành viên nhóm và nhu cầu của dự án

Quản lý và theo dõi kỹ năng: Duy trì cơ sở dữ liệu về năng lực, chứng chỉ và kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm để hỗ trợ việc bố trí nhân sự dựa trên kỹ năng

Dự báo quy trình làm việc cho lập kế hoạch nhu cầu: Kết nối với dữ liệu CRM để dự báo nhu cầu tài nguyên trong tương lai, giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch tuyển dụng hoặc điều chỉnh dòng thời gian

Ưu và nhược điểm của Mosaic

Ưu điểm:

Các đề xuất của AI giúp giảm bớt nỗ lực tuyển dụng thủ công và nâng cao tính nhất quán

Được thiết kế riêng cho quy trình làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp

Kết nối lập kế hoạch tài nguyên với phát triển kinh doanh để đảm bảo sự đồng bộ chiến lược tốt hơn

Nhược điểm:

Giá cả tùy chỉnh yêu cầu cuộc hội thoại với bộ phận bán hàng

Có thể quá phức tạp đối với các nhóm có nhu cầu tài nguyên đơn giản

Giới hạn số lượng đánh giá khiến việc xác minh độc lập trở nên khó khăn

Giá của Mosaic

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mosaic

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,5/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Mosaic?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Sau khi sử dụng Mosaic, nhóm của chúng tôi đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể tra cứu lịch sử thanh toán cho các loại công việc tương tự, nhờ đó khi nhận dự án mới, chúng tôi có thể định giá một cách rất chính xác. Chúng tôi có thể theo dõi các công việc và phân công công việc kèm theo ngày hạn chót để nhân viên chịu trách nhiệm về công việc của mình. Lập lịch dự án là một trợ giúp rất lớn để đảm bảo nhóm hoàn thành công việc đúng hạn. Bảng chấm công và AI được sử dụng để dự đoán các mục nhập rất hữu ích và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Công cụ này trực quan, dễ sử dụng và giao diện người dùng rất đẹp. Giúp chúng tôi không còn phải sử dụng bảng tính nữa.

Sau khi sử dụng Mosaic, nhóm của chúng tôi đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể tra cứu lịch sử thanh toán cho các loại công việc tương tự, nhờ đó khi nhận dự án mới, chúng tôi có thể định giá một cách rất chính xác. Chúng tôi có thể theo dõi các công việc và phân công công việc kèm theo ngày hạn chót để nhân viên chịu trách nhiệm về công việc của mình. Lập lịch dự án là một trợ giúp rất lớn để đảm bảo nhóm hoàn thành công việc đúng hạn. Bảng chấm công và AI được sử dụng để dự đoán các mục nhập rất hữu ích và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Công cụ này trực quan, dễ sử dụng và giao diện người dùng rất đẹp. Giúp chúng tôi không còn phải sử dụng bảng tính nữa.

🎥 Mosaic giúp bạn tận dụng dữ liệu CRM, nhưng trước tiên, bạn phải đảm bảo rằng nhóm của mình thực sự sử dụng hệ thống này. Phân tích chi tiết này giải thích cách tránh những sai lầm thường gặp khi triển khai CRM:

🎥 Mosaic giúp bạn tận dụng dữ liệu CRM, nhưng trước tiên, bạn phải đảm bảo rằng nhóm của mình thực sự sử dụng hệ thống này. Phân tích chi tiết này giải thích cách tránh những sai lầm thường gặp khi triển khai CRM:

6. Wrike (Phù hợp nhất cho dự báo khối lượng công việc dựa trên nỗ lực với chế độ xem sức chứa)

qua Wrike

Bộ công cụ “Work Intelligence” của Wrike có công cụ “Dự báo rủi ro dự án” giúp đánh dấu các dự án có khả năng chậm tiến độ. Công cụ này phân tích hàng triệu điểm dữ liệu trên toàn tổ chức của bạn để cung cấp cho bạn điểm đánh giá tình trạng “Đỏ/Vàng/Xanh” dựa trên các mẫu dự báo.

Khi việc lập kế hoạch của bạn cần xem xét theo từng dự án, chế độ xem Tài nguyên sẽ hiển thị việc phân bổ nỗ lực theo từng dự án, giúp bạn dễ dàng nhận biết dự án nào đang chiếm dụng quá nhiều tài nguyên.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Biểu đồ Khối lượng công việc có tính năng phân tích chi tiết: Hiển thị trực quan các nhiệm vụ của nhóm và lọc theo dự án, bộ phận hoặc kỳ để xác định các xung đột

Work Intelligence AI cho dự báo rủi ro: Phân tích các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, tỷ lệ hoàn thành trong quá khứ và khối lượng công việc hiện tại để đưa ra cảnh báo về các dự án có nguy cơ gặp rủi ro

Gán thẻ chéo để hiển thị nhiều dự án: Gán thẻ cho các công việc trên nhiều dự án, đảm bảo việc phân bổ tài nguyên phản ánh đầy đủ các yêu cầu về thời gian của thành viên trong nhóm

Ưu và nhược điểm của Wrike

Ưu điểm:

AI có thể tóm tắt các cập nhật và làm nổi bật các rủi ro và ưu tiên

Hiển thị phân bổ nỗ lực tập trung vào các dự án để dự báo chính xác hơn

Hệ sinh thái tích hợp sâu với các công cụ như Adobe Creative Cloud và Salesforce

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc đối với người dùng mới

Các tính năng AI nâng cao yêu cầu các kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn

Giới hạn về mẫu/tùy chỉnh phụ thuộc vào kế hoạch dịch vụ và nhu cầu quy trình làm việc

Giá của Wrike

Miễn phí

Nhóm : $10/người dùng/tháng

Kinh doanh : $25/người dùng/tháng

Enterprise và Pinnacle: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2 : 4,2/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4,4/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một người dùng G2 chia sẻ: Điều tôi thích nhất là Wrike cung cấp cho chúng tôi một nền tảng đơn giản để tổ chức công việc mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nó giúp dễ dàng nhận biết những công việc đang diễn ra, những việc cần chú ý và những nơi có thể đang bị chậm trễ. Nó không hoàn hảo, nhưng giúp nhóm làm việc có tổ chức hơn và giảm bớt những cuộc trao đổi qua lại thường thấy.

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất là Wrike cung cấp cho chúng tôi một nền tảng đơn giản để tổ chức công việc mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nó giúp dễ dàng nhận biết những công việc đang diễn ra, những việc cần chú ý và những nơi có thể đang bị chậm trễ. Nó không hoàn hảo, nhưng giúp nhóm làm việc có tổ chức hơn và giảm bớt những cuộc trao đổi qua lại thường thấy.

Điều tôi thích nhất là Wrike cung cấp cho chúng tôi một nền tảng đơn giản để tổ chức công việc mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nó giúp dễ dàng nhận biết những công việc đang diễn ra, những việc cần chú ý và những nơi có thể đang bị chậm trễ. Nó không hoàn hảo, nhưng giúp nhóm làm việc có tổ chức hơn và giảm bớt những cuộc trao đổi qua lại thường thấy.

💛 Tình trạng kiệt sức không xảy ra chỉ trong một đêm — và hiếm khi là lỗi của ai đó. Nó tích tụ dần dần, từng công việc một, cho đến khi nhóm của bạn cạn kiệt sức lực và tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên quá tải đến vậy. Điều mạnh mẽ nhất mà một nhà quản lý có thể làm là đơn giản là nhận ra nó đang đến và tạo ra không gian để giải tỏa áp lực trước khi nó trở thành một cuộc khủng hoảng. Dưới đây là một số cách để thực sự hỗ trợ đội ngũ của bạn: Khen ngợi tiến độ: Việc ghi nhận nỗ lực (chứ không chỉ kết quả) sẽ nhắc nhở nhóm của bạn rằng họ có giá trị với tư cách là con người

Hãy hỏi thăm họ: Một câu hỏi đơn giản như “Bạn thực sự cảm thấy thế nào?” có thể giúp mọi người cảm thấy được quan tâm và thấu hiểu, vượt ra ngoài những việc cần làm trong công việc của họ

Phân bổ lại trước khi quá muộn : Nếu ai đó đang quá tải, đừng chờ họ yêu cầu giúp đỡ — hãy chủ động phân công lại công việc trước khi họ kiệt sức

Bảo vệ giới hạn về sức chứa: Hãy coi việc từ chối công việc mới là điều bình thường khi nhóm đã quá tải, và hãy là ví dụ trong việc này

7. Kantata (Phù hợp nhất để dự báo nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp)

qua Kantata

Kantata (trước đây là Mavenlink) được thiết kế dành cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp cần kết nối quản lý tài nguyên với kế hoạch tài chính. Công cụ này giúp bạn dự báo nhu cầu tài nguyên trên toàn bộ quy trình dịch vụ, từ đó có cái nhìn toàn diện về sức chứa và lợi nhuận.

Nó phân tích các dự án sắp tới và các nhiệm vụ đã được xác nhận để xác định các khoảng trống hoặc dư thừa sức chứa tiềm ẩn. Ngoài việc đang theo dõi tính sẵn sàng, Kantata còn ghép nối nguồn lực với các kỹ năng và chứng chỉ cần thiết, đảm bảo các dự án được bố trí nhân sự bởi các thành viên trong nhóm có trình độ.

Các tính năng nổi bật của Kantata

Dự báo nguồn lực với tích hợp quy trình làm việc: Dự báo nhu cầu nguồn lực trong tương lai bằng cách kết hợp lịch trình dự án với dữ liệu bán hàng để tuyển dụng chủ động và lập kế hoạch sức chứa

Theo dõi kỹ năng và chứng chỉ: Duy trì hồ sơ chi tiết về năng lực của các thành viên trong nhóm để ghép đôi nguồn lực dựa trên kỹ năng

Bảng điều khiển sử dụng tài nguyên với mục tiêu đang theo dõi: Hiển thị mức sử dụng tài nguyên theo thời gian thực so với mục tiêu ở cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức

Ưu và nhược điểm của Kantata

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho quy trình làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp

Kết nối việc lập kế hoạch tài nguyên với các kết quả tài chính như lợi nhuận

Dự báo chính xác cho kế hoạch nhu cầu dài hạn

Nhược điểm:

Khả năng linh hoạt trong báo cáo và bảng điều khiển giảm khi quy mô quy trình mở rộng

Có thể quá phức tạp đối với các nhóm ngoài lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp

Việc triển khai thường đòi hỏi phải cấu hình phức tạp

Giá của Kantata

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kantata

G2: 4.2/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Kantata?

Một người dùng Capterra chia sẻ: Việc theo dõi dự án, đặc biệt là trong việc thu thập bảng chấm công và quản lý doanh thu, hoạt động rất hiệu quả cho kinh doanh của chúng tôi và là yếu tố không thể thiếu.

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Việc theo dõi dự án, đặc biệt là trong việc thu thập bảng chấm công và quản lý doanh thu, là công việc rất hiệu quả cho kinh doanh của chúng tôi và là yếu tố không thể thiếu.

Việc theo dõi dự án, đặc biệt là trong việc thu thập bảng chấm công và quản lý doanh thu, là công việc rất hiệu quả cho kinh doanh của chúng tôi và là yếu tố không thể thiếu.

Với Mẫu Lập kế hoạch Khối lượng công việc cho Nhân viên của ClickUp, bạn có thể lên kế hoạch cho các công việc để đảm bảo không ai bị quá tải hoặc thiếu chuẩn bị. Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu ClickUp Employee Workload để quản lý khối lượng công việc và phân công công việc một cách dễ dàng Chế độ xem Khối lượng công việc của nhóm cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan toàn diện về khối lượng công việc của nhóm

Chế độ xem Bảng điều khiển Nhóm giúp bạn theo dõi ai đang làm công việc gì và cho phép bạn giao công việc cho các thành viên trong nhóm

Chế độ xem Công việc cho phép bạn theo dõi tiến độ thực hiện các công việc và cập nhật trạng thái

8. Motion (Tốt nhất cho kế hoạch sức chứa dựa trên AI để dự đoán thời gian hoàn thành dự án)

qua Motion

Bạn đã chán việc quản lý lịch trình thủ công? Motion sử dụng AI để tự động lên lịch các công việc dựa trên mức độ ưu tiên, thời hạn và thời gian rảnh rỗi. Công cụ này tập trung vào năng suất cá nhân thay vì quản lý tài nguyên của nhóm.

AI của Motion phân tích danh sách công việc và lịch làm việc của bạn để sắp xếp công việc vào các khối thời gian trống. Khi kế hoạch của bạn thay đổi, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh lại lịch trình các công việc để đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Công cụ này phù hợp nhất với cá nhân hoặc các nhóm nhỏ muốn giao phó việc lập lịch cho AI.

Các tính năng nổi bật của Motion

Lập lịch tự động dựa trên AI: Tự động sắp xếp các công việc vào lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên, thời hạn và thời lượng, từ đó tạo ra một kế hoạch hàng ngày được tối ưu hóa

Tái lập lịch động: Thích ứng với sự thay đổi kế hoạch bằng cách điều chỉnh lịch trình mà không cần can thiệp thủ công

Ưu tiên dựa trên thời hạn: Lên lịch cho các công việc quan trọng với đủ thời gian dự phòng và nhận cảnh báo nếu thời hạn có nguy cơ bị trễ

Ưu và nhược điểm của Motion

Ưu điểm:

Giảm bớt áp lực ra quyết định bằng cách tự động hóa việc lập lịch

Thích ứng với những thay đổi theo thời gian thực, giúp lịch trình của bạn luôn thực tế

Rất phù hợp cho các nhân viên làm việc trí óc tự quản lý thời gian của mình

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý tài nguyên nhóm bị giới hạn

Yêu cầu người dùng phải thoải mái khi để AI điều khiển lịch trình của họ

Giá cao hơn so với các trình quản lý công việc cơ bản

Giá theo chuyển động

Pro AI : $29/người dùng được cấp phép/tháng (dành cho nhóm)

Business AI: 49 USD/người dùng được cấp phép/tháng (dành cho nhóm)

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2 : 4.1/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 80 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Motion?

Một người dùng Capterra chia sẻ: Nhìn chung, đây là một công cụ tuyệt vời cho phép bạn quản lý các công việc dựa trên yêu cầu của riêng mình. Tích hợp với lịch. Tự động sắp xếp các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và mức độ ưu tiên.

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Nhìn chung, đây là một công cụ tuyệt vời cho phép bạn quản lý các công việc dựa trên yêu cầu của riêng mình. Tích hợp với lịch. Tự động sắp xếp các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và mức độ ưu tiên.

Nhìn chung, đây là một công cụ tuyệt vời cho phép bạn quản lý các công việc dựa trên yêu cầu của riêng mình. Tích hợp với lịch. Tự động sắp xếp các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và mức độ ưu tiên.

9. Epicflow (Tốt nhất cho dự báo sức chứa dựa trên AI trên các danh mục đầu tư dự án đa dạng)

qua Epicflow

Bạn có đang quản lý nhiều dự án sử dụng chung tài nguyên, nơi xung đột thường xuyên xảy ra? Epicflow chuyên về các môi trường này, cung cấp cảnh báo sớm trước khi các vấn đề về sức chứa phát sinh.

Trung tâm của hệ thống là “Biểu đồ Tải công việc Tương lai”, hiển thị nhu cầu tài nguyên của tất cả các dự án đang hoạt động trên một dòng thời gian duy nhất. Biểu đồ này cho thấy thời điểm các nhóm sẽ bị quá tải và cung cấp cảnh báo về điểm nghẽn.

Ngoài ra, khả năng chạy các kịch bản giả định—dời hạn chót ở đây, thay thế bằng nhà thầu ở đó—sẽ giúp bạn có cái nhìn trực quan về cách mỗi quyết định tác động lan tỏa đến toàn bộ danh mục đầu tư.

Các tính năng nổi bật của Epicflow

Future Load Graph: Hiển thị trực quan nhu cầu tài nguyên dự kiến để biết khi nào sức chứa sẽ bị vượt quá và tài nguyên nào là yếu tố hạn chế

Mô phỏng kịch bản giả định: Kiểm tra tác động của việc chậm trễ dự án, bổ sung tài nguyên hoặc thay đổi phạm vi đối với sức chứa tổng thể

Tập trung vào việc thực thi trên các dự án: Sử dụng danh sách công việc cá nhân và nhóm để duy trì sự rõ ràng về ưu tiên trong môi trường đa dự án

Ưu và nhược điểm của Epicflow

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho môi trường đa dự án với tài nguyên chia sẻ

Khả năng lập kế hoạch kịch bản mạnh mẽ để đưa ra quyết định có căn cứ

Cung cấp hệ thống cảnh báo sớm về các vấn đề liên quan đến sức chứa

Nhược điểm:

Việc tập trung vào một lĩnh vực cụ thể có thể không phù hợp với các tổ chức có nhu cầu đơn giản hơn

Giới hạn số lượng đánh giá khiến việc xác minh độc lập trở nên khó khăn

Khả năng quản trị viên/kiểm soát bị giới hạn khi các nhóm mở rộng quy mô vượt quá các trường hợp sử dụng danh mục đầu tư tiêu chuẩn

Giá của Epicflow

Growth : 28,96 USD/người/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Epicflow

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Epicflow?

Một người dùng G2 chia sẻ: Tôi rất thích cách Epicflow tính toán khối lượng công việc trong tương lai và hiển thị các hạn chế về tài nguyên có thể xảy ra trước khi chúng trở thành vấn đề. Các biểu đồ về sức chứa/khối lượng công việc cũng rất hữu ích để đang theo dõi hiệu quả làm việc của nhóm hàng ngày. Chế độ mô phỏng cũng là một giải pháp thú vị; nó cho phép bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các dự án để xem kết quả mà không làm xáo trộn môi trường làm việc.

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích cách Epicflow tính toán khối lượng công việc trong tương lai và hiển thị các hạn chế về tài nguyên có thể xảy ra trước khi chúng trở thành vấn đề. Các biểu đồ về sức chứa/khối lượng công việc cũng rất hữu ích để đang theo dõi hiệu quả làm việc của nhóm hàng ngày. Chế độ mô phỏng cũng là một giải pháp thú vị; nó cho phép bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các dự án để xem kết quả mà không làm xáo trộn môi trường làm việc.

Tôi rất thích cách Epicflow tính toán khối lượng công việc trong tương lai và hiển thị các hạn chế về tài nguyên có thể xảy ra trước khi chúng trở thành vấn đề. Các biểu đồ về sức chứa/khối lượng công việc cũng rất hữu ích để đang theo dõi hiệu quả làm việc của nhóm hàng ngày. Chế độ mô phỏng cũng là một giải pháp thú vị; nó cho phép bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các dự án để xem kết quả mà không làm xáo trộn môi trường làm việc.

10. Resource Guru (Tốt nhất cho kế hoạch sức chứa dự đoán với bản đồ nhiệt và các vị trí giữ chỗ)

qua Resource Guru

Nếu bạn cần một công cụ lập lịch tài nguyên đơn giản, trực quan mà không phức tạp như các giải pháp cấp doanh nghiệp, Resource Guru là một lựa chọn tuyệt vời. Công cụ này tập trung vào giao diện gọn gàng, giúp bạn nắm bắt tình trạng sẵn sàng của nhóm ngay lập tức.

Nó cũng hiển thị các thành viên trong nhóm và lịch trình của họ dưới dạng các khối có màu sắc trên dòng thời gian lịch, giúp dễ dàng xem ai đang rảnh và tạo lịch trình mới.

Đối với việc lập kế hoạch trước, các "Vị trí giữ chỗ tài nguyên" và "Đặt chỗ tạm thời" cho phép bạn dự báo nhu cầu sắp tới ngay cả khi thông tin về "ai" và "khi nào" vẫn chưa được xác định. Bạn có thể giữ sức chứa, duy trì tính thực tế của kế hoạch và hoàn tất việc phân công khi chi tiết dự án được xác định.

Các tính năng nổi bật của Resource Guru

Lịch khả dụng trực quan: Đặt lịch trong một lịch có định dạng dòng thời gian rõ ràng, nơi các khoảng trống về khả dụng được hiển thị ngay lập tức

Quản lý xung đột: Ngăn chặn việc đặt lịch trùng lặp bằng cách nhận thông báo về các cam kết hiện có trước khi xác nhận các nhiệm vụ mới

Quản lý nghỉ phép và thời gian rảnh: Theo dõi thời gian nghỉ phép và thời gian không tham gia dự án trong cùng một chế độ xem với lịch trình dự án để lập lịch chính xác

Ưu và nhược điểm của Resource Guru

Ưu điểm:

Giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng

Giá cả phải chăng giúp các nhóm nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận

Bộ tính năng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi là lập lịch

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án còn giới hạn; nên sử dụng cùng với một công cụ quản lý dự án chuyên dụng

Không có khả năng dự báo dựa trên AI

Có thể thiếu độ sâu cần thiết cho các PMO doanh nghiệp

Giá của Resource Guru

Grasshopper : $5/người/tháng

Blackbelt : 8 USD/người/tháng

Master: $12/người/tháng

Đánh giá và nhận xét về Resource Guru

G2 : 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Resource Guru?

Một người dùng G2 chia sẻ: RG rất thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Công cụ này hoạt động rất hiệu quả với chúng tôi vì lịch trình và nhân sự luôn thay đổi, và chúng tôi có thể cập nhật lịch hẹn một cách nhanh chóng và dễ dàng để mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Một người dùng G2 chia sẻ:

RG rất thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Công cụ này hoạt động rất hiệu quả với chúng tôi vì lịch trình và nhân sự luôn thay đổi, và chúng tôi có thể cập nhật lịch hẹn một cách nhanh chóng và dễ dàng để mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

RG rất thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Công cụ này hoạt động rất hiệu quả với chúng tôi vì lịch trình và nhân sự luôn thay đổi, và chúng tôi có thể cập nhật lịch hẹn một cách nhanh chóng và dễ dàng để mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Bắt đầu lập kế hoạch phân bổ tài nguyên hiệu quả với ClickUp

Các công cụ kế hoạch khối lượng công việc dự đoán tốt nhất giúp các nhóm luôn chủ động đối phó với tình trạng quá tải, phát hiện các điểm nghẽn trước khi chúng làm chậm tiến độ triển khai và đưa ra các quyết định phân bổ tài nguyên thông minh hơn.

Tuy nhiên, giá trị thực sự chỉ phát huy khi quá trình lập kế hoạch và triển khai được thực hiện tại cùng một nơi.

ClickUp chấm dứt vấn đề lâu nay về việc quản lý tài nguyên và khối lượng công việc trên các công cụ phân tán. Nó tập hợp mọi thứ lại với nhau, từ kế hoạch khối lượng công việc đến các trợ lý AI luôn theo dõi các khoảng trống về tài nguyên và khối lượng công việc.

Thay vì phải kết hợp các công đoạn lập kế hoạch, theo dõi và thực thi, bạn sẽ có một nền tảng duy nhất xử lý tất cả các công việc này. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Quản lý khối lượng công việc truyền thống mang tính phản ứng, chỉ hiển thị các nhiệm vụ hiện tại và sức chứa. Kế hoạch khối lượng công việc dự đoán mang tính chủ động, sử dụng dữ liệu lịch sử để dự báo nhu cầu trong tương lai và xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra.

Các công cụ này phân tích dữ liệu như tỷ lệ công việc hoàn thành trong quá khứ, các công việc hiện tại và mô hình sẵn sàng của nhóm. Các mô hình AI sau đó xác định xu hướng để dự báo thời điểm các hạn chế về sức chứa có thể xuất hiện trong tương lai.

Các đội nhóm nhỏ chắc chắn sẽ hưởng lợi từ việc lập kế hoạch dự đoán, đặc biệt khi sức chứa của đội nhóm bị giới hạn và mức độ lỗi cho phép rất thấp. Trên thực tế, các công cụ như ClickUp giúp việc lập kế hoạch này trở nên dễ dàng cho các đội nhóm có kích thước khác nhau, giúp họ tối ưu hóa nguồn lực một cách hiệu quả.

Bạn có thể đánh giá độ chính xác bằng cách so sánh sức chứa dự báo với kết quả thực tế theo thời gian. Theo dõi tần suất xảy ra các điểm nghẽn đã dự báo và xem liệu các biện pháp can thiệp do công cụ đề xuất có giúp cải thiện kết quả hay không.