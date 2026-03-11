10 Mẫu theo dõi chương trình beta miễn phí

Datadog phát hiện ra rằng 87% tổ chức có ít nhất một lỗ hổng bảo mật có thể khai thác trong các dịch vụ đã triển khai.

Áp lực đó là lý do chính khiến các nhóm tin tưởng vào việc theo dõi beta. Chương trình beta diễn ra nhanh chóng, phản hồi đổ về từ nhiều kênh khác nhau, và chi phí sẽ rất cao nếu có điều gì quan trọng bị bỏ sót.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các mẫu theo dõi chương trình beta hàng đầu, những gì mỗi mẫu giúp bạn quản lý và cách chọn thiết lập phù hợp cho lần ra mắt của bạn.

Các mẫu theo dõi chương trình beta miễn phí trong nháy mắt

Mẫu theo dõi chương trình beta là gì?

Mẫu theo dõi chương trình beta là một không gian làm việc có cấu trúc để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý tất cả các khía cạnh của một cuộc thử nghiệm beta. Nó giúp các nhóm theo dõi người kiểm thử, phản hồi, lỗi, yêu cầu tính năng, dòng thời gian, giai đoạn thử nghiệm và các hành động tiếp theo trong một nơi duy nhất.

Trên thực tế, mẫu mẫu theo dõi chương trình beta hữu ích cho:

Tổ chức các giai đoạn kiểm thử và cột mốc thời gian

Giao công việc, lỗi và đánh giá phản hồi cho các chủ sở hữu.

Đang theo dõi sự tham gia của tester và trạng thái bài nộp/gửi

Theo dõi các vấn đề theo mức độ nghiêm trọng, ưu tiên hoặc khu vực tính năng.

Giữ cho sự sẵn sàng ra mắt luôn được hiển thị khi chương trình beta tiến triển.

10 Mẫu theo dõi chương trình beta tốt nhất

Các mẫu theo dõi chương trình beta này bao quát toàn bộ vòng đời beta, từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu cho đến theo dõi lỗi và phát hành cuối cùng. Mỗi mẫu tập trung vào một phần cụ thể của quy trình và tất cả đều hoạt động cùng nhau trong Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp để giảm thiểu sự phân tán công cụ.

Ngoài ra, các mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, phù hợp với mọi kích thước nhóm và được trang bị sức mạnh của bộ giải pháp đa dạng từ ClickUp.

Hãy cùng xem qua:

1. Mẫu kế hoạch dự án triển khai chương trình thử nghiệm beta bằng ClickUp

Vận hành một chương trình beta là công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ không kém gì công việc phát triển sản phẩm. Các nhà quản lý sản phẩm và nhóm ra mắt đa chức năng cần theo dõi các cột mốc quan trọng của quá trình thử nghiệm, phân công trách nhiệm cho các bên liên quan và đảm bảo các công việc triển khai được thực hiện đúng tiến độ mà không bỏ lỡ các cột mốc thời gian quan trọng.

Với mẫu kế hoạch dự án" Launching a Beta Testing Program" của ClickUp, bạn có thể tổ chức các công việc thành các phần như tóm tắt điều hành, quản lý phạm vi, quản lý lịch trình và quản lý chi phí. Sau đó, theo dõi từng mục theo các trường cụ thể tại một địa điểm tập trung duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia công việc lập kế hoạch beta thành các phần dự án cụ thể, để tài liệu, lập kế hoạch tài nguyên, công việc triển khai và theo dõi cột mốc không nằm rải rác ở các vị trí khác nhau.

Sử dụng các trường cấp công việc như mức độ ảnh hưởng, mức độ nỗ lực, ngày đáo hạn và bộ phận để ưu tiên công việc beta với nhiều thông tin chi tiết hơn.

Theo dõi tiến độ trên từng phần của chương trình với các trạng thái như "Việc cần làm", "Đang thực hiện" và "Hoàn thành", giúp việc chuyển giao công việc trở nên dễ dàng hơn.

🚀 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và nhóm ra mắt sản phẩm cần một kế hoạch có cấu trúc để phối hợp các cột mốc quan trọng, quyền sở hữu và dòng thời gian của chương trình beta giữa các bộ phận khác nhau.

🎥 Bonus: Loại bỏ việc theo dõi thủ công khỏi danh sách công việc của bạn và để ClickUp tự động hóa quá trình onboarding mỗi khi có người kiểm thử mới được thêm vào. Mới sử dụng tự động hóa? Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức hoạt động của nó:

2. Mẫu Quản lý Kiểm thử ClickUp

Khi các trường hợp kiểm thử, báo cáo lỗi và thông số tính năng được lưu trữ trong các bảng tính riêng biệt, nhóm QA của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thông tin thay vì thực hiện kiểm thử.

Mẫu Quản lý Kiểm thử ClickUp hoạt động như một trung tâm tập trung để lập kế hoạch, thực hiện và đang theo dõi tất cả các hoạt động kiểm thử trong chương trình beta của bạn. Bạn có thể tạo các nhiệm vụ cha cho từng kịch bản kiểm thử, thêm các công việc con cho từng trường hợp kiểm thử cụ thể và ghi lại các chi tiết như loại kiểm thử, bình luận và kết quả dự kiến.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm các trường hợp thử nghiệm theo tính năng, mức độ ưu tiên hoặc loại thử nghiệm với tính năng theo dõi trạng thái tích hợp sẵn.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau của ClickUp để trực quan hóa quy trình làm việc và quản lý thời hạn.

Ghi lại các thông tin quan trọng như loại kiểm thử, mức độ ưu tiên, môi trường, và thông tin về trình duyệt hoặc thiết bị.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm QA muốn có một hệ thống tập trung để tổ chức các trường hợp thử nghiệm, theo dõi quá trình thực thi và quản lý quy trình thử nghiệm trong chương trình beta.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để biến các thông tin QA rời rạc thành một kế hoạch kiểm thử rõ ràng chỉ trong vài phút. Yêu cầu nó quét các công việc kịch bản kiểm thử và tạo ra các trường hợp kiểm thử còn thiếu, trường hợp biên và đường dẫn tiêu cực dựa trên mô tả tính năng và mẫu lỗi trong quá khứ. Sau đó, hãy để nó tóm tắt các lỗi từ bình luận thành một bản tóm tắt lỗi gọn gàng kèm theo các bước tái hiện và tác động nghi ngờ, sẵn sàng chuyển giao cho bộ phận kỹ thuật. Tạo các trường hợp kiểm thử còn thiếu và tóm tắt các lỗi thành bản tóm tắt lỗi với ClickUp Brain.

3. Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp

Khi tất cả các loại phản hồi—từ lỗi nghiêm trọng đến lỗi chính tả nhỏ đến ý tưởng tính năng mới—đều đổ vào cùng một hộp thư đến, việc phân loại trở thành cơn ác mộng. Bộ phận kỹ thuật lãng phí thời gian vào các vấn đề có ưu tiên thấp, trong khi các vấn đề sử dụng thực sự quan trọng bị lạc trong đám đông.

Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp giúp bạn ghi lại cả lỗi (tức là các khuyết điểm kỹ thuật) và vấn đề (vấn đề về khả năng sử dụng hoặc yêu cầu tính năng) tại một nơi duy nhất đồng thời giữ chúng tách biệt.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại mọi vấn đề được báo cáo trong một danh sách công việc duy nhất, để chi tiết lỗi, quyền sở hữu và bối cảnh phân loại vẫn được gắn liền với công việc.

Sắp xếp lỗi theo mức độ ưu tiên, nhóm hoặc tính năng, giúp các nhóm kỹ thuật và QA tập trung vào các bản sửa lỗi phù hợp.

Vẽ sơ đồ quy trình báo cáo lỗi trong ClickUp Bảng trắng , sau đó kết nối quy trình đó với công việc thực tế đang được theo dõi bên trong mẫu.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm kỹ thuật và sản phẩm cần một hệ thống rõ ràng để phân loại, ưu tiên và giải quyết cả lỗi kỹ thuật và vấn đề về trải nghiệm người dùng được báo cáo trong quá trình thử nghiệm beta.

🧠 Thông tin thú vị: Trong một câu chuyện nổi tiếng của Amazon, " gợi ý giỏ hàng " trông có vẻ rủi ro đến mức HiPPO muốn loại bỏ nó, cho đến khi một thí nghiệm beta đơn giản chứng minh nó hoạt động.

4. Mẫu danh sách theo dõi lỗi ClickUp

Khi các nhóm thu thập báo cáo lỗi trong các chủ đề Slack hoặc chuỗi email dài, vấn đề đầu tiên thường không phải là sửa lỗi. Đó là xác định nguyên nhân gây ra lỗi. Các chi tiết quan trọng bị thiếu, ảnh chụp màn hình bị ẩn đi, và đội QA cuối cùng phải truy tìm người báo cáo trước khi quá trình phân loại lỗi có thể bắt đầu.

Điều này khiến Mẫu Danh sách Theo dõi Lỗi ClickUp trở nên hữu ích cho các chương trình beta. Được tích hợp trong ClickUp Forms, mẫu này cho phép bạn biến việc báo cáo lỗi thành một quy trình tiếp nhận. Mỗi bài nộp/gửi sẽ được thêm vào danh sách tập trung, giúp nhóm QA và sản phẩm có điểm khởi đầu rõ ràng hơn cho việc đánh giá.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập báo cáo lỗi thông qua ClickUp Biểu mẫu với các trường thông tin chính xác mà nhóm của bạn cần, bao gồm tên lỗi, mô tả, liên kết, thông tin người báo cáo và tải lên tệp tin.

Chụp ảnh chụp màn hình và các tệp hỗ trợ ngay khi lỗi được báo cáo, giúp các vấn đề dễ hiểu và tái hiện hơn.

Phân chia các lỗi phức tạp thành các bước nhỏ hơn, có thể khắc phục được bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp mà không làm rối danh sách công việc chính.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm muốn có quy trình tiếp nhận có cấu trúc để thu thập báo cáo lỗi chi tiết từ người kiểm thử và định hướng chúng vào quy trình phân loại lỗi gọn gàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Logic Điều kiện của ClickUp Forms để biến biểu mẫu đăng ký thành một đường dẫn cụ thể, đã được cấu hình sẵn. Bắt đầu với một câu hỏi "định tuyến" (như Loại Yêu Cầu hoặc Ưu Tiên), sau đó thêm các quy tắc chỉ hiển thị các trường cần thiết cho đường dẫn đó, chẳng hạn như Người Được Giao, Trạng Thái hoặc Ngày Đáo Hạn, chỉ khi có gì đó được đánh dấu là khẩn cấp. Tạo biểu mẫu thông minh hơn trong ClickUp với Logic Điều kiện Một thiết lập đơn giản hoạt động gần như ở mọi nơi: Nếu Ưu tiên = Khẩn cấp: hiển thị Ngày đáo hạn (và yêu cầu phải điền)

Menu thả xuống: Loại yêu cầu (Lỗi, Cập nhật nội dung, Chiến dịch mới)

Nếu có lỗi: hiển thị Ưu tiên + Người được giao + Trạng thái

5. Mẫu theo dõi vấn đề ClickUp

Khi một vấn đề được đưa ra, câu hỏi đầu tiên luôn là: Mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm và bước tiếp theo là gì? Nếu không có cách đánh giá rủi ro nhất quán, các nhóm sẽ phản ứng với chủ đề được đề cập nhiều nhất thay vì mối đe dọa thực sự.

Mẫu theo dõi vấn đề ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản để ghi lại các vấn đề và nhanh chóng xác định các mục có rủi ro cao, sử dụng tín hiệu rủi ro rõ ràng mà bạn có thể sắp xếp và xem xét trong vài giây.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thẻ cho từng vấn đề với Mức độ rủi ro và Loại rủi ro , sau đó xem xét chúng trong chế độ xem Theo mức độ rủi ro để phát hiện sớm các mục cần được ưu tiên xử lý.

Xác định nguồn gốc của các vấn đề (email, trong ứng dụng, phiếu hỗ trợ) để nhận diện các mẫu trong cách người dùng báo cáo phản hồi.

Hiển thị luồng vấn đề qua các giai đoạn quy trình làm việc của bạn với chế độ xem Bảng kéo và thả ClickUp.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm cần một cách nhanh chóng để ghi chép, phân loại và ưu tiên các vấn đề dựa trên mức độ rủi ro để các vấn đề quan trọng được phát hiện sớm.

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ bắt buộc bạn phải chọn một. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp AI, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem - dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

6. Mẫu trường hợp kiểm thử ClickUp

Sử dụng các trường hợp kiểm thử không chính thức hoặc không được tài liệu hóa là nguyên nhân dẫn đến việc kiểm thử không nhất quán. Các tester khác nhau có thể hiểu các hướng dẫn theo cách khác nhau, dẫn đến kết quả không đáng tin cậy và bỏ sót các lỗi hồi quy. Khi đến lúc phải kiểm thử lại một tính năng, nhóm của bạn buộc phải làm lại từ đầu mỗi lần.

Mẫu trường hợp kiểm thử ClickUp được thiết kế để ghi chép các trường hợp kiểm thử riêng lẻ với các bước rõ ràng, kết quả mong đợi và kết quả thực tế. Mẫu này được tích hợp trong ClickUp Docs, nghĩa là bạn có thể truy cập vào các trang con lồng nhau, định dạng phong phú và danh sách kiểm tra nhúng mà người kiểm thử có thể thực hiện.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các điều kiện tiên quyết, các bước thực hiện và kết quả mong đợi trong một cấu trúc nhất quán, sau đó ghi lại kết quả thực tế trong quá trình thực hiện.

Ghi chép trình duyệt, thiết bị và hệ điều hành cho mỗi lần chạy thử nghiệm để giúp tái hiện lỗi.

Sử dụng các trang con lồng nhau để tổ chức các bài kiểm thử theo tính năng, mô-đun hoặc phiên bản, giúp quá trình kiểm thử hồi quy diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm QA muốn ghi chép các trường hợp kiểm thử có thể lặp lại với các bước rõ ràng, kết quả mong đợi và thực thi nhất quán giữa các tester.

👀 Bạn có biết? Trong thời kỳ Windows 95, Microsoft đã có kế hoạch phân phối các phiên bản beta cho 30.000 người kiểm thử cho một trong những phiên bản beta sau này, vào thời điểm mà việc phân phối các phiên bản beta phần mềm là một hoạt động logistics phức tạp.

7. Mẫu danh sách kiểm tra kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing Checklist) của ClickUp

Giai đoạn xác nhận cuối cùng trước khi ra mắt có thể trở nên hỗn loạn, với các xác nhận qua email và phản hồi từ các bên liên quan rải rác trong các tin nhắn trò chuyện. Nếu không có quy trình rõ ràng, bạn có thể nhận được sự đồng ý từ một bên liên quan trong khi bên khác lại đưa ra phản đối nghiêm trọng.

Sự không đồng bộ này có thể dẫn đến việc trì hoãn ra mắt vào phút chót hoặc phát hành sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu kinh doanh quan trọng.

Mẫu danh sách kiểm tra kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) của ClickUp được thiết kế cho giai đoạn UAT, nơi các bên liên quan hoặc người kiểm thử beta xác minh rằng các tính năng đáp ứng yêu cầu trước khi phát hành.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia từng tiêu chí chấp nhận thành các mục có thể kiểm tra được bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra ClickUp.

Ghi nhận sự chấp thuận của các bên liên quan với các trường thông tin về ngày tháng và người đang theo dõi quá trình phê duyệt.

Sử dụng ClickUp Assigned Comments để đặt câu hỏi hoặc giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp.

🚀 Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm và các bên liên quan cần một danh sách kiểm tra rõ ràng để xác minh tính sẵn sàng của tính năng và thu thập sự chấp thuận chính thức trước khi phát hành.

8. Mẫu Quản lý Phát hành ClickUp

Quá trình chuyển giao từ 'beta hoàn thành' sang triển khai chính thức là nơi nhiều nhóm thường gặp khó khăn. Nếu không có danh sách kiểm tra rõ ràng, các bước quan trọng như quét bảo mật cuối cùng, cập nhật tài liệu và thông báo tiếp thị có thể bị bỏ qua.

Mẫu Quản lý Phát hành của ClickUp điều phối mọi hoạt động cần thiết để chuyển từ giai đoạn beta sang sản xuất. Nó kết nối khoảng cách giữa kiểm thử và triển khai thông qua quy trình có cấu trúc và tiêu chí quyết định rõ ràng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại phiên bản, danh mục, chủ sở hữu và thông tin liên hệ trong bảng Chi tiết Phát hành , sau đó cập nhật nó khi phiên bản phát hành được phát triển.

Đăng tài liệu dưới dạng trang Wiki ClickUp, sau đó liên kết các ghi chú phát hành liên quan, các bước hoàn nguyên và tài liệu hướng dẫn để phiên bản tiếp theo có thể được triển khai nhanh hơn.

Thêm danh sách kiểm tra và liên kết các công việc liên quan trực tiếp trong tài liệu, giữ cho các phê duyệt và theo dõi được liên kết với cùng một nguồn thông tin chính xác.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm Kỹ thuật và DevOps phối hợp quá trình chuyển đổi từ hoàn thành beta sang triển khai sản xuất với các tiêu chí phát hành rõ ràng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Xem chế độ xem tình trạng sẵn sàng phát hành theo thời gian thực. Hiển thị các rào cản đang mở, các phê duyệt đang chờ xử lý và trạng thái triển khai tất cả trong một nơi với Bảng điều khiển ClickUp, hiển thị cho mọi bên liên quan tầm nhìn cần thiết. Hiểu rõ dữ liệu phát hành phức tạp với các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh.

9. Mẫu Quản lý Chương trình ClickUp

Khi triển khai một chương trình beta quy mô lớn, dễ dàng bị lạc hướng giữa những chi tiết nhỏ. Với nhiều nhóm, sản phẩm hoặc khu vực tham gia, việc theo dõi tiến độ tổng thể trở nên gần như bất khả thi với các công cụ quản lý dự án tiêu chuẩn. Bạn phải tự tay tổng hợp báo cáo trạng thái và cố gắng kết nối các thông tin từ các hệ thống khác nhau.

Mẫu Quản lý Chương trình ClickUp được thiết kế để quản lý toàn bộ chương trình beta như một sáng kiến phối hợp. Nó được xây dựng cho các chương trình phức tạp yêu cầu chế độ xem tổng quan ở cấp độ danh mục đầu tư.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem tất cả các dự án liên quan đến beta và tình trạng của chúng tại một nơi bằng cách sử dụng thẻ ClickUp Portfolio View trên bảng điều khiển.

Phối hợp các mốc thời gian quan trọng và các đầu ra giữa các nhóm kỹ thuật, kiểm thử chất lượng (QA), tiếp thị và đội ngũ hỗ trợ.

Theo dõi ai được giao nhiệm vụ gì trên toàn bộ chương trình và xác định các điểm nghẽn với chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp.

🚀 Phù hợp cho: Các tổ chức triển khai chương trình beta quy mô lớn hoặc đa nhóm, yêu cầu chế độ xem tổng quan về dự án, dòng thời gian và khối lượng công việc của nhóm.

10. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Một chương trình beta thành công không đảm bảo một lần ra mắt thành công. Bước cuối cùng để đưa sản phẩm vào hoạt động liên quan đến hàng chục công việc trải dài qua các bộ phận marketing, hỗ trợ và kỹ thuật. Nếu các công việc này không được phối hợp, nhóm của bạn có thể công bố một tính năng trước khi nó được triển khai, hoặc khách hàng có thể gặp phải các vấn đề mà đội ngũ hỗ trợ chưa từng gặp.

Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết để chuyển từ giai đoạn beta thành công sang ra mắt sản phẩm công khai.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại công việc của bạn thành các danh mục trước khi ra mắt, ngày ra mắt và sau khi ra mắt.

Tích hợp các công việc tiếp thị, hỗ trợ và kỹ thuật vào một kế hoạch chung, hoàn toàn hiển thị qua bảng điều khiển ClickUp.

Thêm các công việc con để theo dõi các vấn đề sản xuất ban đầu và phản hồi của khách hàng.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm đa chức năng phối hợp các công việc tiếp thị, hỗ trợ và kỹ thuật để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ từ thử nghiệm beta sang ra mắt công khai.

Các thực hành tốt nhất cho việc theo dõi chương trình beta

Các mẫu cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng chúng chỉ hiệu quả nếu quy trình phía sau chúng được thực hiện tốt. Dưới đây là một số thói quen sẽ giúp hệ thống đang theo dõi beta của bạn trở nên hiệu quả:

Tập trung tất cả phản hồi beta tại một nơi: Phản hồi phân tán qua email, Slack và bảng tính tạo ra các điểm mù và Phản hồi phân tán qua email, Slack và bảng tính tạo ra các điểm mù và sự phân tán công việc — sự phân mảnh công việc qua các công cụ không kết nối, gây lãng phí thời gian chuyển đổi ứng dụng và tìm kiếm bối cảnh. Sử dụng một không gian làm việc duy nhất, tích hợp nơi tester, QA và nhóm sản phẩm có thể cùng đóng góp.

Xác định rõ tiêu chí mức độ nghiêm trọng và ưu tiên từ đầu: “Ưu tiên cao” sẽ không có ý nghĩa nếu mọi người định nghĩa nó khác nhau. Hãy ghi chép “Ưu tiên cao” sẽ không có ý nghĩa nếu mọi người định nghĩa nó khác nhau. Hãy ghi chép tiêu chí phân loại lỗi của bạn trong một tài liệu ClickUp Doc được chia sẻ và liên kết nó với các mẫu theo dõi lỗi để mọi người sử dụng cùng một ngôn ngữ.

Tự động hóa cập nhật trạng thái và thông báo: Việc theo dõi trạng thái thủ công là sự lãng phí thời gian của mọi người. Tự động hóa cập nhật trạng thái với ClickUp Automations để thông báo cho các bên liên quan khi lỗi được đánh dấu là “đã sửa” hoặc khi xuất hiện các rào cản mới.

Theo dõi nguồn phản hồi, không chỉ phản hồi: Biết rằng 80% lỗi nghiêm trọng của bạn đến từ người dùng chuyên nghiệp so với người kiểm thử thông thường sẽ thay đổi cách bạn ưu tiên. Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để ghi lại nơi và từ ai phản hồi xuất phát, giúp bạn hiểu rõ hơn cách ưu tiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại nhưng quan trọng bằng cách giao chúng cho Super Agents trong ClickUp. Đây là các đồng nghiệp AI của bạn, làm việc cùng nhóm của bạn, thực hiện các quy trình làm việc đã định sẵn, giúp các thành viên trong nhóm tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn. Ví dụ, một Bug Triage Super Agent ưu tiên các phiếu lỗi đến dựa trên mức độ ảnh hưởng và thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs). Cung cấp cho các Super Agents hướng dẫn rõ ràng để hướng dẫn các hành động thông minh hơn.

Tạo các Super Agents của riêng bạn trong ClickUp:

Chạy chương trình beta mà nhóm của bạn có thể hoàn tất với ClickUp

Một chương trình beta chỉ mạnh mẽ khi có sự theo dõi chặt chẽ. Phản hồi phải được thu thập một cách rõ ràng, ưu tiên phải được xác định rõ ràng, và mỗi lỗi cần có người chịu trách nhiệm cho đến khi được giải quyết.

ClickUp giúp bạn duy trì sự liên kết chặt chẽ trong một nền tảng duy nhất. Theo dõi phản hồi và vấn đề của tester dưới dạng các mục công việc, lưu trữ các thông số kỹ thuật và quyết định, và sử dụng bảng điều khiển để xem những gì đang bị chặn, xu hướng và sẵn sàng để phát hành.

Ngoài ra, với thư viện mẫu của ClickUp, bạn có thể yên tâm vì mọi thứ đã được cài đặt sẵn sàng. Bạn bắt đầu với cấu trúc ngay từ ngày đầu tiên, sau đó tập trung năng lượng vào việc vận hành chương trình beta một cách hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu theo dõi chương trình beta là một khung làm việc sẵn có giúp tổ chức tất cả các hoạt động thử nghiệm beta thành một quy trình làm việc nhất quán và có thể lặp lại. Nó giúp bạn quản lý mọi thứ từ việc tuyển dụng người thử nghiệm, thu thập phản hồi, theo dõi lỗi đến việc phối hợp các bản phát hành.

Cách tốt nhất là sử dụng một không gian làm việc tập trung nơi tất cả các nhóm có thể xem và đóng góp ý kiến phản hồi. Tự động chuyển các mục đến nhóm phù hợp (kỹ thuật, thiết kế hoặc sản phẩm) với các chế độ xem chung và Trường Tùy chỉnh của ClickUp cho tất cả quá trình thu thập phản hồi của bạn.

Theo dõi lỗi tập trung vào các lỗi kỹ thuật như sự cố treo máy hoặc chức năng bị hỏng, trong khi theo dõi vấn đề là một danh mục rộng hơn bao gồm các vấn đề về tính năng và yêu cầu tính năng. Một ví dụ tốt về thử nghiệm beta thường sẽ bao gồm cả hai loại phản hồi này.

Bạn nên chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi tất cả các lỗi nghiêm trọng đã được khắc phục, các tiêu chí chấp nhận đã được đáp ứng và các bên liên quan chính đã phê duyệt. Quy trình này thường diễn ra song song với các bản sửa lỗi cuối cùng từ giai đoạn beta, vì vậy không có mốc thời gian cứng nhắc.