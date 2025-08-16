Mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng (UAT) miễn phí để kiểm tra phần mềm

Bạn đang ở giai đoạn cuối của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).

Mã sạch, các tính năng hoạt động tốt và mọi thứ dường như đã sẵn sàng để xuất bản.

Tuy nhiên, thành công của sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào một yếu tố: sự hài lòng của người dùng.

Khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn, hậu quả là rất nghiêm trọng. Đó là lúc Kiểm tra chấp nhận của người dùng (UAT) phát huy tác dụng.

Đây là điểm kiểm tra cuối cùng của bạn — nơi người dùng thực tế xác nhận sản phẩm của bạn trong các tình huống thực tế. Phần mềm của bạn có đáp ứng mong đợi của người dùng và mục tiêu kinh doanh không? Nó có trực quan không? Nó đã sẵn sàng để ra mắt chưa?

Mặc dù quy trình UAT rất quan trọng, việc xây dựng từ đầu sẽ tốn nhiều thời gian mà bạn không có.

Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng miễn phí này để đơn giản hóa quy trình của bạn, hoàn thiện tài liệu và điều chỉnh nhóm của bạn để ra mắt sản phẩm hoàn hảo.

Mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng là gì?

Mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng là một công cụ có cấu trúc sẵn sàng sử dụng cho giai đoạn cuối cùng của quá trình kiểm tra phần mềm. Mẫu này hướng dẫn người dùng cuối (hoặc đại diện của họ) qua các tình huống kiểm tra quan trọng để xác nhận rằng sản phẩm của bạn hoạt động như mong đợi trong cài đặt giống như sản xuất.

Không giống như các giai đoạn thử nghiệm khác, các mẫu này tập trung vào hành trình của người dùng và yêu cầu kinh doanh. Sử dụng cấu trúc nhất quán của chúng để tinh chỉnh các trường hợp thử nghiệm, ghi lại kết quả, phát hiện vấn đề và theo dõi tiến độ.

Đây là những gì làm cho chúng trở nên giá trị:

Đồng bộ hóa QA, nhà phát triển, quản lý sản phẩm và người dùng về định nghĩa thành công

Giảm sự hỗn loạn vào phút chót với các trường tích hợp sẵn cho các kịch bản thử nghiệm, tiêu chí chấp nhận và kết quả

Liên kết từng trường hợp thử nghiệm UAT với các yêu cầu kinh doanh cụ thể để đảm bảo phạm vi thử nghiệm toàn diện

Bảo quản hồ sơ tuân thủ để tham khảo trong tương lai hoặc đáp ứng yêu cầu tuân thủ

Ví dụ: giả sử nhóm của bạn đã xây dựng một luồng mua hàng mới trong ứng dụng thương mại điện tử của bạn. Mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng giúp bạn kiểm tra từng bước thử nghiệm — thêm vào giỏ hàng, áp dụng giảm giá, thanh toán và xác nhận đơn đặt hàng — trước khi khách hàng thực sự đầu tiên của bạn gặp phải lỗi.

Rõ ràng là UAT giúp bạn triển khai thông minh hơn, và các mẫu giúp quá trình này nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Nhưng điều gì phân biệt mẫu tốt nhất với các mẫu còn lại? Hãy cùng phân tích.

➡️ Đọc thêm: Cách tiến hành nghiên cứu người dùng

Các mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng (UAT) tốt nhất trong nháy mắt

Điều gì tạo nên một mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng tốt?

Nếu bạn đang kiểm tra tính khả dụng và sự chấp nhận của người dùng, mẫu của bạn cần phải làm nhiều hơn là chỉ đánh dấu vào các ô. Mẫu này phải hướng dẫn quá trình kiểm tra, điều phối nhóm của bạn và đưa ra phản hồi thực tế mà không làm chậm tiến độ công việc.

Dưới đây là những điều cần tìm trong một mẫu hỗ trợ quá trình UAT suôn sẻ:

Phạm vi UAT: Làm rõ những gì bạn đang kiểm tra. Một mẫu mạnh mẽ bao gồm các trường cho mục tiêu kinh doanh và vấn đề của người dùng mà nó giải quyết. Ví dụ: triển khai tính năng "Đặt hàng lại bằng một cú nhấp chuột" để đơn giản hóa việc mua hàng lặp lại và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng

Lập bản đồ yêu cầu: Gắn mỗi kịch bản với lý do của nó — yêu cầu tính năng, câu chuyện người dùng hoặc mục tiêu kinh doanh — để loại bỏ các điểm mù. Để thêm rõ ràng, hãy thêm mã nhận dạng trường hợp thử nghiệm duy nhất để theo dõi từng kịch bản trong bộ thử nghiệm của bạn

Tiêu chí chấp nhận: Xác định trước điều kiện đỗ/trượt cho mỗi thử nghiệm UAT. Phác thảo các bước thử nghiệm, ghi lại kết quả dự kiến và thực tế, đồng thời ghi lại kết quả cuối cùng

Tình huống người dùng: Tập trung vào quy trình làm việc thực tế, từ đầu đến cuối. Các tình huống phải phản ánh cách người dùng thực sự tương tác với tính năng trong bối cảnh. Đối với khóa học trực tuyến, điều đó có nghĩa là đăng ký, làm bài kiểm tra và tải xuống chứng chỉ mà không gặp trở ngại

Các cột mốc quan trọng: Theo dõi từng giai đoạn thực hiện UAT — từ lập kế hoạch và chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm đến thử nghiệm lại và ký kết. Một mẫu tốt nên nêu rõ các điểm kiểm tra chính, xác định tiêu chí kết thúc và ghi lại các kết quả quan trọng để báo cáo

Môi trường thử nghiệm: Đảm bảo môi trường thử nghiệm phản ánh điều kiện của môi trường sản xuất. Bao gồm tất cả các cấu hình thiết bị/trình duyệt, thông tin đăng nhập và bất kỳ dữ liệu thử nghiệm cần thiết nào để loại bỏ các lỗi giả

Ưu tiên và đang theo dõi: Xếp hạng các kịch bản thử nghiệm theo tác động kinh doanh, rủi ro hoặc độ phức tạp. Giúp nhóm của bạn tập trung vào các kế hoạch thử nghiệm UAT ưu tiên cao và đánh dấu các vấn đề có thể trì hoãn việc phát hành

Cộng tác nhóm: Thêm không gian cho ghi chú của người kiểm tra, nhận xét của các bên liên quan và phê duyệt — tất cả ở một nơi. Hiển thị thời gian thực giúp tăng tốc phản hồi của người dùng và quyết định tiếp tục/không tiếp tục để chu kỳ kiểm tra chấp nhận của người dùng thành công

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu UAT để bắt đầu thử nghiệm sớm hơn trong SDLC, thay vì chờ đến sprint cuối cùng. Cách tiếp cận thử nghiệm chuyển sang trái này giúp việc xác nhận gần hơn với thiết kế và phát triển, cho phép các nhóm thử nghiệm phát hiện vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Ví dụ, Vodafone đã áp dụng tư duy linh hoạt này và thấy rằng quá trình ra mắt nhanh hơn, ít lỗi hơn và chuyển giao suôn sẻ hơn. 💯

Mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng (UAT)

Trong UAT, độ chính xác là rất quan trọng — từ lập bản đồ các kịch bản thử nghiệm và chuẩn bị môi trường đến ghi lại kết quả và thu thập chữ ký xác nhận. Và khi bạn cân bằng các nỗ lực UAT giữa các nhóm sản phẩm, kỹ thuật và kinh doanh, các công cụ phân tán chỉ làm chậm tiến độ của bạn.

Sẵn sàng nâng cấp? Các mẫu kiểm tra chấp nhận của người dùng miễn phí này là điểm khởi đầu hoàn hảo.

1. Mẫu danh sách kiểm tra chấp nhận của người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức mọi nhiệm vụ, phê duyệt và vòng phản hồi UAT tại một nơi tập trung với Mẫu danh sách kiểm tra thử nghiệm chấp nhận của người dùng ClickUp

Bạn đang lên kế hoạch cho chu kỳ UAT đầu tiên hoặc cải thiện chu kỳ hiện tại? Mẫu danh sách kiểm tra kiểm tra chấp nhận của người dùng của ClickUp là công cụ khởi động nhanh tối ưu để lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện xác thực người dùng toàn diện.

Ngoài ra, mẫu này được cấu trúc trực quan để các nhóm đa chức năng như QA, nhà phân tích kinh doanh và nhà phát triển luôn đồng bộ trong suốt quá trình thử nghiệm. Tính năng theo dõi tập trung giúp tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính nhất quán trên mọi tính năng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gán ID từng trường hợp thử nghiệm cho chủ sở hữu phù hợp để chuyển giao suôn sẻ và thực hiện nhanh hơn

Sử dụng trạng thái được mã hóa bằng màu sắc và tự động hóa tích hợp để phát hiện sự chậm trễ sớm

Đơn giản hóa việc đánh giá sau thử nghiệm với các trường tiêu chuẩn hóa cho kết quả dự kiến và kết quả thực tế

Tùy chỉnh các mục danh sách kiểm tra và công việc con để phù hợp với quy trình làm việc của sản phẩm của bạn

🔑 Lý tưởng cho: Người kiểm tra QA, Scrum master và quản lý sản phẩm đang tìm kiếm mẫu kế hoạch kiểm tra UAT hợp lý, dựa trên danh sách kiểm tra và có thể mở rộng theo chu kỳ sprint.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: GenAI giúp tăng 20%–50% năng suất cho các nhà lãnh đạo phần mềm, và ClickUp Brain thực hiện điều đó chỉ trong vài giây. Chỉ cần nhập yêu cầu của bạn bằng tiếng Anh đơn giản, AI sẽ ngay lập tức biến nó thành một bản phác thảo dự án có cấu trúc!

2. Mẫu phê duyệt UAT của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tăng tốc quá trình phê duyệt và hoàn tất thử nghiệm với Mẫu phê duyệt UAT của ClickUp

Việc duy trì quá trình UAT diễn ra suôn sẻ là rất khó khi các phê duyệt bị chôn vùi trong hộp thư đến hoặc rải rác trên các bảng tính. Mẫu phê duyệt UAT của ClickUp tập hợp tất cả lại để bạn có thể ghi lại kết quả, liên kết các bên liên quan và nhận được sự chấp thuận mà không gặp rắc rối.

Nó bổ sung cấu trúc cho giai đoạn cuối cùng của quá trình thử nghiệm với các trường dành riêng cho kết quả thử nghiệm, tên các bên liên quan, vai trò của họ và dấu thời gian. Tính năng nhắc nhở và cập nhật trực tiếp tích hợp sẵn giúp mọi thứ luôn diễn ra suôn sẻ — mọi quyết định đều được ghi lại, phê duyệt và dễ dàng theo dõi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đơn giản hóa các đánh giá UAT cuối cùng với các định dạng chuẩn hóa để ra quyết định nhanh hơn

Loại bỏ sự nhầm lẫn về phiên bản với một nguồn duy nhất để theo dõi xác thực

Chỉ định quyền sở hữu rõ ràng để đảm bảo không có trường hợp thử nghiệm nào bị bỏ sót hoặc không được phê duyệt

Bảo quản hồ sơ tuân thủ để đơn giản hóa việc kiểm tra tuân thủ và đẩy nhanh quá trình đánh giá trong tương lai

🔑 Lý tưởng cho: Quản lý phát hành, trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng hoặc các nhóm tiếp xúc với khách hàng cần sự chấp thuận UAT chính thức để đảm bảo triển khai hoàn hảo.

🧠 Bạn có biết? NASA đã mất một tàu vũ trụ trị giá 327 triệu đô la vì một nhóm sử dụng đơn vị mét và nhóm khác sử dụng đơn vị Anh. Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Các trường hợp thử nghiệm chi tiết và giao tiếp rõ ràng là rất quan trọng. Đó là điều mà UAT tập trung vào — phát hiện sự mất kết nối trước khi chúng trở thành thảm họa.

3. Mẫu kiểm tra khả năng sử dụng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập thông tin chi tiết về trải nghiệm người dùng có thể hành động trực tiếp từ đối tượng mục tiêu của bạn với Mẫu kiểm tra khả năng sử dụng ClickUp

Kiểm tra khả năng sử dụng trả lời một câu hỏi quan trọng: Người dùng có thể dễ dàng điều hướng trang web, ứng dụng hoặc phần mềm của bạn không? Cho dù bạn đang kiểm tra tính rõ ràng của công việc hay phát hiện các lỗ hổng trong giao diện người dùng, giai đoạn này sẽ phát hiện ra những điểm mà người dùng thực tế gặp khó khăn và những gì cần cải thiện trước khi triển khai.

Hãy sử dụng Mẫu kiểm tra khả năng sử dụng ClickUp! Mẫu này giúp bạn chạy các phiên có cấu trúc với các trường tích hợp để thu thập phản hồi của người dùng theo thời gian thực. Mỗi phiên phù hợp với các mục tiêu cụ thể và nhân cách người dùng, để nhóm của bạn kiểm tra có mục đích, không dựa trên giả định.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bắt đầu các phiên nhanh hơn với các trường sẵn có cho mục tiêu, công việc, kết quả và ghi chú

Đồng bộ hóa các nhóm thiết kế, nghiên cứu và phát triển với các vòng phản hồi nhanh hơn để cải tiến liên tục

Ghi lại dữ liệu kiểm thử hành vi để xác định các vấn đề về trải nghiệm người dùng (UX) trong thời gian thực

Chuyển phản hồi thành bản sửa lỗi bằng cách gắn thẻ vấn đề, chỉ định người chịu trách nhiệm và cài đặt ưu tiên

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm UX/UI, nhà thiết kế sản phẩm và nhà phân tích kinh doanh muốn có những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động trực tiếp từ tương tác của người dùng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Có nhiều cách để kiểm tra khả năng sử dụng và phương pháp nghiên cứu người dùng mà bạn chọn sẽ quyết định kết quả bạn nhận được. ClickUp hỗ trợ các phiên kiểm tra sâu sắc với tính năng tự động hóa tích hợp, tích hợp liền mạch và cộng tác trực tiếp. Nâng cấp phiên dùng thử của bạn với: Bản đồ nhiệt để xác định các khu vực có nhiều nhấp chuột và khu vực không hoạt động 🔥

Kiểm tra Guerrilla để thu thập phản hồi ở cấp độ sản xuất một cách nhanh chóng 🏃‍♀️

Phát lại phiên để xem người dùng gặp khó khăn ở đâu trong thời gian thực 🎥 Muốn biết thêm ý tưởng? Hãy xem các ví dụ về kiểm tra khả năng sử dụng này và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn!

4. Mẫu trường hợp thử nghiệm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định, chỉ định và theo dõi mọi trường hợp thử nghiệm UAT một cách rõ ràng và có cấu trúc bằng cách sử dụng Mẫu trường hợp thử nghiệm ClickUp

Cốt lõi của kiểm tra chấp nhận là tạo/lập trường hợp kiểm tra cổ điển — chia nhỏ từng câu chuyện của người dùng thành các bước rõ ràng, có thể thực hiện được. Mẫu Trường hợp Kiểm tra ClickUp làm chính xác điều đó, thu hẹp khoảng cách giữa ý định của nhà phát triển và kỳ vọng của người dùng.

Mẫu trường hợp thử nghiệm UAT linh hoạt này bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết: ID trường hợp thử nghiệm, mô tả chi tiết, các bước thử nghiệm, kết quả mong đợi và kết quả thực tế. Nó cung cấp mọi thứ nhóm của bạn cần để ghi chép, chạy và theo dõi thử nghiệm chấp nhận của người dùng mà không cần phải qua lại nhiều lần.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung các nỗ lực QA với một không gian làm việc để quản lý các kịch bản thử nghiệm, kết quả và phản hồi

Theo dõi tiến độ trong các sprint với chế độ xem thời gian thực được tùy chỉnh cho thử nghiệm UAT

Chia sẻ kết quả thử nghiệm với các bên liên quan để đẩy nhanh quá trình ra quyết định

Xây dựng thư viện kế hoạch kiểm tra UAT có thể tái sử dụng để hỗ trợ các bản phát hành trong tương lai và cải thiện tính nhất quán của quá trình kiểm tra

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm QA, kỹ sư kiểm tra và quản lý dự án xây dựng mẫu kế hoạch kiểm tra UAT có thể mở rộng trong các giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển phần mềm.

✨ Mẹo hữu ích: Bạn đang quản lý UAT bằng mẫu trường hợp thử nghiệm GitHub? Mặc dù rất hữu ích cho việc kiểm soát phiên bản, nhưng các mẫu trường hợp thử nghiệm của ClickUp còn bổ sung thêm tính năng hiển thị mạnh mẽ, theo dõi thời gian thực và cộng tác — hoàn hảo cho các nhóm cần nhiều hơn là tài liệu!

5. Mẫu quản lý thử nghiệm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Có được khả năng hiển thị vào quy trình kiểm thử hệ thống từ đầu đến cuối với Mẫu quản lý kiểm thử ClickUp

Bạn đang quản lý hàng chục (hoặc hàng trăm) trường hợp hoặc kịch bản thử nghiệm UAT trong các giai đoạn thử nghiệm khác nhau? Mẫu quản lý thử nghiệm ClickUp cung cấp khả năng hiển thị từ đầu đến cuối bằng cách lồng ghép các trường hợp riêng lẻ vào các bộ thử nghiệm rộng hơn để giám sát toàn diện.

Các công cụ tích hợp sẵn, chẳng hạn như theo dõi trạng thái đỗ/trượt, phân công thử nghiệm và lập bản đồ lỗi, cho phép bạn chạy các chu kỳ thử nghiệm nhiều giai đoạn trên các nhóm mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mọi thứ đều được kết nối ở một nơi, từ thử nghiệm thăm dò đến hồi quy và UAT.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chạy các chu kỳ thử nghiệm nhiều giai đoạn mà không làm mất bối cảnh giữa các sprint

Giải quyết các vấn đề cản trở nhanh chóng thông qua hợp tác thời gian thực giữa QA, nhà phát triển và quản lý dự án — ngay từ trường hợp kiểm thử

Kết nối lỗi với các kịch bản kiểm thử và theo dõi quá trình khắc phục mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ

Duy trì bản ghi kiểm tra rõ ràng với Trường Tùy chỉnh, nhật ký lịch sử và nhận xét của các bên liên quan

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm đảm bảo chất lượng quản lý các quy trình công việc phức tạp cần một hệ thống quản lý thử nghiệm có thể mở rộng và một mẫu trường hợp thử nghiệm UAT mạnh mẽ kết hợp thành một.

Atrato, một công ty phần mềm dịch vụ tài chính, vận hành toàn bộ quy trình phát triển trong ClickUp và đạt được kết quả ấn tượng: Như Raúl Becerra, Giám đốc sản phẩm, Atrato, đã nói: Trước đây, mọi thứ thật điên rồ. Chúng tôi phát hành sản phẩm rồi lại phải thu hồi vì tính năng có quá nhiều lỗi và không được lên kế hoạch tốt. Số lượng lỗi được báo cáo đã giảm đáng kể và ClickUp giúp chúng tôi tránh được nhiều vấn đề. Trước đây, mọi thứ thật điên rồ. Chúng tôi phát hành sản phẩm rồi lại phải thu hồi vì tính năng có quá nhiều lỗi và không được lên kế hoạch tốt. Số lượng lỗi được báo cáo đã giảm đáng kể và ClickUp giúp chúng tôi tránh được nhiều vấn đề. Dưới đây là cách ClickUp trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển và cải thiện chất lượng của họ: phát triển sản phẩm nhanh hơn 30%* 🚀

Giảm 20% công việc thừa của nhà phát triển 💻

Giảm 24 giờ thời gian giải quyết vé ⏱️ Câu chuyện thành công này chứng minh một điều: ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất để tổ chức, thử nghiệm và phân phối phần mềm chất lượng cao.

➡️ Xem thêm: Cách tạo và triển khai danh sách kiểm tra QA

6. Mẫu đánh giá heuristic ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phát hiện các lỗi UX trước khi người dùng phát hiện ra bằng Mẫu đánh giá heuristic của ClickUp

Đôi khi, bạn không cần một UAT đầy đủ để phát hiện trải nghiệm xấu — bạn chỉ cần con mắt của chuyên gia và một khung công tác đã được chứng minh. Mẫu Đánh giá Heuristic của ClickUp giúp bạn thực hiện các cuộc kiểm tra nhanh chóng, có cấu trúc bằng cách sử dụng các nguyên tắc khả dụng đáng tin cậy, chẳng hạn như 10 heuristics của Nielsen.

Thay vì chờ người dùng chỉ ra các giao diện khó hiểu, mẫu này cho phép bạn phát hiện sớm các vấn đề. Điều này làm cho mẫu này trở nên hoàn hảo cho các đánh giá trước UAT, thiết kế lại sản phẩm hoặc sprint thiết kế nhanh.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các lỗ hổng về tính thân thiện với người dùng bằng hướng dẫn đánh giá heuristic tích hợp sẵn

Đánh giá các vấn đề theo mức độ nghiêm trọng, tác động đến kinh doanh hoặc tần suất để ưu tiên khắc phục

Đánh dấu kết quả theo tính năng, màn hình hoặc luồng công việc — hoàn hảo cho việc đánh giá thiết kế hoặc chuyển giao nhanh chóng

Đơn giản hóa phản hồi bằng cách hợp tác với các nhóm sản phẩm và phát triển trong một không gian làm việc

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà chiến lược UX, người đánh giá thiết kế và các nhóm nhanh nhẹn thực hiện kiểm tra giai đoạn đầu trước khi thử nghiệm chấp nhận của người dùng.

🔍 Bạn có biết? Đánh giá heuristic cũng nhằm mục đích cải thiện UX —tương tự như kiểm tra khả năng sử dụng—nhưng chúng không giống nhau. Trong khi kiểm tra khả năng sử dụng liên quan đến việc người dùng thực tế hoàn thành các công việc, đánh giá heuristic dựa trên việc các chuyên gia đánh giá giao diện dựa trên các nguyên tắc khả năng sử dụng. Sử dụng đánh giá heuristic ở giai đoạn thiết kế ban đầu hoặc khi bạn thiếu thời gian/nguồn lực

Sử dụng kiểm thử khả dụng khi xác thực hành vi trong môi trường thực tế — tốt nhất là trước khi ra mắt Kết hợp với nhau, chúng là một bộ đôi mạnh mẽ — phát hiện các điểm khó khăn cụ thể của người dùng để bạn có thể phân phối sản phẩm một cách thông minh hơn.

7. Mẫu câu chuyện người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bản đồ hóa mọi tính năng theo nhu cầu thực tế của người dùng với Mẫu câu chuyện người dùng ClickUp

Câu chuyện của người dùng là nền tảng của phần mềm chất lượng — nắm bắt ai, cái gì và tại sao đằng sau mỗi tính năng. Nắm bắt chúng sớm, bạn sẽ tránh được việc làm lại tốn thời gian và ngân sách. Phát hiện một yêu cầu bị bỏ sót trong kế hoạch rẻ hơn 10–200 lần so với sửa chữa trong quá trình sản xuất.

Đó là lúc Mẫu câu chuyện người dùng ClickUp phát huy tác dụng! Mẫu này thay thế các yêu cầu rời rạc và thông số kỹ thuật mơ hồ bằng định dạng có thể lặp lại, giúp làm rõ ý định, bối cảnh và quy tắc thành công của người dùng, để nhóm của bạn có thể xây dựng đúng ngay từ lần đầu tiên.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo các tiêu chí chấp nhận tập trung vào người dùng, có thể chuyển đổi một cách tự nhiên thành các trường hợp thử nghiệm UAT

Thêm ước tính nỗ lực và thời hạn để ưu tiên những việc quan trọng nhất

Biến ý tưởng sản phẩm thành công việc có thể thực hiện được mà các nhà phát triển có thể xây dựng mà không cần phỏng đoán

Chia nhỏ câu chuyện thành các công việc con và theo dõi tiến độ một cách trực quan với chế độ xem Danh sách, Bảng hoặc Dòng thời gian

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý sản phẩm, nhà phân tích hoặc các nhóm làm việc nhanh cần các câu chuyện người dùng có cấu trúc để thúc đẩy sự rõ ràng, thống nhất và giao hàng nhanh hơn.

Đôi khi, bạn bắt đầu với một câu chuyện của người dùng, nhưng đến cuối chu kỳ phát triển, không ai còn nhớ hoặc tìm thấy các tệp phù hợp. 🤦🏾‍♀️ Điều này có thể xảy ra, nhưng chúng tôi có giải pháp! 👇🏼

8. Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi, phân loại và sửa lỗi nhanh hơn với mẫu theo dõi lỗi và vấn đề của ClickUp

Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề của ClickUp tích hợp mọi thứ, cung cấp một hệ thống hợp lý để ghi nhật ký, sắp xếp và ưu tiên các lỗi.

Các vấn đề mới sẽ được chuyển vào danh sách "Lỗi đã báo cáo", kèm theo tất cả thông tin cần thiết để các nhà phát triển khắc phục sự cố ngay lập tức. Bạn cũng sẽ nhận được danh sách "Giới hạn & Giải pháp thay thế" để theo dõi các vấn đề đã biết và các bản sửa lỗi tạm thời.

Điểm hay nhất? Tài liệu nhóm tích hợp sẵn giúp bạn chuẩn hóa các bước phân loại, giao thức báo cáo hoặc quy trình chuyển cấp, giúp mọi người luôn thống nhất từ báo cáo đến giải quyết.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động hóa việc tạo/lập công việc từ biểu mẫu tiếp nhận lỗi để giảm nhập liệu thủ công và tăng tốc độ phân loại

Sử dụng mối quan hệ công việc để liên kết các vấn đề, trở ngại và bản sửa lỗi có liên quan giữa các nhóm

Lọc chế độ xem theo ưu tiên, nhà phát triển được chỉ định hoặc chu kỳ sprint để tập trung cao độ trong các cuộc họp đứng

Theo dõi dòng thời gian giải quyết bằng tính năng theo dõi thời gian và Trường Tùy chỉnh cho trạng thái sửa chữa

🔑 Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ, đội phân loại và trưởng nhóm kỹ thuật quản lý lỗi trực tiếp, bản sửa lỗi khẩn cấp và phản hồi UAT trong môi trường phát triển nhanh.

🔍 Bạn có biết? Việc gỡ lỗi tiêu tốn 620 triệu giờ làm việc của các nhà phát triển mỗi năm, chủ yếu do các báo cáo phân tán, các công cụ bị cô lập và thiếu rõ ràng.

Khi phát hiện ra một lỗi khó chịu, hãy ghi chép lại một cách chi tiết. Dưới đây là cách viết báo cáo lỗi hiệu quả:

➡️ Đọc thêm: Mẫu và biểu mẫu báo cáo lỗi miễn phí để theo dõi lỗi

9. Mẫu thử nghiệm A/B của ClickUp

Tải mẫu miễn phí So sánh phản ứng của người dùng thực tế và chọn phiên bản chiến thắng với Mẫu thử nghiệm A/B của ClickUp

Thử nghiệm A/B so sánh hai hoặc nhiều phiên bản của một tính năng, luồng hoặc trang bằng cách đo lường hành vi của người dùng cuối. Mặc dù thường được sử dụng trong tiếp thị, nhưng nó cũng có giá trị không kém đối với các nhóm sản phẩm, UX và phát triển trong việc tinh chỉnh trải nghiệm người dùng.

Điều đó khiến Mẫu Thử nghiệm A/B của ClickUp trở thành một giá trị bổ sung không thể thiếu trong bộ công cụ UAT của bạn. Nó mang lại cấu trúc cho các thử nghiệm của bạn, giúp bạn xác định giả thuyết, thiết lập các chỉ số thành công và theo dõi hiệu suất trên các phiên bản, tất cả trong một không gian làm việc có tổ chức.

Với các chế độ xem, theo dõi phiên bản và trường hiệu suất tích hợp sẵn, bạn sẽ biết những gì đang hoạt động, những gì không và những gì cần kiểm tra tiếp theo.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các biến thể thử nghiệm (Phiên bản A, B hoặc hơn), đặt giả thuyết và tiêu chí thành công, đồng thời theo dõi các chỉ số

Hình dung dòng thời gian và các giai đoạn thử nghiệm với chế độ xem Lịch và Dòng thời gian

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ từ lập kế hoạch đến phân tích sau khi hoàn thành

Lưu giữ tất cả kết quả, phản hồi và kinh nghiệm học được ở một nơi để đưa ra quyết định nhanh chóng, dựa trên dữ liệu

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm, UX và QA thử nghiệm các bố cục, tính năng hoặc luồng người dùng khác nhau trong giai đoạn trước khi ra mắt để xem người dùng phản hồi tốt nhất với gì.

10. Mẫu kiểm tra ma trận truy xuất nguồn gốc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kết nối mọi yêu cầu với một trường hợp thử nghiệm — và lấp đầy mọi lỗ hổng — với Mẫu thử nghiệm ma trận truy xuất nguồn gốc ClickUp

Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) liên kết mọi yêu cầu kinh doanh với một trường hợp thử nghiệm. Trong UAT có rủi ro cao, tính hiển thị này đảm bảo bạn đang xây dựng những gì doanh nghiệp cần và chứng minh điều đó.

Mẫu kiểm tra ma trận truy xuất nguồn gốc ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng. Thay vì các bảng tính rải rác, bạn sẽ có chế độ xem tập trung về các yêu cầu, trường hợp kiểm tra và kết quả — với tính năng theo dõi tiến độ và kiểm tra tích hợp sẵn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi trạng thái đỗ/trượt/bị chặn và tỷ lệ thành công trong nháy mắt với Trường Tùy chỉnh

Bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ với nhật ký phê duyệt và cập nhật thời gian thực

Phát hiện sớm các lỗ hổng trong phạm vi kiểm thử thông qua các liên kết có thể theo dõi giữa các bài kiểm thử và yêu cầu

Thay thế RTM tĩnh bằng theo dõi động, hợp tác giữa các nhóm

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm QA và tuân thủ trong các ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ hoặc các dự án có rủi ro cao, nơi mà phạm vi kiểm tra toàn diện, khả năng truy xuất nguồn gốc và ký xác nhận là không thể thỏa hiệp.

🔍 Thông tin thú vị: Sản phẩm của bạn thường trải qua các loại kiểm tra phần mềm khác nhau trước khi người dùng sử dụng. Các kiểm tra này phát hiện lỗi, lỗ hổng bảo mật và vấn đề về hiệu suất, để kiểm tra UAT của bạn tập trung vào những điều quan trọng: khả năng sử dụng và giá trị kinh doanh.

11. Mẫu nhật ký thay đổi phần mềm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ với mọi bản cập nhật, bản sửa lỗi và tính năng mới bằng cách sử dụng Mẫu nhật ký thay đổi phần mềm ClickUp

Điều gì đã thay đổi giữa các bản dựng? Tại sao tính năng này hoạt động khác? Các nhóm QA, nhà phát triển và các bên liên quan luôn đặt ra những câu hỏi này — và Mẫu nhật ký thay đổi phần mềm ClickUp cung cấp cho họ câu trả lời ngay lập tức.

Nó ghi lại các bản cập nhật phần mềm theo thứ tự thời gian, chi tiết ai đã thực hiện thay đổi, những gì đã được thêm hoặc sửa và lý do tại sao nó xảy ra. Không cần phải tìm kiếm trong lịch sử commit hoặc ping đồng nghiệp để tìm kiếm bối cảnh. Chỉ cần một dòng thời gian rõ ràng, trực quan mà mọi người đều có thể tin tưởng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các tính năng, sửa lỗi và thay đổi bằng các mục nhập có ghi ngày tháng và thẻ phiên bản

Thêm bối cảnh phong phú với các trường cho tác giả, lý do thay đổi và các thành phần bị ảnh hưởng

Liên kết các bản cập nhật với công việc, sprint hoặc bản phát hành để mọi người có thể xem toàn bộ câu chuyện

Theo dõi các phiên bản để lập kế hoạch khôi phục và kiểm tra chất lượng sau khi phát hành

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm và QA quản lý các bản phát hành thường xuyên, đảm bảo người kiểm tra có đầy đủ thông tin về mọi thay đổi.

➡️ Đọc thêm: Mẫu đánh giá phần mềm miễn phí

12. Mẫu phát triển phần mềm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng, thử nghiệm và ra mắt sản phẩm — tất cả trong một không gian làm việc với Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp

Phát triển phần mềm không chỉ là viết mã — mà còn là điều chỉnh mục tiêu sản phẩm, phối hợp các sprint, quản lý QA và giao hàng đúng hạn. Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp kết hợp tất cả mọi thứ trong một không gian làm việc thống nhất.

Sử dụng nó để hợp lý hóa quy trình làm việc Agile của bạn, cho dù bạn theo phương pháp Scrum, Kanban hay phương pháp kết hợp. Mọi thứ đã được vạch ra sẵn, từ các bảng công việc tồn đọng và bảng sprint đến các thư mục thiết kế và nhật ký thử nghiệm, để các nhóm của bạn luôn thống nhất và sản phẩm của bạn luôn đi đúng hướng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi mọi tính năng từ công việc tồn đọng đến phát hành với các công việc được liên kết chéo và bảng điều khiển thời gian thực

Ngăn chặn các điểm nghẽn bằng cách trực quan hóa các phụ thuộc và chuyển giao giữa các nhóm

Tập trung sprint, QA, thiết kế và phân loại lỗi trong một không gian duy nhất

Đồng bộ hóa với các công cụ như GitHub, Figma và Slack để loại bỏ việc chuyển đổi bối cảnh

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm phát triển phần mềm đa chức năng quản lý các dự án phức tạp — từ lập kế hoạch và thiết kế đến thử nghiệm, giao hàng và lặp lại.

🔍 Bạn có biết? Năm 1947, huyền thoại máy tính Grace Murray Hopper đã tìm thấy một con bướm đêm thật sự bên trong một rơle máy tính. Cô dán nó vào sổ nhật ký của mình, và đó là cách mà việc gỡ lỗi ra đời. 🐛💻

Phát hành phần mềm mà người dùng muốn (và yêu thích) với Clickup

Kiểm tra chấp nhận của người dùng không phải là một hộp kiểm. Là một quy trình, đây là cơ hội tốt nhất để bạn chứng minh rằng phần mềm hoạt động như mong đợi của người dùng cuối.

Và khi bạn có sẵn các mẫu UAT phù hợp, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro và đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm vào hoạt động.

Từ các trường hợp thử nghiệm và danh sách kiểm tra đến các bản ký kết, phân loại và ghi chú phát hành, ClickUp cung cấp cho mọi nhóm, từ QA đến sản phẩm, các công cụ để di chuyển nhanh hơn và ra mắt thông minh hơn. Ra mắt lớn hay sửa chữa nhanh, đội ngũ Agile hay nhóm đa chức năng — nó linh hoạt theo quy trình làm việc của nhóm bạn.

Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay và biến quy trình UAT thành lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của bạn!