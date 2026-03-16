Focalboard hay ClickUp: Công cụ nào phù hợp với nhóm của bạn?

Lựa chọn giữa Focalboard và ClickUp về cơ bản là quyết định xem bạn thích việc bảo trì máy chủ đến mức nào. Nếu nhóm của bạn có đủ nguồn lực CNTT để xử lý gánh nặng vận hành của việc tự lưu trữ, Focalboard là lựa chọn lý tưởng.

Nhưng nếu bạn muốn dành năng lượng đó cho công việc thực tế, ClickUp là giải pháp "cắm là chạy" lý tưởng.

Hướng dẫn này sẽ so sánh Focalboard và ClickUp, phân tích cách mỗi nền tảng xử lý các tính năng AI và công cụ hợp tác để giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

So sánh nhanh giữa Focalboard và ClickUp

Tính năng / Danh mục ClickUp Focalboard Phương pháp cốt lõi Không gian Làm việc AI tích hợp, kết hợp công việc, tài liệu và trò chuyện trên một nền tảng được hỗ trợ bởi AI Công cụ bảng Kanban mã nguồn mở tập trung vào theo dõi công việc và dự án Khả năng AI ClickUp Brain để viết, tóm tắt, tạo công việc và truy xuất kiến thức; ClickUp Super Agents và Certified Agents để tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối Không có tính năng AI tích hợp sẵn; phụ thuộc vào tích hợp qua Mattermost để sử dụng các tiện ích bổ sung AI Mô hình lưu trữ Phần mềm SaaS lưu trữ trên đám mây với bảo mật cấp doanh nghiệp Triển khai tự lưu trữ hoặc tích hợp với Mattermost Kích thước nhóm Phù hợp nhất cho các nhóm mọi kích thước: cá nhân, nhóm nhỏ và các tổ chức từ quy mô vừa đến doanh nghiệp lớn Phù hợp nhất cho các nhóm kỹ thuật có kích thước nhỏ đến trung bình, quen thuộc với việc tự lưu trữ Bảo trì Được ClickUp quản lý hoàn toàn (cập nhật, bảo mật và sao lưu) Được xử lý bởi bộ phận CNTT nội bộ của bạn (cập nhật bản vá máy chủ, thời gian hoạt động và quản lý cơ sở dữ liệu) Giá cả Các kế hoạch linh hoạt phù hợp với mọi kích thước nhóm Nguồn mở (Giấy phép MIT)

Tổng quan về ClickUp

ClickUp là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới được thiết kế để loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ. Làm thế nào để đạt được điều đó? Thay vì duy trì các ứng dụng riêng biệt cho tài liệu, trò chuyện và thiết lập mục tiêu, bạn sử dụng ClickUp để quản lý mọi giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện dự án tại một nơi duy nhất.

Việc tích hợp này cho phép các nhóm soạn thảo tài liệu và trao đổi thông tin ngay trong cùng một chế độ xem nơi họ đang theo dõi tiến độ công việc. Nhờ đó, bối cảnh của dự án luôn hiện diện ngay tại nơi công việc được thực hiện.

Và điều gì khiến nó mạnh mẽ hơn hẳn so với bất kỳ nền tảng quản lý công việc hợp tác nào? Đó chính là Trí tuệ nhân tạo theo ngữ cảnh (Contextual AI), kết hợp các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và dự án của bạn để mang đến những câu trả lời phù hợp vào đúng thời điểm.

ClickUp Brain : Tích hợp trợ lý AI nhận biết ngữ cảnh vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn để hỗ trợ viết lách, tóm tắt cuộc họp, tạo công việc và tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức từ dữ liệu trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Nhiều chế độ xem cho quản lý dự án : Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch, Dòng thời gian và Khối lượng công việc để phù hợp với cách suy nghĩ và làm việc của nhóm bạn

ClickUp Docs : Tạo và cộng tác trên các tài liệu được kết nối trực tiếp với các công việc của bạn, giúp xóa bỏ khoảng cách giữa kế hoạch và thực thi

Tự động hóa ClickUp : Tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh để kích hoạt các hành động dựa trên thay đổi trạng thái, ngày đáo hạn hoặc người được giao nhiệm vụ, từ đó giảm bớt công việc thủ công lặp đi lặp lại

Tích hợp ClickUp : Kết nối với hàng nghìn công cụ, bao gồm Slack, GitHub, Google Drive và Figma, để đồng bộ toàn bộ công việc của bạn

Độ khó tiếp cận: Số lượng tính năng phong phú có thể khiến các nhóm chỉ cần theo dõi công việc cơ bản cảm thấy choáng ngợp

Phụ thuộc vào đám mây: Nền tảng này yêu cầu kết nối internet và không được thiết kế cho các môi trường hoàn toàn ngoại tuyến hoặc cách ly mạng.

Độ phức tạp khi tùy chỉnh: Các không gian làm việc có khả năng tùy chỉnh cao có thể đòi hỏi một chút thời gian thiết lập ban đầu để phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc cụ thể của nhóm bạn

📮ClickUp Insight: Giải pháp lý tưởng để xử lý quá nhiều tab là gì? 33% người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn có một AI có thể ghi nhớ mọi thứ và hiển thị lại theo yêu cầu. Mong muốn được giảm bớt gánh nặng nhận thức trong công việc của chúng ta thể hiện rõ ở đây: hãy tưởng tượng bạn có thể tin tưởng vào một hệ thống để lưu trữ kiến thức, nhờ đó bộ não của chúng ta không phải làm việc quá sức. ✨ ClickUp Brain mang đến chính xác điều đó, cho phép bạn ghi lại, lưu trữ và truy xuất ý tưởng từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc hoặc các ứng dụng kết nối của bạn bất cứ khi nào bạn cần. Đây là bộ não thứ hai và là nơi để bạn chia sẻ ý tưởng!

📮ClickUp Insight: Giải pháp lý tưởng để xử lý quá nhiều tab là gì? 33% người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn có một AI có thể ghi nhớ mọi thứ và hiển thị lại theo yêu cầu. Mong muốn được giảm bớt gánh nặng nhận thức trong công việc của chúng ta thể hiện rõ ở đây: hãy tưởng tượng bạn có thể tin tưởng vào một hệ thống để lưu trữ kiến thức, nhờ đó bộ não của chúng ta không phải làm việc quá sức. ✨ ClickUp Brain mang đến chính xác điều đó, cho phép bạn ghi lại, lưu trữ và truy xuất ý tưởng từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc hoặc các ứng dụng kết nối của bạn bất cứ khi nào bạn cần. Đây là bộ não thứ hai và là nơi để bạn chia sẻ ý tưởng!

Tổng quan về Focalboard

Focalboard cung cấp giao diện đơn giản, gọn nhẹ với các bảng Kanban, bảng dữ liệu và chế độ xem dạng gallery. Công cụ này thu hút các nhóm ưu tiên quyền kiểm soát dữ liệu hơn hết thảy, nhưng thẻ "miễn phí" đó cũng có thể gây hiểu lầm.

Mặc dù phần mềm này là mã nguồn mở, nhưng chi phí lớn nhất của bạn nằm ở khoản nợ kỹ thuật do tự lưu trữ. Vì bạn đang chạy Focalboard trên máy chủ của riêng mình thông qua Docker hoặc cài đặt cục bộ, nên nhóm của bạn hiện phải chịu trách nhiệm về bảo trì máy chủ, các bản vá lỗi bảo mật và sao lưu. Điều này có thể làm cạn kiệt các nguồn lực kỹ thuật.

Điểm thu hút chính của nó là dành cho các nhà phát triển và nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu và hạ tầng của mình. Tuy nhiên, sự kiểm soát này đi kèm với chi phí vận hành đáng kể, vì dự án độc lập này hiện chủ yếu được hỗ trợ bởi cộng đồng. Điều này khiến các bản cập nhật chính thức trở nên thưa thớt, làm lu mờ những lợi ích về bảo mật.

Ưu điểm:

Nguồn mở: Phần mềm được cấp phép theo giấy phép MIT, cho phép nhóm của bạn kiểm tra, sửa đổi và mở rộng mã nguồn khi cần thiết

Triển khai tự lưu trữ: Bạn có thể chạy ứng dụng trên máy chủ của riêng mình bằng Docker hoặc các phương pháp khác, giúp lưu trữ toàn bộ dữ liệu dự án trong hạ tầng của chính bạn

Tích hợp Mattermost: Công cụ này kết nối sẵn với Mattermost, đây là một điểm cộng cho các nhóm đã sử dụng nền tảng giao tiếp này

Nhiều chế độ xem: Công cụ này cung cấp bảng Kanban, chế độ xem bảng và bố cục dạng thư viện để phù hợp với các sở thích khác nhau về cách hiển thị công việc

Gọn nhẹ và tập trung: Bộ tính năng tối giản giúp giao diện đơn giản và giảm thiểu gánh nặng hiệu suất

Nhược điểm:

Không có AI tích hợp sẵn: Công cụ này thiếu các tính năng AI tích hợp sẵn để tự động hóa, hỗ trợ viết hoặc quản lý công việc thông minh

Giới hạn tích hợp: Số lượng kết nối với các nền tảng bên thứ ba ít hơn nhiều so với các nền tảng thương mại, và hầu hết đều yêu cầu phát triển tùy chỉnh

Trách nhiệm bảo trì: Tự lưu trữ có nghĩa là nhóm của bạn chịu trách nhiệm về tất cả các bản cập nhật, sao lưu, bản vá bảo mật và quản lý hạ tầng

Sự không chắc chắn về phát triển: Sau khi Mattermost được mua lại và có những thay đổi về sản phẩm, dự án Focalboard độc lập đã chứng kiến sự sụt giảm trong hoạt động phát triển

So sánh tính năng giữa ClickUp và Focalboard

Để hiểu rõ điểm mạnh thực sự của từng nền tảng và nền tảng nào phù hợp với quy trình làm việc của bạn, hãy chú ý kỹ vào bảng so sánh tính năng dưới đây. Chúng tôi sẽ đánh giá cách mỗi công cụ xử lý các nhu cầu quản lý dự án cốt lõi mà nhóm của bạn phải đối mặt hàng ngày.

Khả năng AI và tự động hóa

Nếu nhóm của bạn đang dành hàng giờ cho các công việc thủ công lặp đi lặp lại, chẳng hạn như cập nhật trạng thái và các công việc con định kỳ, bạn đang lãng phí thời gian vì những rắc rối hành chính.

Và chi phí khi khiến nhóm của bạn bị phân tâm khỏi công việc chiến lược, có tác động lớn như mong đợi là bao nhiêu? Các công ty chỉ với 100 nhân viên đã mất khoảng 420.000 đô la mỗi năm do thông tin truyền đạt sai lệch và các công cụ không kết nối với nhau!

Vậy, điều gì có thể ngăn cản điều này?

Chúng tôi phát hiện ra rằng 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ để thực hiện công việc chuyên sâu và tập trung.

ClickUp Brain

ClickUp thực hiện điều này thông qua ClickUp Brain, lớp AI tích hợp sẵn giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trên các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện của bạn. Thay vì phải soạn thảo kế hoạch dự án hoặc tóm tắt các chủ đề bình luận dài một cách thủ công, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tự động hóa các công việc này ngay lập tức.

Sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi các đoạn âm thanh và video thành văn bản, biến tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trò chuyện thành công việc, và tóm tắt các cuộc thảo luận, tài liệu và chủ đề tin nhắn trò chuyện mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn

Dưới đây là một cái nhìn sơ lược về các tác vụ khác nhau mà bạn có thể thực hiện với ClickUp AI:

Tập trung kiến thức với Brain MAX : Sử dụng các mô hình AI cao cấp để truy vấn trên toàn bộ không gian làm việc và các ứng dụng bên ngoài được kết nối với ClickUp để nhận được câu trả lời tức thì và phù hợp với ngữ cảnh

Tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn: Tìm kiếm các tệp, chủ đề tin nhắn và cuộc hội thoại bị chôn vùi trong các công cụ bên ngoài như Slack, Google Drive và Gmail từ một công cụ Tìm kiếm AI Doanh nghiệp duy nhất

Tạo công việc bằng AI: Tạo các công việc con từ tên công việc đơn giản hoặc tạo các mục hành động từ văn bản được đánh dấu trong bình luận/tin nhắn trò chuyện hoặc ClickUp tài liệu

Ghi chép cuộc họp với AI Notetaker : Tạo bản ghi chép có thể tìm kiếm và tóm tắt tự động, biến các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành các công việc có thể thực hiện được

Tìm kiếm kiến thức bằng AI: Đặt câu hỏi trực tiếp trong không gian làm việc của bạn bằng cách gõ @brain và nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh dựa trên các nhiệm vụ và tài liệu ClickUp của bạn

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi giữa các mô hình như ChatGPT và Claude mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Điều này cho phép bạn chọn công cụ suy luận phù hợp với từng công việc, chẳng hạn như sử dụng Claude cho các văn bản tinh tế hoặc GPT cho các logic phức tạp, mà không cần phải trả phí cho các gói đăng ký AI riêng biệt. Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain

Các chuyên gia ClickUp

Và khi bạn muốn tự động hóa không chỉ một bước mà toàn bộ quy trình làm việc, hãy thử ClickUp Super Agents.

Thay vì chỉ kích hoạt một hành động AI duy nhất, Super Agents sẽ phối hợp nhiều bước khác nhau trong không gian làm việc của bạn. Hãy xem chúng như những đồng đội AI hiểu rõ bối cảnh không gian làm việc của bạn và có thể làm được nhiều hơn những gì con người có thể làm. Sau khi được cấu hình, chúng có thể theo dõi các tín hiệu kích hoạt cụ thể (như cuộc họp kết thúc, biểu mẫu được nộp/gửi hoặc trạng thái công việc thay đổi) và ngay lập tức thực hiện chuỗi hành động tiếp theo.

📌 Ví dụ, hãy tưởng tượng một Project Manager Super Agent đang hoạt động trong không gian làm việc của bạn.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Khi bạn thêm bản tóm tắt dự án mới vào một tài liệu, Agent sẽ đọc nó và tạo kế hoạch dự án.

Nó tự động tạo các nhiệm vụ ClickUp, công việc con và hạn chót. Sau đó, nó phân công công việc cho các nhà thiết kế, biên tập viên và nhà phát triển dựa trên vai trò. Nó cũng liên kết các nhiệm vụ với các tài liệu và tài nguyên liên quan.

Khi công việc tiến triển, Agent theo dõi các cập nhật công việc. Nếu có công việc bị trễ, hệ thống sẽ đánh dấu sự chậm trễ và thông báo cho người phụ trách. Hệ thống tự động đăng tóm tắt tiến độ hàng tuần trong kênh dự án.

Cuối cùng, khi dự án kết thúc, nó sẽ tổng hợp một báo cáo cuối cùng.

🌟 Kết quả thực tế: Các công ty như Bell Direct đã sử dụng Super Agents để phân loại hơn 800 email mỗi ngày, giúp tăng 20% hiệu quả hoạt động!

🔎 Bạn có biết? 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ sớm có tính năng trợ lý AI chuyên dụng cho từng công việc. Điều này sẽ cải thiện tinh thần đồng đội và hiệu quả quy trình làm việc, khiến “ngay bây giờ” là thời điểm thích hợp để chuẩn bị, giúp bạn không bị tụt hậu so với các đồng nghiệp.

🎥 Xem video này để trải nghiệm những việc cần làm của Super Agents đối với bạn:

Tự động hóa dựa trên quy tắc

Ngoài sự hỗ trợ của AI, bạn có thể xây dựng các quy trình làm việc dựa trên quy tắc với ClickUp Automations. Các tính năng tự động hóa này sẽ kích hoạt các hành động khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như khi trạng thái thay đổi, ngày đáo hạn đến hoặc người được giao mới được thêm vào. Điều này đảm bảo các quy trình diễn ra trơn tru ở chế độ nền, giúp nhóm của bạn tập trung vào những việc quan trọng.

Không biết bắt đầu từ đâu và nên tự động hóa điều gì? Hãy chọn một mẫu từ thư viện hơn 100 mẫu tự động hóa có sẵn trong ClickUp. Hoặc tạo quy trình tự động hóa bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Brain!

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành công việc trơn tru với ClickUp tự động hóa

Mặt khác, Focalboard không tích hợp bất kỳ tính năng AI gốc nào hay tự động hóa sẵn có. Vì đây là một công cụ mã nguồn mở nhẹ, bạn sẽ phải thực hiện tất cả các công việc quản lý tác vụ (từ cập nhật trạng thái đến tạo quy trình công việc định kỳ) theo cách thủ công.

⚠️Bạn có thể thử tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh trong Focalboard thông qua API của nền tảng này. Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp các tính năng thông minh sẵn có để giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhóm của bạn.

🏆 Kết luận: ClickUp mang lại lợi thế rõ rệt cho các nhóm muốn nâng cao năng suất nhờ tích hợp AI và tự động hóa. Focalboard là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cảm thấy thoải mái với các quy trình thủ công hoặc có đủ nguồn lực để xây dựng các giải pháp tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh của riêng mình.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó tại công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu tích hợp liền mạch, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba mối lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó tại công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu tích hợp liền mạch, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba mối lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Các chế độ xem quản lý công việc và quản lý dự án

Một chế độ xem chung cho tất cả không phù hợp với mọi người. Các kỹ sư của bạn có thể thích danh sách đơn giản, trong khi các quản lý dự án có thể cần biểu đồ Gantt để lập kế hoạch dòng thời gian. Điều này buộc mọi người phải sử dụng các giải pháp tạm thời gây phiền toái với bảng tính và các công cụ khác.

Các chế độ xem (Views) của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn hiển thị cùng một dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau mà không cần phải tái cấu trúc dự án. Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem quản lý tài nguyên tổng quan hoặc danh sách kiểm tra đơn giản để phù hợp với vai trò cụ thể của mình.

Chọn trong số hơn 15 chế độ xem dự án trong ClickUp

Hãy thoải mái lựa chọn giữa hơn 15 chế độ xem khác nhau. Dưới đây là một số thông tin về một vài trong số đó:

ClickUp cho phép bạn lưu và chia sẻ các cấu hình tùy chỉnh với nhóm của mình. Điều này đảm bảo mọi người đều truy cập cùng một dữ liệu đã được lọc mà không cần phải cài đặt lại từ đầu. Mỗi chế độ xem đều bao gồm các tùy chọn lọc, sắp xếp và nhóm chi tiết, giúp bạn tập trung vào các chi tiết cụ thể của dự án.

Các Trường Tùy chỉnh hỗ trợ tính linh hoạt này. Chúng cho phép bạn theo dõi các điểm dữ liệu cụ thể cho quy trình làm việc của mình trực tiếp trong bất kỳ chế độ xem nào bạn chọn.

ClickUp Tasks là công cụ lý tưởng để chia nhỏ các dự án lớn và phức tạp thành các nhiệm vụ hành động dễ quản lý. Các công việc con và Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn theo dõi ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Đồng thời, bạn có thể sử dụng Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi chính xác giai đoạn mà mỗi sản phẩm đầu ra đang ở: Việc cần làm, đang thực hiện, đã hoàn thành… và mọi giai đoạn khác ở giữa.

Theo dõi thời gian trong các nhiệm vụ ClickUp đồng thời tạo các Trường Tùy chỉnh để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về quy trình làm việc

Đối với công việc có tính thời gian cao, tính năng Theo dõi Thời gian tích hợp và chế độ xem Gantt kéo-thả cho phép bạn lập bản đồ các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và điều chỉnh dòng thời gian ngay lập tức. Điều này đảm bảo rằng dù bạn đang quản lý một danh sách việc cần làm đơn giản hay một chiến dịch ra mắt sản phẩm liên quan đến nhiều bộ phận, bối cảnh công việc vẫn được thống nhất và dễ dàng truy cập.

Khác với các chế độ xem đa dạng của ClickUp, Focalboard tập trung vào bốn chế độ xem cốt lõi: Kanban, bảng, lịch và thư viện. Như bạn có thể dự đoán, các chế độ xem này phù hợp hơn với việc theo dõi dự án đơn giản hơn là quản lý tài nguyên phức tạp.

Bảng Kanban đóng vai trò là không gian làm việc chính, nơi các thẻ bao gồm các thuộc tính tiêu chuẩn, danh sách kiểm tra và bình luận.

🏆 Kết luận: ClickUp cung cấp độ sâu kiến trúc cần thiết cho các dự án liên bộ phận đòi hỏi nhiều góc nhìn khác nhau về cùng một dữ liệu. Focalboard phù hợp hơn với các nhóm kỹ thuật nhỏ hơn, những người muốn một bảng điều khiển mã nguồn mở, nhẹ nhàng và không cần các tính năng nâng cao như biểu đồ Gantt hay quản lý khối lượng công việc.

Khi các cuộc hội thoại về dự án bị phân tán trên Slack, các chủ đề email và các bình luận ngẫu nhiên về công việc, các quyết định chắc chắn sẽ bị bỏ sót. Ví dụ, một nhân viên trung bình chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày — gần 4 giờ mỗi tuần dành cho việc tập trung lại. Sự phân tán công việc như vậy khiến việc giữ cho mọi người đồng bộ hoặc giúp các thành viên mới bắt kịp tiến độ trở nên gần như bất khả thi.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung sự hợp tác của nhóm vào một không gian làm việc duy nhất, nơi giao tiếp luôn kết nối với công việc thực tế, nhờ vào:

ClickUp Chat : Tham gia các cuộc hội thoại thời gian thực qua tin nhắn trực tiếp hoặc các kênh chuyên dụng được liên kết với các dự án và công việc của bạn, giúp bạn không bao giờ phải chuyển sang ứng dụng khác

Bình luận công việc : Giữ cho các cuộc thảo luận được tổ chức gọn gàng với các phản hồi theo chủ đề, tệp đính kèm và @đề cập để thông báo cho các thành viên cụ thể trong nhóm

Sử dụng @đề cập của ClickUp ở bất kỳ đâu trong hệ sinh thái để thông báo cho thành viên trong nhóm hoặc Super Agent

ClickUp Docs: Tạo và chỉnh sửa kế hoạch dự án, ghi chú cuộc họp và wiki với tính năng chỉnh sửa cộng tác thời gian thực, đảm bảo mọi người đều làm việc dựa trên phiên bản mới nhất

Bảng trắng ClickUp : Xóa bỏ rào cản giữa quá trình brainstorming và thực thi với không gian hợp tác trực quan, nơi bạn có thể biến ý tưởng thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột

ClickUp Clips : Ghi lại màn hình để đưa ra phản hồi, giải thích một quy trình phức tạp hoặc chia sẻ cập nhật nhanh mà không cần cuộc họp trực tiếp

So sánh với ClickUp, Focalboard cung cấp tính năng hợp tác cơ bản ở cấp độ công việc thông qua bình luận trên thẻ và tệp đính kèm. Tuy nhiên, nó thiếu các công cụ tích hợp sẵn cho việc giao tiếp nhóm rộng hơn, chỉnh sửa tài liệu thời gian thực hoặc brainstorming trực quan.

Để đạt được mức độ kết nối tương tự, Focalboard dựa vào khả năng tích hợp với Mattermost hoặc các công cụ bên ngoài khác. Điều này thường tiềm ẩn rủi ro tái tạo chính những "hộp đen" mà ClickUp được thiết kế để loại bỏ.

🏆 Kết luận: ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm muốn chấm dứt việc chuyển đổi ứng dụng liên tục và tập trung các cuộc hội thoại cùng quá trình thực thi vào một chế độ xem duy nhất. Focalboard là lựa chọn phù hợp cho các cập nhật cơ bản ở cấp độ công việc, nhưng bạn sẽ cần quản lý một hệ thống công nghệ riêng biệt để thực hiện hợp tác toàn nhóm một cách hiệu quả.

Tích hợp và khả năng mở rộng phần mở rộng

Khi công cụ quản lý dự án của bạn không tích hợp với các công cụ công nghệ khác, nhóm của bạn sẽ bị mắc kẹt trong chu kỳ nhập liệu thủ công. Ví dụ, việc sao chép thông tin giữa GitHub, Figma hoặc Salesforce có thể dẫn đến lỗi kiểm soát phiên bản và bỏ lỡ các bản cập nhật.

🧠 Thông tin thú vị: Việc mục nhập thủ công và các công việc hành chính khiến các công ty tại Mỹ tốn trung bình $28.500 cho mỗi nhân viên mỗi năm. Điều này cho thấy rằng ‘quy trình thủ công’ không chỉ là một quy trình làm việc chậm chạp—mà còn là một lỗ hổng lợi nhuận khổng lồ.

Các tích hợp của ClickUp giúp loại bỏ những rào cản này bằng cách hoạt động như một trung tâm điều khiển trung tâm cho toàn bộ quy trình làm việc của bạn. Với hơn 1.000 tích hợp dễ sử dụng, bạn có thể đồng bộ tiến độ phát triển từ GitHub, nhúng các mẫu Figma tương tác hoặc tự động chuyển các cơ hội từ Salesforce thành các công việc có thể thực hiện được.

Đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn với các tích hợp của ClickUp

Kết quả là gì? Thông tin được truyền tải giữa các ứng dụng của bạn mà không cần ai phải can thiệp thủ công để kết nối. Và nếu bạn cần xây dựng các quy trình tự động hóa tùy chỉnh hoặc đường ống đồng bộ hóa dữ liệu, các nhà phát triển của bạn luôn có thể sử dụng API của ClickUp.

Focalboard có hệ sinh thái tích hợp nhỏ hơn nhiều, với trọng tâm chính là kết nối bản địa với Mattermost. Bản chất mã nguồn mở và API công khai của nó về mặt kỹ thuật cho phép nhóm phát triển xây dựng bất kỳ kết nối nào họ cần. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi nguồn lực nội bộ đáng kể và công tác bảo trì liên tục.

🏆 Kết luận: ClickUp phù hợp hơn với các nhóm phụ thuộc vào nhiều ứng dụng thương mại khác nhau và muốn tự động hóa luồng dữ liệu ngay lập tức. Focalboard mang lại khả năng mở rộng cao cho các nhóm kỹ thuật ưa thích việc tự xây dựng và duy trì hệ sinh thái tích hợp riêng của mình.

Triển khai và quyền sở hữu dữ liệu

Trong nhiều tổ chức, sự hợp tác và bảo mật thường mâu thuẫn với nhau. Các nhóm mong muốn có tài liệu chia sẻ, cập nhật nhanh hơn và phối hợp theo thời gian thực. Trong khi đó, các nhóm bảo mật lại đặt ra những câu hỏi khác: Công cụ này có thể hoạt động trong môi trường cách ly mạng không? Dữ liệu được lưu trữ ở đâu?

Thách thức thực sự không phải là việc áp dụng một công cụ mới. Mà là tìm ra công cụ cho phép hợp tác hiện đại mà không làm ảnh hưởng đến chủ quyền dữ liệu.

ClickUp giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành cao khi tự lưu trữ. Nền tảng này cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp mà không cần tốn chi phí bảo trì máy chủ. Nền tảng này được lưu trữ trên Amazon Web Services (AWS) và tuân thủ tiêu chuẩn SOC 2. Dữ liệu của bạn được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối.

Điều này cho phép bạn triển khai một không gian làm việc SaaS có khả năng cao đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Bạn có thể giao trách nhiệm về các bản vá, hiệu suất và sự ổn định của hạ tầng cho một nhóm bảo mật chuyên trách.

Tuy nhiên, đối với các nhóm mà việc tự lưu trữ là điều bắt buộc, Focalboard mang lại quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn. Nền tảng này được thiết kế để triển khai tự lưu trữ bằng Docker hoặc các phương pháp khác, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và hạ tầng của mình. Đây là lợi thế quan trọng đối với các tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt về nơi lưu trữ dữ liệu.

Tuy nhiên, điểm bất lợi là trách nhiệm nội bộ sẽ tăng lên đáng kể; nhóm của bạn sẽ trở thành nhà cung cấp duy nhất cho mọi bản cập nhật bảo mật, sao lưu cơ sở dữ liệu và bản vá hạ tầng.

🏆 Kết luận: Đây là sự đánh đổi rõ ràng nhất giữa hai công cụ. Hãy chọn ClickUp nếu bạn cần một hạ tầng đám mây bảo mật, tuân thủ quy định và tự động cập nhật. Hãy chọn Focalboard nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là quyền kiểm soát dữ liệu tuyệt đối và bạn có đủ nguồn lực kỹ thuật để quản lý môi trường máy chủ của riêng mình.

Bạn nên chọn Focalboard hay ClickUp?

Lựa chọn sai có thể dẫn đến quá trình chuyển đổi đầy khó khăn sau sáu tháng, vì vậy hãy đơn giản hóa quyết định này. Công cụ phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào ưu tiên và khả năng kỹ thuật của nhóm bạn.

Dưới đây là danh sách công việc tóm tắt để giúp bạn đưa ra quyết định:

Chọn Focalboard nếu:

Nhóm của bạn sống và thở cùng phần mềm quản lý dự án mã nguồn mở và mong muốn có khả năng kiểm tra hoặc chỉnh sửa mã nguồn

Bạn có các yêu cầu nghiêm ngặt về chủ quyền dữ liệu, đòi hỏi phải sử dụng giải pháp tự lưu trữ

Bạn có các nguồn lực kỹ thuật để xử lý việc triển khai, bảo trì, bảo mật và tích hợp tùy chỉnh

Quy trình làm việc của bạn xoay quanh một bảng Kanban mã nguồn mở đơn giản, và bạn không cần các tính năng quản lý dự án nâng cao

Bạn đang sử dụng Mattermost và muốn một công cụ quản lý dự án tích hợp sẵn

Chọn ClickUp nếu:

Bạn cần một lớp thông minh tích hợp để xử lý mọi thứ, từ việc lập kế hoạch cho dự án đến việc phát hiện các công việc bị tắc nghẽn

Bạn muốn tích hợp các công cụ , tài liệu, trò chuyện thời gian thực và quản lý dự án phức tạp vào một tab duy nhất

Bạn ưa chuộng một hạ tầng được quản lý với mức độ bảo mật cấp doanh nghiệp hơn là gánh nặng của việc tự vận hành

Bạn cần công cụ quản lý dự án có thể kết nối với các ứng dụng doanh nghiệp phổ biến ngay từ khi bắt đầu sử dụng

Mục tiêu chính của bạn là giảm thiểu sự phân tán thông tin và ngừng chuyển đổi giữa các công cụ không liên kết với nhau

Quyết định này phụ thuộc vào một sự đánh đổi cơ bản: Bạn có coi trọng quyền kiểm soát dữ liệu tuyệt đối và tính linh hoạt của mã nguồn mở có giá trị hơn tất cả không? Hay bạn thích một không gian làm việc AI thống nhất, xử lý mọi thứ từ quản lý dự án đến giao tiếp trong nhóm?

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Mattermost đã mua lại Focalboard và tích hợp các tính năng của nó vào nền tảng Mattermost, đồng thời đổi tên thành “Mattermost Bảng”. Dự án Focalboard độc lập ban đầu vẫn có sẵn dưới dạng mã nguồn mở, nhưng việc phát triển tích cực chủ yếu đã chuyển sang trải nghiệm Mattermost tích hợp.

ClickUp cung cấp chế độ ngoại tuyến giới hạn trên ứng dụng di động và ứng dụng máy tính, cho phép bạn xem các công việc và tạo công việc mới, sau đó đồng bộ khi bạn kết nối lại với mạng. Tuy nhiên, trong môi trường hoàn toàn ngoại tuyến hoặc cách ly mạng, một giải pháp tự lưu trữ như Focalboard là lựa chọn tốt hơn.

Ngoài Focalboard, các công cụ Kanban mã nguồn mở phổ biến khác bao gồm Kanboard, Wekan và Taiga. Mặc dù chúng cung cấp tính năng tự lưu trữ và các chức năng Bảng cơ bản, nhưng không có công cụ nào cung cấp phương pháp làm việc tất cả trong một hay các tính năng AI tiên tiến như ClickUp.

Focalboard phù hợp nhất với các nhóm kỹ thuật có kích thước nhỏ đến trung bình, những người cảm thấy thoải mái khi tự quản lý hạ tầng của mình. Công cụ này thiếu các tính năng cấp doanh nghiệp mà các tổ chức lớn thường yêu cầu, chẳng hạn như quyền truy cập người dùng nâng cao, nhật ký kiểm tra, SSO và hỗ trợ chuyên dụng.