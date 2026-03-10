Sintra AI vs. ChatGPT: Trợ lý AI nào phù hợp hơn với bạn?

Khẩu hiệu mới là “Hãy để trợ lý AI làm việc cần làm”, nhưng các tính toán vận hành phải phù hợp để công việc này được thực hiện.

Các dự báo của chuyên gia về các trợ lý AI tích hợp là tích cực, với Gartner ước tính rằng đến cuối năm nay, khoảng 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp các trợ lý AI chuyên biệt cho các công việc cụ thể.

Trong hướng dẫn so sánh Sintra AI và ChatGPT này, chúng tôi sẽ tập trung vào đánh giá dựa trên kết quả: khả năng xử lý ngữ cảnh, độ sâu tích hợp, quản trị và thời gian đạt giá trị có thể đo lường được.

Chúng tôi sẽ phân tích những điểm mạnh của giao diện chung của ChatGPT và cách tiếp cận tập trung vào trợ lý và tự động hóa của Sintra, giúp bạn đưa ra quyết định tự tin và phù hợp với chiến lược kinh doanh của mình về nền tảng nào phù hợp với lộ trình phát triển của bạn.

Sintra AI vs. ChatGPT: So sánh nhanh

Khả năng Sintra AI ChatGPT ClickUp Phương pháp cốt lõi Nền tảng AI được xây dựng xung quanh 12 trợ lý chuyên biệt đại diện cho các vai trò kinh doanh như nhà viết quảng cáo, nhà tuyển dụng hoặc chuyên gia SEO. Trợ lý AI đa năng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, được thiết kế cho nghiên cứu, viết lách, phân tích và mã hóa. Không gian Làm việc AI tích hợp cho việc thực thi công việc, kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa và AI trên một nền tảng duy nhất. Trường hợp sử dụng chính Hỗ trợ AI hướng dẫn cho tiếp thị, mạng xã hội và các quy trình làm việc kinh doanh nhẹ nhàng. Trợ lý AI tổng quát cho việc phát triển ý tưởng, nghiên cứu, soạn thảo, mã hóa và phân tích. Trung tâm điều hành nơi các kết quả của AI được chuyển đổi thành các công việc, dự án và quy trình làm việc. Độ linh hoạt của mô hình AI Các trợ lý nội bộ cố định với các vai trò và quy trình làm việc được định nghĩa sẵn. Mô hình AI tổng quát mạnh mẽ với các GPT tùy chỉnh và Cửa hàng GPT dành cho các trợ lý chuyên biệt. Nhiều mô hình AI thông qua ClickUp Brain, có thể truy cập trong các công việc và tài liệu. Quản lý ngữ cảnh và kiến thức Brain AI lưu trữ hướng dẫn thương hiệu, liên kết và tệp tin để các trợ lý chia sẻ ngữ cảnh nhất quán. Xử lý ngữ cảnh dài và Dự án để tổ chức hướng dẫn, tệp tin và cuộc hội thoại. Kiến thức tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc — AI có thể tham khảo các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và công việc lịch sử để cung cấp câu trả lời có ngữ cảnh. Tự động hóa & tích hợp Các tích hợp cơ bản (Lịch Google, Gmail, Notion, Facebook) cho việc lên lịch và tự động hóa đơn giản. Gọi công cụ và tích hợp thông qua các mô hình GPT tùy chỉnh và công cụ doanh nghiệp. Tự động hóa quy trình làm việc sâu rộng với các trình kích hoạt, hành động và tự động hóa không cần mã nguồn trên các công việc và nhóm làm việc. Hợp tác & quy trình làm việc nhóm Được thiết kế chủ yếu cho người dùng cá nhân hoặc các nhóm nhỏ sử dụng trợ lý. Gói dịch vụ cho nhóm và doanh nghiệp với các tính năng quản trị, SSO và quyền kiểm soát của quản trị viên. Được thiết kế cho hợp tác nhóm với quản lý dự án, bảng điều khiển, trò chuyện, tài liệu và AI hoạt động cùng nhau. Tạo nội dung sáng tạo Mạnh về tạo/lập nội dung trên mạng xã hội và nội dung dựa trên vai trò với tính năng tạo hình ảnh tích hợp sẵn. Mạnh về nghiên cứu, viết bài dài và các yêu cầu đa lĩnh vực. Trợ lý AI hỗ trợ soạn thảo nội dung trực tiếp trong tài liệu, công việc và bình luận liên quan đến quy trình làm việc của dự án. Thực thi & quản lý công việc Theo dõi công việc giới hạn ngoài kết quả đầu ra của trợ lý. Cần sử dụng các công cụ bên ngoài để chuyển đổi kết quả đầu ra thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được. Quản lý công việc và dự án gốc, biến các đề xuất của AI thành công việc có thể giao phó trực tiếp. Khả năng mở rộng cho tổ chức Phù hợp nhất cho freelancer hoặc các nhóm nhỏ. Có khả năng mở rộng cao với quản trị doanh nghiệp và trợ lý tùy chỉnh. Phù hợp với các bộ phận khác nhau thông qua quản lý công việc kết hợp với AI trong một hệ thống duy nhất. Phù hợp nhất cho Các doanh nhân độc lập hoặc nhà tiếp thị muốn trải nghiệm một "nhóm" AI được hướng dẫn. Cá nhân hoặc nhóm cần một trợ lý AI linh hoạt cho các công việc đa dạng. Các tổ chức muốn tập trung AI, hợp tác và thực thi dự án trong một không gian làm việc duy nhất.

Sintra AI là gì?

Sintra AI là một nền tảng năng suất tái định nghĩa trí tuệ nhân tạo không chỉ là một công cụ duy nhất, toàn diện. Thay vào đó, nó cung cấp bộ sưu tập 12 trợ lý AI chuyên biệt, được gọi là “Helpers”.

Thay vì mở một cửa sổ nhập liệu trống, người dùng sẽ thấy một danh sách các trợ lý kỹ thuật số, mỗi trợ lý được thiết kế riêng cho một vai trò kinh doanh cụ thể: Penn - Chuyên viên viết nội dung, Soshie - Quản lý truyền thông xã hội, Dexter - Chuyên viên phân tích dữ liệu và các trợ lý khác.

Cách tiếp cận "nhóm so với công cụ" này là điểm khác biệt chính của Sintra trong một thị trường chủ yếu được chiếm lĩnh bởi các mô hình AI tổng quát như ChatGPT.

Các tính năng của Sintra AI

Để thực sự hiểu rõ Sintra, chúng ta cần xem xét các tính năng cốt lõi giúp nó hoạt động.

1. 12 trợ lý chuyên biệt

Điểm nổi bật chính của Sintra là bộ sưu tập các trợ lý AI đã được đào tạo sẵn. Mỗi trợ lý được thiết kế cho một hàm cụ thể, được trang bị ngữ cảnh và chuyên môn sẵn có. Điều này giúp giảm bớt nhu cầu của bạn trong việc tạo ra các lời nhắc chi tiết để định nghĩa vai trò.

Buddy: Phát triển kinh doanh Cassie: Hỗ trợ khách hàng Commet: Thương mại điện tử Dexter: Chuyên viên phân tích dữ liệu Emmie: Trợ lý tiếp thị email Gigi: Phát triển cá nhân Milli: Quản lý bán hàng Penn: Nhà viết quảng cáo Scouty: Nhà tuyển dụng Seomi: Chuyên gia SEO Soshie: Quản lý mạng xã hội Vizzy: Trợ lý ảo

2. Brain AI là trung tâm của hoạt động kinh doanh của bạn.

Hãy xem Brain AI như một cơ sở kiến thức chung cung cấp sức mạnh cho các trợ lý AI của Sintra. Bạn tải lên các hướng dẫn thương hiệu, câu hỏi thường gặp, liên kết và tệp tin để mọi trợ lý đều làm việc dựa trên cùng một bộ hướng dẫn – không cần nhắc lại yêu cầu, giảm thiểu việc chuyển giao công việc.

Các công ty và freelancer có thể tạo các tài khoản riêng biệt để tách biệt bối cảnh khách hàng, giúp kết quả đầu ra luôn sạch sẽ trên các tài khoản và chiến dịch. Khi bạn thêm nội dung, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh, cải thiện nội dung, ghi chú phân tích dữ liệu và đề xuất công việc theo thời gian.

Bộ nhớ trung tâm này chính là yếu tố giúp các trợ lý AI của Sintra tạo ra các đề xuất, bản tóm tắt và phản hồi nhất quán mà không làm mất đi sự tinh tế. Trên thực tế, Brain AI trở thành cầu nối kết nối các quy trình kinh doanh, giảm thiểu công việc làm lại và đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung nơi bối cảnh thực sự quan trọng.

3. Tích hợp & tạo hình ảnh

Sintra kết nối không gian làm việc của bạn với các công cụ hàng ngày để các đại lý có thể hành động, không chỉ trò chuyện. Với tích hợp với Lịch Google, Gmail, Notion và Facebook, các trợ lý có thể lên lịch đăng bài trên mạng xã hội, tóm tắt hộp thư đến và ghi chép các mục cần thực hiện — giúp công việc diễn ra trơn tru với tích hợp liền mạch giữa các ứng dụng bạn đã sử dụng.

Mặc dù không phải là một nền tảng iPaaS đầy đủ, nó vẫn đủ để tự động hóa các tác vụ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao mà không cần sử dụng thêm các công cụ AI khác. Đối với hình ảnh, tính năng tạo hình ảnh gốc cho phép bạn tạo hình ảnh và thực hiện các chỉnh sửa nhẹ - rất tiện lợi cho các biến thể chiến dịch nhanh chóng, bìa hoặc tài sản câu chuyện.

Nó không thể thay thế một bộ công cụ thiết kế chuyên dụng, nhưng khi thực hiện các vòng lặp nhanh trong một nền tảng duy nhất, sự kết hợp giữa tích hợp và hình ảnh giúp giảm thiểu việc chuyển đổi và tự động hóa các công việc từ đầu đến cuối.

Giá cả của Sintra AI

Kế hoạch 12 tháng : $52/tháng

Kế hoạch 3 tháng : $59/tháng

Kế hoạch 1 tháng: $97

Ghi chú rằng Sintra AI thường áp dụng các chương trình khuyến mãi, vì vậy tốt nhất bạn nên kiểm tra trang web của họ để cập nhật giá cả và các ưu đãi đang diễn ra.

ChatGPT là gì?

ChatGPT là một chatbot AI do OpenAI phát triển, cho phép người dùng tham gia vào các cuộc hội thoại giống như đối thoại tự nhiên. Bạn có thể đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu thông qua các lệnh, và ChatGPT sẽ phản hồi tương ứng.

Nền tảng thân thiện với người dùng này đã trở nên phổ biến như một lựa chọn thay thế cho các công cụ tìm kiếm truyền thống và là nguồn tài nguyên cho việc viết bằng AI, cùng với các ứng dụng khác như nghiên cứu và xây dựng chiến lược.

🔍 Bạn có biết? Theo khảo sát năm 2025 của Deloitte về thế hệ Z và Millennial, lần lượt 57% và 56% đã sử dụng GenAI cho các công việc của mình. Tạo nội dung là trường hợp sử dụng phổ biến cho cả hai nhóm.

Tính năng của ChatGPT

ChatGPT là một bước đột phá đáng chú ý trong lĩnh vực AI tạo sinh, cung cấp các tính năng có thể giúp tăng tốc các công việc cụ thể khi được sử dụng một cách cẩn thận.

GPT tùy chỉnh và Cửa hàng GPT

ChatGPT cho phép bạn tạo ra các trợ lý AI chuyên biệt (gọi là GPT) mà không cần viết mã. Bạn có thể tùy chỉnh hướng dẫn, tải lên tệp tin và tích hợp các công cụ để GPT có thể soạn thảo đề xuất, kiểm tra yêu cầu kỹ thuật hoặc tự động hóa quy trình làm việc cho một nhóm.

Bạn có thể giữ riêng tư, chia sẻ nội bộ hoặc đăng tải lên GPT Store để sử dụng rộng rãi, giúp tổ chức của bạn có cách quản lý để mở rộng các công cụ AI có thể lặp lại.

Đa phương thức, suy luận thời gian thực

Với GPT-5.2, ChatGPT xử lý suy luận sâu hơn, ngữ cảnh dài hơn và thực thi đa bước đáng tin cậy hơn. Nó được thiết kế cho các quy trình làm việc phức tạp — kế hoạch, phân tích và gọi công cụ tự động, biến các yêu cầu thành các bước hoàn thành, không chỉ là gợi ý.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là ít phải chuyển giao công việc hơn và tự động hóa quy trình làm việc nhanh hơn, ngay cả khi dữ liệu đầu vào bao gồm các tài liệu kỹ thuật phức tạp, ghi chú về cuộc họp và ảnh chụp màn hình. Các nhóm sẽ nhận được kết quả đầu ra với chuỗi suy luận rõ ràng hơn và tỷ lệ thành công cao hơn trong các công việc từ đầu đến cuối.

Nó hữu ích cho mọi thứ từ cập nhật PMO đến tài liệu hướng dẫn vận hành, nơi độ chính xác và sự tuân thủ là yếu tố quan trọng.

Hợp tác và kiểm soát cấp doanh nghiệp

ChatGPT Team và Enterprise cung cấp các tính năng quản trị viên, SSO, xác minh tên miền, phân tích sử dụng và cam kết xử lý dữ liệu (cuộc trò chuyện của bạn không được sử dụng để đào tạo mô hình). Nó được thiết kế cho việc triển khai bảo mật trên một đội ngũ AI lớn, giúp bạn có thể triển khai trợ lý cho các bộ phận khác nhau đồng thời đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và hợp tác.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Go : $8/tháng (Có sẵn ở một số khu vực lựa chọn)

Plus : $20/tháng

Pro: $200/tháng

Sintra AI vs. ChatGPT: So sánh tính năng

Bạn đã thấy cách Sintra AI tổ chức công việc xung quanh các trợ lý dựa trên vai trò và Brain AI, trong khi ChatGPT của OpenAI tập trung vào mô hình chung mạnh mẽ, Dự án và các tính năng kiểm soát doanh nghiệp. Dưới đây là so sánh trực tiếp về ba tính năng quan trọng nhất cho các nhóm đang cân nhắc giữa hai nền tảng này.

Tính năng #1: Xử lý ngữ cảnh và kiến thức

Trí tuệ nhân tạo Sintra’s Brain cho phép bạn tạo tối đa năm “profile” riêng biệt để các trợ lý chia sẻ tài liệu, liên kết và tệp tin đúng thương hiệu mà không bị trộn lẫn – rất phù hợp cho các agency đang quản lý nhiều khách hàng.

ChatGPT đối phó với khả năng suy luận trong ngữ cảnh dài trong GPT-5.2 và các dự án để duy trì hướng dẫn, tệp tin và trò chuyện trong ngữ cảnh liên tục.

🏆 Kết quả: Dựa trên nhu cầu, có thể coi là hòa. Nếu bạn cần tách biệt không gian làm việc một cách nghiêm ngặt ngay từ đầu, Sintra nổi trội; nếu ưu tiên của bạn là xử lý các đầu vào rất lớn và các công việc nhiều bước, ChatGPT dẫn đầu.

Tính năng #2: Tự động hóa & tích hợp

Sintra cung cấp các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn và tích hợp ứng dụng (Lịch Google, Gmail, Notion, Facebook) để trợ lý có thể lên lịch đăng bài, tóm tắt hộp thư đến và thực hiện các công việc lặp lại.

ChatGPT kết hợp tính năng gọi công cụ và suy luận đa phương thức với các kiểm soát dành cho nhóm/Enterprise, cho phép các tổ chức tiêu chuẩn hóa các trợ lý tùy chỉnh (thông qua GPTs) và quản lý việc sử dụng trên quy mô lớn.

🏆 Người chiến thắng: ChatGPT thường thắng nhờ khả năng bao phủ quy trình làm việc rộng hơn và triển khai trên quy mô doanh nghiệp.

Tính năng #3: Nội dung & thực thi sáng tạo

Sintra tích hợp khả năng tạo/lập hình ảnh cùng các trợ lý theo vai trò (Nhà viết quảng cáo, Quản lý mạng xã hội) giúp chuyển đổi yêu cầu thành bài đăng và hình ảnh trên mạng xã hội một cách nhanh chóng.

ChatGPT vẫn mạnh hơn trong các tác vụ nghiên cứu đa dạng, soạn thảo văn bản dài và xử lý các yêu cầu đa lĩnh vực, với tính năng dự án giúp các nhóm duy trì tính nhất quán trong kết quả đầu ra.

🏆 Người chiến thắng: Sintra AI nhờ vào các chuyên môn của nó, đặc biệt khi khối lượng công việc của bạn tập trung vào mạng xã hội và có các mẫu lặp lại.

Sintra AI & ChatGPT: Ưu và nhược điểm

Dưới đây là cái nhìn tổng quan trước khi so sánh: cả Sintra AI và ChatGPT đều là các trợ lý AI mạnh mẽ, nhưng chúng giải quyết các vấn đề khác nhau. Dưới đây là phân tích cân bằng về ưu điểm và nhược điểm để giúp bạn đưa ra quyết định giữa Sintra AI và ChatGPT.

Sintra AI

Ưu điểm

Trợ lý chuyên biệt : Mô hình "nhóm trợ lý" (Copywriter, Quản lý Mạng xã hội, Phân tích Dữ liệu, v.v.) giúp giảm bớt việc xử lý yêu cầu và khiến việc tạo/lập nội dung và thiết lập chiến dịch trở nên giống như giao việc cho các chuyên gia theo vai trò.

Trải nghiệm hướng dẫn : Các trợ lý đặt ra những câu hỏi thông minh, rõ ràng để các nhóm không chuyên về kỹ thuật có thể tự động hóa quy trình kinh doanh mà không cần phải thực hiện công việc thiết kế prompt phức tạp.

Giá cả dự đoán cho cá nhân: Chi phí cố định hàng tháng với "sử dụng không giới hạn" phù hợp với freelancer và các cửa hàng nhỏ không muốn theo dõi token hoặc tín dụng.

Nhược điểm

Không có bộ nhớ chung giữa các trợ lý : Bối cảnh không được truyền giữa các trợ lý; bạn sẽ phải dán lại các ghi chú chiến lược để yêu cầu một trợ lý khác hoàn thành công việc, điều này phá vỡ ảo tưởng về "nhóm AI".

Tự động hóa và tích hợp giới hạn : Phù hợp cho các luồng đơn giản, nhưng không thể thay thế cho : Phù hợp cho các luồng đơn giản, nhưng không thể thay thế cho tự động hóa quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước hoặc tích hợp mượt mà với các hệ thống phức tạp ngoài các tính năng cơ bản.

Không đáp ứng được nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp : Bản nháp ban đầu khá tốt, nhưng kết quả đầu ra chất lượng chuyên gia thường cần chỉnh sửa nhiều; người dùng nâng cao có thể cảm thấy trải nghiệm "vỏ bọc" không còn phù hợp.

Vấn đề bảo mật dữ liệu: Một số người dùng cho biết họ cảm thấy không thoải mái khi đặt ra các câu hỏi kinh doanh sâu sắc; hãy đánh giá tình trạng bảo mật dữ liệu trước khi mở rộng quy mô.

ChatGPT

Ưu điểm

Đa năng theo thiết kế : Xử lý nghiên cứu, mã hóa và phân tích dữ liệu trong một nền tảng duy nhất; hữu ích cho các chủ doanh nghiệp bận rộn cần một trợ lý AI duy nhất cho nhiều vai trò.

Phù hợp với quy trình : Với Dự án/long context (GPT-5.2), các nhóm có thể tiêu chuẩn hóa các bản tóm tắt, hướng dẫn và tài nguyên — hữu ích cho các quy trình làm việc kinh doanh lặp lại và các thông tin có thể hành động.

Hệ sinh thái & quản trị: Hệ sinh thái phong phú với các plugin/công cụ và kiểm soát doanh nghiệp; cũng có gói miễn phí để dùng thử trước khi triển khai.

Nhược điểm

Giới hạn về tính độc đáo : Kết quả đầu ra có thể mang tính sao chép; góc nhìn con người và trải nghiệm thương hiệu vẫn chiếm ưu thế (hãy nghĩ đến E-E-A-T)

Sự lệch lạc về giọng điệu thương hiệu : Ngay cả khi có hướng dẫn phong cách và ví dụ, giọng điệu đôi khi vẫn cảm thấy chung chung, vì vậy bạn sẽ cần các chu kỳ kiểm tra để đảm bảo tuân thủ giọng điệu thương hiệu.

Hiện tượng ảo giác có thể xảy ra : Rất hữu ích cho việc phát triển ý tưởng, nhưng thông tin cần được xác minh. Hãy luôn có sự tham gia của con người trong các quyết định quan trọng.

Khoảng trống về ngữ cảnh/thời gian: Ngay cả khi sử dụng các khoảng thời gian lớn hơn, bạn vẫn cần chọn lọc dữ liệu đầu vào và kết nối các công cụ để truy cập dữ liệu thời gian thực và tìm kiếm trên web khi cần thiết.

Khi nào nên sử dụng Sintra AI và ChatGPT

Nếu bạn muốn một trợ lý AI có thể tự động hóa các công việc liên quan đến mạng xã hội và tự động hóa quy trình làm việc nhẹ nhàng, Sintra là lựa chọn phù hợp. Điều này đặc biệt dành cho những người dùng có giá trị đối với mô hình trợ lý hướng dẫn, "thực hành trực tiếp".

Mặt khác, nếu bạn cần phạm vi phủ sóng rộng hơn với nghiên cứu, nội dung dài, các công cụ AI đa dạng, cùng với kiểm soát chặt chẽ hơn và kỹ thuật tạo prompt, ChatGPT (Plus/dự án) thường vượt trội về tính linh hoạt. Bạn vẫn cần đầu tư thời gian vào quá trình và chỉnh sửa.

Sintra AI vs. ChatGPT trên Reddit

Chúng tôi đã phân tích các chủ đề gần đây trên Reddit để xem người dùng thực tế so sánh Sintra AI và ChatGPT như thế nào trong công việc tiếp thị và vận hành hàng ngày.

Từ SEO + đăng bài trên mạng xã hội chủ đề:

Một số người bình luận cho rằng giọng điệu của Sintra có thể cảm thấy "không phù hợp", trong khi ChatGPT Plus linh hoạt nhưng vẫn cần quy trình rõ ràng và cấu trúc yêu cầu cụ thể. Một ý kiến được đánh giá cao: Các dự án trong Plus là "công cụ hữu ích nhất" cho công việc lặp lại như viết blog và chú thích.

Tóm tắt khác: “Sintra không phải là giải pháp thần kỳ… mà là một lớp bọc,” và ChatGPT vẫn cần chỉnh sửa, mặc dù các công cụ viết chuyên biệt có thể giúp tạo cấu trúc thân thiện với SEO.

Với ChatGPT Plus (tôi đang sử dụng mô hình 4o), bạn có thể tạo ra các bản phác thảo blog, phần giới thiệu giàu từ khóa và mô tả meta chỉ trong vài giây. Nó rất linh hoạt, nhưng việc cần làm là điều chỉnh các lệnh và điều chỉnh đầu ra để đạt được giọng điệu và cấu trúc mong muốn. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể quản lý được.

Từ chủ đề nội dung tự động hóa + mạng xã hội :

Một người dùng lâu năm cho biết Sintra thực sự hữu ích trong vai trò quản lý mạng xã hội, khen ngợi các tính năng tự động hóa mới giúp xử lý chiến lược và thiết kế hình ảnh; họ ưa chuộng giao diện của Sintra hơn các lựa chọn khác. Một câu hỏi tiếp theo về chất lượng tạo hình ảnh – các phản hồi cho biết nó “hơn cả tốt” nhờ công nghệ Nano Banana của Gemini.

Tôi đã thử các lựa chọn khác nhưng chúng không đáp ứng được yêu cầu hoặc tôi không thích giao diện của chúng. Sintra thật thú vị!

Giới thiệu ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Sintra AI và ChatGPT

Tại ClickUp, chúng tôi đã giải quyết thách thức lặp đi lặp lại mà bạn gặp phải: sự lan rộng của công việc.

Sự phân tán công việc là tình trạng các hoạt động công việc bị phân tán trên nhiều công cụ, nền tảng và hệ thống không kết nối với nhau. Điều này gây ra sự kém hiệu quả, tạo ra các "hộp đen" thông tin và làm giảm năng suất trong toàn tổ chức.

Các nhóm ngày nay ngày càng trở nên rời rạc mặc dù có quá nhiều công cụ sẵn có. Với các công việc được phân tán trên nhiều dự án, thành viên nhóm ở các múi giờ khác nhau và dữ liệu lịch sử phong phú được lưu trữ trong nhiều ứng dụng (dữ liệu có thể có giá trị nếu bạn biết cách phân tích nó), không có một nguồn thông tin chính xác duy nhất.

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp kết hợp tất cả các công việc, cuộc trò chuyện, tệp tin và thành viên nhóm của bạn trên một nền tảng AI duy nhất, giúp chấm dứt tình trạng phân tán công việc một cách triệt để.

ClickUp Brain: Trợ lý AI toàn diện của bạn

Truy cập nhiều mô hình AI với giá của một mô hình duy nhất thông qua ClickUp Brain.

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp vào ClickUp, giúp bạn làm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain bằng cách đề cập @Brain trong bình luận công việc hoặc trò chuyện, tương tự như đề cập đến một thành viên trong nhóm. Dưới đây là những gì nó có thể làm:

Cung cấp hướng dẫn và trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh của không gian làm việc của bạn.

Tóm tắt các mục trong không gian làm việc như nhiệm vụ ClickUp , bình luận, trò chuyện và tài liệu.

Tạo công việc, cập nhật trạng thái tiến độ, đăng bình luận, tìm kiếm trong không gian làm việc và nhiều hơn nữa.

Truy cập cả các mục công khai và (với quyền truy cập) các mục riêng tư trong không gian làm việc của bạn để cung cấp các phản hồi phù hợp và có ngữ cảnh hơn.

Tạo nội dung sáng tạo và đề xuất liên quan đến không gian làm việc từ ClickUp Brain

Bài đánh giá trên Reddit này thực sự nói lên tất cả:

“Ban đầu tôi còn phân vân về ClickUp Brain, chỉ thấy nó như một chiêu trò AI thông thường. Nhưng nó đã giúp tôi thoát khỏi những công việc viết lách nhàm chán, đặc biệt là khi cần tóm tắt email dài của khách hàng hoặc bắt đầu soạn thảo bản nháp.”

Tối ưu hóa việc sử dụng AI của bạn với ClickUp Brain MAX - giải pháp tất cả trong một.

Để tăng năng suất, ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên desktop của bạn, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ quy trình làm việc của bạn, không chỉ giới hạn trong ClickUp.

Brain MAX loại bỏ sự phân tán của AI bằng cách tập trung tất cả các công cụ và quy trình làm việc AI của bạn vào một nơi duy nhất. Bạn có thể tìm kiếm, tạo và thực hiện hành động trên ClickUp, các ứng dụng công việc kết nối (như Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) và trên web, tất cả từ một giao diện thống nhất.

Với tính năng Talk-to-Text, bạn thậm chí có thể chuyển đổi lời nói của mình thành các ghi chú, tin nhắn hoặc bình luận rõ ràng và có cấu trúc trong ClickUp.

Giống như ClickUp Brain trong ClickUp, ClickUp Brain MAX cũng cho phép bạn truy cập tất cả các mô hình LLM trả phí hàng đầu như OpenAI, Gemini, Claude và nhiều mô hình khác, tất cả trong một nơi. Tại sao phải sử dụng bất kỳ công cụ nào khác?

Đó là một AI cho tất cả công việc của bạn.

Mở rộng khả năng của bạn với ClickUp Super Agents

Hãy xem ClickUp Super Agents như những đồng đội luôn sẵn sàng bên trong ClickUp — bạn có thể @đề cập đến họ, giao công việc và nhắn tin cho họ giống như với một người thật.

Các trợ lý có phong cách con người với bộ nhớ vô hạn này được thiết kế để thích ứng với quy trình làm việc và công cụ của bạn. Chúng hoạt động 24/7, ghi nhớ ngữ cảnh và thực hiện các công việc xuyên suốt các dòng thời gian để thúc đẩy dự án tiến triển.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Các trợ lý làm việc cùng con người: bạn quản lý họ, cài đặt phạm vi công việc, và họ thực hiện các tác vụ một cách tự động trong nền — xử lý lỗi, chuẩn bị tài liệu, đang theo dõi từ khóa, soạn thảo bản cập nhật và nhiều tác vụ khác — sau đó báo cáo kết quả trong cùng không gian làm việc nơi các quyết định được đưa ra.

Chọn từ danh mục ngày càng mở rộng các trợ lý sẵn có — Quản lý Dự án, Bán hàng, Mã hóa, Thiết kế và nhiều hơn nữa — hoặc tạo trợ lý tùy chỉnh cho hệ thống của bạn.

Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh trên ClickUp với trình tạo không cần mã nguồn trực quan

Các trợ lý AI chuyên dụng là lựa chọn lý tưởng cho:

Quản lý dự án quy mô lớn (theo dõi, lịch trình, phụ thuộc)

Quản lý nội dung (bản tóm tắt, kiểm tra chính tả, phân tích cạnh tranh)

Vệ sinh hoạt động (bảng điều khiển, nhắc nhở, cảnh báo rủi ro)

Các nhóm sử dụng chúng để tiết kiệm hai ngày mỗi tuần bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong khi vẫn duy trì sự giám sát của con người.

Muốn thử tạo Super Agent đầu tiên của bạn? Rất đơn giản, và video này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện:

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để đạt hiệu quả tối đa với ClickUp Automations

Tự động hóa việc phân công công việc, thông báo và quy trình làm việc bằng ClickUp Automations.

Tạo các quy trình tự động hóa không cần mã nguồn bằng ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Automations để xử lý các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày chiếm quá nhiều thời gian của nhóm. Các thay đổi trạng thái, phân công công việc hoặc quy tắc ngày đáo hạn có thể được tự động hóa, giúp nhóm tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn.

Kích hoạt tự động hóa trên các sự kiện như tạo/lập công việc, thay đổi trạng thái hoặc ngày đáo hạn sắp tới.

Kết hợp nhiều tác vụ (gán, cập nhật ưu tiên, thêm bình luận) vào một quy trình tự động hóa duy nhất để tối ưu hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để cài đặt quy tắc tự động hóa và logic ngày tháng, giúp quá trình cấu hình trở nên nhanh chóng và trực quan.

Áp dụng tự động hóa ở cấp độ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc để tiêu chuẩn hóa quy trình hoặc tùy chỉnh chúng cho các nhóm cụ thể.

Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc sao chép các quy trình tự động hóa khi nhu cầu của bạn thay đổi, giúp các quy trình làm việc của bạn linh hoạt và luôn cập nhật.

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ và tiến triển đúng hướng với nền tảng tất cả trong một của ClickUp.

Nền tảng Quản lý Dự án của ClickUp thay đổi cách các nhóm lập kế hoạch, ghi chép và thực hiện dự án. Dưới đây là một số cách khác mà ClickUp giúp các nhóm tăng năng suất làm việc:

Báo cáo được hỗ trợ bởi AI trong bảng điều khiển ClickUp với thẻ AI

Chọn một trợ lý AI, sau đó chạy nó trong ClickUp.

Nếu bạn đang so sánh Sintra AI và ChatGPT, đây là tóm tắt ngắn gọn: hãy chọn công cụ phù hợp với mục tiêu ngắn hạn của bạn, sau đó tập trung thực thi trong một không gian làm việc duy nhất.

Các trợ lý dựa trên vai trò của Sintra có thể giúp tăng tốc các tác vụ tiếp thị và công việc xã hội lặp đi lặp lại; mô hình chung và Dự án của ChatGPT phù hợp cho nghiên cứu, soạn thảo văn bản dài và suy luận nhiều bước.

Dù sao đi nữa, lợi ích thực sự chỉ xuất hiện khi bạn tích hợp các kết quả đầu ra vào một nền tảng duy nhất để tự động hóa quy trình làm việc, chuyển giao công việc và báo cáo. Đó chính là nơi ClickUp giúp các nhóm nâng cao năng suất làm việc — bằng cách kết nối các bản tóm tắt, công việc và quyết định để công việc được tiến hành, không chỉ là các cuộc trò chuyện.

Sintra AI và ChatGPT chủ yếu giúp bạn tạo ra ý tưởng và nội dung, nhưng ClickUp giúp các nhóm biến những kết quả đó thành công việc phối hợp thông qua tự động hóa, tính hiển thị và trách nhiệm.

Sẵn sàng tập trung công việc AI của bạn và duy trì động lực xuyên suốt các dự án? Hãy thử ClickUp miễn phí và biến các thí nghiệm hôm nay thành kết quả đáng tin cậy.