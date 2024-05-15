ChatGPT vs. ClickUp: Công cụ AI tạo sinh nào là tốt nhất?

Là một nhà quản lý, bạn có bao giờ cảm thấy cần có thêm một "bộ não" trong nhóm để tạo bản tóm tắt dự án, trả lời các câu hỏi của bạn và thậm chí viết nội dung tiếp thị và quảng cáo khi bạn đang thiếu thời gian?

Bạn có mong muốn có một trợ lý AI làm đối tác brainstorming của mình không?

Bây giờ, việc cần làm của bạn là gì? Đó là làn sóng mới của trí tuệ nhân tạo, đang được ứng dụng và sử dụng trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực.

Hãy nghĩ đến ChatGPT, Google Gemini và trợ lý AI tạo sinh của chúng tôi — ClickUp Brain. Tuy nhiên, với quá nhiều lựa chọn, việc chọn đúng công cụ có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp.

Hãy so sánh ChatGPT và ClickUp để tìm ra lựa chọn hoàn hảo cho nhóm của bạn.

*clickUp là gì?

Theo dõi cập nhật dự án, quản lý quy trình làm việc và hợp tác với nhóm, tất cả từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn

ClickUp là nền tảng quản lý dự án dựa trên đám mây được thiết kế như một giải pháp toàn diện cho nhóm. ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong phạm vi rộng, bao gồm:

ClickUp Brain (trí tuệ nhân tạo tạo sinh để quản lý dự án)

Quản lý công việc (tạo, phân công và đang theo dõi công việc)

Công cụ hợp tác (chỉnh sửa tài liệu thời gian thực, bảng trắng và sơ đồ tư duy)

Công cụ giao tiếp (trò chuyện, email, chủ đề bình luận)

Báo cáo và phân tích (mục tiêu và bảng điều khiển)

ClickUp giúp các nhà quản lý dự án duy trì sự tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm, quản lý khối lượng công việc và hợp tác hiệu quả với nhóm, các bên liên quan và lãnh đạo.

Các tính năng chính của ClickUp

clickUp Brain: Đối tác quản lý dự án AI của bạn*

Kích thích sự sáng tạo, tạo mẫu hoặc tạo nội dung với tốc độ ánh sáng cùng ClickUp Brain, trợ lý viết lách AI của bạn

ClickUp Brain, hay ClickUp AI, là mạng thần kinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới kết nối các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu liên quan, người liên quan và cơ sở kiến thức của tổ chức với trí tuệ nhân tạo.

ClickUp Brain bao gồm Quản lý Kiến thức AI, Quản lý Dự án AI và Nhà văn AI cho Công việc.

Hãy phân tích các tính năng:

Quản lý Kiến thức AI: Hỏi bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu, dự án và tác vụ của bạn để nhận được câu trả lời có ngữ cảnh về trạng thái của chúng và nhiều thông tin khác

Quản lý dự án AI: Quản lý và tự động hóa công việc của bạn, bao gồm báo cáo dự án, công việc cá nhân và tiến độ, cũng như cập nhật cho nhóm

AI Writer for Công việc: Hoàn thiện kỹ năng viết của bạn với các gợi ý phù hợp, tạo ra các email, tóm tắt và tài liệu rõ ràng, súc tích

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các trang wiki công ty, cập nhật dự án, ghi chú cuộc họp và báo cáo để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về quy trình làm việc của bạn

Các nhà quản lý dự án sử dụng ClickUp Brain để:

Tự động tạo công việc dựa trên email, tin nhắn hoặc tài liệu

Nhận các tóm tắt ngắn gọn về thông tin dự án và tạo báo cáo dựa trên nhu cầu của nhóm với khả năng AI của ClickUp

Viết nội dung, bao gồm email, biên bản cuộc họp và các tài liệu khác, bằng cách sử dụng các gợi ý của ClickUp Brain cho việc tạo/lập nội dung

Tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án nhanh hơn trong quy trình làm việc của họ

Ghi chép ghi chú cuộc họp, viết báo cáo hàng ngày và tự động gửi cập nhật cho các bên liên quan

Nhận các bước tiếp theo được đề xuất dựa trên trạng thái dự án của họ

Sử dụng ClickUp AI để phân tích đối thủ cạnh tranh , tạo báo cáo chi tiết và hỗ trợ nghiên cứu sâu rộng

Hãy xem một trường hợp sử dụng AI trong quản lý dự án. Giả sử bạn đang tạo một bản tóm tắt PMO. ClickUp Brain sẽ điền vào phần mô tả, bao gồm mục tiêu và các bên liên quan, thêm dòng thời gian và các sản phẩm đầu ra, và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

ClickUp AI có thể tạo ra vô số loại tài liệu như bản tóm tắt dự án, kế hoạch bài giảng và các tài liệu khác để tăng tốc quy trình làm việc của bạn

nâng cao quản lý dự án với ClickUp Brain MAX*

Đối với những ai muốn có khả năng AI nâng cao hơn, ClickUp cung cấp Brain MAX — một ứng dụng máy tính độc lập mở rộng sức mạnh của ClickUp Brain vượt ra ngoài trình duyệt. Brain MAX cho phép bạn tìm kiếm trên ClickUp, các ứng dụng công việc kết nối (như Google Drive, Figma và GitHub) và trên web, tất cả trong một nơi.

Bạn có thể sử dụng Talk to Text để ghi chú, tạo công việc hoặc cập nhật thông tin mà không cần dùng tay trên bất kỳ đâu trên máy tính của bạn, và tạo hoặc cập nhật công việc và tài liệu trực tiếp từ màn hình desktop.

Với Brain MAX, bạn có thể tạo tóm tắt dự án, xác định các công việc bị tắc nghẽn và truy cập các tính năng AI nâng cao được thiết kế để tập trung công việc và tăng cường năng suất. Điều này khiến Brain MAX trở thành giải pháp lý tưởng cho các nhóm muốn tối ưu hóa quản lý dự án với một trung tâm năng suất được hỗ trợ bởi AI chuyên dụng.

Xem video này để tìm hiểu tại sao ClickUp Brain MAX mạnh gấp 10 lần so với ChatGPT.

2. ClickUp Docs: Trình chỉnh sửa tài liệu thời gian thực được hỗ trợ bởi AI

Với tư cách là một nhà quản lý dự án, bạn phải xử lý hàng tá tài liệu hàng ngày—cho các dự án khác nhau, các bên liên quan và nhiều hơn nữa.

ClickUp Tài liệu là công cụ tiện lợi để quản lý công việc và hợp tác dễ dàng. Toàn bộ nhóm của bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên quan đến công việc trong Tài liệu từ bất kỳ đâu theo thời gian thực.

Bạn có thể thêm bình luận, giao công việc cho thành viên trong nhóm, chuyển đổi văn bản thành các tác vụ có thể theo dõi, và thêm các thành phần như trang con, bảng tính, tệp PDF và wiki công ty vào tài liệu.

Tạo tài liệu cộng tác với nhóm của bạn bằng ClickUp Docs

Vì tài liệu được tích hợp với ClickUp Brain, bạn có thể tạo và quản lý nội dung trong tài liệu chỉ với vài cú nhấp chuột.

Dưới đây là cách các nhóm sử dụng ClickUp Docs để phát huy tối đa tiềm năng của nó:

Soạn thảo nội dung liên quan đến dự án trong tài liệu và để ClickUp Brain hoàn thiện nó cho bạn

Tinh chỉnh nội dung hiện có để làm rõ các điểm quan trọng, tóm tắt tài liệu hoặc chủ đề để tạo ra các mục hành động, và thêm ghi chú cuộc họp để mọi người có thể chế độ xem lại các cuộc thảo luận

Trả lời bình luận bằng ClickUp Brain

Tạo và hợp tác cùng nhau bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa đồng bộ trong tài liệu

Mẹo chuyên nghiệp 💡: Khi tài liệu đã sẵn sàng, hãy liên kết nó với công việc liên quan để tổ chức và lưu trữ mọi thứ tại một địa điểm trung tâm. Sử dụng tính năng mối quan hệ để liên kết các tài liệu có liên quan

Sử dụng ClickUp Brain để đảm bảo tài liệu phù hợp với các công việc, dự án, giọng điệu thông điệp và quy trình làm việc của nhóm

3. ClickUp cho quản lý dự án

ClickUp không chỉ dừng lại ở quản lý công việc cơ bản, mà còn cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ để tối ưu hóa dự án và nâng cao sự hợp tác của nhóm.

ClickUp cho Quản lý Dự án mang lại các lợi ích sau:

hiệu quả được hỗ trợ bởi AI*: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tóm tắt các cuộc thảo luận và tạo bản cập nhật với ClickUp Brain. Tập trung vào công việc chiến lược trong khi AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại

tầm nhìn thống nhất về dự án*: Có chế độ xem rõ ràng về tất cả các dự án trong tổ chức hoặc không gian làm việc của bạn. Ưu tiên các công việc dựa trên mức độ cấp bách và đưa ra quyết định thông minh với các thông tin dự án theo thời gian thực

*hợp tác mượt mà: Loại bỏ rào cản và thúc đẩy hợp tác mượt mà trong phần mềm quản lý dự án của bạn với tính năng Chat View , đề cập và tài liệu hợp tác của ClickUp , giúp mọi người luôn kết nối và đồng bộ trang thông tin

thực thi nhanh như chớp*: Tự động hóa quy trình làm việc và loại bỏ các điểm nghẽn với giao diện trực quan của ClickUp. Chức năng kéo và thả, bộ lọc mạnh mẽ và sắp xếp nâng cao giúp bạn quản lý dự án với tốc độ của ý tưởng

tính minh bạch hoàn toàn: *Sử dụng Bảng điều khiển của ClickUp để đang theo dõi tiến độ, xác định các rào cản và điều chỉnh chiến lược một cách dễ dàng — bất kể độ phức tạp của dự án

Tìm kiếm dễ dàng: Tìm bất kỳ tệp nào — trong ClickUp, các ứng dụng kết nối của bạn hoặc ổ đĩa cục bộ — chỉ với một lệnh duy nhất trong Tìm bất kỳ tệp nào — trong ClickUp, các ứng dụng kết nối của bạn hoặc ổ đĩa cục bộ — chỉ với một lệnh duy nhất trong Tìm kiếm Tổng hợp của ClickUp . Bạn thậm chí có thể tạo lệnh tìm kiếm tùy chỉnh hoặc lưu văn bản để sử dụng sau này, và càng sử dụng nhiều, nó càng trở nên tốt hơn

Các bảng điều khiển trong ClickUp 3.0 cung cấp cho các nhà quản lý dự án linh hoạt cái nhìn nhanh về các công việc còn lại và ưu tiên của nhóm trong tuần, cũng như các biểu đồ burnup và burndown chi tiết

Giá cả của ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: $7 mỗi người dùng mỗi tháng

*kinh doanh: $12 mỗi người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

clickUp Brain:* Có sẵn trên tất cả các kế hoạch trả phí với phí bổ sung $5 cho mỗi thành viên trong không gian làm việc mỗi tháng

Hãy cùng thảo luận về ChatGPT, một trong những trợ lý AI tạo sinh phổ biến.

ChatGPT là gì?

ChatGPT không cần giới thiệu.

Được phát triển bởi OpenAI, ChatGPT là một chatbot AI sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi dựa trên đầu vào của người dùng.

ChatGPT được đào tạo trên kiến trúc mô hình biến đổi được đào tạo trước (GPT) và các mô hình học máy để tạo ra các cuộc hội thoại giống con người dựa trên các lệnh của người dùng. Nó có thể viết mã, hỗ trợ nghiên cứu và thu thập dữ liệu, cũng như thực hiện nhiều công việc liên quan đến ngôn ngữ.

Hãy cùng xem xét các tính năng khóa của ChatGPT.

Các tính năng chính của ChatGPT

1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

ChatGPT trả lời câu hỏi như con người nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó có thể hiểu chính xác câu hỏi của bạn (hầu hết thời gian) và cung cấp cho bạn các câu trả lời cá nhân hóa, giống như con người.

Giả sử bạn đang tìm kiếm nghiên cứu để hỗ trợ cho các lập luận của mình. ChatGPT có thể thu thập dữ liệu mà bạn có thể xác minh và bổ sung vào tài liệu sản phẩm của mình.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, nhóm của bạn đang brainstorming xem có nên thêm tính năng trò chuyện trực tiếp hay cơ sở kiến thức vào sản phẩm. Với tư cách là một nhà tiếp thị sản phẩm, bạn có thể sử dụng dữ liệu này để hỗ trợ lập luận rằng trò chuyện trực tiếp là lựa chọn hợp lý hơn.

Các lệnh ChatGPT cho nghiên cứu thông qua ChatGPT

ghi chú quan trọng: Không nên coi lời của ChatGPT là kết luận cuối cùng; nó được biết đến với việc đưa ra kết quả sai lệch* và cung cấp thông tin không chính xác. Luôn thêm một lớp kiểm tra và chỉnh sửa bởi con người.

Ngoài ra, ChatGPT có khả năng nắm bắt cuộc hội thoại. Nó học các mẫu từ các tương tác trước đó, điều chỉnh phản hồi để phù hợp hơn. Nó ghi nhớ các tin nhắn, câu văn và thậm chí cả cuộc hội thoại trước đó, điều chỉnh câu trả lời cho phù hợp.

Đọc thêm: Các số liệu thống kê AI hàng đầu cho năm 2024

2. GPT tùy chỉnh

ChatGPT cho phép bạn tùy chỉnh động cơ GPT để tạo ra các chatbot AI tùy chỉnh với các kỹ năng cụ thể. Đây là một tính năng được sử dụng rộng rãi của ChatGPT.

Ví dụ, đối với sản phẩm SaaS của bạn, bạn muốn tạo ra một đối tác hướng dẫn người dùng mới, hoạt động như một bot hỗ trợ, trò chuyện với họ và cung cấp câu trả lời cho các truy vấn của họ từ cơ sở kiến thức sản phẩm. GPT có thể làm điều này cho bạn.

qua Cửa hàng GPT của OpenAI

Các trường hợp sử dụng của GPT tùy chỉnh cho kinh doanh là vô tận.

3. Chuyên môn ngôn ngữ

ChatGPT được hỗ trợ bởi bộ dữ liệu khổng lồ 570 GB thu thập từ internet.

Với lượng dữ liệu khổng lồ này, chatbot AI của ChatGPT sở hữu một từ vựng khổng lồ và thông thạo 200 ngôn ngữ.

Hơn nữa, nó có thể giải thích các thuật ngữ hiếm gặp và kỹ thuật trong vài giây, khiến nó trở thành một trong những công cụ viết nội dung AI tốt nhất.

Giá cả của ChatGPT

ChatGPT có hai phiên bản: ChatGPT 3.5 và ChatGPT Plus.

ChatGPT 3.5: Miễn phí vĩnh viễn

ChatGPT Plus: $20 mỗi tháng

Nhóm ChatGPT: $25 mỗi người dùng mỗi tháng với yêu cầu tối thiểu là hai người dùng được cấp phép

*chatGPT doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

ClickUp và ChatGPT có thể được sử dụng như các công cụ AI tạo sinh. Trong khi ClickUp là công cụ quản lý dự án có tích hợp trợ lý AI, ChatGPT là chatbot cuộc hội thoại.

Trong so sánh ChatGPT vs. ClickUp dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

ChatGPT vs. ClickUp: So sánh tính năng

Tính năng ClickUp Brain ChatGPT Phù hợp cho Quản lý dự án Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại Hàm Trợ lý AI tích hợp với nền tảng quản lý dự án của ClickUp Trợ lý AI độc lập Khả năng hợp tác Có (với ClickUp Tài liệu, Bản đồ Tư duy và Bảng trắng) Không Tích hợp quy trình làm việc Có Không có tích hợp gốc Dễ sử dụng Dễ người dùng, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp về các dự án của mình Yêu cầu tạo các lệnh cụ thể để đạt được kết quả mong muốn Quản lý dự án Cung cấp các tính năng quản lý dự án chuyên dụng (báo cáo, tự động hóa) Khả năng quản lý dự án giới hạn Cơ sở kiến thức Tích hợp với các dự án, tài liệu và cơ sở kiến thức của nhóm Dựa trên cơ sở kiến thức chung từ dữ liệu đào tạo Độ chính xác của thông tin Thông tin cập nhật theo dự án Có thể chứa thông tin đã lỗi thời (trước tháng 1 năm 2022) Giá cả Trả phí Miễn phí và Trả phí Tìm kiếm bằng hình ảnh và giọng nói Không Có

quản lý dự án AI so với Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại *

ClickUp nổi tiếng với quản lý dự án từ đầu đến cuối được hỗ trợ bởi AI. Các tính năng quản lý dự án nâng cao cho phép bạn xử lý các dự án có độ phức tạp cao với quy trình làm việc kết nối, quản lý công việc, bảng điều khiển tương tác và quy trình tự động hóa phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Tích hợp với trợ lý AI*, ClickUp cho phép bạn tóm tắt cuộc thảo luận, điền dữ liệu vào bảng, viết blog, trả lời cuộc hội thoại, dịch văn bản và giao công việc cho thành viên nhóm ngay trong công cụ quản lý dự án.

Cả ClickUp Brain và ChatGPT đều mạnh về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP); tuy nhiên, ClickUp Brain có thể tạo ra nhiều loại nội dung bối cảnh liên quan đến các tác vụ quản lý dự án hàng ngày của bạn (như bản tóm tắt dự án, báo cáo, email, phân tích dữ liệu, mô tả công việc, v.v.)

ChatGPT, mặt khác, là một chatbot cuộc hội thoại có khả năng học tập thích ứng và tạo nội dung. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) của nó được đào tạo trên lượng dữ liệu khổng lồ, và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) giúp nó cung cấp câu trả lời và đề xuất cá nhân hóa. Nó có thể tạo ra các ý tưởng sáng tạo nhưng không thể cung cấp nội dung liên quan đến dự án của bạn trừ khi bạn tích hợp nó vào sản phẩm của mình thông qua API.

Người chiến thắng 🏆: Nếu bạn là một nhà quản lý dự án, ClickUp là giải pháp phù hợp cho bạn. Nó kết hợp sức mạnh của quản lý dự án với trợ lý viết và quản lý dự án AI để hoàn thành việc cần làm nhanh hơn — khiến nó trở thành công cụ quản lý dự án AI tốt nhất. Mặt khác, nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi để hỗ trợ tạo/lập nội dung, ChatGPT là giải pháp được lựa chọn. Vòng so sánh ChatGPT vs. ClickUp này, do đó, kết thúc với kết quả hòa

2. Khả năng hợp tác

ClickUp cung cấp ClickUp Docs cho quản lý dự án và người dùng để tạo tài liệu, chỉnh sửa chúng theo thời gian thực và liên kết chúng với quy trình làm việc của họ.

Các tài liệu hợp tác là một bổ sung giá trị cho bất kỳ dự án nào. Bạn có thể gắn thẻ người dùng trong bình luận, giao công việc, tập trung tất cả thông tin liên quan trong tài liệu và các nhóm có thể chia sẻ, chế độ xem và chỉnh sửa chúng theo thời gian thực. Các tính năng tùy chỉnh bổ sung bao gồm định dạng văn bản phong phú với bảng, tiêu đề lớn và đánh dấu.

Trợ lý AI tích hợp giúp bạn viết tốt hơn và nhanh hơn, đồng thời đưa ra các ý tưởng thảo luận nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm ý tưởng.

Chia sẻ, chỉnh sửa và hợp tác trên tài liệu theo thời gian thực với ClickUp Docs

ChatGPT là một trợ lý AI độc lập. Mặc dù nó có thể viết nội dung cho bạn dựa trên yêu cầu bạn đưa ra, nhưng nó không có tính năng hợp tác. Các thành viên trong nhóm không thể công việc đồng thời trên cùng một tài liệu vì đây là giao diện độc lập. Bạn phải trích xuất thông tin từ ChatGPT sang Word hoặc Tài liệu Google và mời các thành viên trong nhóm làm việc trên đó.

Người chiến thắng 🏆: ClickUp là người chiến thắng rõ ràng, với ClickUp Docs được thiết kế cho hợp tác giữa các nhóm nội bộ và các bộ phận đa chức năng. Tích hợp với ClickUp Brain, bạn có thể tạo các tài liệu chi tiết liên quan đến dự án trong vài giây, với AI viết mô tả, giao công việc và thêm dòng thời gian.

3. Cơ sở kiến thức

Hệ thống quản lý kiến thức AI của ClickUp sử dụng mạng thần kinh để kết nối các tài liệu, wiki, dự án và tác vụ của tổ chức bạn, giúp bạn không cần phải tìm kiếm thông tin thủ công.

ClickUp trở thành trung tâm thông tin chính của bạn — không còn phải tìm kiếm mãi mãi để lấy thông tin dự án. Hỏi trực tiếp trong ClickUp, và ClickUp Brain sẽ cung cấp câu trả lời được trích xuất từ các công việc, tài liệu và thậm chí là kiến thức chuyên môn của thành viên nhóm.

Mặc dù bạn có thể thiết kế các mô hình GPT tùy chỉnh bằng ChatGPT, trợ lý AI này vẫn lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu của ChatGPT và các chi tiết sản phẩm mà bạn đã nhập. Điều này có nghĩa là ChatGPT không thể trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan đến dự án của bạn.

Người chiến thắng 🏆: ClickUp’s AI tạo sinh, ClickUp Brain, trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án của bạn khi tích hợp với các dự án, tài liệu và cơ sở kiến thức của nhóm.

Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu đề xuất AI của ClickUp để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Mẫu đề xuất ChatGPT cho Quản lý Dự án sẽ rất hữu ích cho việc quản lý dự án.

Tải xuống mẫu này Sử dụng các mẫu câu lệnh ChatGPT cho quản lý dự án để tìm ra các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề hàng ngày trong quản lý dự án của bạn

Nó sẽ tạo ra các ý tưởng dự án phù hợp với nhu cầu của công ty bạn, tạo công việc, thêm dòng thời gian và phát triển chiến lược cho quản lý dự án hiệu quả.

Giả sử bạn đang cố gắng xác định các thách thức về ngân sách có thể phát sinh trong dự án ra mắt tính năng mới. Truy cập vào các lệnh liên quan đến ngân sách và kiểm soát chi phí, sau đó nhập: ‘Giải thích các thách thức phổ biến về chi phí dự án trong phát triển phần mềm mới và các giải pháp tiềm năng.’

4. Tích hợp quy trình làm việc

clickUp tích hợp với hơn 1.000 công cụ* để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng của bên thứ ba, giảm thiểu lỗi chuyển đổi dữ liệu, tập hợp tất cả bộ dữ liệu vào một hệ thống duy nhất và thực hiện các công việc trong một giao diện duy nhất thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ.

Một số tích hợp phổ biến của ClickUp bao gồm Zoom, Slack, HubSpot, Lịch Google, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom và GitHub. Thêm các ứng dụng giao tiếp, hợp tác và tự động hóa của bạn vào ClickUp. Nếu bạn muốn thêm tích hợp tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng API công khai của ClickUp.

chatGPT không có tích hợp sẵn. * Tuy nhiên, một số dịch vụ mà bạn cần sử dụng công cụ này, như Microsoft Office 365 hoặc Google Workspace, cung cấp các ứng dụng tích hợp riêng dựa trên quy trình làm việc. Nó cũng cung cấp một API, nếu bạn có nguồn lực kỹ thuật để phát triển dựa trên nó.

Người chiến thắng 🏆: ClickUp có hơn 1.000 tích hợp cho phép đồng bộ hai chiều giữa ClickUp và công cụ bạn chọn.

*clickUp Vs. ChatGPT trên Reddit

Chúng tôi đã xem trên Reddit để xem người dùng nghĩ gì về cuộc tranh luận giữa ChatGPT và ClickUp liên quan đến quản lý dự án.

Nhiều người dùng Reddit đã rất hào hứng với trợ lý AI của ClickUp và tiềm năng của nó. Một người dùng đã lạc quan đề cập,

*tôi có thể thấy rõ điều này sẽ giúp nhóm của tôi tạo và hoàn thành công việc nhanh hơn

Tuy nhiên, các bình luận về ChatGPT đã nêu bật một góc nhìn khác.

Một người dùng đã ghi chú,

mặc dù việc xác định quy trình dự án là quan trọng, nhưng để tận dụng tối đa ChatGPT, bạn cần luyện tập với các lệnh và đảm bảo nó có thông tin dự án chính xác. ClickUp AI, mặt khác, dường như dễ sử dụng hơn cho việc quản lý các dự án phức tạp mà không cần phải thành thạo các lệnh. ’

Điều này cho thấy ChatGPT, mặc dù phù hợp cho cuộc hội thoại, nhưng có giới hạn trong bối cảnh quản lý dự án. ClickUp Brain là lựa chọn thân thiện với người dùng hơn cho việc xử lý các dự án phức tạp.

*clickUp vs. ChatGPT: Công cụ AI tạo sinh nào là tốt nhất?

ClickUp và ChatGPT đều là những công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau. ClickUp là nền tảng quản lý dự án tất cả trong một với các tính năng AI được thiết kế để tạo, phân công, đang theo dõi và quản lý dự án, công việc và tài liệu trong một không gian làm việc thống nhất.

ClickUp Brain, trợ lý AI của ClickUp, sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong môi trường quản lý dự án. Khác với ChatGPT, vốn yêu cầu các lệnh có mục tiêu liên tục và thiếu các tính năng quản lý dự án chuyên dụng, ClickUp Brain cho phép bạn đặt câu hỏi trực tiếp về các dự án của mình và nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức, phù hợp.

ClickUp cung cấp trải nghiệm quản lý dự án mượt mà với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thông qua ClickUp Brain, giúp nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc quản lý dự án hiệu quả.

