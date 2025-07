28 trường hợp sử dụng và ứng dụng AI cho các nhóm doanh nghiệp vào năm 2025

Trí tuệ nhân tạo (AI) luôn mang đến những điều bất ngờ.

Ngày nay, có các công cụ và ứng dụng AI để giải quyết mọi vấn đề về năng suất cá nhân và kinh doanh. Thậm chí còn có một công cụ tổng hợp các trường hợp sử dụng AI có tên là There's an AI for that. Đây là một cơ sở dữ liệu khổng lồ với hơn 10.000 AI có sẵn cho hơn 2500 công việc!

Từ tạo ra trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa đến dự đoán nhu cầu bảo trì, các ứng dụng của AI là vô hạn. Tiết kiệm chi phí và thời gian từ quy trình làm việc được đơn giản hóa, quy trình được tối ưu hóa và thông tin chi tiết thông minh khiến công nghệ AI trở thành công cụ không thể thiếu cho các doanh nghiệp.

Nếu bạn tò mò về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành, lĩnh vực hoặc trường hợp sử dụng của mình, chúng tôi có danh sách công việc phù hợp cho bạn.

Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các trường hợp sử dụng và ứng dụng cho doanh nghiệp, hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu mô phỏng trí tuệ và lý luận của con người bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, xác định các mẫu và đưa ra dự đoán dựa trên một bộ quy tắc phức tạp được định sẵn.

AI có thể giúp các doanh nghiệp như thế nào?

AI rất xuất sắc trong việc giải quyết các công việc hành chính và thường ngày để bạn có thể tập trung vào công việc tạo ra giá trị cao hơn. Với AI xử lý phân tích dữ liệu tốn thời gian, truy vấn dịch vụ khách hàng và tối ưu hóa quản lý dự án, nhân viên của bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ chiến lược và sáng tạo hơn.

Kết quả là lực lượng lao động dành ít thời gian hơn cho các công việc lặp đi lặp lại và có nhiều thời gian hơn để phát huy các thế mạnh của con người như trí tưởng tượng, sự đồng cảm và khả năng giải quyết vấn đề. Được hỗ trợ bởi AI, các nhóm có thể thúc đẩy sự đổi mới và giúp kinh doanh phát triển.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

AI cũng có thể xử lý logic để đưa ra quyết định khách quan, không thiên vị và thực hiện các công việc nâng cao trong nhiều lĩnh vực — phân tích lịch sử y tế của bệnh nhân, sử dụng phân tích dự đoán để quản lý trang trại và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị — nhanh hơn nhân viên con người.

Tuy nhiên, vượt qua sự cường điệu xung quanh AI và xác định các ứng dụng thực tế của nó cho các nhóm kinh doanh có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Từ bán hàng và tiếp thị đến hoạt động và nghiên cứu và phát triển (R&D), AI đang âm thầm sử dụng tự động hóa quy trình để chuyển đổi cách thức làm việc của các nhóm.

28 trường hợp sử dụng AI để tối ưu hóa kinh doanh của bạn

Hãy thu hẹp khoảng cách giữa những hứa hẹn tương lai của trí tuệ nhân tạo và tác động thực tế, đồng thời khám phá cách nhóm của bạn có thể sử dụng công nghệ này để tăng hiệu quả công việc hàng ngày.

1. AI trong marketing

Tiếp thị đại trà đã hết thời. Bạn không thể tiếp tục gửi cùng một thông điệp cho tất cả mọi người và hy vọng một số người sẽ quan tâm. Tiếp thị trong kỷ nguyên AI là về sự chính xác và cá nhân hóa.

Sử dụng trợ lý viết AI của ClickUp để tạo nội dung tiếp thị hiệu quả

Trợ lý AI của ClickUp được thiết kế riêng để mang lại lợi ích của tin nhắn được cá nhân hóa cho các chiến dịch tiếp thị của bạn. Nó cung cấp cho các nhóm tiếp thị một bộ các lời nhắc sẵn sàng sử dụng để hợp lý hóa việc tạo/lập nội dung, tối ưu hóa chiến dịch và nâng cao ROI tiếp thị. Bạn có thể sử dụng nó để nhanh chóng tạo các bài đăng blog hấp dẫn, viết chú thích hấp dẫn trên mạng xã hội hoặc tạo các dòng tiêu đề email thuyết phục.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để tiết kiệm thời gian ghi chú và các bước tiếp theo — nó có thể tạo tóm tắt cập nhật công việc, chủ đề bình luận và ghi chú cuộc họp gần như ngay lập tức.

Ngoài trí tuệ nhân tạo, ClickUp còn hỗ trợ các nhóm tiếp thị bằng các chế độ xem và mẫu có thể tùy chỉnh, cung cấp phương pháp có cấu trúc để lập kế hoạch chiến dịch, tổ chức nội dung và quản lý công việc. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể brainstorm ý tưởng chiến dịch mới, phác thảo nhân vật và vạch ra hành trình của khách hàng để tăng cường nỗ lực tiếp thị.

Cuối cùng, các báo cáo và bảng điều khiển toàn diện của ClickUp cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất chiến dịch theo thời gian thực, cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa chiến lược để đạt được kết quả rõ ràng và tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là một số ví dụ về cách các công cụ tiếp thị AI có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Các trường hợp sử dụng

Phân tích dự đoán: Dự đoán hành vi của khách hàng và đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược tiếp thị. Ví dụ: Walmart sử dụng AI để dự báo nhu cầu sản phẩm, giúp tối ưu hóa kho hàng và tránh tình trạng hết hàng, trong khi Nike sử dụng AI để dự đoán tỷ lệ khách hàng rời bỏ, giúp xác định và giữ chân những khách hàng có giá trị cao

Quảng cáo được cá nhân hóa: Cosabella, một thương hiệu đồ lót, sử dụng AI để tạo các chiến dịch quảng cáo được cá nhân hóa cho khách hàng. Thuật toán AI của công ty phân tích dữ liệu khách hàng, bao gồm lịch sử mua hàng, lịch sử duyệt web và tương tác trên mạng xã hội. Sau đó, thuật toán tạo ra các chiến dịch quảng cáo được cá nhân hóa, phù hợp với lãi suất và sở thích của từng khách hàng

Quản lý mạng xã hội: OwlyWriter AI của Hootsuite tự động hóa các công việc trên mạng xã hội như đăng cập nhật, lên lịch nội dung và trả lời bình luận. Sprinklr AI hỗ trợ tiếp thị doanh nghiệp bằng cách phân tích dữ liệu mạng xã hội, theo dõi các đề cập đến thương hiệu và xác định các cơ hội từ những người có ảnh hưởng

Tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị: Adobe Sensei sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội dựa trên mức độ tương tác của người dùng và dữ liệu hiệu suất. Trí tuệ nhân tạo Watson của IBM có thể xác định và nhắm mục tiêu khách hàng có giá trị cao, cá nhân hóa thông điệp tiếp thị và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch

2. AI cho viết lách

Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của AI giúp nó trở nên xuất sắc trong việc viết các tác phẩm văn học chất lượng cao. Tinh chỉnh, đào tạo và cung cấp cho các công cụ viết AI một bộ hướng dẫn hoàn chỉnh để tuân theo, và bạn có thể sản xuất hàng loạt các bài báo, blog, báo cáo chính thức, thậm chí cả tiểu thuyết và lời bài hát gốc.

Các trường hợp sử dụng

Các dịch vụ như Grammarly sử dụng AI để phát hiện lỗi và đề xuất cải tiến, giúp viết hiệu quả hơn và không có lỗi

Trợ lý viết Jasper AI tạo ra bài viết blog, nội dung tiếp thị và thậm chí kịch bản dựa trên yêu cầu của bạn

Với các lời nhắc dành riêng cho từng vai trò, công cụ viết AI của ClickUp có thể tạo ra nội dung hoàn hảo phù hợp với nhu cầu của bạn. Công cụ này có thể viết các nghiên cứu điển hình về tiếp thị, email bán hàng và tài liệu kỹ thuật, đồng thời tạo ra các bài giới thiệu sản phẩm và bài đăng trên blog

Sử dụng các công cụ như Copyleaks để phát hiện nội dung được viết bằng AI nếu bạn đang làm việc với các nhà văn hợp đồng

3. AI cho bán hàng

Khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu bán hàng trong quá khứ, xác định các mẫu và đưa ra dự đoán của AI tạo ra cơ hội mới cho các nhóm bán hàng để cá nhân hóa cách tiếp cận, tối ưu hóa nỗ lực và chốt được nhiều giao dịch hơn.

Cá nhân hóa hoạt động tiếp thị bán hàng của bạn với ClickUp AI

Các trường hợp sử dụng

Salesforce Einstein có thể phân tích khối lượng lớn dữ liệu khách hàng để dự đoán mẫu mua hàng và đề xuất các chiến lược bán hàng hiệu quả nhất

Gong ghi âm và ghi chép các cuộc gọi bán hàng, sử dụng AI để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và huấn luyện nhân viên bán hàng để chốt được nhiều giao dịch hơn

Drift sử dụng chatbot để đánh giá khách hàng tiềm năng 24/7, giải phóng nhân viên để tập trung vào các tương tác có giá trị cao

4. AI cho dịch vụ khách hàng

Các giải pháp hỗ trợ AI cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách cho phép các nhóm xử lý nhiều yêu cầu hơn một cách hiệu quả, cá nhân hóa tương tác với khách hàng và chủ động giải quyết các vấn đề. Điều này dẫn đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng được cải thiện.

Sử dụng ClickUp AI để tự động hóa các nhiệm vụ, cá nhân hóa các tương tác và hiểu sâu hơn về hành vi của khách hàng

Các trường hợp sử dụng

Chatbot Dom của Domino's Pizza nhận đơn đặt hàng, theo dõi giao hàng và thậm chí còn giải trí cho khách hàng bằng những câu chuyện cười

Trợ lý AI của Hilton Hotels, Connie, trả lời câu hỏi của khách, đề xuất các hoạt động và đặt lịch hẹn spa

Chuyên gia tạo kiểu tóc ảo của L'Oreal sử dụng AI để đề xuất các quy trình chăm sóc tóc cá nhân hóa dựa trên ảnh selfie

5. AI trong du lịch

Tương lai của du lịch được hỗ trợ bởi AI. AI có thể hướng dẫn các chuyến phiêu lưu du lịch của bạn, thiết kế các hành trình cá nhân hóa và thậm chí cung cấp các tour du lịch thực tế ảo để đưa bạn đến những vùng đất xa xôi.

Các trường hợp sử dụng

Trợ lý du lịch AI của Emirates giúp hành khách di chuyển trong sân bay, đặt vé máy bay và thậm chí quản lý hành lý

Công cụ AI của Trip.com, TripGen, đề xuất các gói du lịch và hoạt động được cá nhân hóa phù hợp với lãi suất và ngân sách của bạn

Các công cụ được hỗ trợ bởi AI như Hopper sử dụng thuật toán học máy để dự đoán giá vé máy bay và đề xuất thời điểm tốt nhất để đặt vé, giúp bạn tiết kiệm chi phí và tránh căng thẳng

6. AI trong giải trí

Từ việc tạo ra những trải nghiệm siêu cá nhân hóa đến việc mở rộng ranh giới sáng tạo, AI nâng cao chất lượng giải trí. Các thuật toán AI sắp xếp danh sách nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn, đề xuất những bộ phim bạn sẽ thích và tạo ra những câu chuyện phù hợp với lựa chọn của bạn. AI cho phép bạn bước vào thế giới kỳ ảo, tương tác và chơi với các ký tự trong thời gian thực.

Các trường hợp sử dụng

Lucasfilm's Industrial Light & Magic sử dụng AI để tạo hiệu ứng đặc biệt, mang những nhân vật như Baby Yoda đến với cuộc sống

Netflix sử dụng công cụ AI để đề xuất các chương trình và bộ phim dựa trên lịch sử xem của bạn, mang đến trải nghiệm xem hấp dẫn

MuseNet AI sáng tác nhạc theo nhiều thể loại, từ giao hưởng cổ điển đến các bản hit pop hiện đại, mở rộng giới hạn của sự sáng tạo

Công nghệ MetaHuman của Epic Games tạo ra các ký tự ảo thực tế cho trò chơi và phim ảnh, xóa nhòa ranh giới giữa thế giới thực và thế giới tưởng tượng

7. AI trong bất động sản

Hãy tưởng tượng những chuyến tham quan ảo cho phép bạn khám phá các ngôi nhà từ mọi nơi, chatbot trả lời câu hỏi 24/7 và các thuật toán dự đoán xu hướng thị trường với độ chính xác đáng kinh ngạc. Trí tuệ nhân tạo trang bị cho bất động sản những hiểu biết sâu sắc, tự động hóa và siêu năng lực để hợp lý hóa hành trình của bạn.

Các trường hợp sử dụng

Zestimates của Zillow sử dụng AI để dự đoán giá trị nhà với độ chính xác ấn tượng, giúp người mua và người bán đưa ra quyết định sáng suốt

Công cụ tìm kiếm dựa trên AI của Redfin lọc danh sách dựa trên nhu cầu và ngân sách của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự thất vọng

Các công cụ quản lý tài sản tự động xử lý các công việc như thu tiền thuê, yêu cầu bảo trì và sàng lọc người thuê, giúp tiết kiệm thời gian quý báu cho các nhà quản lý tài sản

8. AI cho quản lý dự án

Quản lý dự án là một mạng lưới phức tạp gồm các công việc, thời hạn và nguồn lực. Nhưng nếu bạn có một trợ lý không mệt mỏi, có thể phân tích dữ liệu, dự đoán rủi ro và tối ưu hóa quy trình làm việc thì sao? Đó là lúc AI xuất hiện, cách mạng hóa cách chúng ta lập kế hoạch, thực hiện, ra quyết định và hoàn thành dự án.

Sử dụng ClickUp AI để tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện các dự án của bạn một cách liền mạch

Các trường hợp sử dụng

Microsoft Project Cortex sử dụng AI để trích xuất thông tin chi tiết từ các tài liệu và dữ liệu dự án, cung cấp các đề xuất có thể thực hiện và cải thiện sự hợp tác trong nhóm

Wrike Analyze sử dụng AI để dự đoán kết quả dự án, xác định các sự chậm trễ tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp khắc phục trước khi quá muộn

WorkBoard sử dụng AI để hiển thị tiến độ dự án theo thời gian thực, cho phép bạn xác định các lĩnh vực cần chú ý và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách nhanh chóng

Monday.com tích hợp các tính năng dựa trên AI như báo cáo tiến độ tự động và phân tích cảm xúc để giữ cho các nhóm luôn được thông báo và đi đúng hướng mọi lúc

9. AI trong phát triển phần mềm

AI tự động hóa các công việc như tạo mã, đánh giá mã, bình luận và sửa lỗi. Nó cũng cung cấp hỗ trợ thiết kế. Giờ đây, các nhà phát triển có thể tập trung vào việc kết nối mã của họ với bức tranh tổng thể trong khi các đối tác AI của họ xử lý các công việc thường ngày.

Các trường hợp sử dụng

GitHub Copilot là trợ lý AI đề xuất mã dựa trên bối cảnh hiện tại của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực của các nhà phát triển

DeepCode là công cụ đánh giá mã dựa trên AI giúp xác định các lỗ hổng bảo mật và lỗi mã hóa tiềm ẩn, từ đó cải thiện chất lượng mã

IntelliJ IDEA sử dụng AI để đề xuất tên biến, tái cấu trúc mã và thậm chí xác định các lỗi tiềm ẩn, giúp tăng năng suất của nhà phát triển một cách đáng kể

10. AI cho AI

Phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi chuyên môn, kế hoạch tỉ mỉ và nhiều lần thử nghiệm và mắc lỗi. Nhưng chính AI có thể cung cấp sự trợ giúp quý giá trong quá trình này. AI có thể ghép các mảnh ghép lại với nhau, đề xuất những mảnh ghép mới, xác định những mảnh ghép còn thiếu và cải thiện thiết kế. AI là công cụ tối ưu để tạo ra AI mạnh mẽ hơn.

Các trường hợp sử dụng

Các nền tảng AutoML như Google AutoML và Amazon SageMaker tự động hóa toàn bộ quy trình học máy, từ chuẩn bị dữ liệu đến lựa chọn và triển khai mô hình

OpenAI Gym cung cấp môi trường mô phỏng để đào tạo và thử nghiệm các thuật toán học tăng cường, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển

Các công cụ AI có thể giải thích (XAI) như LIME và SHAP giúp các nhà phát triển hiểu cách các mô hình AI đưa ra quyết định, cho phép họ xác định và giải quyết các sai lệch và lỗi tiềm ẩn

Các mô hình AI tạo ra nội dung như Stable Diffusion và Dall-E 3 tạo ra hình ảnh và văn bản thực tế, cung cấp dữ liệu đào tạo quý giá cho các mô hình AI khác

11. Trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhân sự

Các công cụ nhân sự được hỗ trợ bởi AI tự động hóa các công việc tẻ nhạt, đơn giản hóa quy trình và đưa những thông tin chi tiết có giá trị dựa trên dữ liệu vào mọi giai đoạn của vòng đời nhân viên. Các chuyên gia nhân sự có thể giải phóng mình khỏi gánh nặng hành chính và tập trung vào việc xây dựng một lực lượng lao động năng động, gắn kết và hiệu quả cao.

Hợp lý hóa các quy trình nhân sự, tối ưu hóa việc thu hút nhân tài và cải thiện sự gắn kết của nhân viên với ClickUp AI

Các trường hợp sử dụng

Workday sử dụng AI để tự động hóa các công việc như tính lương, quản lý phúc lợi và đánh giá hiệu suất, giúp các chuyên gia nhân sự có thể tập trung vào các sáng kiến chiến lược

LinkedIn Talent Insights sử dụng AI để phân tích dữ liệu LinkedIn, cung cấp cho các công ty thông tin chi tiết về lực lượng lao động và ứng viên tiềm năng, đồng thời hỗ trợ họ đưa ra quyết định tuyển dụng tốt hơn

Eightfold AI hiệu quả trong việc ghép đôi ứng viên với vị trí tuyển dụng, giảm thời gian tuyển dụng và nâng cao chất lượng tuyển dụng

12. AI cho các nhóm pháp lý và luật sư

AI giúp nghiên cứu và xem xét tài liệu trở nên dễ dàng hơn. Luật sư có thể sử dụng AI để dự đoán kết quả vụ án và tối ưu hóa chiến lược pháp lý. Điều này giúp các nhóm pháp lý làm việc thông minh hơn và nhanh hơn để mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng với các công cụ pháp lý được hỗ trợ bởi AI.

Các trường hợp sử dụng

Luminance sử dụng máy học để phân tích hợp đồng, trích xuất thông tin quan trọng và xác định rủi ro tiềm ẩn, giúp giảm đáng kể thời gian xem xét và chi phí pháp lý

Kira Systems nổi trội trong lĩnh vực khám phá điện tử, giúp các nhóm pháp lý sàng lọc khối lượng lớn dữ liệu điện tử để tìm kiếm các tài liệu liên quan một cách nhanh chóng và hiệu quả

Lex Machina phân tích kho lưu trữ khổng lồ về án lệ và ý kiến pháp lý, cung cấp cho luật sư các khuyến nghị và thông tin chi tiết được cá nhân hóa

13. AI trong an ninh mạng

Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một vũ khí mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh mạng. Nó phân tích dữ liệu, phát hiện các mối đe dọa và phản hồi các vấn đề bảo mật dữ liệu trong thời gian thực, giữ an toàn cho tài sản kỹ thuật số của bạn.

Các trường hợp sử dụng

Darktrace sử dụng công nghệ phát hiện bất thường để nhận diện và vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng trong thời gian thực, bảo vệ tổ chức khỏi ngay cả những mối đe dọa phức tạp nhất

Palo Alto Networks Cortex XDR phân tích dữ liệu thu thập từ toàn bộ cơ sở hạ tầng bảo mật của bạn, cung cấp cho bạn chế độ xem thống nhất về các mối đe dọa tiềm ẩn và cho phép bạn phản ứng nhanh chóng và hiệu quả

14. AI trong giáo dục

AI đã tác động tích cực đến giáo dục, thay thế các chương trình giảng dạy cứng nhắc và các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Giờ đây, AI cung cấp trải nghiệm học tập được cá nhân hóa và hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân.

Các trường hợp sử dụng

DreamBox Learning sử dụng công cụ AI để học sinh đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mình và tạo ra các lộ trình học tập cá nhân hóa để lấp đầy khoảng trống kiến thức

Kahoot! sử dụng AI để tạo ra các bài kiểm tra và đánh giá tương tác, giúp việc học trở nên thú vị và hấp dẫn cho học sinh ở mọi lứa tuổi

Minecraft Education Edition tạo ra các mô phỏng nhập vai và công việc tương tác, thu hút học sinh tham gia vào các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (các môn STEM) và giải quyết vấn đề bằng các công cụ hỗ trợ AI

Duolingo sử dụng AI để cá nhân hóa các bài học dựa trên tiến độ và mục tiêu của người học, giúp việc học ngôn ngữ trở nên thú vị và hiệu quả

15. AI cho chính phủ và quản lý công

AI trong lĩnh vực công giúp tối ưu hóa quy trình, tăng cường tính minh bạch và cung cấp dịch vụ công cá nhân hóa. Nó dự đoán nhu cầu, giải quyết vấn đề phức tạp một cách nhanh chóng và đảm bảo dịch vụ chính phủ hiệu quả cho người dân.

Các trường hợp sử dụng

Lực lượng cảnh sát được trang bị AI của Dubai sử dụng máy bay không người lái (drone) tích hợp AI để phân tích mô hình giao thông và dự đoán các điểm nóng tội phạm, từ đó nâng cao an ninh công cộng

Hệ thống tổng đài hỗ trợ 311 của Thành phố New York sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu các câu hỏi của công dân và chuyển chúng đến các nguồn lực phù hợp, từ đó cải thiện thời gian phản hồi và chất lượng dịch vụ

16. AI trong xây dựng

Với AI làm đối tác, bạn có thể chuyển đổi mọi giai đoạn của quá trình xây dựng. AI có thể phân tích bản thiết kế, tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu và dự đoán rủi ro. Máy bay không người lái và robot được trang bị công nghệ thị giác máy tính hỗ trợ khảo sát, kiểm tra và các công việc vật lý để cải thiện an toàn và hiệu quả.

Các trường hợp sử dụng

Autodesk BIM 360 sử dụng AI để quản lý các dự án xây dựng từ lập kế hoạch đến thực hiện, giúp giao tiếp, hợp tác và phân tích dữ liệu diễn ra suôn sẻ hơn

SiteAware sử dụng máy bay không người lái và cảm biến để giám sát các công trường xây dựng trong thời gian thực, cải thiện an toàn, theo dõi tiến độ và xác định các nguy cơ tiềm ẩn

BuildingConnected kết nối các công ty xây dựng với các giải pháp AI, bao gồm thiết bị robot và phần mềm tối ưu hóa vật liệu

17. AI trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính

Các công cụ kế toán và tài chính AI cá nhân hóa tư vấn tài chính, hợp lý hóa giao dịch, phát hiện gian lận và giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Có chatbot AI để cung cấp dịch vụ khách hàng và robo-advisor để quản lý tài sản.

Các trường hợp ứng dụng

Intuit Mint sử dụng AI để phân loại chi tiêu, theo dõi ngân sách và cung cấp thông tin tài chính được cá nhân hóa, giúp bạn kiểm soát tài chính của mình

Upstart là nền tảng cho vay được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, sử dụng các điểm dữ liệu thay thế để đánh giá khả năng tín dụng, mở rộng quyền truy cập vào tài chính cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ

Jumio là nền tảng xác minh danh tính dựa trên AI sử dụng nhận dạng khuôn mặt và các công nghệ sinh trắc học khác để phát hiện gian lận và bảo mật giao dịch trực tuyến

18. AI cho môi trường

Trí tuệ nhân tạo là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và tối ưu hóa quản lý tài nguyên. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một tương lai bền vững và linh hoạt cho nhân loại và hành tinh.

Các trường hợp sử dụng

Nền tảng AI của OceanMind phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu đại dương để theo dõi hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp và bảo vệ hệ sinh thái biển

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI để nghiên cứu mô hình di chuyển của động vật và cách sử dụng môi trường sống, từ đó cung cấp thông tin cho các chiến lược bảo tồn loài động vật

Xyonix sử dụng AI để xác định và tối ưu hóa các địa điểm lưu trữ carbon dioxide dưới lòng đất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

19. AI cho tổ chức phi lợi nhuận

AI giúp tăng hiệu quả, cải thiện phạm vi tiếp cận và tối đa hóa tác động của các hoạt động thiện nguyện. Các nền tảng kết nối tình nguyện viên dựa trên AI kết nối tình nguyện viên với các cơ hội phù hợp dựa trên kỹ năng và lãi suất của họ, từ đó tăng đáng kể sự tham gia và sự hài lòng của tình nguyện viên.

Các trường hợp sử dụng

Kindful là nền tảng gây quỹ được hỗ trợ bởi AI, sử dụng học máy để cá nhân hóa trải nghiệm của nhà tài trợ và tối ưu hóa các chiến dịch gây quỹ, từ đó tăng cường số tiền quyên góp và tỷ lệ giữ chân nhà tài trợ

Charity Navigator là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI, phân tích dữ liệu tài chính và thực hành quản trị của các tổ chức phi lợi nhuận, giúp nhà tài trợ đưa ra quyết định thông minh

20. AI trong ngành dệt may và thời trang

Sử dụng AI để tạo ra các thiết kế quần áo sáng tạo và cá nhân hóa dựa trên xu hướng, sở thích của khách hàng và số đo cơ thể, đồng thời giảm thiểu lãng phí thông qua tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Các trường hợp sử dụng

Zeekit sử dụng quét cơ thể 3D và học sâu để tạo hình đại diện cá nhân hóa cho thử đồ ảo và tùy chỉnh quần áo phù hợp, tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Unspun tùy chỉnh tạo ra chiếc quần jean phù hợp nhất theo yêu cầu của bạn từ bản quét 3D cơ thể được thực hiện bằng điện thoại thông minh, với mục tiêu không tồn kho và không lãng phí thời trang

Textile Exchange là một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng AI để theo dõi và phân tích tác động môi trường của hàng dệt may, giúp các thương hiệu đưa ra những lựa chọn bền vững

21. AI trong lĩnh vực vận tải

Các công cụ AI tối ưu hóa luồng giao thông, hỗ trợ lập kế hoạch tuyến đường, tăng cường an toàn và biến đổi các chuyến đi trên bộ, trên không và trên biển của chúng ta.

Các trường hợp sử dụng

Tesla Autopilot là hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến sử dụng AI để điều khiển, tăng tốc và phanh, giúp việc lái xe an toàn và thoải mái hơn

Waymo là công ty tiên phong trong lĩnh vực xe tự lái, sử dụng AI để điều hướng trên đường phố và đường cao tốc, cung cấp dịch vụ gọi xe tự động tại một số địa điểm nhất định

Siemens Mobility là nhà cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng AI để dự đoán nhu cầu bảo trì cho tàu hỏa và xe buýt, đảm bảo an toàn và ngăn ngừa sự cố

22. AI trong lĩnh vực y tế

Trí tuệ nhân tạo là một lợi ích to lớn cho ngành chăm sóc sức khỏe. Nó cung cấp chẩn đoán chính xác hơn, hỗ trợ phát hiện thuốc và tối ưu hóa phương pháp điều trị. Nó cũng có thể theo dõi sức khỏe bệnh nhân và dự đoán kết quả.

Các trường hợp sử dụng

DeepMind's AlphaFold dự đoán chính xác cấu trúc protein, cách mạng hóa phát triển thuốc và y học cá nhân hóa

BlueDot theo dõi sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm trong thời gian thực, giúp các hệ thống chăm sóc sức khỏe chuẩn bị và ứng phó với các dịch bệnh tiềm ẩn

Babylon Health sử dụng trợ lý ảo và chatbot để cung cấp cho bệnh nhân hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán sơ bộ và hỗ trợ 24/7

23. AI trong nông nghiệp

Các giải pháp dựa trên AI tối ưu hóa năng suất cây trồng, giám sát sức khỏe đất, phát hiện sâu bệnh và tự động hóa các công việc nông nghiệp. Công nghệ này giúp nông dân canh tác hiệu quả hơn, năng suất cao hơn và bền vững hơn trong tương lai.

Các trường hợp ứng dụng

Plantix phân tích hình ảnh cây trồng để chẩn đoán bệnh và sâu bệnh, giúp nông dân thực hiện các biện pháp khắc phục ngay lập tức để bảo vệ năng suất

HarvestAI sử dụng hình ảnh trên không và thuật toán học máy để theo dõi tình trạng cây trồng và dự đoán năng suất, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các quyết định quản lý trang trại

Terramera sử dụng AI để phân tích dữ liệu đất và đề xuất các kế hoạch phân bón và dinh dưỡng tùy chỉnh, tối ưu hóa sự phát triển của cây trồng và giảm thiểu tác động đến môi trường

24. AI trong sản xuất

Các công cụ AI tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và dự đoán sự cố máy móc để cải thiện kiểm soát chất lượng và tự động hóa công việc. Với AI, bạn có thể xây dựng một nhà máy sáng sủa, hiệu quả và năng suất hơn, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự xuất sắc trong sản xuất.

Các trường hợp sử dụng

Siemens MindSphere là một nền tảng AI kết nối và phân tích dữ liệu từ các thiết bị nhà máy, tối ưu hóa hoạt động và cho phép bảo trì dự đoán

GE Predix là nền tảng AI công nghiệp sử dụng dữ liệu từ cảm biến và máy móc để dự đoán sự cố thiết bị và tối ưu hóa lịch bảo trì, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chi phí

25. AI trong khai thác dữ liệu

Với máy bay không người lái điều khiển bằng AI, bạn có thể quét chính xác địa hình và lập bản đồ các mỏ khoáng sản. Các mô hình dự đoán có thể phân tích dữ liệu địa chấn và hồ sơ lịch sử để xác định các địa điểm khai thác tốt nhất, tiết kiệm tài nguyên. Xe tải tự lái hoạt động không mệt mỏi trong các đường hầm mỏ phức tạp, cải thiện hiệu quả và năng suất.

Các trường hợp sử dụng

Xe tải tự hành Komatsu di chuyển độc lập trong mỏ, tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu lỗi của con người

Descartes Labs phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu địa chất bằng AI để xác định các mỏ khoáng sản tiềm năng, cải thiện nỗ lực thăm dò

MineSense sử dụng AI và robot để tự động hóa các công việc khai thác dưới lòng đất, tăng năng suất và giảm rủi ro cho công nhân

26. AI trong ngành đánh bắt thủy sản

Tối ưu hóa tuyến đường đánh cá, dự đoán kích thước đánh bắt, chống đánh cá bất hợp pháp và bảo vệ sinh vật biển bằng AI. Hãy để AI giúp bạn gặt hái lợi nhuận và sự bền vững trong nghề đánh cá.

Các trường hợp ứng dụng

Marine Stewardship Council là một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng AI để theo dõi tàu đánh cá và đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn đánh bắt bền vững, bảo vệ hệ sinh thái biển

Dự án Ngư nghiệp được ghi chép đầy đủ (FDF) xác định các loài cá trong thời gian thực, ngăn chặn đánh bắt phụ và thúc đẩy các hoạt động đánh bắt bền vững

27. AI trong ngành hàng không vũ trụ

Bằng cách tận dụng AI, ngành hàng không vũ trụ có thể tăng cường an toàn và độ tin cậy của các chuyến bay, giảm chi phí bảo trì, tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu của máy bay, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và giải phóng nguồn nhân lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Các trường hợp sử dụng

Máy bay trực thăng Ingenuity của NASA được hỗ trợ bởi AI đã bay thành công trên sao Hỏa, chứng minh tiềm năng của AI trong việc thám hiểm tự động trong môi trường đầy thách thức

Hệ thống Deep Space Anomaly Detection của NASA giám sát dữ liệu tàu vũ trụ để phát hiện các sự cố bất thường, bảo vệ các tàu thăm dò và đảm bảo thành công của các nhiệm vụ xuyên không gian

Airbus Skywise thu thập và phân tích dữ liệu máy bay để giúp các hãng hàng không nâng cao hiệu quả bảo trì và vận hành

28. AI cho năng lượng (sản xuất và phân phối)

AI cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống lưới điện, giúp nó trở nên xanh hơn và linh hoạt hơn trước những thay đổi trong nhu cầu năng lượng.

Các trường hợp sử dụng

GridBeyond sử dụng AI để quản lý các nguồn năng lượng phân phối như tấm pin mặt trời và pin, giúp mạng lưới điện linh hoạt và bền bỉ hơn

Sentient Energy phân tích dữ liệu từ đồng hồ thông minh để phát hiện các bất thường và tiềm ẩn sự cố, giúp các công ty điện lực phản ứng kịp thời và đảm bảo nguồn cung cấp điện liên tục

DeepMind cho Google Energy dự đoán chính xác nhu cầu năng lượng, giúp Google và các công ty tiện ích khác tối ưu hóa sản xuất điện và giảm lượng khí thải carbon

Mặc dù AI có những ứng dụng rộng rãi và tiềm năng thay đổi cuộc sống trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp, một số ứng dụng của nó cũng cải thiện cuộc sống hàng ngày của chúng ta theo những cách đơn giản nhất – nhưng lại có tác động lớn nhất.

ClickUp AI: Công cụ tăng cường năng suất tối ưu

Bạn đã bao giờ ước mình có siêu năng lực để hoàn thành tất cả công việc trước thời hạn chưa? Chúng tôi cũng vậy.

Các nhóm doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các công cụ để đơn giản hóa quy trình và nâng cao hiệu suất tổng thể.

Hãy sử dụng ClickUp AI. Đây là trợ lý AI mạnh mẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý dự án ClickUp và là giải pháp lý tưởng để tăng năng suất trong suốt ngày làm việc của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách ClickUp AI có thể mang đến cho bạn những siêu năng lực mà bạn hằng mong ước.

Nhận hỗ trợ viết phù hợp với vai trò của bạn

Cho dù bạn là nhân viên bán hàng đang chuẩn bị bài thuyết trình hoàn hảo hay quản lý sản phẩm đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm, ClickUp AI sẽ cung cấp cho bạn sự trợ giúp cần thiết trong việc viết lách. Công cụ này hiểu bối cảnh của các vai trò và dự án khác nhau trong tổ chức, từ đó đưa ra những ý tưởng và gợi ý phù hợp cho bài viết của bạn.

Công việc hợp tác liền mạch

Hãy để ClickUp cải thiện sự hợp tác với các tính năng AI của nó. Nó cung cấp các tính năng viết sáng tạo để soạn thảo email, tóm tắt tài liệu và đề xuất cách diễn đạt và ngữ pháp tốt hơn. Bạn cũng có thể tạo các mục hành động dựa trên bối cảnh của công việc và sử dụng công cụ này để brainstorming với nhóm của mình.

Cung cấp thông tin liên lạc được cá nhân hóa với ClickUp AI để xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài

Xóa bỏ rào cản giao tiếp

ClickUp AI giúp hợp tác liên chức năng và liên văn hóa hiệu quả hơn. Sử dụng nó để dịch tin nhắn sang hơn 10 ngôn ngữ trong thời gian thực. Ngoài ra, nó còn phát hiện các câu không rõ ràng hoặc mơ hồ và đưa ra gợi ý để cải thiện độ rõ ràng.

Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ với ClickUp AI

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp và giải phóng thời gian của nhóm để tập trung vào các sáng kiến chiến lược hơn. Từ tạo ghi chú cuộc họp đến tóm tắt báo cáo, ClickUp AI đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn, cải thiện hiệu quả và năng suất.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại Sử dụng AI ClickUp

Mang AI thông minh nhất vào nhóm của bạn với ClickUp

Mặc dù các ứng dụng và công cụ AI là một lợi ích cho năng suất ở mọi nơi, nhưng đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm để hoàn thành nhiều việc hơn là... sử dụng ít ứng dụng hơn. Thay vào đó, bạn có thể đầu tư vào một ứng dụng duy nhất, được thiết kế chuyên dụng như ClickUp.

ClickUp AI không phải là trợ lý AI thông thường. Nó thích ứng với vai trò của bạn, với các lời nhắc được hỗ trợ bởi nghiên cứu được tích hợp trực tiếp vào nền tảng.

Nó có thể giúp bạn giảm thiểu tình trạng quá tải và mệt mỏi do AI bằng cách tập trung tất cả công việc của bạn vào một nền tảng duy nhất. Nếu bạn vẫn cần thêm giải pháp, bạn có thể sử dụng danh sách phần mềm AI cập nhật của chúng tôi để nhanh chóng tìm thấy công cụ phù hợp.

P. S. ClickUp AI không ngừng phát triển, được thúc đẩy bởi sự cống hiến nhằm giúp các nhóm làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Dùng thử ClickUp ngay bây giờ.