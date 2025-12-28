Các mẫu hệ thống Solo Leveling tốt nhất cho năng suất

Xây dựng thói quen tốt có thể rất khó khăn. Đặc biệt khi dường như cả thế giới đang cố gắng làm chúng ta phân tâm! Bạn đã bao giờ chơi một trò chơi RPG (trò chơi nhập vai) và mong muốn việc nâng cấp trong cuộc sống cũng dễ dàng như vậy, đồng thời tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức trên hành trình?

Đó chính là lúc các mẫu Solo Leveling phát huy tác dụng. Chúng biến thói quen hàng ngày của bạn thành một trải nghiệm RPG hấp dẫn, lấy cảm hứng từ hành trình của Sung Jinwoo.

Với Solo Leveling, cuộc sống của bạn không còn là một chuỗi vô tận những danh sách công việc nhàm chán. Thay vào đó, bạn sẽ cảm thấy mình là nhân vật chính trong câu chuyện nâng cấp của chính mình, chứng kiến nhân vật thực tế của mình trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi nhiệm vụ (hay còn gọi là công việc) hoàn thành.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy một số mẫu Solo Leveling tốt nhất, giúp quá trình phát triển cá nhân của bạn trở nên giống như một hành trình RPG thực sự. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách ClickUp có thể tối ưu hóa toàn bộ hệ thống Solo Leveling của bạn với tự động hóa thông minh và quy trình làm việc mạnh mẽ.

📌 Bạn có biết? Solo Leveling hiện đang giữ tiêu đề anime được đánh giá cao nhất trên Crunchyroll, với hơn 800.000 lượt đánh giá từ người dùng. Với điểm số ấn tượng 4.9/5, nó vượt trội so với các tác phẩm kinh điển như One Piece về tổng số lượt đánh giá.

Khi các dự án phát triển, các nhóm thường phải đối mặt với tình trạng "Work Sprawl", nơi các công việc, tài liệu và cập nhật được phân tán trên quá nhiều công cụ không liên kết. Sự phân mảnh này làm giảm khả năng hiển thị và khiến ngay cả việc lập kế hoạch đơn giản cũng trở nên hỗn loạn.

Các mẫu hệ thống Solo Leveling miễn phí - Tổng quan

Dưới đây là tóm tắt một số mẫu Solo Leveling tốt nhất được thiết kế để biến năng suất của bạn thành một trò chơi.

Mẫu hệ thống Solo Leveling là gì?

Mẫu hệ thống Solo Leveling là khung tiến trình giống như trò chơi được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh/tiểu thuyết nhẹ Solo Leveling nổi tiếng. Chúng thường được sử dụng trong sổ tay, hệ thống năng suất, công cụ theo dõi thói quen gamified, lịch trình phong cách RPG và công cụ xây dựng thế giới. Thông qua các nỗ lực Solo Leveling này, bạn biến sự phát triển cá nhân hoặc phát triển nhân vật hư cấu thành một hệ thống có cấu trúc, theo phong cách "nâng cấp cấp độ".

Chúng giúp bạn biến thói quen hàng ngày thành một trò chơi RPG, nơi:

Các công việc hàng ngày trở thành các công việc trong trò chơi.

Mục tiêu dài hạn trở thành các nhiệm vụ, và

Tiến độ trở thành bảng điều khiển phát triển nhân vật.

Các mẫu này thường bao gồm các tính năng như đồng hồ XP, quy tắc nâng cấp cấp độ, theo dõi chuỗi ngày liên tục, hạng thợ săn, cây kỹ năng, theo dõi mục tiêu boss và bảng nhiệm vụ. Chúng mang đến cho bạn cảm giác hứng khởi tương tự như khi bạn theo dõi Sung Jinwoo.

Tóm lại, chúng giúp hành trình phát triển bản thân của bạn trở nên hấp dẫn và thực sự động lực.

🧠 Sự thật nhanh về thói quen: Nếu bạn từng thắc mắc về thời gian thực sự cần thiết để hình thành một thói quen, nghiên cứu cho thấy đó không phải là 21 ngày, mà là sự lặp lại đều đặn theo thời gian. Và nếu bạn muốn xây dựng những thói quen tốt hơn một cách có chủ đích, đây là hướng dẫn đơn giản về cách tạo ra một công cụ theo dõi thói quen hỗ trợ việc xây dựng thói quen thực sự và bền vững.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hệ thống Solo Leveling tốt?

Điều quan trọng nhất cần lưu ý khi chọn mẫu hệ thống Solo Leveling là đảm bảo mẫu đó thực sự giúp bạn hoàn thành các công việc hàng ngày.

Dưới đây là những gì các mẫu tốt nhất thường bao gồm:👇

Hệ thống XP đơn giản: Chọn một mẫu giúp việc kiếm XP trở nên dễ hiểu. Mỗi thói quen hoặc công việc hoàn thành nên mang lại cho bạn điểm kinh nghiệm, và việc nâng cấp cấp độ nên cảm thấy khả thi.

Bảng điều khiển cấp độ trực quan: Đảm bảo mẫu bạn chọn cung cấp một bảng điều khiển trung tâm, nơi bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của mình với cấp độ hiện tại, chuỗi ngày liên tục, thống kê, v.v.

Theo dõi chỉ số cá nhân: Lựa chọn một mẫu đang theo dõi các thuộc tính như tập trung, sức bền, sự nhất quán hoặc sự tự tin để giúp bạn thấy cách thói quen của mình ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể của bạn.

Hệ thống thưởng tích hợp: Chọn các mẫu có thưởng khi bạn lên cấp, như một phần thưởng nhỏ, một ngày nghỉ ngơi hoặc mở khóa kỹ năng mới.

Thử thách mục tiêu Boss: Sử dụng mẫu có các nhiệm vụ khó khăn hơn cho các mục tiêu lớn, như các cột mốc về sức khỏe hoặc mục tiêu học tập thường yêu cầu đào tạo và chuẩn bị.

Các yếu tố thẩm mỹ tùy chọn: Đảm bảo mẫu bao gồm các yếu tố như chủ đề tối, hiệu ứng ánh sáng xanh lấp lánh, hình ảnh phong cách bóng tối và các yếu tố giao diện người dùng (UI) của trò chơi RPG để bạn cảm thấy như đang thực sự trải nghiệm vũ trụ Solo Leveling.

Thân thiện với tự động hóa: Chọn mẫu phù hợp với tự động hóa. Cập nhật XP và theo dõi tiến độ nên diễn ra với ít công việc thủ công nhất.

⚡ Thư viện mẫu: Biến cuộc sống thực của bạn thành một trò chơi sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn có hệ thống phù hợp hỗ trợ. Dù bạn muốn thói quen dựa trên XP, danh sách công việc theo phong cách quest, hay vòng lặp động lực từ cửa hàng phần thưởng, các mẫu gamification sẽ giúp bạn duy trì sự nhất quán bằng cách biến tiến độ thành điều thú vị thay vì căng thẳng.

Mẫu hệ thống Solo Leveling miễn phí

Có rất nhiều mẫu miễn phí trực tuyến mang đến cảm giác u ám, gamified của một vũ trụ Solo Leveling. Chúng rất hiệu quả cho thói quen, lịch trình, kế hoạch học tập, hành trình tập luyện hoặc thậm chí theo dõi mục tiêu chung của bạn.

Hãy cùng khám phá một số mẫu Solo Leveling miễn phí tốt nhất có sẵn trên các trang web và nền tảng khác nhau.

1. Hệ thống phát triển bản thân Solo Leveling

qua Notion

Hệ thống Tự Cải Thiện Solo Leveling biến cuộc sống của bạn thành một trò chơi RPG hoàn chỉnh, nơi bạn là nhân vật chính của câu chuyện. Ngay khi mở mẫu, bạn sẽ được chào đón bằng một màn hình xanh lấp lánh, giống hệt như khoảnh khắc thức tỉnh của Sung Jinwoo.

Hệ thống này có công cụ theo dõi chỉ số và cấp độ, tương tự như bảng nhân vật cá nhân của bạn. Nó cung cấp cho bạn tám chỉ số chính (Sức mạnh, Trí tuệ, Ý chí, Sức hút, Kỹ năng, Lãnh đạo, Tài sản và Sáng tạo). Mỗi chỉ số đại diện cho một khía cạnh trong sự phát triển cá nhân của bạn.

Những thói quen hàng ngày của bạn sẽ tự động mang lại XP cho các chỉ số phù hợp. Ví dụ, bạn đã tập thể dục hôm nay? Sức mạnh của bạn sẽ tăng lên. Đọc một chương sách? Trí tuệ của bạn sẽ tăng lên. Tự kỷ luật để tránh những phiền nhiễu? Sức mạnh ý chí của bạn sẽ được nâng cấp.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo các công việc mới thông qua phần ‘Thêm Công Việc’ bằng cách sử dụng các công việc tùy chỉnh hoặc dựa trên mẫu.

Chế độ xem các nhiệm vụ đang hoạt động của bạn trên bảng điều khiển trung tâm, chỉ hiển thị các mục "Hôm nay", "Ngày mai" và "Hôm qua".

Kích hoạt 'Chế độ Người chơi' bằng nút khởi động để chính thức bắt đầu thói quen Solo Leveling của bạn.

Tìm kiếm các nhiệm vụ hoặc mẫu cũ bất cứ khi nào bạn cần cái nhìn tổng quan về hành trình của mình.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai ưa thích hệ thống Solo Leveling, nơi mỗi công việc đều trực tiếp nâng cấp một chỉ số cá nhân, tạo nên một quá trình xây dựng nhân vật theo phong cách RPG thực sự.

📚 Đọc thêm: Xem hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về các ứng dụng theo dõi thói quen để có thêm công cụ hỗ trợ hệ thống Solo Leveling của bạn.

2. Mẫu Solo Leveling

qua Notion

Mẫu Solo Leveling mang đến cảm giác như bước vào thế giới của một thợ săn, nơi cuộc sống thực của bạn trở thành một mê cung. Mọi việc cần làm đều mang lại điểm kinh nghiệm (XP) và đưa bạn tiến gần hơn đến cấp độ tiếp theo.

Ở phía trên là bảng điều khiển thợ săn của bạn, đóng vai trò như thẻ nhân vật cá nhân. Nó hiển thị tên, lớp nghề nghiệp, cấp độ hiện tại, vàng, XP và thậm chí cả thanh HP của bạn. Khi bạn hoàn thành các công việc, bảng điều khiển sẽ tự động cập nhật, mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn tương tự như khi hoàn thành công việc trong một trò chơi RPG.

Mẫu Notion Solo Leveling này còn đi kèm với công cụ theo dõi thống kê và cấp độ dựa trên năm thuộc tính chính. Mỗi thống kê đều có thanh XP riêng và một thẻ thiết kế đẹp mắt, giúp bạn có thể theo dõi sự phát triển của mình theo thời gian thực.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Biến những nhiệm vụ lớn hoặc cam kết khó khăn thành những boss huyền thoại mà bạn hào hứng chinh phục.

Sử dụng vàng bạn kiếm được tại Cửa hàng Săn bắn để mở khóa các vũ khí và mục biểu tượng của Solo Leveling.

Dựa vào các cơ sở dữ liệu ẩn quản lý công thức XP, đang theo dõi chỉ số, quản lý kho đồ và tất cả logic phía sau hậu trường.

Bạn có thể reset toàn bộ hành trình của mình bất cứ lúc nào và bắt đầu một trò chơi mới với một ký tự mới.

✅ Phù hợp cho: Người hâm mộ anime hoặc những ai đam mê phát triển bản thân muốn theo dõi sự tiến bộ qua các chỉ số và những lần thăng cấp đầy thỏa mãn.

📈 Level Up Insight: Theo Báo cáo Thực tế Cơ bản của ESA, chơi game đã chính thức trở thành một bài tập rèn luyện trí não và một thói quen hàng tuần. Tại Mỹ, có 205 triệu người chơi game mỗi tuần, từ 5 đến 90 tuổi. Trong số đó: 37% cho biết họ chơi game để rèn luyện trí não hoặc giữ cho tâm trí luôn sắc bén.

73% cho rằng chơi game thực sự cải thiện kỹ năng nhận thức của họ.

14% người chơi chọn cảm giác đạt được thành tựu hoặc hoàn thành mục tiêu là động lực hàng đầu của họ khi chơi game.

3. Cuộc sống lấy cảm hứng từ Anime Solo Leveling

qua Gumroad

Trong mẫu Anime Solo Leveling Inspired Life Template, bạn bắt đầu hành trình của mình tại phần ‘I AM’. Đây là nơi bạn định nghĩa bản thân mình đang trở thành: những đặc điểm, những lời khẳng định, phong cách của bạn, và thậm chí cả bức chân dung nhân vật nếu bạn muốn có cảm giác như nhân vật chính trong anime.

Tiếp theo, các trách nhiệm hàng ngày của bạn sẽ trở thành các công việc thông qua Hệ thống Dự án và Công việc. Các dự án lớn trở thành các công việc chính. Các bước nhỏ hơn trở thành các công việc phụ. Mỗi công việc đều có thanh tiến độ, phần thưởng XP và vị trí rõ ràng trong hành trình tổng thể của bạn.

Với chế độ xem lịch, bạn có thể theo dõi toàn bộ hành trình của mình, bao gồm các công việc, hạn chót, cốt truyện và thành tựu, tất cả đều được hiển thị trên một trang duy nhất, cập nhật theo thời gian thực khi bạn thực hiện các hành động.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi chép cuộc sống của bạn như một cốt truyện anime bằng cách tạo ra các cung truyện cá nhân (Cung Truyện Thi Cử, Cung Truyện Hồi Phục, Cung Truyện Huấn Luyện).

Quản lý sách, ghi chú, bài tập thể dục và bữa ăn thông qua các mô-đun cắm và chạy, tích hợp mượt mà với thiết lập Notion hiện có.

Tùy chỉnh Hệ thống Quản lý Cuộc sống (Life OS) của bạn bằng cách kéo và thả các trình theo dõi hoặc phần mới, cho phép hệ thống của bạn phát triển và tiến hóa chính xác theo cách bạn muốn.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai cảm thấy nhàm chán với các công cụ năng suất thông thường và muốn một hệ thống lấy cảm hứng từ anime để duy trì động lực.

📚 Đọc thêm: Nếu bạn thường gặp khó khăn trong việc xác định nên tập trung vào thói quen hay mục tiêu trước, hướng dẫn so sánh thói quen và mục tiêu này sẽ giải thích rõ ràng và giúp bạn chọn phương pháp phù hợp cho hệ thống hàng tuần của mình.

4. Mẫu Gamification Solo Leveling

qua Payhip

Mẫu Gamification Solo Leveling là một bảng điều khiển phát triển bản thân với chủ đề Solo Leveling tối màu và neon. Mẫu này mở ra với một bảng điều khiển người chơi hiện đại, hiển thị thẻ nhân vật, thanh XP, cấp độ, vàng và chuỗi thành tích của bạn.

Thậm chí còn có biểu đồ radar đang theo dõi các chỉ số chính của bạn, bao gồm thể lực, trí tuệ, kỷ luật, tập trung, tài chính và xã hội, những chỉ số này sẽ tăng dần khi bạn lên cấp. Bảng điều khiển hệ thống cung cấp cho bạn các phần thưởng chuỗi ngày, tăng XP, cảnh báo khi nhiệm vụ chưa hoàn thành và các thách thức mới được mở khóa khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Hệ thống điều hướng toàn bộ mang cảm giác như menu của một trò chơi RPG tương lai, hướng dẫn bạn qua các giai đoạn Awakening, Thói quen, Nhiệm vụ và Cổng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Biến mỗi công việc thành thẻ công việc và biến các phiên công việc thành các trận đấu có thời gian giới hạn với bộ đếm thời gian Pomodoro tích hợp sẵn.

Kiếm XP và vàng để sử dụng tại Trung tâm Phần thưởng, nơi bạn có thể mở khóa những khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi.

Theo dõi hành trình của bạn thông qua Nhật ký Công việc chi tiết, ghi lại thời gian, điểm kinh nghiệm (XP) và vàng kiếm được.

Tham gia vào một cộng đồng hỗ trợ, nơi bạn chia sẻ chuỗi thành tích và phát triển cùng với các thành viên khác, nâng cấp bản thân trong cuộc sống thực.

✅ Phù hợp cho: Học sinh và người tạo gặp khó khăn trong việc duy trì sự nhất quán và mong muốn một hệ thống khen thưởng nỗ lực, giúp việc nâng cao năng suất trở nên giống như việc lên cấp trong một trò chơi RPG.

Muốn có sự rõ ràng hơn trong cuộc sống hàng ngày – vượt ra ngoài danh sách việc cần làm và lịch trình? Trong video này, bạn sẽ học cách xây dựng một bảng điều khiển cuộc sống cá nhân, giúp trực quan hóa mục tiêu, thời gian, thói quen và tiến độ của bạn – tất cả trong một nơi.

5. Mẫu Notion Hệ thống Nâng cấp Nâng cao

qua Gumroad

Bạn muốn một hệ thống nâng cấp giúp bạn trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình? Hệ thống Nâng cấp Nâng cao (Advanced Leveling System) được thiết kế riêng cho mục đích đó.

Bạn bắt đầu với hồ sơ nhân vật của mình, nơi đang theo dõi các chỉ số chính, XP, vàng, thành tích và tiến độ tổng thể. Hệ thống Nhiệm vụ là nơi các công việc hàng ngày của bạn trở thành các nhiệm vụ, và các mục tiêu lớn hơn trở thành các thách thức lớn. Mỗi nhiệm vụ có mức độ khó riêng, từ dễ đến rất khó.

Mỗi lần bạn kiếm được vàng, bạn có thể sử dụng nó để mở khóa phần thưởng cho bản thân, nhưng với một điểm đặc biệt. Mỗi lần mua hàng sẽ trừ vàng ngẫu nhiên, giống như cơ chế thu thập vật phẩm trong các trò chơi RPG, khiến mỗi phần thưởng trở nên hấp dẫn. Để cân bằng mọi thứ, còn có chế độ trừng phạt sẽ phạt bạn vì những thói quen xấu hoặc bỏ lỡ các thói quen hàng ngày.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp suy nghĩ của bạn với các chế độ xem ghi chú hàng ngày, hàng tháng và mọi thời đại, giúp ý tưởng và suy ngẫm luôn dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý tài chính của bạn như một nền kinh tế trong game bằng cách đang theo dõi các ví tiền không giới hạn, thu nhập, chi tiêu và giao dịch với sự minh bạch tuyệt đối.

Phân loại tất cả đồ đạc của bạn bằng hệ thống kho đồ phong cách RPG, sắp xếp các mục vào các danh mục: danh sách mong muốn, sử dụng hàng ngày, lưu trữ, đã bán hoặc rác.

Quản lý quy trình làm việc của người tạo với một studio nội dung mini, nơi bạn có thể thêm không giới hạn tài khoản mạng xã hội, quản lý hợp tác tài trợ và liên kết, và lập kế hoạch lịch nội dung.

✅ Phù hợp cho: Những người đam mê phát triển bản thân yêu thích hệ thống nâng cấp và cơ chế tiến độ, giúp quá trình phát triển cá nhân trở nên giống như một trò chơi video thực tế.

⚠️ Thông tin tăng cường trí não: Một nghiên cứu ngẫu nhiên Mendelian đã phát hiện ra rằng những thay đổi trong mạng lưới não bộ liên quan đến việc chơi game máy tính có liên quan đến trí thông minh linh hoạt cao hơn, với tỷ lệ odds là 1.076. Điều này có nghĩa là người chơi game có khả năng đạt điểm cao hơn 7,6% trong các bài kiểm tra trí thông minh linh hoạt so với những người không chơi game.

Cách ClickUp Tăng Cường Hệ Thống Solo Leveling

Việc nâng cấp bản thân trong cuộc sống thực không chỉ cần động lực—bạn cần một hệ thống theo dõi tiến độ, thưởng cho sự kiên trì và biến các công việc hàng ngày thành những thử thách có ý nghĩa. Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng.

ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Các nhiệm vụ hàng ngày, công cụ theo dõi phát triển kỹ năng, hệ thống XP và tiến độ nâng cấp cấp độ của bạn có thể được tích hợp trong một không gian làm việc tùy chỉnh, mang lại cảm giác như đang chơi game.

ClickUp trở thành trung tâm điều hành của bạn, nơi mọi chỉ số, nhiệm vụ và cập nhật kinh nghiệm diễn ra mượt mà trong nền.

Không chỉ vậy, ClickUp còn cung cấp các mẫu Solo Leveling tích hợp tất cả những gì chúng ta vừa đề cập (nhiệm vụ, mục tiêu, theo dõi tiến độ, tự động hóa và giao diện thẩm mỹ) thành các hệ thống sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể bắt đầu áp dụng chỉ trong vài phút:

1. ClickUp Personal Habit Tracker

Tải miễn phí mẫu Theo dõi thói quen hàng ngày và theo dõi tiến độ của bạn với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Nếu bạn từng mong muốn thói quen hàng ngày của mình trở nên giống như một cuộc phiêu lưu Solo Leveling, mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nó giúp bạn tổ chức thói quen theo từng tháng.

Mỗi tháng được xem như một công việc chính. Tất cả những gì bạn cần làm là đổi tên nó (ví dụ: ‘Tháng 1 năm 2025’) và thay đổi trạng thái thành ‘Đang tiến độ’. Ngay khi bạn làm điều đó, mẫu sẽ tự động tạo ra một bộ công việc thói quen hàng ngày mới cho tháng mới.

Trong mỗi tháng, mỗi ngày trở thành một nhiệm vụ riêng với danh sách các thói quen bạn đang theo dõi. Ví dụ, Ngày 5 có thể bao gồm các thói quen như đi 10.000 bước, đọc 15 trang sách, uống 2 lít nước hoặc thực hành thiền định. Khi bạn hoàn thành từng mục, cảm giác như đang tích lũy điểm kinh nghiệm (XP). Và khi hoàn thành tất cả thói quen trong ngày, bạn chỉ cần đánh dấu ngày đó là ‘Hoàn thành’, giống như hoàn thành một nhiệm vụ trong trò chơi điện tử.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi thanh tiến trình tự động hoạt động như thanh XP của bạn, tăng dần khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày.

Bỏ qua các công thức phức tạp hoặc thiết lập rườm rà vì ClickUp tự động hóa theo dõi tiến độ cho bạn.

Sử dụng phần cảm ơn tùy chọn để thêm chiều sâu cảm xúc và sự tỉnh thức vào ngày của bạn.

Chuyển đổi giữa chế độ xem dạng danh sách và chế độ xem bảng để xem mục tiêu của bạn như một nhật ký nhiệm vụ hoặc bảng thống kê.

✅ Phù hợp cho: Những người có mục tiêu rõ ràng, thích reset hàng tháng và theo dõi sự tiến bộ của bản thân qua những thành công nhỏ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong ClickUp, Công việc đại diện cho các nhiệm vụ. Đó là những việc cần làm hàng ngày để tích lũy điểm kinh nghiệm (XP). Nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn: Tạo thói quen, lịch trình và nhiệm vụ hàng ngày.

Đặt các trạng thái tùy chỉnh như ‘Đang tập luyện,’ ‘Đang tiến hành’ hoặc ‘Hoàn thành.’

Thêm ưu tiên để hiển thị độ khó của nhiệm vụ.

Đặt ngày đáo hạn để duy trì chuỗi ngày liên tục.

Nhóm các nhiệm vụ liên quan vào các danh mục như thể dục, học tập hoặc công việc.

Đặt các công việc lặp lại tự động reset hàng ngày. Sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên với nhiệm vụ ClickUp và duy trì tiến độ hàng ngày. Mọi công việc đều có thể biến thành một công việc lặp lại. Thay vì nghĩ "Tôi cần đọc" hoặc "Tôi nên dọn phòng", ClickUp cho phép bạn gắn nhãn chúng như các công việc trong hệ thống của mình, chẳng hạn như "Công việc hàng ngày: Đọc 10 trang", "Huấn luyện kỹ năng: Luyện tập lập trình" hoặc "Lệnh bóng tối: Dọn phòng".

2. Mẫu Lịch Trình Thói Quen Hàng Tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho cả tuần chỉ trong nháy mắt và tổ chức thói quen hàng ngày với mẫu lịch thói quen hàng tuần ClickUp đầy màu sắc.

Mẫu Lịch Trình Thói Quen Hàng Tuần ClickUp biến tuần của bạn thành một bảng nhiệm vụ đầy màu sắc, nơi mỗi ngày trở thành một khu vực để đặt các thói quen hoặc công việc bạn muốn hoàn thành.

Bạn có thể dễ dàng kéo và thả các ghi chú dán vào Monday, Tuesday hoặc bất kỳ ngày nào khác, gần như việc giao nhiệm vụ trên bản đồ trò chơi. Trước khi tuần bắt đầu, bạn cũng có thể tạo các nhiệm vụ ClickUp hoặc thói quen bằng cách sử dụng ghi chú dán.

Đây là thiết lập hàng tuần của bạn, nơi bạn quyết định các nhiệm vụ cần thực hiện trước khi gán chúng cho các ngày cụ thể. Ví dụ, nếu bạn có kế hoạch tập thể dục ba lần hoặc học tập bốn lần, bạn tạo các ghi chú đó một lần, sau đó sao chép và đặt chúng vào các ngày khác nhau.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tải lên ảnh, trích dẫn và ảnh chụp màn hình để trang trí bảng của bạn, giống như việc thêm các vật phẩm và di vật vào kho đồ của bạn.

Sử dụng các khu vực ưu tiên và ghi chú như bảng nhiệm vụ S-Rank của bạn, nơi các thách thức hàng tuần lớn và nhắc nhở được hiển thị.

Tăng cường thói quen của bạn bằng cách sử dụng phương pháp xếp chồng thói quen , kết hợp một thói quen mới với một thói quen bạn đã có, để hệ thống hàng tuần của bạn trở nên nhất quán hơn.

Tùy chỉnh mọi thứ trên Bảng trắng ClickUp . Thay đổi kích thước, màu sắc và sắp xếp lại các yếu tố để phù hợp với phong cách chơi của bạn và thiết kế sân chơi hàng tuần của mình.

✅ Phù hợp cho: Học sinh, người tạo và những người đam mê năng suất, những ai yêu thích lập kế hoạch trực quan và muốn tuần của mình trông như một bảng điều khiển Solo Leveling đầy màu sắc.

Bạn đang thắc mắc thói quen nào giúp xây dựng một sự nghiệp thành công? Video này sẽ giúp bạn ⬇️

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các công việc lặp lại trong ClickUp mạnh mẽ gấp 10 lần. Khi bạn đánh dấu chúng là hoàn thành, chúng sẽ tự động reset, vì vậy bạn không cần phải đánh dấu lại cho nhiệm vụ tiếp theo của mình. Giữ vững thói quen của bạn với tính năng Nhiệm vụ Lặp lại của ClickUp.

3. Mẫu Lịch Trình Hàng Tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các công việc hàng tháng, theo dõi hạn chót và quản lý ưu tiên một cách dễ dàng với mẫu Lịch Trình Hàng Tháng ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Hàng Tháng ClickUp hoạt động như bảng nhiệm vụ hàng tháng của bạn, nơi bạn có thể lập kế hoạch cho tất cả các công việc và dự án trong chế độ xem lịch. Bạn có thể thêm công việc theo mức độ ưu tiên, đặt ngày đáo hạn và thêm chi tiết như loại công việc hoặc người được giao.

Mỗi công việc có thể bao gồm ghi chú và bình luận giúp bạn hoặc nhóm của bạn hiểu rõ những gì cần làm trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ xem Bảng Kanban, nơi mỗi công việc được mã hóa bằng màu sắc để bạn có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình trong tháng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem tất cả các công việc của bạn tại một nơi với tab Danh sách công việc, được sắp xếp gọn gàng theo ngày đáo hạn để dễ dàng theo dõi.

Chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Khối lượng công việc, Dòng thời gian) để theo dõi tháng của bạn theo cách tự nhiên nhất với bạn.

Xem tổng quan tháng của bạn với lịch màu sắc, nổi bật các ngày bận rộn và công việc quan trọng chỉ trong vài giây.

✅ Phù hợp cho: Người hâm mộ anime và những người đam mê năng suất, yêu thích Solo Leveling và muốn biến kế hoạch hàng tháng của mình thành một trò chơi.

4. Mẫu Mục Tiêu Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu hàng ngày và quản lý tiến độ với mẫu ClickUp Daily Goal Template tập trung vào mục tiêu.

Mẫu Mục tiêu Hàng ngày ClickUp cho phép bạn thu thập mục tiêu theo hai cách chính. Cách đầu tiên là Xem dạng danh sách, hoạt động như bảng nhiệm vụ chính của bạn, hiển thị tất cả mục tiêu. Bạn có thể sắp xếp chúng theo ưu tiên, phân loại theo loại (công việc, cá nhân, ý tưởng, v.v.), thêm ghi chú và đánh dấu hoàn thành.

Thứ hai là chế độ xem Form View, đây là chế độ ghi chú nhanh của bạn. Khi một ý tưởng mới hoặc nhắc nhở xuất hiện trong đầu, bạn chỉ cần điền vào một biểu mẫu nhỏ, và ClickUp sẽ tự động thêm nó vào nhật ký nhiệm vụ của bạn.

Mẫu này còn bao gồm các Trường Tùy chỉnh (Custom Fields), là những nhãn nhỏ giúp bạn mô tả mục tiêu của mình một cách rõ ràng hơn. Ví dụ: Đây là loại công việc gì? Có gấp không? Việc cần làm ngay hôm nay hay có thể làm sau? Những thẻ này giúp bạn nắm bắt nhanh chóng các công việc của mình và quyết định nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nhóm tất cả mục tiêu của bạn theo loại ghi chú hoặc danh mục, giúp danh sách công việc hàng ngày của bạn trở nên hấp dẫn về mặt thị giác và dễ dàng điều hướng.

Tái sử dụng cấu trúc hàng ngày mà không cần xây dựng lại bất cứ điều gì, và bắt đầu mỗi ngày với cùng một khung sườn.

Kết nối từng mục tiêu hàng ngày với các kế hoạch lớn hơn hàng tuần hoặc hàng tháng bằng cách sử dụng cấu trúc phân cấp của ClickUp.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai yêu thích bắt đầu ngày mới với một kế hoạch rõ ràng và kết thúc ngày với cảm giác tiến độ rõ rệt được hiển thị.

📮 ClickUp Insight: Sức khỏe và thể dục là mục tiêu cá nhân hàng đầu của các đối tượng tham gia khảo sát, nhưng 38% thừa nhận họ không đang theo dõi tiến độ một cách đều đặn. 🤦 Đó là khoảng cách lớn giữa ý định và hành động! ClickUp có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả tập luyện với các mẫu theo dõi thói quen chuyên dụng và công việc lặp lại. Hãy tưởng tượng việc xây dựng các thói quen một cách dễ dàng, ghi chép mọi buổi tập luyện và duy trì chuỗi thiền định đều đặn. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất—bởi vì việc duy trì tiến độ bắt đầu từ việc thực sự nhìn thấy tiến độ.

📚 Đọc thêm: Ứng dụng lịch trình hàng ngày tốt nhất

5. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo mục tiêu học tập và lập kế hoạch các bước phát triển hàng ngày bằng mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp.

Tất cả chúng ta đều có những kỹ năng muốn nắm vững, nhưng nếu không đang theo dõi chúng, chúng thường bị lãng quên trong nhịp sống hối hả hàng ngày. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp giúp hiển thị những kỹ năng này theo một định dạng gọn gàng. Các kỹ năng của bạn được phân loại theo trạng thái, chẳng hạn như Chưa Bắt Đầu, Đang Tiến Triển, Chệch Hướng, Đang Tạm Dừng và Đã Đạt Mục Tiêu.

Mỗi thẻ kỹ năng giống như một hồ sơ nhỏ cho một kỹ năng mà bạn đang rèn luyện. Bên trong thẻ, bạn có thể ghi lại những suy nghĩ, thành tựu, thách thức của mình và đánh giá tiến độ từ 1 đến 5. Ngoài ra, còn có một Bảng phân loại kỹ năng theo quý (Q1–Q4). Điều này giúp bạn quyết định thời điểm muốn tập trung vào từng kỹ năng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đánh dấu các khối thời gian trên lịch của bạn để các phiên tập luyện thực sự diễn ra, giống như việc lên lịch cho các phiên raid.

Chọn các nguồn tài nguyên sẽ giúp bạn phát triển, như sách, người hướng dẫn, hội thảo trực tuyến, podcast hoặc khóa học, trước khi bắt đầu công việc rèn luyện một kỹ năng.

Chọn những người đồng hành đáng tin cậy để hỗ trợ bạn trên hành trình, giống như những đồng đội trong quá trình nâng cấp của bạn.

Sử dụng mẫu này như bảng điều khiển cá nhân của bạn, biến những ý tưởng ngẫu nhiên thành các công việc nhỏ và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

✅ Phù hợp cho: Người hâm mộ anime và những ai muốn biến quá trình phát triển cá nhân từ những nỗ lực ngẫu nhiên thành một trải nghiệm phát triển có hướng dẫn, dựa trên các nhiệm vụ.

📚 Đọc thêm: Các công cụ tốt nhất cho phát triển cá nhân để đạt được mục tiêu của bạn

6. Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và xác định các mục tiêu có thể đo lường được bằng cách sử dụng mẫu mục tiêu SMART của ClickUp.

Những ý tưởng lớn luôn đến với chúng ta, nhưng nếu chúng ta không biến chúng thành những mục tiêu rõ ràng, chúng sẽ không bao giờ trở thành tiến độ thực sự. Mẫu Mục Tiêu SMART của ClickUp giúp bạn biến những giấc mơ mơ hồ thành những mục tiêu có thể đạt được.

Bắt đầu với một bảng tính đơn giản, nơi bạn ghi lại mục tiêu chính của mình và trả lời một số câu hỏi hướng dẫn, chẳng hạn như “Việc cần làm là gì?” Tại sao nó quan trọng? Ai tham gia? Khi nào nên hoàn thành? Bạn đã có kỹ năng cần thiết hay đây là bước đầu tiên trong hành trình rèn luyện của bạn?

Sau khi đặt mục tiêu, Chế độ xem Mục tiêu Công ty hiển thị các mục tiêu của bạn được phân loại theo trạng thái, chẳng hạn như Đang tiến triển tốt, Chệch hướng hoặc Có nguy cơ. Chế độ xem Bảng cho phép bạn kéo các mục tiêu từ "Chưa bắt đầu" sang "Hoàn thành", mang lại cảm giác tiến bộ nhỏ mỗi khi bạn tiến thêm một bước.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Khám phá bảng SMART Goals Bảng trắng , giải thích các yếu tố Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Thực tế và Có thời hạn thông qua các khối màu sắc đơn giản và sinh động.

Tạo một tuyên bố mục tiêu SMART cuối cùng sau khi trả lời các câu hỏi hướng dẫn, xác nhận rằng hành trình của bạn hiện đã hoạt động.

Gắn thẻ các thành viên hợp tác hoặc các bên liên quan bằng trường 'People' để biến mục tiêu cá nhân thành nhiệm vụ nhóm mà bạn có thể cùng nhau thực hiện.

Đặt các mốc thời gian rõ ràng và theo dõi tiến độ của bạn với các trường ngày và tiến độ, giúp mỗi mục tiêu có một lộ trình đơn giản để hoàn thành.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai yêu thích sự phát triển theo phong cách trò chơi và muốn mục tiêu của mình trở thành một phần của hành trình nâng cấp cấp độ đầy kịch tính.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tất cả mục tiêu SMART của bạn trong một trung tâm trực quan. Đây là nơi tất cả nhiệm vụ, số liệu, thanh tiến độ và dòng thời gian chiến đấu của bạn được tập hợp trong một chế độ xem mạnh mẽ. Dù bạn đang theo dõi sự phát triển cá nhân, điểm kinh nghiệm thói quen, mục tiêu của nhóm hay các trận chiến boss dài hạn, các bảng điều khiển sẽ thu thập dữ liệu từ khắp không gian làm việc của bạn và chuyển đổi chúng thành những thông tin trực quan, dễ hiểu. Hãy mang đến cho nhóm của bạn một chế độ xem đầy phong cách anime về mục tiêu và nhiệm vụ thông qua các bảng điều khiển ClickUp. Với các tiện ích kéo và thả, bạn có thể thiết kế một bảng điều khiển phong cách Solo Leveling hoàn toàn cá nhân hóa: Tiện ích theo dõi tiến độ công việc: Theo dõi các công việc đã hoàn thành, những công việc đang chờ xử lý và những công việc đang bị chậm trễ, giống như một nhật ký công việc tự động cập nhật.

Theo dõi thời gian: Đo lường thời gian bạn dành cho các công việc khác nhau, hoàn hảo để xác định nơi năng lượng của bạn đang được sử dụng (hoặc bị lãng phí).

Biểu đồ theo dõi mục tiêu: Hình dung các cột mốc, thanh tiến độ và đường cong thành tựu của bạn khi bạn tiến từ các nhiệm vụ hạng E lên các mục tiêu hạng S.

Báo cáo tùy chỉnh: Khám phá những thông tin chi tiết hơn về mô hình năng suất của bạn. Bạn có thể coi nó như việc phân tích các số liệu hiệu suất sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trong hầm ngục.

7. Mẫu OKRs và Mục tiêu của ClickUp Company

Tải miễn phí mẫu Đồng bộ hóa mục tiêu của nhóm, theo dõi tiến độ toàn công ty và tổ chức mục tiêu của các bộ phận với mẫu OKRs và Mục tiêu Công ty ClickUp.

Mẫu OKRs và Mục tiêu của ClickUp Company cung cấp một cấu trúc linh hoạt giúp bạn xây dựng OKRs ở cấp độ công ty, bộ phận, nhóm và cá nhân, tất cả đều hướng tới một mục tiêu tổ chức chung.

Đối với các nhóm ưa thích phương pháp gamified, mỗi mục tiêu trở thành một nhiệm vụ, và mỗi kết quả chính trở thành tiến độ có thể đo lường được hướng tới một nhiệm vụ lớn hơn. Xem dạng danh sách hiển thị tất cả mục tiêu và kết quả chính trong bố cục có tổ chức, trong khi Giao diện Bảng biến chúng thành các thẻ nhiệm vụ có thể kéo thả. Giao diện Lịch trình hiển thị các hạn chót và cột mốc như một dòng thời gian của các trận chiến sắp tới.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng các ví dụ OKR đã được tải sẵn trong các lĩnh vực Marketing, Operations, Thành công và Engineering để xây dựng nhanh hơn.

Nộp các mục tiêu và kết quả chính (OKRs) mới thông qua biểu mẫu nộp OKR, giúp tiêu chuẩn hóa các mục nhập trên toàn bộ các nhóm.

Theo dõi sức khỏe OKR, xu hướng, mức độ áp dụng và hiệu suất của bộ phận thông qua bảng điều khiển động.

Tự động đồng bộ hóa cập nhật của nhóm khi ClickUp tự động tính toán lại các chỉ số KPI và cập nhật bảng điều khiển theo thời gian thực.

Hợp nhất mục tiêu toàn công ty bằng cách cho phép mọi nhóm và thành viên đóng góp tích lũy XP thông qua việc hoàn thành các kết quả quan trọng của họ.

✅ Phù hợp cho: Các tổ chức yêu thích anime và cần một quy trình làm việc OKR có thể mở rộng để kết nối chiến lược công ty với việc thực thi hàng ngày.

8. Mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp College

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch bài giảng có cấu trúc và quản lý tiến độ lớp học một cách hiệu quả với mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp College.

Bạn đã bao giờ mong muốn việc giảng dạy trở nên có tổ chức và thú vị hơn? Với mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp, mỗi bài giảng bạn tạo ra và mỗi mục tiêu bạn đặt ra đều giống như việc nâng cao kỹ năng mới và cải thiện 'Cấp độ Giáo viên' của bạn, giúp bạn từng bước trở thành một giáo viên hạng S.

Trong chế độ xem Danh sách, tất cả các bài học của bạn giống như những nhiệm vụ đang chờ được giảng dạy. Mỗi bài học mô tả mục tiêu, cấu trúc, tài liệu và mục tiêu của nó, cung cấp mô tả nhiệm vụ mà học sinh của bạn cần tuân theo. Khi chuyển sang chế độ xem Bảng, mẫu sử dụng khung ADDIE: Phân tích → Thiết kế → Phát triển → Triển khai → Đánh giá.

Khi bài học của bạn tiến qua từng giai đoạn, bạn kéo nó trên Bảng, giống như việc nâng cấp kỹ năng từ 'Khóa' sang 'Đang có tiến độ' đến 'Thành thạo'. Mẫu này cũng cho phép bạn sử dụng chế độ xem theo cấp độ lớp học, như Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 và Lớp 13, giúp việc điều hướng trở nên đơn giản.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chọn cấu trúc cho phiên của bạn, dù là Lab, Lớp học lớn, Nhóm nhỏ hay Buổi học do nhóm giảng dạy.

Gắn các biểu mẫu đánh giá để đo lường hiệu quả của bài giảng trong lớp học.

Mở bất kỳ thẻ bài học nào để thêm ghi chú, danh sách kiểm tra, tệp đính kèm và bình luận, tất cả những gì bạn cần để liên tục cải thiện kế hoạch của mình.

✅ Phù hợp cho: Giáo sư và điều phối viên học thuật muốn sử dụng hệ thống giống như trò chơi để tổ chức các bài giảng đại học và giữ cho mỗi giai đoạn của khóa học rõ ràng và dễ quản lý.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain là nơi cảm giác Solo Leveling trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Jin-Woo có Quân đoàn Bóng tối hỗ trợ anh ta, thì trong ClickUp, bạn có ClickUp Brain. Đây là trợ thủ AI mạnh mẽ của bạn, giúp xử lý những công việc nặng nhọc như: Tạo danh sách công việc cho các công việc hàng ngày của bạn.

Tổng kết tiến độ đạt được trên các mục tiêu

Hãy hỏi xem nên tập trung vào điều gì tiếp theo.

Xác định các công việc bị tắc nghẽn hoặc điểm yếu trong thói quen của bạn.

Chuyển đổi ghi chú cuộc họp hoặc ghi âm giọng nói thành các bước hành động cụ thể.

Phân chia các nhiệm vụ lớn thành các nhiệm vụ nhỏ chỉ trong vài giây. Sử dụng ClickUp Brain để thiết kế hệ thống theo dõi thói quen lấy cảm hứng từ Solo Leveling.

9. Mẫu Kế Hoạch Cuộc Sống ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn và tổ chức các công việc trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống bằng mẫu kế hoạch cuộc sống ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Cuộc Sống ClickUp hoạt động như một bảng điều khiển cá nhân cho cuộc sống của bạn. Mỗi công việc bạn thêm vào trở thành một công việc, và mỗi ngày trở thành cơ hội để nâng cấp bản thân trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tất cả các công việc của bạn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, giúp bạn dễ dàng nhận biết những công việc nào là ưu tiên hàng đầu, giống như việc chọn mức độ khó trong một trò chơi.

Hai trường thông tin hữu ích sẽ hỗ trợ tiến độ của bạn. Trường ‘Area’ (Vùng) cho biết công việc thuộc về lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như Tài chính, Sức khỏe, Sự nghiệp, Cộng đồng, Mối quan hệ hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác mà bạn muốn cải thiện. Điều này giúp tiến độ của bạn trở nên có chủ đích thay vì ngẫu nhiên.

Một tính năng khác là trường "Đối tác Trách nhiệm", cho phép bạn chỉ định một người hỗ trợ bạn, giống như một đồng đội hợp tác giúp bạn duy trì tiến độ. Tất cả các công việc của bạn sẽ hiển thị trên Bảng Cuộc Sống, nơi bạn có thể mở từng công việc để thêm ghi chú, đính kèm tệp đính kèm và điều chỉnh các phần hoặc ưu tiên khi cần thiết.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem mục tiêu của bạn trong chế độ xem Bảng điều khiển , nơi mỗi thẻ được phân loại theo lĩnh vực cuộc sống hoặc ưu tiên của bạn, giống như một bản đồ kỹ năng trực quan đơn giản.

Tạo công việc mới một cách dễ dàng bằng cách nhấp vào ‘+Công việc’, ghi lại mục tiêu bạn muốn đạt được, chọn lĩnh vực cuộc sống, thêm đối tác giám sát và lưu lại.

Sử dụng phần mô tả chính để ghi lại tầm nhìn, giá trị và mục tiêu cuộc sống của bạn tại một nơi rõ ràng.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn ngừng đoán về việc cần làm tiếp theo và thay vào đó tuân theo một lộ trình cụ thể cho sự phát triển cá nhân và mục tiêu dài hạn.

⚡ Kho mẫu: Việc lập kế hoạch cuộc sống trở nên quá tải khi mục tiêu, thói quen, ưu tiên và tầm nhìn dài hạn bị phân tán ở nhiều nơi khác nhau. Một hệ thống lập kế hoạch cuộc sống vững chắc giúp bạn rõ ràng về những gì thực sự quan trọng, những gì bạn nên tập trung vào tiếp theo và cách mỗi hành động đưa bạn gần hơn với con người mà bạn muốn trở thành. Danh sách các mẫu kế hoạch cuộc sống được tuyển chọn của chúng tôi giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bằng cách: Phân chia các mục tiêu dài hạn của bạn thành các bước đơn giản, dễ quản lý.

Giúp bạn tổ chức các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, như sức khỏe, tài chính, sự nghiệp và mối quan hệ, một cách hiệu quả.

Giữ cho các thói quen, ưu tiên và tiến độ của bạn luôn đồng bộ để duy trì sự nhất quán.

10. Mẫu Năng suất Cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp công việc, theo dõi tài nguyên học tập và quản lý tiến độ một cách trực quan với mẫu ClickUp Năng suất cá nhân.

Mẫu Năng suất Cá nhân ClickUp giúp tổ chức các lĩnh vực cuộc sống thực tế của bạn thành các danh mục gọn gàng. Bạn sẽ có các tab cho Danh bạ, Mục tiêu, Tài nguyên, Công việc, Danh sách Mua sắm, Trang Nhật ký và Ghi chú.

Các liên hệ trở thành đồng minh của bạn, mục tiêu hoạt động như các nhiệm vụ chính, tài nguyên như sách và khóa học biến thành các mục tăng XP, và các công việc xuất hiện dưới dạng các công việc hàng ngày mà bạn cần hoàn thành để nâng cấp cấp độ của mình.

Mục tiêu trong mẫu này không chỉ là những ý định mơ hồ. Mỗi mục tiêu đều có ưu tiên, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, danh mục, và các công việc liên quan, đóng vai trò như những nhiệm vụ nhỏ dẫn đến "trận chiến boss". Khi bạn hoàn thành một công việc, mục tiêu thực sự tiến triển.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kết nối tài nguyên với mục tiêu để thúc đẩy tiến độ của bạn, chẳng hạn như gán các vật phẩm XP cho kỹ năng bạn muốn nâng cao.

Sử dụng phần Tasks để quản lý thói quen hàng ngày, công việc quản trị viên, nhiệm vụ đòi hỏi tập trung cao độ và các mục tiêu cá nhân, mỗi mục tiêu đều có mức độ ưu tiên riêng.

Theo dõi việc mua sắm của bạn với một danh sách kiểu kho hàng đơn giản, nơi bạn có thể thêm các mục, phân loại chúng, theo dõi ngân sách và chuyển các giao dịch mua sang mục 'Đã mua'.

Lưu trữ các liên hệ quan trọng, bao gồm bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, kèm theo ghi chú và thẻ.

Sử dụng sổ tay để ghi chép những thành công, bài học, lòng biết ơn và suy nghĩ, biến nó thành không gian phản ánh hàng ngày của bạn.

✅ Phù hợp cho: Những chuyên gia bận rộn muốn có một hệ thống năng suất nơi mục tiêu và công việc hàng ngày mang lại cảm giác thỏa mãn như việc nâng cấp cấp độ trong một trò chơi RPG.

Mẹo để duy trì động lực với các mẫu Solo Leveling

Việc tuân thủ bất kỳ hệ thống nào sẽ trở nên dễ dàng hơn khi nó mang lại cảm giác thưởng thức và đơn giản để duy trì.

Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn duy trì sự nhất quán và tận dụng tối đa quy trình làm việc theo phong cách Solo Leveling:

Bắt đầu với những nhiệm vụ nhỏ: Xây dựng động lực với những thành công nhỏ, dễ dàng trước khi thêm những thách thức lớn hơn.

Đặt quy tắc nâng cấp rõ ràng: Xác định lượng XP cần thiết để nâng cấp, giúp tiến độ luôn cảm thấy có thể đo lường được.

Sử dụng 'Nhiệm vụ chính hàng ngày': Tập trung vào một công việc quan trọng mỗi ngày để duy trì tiến độ trên hành trình của bạn.

Tự thưởng cho bản thân khi lên cấp: Xem mỗi cấp độ mới như một thành tựu đáng để ăn mừng.

Tạo chuỗi thành tích mà bạn không muốn phá vỡ: Chuỗi thành tích trực quan giúp duy trì sự nhất quán một cách thú vị và hiệu quả.

Theo dõi các chỉ số quan trọng với bạn: Chọn các thuộc tính như tập trung, sức bền hoặc kỷ luật - những yếu tố thực sự khích lệ bạn.

Cập nhật thiết kế định kỳ: Việc làm mới biểu tượng hoặc màu sắc sẽ giúp hệ thống của bạn luôn mới mẻ và hấp dẫn theo thời gian.

Kiểm tra lại các công việc hàng tuần: Loại bỏ những công việc khiến bạn mệt mỏi và thêm các công việc phù hợp với mục tiêu hiện tại của bạn.

📚 Đọc thêm: Nếu bạn muốn tìm cảm hứng cho các thói quen phù hợp với người mới bắt đầu, hãy tham khảo các ví dụ về thói quen tốt để tìm những thói quen phù hợp với hệ thống nâng cấp của bạn.

Những thách thức phổ biến và cách vượt qua chúng

Ngay cả hệ thống Solo Leveling tốt nhất cũng có thể gặp phải những trở ngại. Dưới đây là một số khó khăn phổ biến mà mọi người thường gặp phải, cùng với những cách đơn giản để khắc phục chúng mà không làm mất đà:

1. Mất động lực sau vài ngày

✅ Giải pháp: Bắt đầu với những nhiệm vụ nhỏ và yêu cầu XP thấp. Những thành công ban đầu sẽ giúp xây dựng sự tự tin và khiến hệ thống trở nên hấp dẫn ngay từ đầu.

2. Làm cho hệ thống trở nên quá phức tạp

✅ Giải pháp: Chỉ giữ lại những gì bạn thực sự sử dụng. Loại bỏ các chỉ số, quy tắc hoặc tự động hóa thừa thãi khiến bạn chậm lại.

✅ Giải pháp: Sử dụng nhắc nhở hoặc tự động hóa trong ClickUp để các nhiệm vụ của bạn được reset tự động mà không cần nỗ lực thủ công.

4. Bị mắc kẹt sau khi bỏ lỡ một vài ngày

✅ Giải pháp: Đừng khởi động lại toàn bộ hệ thống. Hãy quay lại và xem việc quay lại hoặc sai lầm như một phần của câu chuyện của bạn, giống như một tập phim trở lại.

5. Đang theo dõi quá nhiều thói quen cùng một lúc

✅ Giải pháp: Giới hạn số lượng nhiệm vụ hoạt động xuống còn 3–5 thói quen quan trọng. Khi tập trung vào ít hành động hơn, vòng lặp thói quen của bạn sẽ trở nên rõ ràng và dễ lặp lại hơn, tạo ra sự nhất quán thực sự và sự phát triển lâu dài.

6. Quên lý do tại sao bạn bắt đầu

✅ Giải pháp: Giữ một ghi chú nhỏ trên bảng điều khiển của bạn giải thích lý do của bạn. Khi động lực giảm sút, nhắc nhở này sẽ giúp bạn quay lại.

7. Hệ thống tạm dừng khi cuộc sống trở nên bận rộn

✅ Giải pháp: Chuyển sang chế độ nhiệm vụ tối thiểu. Đặt 1–2 thói quen không thể thương lượng, để bạn duy trì động lực trong những kỳ căng thẳng.

Hệ thống Solo Leveling của bạn trở nên mạnh mẽ hơn với ClickUp

Các mẫu Solo Leveling giúp năng suất trở nên thú vị hơn bằng cách biến mục tiêu và thói quen của bạn thành các nhiệm vụ và điểm kinh nghiệm (XP). Bạn sẽ duy trì sự nhất quán vì thói quen hàng ngày của bạn cảm thấy giống như một trò chơi hơn là một nhiệm vụ nhàm chán.

Và khi bạn áp dụng các hệ thống này vào ClickUp, mọi thứ sẽ trở nên trơn tru hơn. Bạn sẽ có mục tiêu rõ ràng hơn, quản lý công việc dễ dàng hơn và hướng dẫn thông minh hơn.

Các mẫu ClickUp đưa trải nghiệm Solo Leveling lên một tầm cao mới. Chúng cung cấp cho bạn các bố cục sẵn có cho các nhiệm vụ, mục tiêu, bảng điều khiển và hệ thống hàng ngày, giúp bạn không cần phải xây dựng từ đầu. Bạn có thể bắt đầu nâng cấp cuộc sống của mình chỉ trong vài phút.

Nếu bạn sẵn sàng thử một cách tiếp cận gamified để duy trì sự nhất quán, hãy cài đặt hệ thống Solo Leveling của bạn trong ClickUp và xem tốc độ phát triển của bạn nhanh như thế nào. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Công cụ lập kế hoạch dự án giúp tạo ra dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và mục tiêu, trong khi công cụ quản lý công việc tập trung chủ yếu vào các công việc cá nhân. Công cụ lập kế hoạch cung cấp cho nhóm cái nhìn tổng quan về cách công việc được kết nối với nhau.

Nếu dự án liên quan đến nhiều bên liên quan, các mối quan hệ phụ thuộc hoặc dòng thời gian thực hiện thay đổi, các công cụ cơ bản nhanh chóng trở nên không hiệu quả. Các công cụ nâng cao giúp duy trì sự rõ ràng khi độ phức tạp tăng lên.

Hệ thống này tập trung các công việc, dòng thời gian và tài liệu vào một nơi duy nhất, giúp mọi người thực hiện công việc dựa trên cùng một nguồn thông tin chính xác. Điều này giúp giảm thiểu sự hiểu lầm và nỗ lực trùng lặp.

Đúng vậy, các công cụ hiện đại hỗ trợ các quy trình làm việc Agile, Waterfall và hybrid thông qua các chế độ xem linh hoạt và quy trình làm việc tùy chỉnh. Các nền tảng như ClickUp cho phép các nhóm điều chỉnh phong cách lập kế hoạch mà không cần chuyển đổi công cụ.

Sự phụ thuộc giữa các công việc, nhiều chế độ xem, tính năng hợp tác và tự động hóa là những yếu tố thiết yếu cho việc lập kế hoạch có thể mở rộng. Các thông tin được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp giảm bớt nỗ lực lập kế hoạch thủ công.