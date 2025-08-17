Mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm miễn phí để đơn giản hóa việc lập tài liệu

Khi sản phẩm trở nên phức tạp hơn và dòng thời gian ngày càng chặt chẽ, những sai sót nhỏ trong giao tiếp có thể gây ra sự chậm trễ lớn. Một chi tiết nhỏ bị bỏ qua trong kế hoạch có thể gây ra sự mở rộng phạm vi và tạo ra mâu thuẫn giữa các nhóm.

Các mẫu phát triển sản phẩm tùy chỉnh rất quan trọng để ghi lại thông tin mà tất cả thành viên trong nhóm có thể tham khảo khi có thắc mắc.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm miễn phí để đơn giản hóa quy trình này, phác thảo các tiêu chuẩn chất lượng và biện pháp kiểm soát. Bạn có thể tùy chỉnh chúng trong ClickUp hoặc sử dụng hệ sinh thái tích hợp của nó để xây dựng quy trình làm việc tự động.

Mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm là gì?

Mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm là các tài liệu được định dạng sẵn để ghi lại và truyền đạt các thông số kỹ thuật về một sản phẩm hoặc tính năng. Chúng tạo ra một điểm tham chiếu cho tất cả các nhóm!

Các mẫu này bao gồm thông số kỹ thuật sản phẩm, mục tiêu, đối tượng mục tiêu, tính năng chính, yêu cầu kỹ thuật, thông số hiệu suất, quy trình sản xuất và câu chuyện của người dùng, được thiết kế riêng để hỗ trợ sự hợp tác giữa các bộ phận.

🎯 Ví dụ, nếu bạn là quản lý sản phẩm, bạn có thể sử dụng mẫu thông số kỹ thuật sản phẩm để chuyển tầm nhìn của mình thành các yêu cầu có thể thực hiện được.

Bằng cách đó, các kỹ sư của bạn sẽ nhận được hướng dẫn rõ ràng về kế hoạch và xây dựng cho khách hàng tiềm năng. Ngay cả các nhóm tiếp thị cũng có thể tham khảo các yêu cầu chức năng này và đảm bảo sự thống nhất sớm về vị trí và thông điệp.

Các mẫu này giúp tiết kiệm thời gian, quản lý việc chuyển giao, cải thiện sự hiểu biết của khách hàng và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm giữa các bộ phận khác nhau.

👀 Bạn có biết? 61% thời gian của nhân viên được dành cho việc cập nhật, tìm kiếm và quản lý thông tin trên các hệ thống phân tán.

Điều gì tạo nên một mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm tốt?

Trước khi sử dụng mẫu làm tài nguyên để viết thông số kỹ thuật sản phẩm hiệu quả, bạn nên biết các tính năng của mẫu thông số kỹ thuật có thể tổ chức quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là các hàm cụ thể bạn nên tìm trong các mẫu:

Bố cục rõ ràng, logic giúp tổ chức các thông tin chi tiết có giá trị. Điều này sẽ làm rõ ngay lập tức sản phẩm là gì, tại sao nó quan trọng và những gì cần được xây dựng. Mẫu nên sử dụng bảng, biểu đồ và các phần có cấu trúc để đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin chi tiết

Tính liên quan đa chức năng dành không gian cho mục tiêu kinh doanh, thông số kỹ thuật tính năng và yêu cầu phi chức năng hoặc hướng dẫn đặc biệt để đảm bảo chất lượng vượt trội

Nội dung toàn diện, bao gồm chi tiết ID sản phẩm, thông số kỹ thuật tính năng, mô tả kỹ thuật và thông tin tuân thủ. Nó cũng nên có các hình ảnh minh họa và phác thảo các thông số kỹ thuật bao bì, nhãn và yêu cầu vận chuyển.

Các phần có thể tùy chỉnh cho phép bạn xóa hoặc điều chỉnh các phần dựa trên phạm vi và đối tượng. Không phải mọi mẫu đều yêu cầu mức độ chi tiết như nhau

Các gợi ý hoặc ví dụ được tích hợp sẵn, như mô tả ngắn hoặc mục nhập mẫu, để bạn không phải đoán phải viết gì trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm

Hỗ trợ hợp tác để khuyến khích sự đóng góp ý kiến từ tất cả các bên liên quan — kỹ thuật, thiết kế, kiểm soát chất lượng và tiếp thị. Điều này đảm bảo rằng tất cả các quan điểm đều được xem xét, giảm thiểu rủi ro hiểu lầm

📖 Đọc thêm: Hướng dẫn cơ bản về phát triển sản phẩm Agile

10 mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm miễn phí

Dưới đây là các ví dụ về mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với quy trình làm việc của mình. Mỗi mẫu được thiết kế để nắm bắt mức độ chi tiết phù hợp, giảm sự mơ hồ và giữ cho các nhóm đa chức năng phối hợp nhịp nhàng từ quá trình khám phá sản phẩm đến giao hàng.

📮 ClickUp Insight: 15% nhân viên lo lắng tự động hóa có thể đe dọa một phần công việc của họ, nhưng 45% cho rằng tự động hóa sẽ giúp họ tập trung vào công việc có giá trị cao hơn. Câu chuyện đang thay đổi — tự động hóa không thay thế vai trò của con người, mà là định hình lại vai trò đó để mang lại tác động lớn hơn. Ví dụ: trong một buổi ra mắt sản phẩm, AI Agents của ClickUp có thể tự động hóa việc phân công nhiệm vụ và nhắc nhở thời hạn, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật trạng thái theo thời gian thực để các nhóm không phải theo dõi thông tin cập nhật và tập trung vào chiến lược. Đó là cách các nhà quản lý dự án trở thành nhà lãnh đạo dự án! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu quả công việc.

1. Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giải quyết tình trạng lộn xộn trong kế hoạch sản phẩm với Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tạo ra một sản phẩm nhưng lại phát hiện ra rằng nó không phải là thứ mà mọi người muốn? May mắn thay, Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm của ClickUp giúp bạn tránh các yêu cầu mơ hồ và việc viết lại tốn kém. Mẫu này xác định rõ những việc cần làm cho sản phẩm trước khi viết một dòng mã nào.

Với mẫu miễn phí này, bạn có thể:

Phác thảo rõ ràng tầm nhìn sản phẩm với các phần tích hợp sẵn về ai, cái gì, tại sao, khi nào và như thế nào để hiểu rõ hơn

Xác định các ưu tiên, mục tiêu và nhân vật người dùng để mọi người biết cần tập trung vào việc gì và việc gì có thể chờ đợi

Theo dõi các thay đổi về đặc tính hiệu suất của sản phẩm trong suốt vòng đời và cập nhật tài liệu một cách nhất quán với thông tin chi tiết

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm cần một cách có cấu trúc, hợp tác để xác định và thống nhất về chức năng của sản phẩm trước khi xây dựng, đặc biệt là trong giai đoạn khám phá sản phẩm ban đầu.

2. Mẫu bảng thông số kỹ thuật thiết kế ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giảm thiểu việc làm lại, loại bỏ sự mơ hồ và duy trì sự thống nhất với Mẫu bảng thông số kỹ thuật thiết kế ClickUp

Việc chuyển giao từ thiết kế sang phát triển hiếm khi diễn ra suôn sẻ. Đó là lý do tại sao Mẫu bảng thông số kỹ thuật thiết kế ClickUp tập trung vào các chi tiết hình ảnh và tương tác, ghi lại từng pixel, màu sắc và tương tác giữa các thành phần. Đây là cầu nối giữa tầm nhìn của nhà thiết kế và bàn phím của nhà phát triển, để sản phẩm được tạo ra trông và hoạt động chính xác như mong muốn.

Sử dụng mẫu miễn phí này để:

Hình dung tiến độ bằng cách sử dụng các chế độ xem ClickUp tùy chỉnh như Gantt, Danh sách và Lịch để luôn đi đúng hướng

Kế hoạch thông minh hơn với ClickUp Mục tiêu , phân công nhiệm vụ và dòng thời gian trực tiếp trong mẫu

Tổ chức các vòng phản hồi và duy trì tính nhất quán với tính năng chỉnh sửa cộng tác, theo dõi trạng thái và nhắc nhở tự động

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm thiết kế và phát triển muốn đảm bảo thực thi chính xác đến từng pixel và tiêu chí chấp nhận rõ ràng — khác biệt với các yêu cầu sản phẩm bằng cách tập trung vào "giao diện" thay vì phạm vi chức năng.

3. Mẫu tài liệu thông số kỹ thuật chức năng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại, sắp xếp và truyền đạt tất cả các yêu cầu quan trọng về sản phẩm trong Mẫu tài liệu thông số kỹ thuật chức năng của ClickUp

Mẫu tài liệu thông số kỹ thuật chức năng ClickUp biến những ý tưởng cấp cao thành các quy tắc chức năng chi tiết, bao gồm những việc hệ thống cần làm, cách thức hoạt động và cách xử lý các trường hợp ngoại lệ từ góc độ kỹ thuật và người dùng.

Mẫu này cho phép bạn:

Cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm bằng cách chuyển trách nhiệm thành Nhiệm vụ ClickUp trực tiếp trong tài liệu

Ghi lại các kỳ vọng về backend/frontend để đảm bảo sự rõ ràng giữa các nhóm

Cung cấp tài liệu tham khảo cho các tình huống thử nghiệm và kiểm tra chất lượng để thiết lập kỳ vọng phù hợp cho các bên liên quan

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm kỹ thuật cần tài liệu đầy đủ, có cấu trúc trước khi viết mã

4. Mẫu danh sách kiểm tra sản phẩm kỹ thuật số ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu danh sách kiểm tra sản phẩm kỹ thuật số ClickUp để lập kế hoạch và theo dõi công việc một cách tỉ mỉ

Có thể bỏ sót các bước quan trọng khi ra mắt sản phẩm. Để khắc phục điều đó, Mẫu danh sách kiểm tra sản phẩm kỹ thuật số ClickUp đảm bảo mọi ô được đánh dấu trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Mọi thứ đều được kiểm soát, từ kiểm tra chất lượng đến tuân thủ quy định, cho đến việc "Chúng ta đã thông báo cho bộ phận marketing chưa?"

Không giống như các mẫu thông số kỹ thuật khác, mẫu này không tập trung vào việc mô tả các tính năng mà tập trung vào việc đảm bảo tất cả các hoạt động vận hành, tuân thủ và ra mắt được hoàn thành.

Dưới đây là cách mẫu miễn phí này có thể giúp bạn:

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm ra mắt sản phẩm kỹ thuật số cần hướng dẫn sẵn sàng cho từng công việc thay vì tài liệu thông số kỹ thuật.

🎥 Luôn đi trước một bước khi đối mặt với những cạm bẫy phổ biến trong kỹ thuật sản phẩm. Xem video này để biết thêm chi tiết:

5. Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tránh hiểu lầm với Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp

“Chúng ta đang xây dựng chính xác điều gì và tại sao?”

Nếu câu hỏi này làm khó nhóm của bạn, thì bạn đã đi chệch hướng rồi. Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp tóm tắt vấn đề, giải pháp đề xuất, đối tượng và trường hợp kinh doanh, biến nó thành một công cụ điều chỉnh cấp cao thay vì một tài liệu kỹ thuật chuyên sâu. Tạo mẫu này để:

Lồng các trang trong ClickUp Docs để sắp xếp thông tin cho bản tóm tắt sản phẩm hoàn chỉnh

Sử dụng định dạng phong phú và lệnh gạch chéo để viết bản tóm tắt theo ý muốn

Đề cập đến các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng tính năng Gán nhận xét trong ClickUp khi cần ý kiến của họ

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý sản phẩm và nhóm phát triển đang tìm kiếm một cách có tổ chức, có thể tùy chỉnh và hợp tác để tạo ra một quy trình phát triển sản phẩm gắn kết

👀 Bạn có biết? Mức lương cơ bản trung bình của một phó giám đốc sản phẩm tại Hoa Kỳ là 81.669 đô la.

6. Mẫu định vị sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiểu rõ sản phẩm của bạn đại diện cho điều gì với Mẫu định vị sản phẩm ClickUp

"Sản phẩm của bạn có gì đặc biệt?" Mọi người sẽ chỉ mua hàng của bạn nếu câu trả lời cho câu hỏi này rõ ràng.

Mẫu Định vị sản phẩm của ClickUp xác định cách sản phẩm của bạn nổi bật. Bạn có thể làm rõ thông điệp, nhân cách khách hàng, lợi thế cạnh tranh, mục tiêu đối tượng và điểm khác biệt — tách biệt với thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu vận hành.

Tận dụng mẫu này để:

Biến kết quả định vị của bạn thành lộ trình tiếp thị phù hợp với đối tượng mục tiêu

Điều phối các nhóm tiếp thị, sản phẩm và bán hàng bằng các tính năng cộng tác của ClickUp

Sử dụng các cột mốc , nhiệm vụ và ngày đáo hạn của ClickUp để đảm bảo cải tiến liên tục vị trí sản phẩm của bạn, tùy thuộc vào điều kiện thị trường thay đổi

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị hoặc chiến lược sản phẩm đang hoàn thiện cách định vị và truyền thông sản phẩm ra bên ngoài.

7. Mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định mục tiêu, kết quả mong đợi và phạm vi dự án với Mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh ClickUp

Mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh ClickUp giúp bạn kinh doanh rõ ràng hơn. Mẫu này tập trung vào mục tiêu, ROI, rủi ro và cách dự án của bạn phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các bên liên quan cấp cao và nhóm mua sắm.

Tùy chỉnh mẫu này để:

Liệt kê và phân loại các yêu cầu của dự án trong khi sử dụng Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp để theo dõi trạng thái và tiến độ của từng mục

Sử dụng Biểu đồ Gantt của ClickUp để lập bản đồ các nhiệm vụ và cột mốc, đảm bảo bạn luôn đi đúng hướng và hoàn thành đúng hạn

Chỉ định dòng thời gian, ngân sách và giả định để giúp các bên liên quan hiểu toàn bộ phạm vi dự án

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm có nhiều bên liên quan cần chế độ xem phát triển sản phẩm ưu tiên kinh doanh

8. Mẫu Yêu cầu hệ thống ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ngăn chặn tình trạng thiết kế quá mức, phạm vi mở rộng và sự không phù hợp với Mẫu Yêu cầu Hệ thống ClickUp

Bạn đã bao giờ ra mắt một sản phẩm chỉ để chứng kiến sự cố xảy ra vài giây sau đó? Không giống như thông số kỹ thuật chức năng, mô tả những việc sản phẩm cần làm, Mẫu Yêu cầu Hệ thống ClickUp phác thảo cơ sở hạ tầng, tích hợp, mục tiêu hiệu suất và điều kiện môi trường mà sản phẩm phải hoạt động.

Mẫu này có thể:

Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi các yêu cầu riêng lẻ và giữ cho dự án đi đúng hướng

Xác định ranh giới dự án ngay từ đầu để tránh những bổ sung hoặc thay đổi không mong muốn trong quá trình phát triển

Đặt các nhiệm vụ định kỳ bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp để xem xét và sửa đổi tài liệu, đảm bảo sự thống nhất khi dự án tiến độ

🔑 Lý tưởng cho: Trưởng phòng kỹ thuật và quản lý CNTT đảm bảo môi trường kỹ thuật của sản phẩm hỗ trợ các chức năng dự kiến.

👀 Bạn có biết? 92% các nhà quản lý sản phẩm tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ có tác động lâu dài trong lĩnh vực này.

9. Mẫu quản lý sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi vòng đời sản phẩm của bạn và giao tiếp với Mẫu quản lý sản phẩm ClickUp

Chỉ 28% công cụ được tích hợp, buộc nhân viên phải thực hiện các công việc dư thừa như nhập lại dữ liệu và làm việc trùng lặp.

Để tránh điều này, hãy tùy chỉnh Mẫu Quản lý Sản phẩm ClickUp. Đây không phải là mẫu tài liệu tĩnh — đây là không gian làm việc động để theo dõi sprint, công việc tồn đọng, lỗi và các hoạt động sản phẩm đang diễn ra. Nó tập trung mọi thứ để các nhóm có thể lập kế hoạch, thực hiện và xem xét mà không mất bối cảnh.

Bạn có thể:

Áp dụng sprint hoặc Bảng Kanban để theo dõi và thực hiện công việc bằng cách sử dụng phương pháp linh hoạt, tăng tính linh hoạt và tốc độ

Tiến hành đánh giá lại thường xuyên để xem xét hiệu suất của nhóm, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng

Xây dựng wiki nhóm để lưu trữ kiến thức về sản phẩm, hướng dẫn phát triển và tài liệu kỹ thuật để dễ dàng tham khảo

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý sản phẩm muốn có một trung tâm duy nhất cho các hoạt động sản phẩm hàng ngày

10. Mẫu lộ trình sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giải quyết vấn đề phổ biến là quá trình phát triển sản phẩm bị phân mảnh bằng cách sử dụng Mẫu lộ trình sản phẩm ClickUp

Nếu bạn từng cảm thấy khó xử khi ai đó hỏi bạn bước tiếp theo là gì, hãy thử Mẫu lộ trình sản phẩm của ClickUp.

Nó cung cấp cho nhóm của bạn một lộ trình trực quan, hợp tác, dễ cập nhật và chia sẻ. Mọi người đều có thể xem những gì sắp tới, những gì bị chặn và những gì vừa được giao. Trong khi các mẫu khác tập trung vào thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu hiện tại, mẫu này cung cấp một kế hoạch trực quan hướng tới tương lai, hiển thị thời gian dự kiến của các tính năng, bản sửa lỗi và bản phát hành.

Sử dụng mẫu này để:

Sử dụng Chế độ xem lộ trình hàng quý để quản lý các mục tiêu sản phẩm dài hạn và đảm bảo sự phù hợp về mặt chiến lược

Giúp nhóm phát triển sản phẩm mới học hỏi dễ dàng hơn với Chế độ xem chào mừng

Theo dõi kỳ vọng và phản hồi của khách hàng trong bảng dữ liệu sản phẩm của bạn với chế độ xem Yêu cầu sản phẩm của tôi

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm cần một lộ trình trực quan và hợp tác để thống nhất về dòng thời gian và kỳ vọng

👀 Bạn có biết? ClickUp đã thay thế hơn ba công cụ cho 40,9% khách hàng của mình. Ít phân tán hơn đồng nghĩa với năng suất cao hơn.

Tại sao ClickUp là cách tốt nhất để sử dụng các mẫu này

Nếu bạn là quản lý sản phẩm, bạn có thể đã mệt mỏi vì phải mất thời gian chuyển đổi giữa các công cụ. Nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày, mất gần bốn giờ mỗi tuần để chuyển đổi bối cảnh. Sự mất kết nối đó dẫn đến kiệt sức, bỏ lỡ thời hạn và tài liệu không nhất quán.

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp quản lý dự án và cộng tác tài liệu với giao tiếp và AI. Ứng dụng này được thiết kế để giúp các nhóm sản phẩm tạo, quản lý và chia sẻ bảng thông số kỹ thuật sản phẩm mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

ClickUp Docs đóng vai trò quan trọng trong việc này, giúp dễ dàng soạn thảo và cập nhật các tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm một cách hợp tác.

Đồng bộ hóa với nhóm của bạn bằng tính năng chỉnh sửa cộng tác trong ClickUp Docs

Các nhóm có thể làm việc trong thời gian thực để sắp xếp ý tưởng, xác định điểm không hiệu quả và cải thiện mô tả yêu cầu sản phẩm khi dự án phát triển. Cải thiện mô tả khi dự án phát triển. Với các tính năng chỉnh sửa phong phú và khả năng liên kết các tài liệu hỗ trợ, Tài liệu không chỉ là không gian viết mà còn là một phần năng động của quy trình làm việc. Bạn có thể kết nối tài liệu trực tiếp với Công việc và dự án để cập nhật và truy cập liền mạch.

🎯 Ví dụ, giả sử bạn đang làm việc trên một đặc điểm kỹ thuật luồng giới thiệu mới và viết, “Xây dựng hộp thoại modal chào mừng phản hồi nhanh, cá nhân hóa nội dung dựa trên loại người dùng. ”

Bạn có thể đánh dấu câu đó và chuyển đổi ngay thành Công việc. Từ đó, bạn có thể chỉ định công việc cho kỹ sư bằng cách sử dụng @đề cập, đặt ngày đáo hạn, sắp xếp mức độ ưu tiên và thậm chí đính kèm các tài liệu tham khảo trực quan như chứng nhận mà không cần rời khỏi Tài liệu.

Liên hệ với mọi người nhanh hơn từ trong tài liệu với ClickUp @mentions

Vì các nhiệm vụ ClickUp được tích hợp hoàn toàn với Tài liệu, nên ngay khi một nhiệm vụ được tạo, nó sẽ trở thành một phần của quy trình quản lý sản phẩm rộng hơn. Nó sẽ di chuyển theo quy trình ưa thích của bạn — Kanban, Scrum hoặc tùy chỉnh — mà không mất bối cảnh.

Các kỹ sư có thể hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật chức năng, yêu cầu kỹ thuật, dòng thời gian và các phụ thuộc, trong khi các nhà tiếp thị có thể theo dõi nội dung ra mắt và các cột mốc chiến dịch gắn liền với cùng một tài liệu.

Phần mềm quản lý sản phẩm ClickUp cũng giúp mọi người luôn đồng bộ hóa thông qua Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh.

Nó cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về tiến độ dự án, khối lượng công việc của nhóm và các chỉ số hiệu suất chính. Mức độ hiển thị này giúp các nhóm luôn đi đúng hướng và có trách nhiệm, đồng thời cho phép ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn trên toàn bộ bảng.

ClickUp AI giúp đẩy nhanh quá trình viết thông số kỹ thuật.

ClickUp Brain giúp viết tài liệu kỹ thuật, tóm tắt phản hồi và tạo mô tả dựa trên dữ liệu không gian làm việc của bạn.

Yêu cầu ClickUp Brain tư vấn, hướng dẫn chi tiết và hơn thế nữa với các câu hỏi đơn giản

Cho dù bạn đang soạn thảo từ đầu hay tinh chỉnh phản hồi thô của khách hàng thành những thông tin hữu ích, AI sẽ thích ứng với phong cách và quy trình làm việc của bạn. Và nếu bạn thích một trợ lý viết khác, bạn có thể chuyển sang ChatGPT, Claude hoặc các LLM khác trong ClickUp Brain để phù hợp với nhu cầu của mình.

Chuyển đổi LLM trong ClickUp Brain để cá nhân hóa trải nghiệm AI của bạn

Đồng bộ hóa thông số kỹ thuật sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả với ClickUp

Nếu không có quy trình tài liệu rõ ràng, các nhóm sẽ lãng phí thời gian quý báu để tìm kiếm bối cảnh, làm rõ mục tiêu và quản lý kiểm soát chất lượng, dẫn đến làm chậm quá trình phát triển sản phẩm. Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm được cấu trúc tốt giúp sắp xếp các chi tiết quan trọng như thông số kỹ thuật, yêu cầu quy định và nhu cầu đóng gói.

ClickUp tiến thêm một bước nữa bằng cách biến tài liệu thành quy trình làm việc tích hợp, liền mạch:

Soạn thảo thông số kỹ thuật chi tiết trong ClickUp Docs

Chuyển các quyết định quan trọng thành công việc có thể thực hiện được

Quản lý việc thực hiện thông qua bảng agile, dòng thời gian hoặc sprint

Các mẫu bảng thông số kỹ thuật sản phẩm của ClickUp giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn, giúp các nhóm bắt đầu nhanh chóng và duy trì sự thống nhất ngay từ ngày đầu tiên.

Không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau khi ClickUp có thể làm tất cả.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và cải thiện quy trình phát triển sản phẩm của bạn với một nền tảng mạnh mẽ.