Các sáng kiến phát triển hàng đầu để mở rộng quy mô kinh doanh của bạn (+ví dụ)

Bạn có biết rằng Airbnb suýt nữa đã không thể tồn tại?

Ban đầu, dường như sự phát triển của công ty đã gặp phải rào cản. Tuy nhiên, một sáng kiến phát triển kinh doanh đơn giản nhưng chiến lược, liên quan đến việc đăng tải hình ảnh chất lượng cao, đã giúp biến một startup đang gặp khó khăn thành một tập đoàn toàn cầu.

Chiến lược hình ảnh tương đương với Airbnb cho kinh doanh của bạn là gì? Bạn nên mở rộng sang thị trường mới, tự động hóa hoạt động hay tập trung vào các mối quan hệ đối tác? Một sáng kiến sai lầm có thể làm cạn kiệt nguồn lực, trong khi một sáng kiến đúng đắn có thể mở ra tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về các chiến lược đã được chứng minh mà các doanh nghiệp (kinh doanh) đã sử dụng để mở rộng quy mô thành công, thông qua các ví dụ thực tế để minh họa cách họ thực hiện.

👀 Bạn có biết? Chỉ 33% lãnh đạo kinh doanh cảm thấy rất tự tin về sự phát triển của công ty trong năm tới. Điều đó có nghĩa là đa số còn băn khoăn về con đường tốt nhất để tiến lên.

Các sáng kiến phát triển là gì?

Các sáng kiến phát triển là những hành động có mục tiêu nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, doanh thu hoặc vị trí thị trường của doanh nghiệp. Khác với các chiến lược kinh doanh chung - tập trung vào duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả hoặc duy trì lợi nhuận - các sáng kiến phát triển là những biện pháp chủ động nhằm thúc đẩy sự mở rộng có thể đo lường được.

Nếu không có một chiến lược phát triển có chủ đích và chi tiết, kinh doanh có nguy cơ rơi vào tình trạng trì trệ. Họ sẽ dựa vào những thành công trong quá khứ thay vì tập trung vào tiềm năng phát triển trong tương lai.

➡️ Một sáng kiến phát triển được thực hiện tốt có thể giúp một công ty:

Xâm nhập vào các thị trường mới bằng cách xác định các phân khúc chưa được khai thác để thu hút khách hàng tùy chỉnh

Tăng cường nguồn thu thông qua các công cụ tăng trưởng dựa trên sản phẩm hoặc điều chỉnh giá cả

Tăng cường lợi thế cạnh tranh bằng cách áp dụng công nghệ mới hoặc cải thiện trải nghiệm tùy chỉnh

Mở rộng hoạt động một cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng mà không làm giảm hiệu quả

Mặc dù cả các sáng kiến phát triển và chiến lược kinh doanh thông thường đều đóng góp vào thành công của một công ty, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau:

Aspect Các sáng kiến phát triển Chiến lược kinh doanh thông thường Mục đích Tập trung vào mở rộng quy mô, tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường Đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và bền vững Khung thời gian Ngắn hạn đến trung hạn, thường mang tính thử nghiệm Dài hạn, là nền tảng cho kinh doanh Mức độ rủi ro Rủi ro cao hơn, nhưng tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn Giảm thiểu rủi ro, tập trung vào việc duy trì hoạt động Ví dụ Ra mắt sản phẩm mới, thâm nhập thị trường mới, mua lại đối thủ cạnh tranh Cắt giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình, đào tạo nhân viên

⭐ Tính năng mẫu Dù bạn đang lập kế hoạch cho các nguồn thu nhập mới, tối ưu hóa chiến lược giữ chân khách hàng hay thử nghiệm các cải tiến sản phẩm, mẫu bảng trắng ClickUp Growth Experiments sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung các cơ hội phát triển và biến chúng thành các bước hành động cụ thể. Với các mẫu giao diện có sẵn như thế này, nhóm của bạn sẽ có một cách tiếp cận có cấu trúc để thử nghiệm các ý tưởng mới. Tải miễn phí mẫu Thử nghiệm các chiến lược phát triển mới bằng cách sử dụng mẫu bảng trắng "Growth Experiments" của ClickUp

Các sáng kiến phát triển khóa cho việc mở rộng kinh doanh

Dưới đây là một số ví dụ về chiến lược phát triển hiệu quả nhất để mở rộng kinh doanh của bạn.

1. Chiến lược mở rộng thị trường

Mở rộng vào các thị trường mới có thể mở ra những cơ hội phát triển to lớn bằng cách tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Điều này có thể bao gồm việc đặt mục tiêu vào một địa điểm mới, thu hút một đối tượng khách hàng khác, hoặc điều chỉnh các sản phẩm/dịch vụ của bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể của thị trường.

Cách bạn có thể áp dụng điều này để thúc đẩy sự phát triển:

Mở rộng địa lý : Bán hàng tại các thành phố, bang hoặc quốc gia mới để tăng cường sự thâm nhập thị trường

*mục tiêu các phân khúc khách hàng tùy chỉnh: Điều chỉnh các chiến dịch để tiếp cận đối tượng rộng hơn, sử dụng công cụ phần mềm tiếp thị sản phẩm cho phát triển thị trường

Thay đổi chiến lược định giá: Cung cấp các phiên bản giá rẻ hoặc cao cấp để thu hút các đối tượng khách hàng khác nhau

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi thâm nhập thị trường mới, hãy thử nghiệm nhu cầu thông qua một đợt ra mắt quy mô nhỏ hoặc chương trình thử nghiệm để giảm thiểu rủi ro.

2. Sáng tạo và phát triển sản phẩm

Đối với các công ty PLG, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ là tài sản quý giá nhất. Tuy nhiên, ngay cả những tài sản đó cũng cần phải phát triển. Việc đổi mới hoặc cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có bằng các chiến lược phù hợp có thể giúp bạn duy trì sự cạnh tranh, thu hút khách hàng mới và tăng doanh thu.

Cách các công ty thành công áp dụng điều này:

Xác định khoảng trống trên thị trường : Phân tích động lực thị trường, nghiên cứu bối cảnh cạnh tranh và phân tích xu hướng xung quanh các sản phẩm mới

Nâng cao sản phẩm hiện có : Cải thiện các tính năng của các mục hiện có trong dòng sản phẩm của bạn dựa trên phản hồi của khách hàng

Tạo sản phẩm bổ sung: Các tiện ích bổ sung và phụ kiện cho sản phẩm hiện có có thể thu hút thêm khách hàng và tạo ra doanh thu trong dài hạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng khảo sát khách hàng tùy chỉnh và phân tích đối thủ cạnh tranh để xác minh nhu cầu trước khi đầu tư vào phát triển sản phẩm.

3. Chuyển đổi số và tự động hóa

Công nghệ không chỉ là một yếu tố phụ—nó là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tự động hóa quy trình, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và áp dụng các công cụ số có thể giúp tăng tốc hoạt động, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng điều này:

Tự động hóa các công việc : Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho marketing, bán hàng và hỗ trợ khách hàng

Nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số : Cung cấp ứng dụng di động, cổng thông tin tự phục vụ hoặc chatbot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh hơn: Theo dõi phân tích để hoàn thiện chiến lược và đưa ra các sáng kiến phát triển mới

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với các dự án tự động hóa nhỏ mang lại kết quả nhanh chóng trước khi mở rộng sang các nỗ lực chuyển đổi số quy mô lớn. Dưới đây là hướng dẫn video nhanh để giúp bạn triển khai tự động hóa quy trình làm việc cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày:

📮 ClickUp Insight: 45% nhân viên đã từng nghĩ đến việc sử dụng tự động hóa, nhưng chưa dám thực hiện. Các yếu tố như thời gian giới hạn, sự không chắc chắn về công cụ phù hợp và sự lựa chọn quá nhiều có thể cản trở mọi người thực hiện bước đầu tiên hướng tới tự động hóa. ⚒️ Với các trợ lý AI dễ dàng xây dựng và lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, ClickUp giúp việc bắt đầu với tự động hóa trở nên đơn giản. Từ việc tự động phân công công việc đến tóm tắt dự án do AI tạo ra, bạn có thể khai thác sức mạnh của tự động hóa và thậm chí xây dựng các tác nhân AI tùy chỉnh trong vài phút — mà không cần thời gian học hỏi. 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% bằng cách sử dụng bảng điều khiển động và biểu đồ tự động của ClickUp, biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

4. Các phương pháp phát triển tùy chỉnh tập trung vào khách hàng

Khách hàng tùy chỉnh là tài sản quý giá nhất của bạn. Một trải nghiệm khách hàng tốt có thể dẫn đến việc mua hàng lặp lại, giới thiệu khách hàng mới và sự trung thành lâu dài—tất cả đều là động lực cho sự phát triển.

Những việc cần làm để áp dụng điều này:

Cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng : Chatbot AI, thời gian phản hồi nhanh chóng và các công cụ tự hỗ trợ sẽ giúp mở rộng cơ sở khách hàng của bạn

Tạo chương trình khách hàng thân thiết : Chiến lược thâm nhập thị trường tập trung vào các phần thưởng, giảm giá và lợi ích dành cho khách hàng thường xuyên để nâng cao sự trung thành với thương hiệu

Lắng nghe phản hồi: Sử dụng các cuộc khảo sát và đánh giá sau khi mua hàng để cải thiện sản phẩm/dịch vụ của bạn và làm hài lòng khách hàng

5. Các mối quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác

Đôi khi, hợp tác là cách nhanh nhất để phát triển. Các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp khác có thể giúp bạn mở rộng đối tượng khách hàng, chia sẻ tài nguyên và nâng cao uy tín.

Cách áp dụng điều này:

Tìm kiếm các kinh doanh bổ sung : Hợp tác với các thương hiệu có mục tiêu đối tượng khách hàng tương tự nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh của bạn

Thực hiện các chiến dịch đồng thương hiệu : Chia sẻ : Chia sẻ các chiến lược và nỗ lực tiếp thị tăng trưởng với một đối tác đáng tin cậy

Sử dụng tiếp thị người ảnh hưởng: Hợp tác với các chuyên gia trong ngành và người nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của bạn và tiếp cận khách hàng mới, tận dụng phạm vi tiếp cận và lượng người hâm mộ hiện có của họ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo các mối quan hệ hợp tác phù hợp với giá trị thương hiệu và đối tượng khách hàng của bạn để tối đa hóa tác động.

6. Chiến lược tiếp thị hướng đến hiệu quả

Ngoài việc quảng bá thương hiệu, tiếp thị còn bao gồm công việc đạt được kết quả.

Các chiến lược tập trung vào hiệu quả hoạt động tập trung vào ROI, thị phần, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa liên tục để thúc đẩy các sáng kiến phát triển kinh doanh thực sự.

Cách áp dụng điều này:

Chạy các chiến dịch quảng cáo mục tiêu : Nếu bạn lo lắng về ROI, hãy sử dụng : Nếu bạn lo lắng về ROI, hãy sử dụng các công cụ tiếp thị dành cho doanh nghiệp nhỏ như Google Ads, Facebook Ads và LinkedIn Ads để tối ưu hóa mục tiêu chiến dịch của bạn một cách thông minh, mang lại hiệu quả cao nhất

Tối ưu hóa trang web của bạn cho chuyển đổi : Cải thiện giao diện người dùng, các yếu tố thiết kế, thông điệp và các lời kêu gọi hành động (CTA) sao cho phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn

Sử dụng SEO và tiếp thị nội dung: Thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên bằng nội dung giá trị giải quyết vấn đề của người dùng và đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vào vị trí là một giải pháp hữu ích tự nhiên

👀 Bạn có biết? Các doanh nghiệp kinh doanh đăng tải 9 bài viết blog trở lên mỗi tháng ghi nhận tăng trưởng 20,1% lưu lượng truy cập organic hàng tháng, gấp 3,6 lần so với những doanh nghiệp chỉ đăng 1-4 bài.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi các chỉ số tiếp thị khóa như chi phí thu hút khách hàng (CAC) và giá trị trọn đời của khách hàng (LTV) để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch của bạn.

7. Tối ưu hóa bán hàng và mở rộng doanh thu

Một sản phẩm tuyệt vời và chiến lược tiếp thị vững chắc sẽ không thể giúp kinh doanh của bạn phát triển nếu thiếu một chiến lược bán hàng mạnh mẽ. Tối ưu hóa quy trình bán hàng có thể giúp bạn chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn, ký kết nhiều hợp đồng hơn và tối đa hóa tỷ lệ tăng trưởng doanh thu.

Cách áp dụng điều này:

Triển khai hệ thống CRM : Sử dụng các công cụ như : Sử dụng các công cụ như ClickUp CRM để theo dõi khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình bán hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững vượt ra ngoài một giao dịch đơn lẻ

Tập trung vào bán hàng bổ sung và bán hàng chéo : Tăng doanh thu từ khách hàng hiện tại thông qua các chiến lược bán hàng sáng tạo

Tự động hóa các bước theo dõi: Đảm bảo không bỏ lỡ hoặc để các cơ hội kinh doanh bị lãng quên bằng cách tự động hóa quá trình chuyển giao, theo dõi và thực hiện các bước tiếp theo

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đào tạo nhóm bán hàng tập trung vào bán hàng tư vấn — giúp khách hàng giải quyết vấn đề thay vì chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm. Điều này giúp xây dựng niềm tin và dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Ví dụ về các chiến lược phát triển thành công trong tổ chức

Dưới đây là các nghiên cứu trường hợp thực tế về các công ty đã triển khai các sáng kiến phát triển thông minh và đạt được kết quả đáng kể.

1. Dropbox: Từ một chương trình giới thiệu đơn giản đến 4 triệu người dùng

⚠️ Thách thức: Dropbox, nền tảng lưu trữ đám mây và chia sẻ tệp, đã phải đối mặt với một vấn đề phổ biến—thu hút người dùng mới trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt mà không phải chi tiêu quá nhiều cho quảng cáo.

🧠 Chiến lược: Để giải quyết vấn đề này, Dropbox đã triển khai chương trình giới thiệu hai chiều. Họ cung cấp cho người giới thiệu và người được giới thiệu thêm 500 MB không gian lưu trữ miễn phí. Điều này khuyến khích người dùng hiện tại mời khách hàng mới, tạo ra một vòng lặp tăng trưởng lan truyền, từ đó tăng cường việc thu hút người dùng.

🎯 Kết quả: Chiến lược tăng trưởng đột phá này đã giúp Dropbox tăng trưởng 3.900% số lượng người dùng trong 15 tháng, từ 100.000 lên 4 triệu người dùng.

✅ Điểm chính: Việc triển khai một chương trình giới thiệu được thiết kế tốt có thể là một phương pháp hiệu quả về chi phí và mạnh mẽ giúp các công ty thu hút người dùng mới một cách nhanh chóng.

2. Netflix: Từ cho thuê DVD đến thống trị dịch vụ streaming

⚠️ Thách thức: Netflix bắt đầu như một dịch vụ cho thuê DVD nhưng gặp khó khăn trong việc phát triển khi thị trường chuyển hướng sang tiêu dùng kỹ thuật số.

🧠 Chiến lược: Netflix đã áp dụng chuyển đổi số bằng cách giới thiệu dịch vụ streaming và đầu tư vào nội dung gốc, bắt đầu với House of Cards vào năm 2013.

🎯 Kết quả: Netflix đã trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực streaming, định hình lại cách tiêu thụ nội dung truyền thông và cài đặt tiêu chuẩn ngành. Đây là một trong những công ty streaming thành công nhất hiện nay.

✅ Điểm khóa: Thích ứng với đổi mới kỹ thuật số và tập trung vào các chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm có thể mở ra con đường dẫn đến vị trí dẫn đầu trong ngành.

🧠 Thông tin thú vị: Các thương hiệu có mục đích rõ ràng có thể tăng giá trị thương hiệu lên đến 175% trong vòng 12 năm.

3. Starbucks: Xây dựng lòng trung thành tùy chỉnh của khách hàng thông qua đổi mới kỹ thuật số

⚠️ Thách thức: Chuỗi cà phê Starbucks đã đặt mục tiêu nâng cao sự tương tác của khách hàng bằng cách đơn giản hóa quy trình đơn đặt hàng.

🧠 Chiến lược: Starbucks đã ra mắt một ứng dụng di động với tính năng chương trình thưởng, cho phép khách hàng đặt đơn đặt hàng trước, thanh toán kỹ thuật số và tích lũy điểm thưởng trong quá trình sử dụng.

🎯 Kết quả: Ứng dụng di động đã tăng đáng kể sự trung thành của khách hàng và doanh số bán hàng, với các giao dịch di động chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh số. Người dùng ứng dụng cũng ghé thăm thường xuyên hơn: 67% người dùng ứng dụng ghé thăm "một vài lần mỗi tháng" hoặc nhiều hơn, và 29% ghé thăm nhiều lần mỗi tuần.

✅ Điểm chính: Tích hợp công cụ kỹ thuật số và xây dựng trên các mẫu kế hoạch phát triển để nâng cao trải nghiệm khách hàng có thể thúc đẩy sự tương tác và doanh thu.

🧠 Thông tin thú vị: Chương trình khách hàng thân thiết của Starbucks không chỉ mang lại lợi ích cho công ty qua biểu mẫu tăng cường tương tác của người dùng. Hệ thống này còn hưởng lợi từ số tiền đã nạp sẵn trong ứng dụng/hệ sinh thái khách hàng thân thiết: tính đến năm 2024, khoảng US $1,77 tỷ tiền vẫn chưa được sử dụng.

4. Shopify: Hỗ trợ hàng triệu kinh doanh thông qua các đối tác

⚠️ Thách thức: Shopify mong muốn tạo sự khác biệt trong thị trường nền tảng thương mại điện tử cạnh tranh.

🧠 Chiến lược: Shopify đã xây dựng một thị trường ứng dụng rộng lớn và hợp tác chiến lược với các nhà phát triển bên thứ ba, cho phép các kinh doanh tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến của mình bằng các công cụ đa dạng.

🎯 Kết quả: Shopify đã trở thành nền tảng hàng đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa phải, hỗ trợ hơn bốn triệu cửa hàng trên toàn thế giới.

✅ Điểm chính: Mở rộng hệ sinh thái thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và thu hút một lượng khách hàng rộng lớn hơn.

👀 Bạn có biết? Các công ty bắt đầu với ít nhất $1 triệu vốn đầu tư có cơ hội thành công cao hơn 25% so với các công ty khác.

5. HubSpot: Mở rộng doanh thu với mô hình tăng trưởng freemium

⚠️ Thách thức: HubSpot bắt đầu như một nền tảng tiếp thị inbound nhưng cần mở rộng các nguồn thu nhập và tối ưu hóa hoạt động bán hàng để cạnh tranh với các nhà cung cấp CRM lớn hơn, đặc biệt là các CRM được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

🧠 Chiến lược: HubSpot đã áp dụng mô hình freemium, cung cấp các công cụ CRM được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí để thu hút kinh doanh. Sau khi người dùng đã tham gia, họ được khuyến khích nâng cấp lên các tính năng cao cấp. Công ty cũng tối ưu hóa quy trình bán hàng của mình thông qua tự động hóa, đánh giá khách hàng tiềm năng và các thông tin được hỗ trợ bởi AI để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

🎯 Kết quả: HubSpot đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 21% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước kể từ khi triển khai sáng kiến này.

✅ Điểm khóa: Chiến lược freemium kết hợp với quy trình bán hàng tối ưu có thể đẩy nhanh quá trình thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Vai trò của ClickUp trong việc triển khai các sáng kiến phát triển

Các sáng kiến phát triển phù hợp có thể khai thác tiềm năng to lớn, nhưng nếu không có hệ thống vững chắc để kế hoạch, đang theo dõi và tối ưu hóa, ngay cả những chiến lược tốt nhất cũng có thể không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Đó chính là nơi ClickUp, nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, có thể hỗ trợ bạn. ClickUp cung cấp cho bạn bộ công cụ toàn diện được hỗ trợ bởi AI để triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh hiệu quả, đảm bảo sự mở rộng và thành công bền vững.

ClickUp for Marketing Groups cung cấp một không gian làm việc chuyên dụng để quản lý mọi thứ từ lịch nội dung đến các chiến dịch quảng cáo cho kế hoạch phát triển của bạn.

Quản lý các chiến dịch tiếp thị và mở rộng các chiến lược phát triển một cách thông minh hơn với ClickUp cho Nhóm Tiếp thị

Các nhóm có thể lập kế hoạch, triển khai và đo lường các nỗ lực tiếp thị tại một nơi duy nhất, đảm bảo các chiến dịch diễn ra suôn sẻ và mang lại tác động thực sự.

Tìm hiểu thêm về cách Smokeball sử dụng ClickUp để thúc đẩy sự phát triển của họ 👇

Các tính năng quản lý công việc và quản lý dự án của ClickUp giúp kinh doanh tổ chức, ưu tiên và triển khai các sáng kiến phát triển mới một cách hiệu quả. Với nhiệm vụ ClickUp, nhóm của bạn có thể chia nhỏ các sáng kiến phát triển tham vọng thành các bước cụ thể, có thể thực hiện được. Các tính năng này cho phép bạn giao mục, đặt hạn chót và đang theo dõi tiến độ mà không mất đi cái nhìn tổng quan.

Quản lý các mục và phân tích các sáng kiến phát triển – ra mắt sản phẩm mới, chiến dịch tiếp thị và hơn thế nữa – với nhiệm vụ ClickUp

Các tính năng Quản lý Dự án của ClickUp đưa điều này lên một tầm cao mới bằng cách kết nối mọi công việc với một mục tiêu tổng thể, chẳng hạn như cải thiện số doanh thu hoặc lợi nhuận, thâm nhập vào thị trường mới hoặc vượt qua đối thủ cạnh tranh. Chúng giúp bạn lập kế hoạch cho mọi giai đoạn của một sáng kiến phát triển, từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai.

Lập kế hoạch cho từng giai đoạn thực thi với ClickUp quản lý dự án

Cần triển khai chiến lược tăng trưởng dựa trên sản phẩm cho SaaS, mở rộng thị phần hoặc tối ưu hóa quy trình nội bộ? Các công cụ quản lý dự án tùy chỉnh—như biểu đồ Gantt, bảng Kanban, phân bổ tài nguyên, cân bằng khối lượng công việc, theo dõi thời gian và báo cáo—giúp bạn dễ dàng tổ chức công việc, theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc và đảm bảo các sáng kiến được thực hiện đúng tiến độ.

Brainstorm và hình dung ý tưởng với ClickUp Bảng trắng

Cần brainstorm chiến lược hoặc lập bản đồ cho một chiến dịch mới? ClickUp Bảng trắng cung cấp một không gian tương tác nơi luồng ý tưởng được trình bày một cách trực quan.

Các nhóm có thể vẽ bản đồ ý tưởng một cách trực quan bằng cách sử dụng hình vẽ, ghi chú dán, hình dạng và định dạng văn bản trong khi hợp tác trực tuyến. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc từ xa khi phát triển các giải pháp sáng tạo hoặc chiến lược phát triển dài hạn.

Điểm nổi bật là Bảng trắng tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc bằng cách cho phép các đối tượng được tạo ra trong các phiên brainstorming được chuyển đổi thành các công việc có thể thực hiện được.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Thực hiện hiệu quả các chiến dịch phát triển là con đường quan trọng để tạo ra dòng chảy khách hàng tiềm năng và doanh thu. Tuy nhiên, việc thực hiện này thường bị cản trở bởi các quy trình chuyển giao không hiệu quả, quy trình phê duyệt phức tạp, giao tiếp không đồng đều và tắc nghẽn nội dung. ClickUp loại bỏ những rào cản đó, cho phép bạn thực hiện một cách trơn tru và lặp lại. Xem cách thực hiện👇🏼

Ngoài ra, các nhóm có thể sử dụng Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp để đặt ra các mục tiêu Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn, giúp phân chia các chiến lược phát triển lớn thành các mục tiêu có thể thực hiện được.

Nó giúp mọi thứ được đồng bộ hóa, giúp việc đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực trở nên dễ dàng. Các nhóm luôn rõ ràng và có trách nhiệm trong suốt quá trình, dù là tăng doanh thu, lập chiến lược thu hút khách hàng hay mở rộng hoạt động.

Giao tiếp thời gian thực với các nhóm thông qua ClickUp Trò Chuyện

Nhưng việc thực thi không chỉ đơn thuần là kế hoạch—nó còn đòi hỏi sự hợp tác mượt mà. Các sáng kiến phát triển thường liên quan đến nhiều nhóm. Và nếu giao tiếp không rõ ràng, tiến độ sẽ bị đình trệ. ClickUp Chat nổi bật trong việc này. Nó giúp bạn dễ dàng gửi tin nhắn đến các nhóm dự án và kết nối với các thành viên trong đội ngũ một cách cá nhân, cả theo thời gian thực và không đồng bộ.

Bạn cũng có các chủ đề thảo luận theo ngữ cảnh trong nhiệm vụ ClickUp và tài liệu ClickUp, Bình luận được giao để nhận phản hồi có thể áp dụng, và các kênh trò chuyện ClickUp chuyên dụng cho các cuộc thảo luận tập trung, để các sáng kiến phát triển của bạn không bao giờ bị cản trở bởi giao tiếp không hiệu quả.

Những giải pháp này giúp tối ưu hóa giao tiếp, loại bỏ nhu cầu sử dụng công cụ bên ngoài và đảm bảo các thành viên trong nhóm luôn đồng bộ với các sáng kiến phát triển.

👀 Bạn có biết? Các tổ chức hàng đầu như Yggdrasil Gaming đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh doanh 30% kể từ khi áp dụng ClickUp.

Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ không có ý nghĩa nếu bạn không thể đang theo dõi những gì đang hoạt động hiệu quả. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp thông tin thời gian thực về các chỉ số quan trọng như tạo khách hàng tiềm năng, chuyển đổi bán hàng và hiệu suất chiến dịch.

Hiển thị và theo dõi báo cáo dự án theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Các bảng điều khiển tùy chỉnh trên nền tảng cho phép các nhóm thực hiện các điều chỉnh chiến lược một cách có căn cứ khi cần thiết, đảm bảo sự đồng bộ với mục tiêu kinh doanh. Chúng thậm chí còn giúp tạo ra ý tưởng nội dung, tối ưu hóa thông điệp và tăng tốc quy trình làm việc.

📌 Câu chuyện thành công: Cuộc cải tổ chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) của Finastra Đội ngũ tiếp thị 120 người của Finastra đang phải xử lý các kế hoạch trên MS Teams, SharePoint và các tệp tin cục bộ — điều này làm chậm các chiến dịch và làm mờ nhạt các thông tin phân tích. ClickUp đã tập trung mọi thứ vào một nền tảng duy nhất, tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch GTM, tăng cường khả năng hiển thị thời gian thực và giảm thiểu các cuộc họp với nhiều slide. Kết quả? Thực thi nhanh hơn và ra quyết định thông minh hơn trên mọi mặt. Việc truyền đạt trạng thái và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị toàn cầu và khu vực của chúng tôi đến các đơn vị kinh doanh chưa đạt được hiệu quả tối ưu. Với các bảng điều khiển mới, chúng tôi đang tiết kiệm thời gian và các bên liên quan có thể truy cập thông tin cần thiết theo thời gian thực, bất cứ khi nào họ cần. Việc truyền đạt trạng thái và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị toàn cầu và khu vực của chúng tôi đến các đơn vị kinh doanh chưa đạt được hiệu quả tối ưu. Với các bảng điều khiển mới, chúng tôi đang tiết kiệm thời gian và các bên liên quan có thể truy cập thông tin cần thiết theo thời gian thực, bất cứ khi nào họ cần.

Bonus: Tăng tốc với ClickUp AI

Tất nhiên, bạn có thể tự động hóa nhiều phần của quy trình với các tính năng AI của ClickUp, bước vào như những đồng nghiệp thông minh và tự động, thực hiện công việc cho bạn ngay cả khi bạn đang ngủ.

Những sáng kiến này giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn và tập trung phần lớn thời gian và năng lượng vào công việc chiến lược, giúp việc triển khai và mở rộng các sáng kiến phát triển trên toàn tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Với ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo (AI) công việc toàn diện và có ngữ cảnh nhất thế giới, bạn có thể:

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và nhắc nhở, để các nhóm có thể tập trung vào việc thử nghiệm và mở rộng những gì công việc

Nhận đề xuất công việc thông minh và ưu tiên hóa phù hợp với mục tiêu phát triển của bạn, đảm bảo mọi chiến dịch và sáng kiến đều đang theo dõi

Tạo, tóm tắt hoặc nâng cao nội dung cho các chiến dịch, báo cáo hoặc bài thuyết trình—tất cả chỉ trong vài giây

Sử dụng ClickUp Brain để tạo các bản tóm tắt sáng tạo và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho các tài sản chiến dịch phát triển của bạn

Nhận được những thông tin và báo cáo dự án có thể áp dụng để đo lường tác động, phát hiện cơ hội và hoàn thiện các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của bạn.

Phân tích dữ liệu khách hàng theo thời gian thực và nhận thông tin từ trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain.

Tối ưu hóa hợp tác nhóm và chia sẻ kiến thức, để mọi ý tưởng, thí nghiệm và kết quả đều được kết nối xuyên suốt các đội ngũ.

Truy cập nhiều mô hình AI—ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa—trong cùng một không gian làm việc nơi các công việc, tài liệu và chiến lược của bạn được lưu trữ.

Truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain, nền tảng AI của ClickUp.

Bạn cũng có thể cài đặt các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) tùy chỉnh trong ClickUp để xử lý các quy trình thường xuyên và kích hoạt các luồng công việc.

Hãy xem chúng như những "nhân viên phát triển" hoạt động 24/7: chúng có thể thu thập dữ liệu chiến dịch, cập nhật bảng điều khiển, gửi báo cáo hiệu suất hoặc thậm chí kích hoạt các thử nghiệm mới khi đạt được mục tiêu. Dù là cập nhật các chỉ số ống dẫn hàng ngày hay khởi động quy trình ra mắt sản phẩm mới, các công cụ này giúp các sáng kiến phát triển của bạn hoạt động trơn tru và tự động - để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược, không phải thiết lập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nâng cao hoạt động phát triển của bạn với ClickUp Brain MAX — trợ lý AI trên desktop của bạn, kết nối mọi công cụ, tài liệu và nguồn dữ liệu trong không gian làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối. Thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng điều khiển phân tích, công cụ theo dõi chiến dịch và tài liệu nội dung, Brain MAX cho phép bạn thu thập thông tin, phát hiện xu hướng và thậm chí thực hiện hành động - tất cả chỉ với một lệnh duy nhất. Dưới đây là mẫu về cách ClickUp Brain MAX có thể mang lại giá trị cho các sáng kiến của bạn👇

Điểm mấu chốt? Trí tuệ nhân tạo bối cảnh (Contextual AI) của ClickUp biến không gian làm việc ClickUp của bạn thành một trung tâm điều khiển trực tiếp cho sự phát triển – nơi mọi quyết định, cập nhật và bước chỉ cách bạn một lệnh!

Vượt qua thách thức trong các sáng kiến phát triển

Ngay cả những chiến lược phát triển tốt nhất cũng có thể gặp phải khó khăn, dù là do thực thi kém, sự không đồng bộ giữa các nhóm, hay thiếu các chỉ số rõ ràng để đo lường thành công.

Dưới đây là một số rào cản phổ biến nhất và cách vượt qua chúng:

Thách thức Giải pháp Mục tiêu không rõ ràng và ưu tiên không đồng nhất Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và liên kết với kết quả kinh doanh. Đảm bảo mọi thành viên trong nhóm hiểu rõ vai trò của mình và tổ chức các cuộc họp định kỳ để duy trì sự đồng bộ. Các điểm nghẽn trong quá trình thực thi và triển khai chậm chạp Phân chia các sáng kiến lớn thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được. Giao quyền sở hữu, đặt thời hạn và tối ưu hóa quy trình làm việc để tránh các trì hoãn không cần thiết. Thiếu quyết định dựa trên dữ liệu Xác định các chỉ số hiệu suất khóa (KPIs) cho từng sáng kiến phát triển . Theo dõi và phân tích dữ liệu một cách nhất quán để điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực. Tỷ lệ giữ chân khách hàng tùy chỉnh và tương tác kém Thu thập phản hồi từ khách hàng hiện tại, cải thiện quy trình onboarding và cung cấp hỗ trợ chủ động. Sử dụng cá nhân hóa, chương trình khách hàng thân thiết và tương tác cộng đồng để tăng cường tỷ lệ giữ chân khách hàng. Nguồn lực giới hạn và áp lực ngân sách Tập trung vào các chiến lược có tác động cao và chi phí thấp trước tiên. Tận dụng tự động hóa và hợp tác để mở rộng quy mô một cách hiệu quả trước khi đầu tư vào các sáng kiến có chi phí cao hơn. Sự kháng cự đối với sự thay đổi trong các nhóm Thông tin rõ ràng về lợi ích của các sáng kiến mới. Tích cực tham gia các nhóm từ giai đoạn đầu của quá trình và cung cấp đào tạo hoặc hỗ trợ để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Bước tiếp theo hướng tới sự phát triển với ClickUp

Mở rộng quy mô kinh doanh không có nghĩa là làm mọi thứ. Đó là việc lựa chọn những gì công việc - và thực hiện nó một cách xuất sắc.

Thách thức nằm ở việc xác định sáng kiến nào sẽ mang lại tác động lớn nhất. Với hệ thống phù hợp, bạn có thể lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai chiến lược phát triển của mình để trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Đây chính là nơi ClickUp có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Từ việc cài đặt mục tiêu, quản lý công việc cho đến đang theo dõi tiến độ thời gian thực qua bảng điều khiển, ClickUp giúp các nhóm biến chiến lược phát triển thành hiện thực – tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Dù bạn đang ra mắt sản phẩm mới, tối ưu hóa quy trình hoạt động hay mở rộng nỗ lực tiếp thị, ClickUp sẽ giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng, hiệu quả và đồng bộ.

Sẵn sàng triển khai kế hoạch phát triển của bạn? Đăng ký ClickUp miễn phí và bắt đầu mở rộng quy mô ngay hôm nay!