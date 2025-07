Tăng trưởng do khách hàng dẫn dắt hay do sản phẩm dẫn dắt: Cái nào phù hợp với kinh doanh SaaS của bạn?

Ngày xưa, có hai công ty SaaS thành công rực rỡ, mỗi công ty đều đứng đầu trong lĩnh vực của mình, đã áp dụng hai chiến lược phát triển hoàn toàn khác nhau.

Công ty A để sản phẩm của mình làm công việc nặng nhọc — cung cấp mô hình freemium thu hút người dùng như ong hút mật, dựa vào sự lan truyền của sản phẩm để thúc đẩy mở rộng. Họ đã làm việc chăm chỉ để hoàn thiện sản phẩm đến mức nó trở thành công cụ tiếp thị của chính mình.

Trong khi đó, Công ty B tập trung vào khách hàng, đổ nguồn lực vào việc hiểu rõ cả những nhu cầu nhỏ nhất và cá nhân hóa các giải pháp cho phù hợp. Họ dựa vào việc xây dựng cơ sở khách hàng trung thành và giới thiệu qua miệng để thúc đẩy tăng trưởng.

Mặc dù cả hai công ty đều thành công, nhưng con đường phát triển của họ không thể khác nhau hơn.

Là chủ doanh nghiệp hoặc chuyên gia trong lĩnh vực SaaS (Phần mềm như một dịch vụ), điều quan trọng là phải xác định chiến lược nào phù hợp với mục tiêu, nguồn lực và vị trí thị trường của công ty bạn.

Blog này khám phá sự khác biệt giữa tăng trưởng do khách hàng dẫn dắt và tăng trưởng do sản phẩm dẫn dắt, cùng với những lợi ích, nhược điểm, ứng dụng và hơn thế nữa.

Tăng trưởng do sản phẩm dẫn dắt (PLG) đại diện cho một sự thay đổi lớn trong ngành SaaS. Trong mô hình này, sản phẩm là trung tâm và trở thành động lực chính để thu hút khách hàng, chuyển đổi và mở rộng kinh doanh .

Trong các công ty dẫn dắt bởi sản phẩm, sản phẩm được thiết kế để mang lại giá trị ngay lập tức, cho phép người dùng trải nghiệm trực tiếp các lợi ích trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Cách tiếp cận này phù hợp với sở thích của người dùng hiện đại, đó là tự phục vụ và trải nghiệm trước khi mua.

Lấy Slack làm ví dụ. Slack cho phép người dùng hợp tác liền mạch với các nhóm thông qua giao diện trực quan mà không tốn chi phí ban đầu.

Với các tính năng như nhiều kênh, thẻ và chia sẻ tệp tập trung, Slack nhanh chóng thu hút người dùng bằng cách nhấn mạnh hiệu quả và lợi ích hợp tác của mình. Khi các nhóm sử dụng Slack, họ mời những người khác hợp tác với họ trên nền tảng này, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của Slack.

Đúng như dự đoán, PLG nhấn mạnh việc tạo ra các sản phẩm trực quan, có giá trị và dễ sử dụng, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng. Điều này cho phép họ giảm chi phí thu hút khách hàng bằng cách để sản phẩm tự nói lên giá trị của mình.

Khi người dùng tương tác với sản phẩm, họ sẽ tự nhiên tiến độ qua hành trình của khách hàng, chuyển đổi từ dùng thử miễn phí sang kế hoạch trả phí và thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ thông qua việc áp dụng lan truyền.

