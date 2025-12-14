2026'da Birleştirilmiş Ş Akışları için En İyi 10 Birleştirilmiş Yazılım

Takımınız her gün 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yapıyor. Bu, bir sonraki bildirim onları uzaklaştırmadan önce ne yaptıklarını hatırlamaya çalışmak için haftada dört saat demek.

Bu iş yayılması ciddi maliyetlere yol açıyor: 1.000 çalışan başına yıllık 2,5 milyon dolarlık verimlilik kaybı. Ayrıca, araçların yalnızca %28'i birbirine bağlantı kurduğundan, çalışanlar günlerini aynı bilgileri farklı platformlara kopyalayarak geçiriyor.

Bu listede yer alan en iyi 10 birleşik yazılım, ş akışlarınızı tek bir yerde bir araya getirir, böylece takımınız sürekli bağlam değiştirmeden işlerini yapmaya odaklanabilir.

Hemen başlayalım! 💪🏼

En İyi Birleştirilmiş Yazılımlar Bir Bakışta

İşte en iyi 10 birleşik yazılım ve sundukları avantajlar. 🎯

Araç En uygun olan En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Çapraz fonksiyonlu kurumsal takımlar için birleştirilmiş AI yürütme ve birleşik iş düzenleme ClickUp Brain ve Brain MAX ile bağlamsal yapay zeka, uygulamalarınızı bağlı tutmak için entegrasyonlar, ses öncelikli verimlilik için Talk to Text ve kurumsal işyeri araması için Enterprise Search. Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur. ServiceNow BT, İK ve finans departmanları arasında kurumsal departman uyumu ve karmaşık çoklu ş akışı otomasyonu Flow Designer otomasyonu, Sanal Ajan sohbet akışları, SLA performans gösterge panelleri, merkezi hizmet kataloğu girişi Özel fiyatlandırma Kissflow HR, finans ve operasyon takımları için ş akışı taleplerini ölçeklendiren kodsuz iş süreci otomasyonu Paralel onay yönlendirmesi, istek yolları için koşullu mantık, SQL destekli analitik raporlama ve gerçek zamanlı denetim geçmişleri Temel plan aylık 2.500 $'dan başlar; Enterprise Planı özel fiyatlandırma sunar. Jira Hizmet Yönetimi Teknik destek ve mühendislik uyumu için çevik hizmet sunumu ve BT biletleme Jira Software'e bağlantı, SLA izleme kuyrukları, otomatik bilet kategorizasyonu ve varlık keşif haritalama sorunları Üç temsilci için ücretsiz; Ücretli planlar temsilci başına aylık 20 $'dan başlar. Monday. com Pazarlama, operasyonlar ve PMO'lar için görselleştirilmiş proje izleme ve kaynak tahsisi Çapraz tablo verileri, iş yükü dengeleme görünümleri, uçtan uca bağımlılık zaman çizelgeleri ve durum ve tarihlere dayalı otomasyon için sütunları yansıtın. Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Notion Yaratıcı ve ürün takımları için hafif ş akışı desteği ile bilgi odaklı işbirliği ve dokümantasyon Sayfalar arasında senkronizasyonlu bloklar, çoklu görünüm içeriği için ilişkisel veritabanları, gömülü entegrasyonlar ve dinamik alanlar için formül fonksiyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Asana Büyüyen kuruluşlar için hedef tabanlı iş haritalama ve çoklu takım proje görünürlüğü Yönetici raporları, koşullu form mantığı, otomatik görev atamaları ve zaman çizelgesi çakışması uyarıları için proje portföyleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar. Zoho One KOBİ'ler ve hibrit kurumsal işletmeler için tek bir entegre platform altında tam kapsamlı iş operasyonları Uygulamalar arasında Zia AI asistanı, Zoho akış otomasyonu, birleşik CommandCenter yönetimi, uygulamalar arası veri raporlama Tüm çalışanlar için fiyatlandırma, kullanıcı başına aylık 45 $'dan başlar. Airtable Operasyon, içerik ve ürün takımları için işbirliğine dayalı veritabanları ve yapılandırılmış içerik ş akışları Arayüz Tasarımcısı düzenleri, ilgili kayıtlar için rollup listeleri, koşullu formüller, güncellemeler ve bildirimler için otomasyon tetikleyicileri Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar. Wrike PMO'lar ve profesyonel hizmet firmaları için çoklu proje kaynak planlaması ve iş yükü yönetimi Özel istek alma formları, taslak proje şablonları, sürüm incelemeleri için prova ve projeler arası gösterge panelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar.

Birleştirilmiş Yazılım Nedir?

Birleştirilmiş yazılım, iletişim, işbirliği, veri ve otomasyon araçlarını tek bir bağlantılı platformda bir araya getiren birleşik bir sistemdir.

Takımlara iş yapmak ve bilgi paylaşımı yapmak için tek bir alan sunarak gereksiz bağlam geçişlerini azaltır. Ayrıca, kuruluşlar artan SaaS yayılımıyla başa çıkarken, birleştirilmiş yazılım daha temiz, daha uyumlu bir kurulum sunarak sürtüşmeleri azaltır, daha hızlı kararları destekler ve gelişen operasyonel ihtiyaçlara göre ölçeklenir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %20'si haftalarca 15 sekmeyi açık tuttuğunu itiraf ediyor! Evet, haftalarca! Bu "zombi sekmeler" 🧟 belleği ve zihinsel alanı tüketir, görmezden gelindiğinde bile sessizce odaklanmayı bozar. Bu, bitmemiş öğelerin arka planda enerjiyi tükettiği klasik bir dikkat kalıntısıdır. ClickUp'ın yapay zeka destekli Kurumsal Arama özelliği ile tarayıcı mezarlıklarını güvenle terk edebilirsiniz. Önemli olan her şey, Çalışma Alanınızda ve entegre üçüncü taraf araçlarda anında aranabilir. Hatta ClickUp'ın yapay zekasına geçen Cuma günkü toplantıda neler konuşulduğunu sorabilirsiniz, o da sizin için notları getirir!

En iyi birleştirilmiş yazılımda nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi birleştirilmiş yazılım, işi basitleştirir, çalışanların aşırı yükünü azaltır ve takımlara net, bağlantılı bir çalışma yöntemi sunar. Aramanız gerekenler:

Birleşik Çalışma Alanı: Sohbet, görev yürütme, belgeler, dosya paylaşımı ve takım güncellemelerini tek bir yerden yönetmek için, her zamanki Sohbet, görev yürütme, belgeler, dosya paylaşımı ve takım güncellemelerini tek bir yerden yönetmek için, her zamanki anahtar yükü olmadan.

Yapılandırılmış iletişim: Arama yapılabilen geçmiş, mesaj düzeyinde eylemler ve takımlar arasında net görünürlük sunan, iş parçacıklı gerçek zamanlı ve asenkron kanallar

Uygulanabilir otomasyon: Manuel takip ve yönetici işlerinin yerini alan çok adımlı Manuel takip ve yönetici işlerinin yerini alan çok adımlı ş akışı düzenleme , koşullara dayalı tetikleyiciler ve özellikler arası eylemler

Merkezi bilgi yönetimi: Takımların belgeleri, referansları ve proje bağlamını oluşturabileceği, bağlayabileceği, sürümlerini oluşturabileceği ve geri alabileceği tek bir depo.

Uygulama dağınıklığı yok: SaaS konsolidasyonu sunar; bu, CRM, HRIS ve geliştirme araçları gibi temel sistemlerle entegrasyonları sürdürürken, çakışan mesajlaşma, görev ve dokümantasyon araçlarını değiştirme olanağı sağlar. SaaS konsolidasyonu sunar; bu, CRM, HRIS ve geliştirme araçları gibi temel sistemlerle entegrasyonları sürdürürken, çakışan mesajlaşma, görev ve dokümantasyon araçlarını değiştirme olanağı sağlar.

Operasyonel ölçeklenebilirlik: Büyüyen kullanıcı tabanları, büyük veri hacimleri, gelişmiş izinler ve giderek karmaşıklaşan ş akışları için destek

Güvenlik ve yönetişim derinliği: Kurumsal gereksinimleri karşılayan rol tabanlı erişim, denetim günlükleri, uyumluluk kontrolleri, şifreleme ve yönetici denetimi

Kullanışlı, sorunsuz bir arayüz: Net gezinme, öngörülebilir modeller ve her rol için benimseme süresini kısaltan onboarding yolları

🔍 Biliyor muydunuz? Arayüzleri her değiştirdiğinizde, beyniniz zihinsel haritasını sıfırlamak zorundadır – HCI araştırmacıları bu sürece yeniden yönlendirme adını vermektedir. Araştırmalar, bu mikro sıfırlamanın bilişsel yükü önemli ölçüde artırdığını, performansı yavaşlattığını ve hata oranlarını yükselttiğini göstermektedir.

En İyi 10 Birleştirilmiş Yazılım

İşte en iyi birleşik yazılımlar için seçimlerimiz! 🤝

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Gerçekten birleşik, yapay zeka destekli bir iş ekosistemi için en iyisi)

ClickUp Brain ile devam eden işlerden net operasyonel içgörüler elde edin

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olduğu için işinizin merkezinde yer alır. Görevleriniz, projeleriniz, belgeleriniz, otomasyonlarınız ve AI tek bir sistemde bir arada bulunur, böylece takımınız momentumunuzu yavaşlatan sürekli geçişlerden kurtulur.

Ayrıca, iş dağınıklığını da ortadan kaldırır: belgeleriniz ve uygulamalarınız birbirine bağlantı kurar, bilgiler güncel kalır ve ş akışları takımınızın her gün kullandığı aynı platformda gelişir.

İşte ClickUp'ın en iyi birleşik yazılım olmasının nedenleri. 👀

Bağlamsal AI kullanarak daha hızlı hareket edin

ClickUp Brain, Çalışma Alanınızda halihazırda bulunan işleri okuyarak günlük kararlarınızı güçlendirir. Bir soru sorduğunuzda, yanıt vermeden önce ClickUp Görevleri, Belgeler, yorumlar ve proje etkinliklerinden yararlanır.

AI'nız izole bir şekilde iş yapmak yerine gerçek bağlamı anladığı için daha hızlı hareket edersiniz.

Birden fazla takımdan oluşan bir girişimi yönettiğinizi ve yarınki liderlik senkronizasyonu için hazırlandığınızı varsayalım. ClickUp Brain'den girişimin genelindeki faaliyetleri gözden geçirmesini istersiniz. ClickUp Brain, ilerlemeyi, sahiplerin güncellemelerini, alt görevlerde ortaya çıkan endişeleri ve dikkat edilmesi gereken bağımlılıkları inceler.

Toplantıdan önce takımınızı uyumlu hale getirecek takip eylemleri için önerilerle birlikte, hemen kullanabileceğiniz kısa bir genel bakış elde edersiniz.

📌 Örnek Komut: Bu girişimi inceleyin. İlerlemeyi özetleyin, riskleri vurgulayın ve bugün atamam gereken takip eylemlerini listeye alın.

AI'ya nasıl soru sorulacağını görmek için bu videoyu izleyin:

ClickUp entegrasyonları, araçlarınız projeler veya departmanlar arasında farklılık gösterse bile takımınızın işleri merkezi bir şekilde yürütmesine yardımcı olur. Drive, GitHub, Figma veya diğer sistemlerdeki etkinlikler görevlerinizin ve belgelerinizin yanında görüntülendiği için daha net bir resim elde edersiniz.

ClickUp ve Figma entegrasyonunu kullanarak harici araçlarınızı Çalışma Alanınıza bağlayın

Mühendislik, tasarım ve ürünün her birinin farklı platformlara dayandığını varsayalım. Bu araçları ClickUp'a bağlayın, ardından bir özellik yayma görevini açın ve bağlantılı tasarım güncellemelerini, açık mühendislik sorunlarını ve en son teknik özellik belgesini görün. Bu birleşik dijital çalışma alanı, araçlar arasında geçiş yapmanızı önleyerek yaymayı planlandığı gibi sürdürmenize yardımcı olur.

Her uygulamada bağlamınızı taşıyın

Uygulamalar arasında arama yapın ve ClickUp Brain MAX ile işlerinizi özetleyin

ClickUp BrainGPT, tarayıcınızda veya masaüstünüzde yaptığınız işleri takip eden Bağlamsal AI Süper Uygulaması olarak çalışır.

Görevlerinizi, belgelerinizi ve projelerinizi anlar, ardından tek bir birleşik arama çubuğu aracılığıyla Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve hatta web gibi araçlara erişir. Bu kurulum, araştırma, taslak oluşturma veya arama için artık ayrı sekmeler arasında geçiş yapmanız gerekmediğinden, AI yayılmasını çözer.

ClickUp Brain MAX, Talk to Text özelliğini de destekler. Bu, kısayol anahtarını basılı tutarak düşüncelerinizi sesli olarak ifade ettiğinizde, kullanıma hazır temiz bir metin görüneceği anlamına gelir. Fikirleriniz henüz tazeyken, olayla ilgili takip notlarını, hızlı eylem öğelerini veya mesaj taslaklarını kaydedebilirsiniz. Ardından, Brain MAX'a doğal dilde o metni iyileştirmesini veya ClickUp'ta Görevlere dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi yakalayın

Bilgileri anında bulun

ClickUp AI Kurumsal Arama, araçlar ve klasörler arasında arama yapmanın zaman kaybını ortadan kaldırır. Doğal dilde bir soru sorduğunuzda, bununla ilgili görevler, belgeler, yorumlar ve dosyalar görüntülenir.

ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak görevleri, belgeleri ve tartışmaları anında görüntüleyin

Dahası, bilgileriniz tek bir Çalışma Alanı’nda bulunabilir durumda kaldığı için ivmenizi yeniden kazanırsınız.

Bir uyumluluk incelemesi için hazırlık yaptığınızı ve son politika değişikliğine ilişkin tüm referanslara ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bir kez arama yaptığınızda, Enterprise Search ilgili belgeleri, proje görevlerini ve konuşmaları toplar, ardından takip edilmesi gereken işlerin tam olarak nerede olduğunu gösterir.

İşyeri arama araçları hakkında daha fazla bilgi edinin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her ş akışını otomatik olarak bağlayın: ClickUp otomasyonları içindeki "eğer bu olursa, o zaman şunu yap" komutlarını kullanarak işleri yönlendirin, sahipleri atayın, durumları güncelleyin ve eylemleri takımlar arasında senkronize edin.

İşlemlerin akıllı bir şekilde devam etmesini sağlayın: ClickUp AI Ajanlarını, durmuş görevleri, gecikmiş işleri veya eksik bilgileri izlemek ve takip işlemlerini veya eskalasyonları tetikleyici olarak kullanmak için ayarlayın. ClickUp AI Ajanlarını, durmuş görevleri, gecikmiş işleri veya eksik bilgileri izlemek ve takip işlemlerini veya eskalasyonları tetikleyici olarak kullanmak için ayarlayın.

Ekstra platformlar olmadan girdi toplayın: ClickUp Formları'nı kullanarak müşteri taleplerini, iç brifingleri, destek ayrıntılarını veya onayları doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza kaydedin.

Bilgiyi işin yanında merkezileştirin: ClickUp Belgeleri'nde SOP'lar , oyun kitapları, proje özetleri ve müşteri brifingleri hazırlayın ve bunları Görevler'e bağlayın.

Konuşmaları ve teslimatı birleştirin: ClickUp Chat'i kullanarak işleri olduğu yerde tartışın, iletişim ve yürütmenin farklı uygulamalara dağılmak yerine birbirine bağlı kalmasını sağlayın. ClickUp Chat'i kullanarak işleri olduğu yerde tartışın, iletişim ve yürütmenin farklı uygulamalara dağılmak yerine birbirine bağlı kalmasını sağlayın.

Projeleri her açıdan inceleyin: Liste görünümü, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi ve Gantt gibi Liste görünümü, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi ve Gantt gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yaparak iş yükünü, bağımlılıkları ve ilerlemeyi anlayın.

İşin yapıldığı yerde çabaı takip edin: ClickUp Proje Zaman Takibi ile görevlere harcanan saatleri kaydedin, iş yükünü ölçün ve girişimler genelinde harcanan çabaı anlayın.

Tüm operasyonunuzu görün: ClickUp Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir kartlar aracılığıyla iş yükünü, ilerlemeyi, sprint sağlığını, finansal metrikleri ve takım performansını görselleştirin. ClickUp Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir kartlar aracılığıyla iş yükünü, ilerlemeyi, sprint sağlığını, finansal metrikleri ve takım performansını görselleştirin.

ClickUp sınırlamaları

Aracın kapsamlı özel özellikleri, öğrenme eğrisine yol açabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Memnun bir kullanıcı G2'de şöyle yazmış:

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkin bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, ş Akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratması da hoşuma gidiyor. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyonlar, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkin bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratması da hoşuma gidiyor. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

Forrester'ın Toplam Ekonomik Etki raporu bunu kanıtlıyor: şirketler işlerini birleşik bir Çalışma Alanı'na taşıdıklarında, kazançlar çarpıcı oluyor. Üç yıl boyunca, ClickUp'ı kullanan kuruluşlar %384 ROI elde etti, 92.400 saatlik verimlilik kazandı, yaklaşık 3,9 milyon dolarlık ek gelir elde etti ve altı aydan kısa bir sürede yatırımlarını geri ödedi. İşte iş, bağlam ve yapay zekayı tek bir yerde bir araya getirmenin gücü budur.

2. ServiceNow (Kurumsal BT ve iş akışları için en iyisi)

ServiceNow aracılığıyla

ServiceNow, birbiriyle iletişim kurması gereken birden fazla departmana sahip büyük kuruluşları destekler. Çok fazla kod yazmadan özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır, bu da satın alma ekibinizin kendi onay sürecini tasarlayabileceği, IT ekibinin ise olay yönetimini kendi yöntemleriyle halledebileceği anlamına gelir. Her şey, belirlediğiniz kurallara göre otomatik olarak doğru kişiye yönlendirilir.

ServiceNow'u farklı kılan, ölçeklendirmeyi ele alma şeklidir: yüzlerce konum, binlerce çalışan, başınızı döndürecek karmaşık onay zincirleri. İşlerin nerede ve neden takıldığını gerçek zamanlı olarak görünürlük sağlayarak görebilirsiniz.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Flow Designer 'ı kullanarak tasarım onay akışları tasarlayın ve BT, İK ve finans departmanlarında çok adımlı süreçleri otomasyonla otomatikleştirin.

Sık karşılaşılan çalışan taleplerini ele alan ve karmaşık sorunları doğru takımlara yönlendiren Sanal Ajan sohbet robotlarını yapılandırın.

Performans Analizi 'ni kullanarak SLA uyumluluğunu izleyen ve tekrarlayan darboğazları belirleyen 'ni kullanarak SLA uyumluluğunu izleyen ve tekrarlayan darboğazları belirleyen özel gösterge panelleri oluşturun.

Çalışanların standartlaştırılmış başvuru formları aracılığıyla yazılım, donanım ve hizmet talebinde bulunabilmeleri için Hizmet Kataloğu'nu kurun.

ServiceNow sınırlamaları

Öğrenme eğrisi diktir; takımınızın ServiceNow rakiplerine kıyasla rahat hissetmesi için haftalarca süren bir eğitim süreci bekleyin.

Özel özelleştirme genellikle teknik uzmanlık veya doğru yapılandırma için ServiceNow danışmanlarının işe alınmasını gerektirir.

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.335'ten fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (335+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ServiceNow hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

ServiceNow IT Asset Management'ın donanım varlıklarımızı kaydetmek için tek bir sistem sunmasını ve böylece izleme ve görünürlüğü büyük ölçüde artırmasını gerçekten takdir ediyorum. […] Ayrıca, Asset Çalışma Alanı varlık kontrolünü merkezileştirerek daha hızlı ve daha bilinçli BT kararları alınmasını sağlar. Gösterge panelleri, proaktif yönetim ve raporlama için gerçek zamanlı içgörüler sağladıkları için özellikle kullanışlıdır. İlk kurulumun gerçekten kolay olduğunu düşünüyorum ve benimseme sürecindeki tüm zorluklar, değişiklik yönetimi stratejileriyle etkili bir şekilde aşıldı. Genel olarak, bu özellikler onu küresel operasyonlarımız için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

ServiceNow IT Asset Management'ın donanım varlıklarımızı kaydetmek için tek bir sistem sunmasını ve böylece izleme ve görünürlüğü büyük ölçüde artırmasını gerçekten takdir ediyorum. […] Ayrıca, Asset Çalışma Alanı varlık kontrolünü merkezileştirerek daha hızlı ve daha bilinçli BT kararları alınmasını sağlar. Gösterge panelleri, proaktif yönetim ve raporlama için gerçek zamanlı içgörüler sağladıkları için özellikle kullanışlıdır. İlk kurulumun gerçekten kolay olduğunu düşünüyorum ve benimseme sürecindeki tüm zorluklar, değişiklik yönetimi stratejileriyle etkili bir şekilde aşıldı. Genel olarak, bu özellikler onu küresel operasyonlarımız için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

En iyi proje yönetimi araçlarını burada karşılaştırın:

3. Kissflow (Teknik uzmanlık gerektirmeyen süreç yönetimi için en iyisi)

Kissflow aracılığıyla

Kissflow, süreç tasarımını işi fiilen yapan kişilere devreder. Görsel arayüzü, onay adımlarını sürükleyip bırakmanıza, koşullu mantık eklemenize ve eylem gerektiğinde tetikleyici bildirimler ayarlamanıza olanak tanır.

Sıfırdan başlamıyorsunuz. Kissflow, şirketinizin çalışma şekline uyacak şekilde ayarlayabileceğiniz standart iş süreçleri için hazır şablonlar içerir.

Birleştirilmiş yazılım, kimin neyi ne zaman onayladığının tam bir denetim izini tutar, bu da uyumluluk incelemeleri sırasında size zaman kazandırır. İş kurallarınız değiştiğinde (ve her zaman değişir), her şeyi bozmadan aktif ş akışlarını ayarlayabilirsiniz.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Kissflow Analytics 'te SQL sorguları çalıştırarak birden fazla işlemden veri alın ve özel raporlar oluşturun.

Birden fazla kişinin aynı anda talepleri inceleyip onaylayabilmesi için paralel onay yolları oluşturun.

Miktar veya departmana göre yüksek değerde olan talepleri ek onay adımlarından geçiren koşullu yönlendirme ekleyin.

Süreç metriklerini dışa aktararak ortalama tamamlanma sürelerini analiz edin ve taleplerin nerede geciktiğini belirleyin.

Kissflow sınırlamaları

Kod düzeyinde değişiklikler gerekiyorsa, derin özelleştirme bir engelle karşılaşır.

Özel yazılımlara bağlantı kurarken entegrasyonlar zorlaşır

Kissflow fiyatlandırması

Temel: Aylık 2.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (85+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Kissflow hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Kolay görsellerini çok seviyorum – geçmişte kullandığım pek çok program hantal ve gezinmesi zordu. Kissflow ise göze hoş geliyor. Değişiklikleri ve güncellemeleri kontrol edebilmeyi ve değişiklikleri yapmak için başkasına güvenmek zorunda olmamayı çok seviyorum. Yeteneklerini öğrendikçe iş akışlarımın bir tür ofis asistanına dönüştüğünü seviyorum. İş akışları, çalışanları onay kutuları ve önceden programlanmış açıklamalarla yönlendirdiği için eğitim çok kolay hale geldi. Başlamak çok kolay ve müşteri hizmetleri muhteşem. Kissflow artık günlük ofis rutinimizin ayrılmaz bir parçası. Harika!

Kolay görsellerini çok seviyorum – geçmişte kullandığım pek çok program hantal ve gezinmesi zordu. Kissflow ise göze hoş geliyor. Değişiklikleri ve güncellemeleri kontrol edebilmeyi ve değişiklikleri yapmak için başkasına güvenmek zorunda olmamayı çok seviyorum. Yeteneklerini öğrendikçe iş akışlarımın bir tür ofis asistanına dönüştüğünü seviyorum. İş akışları, çalışanları onay kutuları ve önceden programlanmış açıklamalarla yönlendirdiği için eğitim çok kolay hale geldi. Başlamak çok kolay ve müşteri hizmetleri muhteşem. Kissflow artık günlük ofis rutinimizin ayrılmaz bir parçası. Harika!

4. Jira Hizmet Yönetimi (Agile yöntemlerini kullanan BT takımları için en iyisi)

Jira Hizmet Yönetimi aracılığıyla

Jira Service Management, yardım masanız ile geliştirme ekibiniz arasındaki boşluğu doldurur. Kullanıcılar hata veya sistem sorunları hakkında bilet gönderdiğinde, bu talepler mühendislerinizin Jira'da zaten izlediği geliştirme görevlerine doğrudan bağlanabilir. Bu bağlantı, destek ekibinizin sprint döngüsünde düzeltmenin tam olarak nerede olduğunu görebileceği anlamına gelir.

Birleştirilmiş yazılım, biletleri uzmanlık ve kullanılabilirliğe göre yönlendirir, ardından yanıt süresi dolmak üzereyken sizi uyaran SLA zamanlayıcıları uygular. Takımınızın yaygın çözümleri belgelediği bir bilgi tabanı oluşturarak tekrarlanan biletleri azaltabilirsiniz.

Ayrıca, ş akışı otomasyon özellikleri, talepleri kategorize etme, onay e-postaları gönderme ve gecikmiş öğeleri üst düzeye taşıma gibi rutin işleri halleder.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

Farklı bilet kategorileri için belirli bilgileri yakalayan özel alanlarla istek türlerini yapılandırın.

Assets Discovery ile ağınızı tarayarak donanım, yazılım ve bunların bağımlılıklarını otomatik olarak tespit edin.

SLA ihlali riski, öncelik seviyesi veya takım atamasına göre filtrelenmiş kuyruklar oluşturarak bilet iş yükünüzü düzenleyin.

Jira Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Platform, teknik servis ve BT proje yönetimi için optimize edilmiştir, bu nedenle İK veya finans departmanları için uygun değildir.

Karmaşık raporlar, karmaşıklığı artıran JQL (Jira Sorgu Language) öğrenmeyi gerektirir.

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Ücretsiz (üç temsilci için)

Standart: Ajan başına aylık 25 $

Premium: Ajan başına aylık 57,30 $

Jira Hizmet Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (945+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (745+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira Service Management hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Jira hizmet yönetimi, ürünün iç ilerlemesini ve hatalar, geliştirme veya diğer konulara dayalı raporları yönetmek ve izlemek için etkili araçlardan biridir. Ürün planlaması ve iç güncellemeler için geçmiş veya devam eden talepleri kolayca görebileceğimiz şekilde geliştirilmiştir. İş yönetimindeki gecikmeleri ortadan kaldıran ve verimliliği artıran kolay bir yoldur.

Jira hizmet yönetimi, ürünün iç ilerlemesini ve hatalar, geliştirme veya diğer konulara dayalı raporları yönetmek ve izlemek için etkili araçlardan biridir. Ürün planlaması ve iç güncellemeler için geçmiş veya devam eden talepleri kolayca görebileceğimiz şekilde geliştirilmiştir. Çalışma yönetimindeki gecikmeleri ortadan kaldıran ve verimliliği artıran kolay bir yoldur.

🔍 Biliyor muydunuz? Çok fazla uyarı aldığınızda, beyniniz bunları otomatik olarak görmezden gelmeye başlar. Bu sürece alışma denir. Bu, ne kadar çok bildirim alırsanız, önemli olanları fark etme olasılığınızın o kadar az olduğu anlamına gelir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Kissflow Alternatifleri ve Rakipleri

5. Monday. com (Takımlar arasında görsel proje izleme için en iyisi)

Monday.com, proje verilerini bir bakışta neler olup bittiğini gösteren renk kodlu panolara dönüştürür. Her pano bir projeyi, kampanyayı veya devam eden bir operasyonu temsil eder ve hangi sütunların dahil edileceğine (durum, sahip, son tarih, bütçe ve öncelik gibi) siz karar verirsiniz.

Bugün görevleri Kanban panosu olarak, yarın ise Gantt şeması olarak görmek mi istiyorsunuz? Aralarında geçiş yapabilirsiniz. Renk kodlaması ve ilerleme çubukları, hangi öğelerin planlandığı gibi ilerlediğini ve hangilerinin geride kaldığını açıkça gösterir.

Pazarlama takımınız bir tahtada kampanyalar yürütürken, ürün yöneticileri başka bir tahtada özellik sürümlerini izler ve her biri farklı akışlar kullanır. Ayrıca, Monday.com entegrasyonlar aracılığıyla diğer araçlardan veri alır, böylece bilgiler manuel girdi yapılmasına gerek kalmadan akış sağlar.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Diğer panolardan veri çeken ayna sütunları oluşturun, böylece bağlam değiştirmeden ilgili bilgileri görebilirsiniz.

İş yükü görünümü 'nü kullanarak, kapasite ve çaba tahminlerine göre takım üyeleri arasında görev dağılımını dengeleyin.

Önceki görevlerin zaman çizelgeleri değiştiğinde son teslim tarihlerini otomatik olarak ayarlamak için bağımlılıkları yapılandırın.

Durum değiştiğinde veya belirli tarih eşikleri geçtiğinde öğeleri panolar arasında taşıyan otomasyon için AI ajanları oluşturun.

Monday.com sınırlamaları

Monday.com incelemelerine göre, birçok karşılıklı bağımlılığı olan büyük projeler yönetilemez hale gelir.

Gelişmiş otomasyon özellikleri, temel seviyelerde otomatikleştirebileceğiniz işlemleri sınırlayan premium planlar gerektirir.

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı için)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

…Genel olarak harika bir iş çıkarıyor. Panolarımızı, alt öğelerimizi ve bağlantılarımızı en iyi şekilde nasıl düzenleyeceğimizi bulmak biraz zaman aldı. Hazır şablonları hiç kullanmadık. Yarattığı görünürlük harika ve otomasyonlar sayesinde teslim tarihlerini ve ayrıntıları kaçırmıyoruz. Sorunlu noktalar - raporlama. Belki de gösterge panelleri oluşturmayı öğrenmek için yeterince zaman harcamadım, ancak rapor oluşturmak için veri aktarımı çok kötü. Alt toplam, temel hesaplamalar ve gerçek formül oluşturma eksikliği. Bize Excel'e gerçek ham veri aktarımı yapabilselerdi, oradan rapor oluşturabilirdim ve hiçbir şikayetim olmazdı.

…Genel olarak harika bir iş çıkarıyor. Panolarımızı, alt öğelerimizi ve bağlantılarımızı en iyi şekilde nasıl düzenleyeceğimizi bulmak biraz zaman aldı. Hazır şablonları hiç kullanmadık. Yarattığı görünürlük harika ve otomasyonlar sayesinde teslim tarihlerini ve ayrıntıları kaçırmıyoruz. Sorunlu noktalar - raporlama. Belki de gösterge panelleri oluşturmayı öğrenmek için yeterince zaman harcamadım, ancak rapor oluşturmak için veri aktarımı çok kötü. Alt toplam, temel hesaplamalar ve gerçek formül oluşturma eksikliği. Bize Excel'e gerçek ham veri aktarımı yapabilselerdi, oradan rapor oluşturabilirdim ve hiçbir şikayetim olmazdı.

6. Notion (Dokümantasyon ve hafif ş akışlarını birleştirmek için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, belgeler ve veritabanları arasındaki sınırı bulanıklaştırır. Bir proje özetini paragraf biçiminde yazabilir ve ardından bunun bölümlerini izlenebilir eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz. Aynı Çalışma Alanı, toplantı notlarını, takım wiki'lerini, ürün yol haritalarını ve mantıklı bir şekilde düzenlediğiniz blokları kullanan basit görev panolarını barındırır.

Notion'daki veritabanları tablo, Kanban panosu, takvim veya galeri olarak görüntülenebilir. Ayrıca, bunları birbirine bağlayabilirsiniz. Proje veritabanınız, süreç belgeleri kitaplığınıza bağlanan takım dizinine başvurabilir.

Her şey aranabilir ve birbiriyle bağlantılıdır. Notion ayrıca sizinle birlikte organik olarak büyür: birkaç sayfa ile başlayın, yapıya ihtiyaç duyduğunuzda veritabanları ekleyin ve tekrarlayan belgeler için şablonlar oluşturun. Takımlar, şirket el kitaplarından ürün özelliklerine ve basit proje izlemesine kadar her şey için Notion'u kullanır.

Notion'un en iyi özellikleri

Özelliklerin diğer veritabanlarındaki bağlantılı kayıtlardan bilgi aldığı ilişkisel veritabanları oluşturun.

Google E-Tablolar, Figma ve GitHub gibi araçlardan canlı verileri doğrudan dokümantasyon sayfalarınıza yerleştirin.

Herhangi bir örneği düzenlediğinizde, birden fazla sayfada içeriği aynı anda güncelleyen senkronizasyonlu bloklar ekleyin.

let() ve lets() fonksiyonlarını kullanarak formüller yazın, değişkenleri tanımlayın ve ifadeniz boyunca hesaplamaları tekrarlamaktan kaçının.

Notion sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliği, eşzamanlı düzenleme için özel olarak geliştirilmiş araçların gerisinde kalıyor.

Notion ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda , görev yönetimi ve proje izleme özellikleri temel özelliklerdir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Notion inanılmaz derecede esnektir ve belgeleri, notları, görevleri ve veritabanlarını tek bir temiz Çalışma Alanı'nda bir araya getirmemi sağlar. Arayüz sezgiseldir, sürükle ve bırak yapısı içeriği yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır ve farklı türde medyayı gömme veya ilgili sayfaları bağlama özelliği verimliliği büyük ölçüde artırır... Satır içi tablolar benim en büyük sıkıntımdır. Notion içinde iyi görünseler de, başka yerlerde, özellikle Word'de kullanmak için dışa aktarmak karmaşık bir süreç haline gelir. Biçim nadiren bozulmadan kalır ve genellikle çok fazla manuel temizlik gerektirir. Yerel .docx dışa aktarma özelliği yoktur, bu nedenle PDF veya HTML dışa aktarma ya da tablolar için CSV gibi geçici çözümler kullanmak zorundasınız, bu da düzen ve stilin kaybolması anlamına gelir...

Notion inanılmaz derecede esnektir ve belgeleri, notları, görevleri ve veritabanlarını tek bir temiz Çalışma Alanı'nda bir araya getirmemi sağlar. Arayüz sezgiseldir, sürükle ve bırak yapısı içeriği yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır ve farklı türde medyayı gömme veya ilgili sayfaları bağlama özelliği verimliliği büyük ölçüde artırır... Satır içi tablolar benim en büyük sıkıntımdır. Notion içinde iyi görünseler de, başka yerlerde, özellikle Word'de kullanmak için dışa aktarmak karmaşık bir süreç haline gelir. Biçim nadiren bozulmadan kalır ve genellikle çok fazla manuel temizlik gerektirir. Yerel .docx dışa aktarma özelliği yoktur, bu nedenle PDF veya HTML dışa aktarma ya da tablolar için CSV gibi geçici çözümler kullanmak zorundasınız, bu da düzen ve stilin kaybolması anlamına gelir...

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

7. Asana (Birden fazla projeyi izleyen hedef odaklı takımlar için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana, şirket hedefleri ile günlük görevler arasındaki bağlantıları kurar. En üst düzeyde hedefler belirleyin, örneğin üç yeni pazara girin, ardından bu hedefe katkıda bulunan projeleri birbirine bağlayın. Bu basamaklı yapı, herkesin işlerinin daha büyük hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu gösterir.

Projeler, takımınızın gerçekte nasıl çalıştığını yansıtan özel iş akışları üzerinden ilerler. Bir içerik takımı, "taslak", "inceleme", "revizyon" ve "yayın" aşamalarını izlerken, bir mühendislik takımı "bekleme listesi", "geliştirme", "test" ve "dağıtım" aşamalarını izleyebilir.

Görevler arasındaki bağımlılıklar, ilerlemeyi engelleyen unsurları ortaya çıkarır. Görev B, Görev A tamamlanana kadar başlatılamıyorsa, Asana bu ilişkiyi gösterir ve zaman çizelgeleri çakıştığında sizi uyarır. Zaman çizelgesi görünümü, projelerin nasıl çakıştığını ve aynı kaynaklar için nasıl rekabet ettiğini gösterir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Portföyler ile birden fazla projeden gelen durum güncellemelerini yönetici düzeyinde ilerleme raporlarında bir araya getirin.

Tetikleyiciler oluştuğunda görevleri otomatik olarak atamak, son teslim tarihlerini ayarlamak ve Özel Alanları güncellemek için kurallar oluşturun.

Önceki cevaplara göre soruları gösteren veya gizleyen koşullu mantık ile giriş formlarını yapılandırın.

Asana Intelligence'ı kullanarak proje planları hazırlayın, görev konuları hakkında özetler oluşturun ve takımınızın mevcut bağlamında eğitilmiş yapay zeka kullanarak riskli son teslim tarihlerini tahmin edin.

Asana sınırlamaları

Ücretsiz plan, zaman çizelgesi görünümlerini, Özel Alanları ve diğer özellikleri kilitler.

Projeler çoğaldıkça navigasyon zorlaşır

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.475+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Asana ile olan genel deneyimim çok çok iyi, son 2 kuruluşumdan beri kullanıyorum ve Kıdemli Yönetici olarak işleri takip etmek ve raporlar oluşturmak çok kolay. […] Web sitesinde gezinmenin kolaylığı gerçekten etkileyici, görev yönetim sistemi de diğer görev yönetimi web sitelerine göre en sevdiğim özelliklerden biri.

Asana ile olan genel deneyimim çok çok iyi, son 2 kuruluşumdan beri kullanıyorum ve Kıdemli Yönetici olarak işleri takip etmek ve raporlar oluşturmak çok kolay. […] Web sitesinde gezinmenin kolaylığı gerçekten etkileyici, görev yönetim sistemi de diğer görev yönetimi web sitelerine göre en sevdiğim özelliklerden biri.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Asana Alternatifleri ve Rakipleri

8. Zoho One (Entegre iş uygulamalarına ihtiyaç duyan kuruluşlar için en iyisi)

Zoho One aracılığıyla

Zoho One, CRM, muhasebe, e-posta pazarlama, yardım masası ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere 45'ten fazla uygulamayı tek bir abonelik altında bir araya getirir.

Bu uygulamalar verileri otomatik olarak paylaşır. Bu, satış ekibiniz Zoho CRM'de bir anlaşma yaptığında, müşteri bilgilerinin manuel veri girişi yapılmadan faturalama sisteminize, destek biletlerinize ve pazarlama kampanyalarınıza aktarılması anlamına gelir. Birkaç uygulamayı kullanmaya başlayabilir ve ihtiyaçlarınız arttıkça diğerlerine de geçebilirsiniz.

Zoho Oluşturucu'yı kullanarak düşük kodlu araçlarla bir tane oluşturun. Ayrıca, platform, uygulamalardan veri çekerek iş performansını ayrıntılı raporlarda gösteren Zoho Analytics'i de içerir.

Zoho One'ın en iyi özellikleri

Zoho Flow ile uygulamaları birbirine bağlayın ve CRM, projeler ve muhasebe sistemleri arasında veri aktarımlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Birden fazla Zoho uygulamasında iş verilerinizle ilgili soruları yanıtlayan yapay zeka asistanı Zia 'ya erişin.

CommandCenter 'dan tüm uygulamalarda kullanıcı erişimini yönetin, uygulama kullanımını izleyin ve güvenlik politikalarını uygulayın.

İş akışı kurallarında Zia Actions'ı tetikleyici olarak kullanarak biletleri otomatik olarak etiketleyin, alan değerlerini tahmin edin veya bilet içeriğine göre e-posta yanıtları oluşturun.

Zoho One sınırlamaları

45'ten fazla uygulamayı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek, önemli miktarda zaman yatırımı ve sürekli koordinasyon gerektirir.

Bireysel Zoho uygulamaları, uzmanlaşmış rakiplere kıyasla bazen derinlikten yoksundur.

Zoho One fiyatlandırması

Tüm çalışanlar için fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 45 $

Esnek kullanıcı fiyatlandırması: Kullanıcı başına aylık 105 ABD doları

Zoho One puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 1/5 (125+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho One hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

En iyi maliyet/fayda oranıyla inanılmaz bir uygulama, fonksiyon ve entegrasyonlar aralığı. CRM, Projects, Sign, Vault, Assist ve diğerlerini kullanıyoruz. Herhangi bir KOBİ için yeterli özelleştirme seçeneklerine sahip gerçek bir işletim platformu. Büyük kurumsal işletmeler (sic) için bazı ürünler yeterlidir ve ayrıca en iyi maliyet/fayda oranını sağlar, örneğin CRM. Destek hızlıdır ve çoğu zaman yardımcı olur. Diğer öne çıkan özellikler arasında uygulamalar arası entegrasyonlar, analitik yetenekler, OpenAI'dan AI entegrasyonu ve benzeri özellikler bulunmaktadır.

En iyi maliyet/fayda oranıyla inanılmaz bir uygulama, fonksiyon ve entegrasyonlar aralığı. CRM, Projects, Sign, Vault, Assist ve diğerlerini kullanıyoruz. Herhangi bir KOBİ için yeterli özelleştirme seçeneklerine sahip gerçek bir işletim platformu. Kurumsal işletmeler (sic) için bazı ürünler yeterlidir ve ayrıca en iyi maliyet/fayda oranını sağlar, örneğin CRM. Destek hızlıdır ve çoğu zaman yardımcı olur. Diğer öne çıkan özellikler arasında uygulamalar arası entegrasyonlar, analitik yetenekler, OpenAI'dan AI entegrasyonu ve benzeri özellikler bulunmaktadır.

🧠 İlginç Bilgi: Modern 8 saatlik çalışma günü, 19. yüzyıl fabrika işçilerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Bu çalışma günü, bilişsel, yaratıcı veya dijital işler için tasarlanmamıştır, bu nedenle çoğu insan sadece birkaç saat boyunca yoğun bir şekilde odaklanabilir.

AI Convergence = Bireysel Verimlilikte %40 ArtışClickUp gibi entegre AI platformlarını kullanan takımlar, bireysel verimlilikte %40'a varan bir artış görüyorlar. Bu da, bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırmak ve yürütmeyi kolaylaştırmak için AI destekli ş akışlarının gücünü kanıtlıyor. AI Birleşiminin Etkisi

9. Airtable (Veritabanı esnekliği ve elektronik tablo basitliği gerektiren takımlar için en iyisi)

Airtable aracılığıyla

Airtable, SQL öğrenmenize gerek kalmadan size veritabanı gücü sağlar. Arayüzü bir elektronik tablo gibi görünür, ancak aslında tabloların birbiriyle iletişim kurduğu ilişkisel veritabanları oluşturursunuz.

Yayın kanalları tablosuna bağlanan başka bir yazar tablosuna bağlantı veren içerik takviminiz için bir temel oluşturun. Ardından, bir tabloda bir yazarın adını tıklayın ve kendisine atanan tüm makaleleri görün. E-posta adreslerini bir kez değiştirebilirsiniz, bu değişiklik her yerde güncellenir.

Her alan farklı türde veriler içerebilir: ek dosyalar, onay kutuları, açılır menüler, değerleri hesaplayan formüller veya ilgili tablolardan bilgi çeken aramalar. Airtable'ı ürün yol haritaları, envanter yönetimi, etkinlik planlama ve CRM için kullanabilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Kayıtları daraltmak için filtrelenmiş sekmeler ve açılır menülerle Interface Designer düzenleri oluşturun.

İlgili tablolardaki bağlantılı kayıtlardan toplamları, ortalamaları veya sayıları hesaplayan rollup alanları yapılandırın.

Verileri birleştiren, tarihleri hesaplayan veya koşullu mantık uygulayan fonksiyonları kullanarak formül alanları oluşturun.

Airtable otomasyonları ile alan değerleri değiştiğinde Slack mesajları, e-posta bildirimleri veya kayıt güncellemeleri tetikleyici olarak kullanın.

Airtable sınırlamaları

Veritabanları binlerce kayda ulaştığında, özellikle birçok bağlantılı alan ve karmaşık formüller olduğunda performans düşer.

Karmaşık veritabanları oluşturduktan sonra tablo ilişkilerini yeniden yapılandırmak zor ve riskli hale gelir.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

G2'de yapılan paylaşım:

Airtable'ın basit bir elektronik tablodan daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştırmasını gerçekten takdir ediyorum: tabloları birbirine bağlamak, alan türlerini seçmek (ek dosyalar, açılır menüler, onay kutuları) ve ardından verileri ızgaralar, takvimler, Kanban panolarında görselleştirmek – tam bir veritabanı geliştirmeye girmeden bana esneklik sağlıyor. Başlamak için kod yazmam gerekmemesi büyük bir artı: birkaç saat içinde prototipler çalıştırmaya başladım, blog fikirlerini, uygulama özelliklerini, pazarlama görevlerini bir araya getirdim – bu, tek başına çalışan bir geliştirici/blog yazarı için çok önemli.

Airtable'ın basit bir elektronik tablodan daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştırmasını gerçekten takdir ediyorum: tabloları birbirine bağlamak, alan türlerini seçmek (ek dosyalar, açılır menüler, onay kutuları) ve ardından verileri ızgaralar, takvimler, Kanban panolarında görselleştirmek – tam bir veritabanı geliştirmeye girmeden bana esneklik sağlıyor. Başlamak için kod yazmam gerekmemesi büyük bir artı: birkaç saat içinde prototipler çalıştırmaya başladım, blog fikirlerini, uygulama özelliklerini, pazarlama görevlerini bir araya getirdim – bu, tek başına çalışan bir geliştirici/blog yazarı için çok önemli.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Airtable Alternatifleri ve Rakipleri

10. Wrike (Kaynak kısıtlamaları olan karmaşık projeleri yöneten takımlar için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike, kaynak yönetimine odaklanır: Herkes zaten meşgulken birden fazla projeyi nasıl teslim edersiniz? Platform, programlar çökmeden önce kişilerin aşırı yükümlü olduğu alanları gösterir. Görevlere saatler atayın, kimin kapasitesi olduğunu görün ve öncelikler değiştiğinde zaman çizelgelerini değiştirin. Ayrıca, projeler sizin tanımladığınız özel ş Akışları ve onay süreçlerinden geçer.

Farklı takımlar, tercih ettikleri PM metodolojileri (şelale, çevik veya hibrit yaklaşımlar) ile çalışırken, yine de birleşik portföy görünümlerine ulaşabilirler. Bütçe izleme sistemi, projelerin ilerlemesiyle birlikte tahmini maliyetleri gerçek harcamalarla karşılaştırır. Wrike ayrıca, son teslim tarihine yakınlık, bütçe tüketimi ve tamamlanma oranlarına göre risk altındaki projeleri belirleyen raporlar oluşturur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Önceden atanmış sahipler ve ş akışları ile belirli projelerde otomatik olarak görevler oluşturan talep formları yapılandırın.

Tekrarlayan proje türleri için proje yapılarını, aşamalarını ve görev listelerini standartlaştırmak üzere şablonları uygulayın.

Belge sürümlerini yan yana karşılaştırın ve Wrike Proof ile birden fazla gözden geçiren kişinin geri bildirimlerini birleştirin.

Wrike sınırlamaları

Bu araç, daha düşük/temel planlarda sınırlı zaman takibi, zamanlama ve dosya depolama olanağı sunar.

Kullanıcı arayüzü kişiselleştirme (ör. özel renkler, görselleri özelleştirme) açısından çok az seçenek sunar.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.450'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.860+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2'deki bahsettikleri:

Wrike, müşteri işlerini, onayları ve görev sahipliğini merkezileştirir, böylece 5 kişilik takımımız e-posta ve sohbetlerdeki konuları takip etmekle uğraşmaz. Gösterge panelleri ve iş yükü görünümleri bana projenin durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir ve otomasyonlar tekrarlayan takipleri ortadan kaldırır, böylece personel sayısını artırmadan daha hızlı ilerleyebiliriz.

Wrike, müşteri işlerini, onayları ve görev sahipliğini merkezileştirir, böylece 5 kişilik takımımız e-posta ve sohbetlerdeki konuları takip etmekle uğraşmaz. Gösterge panelleri ve iş yükü görünümleri bana projenin durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir ve otomasyonlar tekrarlayan takipleri ortadan kaldırır, böylece personel sayısını artırmadan daha hızlı ilerleyebiliriz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Wrike Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik

Birleştirilmiş Yazılımlar Modern Takımların Daha Hızlı İş Yapmasına Nasıl Yardımcı Olur?

Birleştirilmiş yazılımlar, takımların hızını düşüren operasyonel karmaşıklığı ortadan kaldırarak yürütmeyi hızlandırır. IDC, bu değişimin etkisini şöyle vurgulamaktadır: Araçlarını birleştiren kuruluşlar, yazılımla ilgili maliyetleri yaklaşık %30 oranında azaltabilir ve verimlilikte yaklaşık %25 artış görebilir.

Bu hızın günlük ş akışlarında nasıl ortaya çıktığını aşağıda görebilirsiniz:

Kararlar daha hızlı alınır: Takımlar, Takımlar, araçların yaygınlaşması nedeniyle daha önce dağınık olan güncellemeleri bir araya getirmek için zaman kaybetmez.

Ş Akışları kendi kendine çalışır: Otomasyonlar güncellemeleri, takipleri ve adımlar arasındaki geçişleri yönetir.

Bağlam görevlere bağlı kalır: Proje geçmişi, referanslar ve belgeler işin yapıldığı yerde görünürlüklerini korur.

Takımlar arası uyum artar: Paylaşılan yapılar, pazarlama, operasyon, ürün ve destek ekiplerinin aynı yönde ilerlemesini sağlar.

Bilgiler anında erişilebilir: Dosyalar, yorumlar ve güncellemeler, farklı araçlarda kaybolmak yerine düzenli bir şekilde saklanır.

🔍 Biliyor muydunuz? Birden fazla HCI araştırması, arayüz değiştirmenin beynin yeni aracın nasıl çalıştığını hatırlamak için ekstra enerji harcamasına neden olduğunu doğrulamaktadır. Bu gereksiz bilişsel yük, çoklu araç ş akışlarının zihinsel olarak yorucu hissettirmesinin nedenlerinden biridir.

Her iki yaklaşım da gerçek ihtiyaçları karşılar, ancak takımları farklı şekillerde destekler. Bu ayrıntılı açıklamayı kullanarak ş Akışınızın gerçekliğine en uygun yolu seçin:

Karar kriterleri Birleştirilmiş yazılımlar şu durumlarda daha iyidir… Tek amaçlı araçlar şu durumlarda daha iyidir… Takım yapısı Birden fazla takım, paylaşılan ş Akışlarına katkıda bulunur. Bir takım tüm süreci uçtan uca yönetir İş karmaşıklığı Projeler, tek bir akışta iletişim, planlama ve dokümantasyonu içerir. Süreçler odaklanmıştır ve belirli bir alanda derinlemesine bilgi gerektirir. Bilgi akışı İş, adımlar arasında bağlantılı kalması gereken paylaşılan bağlama dayanır. Bilgiler, tanımlanmış bir fonksiyon içinde tutulur. Araç ortamı Çok fazla sayıda bağlantısız sistem ilerlemeyi yavaşlatır Kullanımda olan birkaç araç, halihazırda verimli iş yapmayı desteklemektedir. Otomasyon ihtiyaçları Süreçler, farklı takımlar veya iş alanları arasında tetikleyici etkiler yaratmalıdır. Otomasyonların tek bir ş akışı içinde çalışması yeterlidir. Görünürlük gereksinimleri Liderler, fonksiyonlar genelinde ilerlemenin birleşik bir görünümüne ihtiyaç duyar. Görünürlük yalnızca bir takım veya disiplin içinde gereklidir. Ölçeklenebilirlik Takım boyutunda, veri hacminde veya ş akışı karmaşıklığında artış bekliyorsunuz. İş yükü ve yapı nispeten sabit kalır Yönetişim ve güvenlik Merkezi denetim, tutarlı erişim kontrolü ve standartlaştırılmış politikalar önemlidir. Her sistem, ek yük olmadan bağımsız olarak yönetilebilir. Maliyet yönetimi Yığınınızı basitleştirmek ve operasyonel israfı azaltmak istiyorsunuz Birden fazla özel sisteme yatırım yapmaktan çekinmiyorsunuz Oryantasyon ve benimseme Ortak bir platform, yeni üyelerin hızla uyum sağlamasını kolaylaştırır. Takımlar, derinlemesine ve amaca yönelik araçları ustaca kullanarak avantaj elde ederler. Entegrasyon yükü Çok sayıda bağlantıyı sürdürmek gereksiz bakım gerektirir. Sadece birkaç hedefli entegrasyon gereklidir. Yürütme hızı Hızlı hareket, bağlantılı görevlere, güncellemelere ve iletişime bağlıdır. Hız, takımlar arası koordinasyona değil, tek bir fonksiyondaki derin yeteneklere bağlıdır.

Birleştirilmiş Platformları Değerlendirme ve Test Etme (Adım Adım)

Hepsi bir arada yazılımı değerlendirmek, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için sistematik bir yaklaşım gerektirir.

İşte kapsamlı bir adım adım süreç:

Adım #1: Mevcut sorunlarınızı belgelendirin

Satıcılarla iletişime geçmeden önce, çözmeye çalıştığınız sorunu netleştirin:

Mevcut altyapınızı harita olarak görün ve yavaş provizyon süreleri, performans darboğazları veya yönetim karmaşıklığı gibi belirli sorunları belirleyin. Donanım, güç ve yönetim giderleri dahil olmak üzere mevcut maliyetlerinizi hesaplayın. Önümüzdeki 3-5 yıl için büyümenizi planlayın, böylece gerekli kapasiteyi anlayabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Beyniniz, görevler arasında geçiş yaptığınız her seferinde bir " dikkat kırpması " yaşar. Bu, beynin yeni bilgileri işleyemediği kısa bir andır. 200-500 milisaniyelik bir kırpma bile akışı kesintiye uğratmaya ve performansı yavaşlatmaya yeterlidir.

Adım #2: Gerçek iş yüklerinizle test edin

Kısa listeye alınan satıcılardan 30-60 günlüğüne değerlendirme birimleri talep edin ve veritabanları, e-posta sistemleri ve işinizi yürüten her türlü gerçek uygulamayı dağıtın.

Sentetik karşılaştırmalarla yapılan testler, gerçek dünya performansıyla ilgili hiçbir bilgi vermez. Platform, en yoğun dönemlerinizi performans düşüşü yaşamadan idare edebilmelidir. Satın almadan önce sınırlarını zorlayarak test edin.

AI Sprawl Anketimiz basit bir gerçeği ortaya koyuyor: kuruluşlar düzinelerce AI aracı satın alsa da, çalışanlar 1-4 AI aracını kullanmaya devam ediyor. AI, gerçek işten ayrıldığı anda benimsenme oranı düşüyor. Haftalık AI araç kullanımı ClickUp, birleştirilmiş bir Çalışma Alanı ile bu sorunu çözer. Görevler, belgeler, sohbet ve yapay zeka bir arada bulunur, böylece kullanım doğal hale gelir ve takip edilmesi gereken başka bir araç olmaz.

BT personeliniz, yönetim konsolunda rutin görevleri yapmak için zaman harcamalıdır. Temel işlemler için kapsamlı eğitime ihtiyaç duymaları bir sorundur.

Beş yıllık toplam maliyetleri hesaplayın, bunlara şunlar dahildir:

Satın alma fiyatı

Lisanslama

Destek sözleşmeleri

Operasyonel tasarruflar

Ardından, sektörünüzdeki mevcut müşterilerle iletişime geçin ve gerçek deneyimlerini sorun: destek kalitesi, gizli maliyetler ve platformun vaat edildiği gibi çalışıp çalışmadığı. Bu referans kontrolleri genellikle satış demolarında hiç ortaya çıkmayan sorunları ortaya çıkarır.

Özel sorunlarınızı çözen, bütçenize uygun ve takımınızın etkili bir şekilde yönetebileceği platformu seçin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İnsan beyni, duş alırken, işe giderken veya hayal kurarken girdiğiniz zihinsel durum olan " ön tanımlı mod ağı " sırasında en yaratıcı halindedir.

Hazır, başla… ClickUp!

Takımınız farklı araçlarda güncellemeleri takip ederken ve hangi sekmede gerçek bilgilerin yer aldığını hatırlamaya çalışırken, birleşik iş imkansız gibi görünür. Ancak her şey tek bir akışta yer aldığında, işler nihayet insanların beklediği şekilde ilerler.

ClickUp bu akışı yaratır.

ClickUp Brain, görevler ve belgeler arasında halihazırda gerçekleşen işleri okur. Otomasyonlar, ivmeyi yavaşlatan rutin uyarıları ortadan kaldırır ve AI Ajanları, durmuş işleri izler ve bir sonraki adımı atar. Gösterge panelleri tüm operasyonunuzu tek bir ekrana çekerken, Sohbet ve Belgeler, destekledikleri işlere bağlı konuşmaları ve ek dosyaları saklar. Her şey birbirine bağlı olduğu için her şey tıklar. Öyleyse neden bekleyesiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Birleştirilmiş yazılım, işbirliği, iletişim, görev yürütme, otomasyon ve bilgi yönetimini tek bir platformda birleştiren birleşik bir sistemdir. Birden fazla nokta çözümünün yerini alarak bağlam değiştirme ve parçalanmış ş akışlarını azaltır.

Ayrı araçlar sürtüşmelere, bilgi silolarına ve zaman kaybına neden olduğunda takımlar birleşik platformları benimser. Birleşik yazılımlar uyumu artırır, araç maliyetlerini azaltır ve iş yürütmeyi tek bir sistemde merkezileştirir.

Tek amaçlı araçlar tek bir fonksiyona odaklanır (ör. sohbet, belgeler, biletleme). Birleştirilmiş yazılım bu fonksiyonları birbirine bağlar, böylece belgeler, sohbetler, görevler ve otomasyon birbirinden bağımsız sistemlerde değil, aynı bağlamda paylaşılır.