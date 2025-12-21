Modern Blog Düzenleri için Ücretsiz Figma Blog Şablonları

Her gün, internete yaklaşık 7,5 milyon yeni blog yazısı ekleniyor. Pazarlamacılar işte bu ölçekte rekabet ediyorlar.

Ancak çoğu kişi, sıfırdan temiz ve profesyonel bir blog düzeni tasarlamak için saatlerce zaman harcıyor. Ve asıl sorun da burada başlıyor.

Tek bir kelime yayınlamadan önce içerik akışınızı neden yavaşlatasınız? Mevcut birçok yüksek kaliteli blog şablonunu deneyin! Aşağıda, iş akışınıza anında ekleyebileceğiniz özelleştirilebilir ve duyarlı blog düzenleri sunan ücretsiz Figma blog şablonlarını bulacaksınız. Ayrıca, bonus olarak bazı ClickUp şablonlarını da paylaşacağız.

Hadi blog yazmaya başlayalım.

Ücretsiz Blog Şablonlarına Genel Bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, en iyi Figma blog şablonlarından bazılarını, bu şablonların ideal olduğu blog yazarlarını, en iyi özelliklerini ve biçimlerini özetleyeceğiz.

Figma Blog Şablonları Nedir?

Figma blog şablonları, profesyonel görünümlü ve duyarlı blog sayfaları oluşturmanıza yardımcı olan önceden tasarlanmış düzenlerdir. Başlıklar, öne çıkan görseller, kenar çubukları, CTA'lar ve daha fazlasını tasarlamak için hazır yapılar elde edersiniz.

Bu şablonlar, sıfırdan tasarım yapmak için harcadığınız saatleri azaltır ve yayınladığınız her gönderide görsel tutarlılık sağlar.

Birçok şablon, farklı türdeki makaleler için sürükleyip çoğaltabileceğiniz ve uyarlayabileceğiniz yeniden kullanılabilir UI kitleri, mobil uyumlu çerçeveler ve içerik blokları ile birlikte gelir.

İster uzun bir editoryal yazı, ister ürün duyurusu veya kısa ipuçları içeren bir yazı tasarlayın, Figma blog şablonları size iyi tasarlanmış bir son düzen için daha hızlı bir yol sunar.

Neden Figma blog şablonlarını kullanmalısınız?

Figma blog şablonları, başlangıç için sağlam bir görsel temel sağlar.

Bu şablonlarla şunları yapabilirsiniz:

Temel yapıyı kaybetmeden markanıza uyacak şekilde renkleri, tipografiyi, alanları ve bileşenleri özel olarak ayarlayın.

Tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde yüklenen ve mükemmel bir şekilde okunan duyarlı sayfaları kolayca oluşturun.

Tüm takım üyeleri aynı dosyadan iş yapabileceği için daha iyi işbirliği yapın.

Biçimlendirmeye değil içeriğe odaklanın, böylece üretim süreciniz nihayet sorunsuz bir şekilde ilerlesin.

En iyisini belirlemeden önce birden fazla düzen varyasyonunu hızlıca deneyin.

👀 Biliyor muydunuz? İşletmelerin yaklaşık %80'i blog yazarak ölçülebilir pazarlama sonuçları elde ediyor. Ancak işin püf noktası şu: büyük kazançlar hala nadir. Blog yazarlarının yalnızca %21'i içeriklerinin "güçlü sonuçlar" verdiğini söylerken, %60'ı "bazı sonuçlar" verdiğini söylüyor.

İyi bir Figma blog şablonu nedir?

İş akışınız için bir Figma blog şablonu seçmeden önce, şunlara dikkat etmelisiniz: 👇

Duyarlı yapı: Seçtiğiniz düzenin tüm cihazlara (mobil, tablet, masaüstü) uygun olduğundan emin olun.

Kolay özelleştirme: Blogunuzun ihtiyaçlarına göre rengini, tipografisini, alanlarını ve diğer tüm bölümlerini değiştirebileceğiniz bir şablon arayın.

Yeniden kullanılabilir bileşenler: Düğmeler, başlıklar, yazar kutuları ve resim çerçeveleri gibi hazır bloklara sahip bir şablon seçin, böylece bunları her seferinde yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz.

Marka uyumluluğu: Minimalist, cesur, etik veya modern olsun, markanızın kişiliğine uygun bir Figma tasarımı seçin.

Görsel ve metin dengesi: Şablonun hem görselleri hem de içeriği dengeli bir şekilde sunmasını sağlayın, böylece sayfa ne çok ağır ne de çok boş görünür.

Performans odaklı tasarım: Aşırı karmaşık ve koda dönüştürülmesi zor düzenlerden kaçının, çünkü bunlar sonunda sitenizin hızını düşürebilir.

İşbirliğine uygun yapı: Şablonda düzenli katmanlar, uygun adlandırma ve belirgin gruplandırma olup olmadığını kontrol edin, böylece takımdaki herkes öğelerin yerini ve her bir öğenin işlevini tam olarak bilir.

Ölçeklenebilirlik: Şablonun yalnızca bir blog yazısı için değil, gelecekteki tüm içerik kitaplığınız için de uygun olduğundan emin olun.

📈 Pazarlama İçgörüleri: Blog gönderileri, pazarlamacılar tarafından kullanılan tüm içerik biçimlerinin %19,47'sini oluşturur. Bu, blogları kısa videolar, görseller ve röportajların hemen ardından en çok kullanılan 4. biçim yapar.

Ücretsiz Figma Blog Şablonları

Hadi başlayalım! İşte modern ve göz alıcı bir blog sayfa şablonu için Figma'nın en iyi blog şablonlarının listesi.

1. Figma Güzellik Blogu Şablonu

Figma Güzellik Blogu Şablonu, güzellik blogunuzu anında öne çıkaran yumuşak pastel renklerle taze bir düzen sunar. Bu şablonu kullanarak, kendi resimlerinizi ve metinlerinizi kolayca değiştirebileceğiniz hazır sayfalarla cilt bakımı rutinleri, makyaj ipuçları, ürün incelemeleri ve röportajlara dayalı hikayeler yayınlayabilirsiniz.

Şablonun tamamı yumuşak pembe gradyan temasına sahiptir ve estetiği güzellik ve cilt bakımı sektörlerine uygundur. Yazı tipi, renk, düzen ve görselleri markanıza veya kişisel stilinize uyacak şekilde özel olarak özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca, trend olan gönderiler, makale sayfaları, yerleşik bir abone olma bölümü ve güzellik içeriklerinizi dergi tarzı bir biçimde kolayca sergilemenizi sağlayan özel bir video öne çıkanlar bölümü de içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her gönderinin düzenli görünmesini sağlayan kart düzenleriyle güzellik hikayelerinizi sergileyin.

Optimize edilmiş meta başlıklar, meta açıklamalar ve okuma süresi etiketleri ile makaleler yayınlayın.

Daha fazla e-posta abonesi kazanmanıza yardımcı olan yerleşik bir haber bülteni aracılığıyla okuyucuları bağlantıda kalmaya davet edin.

✅ İdeal kullanım alanı: Kullanımı kolay ama zarif bir blog düzeni isteyen güzellik oluşturucuları

2. Seyahat Blogu Figma Şablonu

Ziyaret ettiğiniz yerler hakkında hikayeler anlatmayı seviyorsanız, Seyahat Blogu Figma Şablonu iyi bir seçenektir. Okuyucularınız, çarpıcı seyahat fotoğraflarınızı ekleyebileceğiniz büyük bir kahraman resmi ve çeşitli destinasyonları keşfetmek için bir arama çubuğu ile karşılanır.

Şablonda ayrıca, okuyucuları blogunuzu hemen keşfetmeye teşvik eden "Sırada nereye gideceksiniz?" şeklinde eğlenceli ve tematik bir başlık da bulunmaktadır. Kategori kaydırıcısı, son gönderiler için kaydırıcı, izleyici kitlenizi artırmak için abonelik Boxı ve hatta ziyaret edilecek rotaları veya yerleri vurgulamak için küçük bir harita gibi hazır bölümler bulunmaktadır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Okuyucuların beğendikleri maceraları bulmalarına yardımcı olan sorunsuz bir kategori kaydırıcı kullanarak farklı seyahat temalarını görüntüleyin.

Öne Çıkanlar bölümünde, özenle hazırlanmış resim kartlarıyla en iyi hikayelerinizi öne çıkarın.

Yerleşik etiketleri ve kenar çubuğunu kullanarak içeriği düzenleyin, böylece ziyaretçiler blogunuzda kolayca gezinebilir.

✅ İdeal kullanım alanları: Seyahatlerini ve seyahat deneyimlerini paylaşım için kullanıma hazır bir düzen isteyen seyahat blogcuları ve fotoğrafçılar

✈️ İstatistik Öne Çıkanlar: TGM Global Seyahat Anketi'ne göre, dünya çapındaki gezginlerin %22'si yeni destinasyonlar keşfetmek için en sık seyahat bloglarını kullandıklarını belirtiyor ve bu blogları seyahat rehberleri ve rezervasyon siteleriyle birlikte en önemli keşif kanalları arasında gösteriyor.

3. Figma Şablonunda Kişisel Blog Tasarımı

Figma Şablonunda Kişisel Blog Tasarımı, düşünce liderliği makalelerinizin ve kişisel içeriğinizin doğal bir şekilde yer bulacağı şekilde oluşturulmuştur. Şablon, düz bir blok başlığı yerine, üst menüyü ana içerikten ayıran kavisli bir dalga tasarımı kullanır.

En üstte blog adınız, düzenli bir gezinme çubuğu ve arama, tema değiştirme ve abone olma düğmesi gibi bazı yararlı araçlar göreceksiniz. Bu bölümün hemen altında, iki akıllı sekme içeren makale akışını bulacaksınız: biri en iyi performans gösteren gönderileriniz, diğeri ise son yayınlanan makaleleriniz için.

Her makale önizlemesi, kısa bir açıklama ve görünüm sayısı, tarih ve okuma süresi gibi ayrıntılarla birlikte kalın bir küçük görselle birlikte gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Profil fotoğrafınızı ve kısa özgeçmişinizi, anahtar içerik kategorileriyle birlikte gösteren bir kenar çubuğu aracılığıyla kişisel kimliğinizi oluşturun.

Çevrimiçi varlığınıza hızlı bağlantı görevi gören sosyal medya simgelerini kullanarak okuyucularınızla kolayca bağlantı kurun.

Teknik içerik için iyi aralıklı metinler, akıcı tipografi ve özel kod blokları kullanarak okunabilirliği artırın.

Sıcak ve zorlayıcı olmayan basit bir isim ve e-posta formu ile yeni aboneleri hızla kazanın.

✅ İdeal kullanım alanları: Oluşturucular, geliştiriciler, yazarlar ve hikayelerini ve fikirlerini paylaşım için bir alan arayan herkes

4. Veggieble – Restoran Yemek Blogu UI Figma şablonu

Sıcak ve yemek sever bir atmosfer yansıtan bir restoran web sitesi oluşturmak istiyorsanız, Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma şablonu mükemmel bir seçimdir. Ana sayfa, blog başlıklarınız, canlı yemek fotoğraflarınız ve güven oluşturucu bölümleriniz için özenle tasarlanmıştır.

Özel tekliflerinizi kolayca sergileyebilir, şeflerin hazırladığı yemekleri ve müşterilerin favori yemeklerini öne çıkarabilir, hatta yemeklerin nasıl hazırlandığını gösteren kamera arkası videolarını paylaşabilirsiniz. Şablon ayrıca tariflere ve sağlıklı yaşam ipuçlarına ayrılmış eksiksiz bir bölüm de içerir.

Ayrıca, şeflerinizi ve beslenme uzmanlarınızı tanıtmanıza yardımcı olacak bir takım sayfası da mevcuttur. Hızlı iletişim için basit bir form ve entegre bir harita içeren bir iletişim sayfası da bulunmaktadır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kullanıma hazır ürün kartları ve fiyat etiketleriyle en çok satan yemekleri öne çıkarın.

Ziyaretçilere ekstra değer sunmak için yerleşik BMI hesaplayıcı gibi sağlık araçlarını sergileyin.

Kullanıcıları, blog gönderilerini tarifler, yaşam tarzı, beslenme ve daha fazlasına göre sıralayan filtreler aracılığıyla yönlendirin.

Beslenme uzmanlarınızı ve şeflerinizi temiz takım tabloları ve profil kartları kullanarak tanıtın.

✅ İdeal kullanım alanları: Güven oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için doğadan ilham alan bir gıda web sitesi isteyen restoranlar, yemek hazırlama markaları, beslenme koçları ve gıda alanında faaliyet gösteren yeni kurulan şirketler.

📊 Gerçek Kontrol: En iyi performans gösteren yemek blogları, bloglamada en karlı nişler arasındadır ve aylık ortalama 9.169 ABD doları gelir elde etmektedir.

5. Blog Küçük Görsel Figma Şablonu

Harika bir blog küçük görseli, birinin makalenizi tıklayıp tıklamayacağına veya geçip geçmeyeceğine karar verebilir ve bu Blog Küçük Görsel Figma Şablonu bu kısmı kolaylaştırır. Düzen, kalın tipografi, büyük, modern insan karakteri sanatı ve parlak illüstrasyonlar özellikleri içerir.

Ana tasarım, okuyucuların hemen görebileceği blog başlığınızı ekleyebileceğiniz geniş bir başlık alanı kullanır. Geometrik şekiller ve karakterler gibi destekleyici grafikler, kişiliğinizi yansıtmanıza yardımcı olur.

Renk paleti de uyarlanabilir; renkleri kolayca değiştirebilir veya blog stilinize göre düzeni ayarlayabilirsiniz. Figma'daki her şey düzenleme yapılabilir olduğundan, metni değiştirebilir, resimleri değiştirebilir veya eğitim, yaşam tarzı, teknoloji veya verimlilik gibi nişinize bağlı olarak farklı görsel stilleri deneyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Figma'nın renk stillerini kullanarak markanızın renklerini zahmetsizce uygulayın ve her küçük görselin genel görsel kimliğinizle tutarlı olmasını sağlayın.

Önceden oluşturulmuş çerçeve yapısı ile tüm küçük görsel varyasyonlarınızı bir arada düzenleyin.

İhtiyacınız olan boyutta yüksek kaliteli küçük görselleri dışa aktarın, blogunuza veya sosyal medya platformlarına doğrudan yüklemeye hazır hale getirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Tıklama oranlarını artıran şık ve etkili küçük görseller isteyen blog yazarları, yazarlar, eğitimciler ve içerik oluşturucular

6. Writing X – Blog Figma şablonu

Writing X Blog Figma şablonu, birinci sınıf görünümlü, içerik odaklı bir blog oluşturmak için idealdir. SaaS blogları, tasarım ve pazarlama blogları, verimlilik kılavuzları ve hatta editoryal web siteleri gibi içerik ağırlıklı web siteleri için en uygun şablondur.

Şablonu açtığınız anda, tüm sayfalara, kategorilere, iletişim bilgilerine, giriş ve abone olma düğmelerine vb. bağlantılar içeren bir arama çubuğu göreceksiniz. Hemen altında, öne çıkan makalelerinizin dikkat çektiği geniş bir kahraman bölümü açılır.

Okuma alanı geniş kenar boşlukları, kalın başlıklar, okunabilir paragraf aralıkları ve isteğe bağlı bir kenar çubuğu içerir. Kenar çubuğu, haber bülteni abonelik kutusu, yazar biyografisi, sosyal medya simgeleri ve popüler makaleler listesini içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yayınlanmadan önce minimum düzeyde düzenleme gerektiren önceden oluşturulmuş düzenleri kullanarak içerik yayınlamayı kolaylaştırın.

Okuma akışına doğal bir şekilde uyan belirli alanlarda reklamları ve CTA'ları sergileyin.

Yazar sayfaları, biyografiler, bağlantılar ve kişiselleştirilmiş makale beslemeleri ile güven ve otorite oluşturun.

✅ İdeal kullanım alanları: Netlik ve yüksek kaliteli içeriği ön plana çıkaran editoryal tarzda bir blog düzeni arayan blog yazarları, medya yazarları, haber bülteni oluşturucuları veya SaaS içerik takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Blogunuzu Figma'da tasarlıyorsanız, bir sonraki adım, yayınlandıktan sonra uzun süre işinize yarayacak içeriklerle doldurmaktır. İşte uzun vadede güvenilir bir şekilde trafik çeken bazı evergreen içerik örnekleri.

Bloglar için Figma Kullanımının Sınırlamaları

Figma, blog düzenleri tasarlamak için harika bir araçtır, ancak bazı sınırlamaları da vardır. Blog akışınızın tamamını Figma'da oluşturmadan önce dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Büyük tasarım dosyalarında performans sorunları: Kullanıcılar, büyük dosyalar üzerinde iş yaparken sık sık gecikme, aksaklık ve hatta yavaş yükleme süreleri bildirmektedir.

Zayıf veya dengesiz internet bağlantısı ile sınırlı kullanım: Sık seyahat eden veya düşük bağlantı hızına sahip ortamlarda çalışan oluşturucular için platform sınırlı çevrimdışı fonksiyon sunar.

Tasarımcı olmayanlar için öğrenme eğrisi: Yorumcular Figma'yı yeni başlayanlar için uygun olarak nitelendirirken, pazarlamacılar veya yazarların blog düzenlerini kendileri değiştirip düzeltmeleri gereken durumlar da vardır.

Uzun metinleri işlemek için ideal değildir: Kullanıcılar, zengin metin işlemenin kısıtlı olduğunu ve biçimlendirmenin bazen bozulduğunu bildirmiştir. Ayrıca, tipografi kontrolleri ve uzun, içerik açısından yoğun tasarımların dışa aktarılması konusunda sınırlamalar olduğu bildirilmiştir.

Ücretsiz planlarda geliştirici devri sınırlıdır: Kullanıcılar, Figma blog tasarımlarını canlı CMS hazır sayfalara dönüştürmenin büyük ölçüde Dev Mode'a bağlı olduğunun farkındaydılar. Dev Mode, yalnızca ücretli planda mevcuttur.

📚 Daha fazla bilgi: En İyi İçerik Pazarlama Yazılım Platformları

Alternatif Figma Blog Şablonları

Tutarlı, yüksek kaliteli blog içeriği oluşturmak için yazma becerilerinden daha fazlası gerekir. Editör takımları, içerik takvimlerini koordine etmek, yazarların görevlerini yönetmek, SEO kontrol listelerini güncel tutmak ve her gönderinin aynı kalite standartlarına uymasını sağlamak zorundadır. Tüm bunları yaparken, farklı üretim aşamalarında olan birden fazla makaleyi aynı anda idare etmeleri gerekir.

Ve işte ClickUp'ın parladığı nokta da budur. Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

ClickUp ile ihtiyacınız olan her şeyi, tam da ihtiyacınız olduğu yerde bulun.

Blogunuzu tek bir yerden yönetmek için hazır iş akışları, içerik takvimleri, SEO kontrol listeleri ve görev yapıları sunar. Tüm bunlar, taslaklar hazırlamaya, iyileştirmeler önermeye ve tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmeye yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Sonuç olarak, ClickUp tüm Work Sprawl biçimlerini ortadan kaldırarak %100 bağlam sağlar. Böylece blog şablonlarınız sadece statik belgeler değil, gerçek içerik üretimi, yazar görevleri ve yayın programlarıyla bağlantılı canlı ş Akışları haline gelir.

Şimdi, Figma'nın tasarım şablonlarına alternatif olarak ş Akışı odaklı olarak kullanabileceğiniz en iyi ClickUp blog şablonlarından bazılarını inceleyelim.

1. ClickUp Blog Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Şablonu'nu kullanarak görsel açıdan zengin seyahat bloglarını zahmetsizce oluşturun.

ClickUp Blog Şablonu, seyahat, blog yazma, kişisel bloglar, turizm, haberler ve dergiler dahil olmak üzere her tür blog için kullanılabilen, kullanıma hazır bir blog yapısıdır.

Blogun üst kısmında, blogunuzun başlığını ve okuyucuyu anında cezbedecek çekici bir giriş cümlesini yazabileceğiniz bir bölüm göreceksiniz. Hemen yanında, blog yazarını belirtmek, yayın tarihini eklemek ve hızlı iletişim bilgilerini eklemek için bir alan bulunmaktadır.

Buradan itibaren, düzen size blogunuzun girişini ve ana gövdesini yazmanız için rehberlik eder. İçeriklerinizi tanımlanmış bölümlere ayırabilir ve her bölüme çeşitli fotoğraflar ve illüstrasyonlar ekleyerek daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Son olarak, özet, CTA düğmeleri veya diğer bloglarınıza iç bağlantılar eklemek için alanınız vardır; bu da etkileşimi artırmak için mükemmeldir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hook → giriş → ana içerik → CTA → yorumlar şeklinde doğal bir akışla yazma akışınızı kolaylaştırın.

Önemli noktalar, ipuçları, karşılaştırmalar veya özellikler yazmak için hazır hikaye anlatımı bölümlerini edinin.

Her gönderinin sonunda yorumlar, sosyal paylaşımlar ve okuyucu geri bildirimleri için yerleşik alanlar ile kitlenizin katılımını artırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Uzun içerikleri çekici, yayın kalitesinde makalelere dönüştüren, kullanıma hazır blog düzeni isteyen yazarlar, blog yazarları, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışma alanınız sizi gerçekten anlıyor ve işinizin bağlamını %100 kavrıyorsa, içerik ş akışınızı kurmak çok kolaydır. ClickUp Brain, ClickUp'ın içine doğrudan entegre edilmiş bir yapay zeka asistanıdır ve araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan içerik araştırması yapmanıza ve yazmanıza yardımcı olur. Özel komut istemleri ile şunları yapabilirsiniz: SEO için optimize edilmiş blog taslaklarını saniyeler içinde oluşturun

Bir anahtar kelimeyi eksiksiz, iyi yazılmış bir blog özetine dönüştürün.

İçerik fikirlerini daha hızlı beyin fırtınası yapın

Tutarlı bir marka tonuyla bölümleri yeniden yazın veya genişletin.

Görev veya belge içinde tam makaleler taslak olarak hazırlayın

ClickUp Çalışma Alanınızdan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium modellere doğrudan erişin. ClickUp Brain ile blog taslakları, rakip analizleri, meta açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun. Kendi takımımız, içeriği verimli bir şekilde ölçeklendirmek için her gün ClickUp Brain'i kullanıyor (evet, ayda 150'den fazla blog yazısı yayınlıyoruz).

2. ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu ile blog üretiminizin her aşamasını planlayın, düzenleyin ve izleyin.

Tüm blog içeriği üretimini yönetmek için sağlam bir komuta merkezine ihtiyacınız varsa, ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu tam size göre. Bu şablon, ClickUp içinde oluşturulmuş mini bir editoryal CMS gibi çalışır. Her blog fikrini "nasıl yapılır kılavuzları", "video blogları", "misafir blogları" ve "kişisel hikayeler" gibi blog türlerine göre kategorize eder.

ClickUp Kanban panosu görünümü, araştırma ve taslaktan yayınlama ve tanıtıma kadar blog yazma sürecinize genel bir bakış sunar. Bloglarınızı her aşamada sürükleyip bırakabilirsiniz. Revizyonlar gelmeye başladığında, özel Revizyon Takipçisi hangi blogların beklemede, onaylanmış ve hala revizyon gerektiren olduğunu gösterir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Son teslim tarihleri, yayın tarihleri, yazma aşamaları, onay durumu, atanan yazar ve konu gibi bilgileri net bir görünürlükle görebilir ve her blog görevini takip edebilirsiniz.

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm ayı net bir şekilde görebilir, yayın sıklığını yönetebilir ve yaklaşan kampanyalar veya lansmanlarla uyumu sağlayabilirsiniz.

Blog türü ve konusundan son teslim tarihlerine, onaylara ve medya varlıklarına kadar tüm içerik ş akışınızı haritalayan ClickUp Özel Alanlar ile her ayrıntıyı düzenleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Blog ş Akışlarına yapı ve hız kazandıran profesyonel düzeyde bir içerik planlama sistemi isteyen içerik takımları, blog yazarları, düzenleyiciler, ajanslar ve pazarlamacılar.

Bir ClickUp kullanıcısının platform içinde blog gönderilerini yönetme konusunda söyledikleri şunlar:

ClickUp'ın işbirliğine dayalı yapısını çok beğeniyorum, bu özellik pazarlama ajansındaki işimde inanılmaz derecede faydalı oluyor. Bu platform, ben ve meslektaşlarımın birbirimizin ne yaptığını veya üzerinde ne çalıştığını tam olarak görmemizi sağlıyor, bu da takım koordinasyonumuzu ve iletişimimizi önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu özellik, herkesin blog gönderilerini yönetme ve süreçteki adımları anlama konusunda uyumlu kalmasına yardımcı oluyor. Bu şeffaflık ve birbirimizin ilerlemesini izleme yeteneği, ClickUp'ı kullanmanın çok değerli bir yönü olduğunu düşünüyorum.

ClickUp'ın işbirliğine dayalı yapısını çok beğeniyorum, bu özellik pazarlama ajansındaki işimde inanılmaz derecede faydalı oluyor. Bu platform, ben ve meslektaşlarımın birbirimizin ne yaptığını veya üzerinde ne çalıştığını tam olarak görmemizi sağlıyor, bu da takım koordinasyonumuzu ve iletişimimizi önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu özellik, herkesin blog gönderilerini yönetme ve süreçteki adımları anlama konusunda uyumlu kalmasına yardımcı oluyor. Bu şeffaflık ve birbirimizin ilerlemesini izleme yeteneği, ClickUp'ı kullanmanın çok değerli bir yönü olduğunu düşünüyorum.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Blog Şablonu bir belge tarzı şablon olduğundan, profesyonel ve şık bir blog yayınlamaya zaten yarı yoldasınız demektir. ClickUp Docs, içeriğinizi canlı bir çalışma alanı olarak ele almanızı sağlar. ClickUp Belgeleri ile şunları elde edersiniz: Dikkatinizi dağıtmayan bir yazma ortamı

Gerçek zamanlı işbirliği

Kolay sürüm kontrolü

Anında yayınlama ş akışları Satır içi yorumlar ekleyebilir, geri bildirim için takımınızı etiketleyebilir, ek dosyalar ekleyebilir, görüntüleri sorunsuz bir şekilde gömebilir ve hatta tek bir tıklama ile taslağınızı görevlere dönüştürebilirsiniz. ClickUp Belge kullanarak eksiksiz blogunuzu oluşturun En güzel yanı ne mi? Afişler, renkli çağrı kutuları, bölücüler, iç içe geçmiş sayfalar ve yazınızı kaliteli ve okur dostu hale getiren zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak blogunuzu gerçek bir web sayfası gibi tasarlayabilirsiniz.

3. ClickUp Blog Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Yönetimi Şablonu ile yüksek hacimli blog üretimini yönetin.

ClickUp Blog Yönetimi Şablonu, bloglama ş Akışınızın fikir aşamasından yayınlanmasına kadar tüm aşamalarını düzenli tutan akıllı bir üç liste sistemi ile birlikte gelir. Listelerden biri gelen blog talepleri, diğeri yazım ve onay sürecindeki aktif gönderiler, sonuncusu ise tasarımcıların küçük görselleri ve grafikleri izlemeyi sağlar.

Bu şablonu gerçekten değerli kılan şey, yüksek hacimli içeriği yönetme şekli. Örneğin, blog görevlerini Kanban panosunda durumlarına veya hatta kanallarına (Web sitesi, LinkedIn, Instagram, YouTube) göre gruplandırarak sürükleyebilirsiniz.

Ayrıca, Takvim ve Zaman Çizelgesi Görünümleri yayın programınızın bir resmini sunar. Tasarımcılar ve yazarlar, birbirlerinin işine karışmadan paralel olarak çalışır, çünkü varlıklar da Konsept → İnceleme Aşamasında → Onaylandı gibi durumlara sahip kendi ş Akışlarına sahiptir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri otomatik olarak oluşturan yerleşik Blog Talep Formu ile her içerik fikrini kolayca yakalayın.

Kanal tabanlı zaman çizelgesi planlamasını kullanarak web sitesi, sosyal medya ve haber bülteni gönderilerini tek bir kaydırılabilir takvimde planlayın.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak onaylanan fikirleri manuel olarak sıralamadan doğrudan üretime geçirin.

Kategori, yayın tarihi, düzenleyici, kanal ve hatta nihai blog URL'si için Özel Alanlar ile bir blogun tüm içeriğini görün.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla kanalda içerik planlamak, yazmak, incelemek ve yayınlamak için merkezi ve otomasyonlu bir görsel sistem isteyen takımlar veya oluşturucular

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir , yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki, tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?* İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü artırır ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

4. ClickUp Blog Veritabanı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Veritabanı Şablonu ile her blog gönderisinin yaşam döngüsünü izleyin.

ClickUp Blog Veritabanı Şablonu, her blog gönderisinin bir durumu ve belirli bir sonraki adımı olan blogunuz için eksiksiz bir veritabanıdır. Bir blog gönderisinin sadece bir fikir mi, ilerleme mi yoksa zaten yayınlanmış mı olduğunu, tüm önemli ayrıntılarıyla birlikte görebilirsiniz.

Taslak bağlantılar, yayınlanan URL'ler, atanan kişiler, kategoriler ve ilerleme aşamaları için sütunlar bulunmaktadır. Elektronik tablo benzeri bir döküm için, blogların Yayınlandı, Devam Ediyor ve Güncelleme Gerekiyor gibi üretim durumlarına göre düzenlendiği Liste görünümü bulunmaktadır.

Haftalık inceleme toplantıları veya içerik denetimleri için idealdir, çünkü görevleri genişletebilir, meta verileri kontrol edebilir, alanları güncelleyebilir veya tek tek kartları açmadan doğrudan listeden son teslim tarihleri atayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gönderileri türüne, konusuna ve takım üyesine göre düzenleyerek doğru işi doğru kişilere atayın.

Her blog görevinde doğrudan yerleşik yorum ve etiketleme özelliği ile zahmetsizce işbirliği yapın.

Gönderileri hikayeler, kılavuzlar, öğreticiler veya SEO listeleri olarak gruplandırarak ve strateji oturumları sırasında anında filtreleyerek daha akıllı içerik grupları planlayın.

Hangi gönderilerin güncellenmesi veya optimize edilmesi gerektiğini gösteren görünürlükten gelen sinyallerle uzun vadeli kaliteyi ve SEO'yu koruyun.

✅ İdeal kullanım alanları: Fikir aşamasından yayın sonrası bakım aşamasına kadar her blog gönderisini tam görünürlükle izleyen, veritabanı tarzı bir iş akışı isteyen içerik oluşturucular ve yöneticiler.

📚 Daha fazla bilgi: Blogunuzu daha da iyi organize etmek mi istiyorsunuz? İçerik veritabanı oluşturma (şablonlarla) kılavuzumuza göz atın.

5. ClickUp Blog Şablonu Nasıl Başlatılır

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Nasıl Başlatılır Şablonu'nu kullanarak ilk blogunuzu başlatmak için açık ve adım adım bir kontrol listesini izleyin.

Blog yazmaya yeni başlayan veya kendi sitenizi kurmak isteyen biriyseniz, ClickUp Blog Nasıl Başlanır Şablonu sizin için mükemmel bir seçimdir. Şablon, blog adınız, blog sahibi ve blog oluşturulduktan sonra blogun web sitesine bağlantı gibi temel bilgilerle başlar.

Sayfayı aşağı kaydırdıkça, bir blogu başarıyla başlatmak için gereken her önemli adım için bir alt görev listesi sunulur. Bu liste, platform seçimi, barındırma sağlayıcısı seçimi, blog adı ve alan adı oluşturma, web sitesi tasarımı, içerik stratejisi planlama, ilk yazınızı yazma ve hatta pazarlama ve para kazanma gibi konuları kapsar.

Ayrıca, alt görevleri tamamladıkça tamamlanma yüzdesini otomatik olarak hesaplayan iki dinamik ilerleme çubuğuna da sahip olacaksınız.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Büyük adımları basit kontrol listelerine bölün, böylece logo oluşturma, analitik ayarlama, rakipleri araştırma veya blog konularını belirleme gibi küçük görevleri asla kaçırmayın.

Marka dosyaları, ekran görüntüleri, ana hatlar ve yaratıcı kaynaklar için ek dosya bölümüyle tüm blog varlıklarınızı bir arada tutun.

Sahiplik, web sitesi bağlantıları, ilerleme, zamanlama, kategoriler ve daha fazlası için Özel Alanları kullanarak her önemli ayrıntıyı yakalayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Sıfır karışıklık ve maksimum netlikle bir blog başlatmak için adım adım ş Akışı isteyen oluşturucular ve yeni başlayanlar

📚 Daha fazla bilgi: İçerik oluşturma sürecinizi destekleyebilecek ve daha hızlı büyümenize yardımcı olabilecek en kullanışlı blog araçlarını inceleyin.

6. ClickUp Yeni Blog Yazısı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yeni Blog Yazısı Şablonu ile yazma ş akışınızı kolaylaştırın.

ClickUp Yeni Blog Yazısı Şablonu, oluşturduğunuz her makale için bir proje yöneticisi gibi çalışır. Yeni bir blog yazısını planlamak, yazmak, yayınlamak ve tanıtmak için eksiksiz bir iş akışı sunar. Blog durumunu ayarlayabileceğiniz, başlangıç ve son teslim tarihlerini ekleyebileceğiniz, zaman tahmini yapabileceğiniz, takım üyelerini atayabileceğiniz ve hatta zaman takibi etkinleştirebileceğiniz bir görev paneli vardır.

Bu şablonu gerçekten öne çıkaran şey, yerleşik 10 adımlı blog yazma kılavuzudur. Yazarları, özellikle de yeni yazarları, tutarlı bir yazma süreci boyunca yönlendirerek, takılmamalarını ve her zaman yapılacakları bilmelerini sağlar.

Blog kategorisi, taslak bağlantısı, son sürüm, huni aşaması, lansman tarihi, gönderi URL'si ve ilerleme çubuğu gibi ayrıntılar için Özel Alanlar sayesinde hiçbir şey kaybolmaz. Basit bir ifadeyle, TOFU/MOFU/BOFU'dan SEO etiketlerine ve taslak bağlantılara kadar, içerik takımının ihtiyaç duyduğu her şeyi yakalar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Taslak → yazma → yayınlama → çapraz platform dağıtımı aşamalarında size rehberlik eden, her biri kendi atanan kişisi ve son teslim tarihi olan yerleşik içerik boru hattı ile düzenli kalın.

SEO, düzenleme veya marka tonu için özel kontrol listeleri oluşturun, böylece her gönderi takımınızın kalite standartlarını karşılasın.

Tasarımlar, ekran görüntüleri, PDF'ler, anahtar kelime araştırmaları ve taslak dosyalar için ek dosyalar kullanarak tüm varlıkları tek bir yerde saklayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Her blog gönderisini planlamak, yazmak, yayınlamak ve tanıtmak için tekrarlanabilir ve izlenebilir bir sisteme ihtiyaç duyan içerik yazarları, SaaS pazarlamacıları, blog yazarları, ajanslar ve takımlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp BrainGPT, yeni blog yazısı şablonunuzu ücretsiz olarak, yapay zeka destekli bir yazma kokpitine dönüştürür. Her bir taslağı yazmak veya manuel olarak güncellemek yerine, fikirlerinizi yüksek sesle söyleyin, Talk to Text sesinizi ClickUp belge veya görev açıklamanızda biçimlendirilmiş metne dönüştürecektir. ClickUp BrainGPT'nin Talk To Text özelliği ile blog fikirlerinizi dikte etmeye başlayın. Bu sayede, ş akışınızı durdurmadan başlıklar üzerinde beyin fırtınası yapabilir, giriş paragraflarını belirleyebilir, SEO notları ekleyebilir veya düzenleyicinize değişiklikleri açıklayabilirsiniz. Bu, ClickUp içinde sesle etkinleştirilen bir düzenleyici ve proje yönetimi görevini üstlenen bir kişinin yanınızda çalışması gibidir. ⭐ Bonus: BrainGPT'den doğrudan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini kullanarak paragraflarınızı yeniden yazın, dikkat çekici başlıklar oluşturun ve SEO için optimize edilmiş başlıklar oluşturun.

📚 Daha Fazla Bilgi: Denemeniz Gereken En İyi AI Blog Yazarları

7. Blog Yazısı Şablonu için ClickUp AI İpuçları ve Kılavuzu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp AI Prompts ve Blog Yazısı Şablonu Kılavuzu ile yüksek kaliteli makaleleri daha hızlı oluşturun.

Blog içeriği oluşturmak için yapay zeka kullanmak artık yaygın bir uygulamadır, ancak bunu etkili bir şekilde kullanmak hala nadirdir. ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template, ClickUp Brain ile tüm blog yazınızı yazmanıza yardımcı olan basit bir belge tarzı şablon sunarak bu boşluğu doldurur.

Tüm fikirlerinizi, anahtar kelimelerinizi, örneklerinizi ve referanslarınızı dökerek başlayabilirsiniz, böylece Brain iş yapmak için doğru bağlamı elde eder. Bağlam hazır olduğunda, yerleşik blog çerçevesini yapıştırabilir, tonunuzu ve yaratıcı stilinizi seçebilirsiniz.

Ardından, ClickUp Brain'in başlık, meta açıklaması, giriş, ana bölümler ve sonuç içeren eksiksiz bir ilk taslak oluşturmasına izin verin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Brain'i kullanarak blogunuzu tam olarak istediğiniz şekilde şekillendiren mükemmel başlıklar, başlıklar, örnekler ve CTA'lar elde edin.

Yazma sürecinin her aşamasında ClickUp Brain'i nasıl kullanacağınızı gösteren adım adım talimatlar ve ekran görüntüleri ile basit bir ş akışını takip edin.

Komut istemlerinden yapıya ve düzenleme araçlarına kadar her şey tek bir ClickUp belge içinde önceden ayarlanmış olduğundan, dikkatiniz dağılmadan iş yapabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Blog yazarları, SaaS yazarları, içerik takımları ve kaliteden ödün vermeden AI kullanarak hızlı ve yüksek kaliteli bloglar yazmak isteyen herkes.

🎁 Bonus: ClickUp Brain kullanarak blog gönderilerini daha hızlı yazıp iyileştirmeyi öğrenmek için bu videoyu izleyin:

8. ClickUp Sosyal Medya Blog Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Blog Şablonu ile çoklu platform içeriğini düzenleyin.

5,24 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı ve günde 2 saatten fazla zamanını sosyal medyada geçiren insanlar varken, dağınık bir sosyal medya içerik akışını göze alamazsınız.

ClickUp Sosyal Medya Blog Şablonu, tüm sosyal medya gönderisi fikirlerinizi, taslaklarınızı, tasarımlarınızı, incelemelerinizi ve yayın tarihlerinizi yönetebileceğiniz tek bir gösterge paneli sunar. Her blogu yazar, blog türü, sosyal medya kanalı, aşama, tasarımcı vb. ile etiketleyerek bunu merkezi editoryal veritabanınız haline getirebilirsiniz.

Gönderiler eklendikten sonra ş Akışı tamamen görsel hale gelir. Pano görünümü, tüm gönderi zaman çizelgenizi Fikirler, Araştırma, Taslak, İçerik, Görseller, Kalite Kontrol ve Yayınlama gibi aşamalara ayırır. Çalışmayı ilerletmek, her bir kartı bir sonraki aşamaya sürüklemek kadar basittir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her bir gönderinin ne zaman yayınlanacağını tam olarak gösteren sürükle ve bırak görünümleriyle yayın programınızı zahmetsizce planlayın.

Canlı gün sayısını, sayfa görüntülemelerini, yorumları ve sosyal paylaşımları kaydeden ClickUp Tablo Görünümü 'nü kullanarak performansı izleyin.

Son teslim tarihleri, metrikler, nihai URL'ler ve daha fazlası için Özel Alanlar ile her ayrıntıyı yakalayın.

Görevler Blog Aşaması'na göre gruplandırılır ve üç inceleme alanı vurgulanır: Taslak Onayı, İçerik Onayı ve Görsel Onay.

✅ İdeal kullanım alanları: Sosyal medyada düzenli olarak yayın yapmak ve performansı kolayca izlemek isteyen sosyal medya yöneticileri ve içerik takımları

📚 Daha fazla bilgi: AI ile güçlendirilmiş akıllı içerik işbirliği platformları

9. ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu ile tüm içerik akışınızı görselleştirin.

ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu, tüm bloglarınızı ve ilgili etkinlikleri izlemenize yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Yayın tarihlerini tek tek ayarlayabilir ve Takvim Görünümü'nde basit bir sürükle ve bırak işlemiyle bunları düzenleyebilirsiniz.

Programınızı daha geniş veya daha dar bir görünümde görmek isterseniz, tek bir tıklama ile haftalık, aylık veya özel zaman dilimleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Blog Aşaması, Yayın Tarihi, Kanallar, Taslak bağlantısı, Grafikler, Tasarım Onayı, Kopya Onayı ve Nihai Blog Bağlantısı gibi alanlar sayesinde, birden fazla görevı açmadan her ayrıntıyı görebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her bir blogun ş akışındaki yerini ve aciliyetini gösteren Swimlanes özelliği ile öncelikleri görün.

Her kartın içinde grafiklerin, küçük görsellerin ve taslak bağlantıların görsel önizlemeleriyle tüm görevleri bir bakışta bulun.

Yayınlanan her makalenin canlı URL'sini Final Blog Link (Nihai Blog Bağlantısı) alana kaydederek kalıcı bir arşiv oluşturun, böylece tüm içerik geçmişinize kolayca erişebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir blog yayınlama ş Akışı isteyen içerik takımları

💡 Profesyonel İpucu: Blogunuzun nasıl gittiğine dair net bir resim elde etmek istiyorsanız, ClickUp gösterge panelleri size çok fazla tahmin yapma zahmetinden kurtarabilir. Tüm önemli içerik etkinliklerinizi tek bir ekranda bir araya getirir, böylece neyin iyi gittiğini ve neyin dikkat edilmesi gerektiğini görebilirsiniz. ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak takımınıza hedefler ve görevler hakkında düzenli bir görünüm sunun.

10. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile çok biçimli içeriği planlayın ve düzenleyin.

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, sosyal medya kanallarınızda yayınladığınız her şeyi kuşbakışı bir görünümle görebilmenizi sağlar. Her yayın, Araştırma, İçerik Yazımı, Tasarım, Onay veya Yayınlandı gibi aşamasını gösteren renk kodlu bir başlığa sahip görev kartı olarak görünür.

Pano görünümü, her bir gönderiyle birlikte yayınlanacak resimleriniz gibi gerçek medyanızı bile görüntüler, böylece her bir gönderiyi daha iyi görselleştirebilirsiniz.

Ayrıca, içerik stratejinizi biçimlere göre anlamak istiyorsanız, gönderilerinizi Blog Makalesi, Web Sitesi İçeriği, Canlı Video, Karusel veya Bağlantı gibi kategorilere göre de gruplandırabilirsiniz. Böylece, içerik karışımınızın ne kadar dengeli olduğunu hızlıca gözden geçirebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yayın Tarihi 'ni eklediğiniz anda yayınları Bugün, Yarın, Cuma ve Gelecek olarak sıralayarak programınızı otomatik olarak düzenleyin.

Aylık takvimde renk kodlu bir sistemle, içeriğin eksik ve fazla olduğu yerleri net bir şekilde gösterir ve tam olarak nereleri düzeltmeniz gerektiğini belirtir.

Her gönderinin stilini ve biçimlendirmesini yönlendiren yerleşik Marka Kitabı ile tonunuzu ve görsellerinizi tutarlı tutun.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla sosyal medya platformunda tutarlı bir şekilde içerik planlamak ve yayınlamak için son teslim tarihine uygun bir yönteme ihtiyaç duyan sosyal medya yöneticileri ve oluşturucular.

⚡ Şablon Arşivi: Sosyal Medya için Ücretsiz İçerik Takvimi Şablonları

11. ClickUp Yayın İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yayın İçeriği Planı Şablonu'nu kullanarak her bir içeriği görsel bir aylık takvimde planlayın ve programlayın.

ClickUp Yayın İçeriği Plan Şablonu ile içerik oluşturmak ve yayınlamak daha kolay hale gelir. Bu şablon, her içerik fikrini bir görev olarak yakalamanıza yardımcı olur ve bunları Acil, Yüksek, Normal ve Düşük gibi öncelik düzeylerine göre otomatik olarak gruplandırır.

Her görevde, içeriğinizle ilgili bilgileri belirtmek için alınan eylem, amacı, içerik türü, içerik temeli, hedef kitle, anahtar kelimeler ve gerekli varlıklar gibi ayrıntıları da ekleyebilirsiniz. Aynı görev, son teslim tarihlerini kolayca ayarlamak için içeriği sürükleyip bırakabileceğiniz tam takvim biçimiyle görünür.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir fikri aynı anda Post + Story + Blog + Infographic olarak kullanabileceğiniz çoklu etiketli içerik türü sistemine sahip olun.

İçerik türü, temel unsurlar, gerekli varlıklar ve onay durumu için renk kodlu etiketlerle görevlerinizin ilerlemesini izleyin, böylece tek tek görevleri açmadan ilerlemeyi görebilirsiniz.

Yeni fikirleri acil işler bölümüne doğrudan eklemenizi hatırlatan yerleşik hızlı ipuçları ile daha hızlı iş yapın.

✅ İdeal kullanım alanları: Beyin fırtınasından yayınlanana kadar her fikri yöneten, organize bir içerik yayınlama sistemi isteyen takımlar veya oluşturucular.

⚡ Şablon Arşivi: Fikirler, taslaklar, son teslim tarihleri ve onaylar her yere dağılmışsa, tutarlı bir içerik motoru oluşturmak zordur. Sağlam bir içerik planı, takımınıza neyi ne zaman yayınlayacakları ve her bir parçanın pazarlama hedeflerinize nasıl katkıda bulunacağı konusunda netlik sağlar. Özenle hazırlanmış içerik planı şablonları listemiz, aşağıdaki özelliklere sahip bir içerik planı seçmenize yardımcı olarak bu süreci daha sorunsuz hale getirir: Tüm içerik akışınızı basit, takip etmesi kolay aşamalar halinde düzenler.

Konuları hedef kitle ve doğru dağıtım kanallarıyla eşleştirmeyi kolaylaştırır.

Son teslim tarihlerini ve atanan kişileri uyumlu tutarak takımınızın yayın tarihlerini asla kaçırmamasını sağlar.

12. ClickUp Web İçeriği Üretim Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Web İçeriği Üretim Şablonu ile yazma sürecinizin her aşamasını yönetin.

Birden fazla müşteri veya kanal için içerik mi oluşturuyorsunuz? Eğer öyleyse, ClickUp Web İçerik Üretim Şablonuna ihtiyacınız var. Bu şablon iki anahtar alan içerir: Tasarım Kategorisi ve İlerleme. Tasarım kategorisi, açılış sayfaları, blog gönderileri veya web metinleri gibi içerik türlerini bir araya getirmenizi sağlar.

Otomatik olarak güncellenen bir çubuk olan Progress, her bir parçanın ne kadar ilerlediğini tam olarak gösterir. Ayrıca, alt görevlere göre otomatik olarak güncellenir, böylece herhangi bir görevin durumunu bir bakışta izlemek inanılmaz derecede kolay hale gelir.

Şablonun temelinde, Araştırma ve Yazımdan Değişiklikler, Düzeltmeler ve Şemaya kadar her şeyi kapsayan 7 alt görevden oluşan bir üretim süreci yer almaktadır. Her biri içerik oluşturmada önemli bir dönüm noktasını temsil eder ve süreci ilgili herkes için şeffaf ve takip edilebilir hale getirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sayfa içi SEO, biçimlendirme, iç bağlantılar, düzeltme okuma veya görüntü optimizasyonu için ayrıntılı mikro kontrol listeleri oluşturun.

Özetler, ekran görüntüleri, referanslar ve marka belgeleri için Ek dosya bölümüyle her şeyi bir arada tutun.

Alt görevlerin son teslim tarihi eksik olduğunda otomatik uyarı simgeleriyle gecikmeleri erken tespit edin.

✅ İdeal kullanım alanları: Araştırma, yazma, onaylama, revizyon, SEO görevleri vb. işlemlerin görünürlük veya son teslim tarihlerini kaybetmeden senkronizasyon içinde yürütülmesi gereken çok aşamalı içerik süreçlerini yöneten ajanslar ve takımlar.

⚡ Şablon Arşivi: İçerik Planınızı Kolaylaştırmak için Ücretsiz İçerik Stratejisi Planı Şablonları

13. ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu ile ayrıntılı, SEO için optimize edilmiş içerik planları oluşturun.

Arama motorları için içeriğinizi optimize ederek sıralamanızı iyileştirmek, SEO içeriğini başarıyla oluşturmanın olası ilk adımıdır. ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu, tüm SEO akışını tek bir iyi biçimlendirilmiş belgede bir araya getirir.

Makalenin Sahibi, Katkıda Bulunanlar ve Onaylayıcıyı etiketleyerek herkesin baştan itibaren rolünü bilmesini sağlayabilirsiniz. Yazarlar ayrıca tıklanabilir Başlık, SEO Başlık Etiketi ve meta açıklaması gibi ihtiyaç duydukları SERP'ye yönelik unsurları da alırlar.

Hedef Kitle tablosu, yazarların kime hitap ettiklerini bilmeleri için yaş, eğitim, meslek, gelir ve davranışsal bilgiler gibi bilgileri içerir. Mesajlaşma bölümü, her makalenin marka hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için temel temaları, satış noktalarını, ses tonunu ve nihai CTA'yı özetler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ayrı birincil ve ikincil anahtar kelimeler kullanarak anahtar kelimeleri net bir şekilde önceliklendirin.

SEO stratejisini, her bölümün neleri kapsaması gerektiğini açıklayan bir ana hat ve alt konular alanı ile tanımlanmış bir yazma planına dönüştürün.

Ürün sayfaları veya marka kitleri gibi projeye özgü kaynakları depolayın ve tüm araştırmaları merkezi bir yerde tutun.

Yazarların neyi aşmaları gerektiğini tam olarak bilmeleri için, özetin içinde doğrudan rakip SERP manzarasını görün.

✅ İdeal kullanım alanları: Yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içerik üretmek isteyen SEO stratejistleri ve içerik yöneticileri

📚 Daha fazla bilgi: En İyi İçerik Yönetim Yazılımı ve Araçları

14. ClickUp İçerik Yazma Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İçerik Yazma Şablonu ile profesyonel basın bültenleri oluşturun.

ClickUp İçerik Yazma Şablonu, web sitesi sayfaları, blog gönderileri, basın bültenleri, vaka çalışmaları veya basit eylem çağrıları dahil olmak üzere her türlü içeriği yazmak için kullanılabilir. Tüm bu içerik türleri için ayrı şablonlar içerir.

İçerik hedefinizi, hedef kitlenizi, yayın kanalınızı, zaman çizelgelerinizi ve gerekli medyayı önceden tanımlayabilirsiniz, böylece her parça net bir şekilde başlar. Her içerik türü, rehberlik için bir yapı ile birlikte gelir.

Örneğin, web sitesi açılış sayfası şablonunda, web sitenizin içeriğini planlamak için blog hedeflerinizi, hedef kitlenizi, gezinme menülerinizi, anahtar kelimelerinizi, meta etiketlerinizi, kahraman bölümlerinizi, avantajlarınızı, sosyal kanıtlarınızı, ödüllerinizi ve daha fazlasını belgelemek için alanlar bulacaksınız.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her bir içerik varlığını (görseller, videolar, referans bağlantıları, ekran görüntüleri, müşteri logoları) özel bir medya tablosunda düzenleyin.

Her bölümde yer alan rehberli sorular ("Hedef kitleniz kimdir?", "Onlarla nasıl bağlantı kurabilirim?" vb.) ile boş ekran sendromunu ortadan kaldırın.

Basın bülteni şablonu içindeki özel logo ekleme modülü ile tutarlı bir marka imajı sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanı: Yayınlanmaya hazır içeriği sıfırdan yazmalarına yardımcı olacak, rehberli, hepsi bir arada içerik planlama sistemi isteyen herkes

⚡ Şablon Arşivi: Daha yapılandırılmış yazma sistemleri arıyorsanız, içerik yazma şablonlarımızı seveceksiniz. Makaleler, basın bültenleri, web sitesi metinleri, haber bültenleri, senaryolar, özetler ve daha fazlası için özenle hazırlanmış, kullanıma hazır şablonlardan oluşan bir koleksiyon.

Figma Blog Şablonlarının Kategorileri

Mevcut blog şablonlarının türlerini gördünüz. Peki, bir blog başlatmak istiyorsanız ve odaklanacağınız alanı henüz belirlemediyseniz ne yapmalısınız?

İşte karşılaşabileceğiniz en yaygın (ve kullanışlı) Figma blog şablonu kategorilerinden bazıları:

1. Güzellik ve yaşam tarzı blog şablonları

Güzellik ve yaşam tarzı blogları, içeriğinizi zarif ve görsel olarak çekici hale getirmek gibi basit bir hedefle oluşturulur.

Bu bloglarda, büyük kahraman resimleri, yumuşak renk paletleri, zarif tipografi ve geniş beyaz alanlar gibi özellikler bulacaksınız. Düzenler, ürün fotoğraflarınızı, öncesi ve sonrası resimlerinizi, eğitimlerinizi, rutin analizlerinizi ve influencer tarzı hikaye anlatımınızı mükemmel bir şekilde vurgulamak için tasarlanmıştır.

2. Seyahat blog şablonları

Seyahat, hikayeler ve deneyimlerle ilgilidir. Bu şablonlar, yerlerinizi ve destinasyonlarınızı öne çıkarmak için yoğun bir şekilde sürükleyici görsellere odaklanmaktadır. Tipografi çoğunlukla basittir, böylece okuyucular uzun seyahat hikayelerini veya rehberleri zorlanmadan okuyabilirler.

Ayrıca, görseller ve ayrıntılı anlatımları sergilemek için haritalar, seyahat öne çıkanları, ipuçları, fotoğraf ızgaraları vb. için bölümler de bulacaksınız.

3. Kişisel blog şablonları

Kişisel blog şablonunun en önemli özelliği "siz"siniz. Bu şablonlar genellikle dengeli tipografi, yumuşak alanlar ve minimal görsel karmaşa ile okuyucuların düşünceleriniz ve hikayelerinizle daha kolay empati kurmasını sağlar.

Görsellerde bile, uzun içeriklerin okunmasını kolaylaştıran ve duygusal olarak ilgi çekici hale getiren ince tasarım ipuçlarına güveniyorlar. Genellikle makaleler, görüşler, yaşam güncellemeleri ve uzmanlık odaklı gönderiler ile basit yazar biyografileri için bölümler bulacaksınız.

👀 Biliyor musunuz? Okuyucuların kişisel bloglardan en çok istediği şey nedir? Kırılganlık. Gösterilen gönderiler: Hatalarınız

Zorluklar

Küçük kazançlar

Ve "gerçek" sorunlar ... duygusal bir bağlantı oluşturun. Sadece kısa özetler içeren bloglar, uzun ve hikaye odaklı içerikler kadar iyi performans göstermez.

4. Yemek ve restoran blog şablonları

Yiyecek ve restoran blog şablonları, yemeklerinizin ve hikayelerinizin tadı kadar güzel görünmesini sağlar. Zengin görseller ve tutarlı bölümlerin mükemmel birleşimi ile tarifler, malzeme listeleri, şef notları ve yemek fotoğrafları yayınlamak için idealdir.

Hem yemeklere hem de bunların ardındaki hikayeye dikkat çeken sıcak renk paletleri ve zarif tipografiler bulacaksınız.

Bu şablonların çoğunda adım adım talimatlar, besin değerleri, restoranın öne çıkan özellikleri, şef tanıtımları ve öne çıkan yemekler için alanlar da bulunmaktadır.

5. Blog küçük görsel şablonları

Blog küçük görsel şablonları, içeriğinizin öne çıkmasına ve anında tıklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu tasarımlar tam blog düzenleri değildir.

Bunun yerine, her gönderide kolayca yeniden kullanabileceğiniz kalın başlıklar, güçlü görsel hiyerarşi, basit renk blokları ve hatta stratejik resim yerleşimleri gibi kaydırmayı durduran küçük görsel stilleri içerirler.

6. Çok amaçlı editoryal blog şablonları

Çok amaçlı editoryal blog şablonları, iş, teknoloji, yazım ve düşünce liderliği dahil olmak üzere neredeyse her niş için uygundur. Modern ve profesyonel görünümlü düzenler oluşturmak için temiz ızgaralar ve iyi yapılandırılmış tipografi içerirler.

Öne çıkan gönderiler, listeler, kılavuzlar, uzun makaleler, yazar profilleri ve daha fazlası için birden fazla bölüm olacaktır. Ayrıca, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Bu, ister tek bir makale yayınlayın ister yüzlerce blogdan oluşan bir kütüphane oluşturun, yaratıcılığınızı sınırlamadan tutarlı ve şık bir görünüm elde edeceğiniz anlamına gelir.

⚡ Şablon Arşivi: Bir blog düzeninden daha fazlasını oluşturuyorsanız, bu arşiv size içeriğinizi bir profesyonel gibi planlamak ve ölçeklendirmek için kullanıma hazır içerik pazarlama stratejisi şablonlarının tam bir yığınını sunar.

ClickUp ile Daha Hızlı, Güzel ve Dönüşüm Odaklı Bloglar Oluşturun

Figma blog şablonları, sıfırdan başlamak zorunda kalmadan görsel olarak çekici düzenler tasarlamayı kolaylaştırır. Fikirlerinizi her cihazda harika görünen güzel blog sayfalarına dönüştürmenize yardımcı olurlar.

Ancak harika tasarım, yolculuğun sadece yarısıdır. Hala konuları planlamak, taslakları yönetmek, düzenlemeleri izlemek, varlıkları düzenlemek, SEO ile ilgilenmek ve tutarlı bir şekilde yayınlamak için sorunsuz bir yönteme ihtiyacınız var.

ClickUp şablonları tam da bu noktada devreye giriyor. Fikir aşamasından tanıtıma kadar tüm blog sürecinizi düzenli tutan hazır ş Akışları, takvimler, kontrol listeleri ve içerik sistemleri sunuyorlar.

Sadece iyi tasarlanmış değil, aynı zamanda tutarlı ve dönüşüm için hazır bloglar oluşturmak istiyorsanız, ClickUp tam size göre bir araçtır.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve gerçekten işe yarayan bir içerik ş Akışı oluşturun.