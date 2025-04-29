İşe Yarayan Bir Web Sitesi İçerik Planı Nasıl Oluşturulur?

Kurucu, pazarlamacı veya içerik stratejisti olarak, markanız için neden bir web sitesi içerik planına ihtiyacınız var?

Çünkü web siteniz, dünyaya açılan kartvizitinizdir. Sağlam bir içerik planı olmadan sadece "Hakkımızda", "Ürünler/Hizmetler" ve "Bize Ulaşın" gibi temel sayfaları eklemek, web sitenizin dijital bir çöp çekmecesi gibi görünmesine ve markanızın amiral gemisi niteliğindeki çevrimiçi varlığından uzaklaşmasına neden olacaktır.

Bir web sitesinin içeriğini oluşturmak ve haritalamak bir bilimdir. Web sayfalarınızın hedef kitlenize ne yapacağınızı fazla açıklamasına izin vermeyin. Ancak çok az bilgi vermek de istemezsiniz.

Temel olarak, güçlü bir web sitesi içerik planı, web sitenizin hedef kitlenizin ilgisini çekmesini, onları meşgul etmesini ve sizin lehinize olumlu bir karar vermelerini sağlar.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, size yardımcı olacağız. Bu kılavuzda, hedef kitlenizi bir sonraki adıma geçmeye ikna edecek bir web sitesi içerik planı oluşturmayı gösteriyoruz

Hadi başlayalım, çünkü gelecekteki müşterileriniz "konuşalım" düğmesine tıklamaktan sadece bir plan uzakta. 😎

Web Sitesi İçerik Planı Nedir?

Bir web sitesi içerik planı, hangi içeriği oluşturacağınızı, bunun neden önemli olduğunu, kimler için olduğunu ve sitenizin neresinde yer alacağını tanımlayan stratejik bir şablondur. Açılış sayfaları ve bloglar hakkında ayrıntılardan SSS'lere ve ürün açıklamalarına kadar her şeyi kapsar ve her biri dönüşümleri artırmak, SEO'yu güçlendirmek veya kullanıcıları eğitmek gibi net bir hedefe haritalanır.

Kısacası, mesajlarınızı, ürün pozisyonunuzu ve müşteri yolculuğunuzu tek bir uyumlu çerçeveye uyarlayan yapılandırılmış bir sistemdir.

Bir web sitesi içerik planının anahtar unsurları

İster marka bilinirliği için içerik oluşturuyor, ister SEO'yu iyileştiriyor, ister satış ve diğer ekipleri destekliyor ya da tüm bunları bir arada yapıyorsanız (ki bu en olası seçenektir), web sitesi içerik planınız aşağıdaki temel unsurları içermelidir.

Hedef kitle: İçerik oluşturmaya veya web tasarımına başlamadan önce, ilk adım kiminle iletişim kurduğunuzu bilmektir. Hedef kitlenizi tanımlayın. Nelere önem verdiklerini, sorunlarını ve e-ticaret web sitenizle genellikle nasıl etkileşim kurduklarını belirleyin. Müşteri verileri, tonunuzu, amacınızı ve web sitenizin yapısını belirleyecektir

Temel konular ve temalar: Web sitenizin kullanıcılarının ilgilendiği konulara göre web sitenizin kapsaması gereken anahtar konu alanlarını belirleyin. Bu, otorite oluşturmak için içerik oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Web sitesi içeriğini planlarken bunu Kuzey Yıldızı olarak düşünün

İçerik biçimleri: İçerik pazarlama çabalarınızı desteklemek için ilgili blog makaleleri, hizmet sayfaları, vaka çalışmaları, öğreticiler, SSS'ler veya indirilebilir kaynaklar ekleyin

Hedef anahtar kelimeler: SEO araçlarını kullanarak belirli anahtar kelimeleri belirleyin, SEO araçlarını kullanarakbelirli anahtar kelimeleri belirleyin, trendleri takip edin ve hedef kitlenizin kullandığı arama sorgularından yararlanın . Her sayfa bir ana anahtar kelimeyi ve ilgili terimleri hedeflemelidir. Alakalı anahtar kelimeler, web sitenizin arama motorlarında kolayca bulunmasını sağlar

Sayfa özel hedefler: Her içerik parçası, kayıtları artırmak, demo rezervasyonları almak, kullanıcıları eğitmek veya rekabetçi bir anahtar kelime için sıralama yapmak gibi belirli bir amaca hizmet etmelidir. Hedefler önceden tanımlandığında, içerik stratejiniz daha odaklı ve ölçülebilir hale gelir

💡 Profesyonel İpucu: Site yapınızı tamamlamadan önce bir "kullanıcı yolculuğu haritalama" çalışması yapın. Her bir içeriği müşteri yolculuğunuzun belirli aşamalarına (farkındalık, değerlendirme, karar verme, elde tutma) haritalayın ve eksiklikleri görsel olarak belirleyin. Çoğu web sitesi, farkındalık aşamasını yanlışlıkla aşırı yüklerken, dönüşüm hunisinin ortasındaki içeriği ihmal eder.

Neden bir web sitesi içerik planına ihtiyacınız var?

Bir web sitesi içerik planı olmadan, hangi içeriği oluşturacağınızı tahmin etmek zorunda kalırsınız ve bu da genellikle yinelenen sayfalar, tutarsız mesajlar ve ziyaretçileri dönüştürme fırsatlarının kaçırılmasına neden olur.

Web sitesi içerik planının önemi şudur:

İçeriği iş hedefleriyle uyumlu hale getirir: Her içerik parçası, sosyal medya platformlarında farkındalık yaratmak, ürün kayıtlarını artırmak veya destek taleplerini azaltmak gibi bir amaca hizmet etmelidir

SEO performansını artırır: Hedef anahtar kelimeleri, içerik denetimi yoluyla eksiklikleri ve iç bağlantı fırsatlarını önceden belirleyerek, sitenizin arama motorları tarafından taranmasını ve kullanıcılar tarafından gezinilmesini kolaylaştırır

Kullanıcı yolculuklarını destekler: Ziyaretçilerin sitenizde nasıl hareket ettiğini dikkate alır ve onları karışıklık olmadan açılış sayfasından karar noktasına yönlendirmeye yardımcı olur

Marka sesinizin tutarlı olmasını sağlar: Belgelenmiş bir plan, içerik üretim takımındaki herkesin üslup, dil, mesajlaşma öncelikleri ve anahtar performans göstergeleri konusunda aynı sayfada olmasını sağlar

Zaman ve kaynak tasarrufu sağlar: Net bir yol haritası ile içerik oluşturma daha verimli hale gelir, yinelemeleri önler ve içerik stratejisi ve uygulamasına dahil olan herkesin yüksek etkili çabalara odaklanmasını sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? 2500-3000 kelimelik makaleler, ortalama bir blog gönderisinden daha fazla trafik, daha fazla paylaşım ve daha fazla geri bağlantı alır, bu da okuyucuların içeriğin kaliteli olduğunda sitede kalacaklarını kanıtlar

Web Sitesi İçerik Planı Oluşturma (Adım Adım)

1. Hedef kitlenizi ve alıcı yolculuğunu tanımlayın

Hedef kitlenizi tanımıyorsanız etkili içerik oluşturamazsınız. Bu nedenle, web sayfalarınıza gelen kişileri ve sorunlarını anlamakla başlayın.

Anahtar hedef kitle segmentlerinizi belirleyerek başlayın. Yaş veya iş başlığı gibi yüzeysel özelliklerin ötesine geçin. Hedefleri nelerdir? Motivasyonları nelerdir? Onları ne sinirlendirir? Takıldıkları zaman arama motorlarına hangi soruları yazarlar?

Ardından, alıcı yolculuğunun aşamalarını haritalandırın:

Farkındalık: Karşılaştıkları sorun nedir?

Dikkate alınması gerekenler: Hangi çözümleri karşılaştırıyorlar?

Karar: Hangi bilgiler seçim yapmalarına yardımcı olur?

Bu yolculuk, içerik stratejinize bağlam kazandırır. Hedef kitleniz sizi sosyal medya platformları aracılığıyla keşfetmiş olabilir. Ya da bir blog makalesi dikkat çekebilir, ancak bir karşılaştırma sayfası veya müşteri yorumu satın almaya neden olabilir.

Her kullanıcının nereden geldiğini (ve nereye gitmesi gerektiğini) anladığınızda, sadece bilgilendirmekle kalmayıp yol gösteren içerikler oluşturabilirsiniz.

📚 Daha fazla bilgi: En İyi İçerik Pazarlama Yazılım Platformları

2. Mevcut içeriği denetleyin

İçerik yayınlamaya başlamadan önce, bir web sitesi içerik denetimi gerçekleştirin.

Örneğin, mevcut bir çevrimiçi mağaza ise, eski, düşük performanslı veya markanızla uyumlu olmayan içerikleriniz olabilir. Ayrıca, sessizce trafik veya dönüşüm sağlayan sayfalar da olabilir.

Sitenizdeki her sayfayı listeleyerek başlayın. Ardından her birini aşağıdakiler açısından inceleyin:

Performans : En fazla trafiği, geri bağlantıları veya dönüşümleri hangi sayfalar sağlıyor?

Doğruluk : Bilgiler güncel ve ürün veya hizmetinizle uyumlu mu?

Alaka düzeyi : İçerik hala hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve arama amaçlarını karşılıyor mu?

Yapı: Biçim açık, gözden geçirilebilir ve gezinmesi kolay mı?

Bulgularınızı dört kategoriye ayırın:

Sakla ☑️

Güncelleme ⚒️

Yeniden kullanın ♻️

🗑️'yi kaldırın

İçerik oluşturma öncesinde yapılan denetimler, yinelemeleri önlemeye, hızlı kazançlar elde etmeye (örneğin, eski istatistikleri içeren en popüler sayfaları yenilemeye) ve doldurulması gereken içerik boşluklarını tespit etmeye yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak web sitesi içerik denetiminin ilerlemesini takip edin. İncelenen toplam sayfa sayısı, gerekli güncelleme sayısı, konuya göre içerik durumu ve hatta trafiğe göre en iyi performans gösterenler için bileşenler oluşturun. Denetiminizi karmaşık bir elektronik tablodan, tüm takımınızın bir araya gelebileceği görsel ve gerçek zamanlı bir komut merkezine dönüştürün. ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi takip edin ve görevleri izleyin

3. İçerik hedeflerinizi belirleyin

İçerik stratejinizin net hedefleri olmalıdır.

Her şeyi üç içerik pazarlama hunisine ayırabilirsiniz:

Funnel'ın üst kısmı (TOFU): CRM yazılımı satan bir şirket iseniz, "CRM Seçerken Kaçınmanız Gereken 10 Hata" gibi blog gönderilerini veya bir sorunu tanıtan ve açıklayan eğitim kılavuzlarını düşünün. Bu sayfalar, arama görünürlüğü için optimize edilmeli ve gösterimler, tıklamalar ve yeni kullanıcılar gibi CRM yazılımı satan bir şirket iseniz, "CRM Seçerken Kaçınmanız Gereken 10 Hata" gibi blog gönderilerini veya bir sorunu tanıtan ve açıklayan eğitim kılavuzlarını düşünün. Bu sayfalar, arama görünürlüğü için optimize edilmeli ve gösterimler, tıklamalar ve yeni kullanıcılar gibi içerik pazarlama KPI'larını izlemelidir

Huni Ortası (MOFU): Örnekler arasında, hizmetinizi en iyi çözüm olarak sunmak için karşılaştırma sayfaları, web seminerleri veya vaka çalışmaları sayılabilir. Burada hedefleriniz, kaydırma derinliği, sayfada geçirilen süre veya demo kayıt oranları gibi etkileşim metriklerine odaklanabilir

Satış hunisinin en alt kısmı (BOFU): Ürün sayfaları, açılış sayfaları ve SSS'ler dahildir. Hedefler, form gönderileri, satın alımlar veya rezerve edilen aramalar gibi dönüşümlere odaklanmalıdır

Alıcının yolculuğu artık doğrusal olmasa da, içerik planınız kullanıcıyı farkındalıktan dönüşüme kadar yönlendirmelidir.

📚 Daha fazla bilgi: En İyi İçerik İşbirliği Platformları

4. İçerik türlerini ve sayfaları haritalandırın

Web sitenizin içerik haritası, önemli içeriği ve bu içeriğin nerede yer alması gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Temel sayfalar şunlardır:

Ana Sayfa : Markanızı ve değer önerinizi tanıtır

Hakkımızda sayfası : Güven oluşturur ve misyonunuzu iletir

Hizmet veya ürün sayfaları : Sunduğunuz ürünleri ve bunların belirli sorunları nasıl çözdüğünü gösterir

Blog veya kaynaklar : Eğitici içeriklerle dönüşüm hunisinin en üst kısmına trafik çekin

Vaka çalışmaları veya referanslar : Satış hunisinin en alt kısmındaki kararları desteklemek için sosyal kanıt görevi görür

İletişim veya dönüşüm sayfaları: Müşteri bilgilerine dayalı olarak potansiyel müşterileri yakalar ve eyleme geçmelerini sağlar

Bunların ötesinde, ücretli kampanyalar için açılış sayfaları, satın alma niyeti yüksek alıcılar için karşılaştırma sayfaları veya potansiyel müşteri oluşturmayı destekleyen sınırlı erişim kaynakları gibi içerik akışınızla uyumlu ek türler hakkında düşünün.

Burada, içerik yazma şablonlarını kullanarak yazma sürecini kolaylaştırın ve takımınızın dönüşümler için yüksek kaliteli varlıklar oluşturmasını sağlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Site yapınızı görselleştirmek için ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanın. Sayfa türlerini sürükleyip bırakabilir, görevlere veya içerik sahiplerine bağlayabilir ve hatta iç bağlantı fırsatlarını haritalayabilirsiniz. Bu, hem kullanıcılar hem de arama motorları için mantıklı bir akışa sahip bir içerik mimarisi oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak web sitesi içerik planınız üzerinde işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın

5. Anahtar kelime araştırması yapın

Anahtar kelime araştırması, iyi bir içerik stratejisinin temelidir. Hedef kitlenizin yolculuğun her aşamasında ne aradığını anlamanız ve içeriğinizi buna göre oluşturmanız gerekir.

İşte her adımı ayrıntılı olarak ve her adım için doğru araçları içeren bir döküm:

Google Anahtar Kelime Planlayıcı gibi ücretsiz bir araç kullanarak veya sosyal medya platformlarını tarayarak hedef kitlenizin ne aradığını keşfedin. Ürün veya hizmet teklifinize uygun fikirlerin ilk listesini oluşturun

Anahtar kelime rekabet gücünü, en üst sıralarda yer alan sayfaların alan adı otoritesini ve potansiyel trafik değerini değerlendirmek için Ahrefs veya SEMrush'a başvurun

AnswerThePublic'i kullanarak insanların bir konu hakkında ne sorduğunu görün ve anahtar kelimelerin ötesine geçerek soruları herkesten daha iyi yanıtlayan içerik planlamaya başlayın

Yapıyı ve alaka düzeyini optimize etmek için bunu Surfer SEO ile birleştirin

💡 Profesyonel İpucu: Tüm anahtar kelime araştırmalarınızı bir ClickUp Tablo Görünümü'nde saklayın. "Anahtar Kelime", "Arama Amacı", "Hacim", "Zorluk" ve "Atanan Sayfa" gibi alanlar ekleyin. Her satırı, web sitesi içerik haritanızdaki bir göreve veya sayfaya bağlayın, böylece takımınız her bir içeriğin hedefini tam olarak bilir.

6. İçerik takvimi oluşturun

İçerik yayınlama programınızda bir sonraki adımın ne olacağını nasıl bilebilirsiniz? Hangi pazarlama stratejilerine öncelik vermelisiniz?

İçerik takvimi, yol gösterici ışığınız gibidir. Takımınız neyi ne zaman yayınlayacağını, hedefleri vb. tam olarak bilir.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Sayfa içi veya sayfa dışı her içerik etkinliğinin, hesap verebilir bir sahibi olmalıdır

"Brifing", "Taslak", "İnceleme", "Onaylandı" ve "Planlandı" gibi ş Akışı durumlarını kullanarak her bir parçanın tam olarak nerede olduğunu gösterin ve izleyin

Yayınlama tarihlerinin yanı sıra teslim tarihlerini de belirleyin. Sosyal medya taslağı Salı günü teslim edilecek. Perşembe gününe kadar gözden geçirilecek. Cuma günü yayınlanacak

Pazarlama takımınız ürün güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını bilmesi gerektiğinden, paylaşılan görünüm sayesinde herkes senkronize çalışır. Ayrıca, satış takımı yeni karşılaştırma sayfasının ne zaman yayınlandığını görmek ister

Pazarlama takımları için içerik stratejisi şablonları, tüm bu ayrıntıları merkezi bir konumda saklamak ve ilgili takımların kolayca erişebilmesini sağlamak için harika bir yoldur.

Aşağıda, içerik takviminin neleri içermesi gerektiğine dair genel bir fikir edinmenize yardımcı olacak bir örnek içerik takvimi bulunmaktadır:

Yayın Tarihi İçerik Başlığı Tür Huni Aşaması Hedef Sahibi Mayıs 2 Takımınız için Doğru CRM'yi Seçme Blog yazısı TOFU Organik trafiği artırın Rachel 6 Mayıs Müşteri Hikayesi: Verimliliği %30 Artırma Vaka çalışması MOFU Potansiyel müşterilerle güven ilişkisi kurun Priya 8 Mayıs İçerik Takvimi Şablonu (Ücretsiz İndir) Kaynak sayfası BOFU Dönüşümleri artırın Alex 10 Mayıs LinkedIn Gönderisi: Perde Arkası Ş Akışı Sosyal medya TOFU Marka görünürlüğünü artırın Taylor 13 Mayıs E-posta: Aylık Özet ve Blog Önemli Noktalar E-posta bülteni BOFU Aboneleri yeniden etkileşimde tutun Lily 15 Mayıs Ürünümüzün Rakiplerine Göre Avantajları Karşılaştırma sayfası BOFU Karar vermeyi destekleyin Omar

Zamandan tasarruf etmek için ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, blog başlıklarının listesinden daha fazlasını sunar. İçerik türü, huni aşaması, atanan yazar ve SEO önceliği için özel alanlar içeren bu şablon, her içeriğin sadece son teslim tarihini değil, ihtiyaç duyduğu bağlamı da içerir.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın özelleştirilebilir İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak içerik stratejinizi planlayın ve düzenleyin

Her görevi ClickUp Belgeleri aracılığıyla doğrudan özetine bağlayabilir ve tercih ettiğiniz çalışma şekline göre Takvim ve Liste Görünümleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Meta açıklamalar, görsel varlıklar veya son onaylar gibi şeyler için alt görevler ekleyerek, içerik planınızı yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde olmasını sağlayın.

7. İçerik yönergeleri oluşturun

İçeriğiniz, tutarlılığı kadar güçlüdür. Net kurallar olmadan, en iyi yazarlar bile markanızla uyumsuz, aşırı resmi veya hedef kitlenizle tamamen uyumsuz içerikler üretebilir.

Pazarlama veya içerik takımından kim yayınlarsa yayınlasın, yayınladığınız her şeyin ses tonunu, biçimini ve yapısını uyumlu tutmak için yönergeler belirleyin.

Ses tonu : Markanız dostça ve samimi mi, yoksa doğrudan ve profesyonel mi? Örneklerle tanımlayın

Biçimlendirme kuralları : Kısa paragraflar, her 200 kelimede bir alt başlıklar, açıklık için madde işaretli listeler ve tüm başlıklar için cümle büyük harfleri kullanın. Gözden geçirilebilir içerik olarak kabul edilenleri tanımlayın

SEO en iyi uygulamaları : Hedef anahtar kelime kullanım kurallarını (ör. H1, URL ve meta), iç bağlantı gereksinimlerini ve resim alt metin standartlarını dahil edin

Bağlantı stratejisi : Ne zaman iç bağlantı kullanacağınızı, bağlantı metnini nasıl doğal bir şekilde kullanacağınızı ve dış bağlantıları nereye ekleyeceğinizi (ör. yalnızca güvenilir kaynaklar) netleştirin

Marka terminolojisi ve ifade biçimi: Ürün terimlerini, yazım tercihlerini (ör. "e-posta" yerine "e-mail") veya kullanmaktan kaçındığınız ifadeleri not edin

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanların dikkat süresinin 8 saniye olduğunu duymuş olabilirsiniz, ancak modern sinirbilimciler ve araştırmacılar bu istatistiğin çoğunlukla yanıltıcı olduğunu düşünüyor. Günümüzde, bir kişinin bir şeye odaklanabileceği ortalama süre yaklaşık 45 saniye olarak tahmin ediliyor. Bu, birisinin dikkat çekici başlığınızı okuması, içeriğinizi taraması ve (umarız) ürünlerinizi satın almaya/kaydolmaya karar vermesi için hala çok kısa bir süredir.

8. Performansı ölçün ve optimize edin

Bir şey yayınlandıktan sonra neler olduğunu izlemiyorsanız, iyileştirme fırsatlarını kaçırıyorsunuz demektir.

Her içerik türünü en alakalı içerik pazarlama KPI'larıyla eşleştirerek başlayın:

Blog gönderileri : Organik oturumlar, hemen çıkma oranı, sayfada geçirilen ortalama süre, kaydırma derinliği

Açılış sayfaları : Dönüşüm oranı, form gönderileri, CTA tıklamaları

Vaka çalışmaları : Ürün sayfalarına tıklama oranı, sayfada geçirilen süre

Kaynak indirmeleri : Gönderi tamamlanma, potansiyel müşteri başına maliyet, e-posta takibinden elde edilen etkileşim

SEO odaklı sayfalar: Anahtar kelime sıralamaları, sayfa otoritesi, kazanılan geri bağlantılar

Google Analytics 4 gibi araçlar trafiği ve kullanıcı davranışını izlemeye yardımcı olurken, Search Console arama performansını izler. Kullanıcıların sayfalarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenmek istiyorsanız, Hotjar veya Microsoft Clarity'yi ekleyerek ısı haritalarını ve gerçek kullanıcı davranışlarının kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

📚Daha fazla bilgi: Uzun Vadeli Trafiği Artıran Evergreen İçerik Örnekleri

ClickUp, bir web sitesi içerik planı oluşturmanıza ve yönetmenize nasıl yardımcı olur?

Web sitesi içeriğini yönetmenin en büyük zorluklarından biri yazım değildir; yazımın etrafındaki her şeydir.

E-postalarda dağınık özetler, belirsiz son tarihler, kaybolan geri bildirimler ve birbirinden bağımsız çalışan takım üyeleri. Birden fazla içerik türü ekleyin, öncelikleri değiştirin ve tüm bunları sonuçlarla ilişkilendirme ihtiyacını ekleyin; en iyi stratejiler bile çökmeye başlar.

Tüm içerik pazarlama girişimi çökmeye başladığında, ClickUp imdadınıza yetişir.

ClickUp Belgeleri

ClickUp, takımların stratejiden içerik oluşturma ve yayınlamaya kadar bir web sitesi içerik planının tüm yaşam döngüsünü yönetmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. En güçlü özelliklerinden biri ClickUp Belgeleri'dir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak özetler hazırlayın, içerik üretimlerini planlayın ve ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Hedefler, anahtar kelimeler ve CTA'lar dahil olmak üzere her web sayfası için ayrıntılı içerik özetleri hazırlayın

Kolay gezinme için iç içe başlıklar kullanarak bölümleri düzenleyin (örneğin, Ana Sayfa, Hakkımızda, Ürün Sayfaları, Bloglar)

Tel kafesler, ekran görüntüleri veya ilham panoları gibi görsel öğeleri doğrudan belgeye yerleştirin

Eğik çizgi komutlarını kullanarak tabloları, kontrol listelerini, afişleri, yapışkan içerik tablosunu ve yapılandırılmış içerik planlaması için zengin biçimlendirmeyi hızlı bir şekilde ekleyin

ClickUp AI'yı kullanarak içeriğinizi düzenleyin. Tonunu geliştirin, özetleyin ve daha fazlasını yapın

Kişiler, stil kılavuzları ve anahtar kelime araştırma belgeleri gibi ilgili belgeleri birbirine bağlayın

Bölümleri atamak veya girdi talep etmek için takım üyelerini satır içinde etiketleyin

Tek bir içerik yönetim arac ında daha hızlı geri bildirim döngüleri için içerik bölümlerinin hemen yanına yorum veya öneriler ekleyin

📚 Daha fazla bilgi: Sosyal Medya için Ücretsiz İçerik Takvimi Şablonları

ClickUp Panoları

İçerik özetleri ClickUp Belgeleri'nde hazır olduğuna göre, bir sonraki adım üretimi yolunda tutmaktır. Birden fazla paydaşın (yazarlar, düzenleyiciler, sosyal medya pazarlamacıları, içerik stratejistleri, tasarımcılar, SEO takımları) dahil olduğu bir süreçte, herkesin kafası kolayca karışabilir.

ClickUp Kanban Panolarına girin. Sürekli takip gerektirmeden karmaşık iş akışlarını yönetmenin basit bir yolu.

Sütunları özelleştirin, İşlemde (WIP) sınırları belirleyin ve ClickUp Kanban Panoları ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

"Yapılacak"dan "İnceleniyor"a ve "Yayınlandı"ya kadar her içerik öğesinin durumunu net bir şekilde görmenizi sağlar. Görevleri aşamalar arasında sürükleyebilir, sahipler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve hatta belgeyi doğrudan karta ekleyebilirsiniz. Bu, sürekli takip gerektirmeden karmaşık iş akışlarını yönetmenin basit bir yoludur.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik takviminizi tamamlamadan önce bir içerik eksikliği analizi yapın. Rakiplerinizin sıralamada yer aldığı, ancak sizin yer almadığınız en önemli 5 anahtar kelimeyi belirleyin, ardından bu konuları ele alan daha ayrıntılı ve daha kaliteli içerikler oluşturun.

ClickUp Brain

Ve daha iyisi olamaz diye düşündüğünüz anda, ClickUp size en gelişmiş iş yapay zeka asistanını sunar: ClickUp Brain 🧠.

Geliştiricinizin bir web sitesi oluşturucu kullanarak "Hakkımızda" sayfasını kodladığını ve meta açıklamasının eksik olduğunu gördüğünü varsayalım. SEO takımına başvurmak yerine, ClickUp Brain'i AI içerik oluşturucu olarak kullanarak 160 karakterlik bir açıklama oluşturabilirler.

Ya da dönüşüm hunisinin en alt kısmında yer alan bir açılış sayfası üzerinde çalışıyor ve eyleme geçirilebilir CTA'lara ihtiyacınız var. Şunu deneyin: "Kurumsal alıcıları hedefleyen bir fiyatlandırma sayfası için 5 yüksek dönüşüm sağlayan eylem çağrısı önerin. "

İçerik oluşturma sürecinde beyin fırtınası ortağınız olarak ClickUp Brain'i kullanın

Daha da iyisi, Brain'i kullanarak bir blog girişini sosyal medya başlığına dönüştürebilir, yoğun ürün metinlerini daha ilgi çekici metinlere yeniden yazabilir veya farklı hedef kitleler için web sitenizin metinlerinin tonunu değiştirebilirsiniz — hepsi ClickUp içinde (hayal edebiliyor musunuz!?).

Pazarlama içeriğini yazmak, yeniden kullanmak ve iyileştirmek için ClickUp Brain'i kullanın

Web sitesi içerik planını denetleyen içerik liderleri için bu tür akış içi destek, büyük zaman tasarrufu sağlar. Son teslim tarihlerine uymaya, düzenlemeler arasında gidip gelmeyi azaltmaya ve sitenizin her noktasında kaliteyi korumaya yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçları kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde AI? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir AI ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi bilgi aramak için harcamazdınız!

ClickUp Hedefleri

Elbette, içeriği yayınlamak işin sadece yarısıdır. Asıl soru şudur: İçerik stratejiniz işe yarıyor mu?

Bundan emin olmak için ClickUp Hedefleri'ni kullanın.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak içerik stratejinizin ilerlemesini sayısal, görev tabanlı ve doğru/yanlış hedefler aracılığıyla izleyin

Bir web sitesi içerik planında birçok hareketli parça vardır: SEO, potansiyel müşteri oluşturma, etkileşim ve dönüşümler. ClickUp Hedefleri, net sonuçlar belirlemenize ve bunları içerik stratejinizle ve başarısı (veya başarısızlığı) ile ilişkilendirmenize yardımcı olur.

Örneğin:

"2. çeyrekte organik trafiği %20 artır" gibi bir hedef belirleyin ve bunu yüksek hacimli anahtar kelimeleri hedefleyen blog görevlerine bağlayın

"10 yeni hizmet sayfası başlat" görevini izleyin ve her birini atanan sahibine, son tarihine ve ş Akışına bağlayın

Belirli açılış sayfalarından gelen potansiyel müşteri gönderileri veya demo rezervasyonları gibi pazarlama KPI'larını izleyin

Kendiniz deneyin: Kenar çubuğuna gidin ve Hedefler'i seçin (veya sabitlenmemişse Daha fazla'yı tıklayın) Sağ üst köşedeki + Yeni Hedef seçeneğine tıklayın ve "Bu çeyrekte 15 yeni sayfa yayınla" gibi hedefinizi girin Hedefi belirli, izlenebilir adımlara bölmek için Hedefler ekleyin: Sayı: Yayınlanan blog gönderileri veya kazanılan oturumlar gibi şeyleri izlemek için mükemmeldir Doğru/Yanlış: "İçerik denetimi tamamlandı" gibi evet/hayır dönüm noktaları için kullanın Para birimi: MQL'ler veya içeriğe atfedilen satışlar gibi gelir odaklı hedefler için mükemmeldir Görev: Gerçek ClickUp görevlerine veya Listelere bağlayın, böylece ilerleme güncellemeleri otomatik olarak yapılır Sayı: Yayınlanan blog gönderileri veya kazanılan oturumlar gibi öğeleri izlemek için mükemmeldir Doğru/Yanlış: "İçerik denetimi tamamlandı" gibi evet/hayır dönüm noktaları için kullanın Para birimi: MQL'ler veya içeriğe atfedilen satışlar gibi gelir odaklı hedefler için idealdir Görev: Gerçek ClickUp görevlerine veya Listelere bağlantı verin, böylece ilerleme güncellemeleri otomatik olarak yapılır Sayı : Yayınlanan blog gönderileri veya kazanılan oturumlar gibi öğeleri izlemek için mükemmeldir

Doğru/Yanlış : "İçerik denetimi tamamlandı" gibi evet/hayır dönüm noktaları için kullanın

Para birimi : MQL'ler veya içeriğe atfedilen satışlar gibi gelir odaklı hedefler için idealdir

Görev: Gerçek ClickUp görevlerine veya Listelere bağlantı verin, böylece ilerleme güncellemeleri otomatik olarak yapılır

Pazarlama için ClickUp

Fikir oluşturmadan yazmaya, iş akışlarından performans izlemeye kadar, ClickUp sizi sistemleri bir araya getirmekle uğraştırmaz. Çünkü her şeyi düşünmüştür.

Tüm bunları bir araya getirmek için ClickUp Pazarlama Takımı Çözümü, departmanlar arasındaki boşlukları doldurmak üzere tasarlanmıştır. Yazarlar, tasarımcılar, SEO liderleri ve pazarlama yöneticileri, kimin neyi, ne zaman ve neden yaptığını tam olarak görebilecekleri tek bir alandan çalışabilirler.

ClickUp'ın Pazarlama Takımı Çözümü ile işbirliğini basitleştirin, iş akışlarını kolaylaştırın ve performansı izleyin

Uygulamayı kolaylaştıran özelliklerle doludur 👇

ClickUp Takvim , kampanyaları, içerik stratejilerini ve sayfa lansmanlarını tek bir senkronize görünümde planlamanıza yardımcı olur. AI tarafından desteklenmektedir

ClickUp Otomasyonları , otomatik olarak atanan görevler, son tarih tetikleyicileri ve özel iş akışları ile manuel takipleri ortadan kaldırır

Ve 1.000'den fazla ClickUp Şablonu listesi ile bir daha asla sıfırdan başlamayacaksınız. Öne çıkan özelliklerinden biri ClickUp İçerik Planı Şablonu'dur.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İçerik Planı Şablonunu kullanarak tüm içerik stratejinizi özelleştirin ve düzenleyin

Bu ücretsiz şablonu kullanarak şunları elde edersiniz:

✅ Her içerik aşaması için önceden oluşturulmuş durumlar: "Brifing"den "Düzenleme"ye ve "Planlanmış"a kadar, tüm iş akışı önceden haritalanmış olarak gelir. İçeriğinizi ekleyin ve işe koyulun

📊 Biçim, huni aşaması ve SEO önceliğini izleyen Özel Alanlar: Varlık türüne göre (ör. blog, açılış sayfası) anında filtre uygulayabilir, hunide nereye uyduğunu (TOFU, MOFU, BOFU) görebilir ve arama fırsatına göre öncelik verebilirsiniz

📅 Gerçek zamanlı görünürlük için sürükle ve bırak takvim görünümleri: Liste görünümünden Takvim görünümüne anında geçin. Neyin ne zaman yayınlanacağını, sorumlu kişileri ve bunların kampanyalarınızla nasıl uyumlu olduğunu görün

ClickUp ile Başarıya Ulaşmak İçin Web Sitesi İçerik Planınızı Oluşturun

Çoğu web sitesi içerik planı büyük bir coşku ve kontrol listeleriyle başlar… ve yarım kalmış belgelerle dolu bir klasör, kaçırılan son tarihler ve kimin ne yapacağının hiç görünür olmadığı bir durumla sona erer.

İşte bu yüzden ClickUp var. Web sitesi içerik planınız için tek bir kaynak. İçerik stratejiniz farklı araçlara dağılmıyor. İlgili anahtar kelimeler elektronik tablolarda gömülü kalmıyor. İçerik varlıkları farklı klasörlere dağılmıyor.

Bir vaka çalışmasının ana hatlarını mı çizmeniz gerekiyor? Belgeleri açın. Haftaya neyin yayınlanacağını görmek mi istiyorsunuz? Takviminizi kontrol edin. O blogun neden "İnceleme" aşamasından geçmediğini merak mı ediyorsunuz? Panolar size bir saniye içinde gösterir. Başka bir sekme açmadan gerçek hedefleri bile izleyebilirsiniz.

En iyi yanı nedir? Sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Hazır şablonlara ve hazır ş Akışına erişebilirsiniz, böylece hemen yapılacak işlere başlayabilirsiniz.

ClickUp'a kaydolun ve içerik planınızı "gerçekten organize olmalıyız" aşamasından "vay canına, planın önündeyiz" aşamasına taşıyın