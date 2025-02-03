Kaynak Kodu Yönetimi Yeniden Tanımlandı: 2025'te 10 Harika Bitbucket Alternatifi

Onarılamaz kodlama hatalarının ardından ortaya çıkan paniği tarif edecek kelimeler yoktur. Aslında, birçok kodlayıcı için bir kod bloğunu yanlışlıkla silmek en kötü kabuslarından biridir. ?
Neyse ki, kod depoları, güvenli kod barındırma ve sürüm kontrolü seçenekleri sayesinde işinizin bütünlüğünü korumak için oyunun kurallarını değiştirmiştir.
Bitbucket, sürüm kontrolü için popüler bir web tabanlı depo barındırma hizmetidir ve kaynak kod geliştiricilere ve özellikle gizli ve özel kodları işleyen işletmelere hitap eder.
Bir dizi özelliğe sahip olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle alternatif bir ürün isteyebilirsiniz. Örneğin, daha güvenli bir gösterge paneli arıyor olabilirsiniz veya belki de kanarya dağıtımları ve özellik bayrakları için yerel desteğe ihtiyacınız vardır.
Piyasada şu anda mevcut olan en iyi 10 Bitbucket alternatifi listesini özenle hazırladık. Bitbucket'ın eksikliklerini gideren ve kodlama ve yazılım geliştirme ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde uyumlu ideal aracınızı bulmak için mini incelemelerimizi keşfedin.
Bitbucket nedir ve nasıl işler?
Bitbucket, kod depolama, yönetim ve sürüm kontrolünü basitleştiren ölçeklenebilir, bulut tabanlı bir kod deposu platformudur. Git depolarını denetlemek için merkezi bir hub görevi görür ve yazılım geliştirme takımlarının kodlara verimli bir şekilde katkıda bulunmasını, kodları başlatmasını, test etmesini ve dağıtmasını sağlar. ??
Geliştiriciler, katkıda bulunanlar tarafından yapılan değişiklikleri izlemek, incelemek ve onaylamak ve gerekirse önceki sürümlere geri dönmek için Bitbucket gibi depoları kullanır. Bu araçlar, yalnızca kodu değil, aynı zamanda belgeler, testler ve komut dosyaları gibi ilgili varlıkları da depolayarak çalışır ve daha organize iş akışları aracılığıyla takım işbirliğini kolaylaştırır.
Genel olarak, depolar şu şekilde barındırılabilir:
- Yerel olarak bir sunucuda
- Ağa bağlı depolama (NAS) üzerinde
- Bulutta uzaktan (Bitbucket'ta olduğu gibi)
Bir Bitbucket alternatifinde aranması gereken özellikler
İyi bir Bitbucket alternatifi ideal olarak aşağıdaki anahtar özelliklere sahip olmalıdır:
- Git ve Mercurial desteği: Git ve Mercurial sürüm kontrol sistemlerini (VCS) desteklemeli ve kullanıcılara seçim esnekliği sağlamalıdır
- Dal stratejileri: Alternatifin, ana kod tabanından bağımsız iş hatları oluşturmak için dal stratejilerini destekleyip desteklemediğini görün
- Çekme talepleri: Kod incelemesi, tartışmalar ve takım üyeleri arasında işbirliğini mümkün kılan sağlam bir çekme talebi sistemi sunmalıdır
- CI/CD ardışık düzeni: Kod oluşturma, test etme ve teslimat süreçlerini otomatikleştirmek için yerleşik bir CI/CD (sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım) ardışık düzeni arayın
- Erişim kontrolü: Depolarınıza erişimi izin verme ve kısıtlama, veri güvenliğini sağlama gibi özellikleri içermelidir
- Entegrasyonlar: Hata ve sorun izleme sistemleri ve proje yönetimi araçları gibi araç ve hizmetlerle istenen entegrasyonlar, yazılım geliştirme iş akışlarını kolaylaştırır
kaynak Kodu İhtiyaçlarınız için En İyi 10 Bitbucket Alternatifi
Güvenli kod depolama ve takımınızla sorunsuz işbirliği sağlayan en iyi 10 Bitbucket alternatifini içeren seçimimizi sunuyoruz. Hadi bir göz atalım! ?
1. GitHub
GitHub, dünya çapında 100 milyon depo ve 40 milyon kullanıcıyla kaynak kodu barındırma ve Git sürüm kontrolü için en iyi merkezidir. ?
Platform, geliştiriciler için gizli ve genel depolar sunarak depo yönetimi, kod incelemeleri, hata izleme, çekme talepleri ve Markdown desteği ile satır içi düzenleme seçenekleri sunar. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği sayesinde dosyalarınızı yetkisiz erişimden koruyabilirsiniz.
Yazılım öncelikle genel kodlara odaklanır ve Ruby ve Erlang dil modellerinde yazılmıştır, geliştiricilere çok yönlülük sağlar. Ayrıca Windows ve Mac için masaüstü istemcileri, popüler uygulamalarla sorunsuz entegrasyon ve Git ve SVN (kısmi) desteği sunarak hem kişisel hem de iş geliştirme projeleri için uygun hale getirir.
GitHub'ın en iyi özellikleri
- 200'den fazla programlama dilini destekler
- Git desteği sunar
- İki faktörlü kimlik doğrulama
- Çok sayıda açık kaynak projesine ev sahipliği yapar
- Sistematik kod inceleme seçenekleri
GitHub sınırlamaları
- Kod arama ve karşılaştırma işlevleri iyileştirilebilir
- Diğer araçlarla entegrasyon zor olabilir
GitHub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 3,67 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,25 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
GitHub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)
2. GitLab
GitLab, işbirliği yapma ve yazılım geliştirme şeklinizi değiştirir. Git üzerine kurulu bu açık kaynaklı web arayüzü kendi kaynak kontrol sistemini kullanır ve tek bir uygulama üzerinden çalışır, tüm geliştirme süreci boyunca takımlara yardımcı olur ve döngü süresini önemli ölçüde azaltır.
Platform, geliştirme sürecinde maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur ve geliştiricilerin verimliliğini artırır. Ayrıca, konteyner ve bağımlılık taraması, lisans uyumluluk kontrolleri ve gizli bilgi algılama gibi yerel güvenlik özelliklerine sahip kapsamlı bir DevOps hizmeti sunar. ?
Ayrıca GitLab, kendi kendini yöneten, şirket içi ve bulut tabanlı SaaS dahil olmak üzere çok yönlü dağıtım seçeneklerine sahiptir. Sonuç? Dağıtım modelleri arasında özellik tutarlılığını sağlayarak, işlevselliği korurken müşteriler için geçişleri basitleştirebilirsiniz.
GitLab'ın en iyi özellikleri
- Yerleşik CI/CD çerçevesi
- İş organizasyonu için Kanban panoları
- Hız ve güvenlik için DevSecOps araçları
- Ş Akışı otomasyonu için AI kodlama aracı
- Açık kaynak projeler için dağıtım esnekliği
- Gitlab Buddy, kullanışlı bir Chrome uzantısı
GitLab sınırlamaları
- CI/CD için daha fazla UI özelliği kullanılabilir
- Yükseltme, önemli miktarda özelleştirme gerektirebilir
GitLab fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
GitLab puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
3. Sourcetree
Atlassian'ın Sourcetree'si, kodunuzla etkileşimleri kolaylaştıran ve sezgisel görselleştirmeler aracılığıyla depo yönetimini geliştiren bir Git masaüstü müşterisidir. Kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlara hitap ederken deneyimli kullanıcılara verimliliği artıran özellikler sunar.
Platform, zengin dallanma diyagramları sayesinde takım güncellemelerini kolayca senkronize etmenizi sağlar. Dalları arasında seçim yapabilir, değişiklik setlerini inceleyebilir ve kodu kolaylıkla saklayabilirsiniz. ?
Git Büyük Dosya Desteği sayesinde, takımlar önemli veri varlıklarını merkezi bir konumdan kolayca izleyebilir. Sourcetree ayrıca karmaşık dağıtılmış sürüm kontrol görevlerini basitleştirerek daha büyük projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Sourcetree'nin en iyi özellikleri
- Windows ve Mac ile uyumlu
- Ayrıntılı dal diyagramları
- Git ve Mercurial ile çalışır
- Commit noktalarından yerel arama
- Büyük dosyaları destekler
Sourcetree sınırlamaları
- Ara sıra gecikme olabilir
- Yeni geliştiriciler için önemli bir öğrenme eğrisi
Sourcetree fiyatlandırması
- Ücretsiz
Sourcetree puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
4. Phabricator
Phabricator'ın çok yönlü araç seti, yazılım geliştirme, sprint yönetimi, kod barındırma ve kapsamlı kod incelemesini kapsar. Mercurial ve SVN depoları için tam destek sunan bu çözüm, ölçeklenebilir ve yüksek hızlıdır. Phabricator tamamen açık kaynaklıdır, bu da onu Bitbucket'ın kurumsal odaklı yaklaşımından ayırır.
Phabricator içinde, Differential kullanarak kod incelemelerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilir, depoları yerel olarak barındırabilir ve harici olarak barındırılan depoları takip edebilirsiniz. Dahili sohbet kanalları aracılığıyla sürekli entegrasyon süreçlerini geliştirin. ?
Platform, Herald aracılığıyla kaynak kodu denetimi ile işlevselliğini genişleterek denetimleri başlatmanıza ve hataları izlemenize olanak tanır. Ayrıca, özel görev formları ve delege görev yönetimi ile hataları gidermede esneklik sağlar.
Phabricator'ın en iyi özellikleri
- Phabricator ile etkileşime giren komut dosyaları yazmak için API
- Metin oluşturma ve çakışma çözümü için bir belge wiki barındırır
- Git, Mercurial ve SVN'yi destekler
- Kaynak kodu denetimleri
- Kolay iletişim için sohbet kanalı
Phabricator sınırlamaları
- Belirli iş ihtiyaçlarını karşılamada zorluk
- Yeni kullanıcılar için gezinmesi biraz kafa karıştırıcı
Phabricator fiyatlandırması
- Ücretsiz
Phabricator puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)
5. Azure DevOps Sunucusu
Azure DevOps Server'ın entegre araçlarıyla kod paylaşımını, iş izlemeyi ve yazılım teslimini kolaylaştırın. Mükemmel bir entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak hizmet verebilen kurumsal düzeyde bir Microsoft sunucusudur. ?
Geliştiricilerin işlerini planlamasına, kod geliştirme üzerinde işbirliği yapmasına ve uygulamaları oluşturmasına veya dağıtmasına olanak tanır ve aşağıdaki gibi araçları içerir:
- Azure Repos: Kaynak kodu kontrolü için bulutta barındırılan gizli Git depoları sunar
- Azure Pipelines: Çeşitli diller, platformlar ve bulut ortamlarında CI/CD'yi uygular
- Azure Panoları: İş planlama ve izleme, Scrum, Kanban ve kod hatası yönetimi için çevik araçlara sahiptir
- Azure Test Planları: Sürekli ve manuel/keşif amaçlı testler dahil olmak üzere uygulama testi için araçlar sağlar
- Azure Artifacts: Kamuya açık veya gizli kaynaklardan paket paylaşımını mümkün kılar, boru hattınıza kolayca entegre edilebilir
Şirket içinde barındırılan Azure DevOps Server, proje boyutundan bağımsız olarak işlevler arası takım çalışmasını kolaylaştırır. Takımınız, özelleştirilebilir gösterge panelleri, yerleşik wiki'ler ve yapılandırılabilir bildirimler gibi işbirliği araçlarını çok sevecektir.
Azure DevOps Server'ın en iyi özellikleri
- GitHub Enterprise Server ile entegre olur
- İşbirliğine dayalı bir çalışma kültürünü teşvik eder
- Excel, Kod Arama ve Belirteçleri Değiştir gibi uzantılarla iyi çalışır
- Takım temel sürüm kontrolü
- Sürekli entegrasyon
Azure DevOps Server sınırlamaları
- Backlog öğelerini işlemek için biraz daha zor bir öğrenme eğrisi
- Sınırlı gösterge paneli özellikleri
Azure DevOps Server fiyatlandırması
- Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Temel + Test Planı: Kullanıcı başına aylık 52 ABD doları
Azure DevOps Server derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. Gitea
Gitea, Git hizmetleri dünyasında pratik bir mücevherdir. Go programlama diliyle oluşturulmuş, hafif ve kullanıcı dostu bir yazılımdır ve MIT lisansı altında yayınlanmasının avantajına sahiptir. ?
Bu açık kaynak platformunun temel amacı, kullanıcılara kendi kendine barındırılan bir Git hizmeti kurmak için hızlı ve basit bir yol sunmaktır. Depo oluşturma, kod dosyası yönetimi ve dal işleme için kod barındırma hizmetini kullanın. Çekme Talebi ve AGit iş akışları aracılığıyla kodları zahmetsizce inceleyin ve Kanban panoları aracılığıyla projeleri yönetin.
Gitea, Go'yu destekleyen tüm platformlarla uyumludur. Ayrıca, kolay kurulum ve minimum sistem gereksinimleri ile birçok rakibinden ayrılır.
Gitea'nın en iyi özellikleri
- Başlıca işletim sistemleriyle uyumludur (Windows, macOS ve Linux)
- PowerPC, ARM ve i386 gibi işlemcilerde iyi çalışır
- Hafif ve gezinmesi kolay arayüz
- Cargo, Chef ve Conan gibi 20'den fazla paket yöneticisini destekler
- SQLite, MySQL ve PostgreSQL gibi veritabanlarıyla entegrasyon
Gitea sınırlamaları
- Yedekleme ve geri yükleme işlevselliği iyileştirilebilir
- Açık kaynak projeleri için diğer yazılımlara kıyasla başlangıçta genellikle zorluklar yaşanır
Gitea fiyatlandırması
- İletişime geçildiğinde kullanılabilir
Gitea puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10+ yorum)
- AlternativeTo: 4. 4/5 (10'dan az yorum)
7. Assembla
Assembla, güvenli bir proje işbirliği ve sürüm kontrol platformu olarak öne çıkıyor. Git, Apache Subversion ve Perforce depolarını tek bir platformda bulutta güvenli bir şekilde barındırır.
Platformun sürüm kontrol sistemi, geliştirme takımlarına HIPAA, PCI, SOC2 ve GDPR gibi uyumluluk standartlarında yardımcı olur. Kaynak kodunuzu ve açık kaynak projelerinizi yöneten birleşik bir gösterge paneli içinde uyumluluğu kolayca yönetin.
Assembla, listemizdeki NextGen SVN sunan tek platform olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Ayrıca, mobil, masaüstü ve web uygulamaları üzerinden sorunsuz bir şekilde erişilebilen kod arama, kilitleme ve birleştirme isteği fonksiyonları gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirir.
Tüm bunlar SOC2 çerçevesinin güvenli sınırları içinde sunulur. ?
Assembla'nın en iyi özellikleri
- NextGen SVN desteği
- GitHub, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegre olur
- Gelişmiş dal koruması ve IP beyaz listesi
- Hızlı performans
- Küresel ölçeklenebilirlik
Assembla sınırlamaları
- Kayıt olma süreci, bazı yazılım geliştirme takımları için zaman zaman zorluklar yaratabilir
- Çok sayıda projenin bulunduğu bir ortam için yapılandırması zor
Assembla fiyatlandırması
- Perforce Cloud: 52,25 $/ay kullanıcı başına
- Perforce Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Subversion Cloud: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Subversion Enterprise: Özel fiyatlandırma
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Assembla puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (90+ yorum)
8. Gogs
Gogs, kendi kendine barındırma için tasarlanmış Go tabanlı, açık kaynaklı bir Git sunucusudur. Hem genel hem de gizli depoları kabul eder ve kapsamlı yapılandırma seçeneklerine sahip bir web arayüzü sunar. ⚙️
Benzersiz özellikleri arasında SSH anahtarları ve HTTP kimlik doğrulama desteği ve birden fazla depoyu yönetme yeteneği bulunur.
Yerleşik denetim günlüğü, dönüm noktalarındaki değişiklikleri, izinleri ve sorunları izlemeye yardımcı olurken, entegre wiki dosyalarınızı karşılaştırma ve sözdizimi vurgulama özelliklerine sahiptir.
Platformun depo düzeyinde erişim kontrolü, dosya görüntüleme ve değiştirme izinleri üzerinde tam yetki sağlar. Ayrıca, sorun izleyici, hataları ve dönüm noktalarını izlemek için kapsamlı araçlar sunarak proje yönetimini kolaylaştırır.
Gogs'un en iyi özellikleri
- Windows, Mac, Linux ve ARM ile uyumludur
- Kullanışlı denetim günlükleri
- Dosya karşılaştırması sağlar
- Güçlü görünüm denetimleri
Gogs sınırlamaları
- Raporlar içinde veri arama işlemi biraz zor olabilir
- Bildirim sistemleri bazen güvenilir olmayabilir
Gogs fiyatlandırması
- Bilgi mevcut değil
Gogs puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- AlternativeTo: 4. 6/5 (10'dan az yorum)
9. Helix Core
Takımınızın boyutuna bakılmaksızın, geliştirme işbirliğine odaklanan kurumsal düzeyde bir sürüm oluşturma motoru olan Helix Core dünyasına adım atın. ?
Bu platform, büyük ölçekli ürün geliştirme için karmaşık iş akışlarını basitleştirerek daha hızlı ürün oluşturma sağlar. Helix Core, Mercurial depolarını destekler ve kod, video, büyük ikili dosyalar ve IP'ler gibi dijital varlıklardaki değişiklikleri özenle izler ve yönetir. Ayrıca, birinci sınıf performansı korurken sınırsız ölçeklenebilir.
Platform, mevcut iş akışınız ve araç zincirinizle entegre olur. Git ile iyi çalışır ve API'ler sunar, böylece eklenti olmasa bile herhangi bir araçla bağlayabilirsiniz.
Helix Core'un en iyi özellikleri
- Visual Studio ve Git gibi popüler araçlarla entegrasyonlar
- Mercurial depolarını destekler
- Çevik kurulumda sorunsuz işbirliği
- Geliştirme yaşam döngüsü boyunca uçtan uca izlenebilirlik
Helix Core sınırlamaları
- Birden fazla çalışma alanını yönetmek zor olabilir
- Arayüzü öğrenmesi kolay değildir
Helix Core fiyatlandırması
- 20 kullanıcıya kadar ücretsiz — daha büyük takımlar için fiyatlandırma iletişime geçildiğinde verilir
Helix Core puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
10. Beanstalk
Beanstalk'ın sihirli güçleriyle kodlamada yeni zirvelere ulaşın. ?
Platform, kapsamlı bir iş akışı sağlayarak geliştiricilerin stres yaşamadan kod oluşturmasına, incelemesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bu barındırılan sürüm kontrol hizmeti, SVN ve Git depoları için destek sunar.
Erişim ve IP kısıtlamaları gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra öncelikli destek ve esnek dağıtım seçenekleri arayan yeni kurulan şirketler ve serbest çalışanlar için idealdir.
Beanstalk kod inceleme süreci, erken tartışmaları başlatmak ve dalınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için uzmanlar tarafından tasarlanmıştır, böylece takımınızdan daha fazla girdi ve geri bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, kod inceleme istatistiklerini kontrol ederek, ihtiyaçlarınıza göre her ortam için dağıtım yapılandırmalarını özelleştirebilirsiniz.
Beanstalk'ın en iyi özellikleri
- SVN ve Git barındırma
- Sorunlar ve Tartışmalar aracılığıyla sorunsuz kod incelemesi
- Banka düzeyinde şifreleme
- Heroku, DreamObjects, FTP ve Shell'i destekler
Beanstalk sınırlamaları
- Arayüz iyileştirmelerinden yararlanabilirsiniz
- Rakiplerine kıyasla sınırlı sayıda özellik sunar
Beanstalk fiyatlandırması
- Bronz: Aylık 15 $
- Silver: Aylık 25 $
- Gold: 50 $/ay
- Platinum: 100 $/ay
- Diamond: 200 $/ay
Beanstalk puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4/5 (10'dan az yorum)
Diğer Araçlar
Bitbucket ve alternatifleri sağlam kaynak kodu depolama platformları olarak hizmet verse de, geliştirme çalışmalarınızda başarılı olmak için güvenilir bir işbirliği ve görev yönetimi aracına ihtiyacınız vardır. İstatistiklere göre, yüksek performanslı projelerin %77'si bir proje yönetimi çözümü yardımıyla yürütülmektedir.
Bu nedenle, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip, en iyi proje yönetimi platformlarından biri olan ClickUp'ı sunuyoruz. Özelleştirilebilir Belgeler ve AI ile verileri yönetme özellikleri ve günlük görevler için otomasyon desteği ile aşırı çalışan yazılım takımlarının yükünü hafifletebilir. ✅
ClickUp
ClickUp, takımınızın yazılımları en yüksek hızda teslim etmesini sağlamak için her şeyi sunar! ?
ClickUp Belgeleri'ni kodlama yol haritalarınız, iş yükü planlarınız ve sürüm notlarınız için bir depo olarak kullanın. Ürün gereksinimlerini ve geri bildirimleri depolayın, düzenleyin ve takımınızla paylaşın ve DevOps ve CI/CD ardışık düzeninizi hassas bir şekilde kolaylaştırın. Belgeler, kolay arama için gerçek zamanlı düzenleme ve akıllı kategorizasyonu destekler.
Hiyerarşi tabanlı kontrollerle, kayıtlarınızı gizli tutmak için izinleri yönetebilirsiniz; paylaşılabilir bir bağlantı kullanarak seçtiğiniz ekip üyelerine erişim izni verebilirsiniz. ClickUp bulutta kullanılabilir, böylece ister ofiste ister evde olun, kodlama ve dağıtım planları üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. ?
ClickUp ile istikrarlı ve iyi bağlantılı bir yazılım takımı oluşturun!
ClickUp Software Teams Suite, işlevler arası takım arkadaşlarının dağıtılmış geliştirme işlerini birleştirmek için tasarlanmıştır. Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtaları kullanarak ürün takımlarıyla işbirliği yapın ve kolayca beyin fırtınası yaparak üretimi hızlandırın.
Platform, işlerinizi hızlandırmak için şablonlar sunar; ürün yönetimi ve çevik şablonlarla tüm kodlama projelerini en yüksek hızda tamamlayın. Sprint birikimlerini yönetmekte zorlanıyor musunuz?
ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, kusurların genel bir görünümünü oluşturarak, bildirilen hataları toplayarak ve ürün sınırlamalarını olası çözümlerle birlikte bir araya getirerek iş akışınızı kolaylaştırabilir. ?
Yazılım takımlarının hataları bildirmesi, kodu incelemesi ve özellik isteklerini yönetmesi için formları da kullanabilirsiniz. Zaman takibi ve raporlama araçları içeren ClickUp Gösterge Panelleri ile geliştirme takımlarınızın işlerini takip edin.
Platformun yerel AI içerik oluşturma yetenekleri, iş yapma şeklinizi değiştirebilir. ClickUp AI ile hazır komut istemleri sayesinde geliştirme stratejilerinizi ve dokümantasyon süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.
Kod inceleme ve test sürecini optimize etmek için ürün fikirleri, dağıtım zaman çizelgeleri, teknik belgeler ve hatta yol haritaları oluşturun. AI aracı, herhangi bir ürün veya sistem için test senaryoları üzerinde beyin fırtınası yapmanıza da yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken, veritabanınızla ilgili bilgileri girmek; araç, veri modelinizi temsil eden bir şema oluşturur.
ClickUp entegrasyonlarıyla geliştirme yolculuğunuzu sorunsuz hale getirin. GitLab, GitHub ve Bitbucket ile bağlantı kurun veya Slack ve Microsoft Teams entegrasyonlarını kullanarak verimli takım iletişimi sağlayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Merkezi dokümantasyon desteği
- Yazma ve fikir üretme için yüksek eğitimli AI asistanı
- yazılım takımları için özel seçenekler sunan 1.000'den fazla şablon
- Zaman kazanmak için görev otomasyonu
- Burndown ve burnup grafikleriyle ilerleme izleme
- Sorunsuz hata ve sorun izleme
- İşbirliğine dayalı beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtalar
- liste, Kanban panosu, Gantt grafiği ve Sohbet görünümü dahil 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp görünümü
- 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar
- Sprintler ve zaman takibi için bileşenlere sahip ClickUp Gösterge Panelleri
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama henüz tüm özelliklere sahip değildir
- Özelliklerin bolluğu başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
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Bitbucket'a yetişmek zor olabilir, ancak en iyi 10 Bitbucket alternatifimiz bu işi yapmak için gerekli tüm donanıma sahiptir. İdeal aracınızı bulduğunuzda, ClickUp'ı deneyin!
Bu hepsi bir arada çözüm, kod yönetimi görevlerinizi benzersiz bir şekilde kolaylaştırarak takımınızın her zaman odaklanmış ve verimli olmasını sağlar! ❤️?