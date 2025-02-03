Kaynak Kodu Yönetimi Yeniden Tanımlandı: 2025'te 10 Harika Bitbucket Alternatifi

Onarılamaz kodlama hatalarının ardından ortaya çıkan paniği tarif edecek kelimeler yoktur. Aslında, birçok kodlayıcı için bir kod bloğunu yanlışlıkla silmek en kötü kabuslarından biridir. ?

Neyse ki, kod depoları, güvenli kod barındırma ve sürüm kontrolü seçenekleri sayesinde işinizin bütünlüğünü korumak için oyunun kurallarını değiştirmiştir.

Bitbucket, sürüm kontrolü için popüler bir web tabanlı depo barındırma hizmetidir ve kaynak kod geliştiricilere ve özellikle gizli ve özel kodları işleyen işletmelere hitap eder.

Bir dizi özelliğe sahip olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle alternatif bir ürün isteyebilirsiniz. Örneğin, daha güvenli bir gösterge paneli arıyor olabilirsiniz veya belki de kanarya dağıtımları ve özellik bayrakları için yerel desteğe ihtiyacınız vardır.

Piyasada şu anda mevcut olan en iyi 10 Bitbucket alternatifi listesini özenle hazırladık. Bitbucket'ın eksikliklerini gideren ve kodlama ve yazılım geliştirme ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde uyumlu ideal aracınızı bulmak için mini incelemelerimizi keşfedin.

Bitbucket nedir ve nasıl işler?

Bitbucket, kod depolama, yönetim ve sürüm kontrolünü basitleştiren ölçeklenebilir, bulut tabanlı bir kod deposu platformudur. Git depolarını denetlemek için merkezi bir hub görevi görür ve yazılım geliştirme takımlarının kodlara verimli bir şekilde katkıda bulunmasını, kodları başlatmasını, test etmesini ve dağıtmasını sağlar. ?‍?

Geliştiriciler, katkıda bulunanlar tarafından yapılan değişiklikleri izlemek, incelemek ve onaylamak ve gerekirse önceki sürümlere geri dönmek için Bitbucket gibi depoları kullanır. Bu araçlar, yalnızca kodu değil, aynı zamanda belgeler, testler ve komut dosyaları gibi ilgili varlıkları da depolayarak çalışır ve daha organize iş akışları aracılığıyla takım işbirliğini kolaylaştırır.

Genel olarak, depolar şu şekilde barındırılabilir:

Yerel olarak bir sunucuda Ağa bağlı depolama (NAS) üzerinde Bulutta uzaktan (Bitbucket'ta olduğu gibi)

Bir Bitbucket alternatifinde aranması gereken özellikler

İyi bir Bitbucket alternatifi ideal olarak aşağıdaki anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Git ve Mercurial desteği: Git ve Mercurial sürüm kontrol sistemlerini (VCS) desteklemeli ve kullanıcılara seçim esnekliği sağlamalıdır Dal stratejileri: Alternatifin, ana kod tabanından bağımsız iş hatları oluşturmak için dal stratejilerini destekleyip desteklemediğini görün Çekme talepleri: Kod incelemesi, tartışmalar ve takım üyeleri arasında işbirliğini mümkün kılan sağlam bir çekme talebi sistemi sunmalıdır CI/CD ardışık düzeni: Kod oluşturma, test etme ve teslimat süreçlerini otomatikleştirmek için yerleşik bir CI/CD (sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım) ardışık düzeni arayın Erişim kontrolü: Depolarınıza erişimi izin verme ve kısıtlama, veri güvenliğini sağlama gibi özellikleri içermelidir Entegrasyonlar: Hata ve Hata ve sorun izleme sistemleri ve proje yönetimi araçları gibi araç ve hizmetlerle istenen entegrasyonlar, yazılım geliştirme iş akışlarını kolaylaştırır

kaynak Kodu İhtiyaçlarınız için En İyi 10 Bitbucket Alternatifi

Güvenli kod depolama ve takımınızla sorunsuz işbirliği sağlayan en iyi 10 Bitbucket alternatifini içeren seçimimizi sunuyoruz. Hadi bir göz atalım! ?

1. GitHub

GitHub, dünya çapında 100 milyon depo ve 40 milyon kullanıcıyla kaynak kodu barındırma ve Git sürüm kontrolü için en iyi merkezidir. ?

Platform, geliştiriciler için gizli ve genel depolar sunarak depo yönetimi, kod incelemeleri, hata izleme, çekme talepleri ve Markdown desteği ile satır içi düzenleme seçenekleri sunar. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği sayesinde dosyalarınızı yetkisiz erişimden koruyabilirsiniz.

Yazılım öncelikle genel kodlara odaklanır ve Ruby ve Erlang dil modellerinde yazılmıştır, geliştiricilere çok yönlülük sağlar. Ayrıca Windows ve Mac için masaüstü istemcileri, popüler uygulamalarla sorunsuz entegrasyon ve Git ve SVN (kısmi) desteği sunarak hem kişisel hem de iş geliştirme projeleri için uygun hale getirir.

GitHub'ın en iyi özellikleri

200'den fazla programlama dilini destekler

Git desteği sunar

İki faktörlü kimlik doğrulama

Çok sayıda açık kaynak projesine ev sahipliği yapar

Sistematik kod inceleme seçenekleri

GitHub sınırlamaları

Kod arama ve karşılaştırma işlevleri iyileştirilebilir

Diğer araçlarla entegrasyon zor olabilir

GitHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 3,67 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,25 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GitHub derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

2. GitLab

GitLab, işbirliği yapma ve yazılım geliştirme şeklinizi değiştirir. Git üzerine kurulu bu açık kaynaklı web arayüzü kendi kaynak kontrol sistemini kullanır ve tek bir uygulama üzerinden çalışır, tüm geliştirme süreci boyunca takımlara yardımcı olur ve döngü süresini önemli ölçüde azaltır.

Platform, geliştirme sürecinde maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur ve geliştiricilerin verimliliğini artırır. Ayrıca, konteyner ve bağımlılık taraması, lisans uyumluluk kontrolleri ve gizli bilgi algılama gibi yerel güvenlik özelliklerine sahip kapsamlı bir DevOps hizmeti sunar. ?

Ayrıca GitLab, kendi kendini yöneten, şirket içi ve bulut tabanlı SaaS dahil olmak üzere çok yönlü dağıtım seçeneklerine sahiptir. Sonuç? Dağıtım modelleri arasında özellik tutarlılığını sağlayarak, işlevselliği korurken müşteriler için geçişleri basitleştirebilirsiniz.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Yerleşik CI/CD çerçevesi

İş organizasyonu için Kanban panoları

Hız ve güvenlik için DevSecOps araçları

Ş Akışı otomasyonu için AI kodlama aracı

Açık kaynak projeler için dağıtım esnekliği

Gitlab Buddy, kullanışlı bir Chrome uzantısı

GitLab sınırlamaları

CI/CD için daha fazla UI özelliği kullanılabilir

Yükseltme, önemli miktarda özelleştirme gerektirebilir

GitLab fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 29 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GitLab puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Sourcetree

Atlassian'ın Sourcetree'si, kodunuzla etkileşimleri kolaylaştıran ve sezgisel görselleştirmeler aracılığıyla depo yönetimini geliştiren bir Git masaüstü müşterisidir. Kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlara hitap ederken deneyimli kullanıcılara verimliliği artıran özellikler sunar.

Platform, zengin dallanma diyagramları sayesinde takım güncellemelerini kolayca senkronize etmenizi sağlar. Dalları arasında seçim yapabilir, değişiklik setlerini inceleyebilir ve kodu kolaylıkla saklayabilirsiniz. ?

Git Büyük Dosya Desteği sayesinde, takımlar önemli veri varlıklarını merkezi bir konumdan kolayca izleyebilir. Sourcetree ayrıca karmaşık dağıtılmış sürüm kontrol görevlerini basitleştirerek daha büyük projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Sourcetree'nin en iyi özellikleri

Windows ve Mac ile uyumlu

Ayrıntılı dal diyagramları

Git ve Mercurial ile çalışır

Commit noktalarından yerel arama

Büyük dosyaları destekler

Sourcetree sınırlamaları

Ara sıra gecikme olabilir

Yeni geliştiriciler için önemli bir öğrenme eğrisi

Sourcetree fiyatlandırması

Ücretsiz

Sourcetree puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

4. Phabricator

Phabricator'ın çok yönlü araç seti, yazılım geliştirme, sprint yönetimi, kod barındırma ve kapsamlı kod incelemesini kapsar. Mercurial ve SVN depoları için tam destek sunan bu çözüm, ölçeklenebilir ve yüksek hızlıdır. Phabricator tamamen açık kaynaklıdır, bu da onu Bitbucket'ın kurumsal odaklı yaklaşımından ayırır.

Phabricator içinde, Differential kullanarak kod incelemelerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilir, depoları yerel olarak barındırabilir ve harici olarak barındırılan depoları takip edebilirsiniz. Dahili sohbet kanalları aracılığıyla sürekli entegrasyon süreçlerini geliştirin. ?

Platform, Herald aracılığıyla kaynak kodu denetimi ile işlevselliğini genişleterek denetimleri başlatmanıza ve hataları izlemenize olanak tanır. Ayrıca, özel görev formları ve delege görev yönetimi ile hataları gidermede esneklik sağlar.

Phabricator'ın en iyi özellikleri

Phabricator ile etkileşime giren komut dosyaları yazmak için API

Metin oluşturma ve çakışma çözümü için bir belge wiki barındırır

Git, Mercurial ve SVN'yi destekler

Kaynak kodu denetimleri

Kolay iletişim için sohbet kanalı

Phabricator sınırlamaları

Belirli iş ihtiyaçlarını karşılamada zorluk

Yeni kullanıcılar için gezinmesi biraz kafa karıştırıcı

Phabricator fiyatlandırması

Ücretsiz

Phabricator puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)

5. Azure DevOps Sunucusu

Azure DevOps Server'ın entegre araçlarıyla kod paylaşımını, iş izlemeyi ve yazılım teslimini kolaylaştırın. Mükemmel bir entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak hizmet verebilen kurumsal düzeyde bir Microsoft sunucusudur. ?

Geliştiricilerin işlerini planlamasına, kod geliştirme üzerinde işbirliği yapmasına ve uygulamaları oluşturmasına veya dağıtmasına olanak tanır ve aşağıdaki gibi araçları içerir:

Azure Repos: Kaynak kodu kontrolü için bulutta barındırılan gizli Git depoları sunar Azure Pipelines: Çeşitli diller, platformlar ve bulut ortamlarında CI/CD'yi uygular Azure Panoları: İş planlama ve izleme, Scrum, Kanban ve kod hatası yönetimi için İş planlama ve izleme, Scrum, Kanban ve kod hatası yönetimi için çevik araçlara sahiptir Azure Test Planları: Sürekli ve manuel/keşif amaçlı testler dahil olmak üzere Sürekli ve manuel/keşif amaçlı testler dahil olmak üzere uygulama testi için araçlar sağlar Azure Artifacts: Kamuya açık veya gizli kaynaklardan paket paylaşımını mümkün kılar, boru hattınıza kolayca entegre edilebilir

Şirket içinde barındırılan Azure DevOps Server, proje boyutundan bağımsız olarak işlevler arası takım çalışmasını kolaylaştırır. Takımınız, özelleştirilebilir gösterge panelleri, yerleşik wiki'ler ve yapılandırılabilir bildirimler gibi işbirliği araçlarını çok sevecektir.

Azure DevOps Server'ın en iyi özellikleri

GitHub Enterprise Server ile entegre olur

İşbirliğine dayalı bir çalışma kültürünü teşvik eder

Excel, Kod Arama ve Belirteçleri Değiştir gibi uzantılarla iyi çalışır

Takım temel sürüm kontrolü

Sürekli entegrasyon

Azure DevOps Server sınırlamaları

Backlog öğelerini işlemek için biraz daha zor bir öğrenme eğrisi

Sınırlı gösterge paneli özellikleri

Azure DevOps Server fiyatlandırması

Temel Plan : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Temel + Test Planı: Kullanıcı başına aylık 52 ABD doları

Azure DevOps Server derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Gitea

Gitea, Git hizmetleri dünyasında pratik bir mücevherdir. Go programlama diliyle oluşturulmuş, hafif ve kullanıcı dostu bir yazılımdır ve MIT lisansı altında yayınlanmasının avantajına sahiptir. ?

Bu açık kaynak platformunun temel amacı, kullanıcılara kendi kendine barındırılan bir Git hizmeti kurmak için hızlı ve basit bir yol sunmaktır. Depo oluşturma, kod dosyası yönetimi ve dal işleme için kod barındırma hizmetini kullanın. Çekme Talebi ve AGit iş akışları aracılığıyla kodları zahmetsizce inceleyin ve Kanban panoları aracılığıyla projeleri yönetin.

Gitea, Go'yu destekleyen tüm platformlarla uyumludur. Ayrıca, kolay kurulum ve minimum sistem gereksinimleri ile birçok rakibinden ayrılır.

Gitea'nın en iyi özellikleri

Başlıca işletim sistemleriyle uyumludur (Windows, macOS ve Linux)

PowerPC, ARM ve i386 gibi işlemcilerde iyi çalışır

Hafif ve gezinmesi kolay arayüz

Cargo, Chef ve Conan gibi 20'den fazla paket yöneticisini destekler

SQLite, MySQL ve PostgreSQL gibi veritabanlarıyla entegrasyon

Gitea sınırlamaları

Yedekleme ve geri yükleme işlevselliği iyileştirilebilir

Açık kaynak projeleri için diğer yazılımlara kıyasla başlangıçta genellikle zorluklar yaşanır

Gitea fiyatlandırması

İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Gitea puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10+ yorum)

AlternativeTo: 4. 4/5 (10'dan az yorum)

7. Assembla

Assembla, güvenli bir proje işbirliği ve sürüm kontrol platformu olarak öne çıkıyor. Git, Apache Subversion ve Perforce depolarını tek bir platformda bulutta güvenli bir şekilde barındırır.

Platformun sürüm kontrol sistemi, geliştirme takımlarına HIPAA, PCI, SOC2 ve GDPR gibi uyumluluk standartlarında yardımcı olur. Kaynak kodunuzu ve açık kaynak projelerinizi yöneten birleşik bir gösterge paneli içinde uyumluluğu kolayca yönetin.

Assembla, listemizdeki NextGen SVN sunan tek platform olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Ayrıca, mobil, masaüstü ve web uygulamaları üzerinden sorunsuz bir şekilde erişilebilen kod arama, kilitleme ve birleştirme isteği fonksiyonları gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirir.

Tüm bunlar SOC2 çerçevesinin güvenli sınırları içinde sunulur. ?

Assembla'nın en iyi özellikleri

NextGen SVN desteği

GitHub, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegre olur

Gelişmiş dal koruması ve IP beyaz listesi

Hızlı performans

Küresel ölçeklenebilirlik

Assembla sınırlamaları

Kayıt olma süreci, bazı yazılım geliştirme takımları için zaman zaman zorluklar yaratabilir

Çok sayıda projenin bulunduğu bir ortam için yapılandırması zor

Assembla fiyatlandırması

Perforce Cloud : 52,25 $/ay kullanıcı başına

Perforce Enterprise : Özel fiyatlandırma

Subversion Cloud : Kullanıcı başına aylık 19 $

Subversion Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Assembla puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (90+ yorum)

8. Gogs

Gogs, kendi kendine barındırma için tasarlanmış Go tabanlı, açık kaynaklı bir Git sunucusudur. Hem genel hem de gizli depoları kabul eder ve kapsamlı yapılandırma seçeneklerine sahip bir web arayüzü sunar. ⚙️

Benzersiz özellikleri arasında SSH anahtarları ve HTTP kimlik doğrulama desteği ve birden fazla depoyu yönetme yeteneği bulunur.

Yerleşik denetim günlüğü, dönüm noktalarındaki değişiklikleri, izinleri ve sorunları izlemeye yardımcı olurken, entegre wiki dosyalarınızı karşılaştırma ve sözdizimi vurgulama özelliklerine sahiptir.

Platformun depo düzeyinde erişim kontrolü, dosya görüntüleme ve değiştirme izinleri üzerinde tam yetki sağlar. Ayrıca, sorun izleyici, hataları ve dönüm noktalarını izlemek için kapsamlı araçlar sunarak proje yönetimini kolaylaştırır.

Gogs'un en iyi özellikleri

Windows, Mac, Linux ve ARM ile uyumludur

Kullanışlı denetim günlükleri

Dosya karşılaştırması sağlar

Güçlü görünüm denetimleri

Gogs sınırlamaları

Raporlar içinde veri arama işlemi biraz zor olabilir

Bildirim sistemleri bazen güvenilir olmayabilir

Gogs fiyatlandırması

Bilgi mevcut değil

Gogs puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (10+ yorum)

AlternativeTo: 4. 6/5 (10'dan az yorum)

9. Helix Core

Takımınızın boyutuna bakılmaksızın, geliştirme işbirliğine odaklanan kurumsal düzeyde bir sürüm oluşturma motoru olan Helix Core dünyasına adım atın. ?

Bu platform, büyük ölçekli ürün geliştirme için karmaşık iş akışlarını basitleştirerek daha hızlı ürün oluşturma sağlar. Helix Core, Mercurial depolarını destekler ve kod, video, büyük ikili dosyalar ve IP'ler gibi dijital varlıklardaki değişiklikleri özenle izler ve yönetir. Ayrıca, birinci sınıf performansı korurken sınırsız ölçeklenebilir.

Platform, mevcut iş akışınız ve araç zincirinizle entegre olur. Git ile iyi çalışır ve API'ler sunar, böylece eklenti olmasa bile herhangi bir araçla bağlayabilirsiniz.

Helix Core'un en iyi özellikleri

Visual Studio ve Git gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Mercurial depolarını destekler

Çevik kurulumda sorunsuz işbirliği

Geliştirme yaşam döngüsü boyunca uçtan uca izlenebilirlik

Helix Core sınırlamaları

Birden fazla çalışma alanını yönetmek zor olabilir

Arayüzü öğrenmesi kolay değildir

Helix Core fiyatlandırması

20 kullanıcıya kadar ücretsiz — daha büyük takımlar için fiyatlandırma iletişime geçildiğinde verilir

Helix Core puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

10. Beanstalk

Beanstalk'ın sihirli güçleriyle kodlamada yeni zirvelere ulaşın. ?

Platform, kapsamlı bir iş akışı sağlayarak geliştiricilerin stres yaşamadan kod oluşturmasına, incelemesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bu barındırılan sürüm kontrol hizmeti, SVN ve Git depoları için destek sunar.

Erişim ve IP kısıtlamaları gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra öncelikli destek ve esnek dağıtım seçenekleri arayan yeni kurulan şirketler ve serbest çalışanlar için idealdir.

Beanstalk kod inceleme süreci, erken tartışmaları başlatmak ve dalınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için uzmanlar tarafından tasarlanmıştır, böylece takımınızdan daha fazla girdi ve geri bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, kod inceleme istatistiklerini kontrol ederek, ihtiyaçlarınıza göre her ortam için dağıtım yapılandırmalarını özelleştirebilirsiniz.

Beanstalk'ın en iyi özellikleri

SVN ve Git barındırma

Sorunlar ve Tartışmalar aracılığıyla sorunsuz kod incelemesi

Banka düzeyinde şifreleme

Heroku, DreamObjects, FTP ve Shell'i destekler

Beanstalk sınırlamaları

Arayüz iyileştirmelerinden yararlanabilirsiniz

Rakiplerine kıyasla sınırlı sayıda özellik sunar

Beanstalk fiyatlandırması

Bronz : Aylık 15 $

Silver : Aylık 25 $

Gold : 50 $/ay

Platinum : 100 $/ay

Diamond: 200 $/ay

Beanstalk puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4/5 (10'dan az yorum)

Bitbucket ve alternatifleri sağlam kaynak kodu depolama platformları olarak hizmet verse de, geliştirme çalışmalarınızda başarılı olmak için güvenilir bir işbirliği ve görev yönetimi aracına ihtiyacınız vardır. İstatistiklere göre, yüksek performanslı projelerin %77'si bir proje yönetimi çözümü yardımıyla yürütülmektedir.

Bu nedenle, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip, en iyi proje yönetimi platformlarından biri olan ClickUp'ı sunuyoruz. Özelleştirilebilir Belgeler ve AI ile verileri yönetme özellikleri ve günlük görevler için otomasyon desteği ile aşırı çalışan yazılım takımlarının yükünü hafifletebilir. ✅

ClickUp kullanarak herhangi bir projeyi kolaylıkla yönetin, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve ş Akışınızı hızlandırın

ClickUp, takımınızın yazılımları en yüksek hızda teslim etmesini sağlamak için her şeyi sunar! ?

ClickUp Belgeleri'ni kodlama yol haritalarınız, iş yükü planlarınız ve sürüm notlarınız için bir depo olarak kullanın. Ürün gereksinimlerini ve geri bildirimleri depolayın, düzenleyin ve takımınızla paylaşın ve DevOps ve CI/CD ardışık düzeninizi hassas bir şekilde kolaylaştırın. Belgeler, kolay arama için gerçek zamanlı düzenleme ve akıllı kategorizasyonu destekler.

Hiyerarşi tabanlı kontrollerle, kayıtlarınızı gizli tutmak için izinleri yönetebilirsiniz; paylaşılabilir bir bağlantı kullanarak seçtiğiniz ekip üyelerine erişim izni verebilirsiniz. ClickUp bulutta kullanılabilir, böylece ister ofiste ister evde olun, kodlama ve dağıtım planları üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. ?

ClickUp ile istikrarlı ve iyi bağlantılı bir yazılım takımı oluşturun!

ClickUp Software Teams Suite, işlevler arası takım arkadaşlarının dağıtılmış geliştirme işlerini birleştirmek için tasarlanmıştır. Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtaları kullanarak ürün takımlarıyla işbirliği yapın ve kolayca beyin fırtınası yaparak üretimi hızlandırın.

Platform, işlerinizi hızlandırmak için şablonlar sunar; ürün yönetimi ve çevik şablonlarla tüm kodlama projelerini en yüksek hızda tamamlayın. Sprint birikimlerini yönetmekte zorlanıyor musunuz?

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, kusurların genel bir görünümünü oluşturarak, bildirilen hataları toplayarak ve ürün sınırlamalarını olası çözümlerle birlikte bir araya getirerek iş akışınızı kolaylaştırabilir. ?

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile hata ve sorun izlemeyi optimize edin

Yazılım takımlarının hataları bildirmesi, kodu incelemesi ve özellik isteklerini yönetmesi için formları da kullanabilirsiniz. Zaman takibi ve raporlama araçları içeren ClickUp Gösterge Panelleri ile geliştirme takımlarınızın işlerini takip edin.

Platformun yerel AI içerik oluşturma yetenekleri, iş yapma şeklinizi değiştirebilir. ClickUp AI ile hazır komut istemleri sayesinde geliştirme stratejilerinizi ve dokümantasyon süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Kod inceleme ve test sürecini optimize etmek için ürün fikirleri, dağıtım zaman çizelgeleri, teknik belgeler ve hatta yol haritaları oluşturun. AI aracı, herhangi bir ürün veya sistem için test senaryoları üzerinde beyin fırtınası yapmanıza da yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken, veritabanınızla ilgili bilgileri girmek; araç, veri modelinizi temsil eden bir şema oluşturur.

ClickUp entegrasyonlarıyla geliştirme yolculuğunuzu sorunsuz hale getirin. GitLab, GitHub ve Bitbucket ile bağlantı kurun veya Slack ve Microsoft Teams entegrasyonlarını kullanarak verimli takım iletişimi sağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz tüm özelliklere sahip değildir

Özelliklerin bolluğu başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

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Bitbucket'a yetişmek zor olabilir, ancak en iyi 10 Bitbucket alternatifimiz bu işi yapmak için gerekli tüm donanıma sahiptir. İdeal aracınızı bulduğunuzda, ClickUp'ı deneyin!

Bu hepsi bir arada çözüm, kod yönetimi görevlerinizi benzersiz bir şekilde kolaylaştırarak takımınızın her zaman odaklanmış ve verimli olmasını sağlar! ❤️‍?