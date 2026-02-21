Os 13 melhores softwares de gerenciamento de projetos com portais para clientes em 2026

Gerenciar projetos de clientes exige que você esteja constantemente mudando de contexto.

Uma ferramenta para acompanhamento de tarefas. Outra para compartilhamento de arquivos. Cronogramas em uma planilha. Atualizações por e-mail. Cada projeto fica fragmentado, e a comunicação com o cliente se torna um trabalho à parte. Você está gerenciando o trabalho e as expectativas ao mesmo tempo, sem uma fonte única de informação.

Conheça: ferramentas de gerenciamento de projetos com portais para clientes.

O feedback está ao lado do trabalho. O andamento do projeto é visível em tempo real. Suas equipes internas e partes interessadas externas permanecem em sintonia sem a necessidade de acompanhamentos manuais.

A seguir, apresentamos os melhores portais de clientes entre as ferramentas de gerenciamento de projetos, juntamente com os principais recursos, limitações e preços, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos com portal do cliente?

A escolha certa do portal do cliente depende do grau de envolvimento de outras pessoas em seus projetos, do nível de acesso que você deseja que elas tenham ao longo do processo e de quais estratégias de gestão de clientes se alinham ao seu modelo de entrega.

Os principais fatores a serem avaliados ao procurar um software de portal do cliente com gerenciamento de projetos incluem:

Controles de acesso detalhados: procure permissões baseadas em funções dentro de um portal de cliente seguro que protejam dados confidenciais, ao mesmo tempo permitindo que os clientes acessem tarefas, cronogramas de projetos, arquivos e atualizações de projetos

Visibilidade clara do projeto para os clientes: Pessoas fora de suas equipes internas devem compreender o andamento do projeto rapidamente, por meio de visualizações compartilhadas que simplificam o acompanhamento de tarefas, o acompanhamento de marcos e Pessoas fora de suas equipes internas devem compreender o andamento do projeto rapidamente, por meio de visualizações compartilhadas que simplificam o acompanhamento de tarefas, o acompanhamento de marcos e o gerenciamento das expectativas dos clientes

Colaboração com o cliente em tempo real: Os clientes devem poder comentar, revisar arquivos e responder a perguntas diretamente nos projetos, criando uma verdadeira colaboração e mantendo todos alinhados

IA contextual: os recursos de IA devem funcionar dentro dos seus fluxos de trabalho existentes, ajudando a resumir atualizações, identificar riscos e gerar relatórios prontos para o cliente usando dados reais de vários projetos

Fluxos de trabalho automatizados: A ferramenta deve automatizar etapas repetitivas, como atualizações de status, atribuição de tarefas, lembretes e aprovações para A ferramenta deve automatizar etapas repetitivas, como atualizações de status, atribuição de tarefas, lembretes e aprovações para o gerenciamento de clientes

Painéis de controle com inteligência artificial: Os painéis de controle devem extrair dados em tempo real do acompanhamento de tarefas, cronogramas de projetos e cargas de trabalho para oferecer às equipes internas e aos clientes uma visão alinhada e em tempo real do andamento do projeto

Compartilhamento centralizado de recursos e feedback: O compartilhamento de arquivos, comentários e aprovações deve ocorrer de forma integrada às tarefas, definindo O compartilhamento de arquivos, comentários e aprovações deve ocorrer de forma integrada às tarefas, definindo como armazenar informações do cliente , organizando o feedback e evitando confusão de versões em outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Acompanhamento confiável do tempo e das entregas: Se você cobra por hora ou por marcos, os relatórios devem estar diretamente vinculados às tarefas e a vários projetos de clientes, oferecendo faturamento transparente, recursos precisos de gerenciamento de projetos e melhores relações com os clientes

Visão geral dos softwares de gerenciamento de projetos com portais para clientes

Está com pouco tempo? Aqui está um resumo rápido dos melhores softwares de gerenciamento de projetos com recursos de portal do cliente seguro:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Tarefas com inteligência artificial, IA contextual, chat, painéis de controle, Super Agentes, automações Gerenciamento de equipes completo, com tecnologia de IA e fluxos de trabalho personalizáveis Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas monday.com Painéis personalizados, automações sem código, painéis de controle, várias visualizações, formulários Crie fluxos de trabalho personalizados para equipes com acesso autorizado para clientes Gratuito (2 licenças); Planos pagos a partir de US$ 14/mês por usuário Asana Várias visualizações de projetos, responsabilidade por tarefas, Multi-Homing, Gráfico de Trabalho, mais de 200 integrações Coordenação entre várias equipes com fluxos de trabalho internos e do cliente em paralelo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,99/mês por usuário Teamwork.com Marcação por cliente, fluxos de atividades por arquivo, formulários com a marca da empresa, automações Agências que gerenciam diversos projetos de clientes em regime de contrato de prestação de serviços Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,99/mês por usuário Wrike Portais de clientes integrados, gráficos de Gantt e painéis em tempo real, funções detalhadas, agentes de IA Entrega em grande escala para clientes corporativos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário OneDesk Continuidade entre tickets e tarefas, etapas visíveis para o cliente, mensagens integradas, portais com a marca da empresa Trabalho com clientes que exige muito suporte ou é orientado por tickets Planos pagos a partir de US$ 26,99/mês por usuário Celoxis Painéis de comparação entre orçamento e resultados reais, acompanhamento da rentabilidade, admissão de projetos com base em KPIs, gráficos de capacidade Projetos de clientes com orçamento limitado e alto risco Planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Notion Tarefas e projetos interligados, hubs de clientes, automações simples, pesquisa com IA Criando um único centro de comando voltado para o cliente Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Trello Quadros Kanban visuais, Power-Ups, compartilhamento no nível do quadro, integrações Visibilidade simples e sem complicações para o cliente Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Bonsai Portais de clientes, listas de tarefas, contratos, faturas, identidade visual Freelancers e pequenas equipes de serviços Planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Dock Portais com marca branca, integrações, análises de engajamento, tarefas guiadas Integração personalizada e portais para clientes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 350/mês por usuário FuseBase Salas de negociação, publicação de documentos, agentes de IA, acompanhamento de atividades Projetos com grande volume de documentos, no estilo de salas de negociação Planos pagos a partir de US$ 39/mês por usuário Smartsheet Planilhas no estilo de planilhas de cálculo, painéis de controle para clientes, permissões controladas, resumos com IA Relatórios para clientes em planilhas Planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os melhores softwares de gerenciamento de projetos com portais para clientes

E agora, vamos conhecer as ferramentas que facilitam o gerenciamento de projetos voltado para o cliente, especialmente quando você está gerenciando vários projetos e clientes simultaneamente.

1. ClickUp (Melhor espaço de trabalho personalizável para colaboração com clientes e gerenciamento de projetos)

A maioria dos portais do cliente mostra o andamento do projeto, mas não participa do trabalho em si.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, trata o acesso do cliente como uma extensão integrada do seu sistema de entrega, e não como uma janela separada.

Em vez de exportar painéis ou copiar e colar atualizações, o ClickUp permite que os clientes participem do trabalho onde ele realmente acontece, com permissões que controlam o que eles veem e fazem, sem expor a complexidade interna.

Veja como o ClickUp apoia os fluxos de trabalho dos clientes de uma forma que parece natural tanto para as equipes internas quanto para as partes interessadas externas.

Crie portais de clientes estruturados e com permissões, sem expor a complexidade interna

Use a Visualização em Lista no ClickUp para criar um portal do cliente intuitivo e de fácil visualização

O ClickUp permite que você convide clientes como Convidados com permissões detalhadas e baseadas em funções. Você pode controlar a visibilidade até o nível de Espaço, Pasta, Lista ou até mesmo de tarefa individual. Notas internas, dados financeiros e planejamentos paralelos permanecem privados, enquanto entregas, marcos e aprovações ficam visíveis.

As equipes costumam criar espaços ou pastas dedicados aos clientes que incluem:

Visualizações de tarefas em tempo real filtradas para visibilidade do cliente

Visualizações de linha do tempo ou Gantt para acompanhamento de marcos

Documentos integrados para briefings, integração de novos clientes ou resumos de status

Campos de aprovação e fluxos de trabalho estruturados para feedback

Em vez de enviar aos clientes painéis estáticos ou PDFs exportados, você lhes dá acesso controlado à verdadeira fonte de informação.

Use painéis em tempo real para obter visibilidade do cliente e acompanhar o andamento do projeto

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão geral visual e em tempo real dos projetos dos clientes em todos os níveis. Isso inclui entregas individuais, portfólios com vários projetos ou desempenho em toda a conta.

Como os painéis refletem dados de execução em tempo real, não há necessidade de recriar manualmente relatórios de status todas as semanas. Os clientes acompanham o progresso à medida que ele ocorre, e as equipes internas gastam menos tempo transformando o trabalho em apresentações.

Com os AI Cards integrados aos painéis, você também pode gerar resumos narrativos que explicam tendências, riscos e obstáculos em linguagem simples, com base em dados reais do projeto.

Os painéis do ClickUp com cartões de IA facilitam a compilação de atualizações para os clientes

Facilite a entrega aos clientes com IA contextual

A IA contextual integrada do ClickUp foi projetada para operar dentro dos fluxos de trabalho dos seus clientes.

O ClickUp Brain compreende toda a estrutura do seu espaço de trabalho, incluindo tarefas, documentos, comentários, cronogramas, entregas, responsáveis, dependências, etc. Cada resumo, atualização ou recomendação é baseado no trabalho do cliente.

Em vez de reunir manualmente atualizações de tarefas, e-mails e painéis, faça perguntas práticas e focadas na entrega à IA e obtenha respostas instantâneas. Por exemplo:

“Gere uma atualização semanal para esta conta.”

“Resuma os riscos em aberto para o Cliente A.”

“O que está impedindo o marco de lançamento do terceiro trimestre?”

O ClickUp Brain irá então coletar dados de todo o espaço de trabalho para gerar resumos prontos para o cliente, identificar riscos antecipadamente e destacar prioridades com base no andamento real do projeto.

Além disso, a Pesquisa Empresarial do ClickUp foi desenvolvida para equipes que trabalham com várias ferramentas diariamente. Não é preciso alternar entre aplicativos para encontrar arquivos, mensagens ou atualizações. Pesquise tudo a partir de uma única barra de pesquisa dentro do ClickUp.

Digite uma palavra-chave e a Pesquisa do ClickUp Enterprise exibirá os resultados mais relevantes das tarefas, subtarefas, comentários, documentos, anexos e aplicativos conectados do ClickUp, como Google Drive, GitHub, Jira, etc.

A pesquisa é sensível ao contexto, portanto, mostra os arquivos, tickets ou links mais relevantes com base no que você está trabalhando.

Use a Pesquisa Corporativa para encontrar respostas instantaneamente em ferramentas, tarefas e conversas

Use agentes de IA para automatizar relatórios para clientes e comunicações recorrentes

É nesse ponto que a abordagem do ClickUp se diferencia de outros portais. Os Super Agentes do ClickUp podem ser configurados para dar suporte aos fluxos de trabalho dos clientes sem a necessidade de supervisão humana.

Por exemplo, um Agente de Relatórios do Cliente pode monitorar projetos específicos ou Espaços do cliente e gerar automaticamente:

Resumos semanais de status em um documento bem elaborado

Destaque as principais alterações ou itens em atraso

Alertas de risco com base em dependências ou tarefas atrasadas

E-mails prontos para o cliente ou atualizações por chat

Como os agentes trabalham no mesmo espaço de trabalho onde as tarefas estão, eles nunca perdem o contexto. Eles respeitam as permissões, entendem seus status e podem consultar marcos, campos personalizados e cronogramas sem integração manual. Assim, você não envia aos clientes apenas uma visão estática do seu trabalho; o sistema prepara e entrega uma atualização em tempo real para você.

Para saber mais sobre o Super Agents para gerenciamento de projetos, assista a este vídeo 👇

Reduza o trabalho rotineiro com a automação

As automações do ClickUp reduzem a necessidade de impulsionar manualmente o trabalho dos clientes. Você não precisa atribuir tarefas manualmente, atualizar status ou correr atrás de aprovações e acompanhamentos. Tudo o que você precisa fazer é definir regras simples que mantêm o andamento do projeto automaticamente.

Aciona ações com base em alterações em tempo real, como status da tarefa, prioridade, responsável, prazo ou aprovações do cliente dentro do seu portal.

Use as automações sem código do ClickUp para garantir que os processos sejam executados de forma consistente em segundo plano

Mantenha a comunicação sobre projetos e com os clientes em contexto usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat mantém as conversas com os clientes e as discussões internas exatamente onde o trabalho acontece.

Não fica disperso em cadeias de e-mails, aplicativos de mensagens ou ferramentas de terceiros isoladas. Conversas, decisões e caminhos de decisão para ação permanecem unificados. Isso significa:

O contexto permanece intacto: as conversas permanecem vinculadas à tarefa ou ao resultado final a que se referem

Os clientes veem atualizações relevantes: quando têm as permissões adequadas, os clientes podem participar diretamente, reduzindo as trocas de mensagens por meio de aplicativos de chat externos

Chega de procurar no histórico: todas as mensagens, links ou esclarecimentos permanecem pesquisáveis com contexto, sem ficarem enterrados em uma caixa de entrada separada

Compartilhe atualizações instantâneas com publicações no Chat do ClickUp

O ClickUp Chat também oferece suporte a mídia avançada — GIFs, envio de arquivos, incorporações, respostas em threads e reações —, tornando a colaboração entre departamentos ou entre clientes e fornecedores totalmente integrada.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser um pouco assustadora para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018, e ele é incrivelmente flexível para gerenciar tanto fluxos de trabalho internos quanto projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Calendário, etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas por semana. Além disso, suas frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018, e ele é incrivelmente flexível para gerenciar tanto fluxos de trabalho internos quanto projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Calendário, etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas por semana. Além disso, suas frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

2. monday.com (Ideal para equipes que precisam de uma colaboração com clientes flexível e controlada por permissões)

O monday.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos personalizável e baseada na nuvem que permite criar fluxos de trabalho, acompanhar tarefas e desenvolver aplicativos simples sem precisar programar.

Você pode convidar clientes como “Convidados” para quadros específicos, para que eles vejam apenas o que é relevante para eles. Seu planejamento interno, notas privadas e outros projetos permanecem totalmente ocultos. Essa configuração funciona como um exemplo de portal de cliente simplificado, oferecendo aos clientes visibilidade controlada sobre os resultados esperados, enquanto os fluxos de trabalho internos permanecem protegidos.

Ao contrário das visualizações somente leitura, os usuários convidados também podem receber permissão para comentar tarefas, enviar arquivos e alterar status (como Aprovado ou Precisa de feedback).

Além disso, você pode analisar o feedback dos clientes para avaliar o sentimento, ajudando a identificar insatisfações antecipadamente ou a detectar projetos que possam estar em risco com base no histórico de velocidade da equipe, usando os AI Blocks do monday.com. Transforme cada quadro em um sistema de alerta precoce integrado.

Principais recursos do monday.com

Automatize fluxos de trabalho de projetos para encaminhar atualizações, alterações de status e notificações entre equipes usando regras configuráveis

Visualize a capacidade da equipe em tempo real usando o Widget de Carga de Trabalho, que agrega as tarefas atribuídas por responsável e cronograma

Crie formulários de cadastro que mapeiem os campos preenchidos diretamente para as colunas do quadro e gerem novos itens automaticamente

Limitações do monday.com

As automações relacionadas ao controle de tempo são relativamente limitadas, o que pode ser restritivo para equipes nas áreas de faturamento, orçamento e relatórios financeiros

Preços do monday.com

Pessoal: Gratuito

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.760 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Um usuário do G2 diz:

Como gerente de RH em regime de tempo parcial e proprietária de empresa, uso o monday.com há mais de 5 anos, e ele revolucionou a forma como gerencio meu negócio e presto suporte aos meus clientes. Se você deseja otimizar seu processo de recrutamento, gerenciar relacionamentos com clientes ou manter sua equipe alinhada, o monday.com faz tudo isso — e muito mais!

Como gerente de RH em regime de tempo parcial e proprietária de empresa, uso o monday.com há mais de 5 anos, e ele revolucionou a forma como gerencio meu negócio e presto suporte aos meus clientes. Se você deseja otimizar seu processo de recrutamento, gerenciar relacionamentos com clientes ou manter sua equipe alinhada, o monday.com faz tudo isso — e muito mais!

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos participantes da nossa pesquisa utiliza três ou mais ferramentas diariamente, enfrentando a “ proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e movimentado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem falar no desgaste de energia causado pela digitação. O Brain MAX reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre aplicativos, chega de caos — apenas produtividade centralizada e integrada. Veja como. 👇🏼

3. Asana (Ideal para equipes que executam fluxos de trabalho internos e com clientes em paralelo)

via Asana

Se você precisa de uma ferramenta para organizar tarefas, gerenciar projetos e portfólios, acompanhar o progresso e alinhar tudo com metas e OKRs, mantendo os clientes informados, vale a pena dar uma olhada no Asana.

Sua maior vantagem está no Multi-Homing, que permite que a mesma tarefa seja executada em vários projetos simultaneamente. Isso significa que você pode manter um projeto interno para o trabalho preliminar da sua equipe e um projeto separado e finalizado voltado para o cliente, colocando apenas os resultados selecionados na visualização do cliente.

Para reduzir ainda mais o atrito, o AI Studio da Asana ajuda você a capturar, classificar e encaminhar as solicitações recebidas dos clientes. Ele pode resumir o feedback, extrair itens de ação e atribuir tarefas automaticamente, garantindo que as contribuições dos clientes sejam incorporadas ao seu fluxo de entrega sem a necessidade de triagem manual.

Principais recursos do Asana

Alterne entre as visualizações de lista, quadro, linha do tempo e calendário, e aplique campos personalizados para acompanhamento de tarefas e geração de relatórios

Use formulários de projeto para coletar solicitações de clientes e converter envios diretamente em tarefas com campos predefinidos

Monitore o volume de tarefas atribuídas por usuário com a visualização de carga de trabalho e reequilibre as atribuições entre os cronogramas

Limitações do Asana

Recursos avançados de relatórios e gerenciamento de clientes estão restritos a planos de nível superior, o que pode aumentar significativamente o custo por usuário

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 10,99/mês por usuário

Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário do G2 diz:

Gosto de usar os recursos digitais do Asana porque eles me permitem gerenciar meus projetos e fluxos de trabalho de forma eficiente e profissional, facilitando a colaboração e a contribuição profissional de todos os membros da minha equipe para organizar minhas tarefas.

Gosto de usar os recursos digitais do Asana porque eles me permitem gerenciar meus projetos e fluxos de trabalho de forma eficiente e profissional, facilitando a colaboração e a contribuição profissional de todos os membros da minha equipe para organizar minhas tarefas.

👀 Você sabia? Em 2001, foi publicado o Manifesto Ágil, que mudou o gerenciamento de projetos de um planejamento rígido em cascata para uma entrega adaptativa e iterativa. Isso marcou uma transformação cultural, passando de uma burocracia com excesso de documentação para maior colaboração, flexibilidade e entrega contínua.

📚 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Asana

4. Teamwork.com (Ideal para agências que gerenciam muitos clientes com contratos de prestação de serviços)

O Teamwork.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos e recursos. Ele permite que você personalize colunas para destacar as informações mais importantes para cada cliente, seja o status, a prioridade, a fase de faturamento ou o responsável.

Mantenha sua lista de clientes organizada e atualizada editando registros, filtrando por grupos específicos de clientes e designando responsáveis claros para garantir a prestação de contas. As tags no nível do cliente fornecem um contexto útil à primeira vista, facilitando para sua equipe entender quem é quem e o que está em andamento.

Além disso, com o TeamworkAI, você pode analisar dados históricos de projetos para prever as necessidades futuras de recursos e saber com antecedência quando um cliente com contrato de prestação de serviços provavelmente excederá as horas alocadas.

Principais recursos do Teamwork.com

Registre todos os comentários em nível de arquivo, aprovações de clientes e revisões da equipe em um único fluxo de atividades vinculado a cada tarefa ou recurso

Personalize seus formulários de clientes para refletir a identidade da marca da sua empresa, incluindo logotipos, cores e banners

Acionar automações com base nas datas das tarefas para enviar e-mails ou atualizar status para usuários internos e clientes

Limitações do Teamwork.com

A plataforma pode parecer fragmentada, com vários espaços para projetos, planejamento e documentação, aumentando a sobrecarga de navegação e a troca de contexto

Preços do Teamwork.com

Gratuito

Deliver: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teamwork.com

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 910 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork.com?

Um usuário do G2 diz:

Gerenciamos toda a nossa agência de marketing digital (com mais de 25 membros na equipe) com o Teamwork desde que mudamos do Asana há quase dois anos, e não nos arrependemos. Nossos clientes com contratos mensais são registrados como projetos com orçamentos mensais diretamente vinculados aos tempos estimados das tarefas e ao tempo registrado e faturável inserido pela nossa equipe.

Gerenciamos toda a nossa agência de marketing digital (com mais de 25 membros na equipe) com o Teamwork desde que mudamos do Asana há quase dois anos, e não nos arrependemos. Nossos clientes com contratos mensais são registrados como projetos com orçamentos mensais diretamente vinculados aos tempos estimados das tarefas e ao tempo registrado e faturável inserido pela nossa equipe.

⭐ Bônus: Veja aqui como criar uma apresentação vencedora para conquistar os clientes dos seus sonhos.

5. Wrike (Ideal para entrega em grande escala para clientes corporativos)

via Wrike

Está tendo dificuldades para controlar a entrega de projetos em escala empresarial devido a solicitações dispersas, mudanças no escopo e transferências demoradas? O Wrike, uma plataforma de gerenciamento de trabalho com inteligência artificial, pode ajudar.

Você pode padronizar o recebimento de clientes, o escopo e as aprovações em um único fluxo de trabalho. Em vez de esperar por trocas de e-mails ou reuniões, as partes interessadas podem aprovar o trabalho diretamente no Wrike. Essa aprovação pode acionar automaticamente a criação do projeto, cronogramas e atribuições de tarefas.

E se você quiser otimizar a entrega com base na capacidade prevista, obtenha a demanda prevista por meio das integrações do pipeline do Wrike CRM e avalie continuamente a demanda em relação à capacidade disponível por meio de painéis e análises.

Você também pode criar agentes de IA simples e sem código para priorizar ainda mais as filas de trabalho pessoais com base na urgência e nas dependências, gerar subtarefas e alertar os gerentes com notificações oportunas.

Os melhores recursos do Wrike

Ofereça um software de portal do cliente totalmente integrado ao mesmo espaço de trabalho usado pelas equipes internas, permitindo que seus clientes visualizem o andamento do projeto, cronogramas e entregas em tempo real

Compartilhe visões gerais detalhadas dos projetos usando gráficos de Gantt em tempo real, quadros Kanban, visualizações em tabela e painéis que são atualizados automaticamente à medida que o trabalho avança

Aplique funções de acesso detalhadas para definir exatamente o que os clientes podem visualizar, editar, comentar ou enviar

Limitações do Wrike

Cadeias de automação complexas e modelos de permissão geralmente exigem um administrador dedicado para evitar a proliferação de notificações e a interrupção do fluxo de trabalho

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Empresas: US$ 25/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.470 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.860 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um usuário do G2 diz:

O Wrike centraliza o trabalho dos clientes, as aprovações e a responsabilidade pelas tarefas, de modo que nossa equipe de 5 pessoas não precisa ficar procurando por conversas em e-mails e chats. Os painéis e as visualizações da carga de trabalho me dão uma visão em tempo real do andamento do projeto, e as automações eliminam os acompanhamentos repetitivos, permitindo que avancemos mais rapidamente sem aumentar o quadro de funcionários.

O Wrike centraliza o trabalho dos clientes, as aprovações e a responsabilidade pelas tarefas, de modo que nossa equipe de 5 pessoas não precisa ficar procurando por conversas em e-mails e chats. Os painéis e as visualizações da carga de trabalho me dão uma visão em tempo real do andamento do projeto, e as automações eliminam os acompanhamentos repetitivos, permitindo que avancemos mais rapidamente sem aumentar o quadro de funcionários.

🚀 Vantagem do ClickUp: Com o ClickUp Clips, você pode gravar vídeos curtos da tela ou da câmera para explicar os resultados esperados, orientar os clientes sobre as mudanças e mantê-los alinhados de forma assíncrona. Os clientes podem assistir, comentar e responder diretamente no Clip — sem reuniões, longas discussões ou mal-entendidos. Melhore a colaboração de forma assíncrona gravando sua tela ou compartilhando clipes de voz com o ClickUp Clips Isso é especialmente útil em projetos de grande porte, onde um contexto visual rápido muitas vezes substitui vários ciclos de aprovação e mantém o andamento da entrega ao cliente sem atrasar as equipes.

6. OneDesk (Ideal para trabalhos com clientes que exigem muito suporte ou são orientados por tickets)

via OneDesk

O OneDesk é um software de help desk, gerenciamento de projetos e automação de serviços profissionais.

Isso permite que você mostre aos clientes a etapa exata do ciclo de vida de suas solicitações. Em vez de um vago “Em andamento”, eles podem ver exatamente em que ponto o trabalho se encontra, seja na fila, em desenvolvimento ou na garantia de qualidade, diretamente na plataforma.

A principal vantagem do OneDesk é a continuidade: o cliente continua a vê-lo como um ticket em seu portal, enquanto sua equipe trabalha nele como uma tarefa em gráficos de Gantt e visualizações de projeto.

Principais recursos do OneDesk

Use as conversas integradas na plataforma para conversas em tempo real, visíveis ao cliente, vinculadas a tickets e tarefas

Ofereça formulários personalizáveis de tickets e solicitações com campos obrigatórios e regras de encaminhamento para capturar e encaminhar as solicitações dos clientes

Personalize a aparência do seu portal com seus logotipos e cores – sem necessidade de programação

Limitações do OneDesk

Os controles de permissão baseados em funções carecem de granularidade, obrigando as equipes a conceder acesso administrativo total para garantir autonomia básica

Preços do OneDesk

Padrão: US$ 26,99/mês por usuário

Enterprise: US$ 31,99/mês por usuário

Compatível com HIPAA: US$ 46,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o OneDesk

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OneDesk?

Um usuário do G2 diz:

O melhor do OneDesk é que temos vários recursos em um só lugar, incluindo ferramentas de gestão de clientes, um helpdesk, ferramentas de gerenciamento de projetos e automação de fluxos de trabalho. Isso nos permite usar um único software para diversos fins.

O melhor do OneDesk é que temos vários recursos em um só lugar, incluindo ferramentas de gestão de clientes, um helpdesk, ferramentas de gerenciamento de projetos e automação de fluxos de trabalho. Isso nos permite usar um único software para diversos fins.

7. Celoxis (Ideal para projetos de clientes com orçamento limitado e de alto risco)

via Celoxis

Se você trabalha em projetos de alto risco, nos quais o cliente precisa acompanhar a saúde financeira (orçamentos, custos e lucros) tanto quanto o cronograma do projeto, experimente o Celoxis.

Você pode fornecer aos clientes uma visão geral do painel comparando os gastos planejados com os gastos reais. Se um projeto estiver 50% concluído em relação ao cronograma, mas já tiver utilizado 80% do orçamento, eles verão isso em tempo real, facilitando conversas antecipadas (e menos dolorosas) sobre o escopo.

Para sua equipe interna, o Celoxis reúne todos os dados do projeto para mostrar quais clientes são lucrativos. A maioria das ferramentas exige uma planilha separada para isso; no Celoxis, isso já vem integrado.

Os melhores recursos do Celoxis

Reúna solicitações de projetos provenientes de e-mails, formulários e envios manuais e classifique-as com base nos KPIs da sua empresa

Acompanhe a capacidade da equipe usando gráficos de carga de trabalho em tempo real que levam em conta turnos, feriados e disponibilidade, com alertas para situações de sobrecarga

Configure alertas automáticos por e-mail para marcos, tarefas e atualizações de projetos, com notificações gerenciadas diretamente no painel

Limitações do Celoxis

A plataforma é conhecida por ter uma curva de aprendizado inicial íngreme, exigindo ampla configuração e disciplina nos processos antes que as equipes percebam um valor consistente

Preços do Celoxis

Core: US$ 10/mês por usuário

Essential: US$ 25/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 45/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Celoxis

G2: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 320 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Celoxis?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Celoxis é a clareza com que ele mostra cronogramas de projetos, cargas de trabalho e dependências, tudo em um só lugar. Ele oferece uma visão real do que está acontecendo em todos os projetos, para que nada passe despercebido. O painel facilita a identificação antecipada de riscos, mantém as equipes alinhadas e permite tomar melhores decisões sem precisar vasculhar planilhas.

O que mais gosto no Celoxis é a clareza com que ele mostra cronogramas de projetos, cargas de trabalho e dependências, tudo em um só lugar. Ele oferece uma visão real do que está acontecendo em todos os projetos, para que nada passe despercebido. O painel facilita a identificação antecipada de riscos, mantém as equipes alinhadas e permite tomar melhores decisões sem precisar vasculhar planilhas.

📚 Leia também: As melhores estratégias para lidar com a gestão de projetos de clientes

8. Notion (Ideal para criar um único centro de comando voltado para o cliente)

via Notion

O Notion é um espaço de trabalho digital completo que você pode usar para debater ideias, planejar roteiros de projetos e acompanhar o trabalho de ponta a ponta.

Basicamente, você pode vincular tarefas a projetos e destacar uma barra de progresso em tempo real no painel do cliente, que calcula automaticamente a conclusão com base nas subtarefas. Isso oferece a todas as partes interessadas uma visão clara e sempre atualizada do andamento do trabalho.

O Notion também oferece automações simples para otimizar tarefas administrativas repetitivas. Por exemplo, você pode designar automaticamente um responsável pela qualidade quando uma tarefa passar para o status “Em revisão” ou notificar um canal específico do Slack no momento em que um projeto for marcado como “Bloqueado”.

Tudo isso pode ser apresentado como um único hub voltado para o cliente, utilizando modelos reutilizáveis de portais do cliente. Você pode incorporar o cronograma do projeto, uma pasta do Google Drive, um vídeo de boas-vindas do Loom e até mesmo as faturas atuais em uma única página.

Com o Notion AI, você pode pesquisar em milhares de páginas para resumir o histórico de um cliente específico ou preencher automaticamente campos do banco de dados a partir de um briefing de projeto. Isso mantém a documentação e a entrega perfeitamente alinhadas, sem a necessidade de síntese manual.

Principais recursos do Notion

Monitore projetos usando bancos de dados flexíveis com propriedades personalizadas e várias visualizações, incluindo tabela, quadro e linha do tempo

Crie documentação colaborativa de projetos, briefings, PRDs e atualizações usando documentos compartilhados que coexistem com os dados do projeto

Publique páginas de projetos e espaços de trabalho voltados para o cliente usando o Notion Sites, com controles de compartilhamento e acesso configuráveis

Limitações do Notion

O desempenho pode ser prejudicado em páginas grandes ou complexas, enquanto o acesso offline limitado pode afetar equipes que trabalham sem conectividade estável

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 9.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.650 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz:

O Notion é, de longe, a melhor ferramenta que já usei para reunir meus projetos, ideias e tarefas em um único espaço prático, sem sobrecarregar nem criar confusão. Os bancos de dados são incrivelmente robustos, e usar as visualizações para obter insights úteis ou criar rapidamente um painel pessoal tem sido inestimável. Também comecei recentemente a experimentar os Agentes de IA, mas até agora eles têm sido úteis e genuinamente empolgantes de usar.

O Notion é, de longe, a melhor ferramenta que já usei para reunir meus projetos, ideias e tarefas em um único espaço prático, sem sobrecarregar nem criar confusão. Os bancos de dados são incrivelmente robustos, e usar as visualizações para obter insights úteis ou criar rapidamente um painel pessoal tem sido inestimável. Também comecei recentemente a experimentar os Agentes de IA, mas até agora eles têm sido úteis e genuinamente empolgantes de usar.

🚀 Vantagem do ClickUp: Enquanto o Notion ajuda você a criar um centro de comando voltado para o cliente, o ClickUp vai um passo além, mantendo a colaboração em tempo real e prática dentro do próprio fluxo de trabalho. Com o ClickUp SyncUps, equipes e clientes podem participar de conversas contextuais em tempo real, diretamente vinculadas a tarefas, documentos ou cronogramas. Não há necessidade de direcionar os clientes a um painel estático ou esperar que atualizações assíncronas sejam lidas. O resultado? Decisões mais rápidas, menos reuniões de acompanhamento e menos acompanhamento manual — porque as discussões, atualizações e próximos passos acontecem no mesmo lugar onde o trabalho está realmente sendo feito. Colaboração em tempo real com os clientes usando o ClickUp SyncUps

9. Trello (Ideal para visibilidade simples e sem complicações para o cliente)

via Trello

Quer organizar suas listas de tarefas, acompanhar prazos e colaborar com equipes em quadros Kanban simples? O Trello, uma ferramenta visual de gerenciamento de trabalho, é útil para isso.

Você pode criar quadros para projetos, listas para etapas (como A Fazer, Em andamento e Concluído) e cartões para tarefas individuais, que podem ser movidos entre as listas à medida que você avança. Todo o sistema foi projetado para ser imediatamente compreensível, mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos.

O Trello não oferece um portal do cliente dedicado pronto para uso. No entanto, você pode usar os Power-Ups, os complementos e integrações do Trello, para implementar automação, permissões e controles de visibilidade.

Isso permite que você mostre apenas cartões ou colunas selecionados aos clientes dentro de um quadro, criando uma visualização leve e intuitiva para o cliente, sem sobrecarregá-lo.

Os melhores recursos do Trello

Compartilhe quadros ou cartões específicos com partes interessadas externas usando Power-Ups de terceiros que geram links seguros e somente para visualização, sem a necessidade de uma conta no Trello

Controle quais projetos são expostos aos clientes, isolando o trabalho em painéis dedicados e limitando a visibilidade externa no nível do painel

Incorpore quadros do Trello ou visualizações de cartões em ferramentas de portal externas ou hubs de clientes, juntamente com documentos, links e outros recursos compartilhados

Limitações do Trello

Relatórios avançados e dependências geralmente exigem complementos pagos ou integrações externas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.880 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.425 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um usuário do G2 diz:

Gosto de usar o Trello para gerenciamento de projetos e tarefas porque ele me ajuda a lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e facilita a revisão. Gosto dos espaços de trabalho e dos recursos de controle de tempo. Gerenciamos vários projetos simultaneamente criando espaços de trabalho separados para cada cliente. Para as diversas tarefas, criamos quadros para gerenciar tudo com facilidade.

Gosto de usar o Trello para gerenciamento de projetos e tarefas porque ele me ajuda a lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e facilita a revisão. Gosto dos espaços de trabalho e dos recursos de controle de tempo. Gerenciamos vários projetos simultaneamente criando espaços de trabalho separados para cada cliente. Para as diversas tarefas, criamos quadros para gerenciar tudo com facilidade.

10. Bonsai (Ideal para freelancers e pequenas equipes de serviços)

via Bonsai

O Bonsai é uma plataforma de gestão empresarial que oferece um hub centralizado para organizar projetos, documentos, contratos e faturas de clientes.

Você pode criar listas de tarefas, aplicar modelos de gerenciamento de clientes, definir prazos e receber lembretes por e-mail, garantindo que a entrega seja ágil e previsível.

Do lado do cliente, você pode personalizar totalmente o portal com seu logotipo, cores e identidade visual, para que cada interação transmita profissionalismo e coesão. Compartilhe links seguros que permitem aos clientes acessar seu portal sem precisar criar uma conta.

Principais recursos do Bonsai

Veja quem está trabalhando em quê e reajuste a programação na hora, com base em relatórios em tempo real sobre carga de trabalho, capacidade e status das tarefas

Compartilhe projetos com permissões configuráveis para clientes, permitindo comentários, revisões e colaboração diretamente nos itens de trabalho

Acompanhe orçamentos, registros de horas e desempenho financeiro à medida que suas equipes registram o trabalho e o andamento das tarefas

Limitações do Bonsai

Os fluxos de trabalho de integração de clientes em propostas, contratos, faturamento e questionários não são totalmente automatizados e, muitas vezes, exigem aprovações manuais

Preços do Bonsai

Básico: US$ 15/mês por usuário

Essentials: US$ 25/mês por usuário

Premium: US$ 39/mês por usuário

Elite: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Bonsai

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bonsai?

Um usuário do G2 diz:

É incrível poder enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas. Uso o Bonsai quase todos os dias para o meu negócio. A equipe de suporte é muito prestativa e responde rapidamente a qualquer problema que eu possa ter encontrado.

É incrível poder enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas. Uso o Bonsai quase todos os dias para o meu negócio. A equipe de suporte é muito prestativa e responde rapidamente a qualquer problema que eu possa ter encontrado.

📚 Leia mais: O processo de integração de clientes em 8 etapas com modelos

11. Dock (Ideal para integração e portais com a marca da empresa)

via Dock

Os planos dos seus projetos estão começando a parecer complicados para os clientes acessarem? O Dock pode ser útil. Seu editor de arrastar e soltar permite personalizar seções, páginas e elementos incorporados do portal para se adequarem à forma como você realmente trabalha com os clientes.

Use os formulários integrados ou incorpore qualquer ferramenta de pesquisa para coletar informações diretamente no fluxo de trabalho. Com o Dock AI, você também pode criar tarefas ricas em contexto, anexando chamadas à ação claras a links, arquivos e vídeos, convertendo recursos estáticos em etapas orientadas para os próximos passos.

Vídeos do Loom, apresentações do Google Slides, formulários do Typeform e arquivos do Figma podem ser inseridos diretamente no portal como widgets interativos dentro de cada seção ou tarefa. O Dock se integra a ferramentas populares de gerenciamento de projetos para clientes, como Asana, ClickUp e Jira.

Aproveite os melhores recursos

Personalize seus portais de clientes com o logotipo, banner, cores da marca e domínio do site da sua empresa para oferecer uma experiência coesa e alinhada à marca

Analise o envolvimento do cliente usando análises no nível do espaço de trabalho, incluindo visualizações, interações e tempo gasto em ativos compartilhados

Compartilhe entregas, recursos e conteúdo incorporado (arquivos, links, painéis, vídeos) em um espaço de trabalho seguro e colaborativo

Limitações do Dock

O configurador de propostas e as ferramentas de design de portais carecem de profundidade para personalização avançada

Preços do Dock

Gratuito

Padrão: US$ 350/mês por usuário

Premium: US$ 750/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Dock

G2: 4,7/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dock?

Um usuário do G2 diz:

O Dock é fácil de usar e intuitivo tanto para nossa equipe interna quanto para os clientes. O suporte por chat integrado é um destaque, sendo acessível, ágil e genuinamente útil sempre que surgem dúvidas. Mais importante ainda, o Dock trouxe estrutura e clareza ao nosso processo de integração, algo que não tínhamos com nossa abordagem anterior baseada em e-mail.

O Dock é fácil de usar e intuitivo tanto para nossa equipe interna quanto para os clientes. O suporte por chat integrado é um destaque, sendo acessível, ágil e genuinamente útil sempre que surgem dúvidas. Mais importante ainda, o Dock trouxe estrutura e clareza ao nosso processo de integração, algo que não tínhamos com nossa abordagem anterior baseada em e-mail.

⭐ Bônus: Aqui está um resumo rápido dos melhores softwares de portal do cliente com recursos de gerenciamento de projetos 👇

👀 Você sabia? A gestão de projetos moderna remonta a Frederick Winslow Taylor, que introduziu a gestão científica no início do século XX. Seu trabalho se concentrava na otimização de fluxos de trabalho, eficiência das tarefas e produtividade da mão de obra. Esses princípios moldaram posteriormente o planejamento estruturado de projetos.

12. FuseBase (Ideal para projetos com grande volume de documentos, no estilo de salas de negociação)

via FuseBase

O FuseBase é uma plataforma de colaboração completa que funciona como uma ponte entre o seu espaço de trabalho interno e a experiência do seu cliente.

Por um lado, você pode redigir e refinar documentos em privacidade com sua equipe, adicionar comentários, acompanhar o tempo faturável e debater ideias livremente. Por outro lado, quando estiver pronto, você pode publicar a mesma página no portal do cliente para que ele veja apenas a versão profissional.

Cada portal pode incluir seu próprio agente de IA, treinado exclusivamente com o conteúdo compartilhado desse cliente. Esses agentes atuam como um concierge 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo a perguntas como “Quando é o próximo marco?” ou “Qual foi o feedback sobre o último projeto?”, utilizando os dados do próprio portal.

O FuseBase também resolve um desafio específico do gerenciamento de projetos: a alternância de contexto. Uma única página na plataforma pode conter um cronograma do projeto (Gantt/Kanban), uma planilha do Google Sheets incorporada, um vídeo explicativo e uma área para upload de arquivos. Ela funciona como uma fonte única de informações para o projeto, substituindo links dispersos e e-mails de status.

Principais recursos do FuseBase

Crie salas de negociação e espaços de projeto dedicados que reúnam discussões, arquivos, contratos e histórico de atividades para cada cliente ou projeto

Configure agentes de IA treinados em conteúdo compartilhado para responder a perguntas, extrair informações e automatizar interações rotineiras no portal

Monitore o uso do espaço de trabalho e a atividade dos clientes com análises integradas, rastreamento de acesso e controles de permissão

Limitações do FuseBase

Foram relatados problemas de desempenho e confiabilidade, com correções de bugs e melhorias solicitadas demorando, às vezes, mais do que o esperado para serem implementadas

Preços do FuseBase

Solo: US$ 39/mês por usuário

Essentials: US$ 99/mês por usuário

Avançado: US$ 332/mês por usuário

Ilimitado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o FuseBase

G2: 4,7/5 (mais de 105 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FuseBase?

Um usuário do G2 diz:

O que considero mais útil é o estilo elegante e o uso dos portais do cliente. É baseado na web e funciona quase como um site personalizado com login. Esse é apenas o portal voltado para o cliente. Ele também possui um backend para administradores e usuários com direitos de acesso detalhados. O backend é um espaço de trabalho para administradores/usuários e equipes. É aqui que você armazena arquivos enviados, adiciona tarefas e até mesmo incorpora conteúdo. Em seguida, você pode optar por vincular esses itens ou exibi-los no portal voltado para o cliente.

O que considero mais útil é o estilo elegante e o uso dos portais do cliente. É baseado na web e funciona quase como um site personalizado com login. Esse é apenas o portal voltado para o cliente. Ele também possui um backend para administradores e usuários com direitos de acesso detalhados. O backend é um espaço de trabalho para administradores/usuários e equipes. É aqui que você armazena arquivos enviados, adiciona tarefas e até mesmo incorpora conteúdo. Em seguida, você pode optar por vincular esses itens ou exibi-los no portal voltado para o cliente.

13. Smartsheet (Ideal para relatórios de clientes em planilhas)

via Smartsheet

O Smartsheet é uma plataforma de gerenciamento de tarefas. Amplamente reconhecido por sua interface semelhante a uma planilha, ele permite não apenas organizar o trabalho, monitorar principais entregas e criar relatórios personalizados, mas também compartilhar dados em tempo real com os clientes sem expor campos internos confidenciais.

Você pode controlar exatamente o que os clientes podem editar. Por exemplo, eles podem atualizar o status de aprovação do cliente ou fazer upload de arquivos, mas não têm permissão para alterar as colunas “Orçamento gasto” ou “Data de vencimento”.

Para facilitar a compreensão do andamento do projeto, você pode criar painéis voltados para o cliente com gráficos e resumos em tempo real. As ferramentas de IA do Smartsheet podem ajudar a gerar visualizações, resumir o status das tarefas e traduzir ou reescrever o conteúdo, para que os clientes tenham clareza sem a necessidade de relatórios manuais.

O Smartsheet se adapta ao fluxo de trabalho da sua equipe, independentemente de você seguir a metodologia Agile, Waterfall ou uma abordagem híbrida.

Principais recursos do Smartsheet

Compartilhe planilhas e relatórios com usuários externos por meio de permissões controladas e acesso baseado em formulários

Use o formulário pré-configurado do Smartsheet para coletar, filtrar, exigir campos essenciais e visualizar quaisquer solicitações de trabalho dos clientes

Configure fluxos de trabalho versáteis com várias ações e condições em diferentes dispositivos e plataformas de comunicação, ou em aplicativos como o Teams e o Slack

Limitações do Smartsheet

Mudanças recentes nas licenças exigem que mais usuários tenham licenças pagas, o que pode aumentar significativamente os custos para empresas nas quais muitos colaboradores precisam apenas de acesso básico para edição

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avançado: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 21.370 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.460 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Um usuário do G2 diz:

O Smartsheet oferece uma ampla gama de ferramentas para trabalhar com eficiência. Há muitos recursos que ainda não descobri completamente, mas tudo parece fácil e intuitivo de usar. A melhor maneira de descrevê-lo é como um Excel turbinado.

O Smartsheet oferece uma ampla gama de ferramentas para trabalhar com eficiência. Há muitos recursos que ainda não descobri completamente, mas tudo parece fácil e intuitivo de usar. A melhor maneira de descrevê-lo é como um Excel turbinado.

Repense a entrega com softwares de gerenciamento de projetos com portais para clientes

O trabalho com clientes muitas vezes se transforma em um ciclo interminável de atualizações, explicações e reconstrução do contexto.

O tempo que antes era dedicado à entrega agora é gasto com e-mails de status, unidades compartilhadas e acompanhamentos. Um sistema moderno de gerenciamento de projetos com um portal de cliente seguro integra essas interações diretamente ao próprio fluxo de trabalho.

O ClickUp combina portais de clientes com IA contextual, automações, painéis de controle, compartilhamento seguro de arquivos e fluxos de trabalho estruturados em um único espaço de trabalho conectado.

Pronto para começar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp ✅