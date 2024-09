8 Modelos de Portal do Cliente

A comunicação e a colaboração eficazes com o cliente são essenciais para o sucesso em um ambiente de negócios em ritmo acelerado.

Portais de clientes bem organizados facilitam os fluxos de trabalho do projeto, aumentam a satisfação do cliente e promovem relacionamentos duradouros.

Os modelos de portal do cliente, em particular, podem ser adaptados para atender a várias necessidades e tamanhos de empresas.

Quer você seja uma pequena empresa iniciante ou uma grande corporação, esses modelos oferecem soluções práticas para aprimorar a comunicação, simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a satisfação do cliente.

Neste artigo, exploraremos oito modelos abrangentes de portal do cliente projetados para simplificar sua gerenciamento de clientes processo. Esses modelos podem ajudá-lo a planejar projetos de clientes bem-sucedidos, monitorar dados essenciais de clientes e projetos e ser transparente com eles - tudo isso com apenas alguns cliques.

O que são modelos de portal do cliente?

Os modelos de portal do cliente são um espaço de trabalho compartilhado entre empresas e seus clientes que simplificam o compartilhamento seguro de atualizações, cronogramas e documentos de projetos de clientes, mantendo todos na mesma página.

Um modelo de portal do cliente ajuda a melhorar a comunicação e a colaboração com o cliente, garantindo acesso constante a recursos essenciais. Eles são úteis para todos os envolvidos, como proprietários de empresas, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente.

No entanto, esses modelos não podem substituir seu software de gerenciamento de recursos do cliente (CRM) ou aplicativo. Os CRMs são ricos em recursos e capazes de lidar com bancos de dados de organizações extremamente grandes.

No entanto, esses modelos consomem menos recursos, são extremamente versáteis e têm capacidade suficiente para atender às necessidades das pequenas e médias empresas.

O objetivo final desses modelos é liberar seu tempo para que você possa se concentrar no que é mais importante: fazer sua empresa crescer e superar sempre as expectativas dos clientes.

O que faz um bom modelo de portal do cliente?

Um portal do cliente bem projetado garante uma comunicação tranquila entre você e seus clientes, maior transparência e compartilhamento simplificado de documentos.

Principais recursos de um bom modelo de portal do cliente:

Recursos de gerenciamento de projetos: Recursos para acompanhar o andamento do projeto, os prazos e as entregas

Recursos para acompanhar o andamento do projeto, os prazos e as entregas Recursos de comunicação: Recursos como mensagens, notificações e atualizações para facilitar a comunicação entre os clientes e a empresa

Recursos como mensagens, notificações e atualizações para facilitar a comunicação entre os clientes e a empresa Gerenciamento de documentos: Manuseio eficiente de documentos, incluindo upload, compartilhamento e organização de arquivos

Manuseio eficiente de documentos, incluindo upload, compartilhamento e organização de arquivos Opções de autoatendimento: Capacidade de fornecer aos clientes recursos de autoajuda para que eles possam gerenciar suas contas de forma independente

Capacidade de fornecer aos clientes recursos de autoajuda para que eles possam gerenciar suas contas de forma independente **Personalização e marca: a capacidade de personalizar o portal para refletir a marca da empresa e atender a necessidades específicas

Escalabilidade: Deve crescer com sua empresa para acomodar demandas crescentes e projetos maiores egerenciar vários clientes ao longo do tempo

Deve crescer com sua empresa para acomodar demandas crescentes e projetos maiores egerenciar vários clientes ao longo do tempo Segurança robusta: Deve fornecer aos clientes acesso seguro e proteger informações confidenciais

Deve fornecer aos clientes acesso seguro e proteger informações confidenciais Recursos de integração: Integração perfeita com software e serviços de terceiros para aprimorar a funcionalidade

Integração perfeita com software e serviços de terceiros para aprimorar a funcionalidade Interface amigável: Os usuários devem achar o portal intuitivo e fácil de navegar, com rótulos claros e estruturas de menu organizadas

Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer antes de escolher um modelo:

Ele está alinhado com as necessidades de comunicação de sua empresa?

O modelo do portal do cliente pode ser facilmente personalizado para refletir sua marca?

Qual é o nível de segurança da plataforma para fontes de dados confidenciais do cliente?

O modelo do portal do cliente se integra aos aplicativos que suas equipes internas usam para compartilhar arquivos?

Ele acomodarágerenciamento de projetos do cliente objetivos?

Você pode manter o controle de seus clientes com esse modelo de portal do cliente?

Você pode implementar umestratégias de gerenciamento de clientes?

Esse modelo de portal do cliente estará à altura deexpectativas do cliente?

Leia também: 10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e no ClickUp

Modelos gratuitos de portal do cliente

Vamos examinar oito modelos de portal de clientes e clientes do ClickUp (bônus: são gratuitos) que podem elevar seus relacionamentos com clientes novos e existentes.

1. Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp

Faça o download deste modelo

Crie e compartilhe jornadas detalhadas dos clientes usando o modelo de colaboração do ClickUp Client Success

O modelo Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp **Ajuda a criar uma jornada perfeita para o cliente, desde a integração até a conclusão do projeto, que se alinha com as equipes de clientes, vendas, produção e sucesso do cliente e promove uma colaboração eficaz

O modelo oferece Visualizações de tarefas, como Visualização de lista, Visualização de quadro e Visualização de documentos, permitindo que sua equipe gerencie e projete informações por meio de funções personalizáveis de classificação e filtro.

Campos personalizados, como setor industrial e tamanho da empresa, podem capturar seus detalhes básicos. Eles também coletam informações importantes relacionadas ao negócio, como o tomador de decisões, a duração do contrato, o gerente de sucesso do cliente, o membro da equipe de vendas e outras partes interessadas, além de informações sobre o contrato.

O resultado?

Este modelo pode ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de programas mais suave, o que pode acelerar a entrega do projeto e, em última análise, resultar em clientes mais felizes que se sentem valorizados e apoiados em cada etapa do processo.

Quer você esteja gerenciando uma grande empresa ou uma startup em crescimento, este modelo faz com que o sucesso do cliente e a colaboração da equipe sejam o foco central da sua equipe.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

Faça o download deste modelo

Entenda e atenda às necessidades de seus clientes com o ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template

Se você é proprietário de uma agência ou de uma empresa e deseja simplificar a integração de clientes e o gerenciamento de projetos, o Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp é o que você precisa.

O modelo captura facilmente detalhes críticos como objetivos do cliente, público-alvo e termos do contrato, garantindo que todos os envolvidos, inclusive você, os gerentes de projeto e os profissionais de relacionamento com o cliente, estejam na mesma página antes do início do trabalho.

O modelo tem Call Scripts para ajudar a sua equipe de vendas a se destacar nas chamadas de clientes com scripts de conversa fiada eficientes e baseados em situações. Ele também fornece acesso a um Banco de Perguntas para fazer perguntas de descoberta relevantes.

O Discovery Call Form captura informações do cliente, como nomes, empresas e decisões finais sobre qualificação de leads.

Outros recursos que podem ajudá-lo a organizar tarefas com eficiência e a trabalhar de forma colaborativa para aumentar a produtividade:

Defina seus status personalizados para rastrear clientes e projetos

Categorizar os atributos do projeto por meio de campos personalizados para melhor visibilidade e gerenciamento de projetos

Visualizações personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e outras, podem ajudá-lo a ver o projeto por vários ângulos

Faça o download deste modelo

3. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Faça o download deste modelo

Acompanhe a atividade do cliente e prepare-o para a vitória com o ClickUp Client Success Template

Modelo de sucesso do cliente ClickUp é uma excelente ferramenta para proprietários de empresas, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente para rastrear a atividade e as renovações dos clientes e abordar riscos potenciais em um só lugar.

Com esse modelo, você pode:

Simplificar fluxos de trabalho e automatizar processos para reduzir a rotatividade de clientes e gerenciá-los com eficiência

Aprimorar a comunicação usando as ferramentas incorporadas ao modelo para garantir que todas as partes interessadas recebam atualizações regulares e se mantenham alinhadas

Acompanhar o sucesso do cliente e ajustar as estratégias usando painéis de controle e análise de dados

Reduzir as tarefas manuais usando modelos pré-criados e automação para proporcionar uma excelente experiência ao cliente

Para atingir todo o potencial do modelo e preparar você e o cliente para o sucesso, você pode gerenciar tarefas com status como "Up For Renewal" ou "Onboarding " e manter-se organizado com campos personalizados.

As visualizações personalizadas, como Client Success Playbook, Feedback Form e Engagement Tracking, ajudam a monitorar as jornadas dos clientes.

Use os recursos de gerenciamento de projetos para controlar o tempo, gerenciar dependências e integrar-se a outras ferramentas para obter um processo contínuo e proporcionar o sucesso do cliente.

Faça o download deste modelo

**Leia também 10 melhores sistemas de software de rastreamento de gerenciamento de clientes em 2024

4. Modelo de gerenciamento de clientes do ClickUp Legal

Antes de travar batalhas legais no tribunal, os advogados e as equipes jurídicas lutam com longas tarefas administrativas, acompanhamento de casos complexos e prestação de serviços jurídicos de qualidade. O Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp foi projetado intuitivamente para ajudá-lo a gerenciar seus casos e outras tarefas administrativas

Faça o download deste modelo

Centralize as informações relacionadas a clientes e casos jurídicos e comunique-as de forma eficiente com o ClickUp Legal Client Management Template

Este modelo pode ajudar os advogados e as equipes jurídicas da sua empresa:

Acompanhar o andamento do caso de cada cliente com status personalizados ( Aberto, Em andamento e Com advogado oponente ) para garantir que tudo esteja em ordem

) para garantir que tudo esteja em ordem Gerencie os atributos de seu caso com campos personalizados ( horas, detalhes de pagamento e status do documento )

) Automatize tarefas repetitivas e use modelos de lista de verificação com base no caso para gerenciar os prazos, os documentos, os requisitos e os pagamentos dos clientes do seu caso

Utilize visualizações personalizadas (Lista, Pagamentos, Calendário e Gráfico) para supervisionar claramente o andamento de cada caso

Faça o download deste modelo

5. Início rápido do ClickUp: Modelo de serviços ao cliente

Faça o download deste modelo

Acompanhe as tarefas e determine a integridade do projeto para obter serviços eficientes ao cliente com o ClickUp Quick Start: Modelo de Serviços ao Cliente

Início rápido do ClickUp: Modelo de serviços ao cliente é um modelo robusto para vendedores, profissionais de relacionamento com o cliente e gerentes de projeto para fechar negócios mais rapidamente. O modelo pode ajudá-lo a gerenciar contas de clientes, solicitações de escopo e projetos

Embora possa parecer complexo inicialmente, é um modelo amigável para iniciantes. Ele inclui cinco listas com um guia elaborado para usar o modelo e um documento Wiki de equipe (link para recursos) para simplificar os serviços ao cliente.

Os principais recursos do modelo incluem:

Acesso centralizado a todas as informações do cliente vinculadas a solicitações de escopo e projetos relacionados

vinculadas a solicitações de escopo e projetos relacionados Simplifique seus sistemas de gerenciamento de solicitações ou solicitações de escopo com campos personalizáveis ( definir responsáveis, datas de vencimento, status, estado, estágio de vendas, segmento e ofertas de serviços ) para colaborar com o departamento de serviços profissionais para um fechamento de vendas mais rápido

) para colaborar com o departamento de serviços profissionais para um fechamento de vendas mais rápido Acompanhamento abrangente do portfólio de projetos com atualizações detalhadas sobre os indicadores de integridade do projeto usando campos personalizáveis ( Defina a estimativa de tempo, as datas de início e de vencimento, atribua o gerente de projeto, as datas de início e de vencimento, o status, as prioridades, os responsáveis, os marcos, as dependências e muito mais )

) Documentação centralizada (Team Wiki) para processos e recursos

O modelo pode garantir que sua equipe esteja alinhada e tenha todos os detalhes necessários para prepará-la para enfrentar proativamente os desafios de vendas para fechar negócios mais rapidamente e garantir a satisfação do cliente e o sucesso do projeto.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Se seu objetivo é criar um negócio sustentável por meio de maior satisfação do cliente e fidelidade de longo prazo, ter um sistema que forneça uma visão microscópica do que seus clientes precisam, desejam e esperam é uma vantagem.

O Modelo de voz do cliente do ClickUp pode ajudá-lo a reunir, organizar e analisar perfeitamente o feedback dos clientes para decifrar o que eles querem

Faça o download deste modelo

Transforme o feedback do cliente em tarefas acionáveis com o modelo ClickUp Voice of the Customer

Você pode acompanhar as percepções dos clientes em todos os canais de mensagens e distribuição. Você também pode coletar feedback, priorizar recursos e fazer melhorias acionáveis. Com esse modelo, você pode aprimorar a experiência do produto, refinar os serviços e tudo o que for necessário para que as vozes dos clientes sejam ouvidas.

Recursos como status personalizados ( Completo e Para Fazer ) e campos (Necessidade do cliente, Fonte de VoC e Solução) para rastrear e categorizar o feedback do cliente garantem que cada parte do insight do usuário seja visível e acionada.

Exibições personalizadas, como Lista, Quadro e Comece aqui, podem ajudá-lo a visualizar facilmente os dados e acessar o feedback do cliente.

Agora você pode transformar o feedback dos clientes em crescimento, incorporando-o a todas as decisões, o que resulta em maior satisfação e sucesso.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de CRM do ClickUp

Se você exerce uma função voltada para o cliente, fazer malabarismos com as contas, acompanhar as oportunidades de negócios e manter relacionamentos sólidos com os clientes não é novidade. Isso pode ser muito desafiador se não tiver acesso às ferramentas ou aos aplicativos certos. Modelo de CRM do ClickUp pode simplificar seu fluxo de trabalho e gerenciar sem esforço suas metas de vendas, o pipeline de leads e as interações com os clientes.

Faça o download deste modelo

Acompanhe seus negócios em vários estágios usando a exibição de lista de detalhes da conta com o modelo de CRM do ClickUp

Os principais recursos incluem seis visualizações pré-construídas projetadas para simplificar seu gerenciamento de clientes de ponta a ponta:

Mantenha-se no topo de suas metas de vendas, gerencie o tempo com eficiência e acompanhe os detalhes da conta, os preços e o alcance com facilidade com a visualização do documento Sales Playbook

Mantenha as contas organizadas por status como Proposta, Demonstração, Prospecto Qualificado e Fechado [Lost] em um piscar de olhos com a visualização da Lista de Detalhes da Conta

Crie quadros com design estético no estilo Kanban para ter uma visão geral clara de todas as contas, agrupadas por status personalizados com Visão de quadro

Acompanhe as tarefas não programadas e atrasadas e mantenha-as sob controle com a prática Visão de calendário de programação no lado direito da tela

no lado direito da tela Acesse todas as suas contas Closed [Won] em um local conveniente, Closed Deals List view, facilitando a comemoração e o aprendizado com seus sucessos

Faça o download deste modelo

8. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Não há como negar que os clientes são seu ativo mais valioso. Adquirir e reter clientes custa muito esforço e recursos, e ainda mais para reativá-los. Portanto, manter contato com eles é fundamental para o crescimento sustentável dos negócios. E você precisa de um portal do cliente criado para facilitar isso.

Organize os contatos e acompanhe suas consultas de forma eficaz com o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp é a ferramenta ideal para coletar facilmente feedback, lidar com consultas e resolver problemas. O modelo também permite que você gerencie as solicitações dos clientes e reúna dados importantes para pesquisas e levantamentos de clientes.

Esse modelo pode ajudá-lo:

Priorizar e rastrear rapidamente as consultas dos clientes com status personalizados ( Bloqueado, Concluído, Em análise e Nova solicitação )

) Reunir feedback de clientes, realizar pesquisas com clientes e coletar informações de contato para futuras campanhas de marketing direcionadas ou acompanhamentos usando campos personalizados

Melhorar a forma como você responde às consultas dos clientes

Acompanhe os contatos dos clientes com recursos de gerenciamento de projetos comodependências de tarefas,controle de tempo,Automações do ClickUpeCérebro do ClickUp

Aprimore o gerenciamento de clientes usando modelos personalizáveis de portal do cliente

Se você deseja construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e gerenciar projetos de clientes sem problemas, ter acesso a bons portais de clientes pode ser imensamente útil.

O modelo certo de portal do cliente pode aprimorar sua estratégia de comunicação e criar colaboração entre suas equipes e clientes, resultando em clientes mais satisfeitos e promovendo o crescimento da empresa.

O portal do cliente da ClickUp e os modelos relacionados oferecem uma maneira estruturada e eficiente de gerenciar projetos e interações com clientes

Esses modelos podem melhorar significativamente os relacionamentos com os clientes, fornecendo um hub central para comunicação, colaboração e atualizações de projetos.

Faça o download do seu modelo ideal de portal do cliente e leve sua empresa para o próximo nível! Registre-se no ClickUp hoje mesmo, sem necessidade de cartão de crédito!