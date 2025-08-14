Melhores exemplos de portais de clientes para agências, SaaS e freelancers

Os portais de clientes são como uma sala VIP para seus clientes: um espaço de trabalho elegante, seguro e sempre disponível, onde eles podem conferir atualizações de produtos e serviços, assistir a tutoriais em vídeo, localizar documentos usando uma barra de pesquisa e enviar mensagens solicitando suporte. Eles ajudam os clientes a se sentirem por dentro e evitam que uma enxurrada de mensagens chegue à sua caixa de entrada.

72% dos clientes já utilizaram portais de autoatendimento.

E não, você não precisa criar um do zero ou contratar uma equipe de desenvolvimento para fazer seus clientes se sentirem bem atendidos. As ferramentas sem código de hoje tornam incrivelmente simples criar portais de clientes com a marca da sua empresa que elevam toda a experiência de gerenciamento de clientes, com o mínimo de esforço.

Neste guia, você encontrará:

Um curso intensivo sobre o que realmente é um portal de autoatendimento ao cliente

Uma olhada nos melhores exemplos de portais de autoatendimento ao cliente (e por que eles funcionam)

Um guia passo a passo para criar seu próprio portal de atendimento ao cliente usando o software inteligente de portal do cliente ClickUp

Seus clientes merecem mais do que e-mails dispersos e atualizações incompletas da sua equipe de suporte ao cliente. Vamos fazer isso acontecer!

O que é um portal do cliente?

Um portal do cliente é uma interface segura e de autoatendimento que permite que vários clientes acessem informações, documentos e comunicações relevantes relacionadas aos seus serviços ou projetos. Pense nisso como uma recepção digital aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Suas principais funcionalidades incluem: Fluxos de trabalho de integração : forneça formulários, listas de verificação ou kits de boas-vindas para dar início ao envolvimento do cliente

Compartilhamento de documentos : envie contratos, projetos, relatórios e faturas de maneira estruturada

Acompanhamento de tarefas : mostre cronogramas de projetos, marcos e ações atribuídas em um só lugar

Ferramentas de comunicação : centralize bate-papos ou threads de comentários para reduzir o envio de e-mails

Faturamento e pagamentos: compartilhe faturas, monitore o status dos pagamentos ou integre com gateways de pagamento

Recursos que tornam um portal do cliente excelente

88% dos clientes afirmam que são mais propensos a comprar novamente de uma marca com base em um bom atendimento ao cliente.

Seu portal de autoatendimento ao cliente pode ser o maior diferencial aqui.

Com tudo centralizado e transparente, desde a comunicação até a documentação, sua equipe perde menos tempo com tarefas administrativas. Seus clientes se sentem confiantes e bem atendidos. E se você perguntar a eles, eles vão confessar que há algo mágico em um portal de autoatendimento ao cliente que funciona bem, tem a identidade da marca e diz: “Nós cuidamos disso. ”

Veja o que diferencia os melhores:

Personalização da marca : adicione seu logotipo, cores e fontes para criar um espaço familiar que pareça uma extensão da sua marca

Permissões do usuário : forneça aos clientes acesso apenas ao que eles precisam — nada mais, nada menos

Acessibilidade móvel : Cerca de : Cerca de 80% dos consumidores consideram a velocidade, a conveniência, a assistência especializada e o atendimento cordial os fatores mais importantes para uma experiência positiva do cliente. Ter um portal do cliente disponível em um celular facilita tudo isso. Garanta que os clientes possam entrar em contato com o suporte, verificar atualizações ou enviar arquivos em qualquer lugar

Notificações e alertas : mantenha todos informados com lembretes automáticos, alterações de status e novos uploads

Controle de versão : Chega de confusão com arquivos como “Final_v3_revised. pdf”. O controle de versão disponibiliza a versão mais recente e limpa na ponta dos dedos dos seus clientes

Trilhas de auditoria: veja quem acessou o quê e quando para manter a transparência para todas as partes

👀 Você sabia? O conceito de portal do cliente, como o conhecemos hoje, tem raízes profundas no setor jurídico. Os escritórios de advocacia foram os primeiros a exigir uma maneira segura, organizada e transparente de compartilhar documentos confidenciais e comunicar o andamento dos casos aos clientes — necessidades que os sistemas tradicionais de e-mail ou papel não conseguiam atender adequadamente. Essa demanda levou à criação dos primeiros portais de clientes, que serviam como espaços digitais seguros para troca de documentos, atualizações de casos e comunicação simplificada. Eles ajudaram a manter a confidencialidade rigorosa, em conformidade com os requisitos éticos legais.

Melhores exemplos de portais de clientes

Agora vamos ao que interessa: softwares de portais de clientes reais que dão vida a esses recursos de autoatendimento. De hubs de trabalho completos a ferramentas de gerenciamento de clientes ultraespecializadas, veja como são os melhores portais de autoatendimento ao cliente em ação.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp – o aplicativo completo para gerenciamento de clientes

Experimente o ClickUp gratuitamente Crie portais de clientes para colaborar em tarefas e entregas com o ClickUp

Se você está procurando um portal do cliente que faça mais do que apenas exibir listas de tarefas, o ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, é a solução ideal. Não é apenas um aplicativo de gerenciamento de projetos do cliente, é um portal do cliente e um hub de trabalho completo que combina rastreamento de tarefas, compartilhamento de documentos, chat em tempo real, automações e comunicação com o cliente em uma experiência elegante.

O que destaca o ClickUp? Sua flexibilidade incomparável. Você pode personalizar cada espaço de trabalho para atender às necessidades específicas do seu cliente e ao estilo de entrega da sua equipe. Seja você uma agência de branding acompanhando aprovações criativas, uma equipe de SaaS integrando novos clientes ou um escritório de advocacia compartilhando arquivos seguros, o ClickUp se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Você pode conceder aos clientes acesso de convidado com permissões detalhadas. As visualizações compartilhadas do ClickUp, como listas, quadros e documentos, permitem a colaboração em tempo real com os clientes, enquanto os painéis personalizados do ClickUp exibem KPIs e o progresso em um formato visual e fácil de entender para os clientes.

Com o ClickUp, demos um passo à frente e criamos painéis onde nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente considerando que estão localizados em diferentes países e, às vezes, até em continentes diferentes.

Com o ClickUp, demos um passo à frente e criamos painéis onde nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente considerando que estão localizados em diferentes países e, às vezes, até em diferentes continentes.

Precisa coletar informações ou aprovações? O ClickUp Forms alimenta as respostas diretamente em tarefas acionáveis, completas com prazos, responsáveis e automações para manter tudo em movimento.

Integre os formulários ClickUp ao seu portal do cliente para acompanhar as questões e os comentários dos clientes e transformá-los em tarefas acionáveis

Com o ClickUp Docs, você pode criar wikis de clientes, guias de integração ou roteiros de projetos sofisticados, vinculando-os diretamente a tarefas e marcos.

Edite documentos ClickUp em tempo real com seus clientes para colaborar com eles de maneira integrada. Reúna feedback com @menções e comentários atribuídos

Os comentários incorporados garantem que o contexto permaneça intacto, e o ClickUp Chat integrado ou as integrações de e-mail mantêm as conversas com os clientes fluidas.

Para agências, consultores ou freelancers que lidam com vários clientes, a Hierarquia de Projetos do ClickUp ajuda a separar os fluxos de trabalho, mantendo uma estrutura consistente.

Adicione o ClickUp Brain para obter resumos, sínteses ou próximas etapas com tecnologia de IA, e seu portal do cliente se tornará uma experiência integrada e personalizada que seus clientes vão adorar.

Gere atualizações de status, resumos, documentações e muito mais para os clientes com a assistência da IA do ClickUp Brain

Precisa automatizar atualizações repetitivas ou alterações de status? As automações ClickUp sem código permitem que você configure regras personalizadas que executam automaticamente o trabalho, economizando horas na coordenação do projeto.

Pense em acompanhamentos automáticos, alterações de status quando as tarefas são concluídas ou atribuição de responsáveis quando os formulários são enviados.

Configure automações personalizadas do ClickUp para ser alertado quando uma nova resposta de formulário de um cliente for recebida

Se você gerencia muitos clientes, o ClickUp funciona também como um CRM leve. Seus campos personalizados robustos ajudam a centralizar todos os detalhes dos clientes — chamadas, entregas, datas de renovação — em um único espaço unificado.

📮ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo pequenas economias de tempo fazem diferença: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯 Com os Agentes de IA e o ClickUp Brain do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis, tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp traz tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu 50% dos seus custos com SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e escalar.

2. Notion – um portal wiki visual para colaboração criativa

via Notion

Perfeito para estúdios de design, equipes de conteúdo e criadores individuais, o Notion ajuda você a criar portais de clientes incrivelmente simples, que parecem um quadro de inspiração digital e funcionam como um centro de fluxo de trabalho. Se você deseja compartilhar o progresso, organizar feedback criativo ou enviar links importantes, o Notion torna tudo intuitivo.

Sua interface de arrastar e soltar significa que qualquer pessoa pode criar um portal, sem código e sem complicações. Precisa de um calendário de conteúdo, um rastreador de revisões e uma biblioteca de recursos? Você pode criar tudo isso em uma única página com sua estrutura modular baseada em blocos, personalizar permissões e convidar seus clientes com um link simples. Eles não precisam se cadastrar e não há curva de aprendizado.

Os principais recursos do Notion como ferramenta de portal do cliente incluem:

Compartilhe páginas com listas alternáveis, quadros Kanban e bancos de dados

Incorpore Google Docs, vídeos Loom, arquivos Figma e muito mais para obter um contexto completo

Defina permissões para controlar o que cada cliente pode visualizar

Use modelos prontos de portais do cliente para criar fluxos de integração, formulários de feedback e centros de recursos

Colabore em tempo real com comentários e menções

O Notion é ideal quando você deseja que funcionalidade e estética se encontrem e quando seus clientes esperam ambos.

🧠 Curiosidade: A personalização é uma poderosa ferramenta de persuasão baseada na psicologia. Em seu livro icônico Influence: The Psychology of Persuasion (Influência: a psicologia da persuasão), o Dr. Robert Cialdini descreve princípios como simpatia, compromisso e reciprocidade — todos ativados quando seu portal parece personalizado para o cliente. Quando os clientes veem seu nome, logotipo ou fluxo de trabalho refletidos em um espaço, isso desperta um senso de pertencimento e engajamento. Essa conexão emocional torna a colaboração mais suave, o feedback mais rápido e a lealdade do cliente mais forte.

3. HoneyBook – CRM e portal do cliente em um só lugar

via HoneyBook

Criado para empreendedores individuais, criativos e profissionais de serviços, como organizadores de eventos, fotógrafos, coaches de vida e designers, o Honeybook oferece portais de clientes fáceis de usar e intuitivos de navegar. A plataforma combina CRM, acompanhamento de projetos, faturamento, propostas e até mesmo agendamento em um único sistema que parece menos um software e mais um concierge.

Os clientes recebem links sofisticados onde podem visualizar contratos, assiná-los, responder a questionários e até mesmo enviar pagamentos, sem necessidade de criar uma conta. Você obtém visibilidade total sobre o que foi visualizado ou assinado, além de fluxos de trabalho automatizados que impulsionam o cliente.

O HoneyBook também simplifica a comunicação. Você pode criar modelos com a sua marca, enviar lembretes automáticos e gerenciar tudo a partir do seu celular.

Os principais recursos do Honeybook como aplicativo de portal do cliente incluem:

Crie portais com a marca da sua empresa, incluindo propostas, faturas e contratos

Automatize acompanhamentos, tarefas de integração de clientes e lembretes

Agende chamadas, receba pagamentos e capture leads de forma integrada

Reutilize modelos para economizar tempo e manter a consistência

Gerencie o fluxo de clientes pelo celular ou computador com facilidade

💡 Dica profissional: Crie um modelo para o seu processo de integração para que cada cliente tenha a mesma experiência de excelência. No ClickUp, você pode salvar listas de tarefas, cronogramas, documentos e formulários inteiros como modelos reutilizáveis. Isso garante consistência, economiza tempo de configuração e ajuda os novos membros da equipe a se familiarizarem rapidamente. Os clientes também recebem uma recepção elegante e integrada, em vez de listas de verificação dispersas. Pense nisso como sua solução ideal para a prestação de serviços escaláveis.

4. SuiteDash – plataforma completa de portal do cliente

via SuiteDash

O SuiteDash foi projetado para empresas de serviços, como agências, consultorias, escritórios de advocacia e empresas de médio porte que desejam controle total sobre todas as etapas da jornada do cliente, desde o login até o faturamento e o LMS.

Crie painéis com a marca da sua empresa, pipelines personalizados, conteúdo restrito, chat interno, assinaturas eletrônicas, fluxos automatizados de integração de clientes e muito mais em uma única ferramenta de gerenciamento de clientes.

E não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos para o seu portal do cliente. Você pode usar este hub de serviços empresariais como software de base de conhecimento, plataforma de entrega de cursos, CRM e sistema de faturamento. Você pode até restringir módulos por cliente ou equipe. É o tipo de ferramenta de suporte ao cliente que recompensa usuários avançados com total liberdade, mas requer alguma configuração inicial para funcionar corretamente.

Os principais recursos do Suitedash para oferecer suporte aos clientes incluem:

Crie painéis totalmente personalizados com a sua marca e restrinja o acesso conforme necessário

Crie pipelines e acompanhe as negociações com os clientes com o CRM integrado

Gerencie assinaturas eletrônicas, faturamento, propostas e tarefas dos clientes

Inicie cursos ou integração com o LMS integrado

Envie mensagens seguras e crie experiências de login personalizadas

O SuiteDash é ideal para equipes em expansão e usuários avançados que desejam uma experiência de portal completa e totalmente personalizada para aumentar a satisfação dos clientes.

5. Portal do cliente – portal simples baseado em WordPress

via Portal do Cliente

Você já tem um site WordPress e quer algo que exija pouca manutenção, mas seja profissional? O Client Portal é um plugin inteligente e leve que transforma seu site em uma zona segura para clientes. Ele é feito sob medida para freelancers, pequenas agências e designers que querem controle total sem os recursos extras das ferramentas multifuncionais.

O que isso tem de bom? Você não precisa ensinar seus clientes a usar. Basta enviar um link privado para eles. Eles serão direcionados para uma página personalizada e organizada, onde poderão visualizar os resultados, acompanhar o andamento e baixar arquivos. Você decide o que eles veem e quando — e, como o portal é hospedado por você, você controla totalmente seus dados e o design.

A configuração é simples e você paga apenas uma vez. Você não encontrará automações complexas ou chat ao vivo, mas esse é o objetivo: ele foi projetado para ser minimalista. Para criativos que já adoram o WordPress, é o companheiro perfeito para o portal.

Os principais recursos deste portal do cliente baseado em WordPress incluem:

Instale facilmente no seu site WordPress existente

Personalize e crie hubs individuais para cada cliente com a sua marca

Defina permissões de acesso para visibilidade e atualizações de arquivos

Pague uma vez e evite custos mensais de SaaS

Mantenha sua configuração leve, segura e sob seu controle

Esta ferramenta é ideal para equipes baseadas em WordPress que desejam simplicidade, controle e uma configuração sem assinatura.

Agora que você já tem as ferramentas, vamos ver as etapas para criar um portal do cliente que mantenha seus clientes satisfeitos e sua empresa prosperando.

Como criar um portal do cliente passo a passo

Criar um portal para clientes pode parecer um projeto muito técnico, mas com ferramentas como o ClickUp, é surpreendentemente simples. O segredo é saber o que você quer que seu portal alcance e usar os blocos de construção certos para apoiar essa visão.

Passo 1: Comece por definir claramente o seu caso de uso

Você está integrando novos clientes? Compartilhando atualizações de projetos em tempo real? Acompanhando solicitações de serviços? Quanto mais claro você for sobre suas necessidades, mais fácil será projetar um portal que realmente resolva seus maiores gargalos.

Pense no que seus clientes mais têm dificuldade. É cumprir prazos? Aprovar designs? Enviar feedback dentro do prazo? Suas respostas vão moldar a forma como você vai construir.

Passo 2: Escolha a plataforma certa

Um ótimo portal não funciona apenas para sua equipe interna, mas também é intuitivo para seus clientes. Cada clique deve levá-los à clareza, não à confusão. Busque um layout limpo, chamadas claras e o nível certo de acesso para que eles se sintam empoderados, não sobrecarregados

É fundamental escolher uma plataforma que esteja alinhada com as necessidades da sua equipe e as expectativas dos clientes. Se sua empresa lida com muitas partes móveis — projetos, documentos, aprovações, feedback —, uma plataforma robusta e completa como o ClickUp é ideal.

A ferramenta de gerenciamento de projetos ClickUp permite mapear tarefas, cronogramas, documentos e fluxos de trabalho dos clientes em um único espaço, reduzindo a confusão causada pela alternância de contextos e aumentando a visibilidade. De planos de ação de alto nível a tarefas diárias, ela oferece às equipes controle total sobre como o trabalho dos clientes é planejado, acompanhado e entregue.

Compartilhe atualizações de produtos, anúncios, status de resolução de problemas e muito mais com os clientes em várias visualizações do ClickUp

Stefani DiGiovanni, especialista em sistemas da Micro, afirma:

Encontrei o ClickUp quando estava procurando um portal do cliente, sem saber que ele se tornaria nosso escritório virtual, pois podia fazer muito mais. Ele substituiu vários outros softwares e custos e é personalizável para cada tipo de processo da nossa equipe. Eu o uso pessoalmente, profissionalmente e tenho ajudado outras pessoas a fazer o mesmo. ClickUp para sempre!

Encontrei o ClickUp quando estava procurando um portal do cliente, sem saber que ele se tornaria nosso escritório virtual, pois podia fazer muito mais. Ele substituiu vários outros softwares e custos e é personalizável para cada tipo de processo da nossa equipe. Eu o uso pessoalmente, profissionalmente e tenho ajudado outras pessoas a fazer o mesmo. ClickUp para sempre!

Esta experiência em primeira mão resume por que a ferramenta certa é importante. As melhores plataformas de portais para clientes proporcionam uma colaboração mais tranquila e satisfação do cliente.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes das tarefas certas em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Passo 3: Crie seu portal

Veja como começar a criar um portal do cliente no ClickUp:

Crie uma pasta dedicada para cada cliente para armazenar projetos, cronogramas e entregas ativas em um local centralizado

Organize fluxos de trabalho usando listas que dividem o trabalho em fases, serviços ou categorias de tarefas distintas, facilitando o acompanhamento do progresso

Use o ClickUp Docs para armazenar contratos, briefings, notas de reuniões e kits de integração — tudo acessível em tempo real para armazenar contratos, briefings, notas de reuniões e kits de integração — tudo acessível em tempo real

Atribua Tarefas ClickUp com prioridades, prazos, responsáveis e campos personalizados para acompanhar detalhes específicos, como estágio do projeto, status de faturamento ou nível de aprovação

Crie tarefas ClickUp com campos personalizados detalhados para gerenciar relacionamentos com clientes, desde a integração até o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo

Visualize o andamento do projeto através dos painéis ClickUp , adicionando cartões e gráficos que mostram o status das tarefas, a carga de trabalho, os SLAs dos clientes e os prazos futuros, proporcionando visibilidade em tempo real tanto para sua equipe quanto para o cliente , adicionando cartões e gráficos que mostram o status das tarefas, a carga de trabalho, os SLAs dos clientes e os prazos futuros, proporcionando visibilidade em tempo real tanto para sua equipe quanto para o cliente

Colete informações com os formulários do ClickUp, convertendo automaticamente envios (como tickets de suporte, solicitações de ativos ou feedback) em tarefas acionáveis convertendo automaticamente envios (como tickets de suporte, solicitações de ativos ou feedback) em tarefas acionáveis

Automatize atualizações de rotina com o ClickUp Automations — acione mudanças de status, envie lembretes ou atribua tarefas automaticamente com base em datas de vencimento ou respostas de formulários

Juntos, esses blocos de construção transformam seu espaço de trabalho ClickUp em um portal voltado para o cliente, que funciona perfeitamente e é tão estratégico quanto simples.

Davide Mameli, gerente de unidade de negócios da ICM. S (parte da Accenture), concorda:

Os clientes podem criar tickets relacionados a projetos, e nossos líderes de equipe podem responder rapidamente e delegar tarefas. Isso economiza muito tempo com o envio de e-mails e proporciona uma melhor experiência ao cliente. Além disso, é muito fácil integrar novos clientes ao ClickUp, pois a ferramenta é muito intuitiva.

Os clientes podem criar tickets relacionados a projetos, e nossos líderes de equipe podem responder rapidamente e delegar tarefas. Isso economiza muito tempo com o envio de e-mails e proporciona uma melhor experiência ao cliente. Além disso, é muito fácil integrar novos clientes ao ClickUp, pois a ferramenta é muito intuitiva.

Passo 4: Use modelos para acelerar a configuração

Não comece do zero toda vez que precisar integrar um cliente, lançar um projeto ou enviar uma atualização.

O modelo de integração de clientes da ClickUp oferece um fluxo de trabalho pronto para mapear passo a passo a jornada de novos clientes. Seja para definir entregas, criar cronogramas ou atribuir tarefas, o modelo garante consistência e economiza horas em configurações repetitivas.

Obtenha um modelo gratuito Otimize a integração de clientes e ofereça uma experiência positiva com o modelo de integração de clientes da ClickUp

Use este modelo para:

Mapeie jornadas de integração com listas de tarefas personalizadas

Atribua responsabilidades e prazos à sua equipe interna

Incorpore documentos, contratos e materiais de boas-vindas dos clientes nas tarefas

Crie formulários para coletar informações ou feedback dos clientes em um só lugar

Personalize status e visualizações para refletir o fluxo de trabalho exclusivo do seu cliente

Acompanhe o progresso e centralize a comunicação com os clientes usando comentários e tags

Para projetos recorrentes ou clientes fixos, essa abordagem é revolucionária!

Etapa 5: centralize as informações dos clientes com um CRM

70% dos líderes de atendimento ao cliente confiam em uma única fonte de verdade dentro de sua empresa.

Antes de convidar clientes para o seu portal, é importante garantir que tudo o que você precisa para atendê-los esteja armazenado de forma centralizada e facilmente acessível. Isso inclui contatos, registros de serviços, progresso da integração e cronogramas de negócios.

O ClickUp CRM facilita isso, oferecendo pipelines personalizáveis, visualizações de perfis e integração em todo o seu espaço de trabalho.

Recorra à solução ClickUp CRM para todas as etapas do relacionamento com o cliente, desde a captura de leads até a integração e o gerenciamento contínuo de contas

Use-o para:

Consolide detalhes, notas e comunicações dos clientes em um só lugar

Acompanhe a integração, as entregas e as renovações juntamente com as tarefas do projeto

Vincule itens do CRM diretamente a documentos, comentários e fluxos de trabalho

Atribua proprietários de contas e etapas a cada cliente

Elimine a necessidade de ferramentas externas de CRM e obtenha controle total

Quer você gerencie cinco ou cinquenta clientes, o ClickUp CRM ajuda você a se manter alinhado e pronto para atender.

Etapa 6: compartilhe o acesso e oriente os clientes

Mesmo o portal mais bem construído pode fracassar se os clientes não souberem como usá-lo. Depois que sua configuração estiver ativa, convide-os com acesso de convidado e explique o essencial.

Onde eles verificam as atualizações? Onde devem enviar documentos ou deixar comentários? Um simples ClickUp Clip da sua demonstração gravada na tela ou um guia rápido de boas-vindas pode transformar usuários iniciantes em colaboradores confiantes.

Grave facilmente um vídeo de demonstração ou um tour pelo portal do cliente com o ClickUp Clips

O objetivo é tornar todas as interações fluidas, para que eles permaneçam engajados e impressionados desde o primeiro dia.

ClickUp: onde os clientes se tornam campeões

Quando o relacionamento com os clientes é harmonioso, tudo o mais flui mais rápido: prazos, feedback e até mesmo pagamentos. E é exatamente isso que um portal do cliente bem estruturado oferece.

Desde a exibição de cronogramas em um único painel até a organização de documentos, formulários e mensagens voltados para o cliente em um único espaço de trabalho, os portais de clientes eliminam as suposições da colaboração. Aplicativos como o ClickUp permitem que você vá além das “ferramentas de gerenciamento de projetos para clientes”. Eles oferecem um centro de experiência completo que seus clientes realmente gostarão de usar, desde suporte direto até opções de autoatendimento.

Se você está cansado de tópicos espalhados e acompanhamentos perdidos em fóruns de discussão online, é hora de reunir tudo em um só lugar.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a criar portais de clientes que trabalham tão duro quanto você.