Como criar um painel de controle do cliente (+ exemplos)

Atualmente, muitos clientes preferem o autoatendimento. 🤖✨

Eles esperam respostas rápidas para suas consultas, informações detalhadas na ponta dos dedos e ferramentas para executar tarefas de forma independente, como fazer pedidos, agendar, rastrear ou solucionar problemas.

A maioria das empresas sabe disso.

Verificação de fatos: 53% acreditam que seus clientes são altamente satisfeitos com suas ofertas de autoatendimento .

Mas adivinhe só? O taxa média de sucesso do autoatendimento hoje é de apenas 14%.

Isso ocorre porque a maioria dos clientes considera os sistemas de autoatendimento muito rígidos para lidar com as complexidades de seus problemas. Em 43% dos casos, eles não consideram o conteúdo relevante para suas consultas.

É nesse ponto que um painel do cliente bem projetado pode transformar o jogo. Neste blog, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre a criação de painéis de clientes que agreguem valor real.

Vamos começar. ✅

O que é um painel do cliente?

Um painel de controle do cliente é um espaço de trabalho digital personalizado que permite que os clientes se envolvam com sua empresa em tempo real. Ele fornece acesso centralizado a recursos essenciais, como bases de conhecimento, cronogramas de projetos, KPIs e relatórios personalizados, reunindo dados de várias fontes. 📊

Integrado a uma pilha de tecnologia abrangente, incluindo serviços pagos ou software gratuito de gerenciamento de projetos com a ajuda de plataformas de BI, sistemas de CRM e ferramentas de comunicação, o painel do cliente facilita a colaboração em todo o ecossistema da empresa.

Essa transparência mantém os clientes informados sobre o andamento do projeto, fortalecendo os relacionamentos ao garantir que nenhum detalhe crítico seja esquecido. O painel também aumenta a eficiência dos recursos ao centralizar os dados relevantes e automatizar as atualizações.

Benefícios da criação de um painel de controle do cliente

Você pode pensar: "_Tudo isso parece ótimo, mas não podemos nos limitar ao e-mail e ao telefone para nos conectarmos com os clientes? Mas isso não vai funcionar se você quiser expandir suas operações de forma eficiente. Criar um painel de clientes tem suas vantagens. Você pode:

1. Gerenciar relacionamentos com várias partes interessadas

E se seus agentes de sucesso do cliente precisarem responder a perguntas de 10 ou mais partes interessadas de cada conta de cliente?

Isso não é exaustivo em longo prazo?

Quando todas as partes interessadas têm acesso ao mesmo portal prático com todas as informações disponíveis para elas, gerenciamento de clientes torna-se muito mais fácil e impactante.

2. Ajude os clientes a evitar erros dispendiosos

Se os seus clientes pertencem a setores regulamentados, como saúde, bancos ou manufatura, oferecer um painel com recursos de conformidade incorporados é um divisor de águas. Isso pode ajudá-los a se manterem alinhados com os padrões do setor, economizar tempo e dinheiro e evitar dores de cabeça jurídicas.

3. Mostre o valor que você oferece

Digamos que você seja uma agência de marketing.

Você pode incorporar visualizações de dados no painel do seu cliente, exibindo métricas específicas, como taxa de rejeição do site, classificações de palavras-chave e CTR orgânica. Dessa forma, os clientes podem ver instantaneamente como seus esforços afetam o SEO deles sempre que fazem login.

Quanto mais vantajoso for trabalhar com você, maior será a probabilidade de eles quererem ficar. E, considerando que um mero 5% de aumento nas renovações de clientes pode gerar um aumento de mais de 25% no lucro para você (isso ainda é verdade em 2024), a criação de um painel de controle do cliente é algo óbvio.

4. Destaque-se da concorrência

Nem todas as empresas oferecem painéis de clientes. Mas a grande vantagem é que eles são úteis para qualquer setor.

Por exemplo, como consultor financeiro, você pode criar um painel para que seus clientes acompanhem seus investimentos. Você pode incentivá-los a pagar um prêmio por essa conveniência adicional.

Dessa forma, não só os seus clientes atuais ficarão com você, mas você também atrairá novos clientes que desejam ter mais controle sobre seus dados novos e históricos.

5. Descubra oportunidades de inovação

Com o tempo, a análise de engajamento incorporada em seu software do portal do cliente lhe dará insights incríveis sobre o que você precisa oferecer, melhorar ou remover de suas ofertas.

por exemplo, seus clientes de SaaS podem querer ferramentas orientadas por IA ou opções de marca personalizadas (como adicionar o logotipo deles) em seu produto. Portanto, você pode inovar rapidamente com base no feedback deles e lançar soluções antes que qualquer pessoa em seu setor sequer pense nisso.

O que incluir em um painel de controle do cliente?

O objetivo principal de projetar um painel para seus clientes é fornecer a eles todas as informações de que precisam sem precisar pedir.

Aqui está um conjunto de todos os recursos que ele normalmente deve oferecer:

Rastreamento de contratos e acordos: Acesso fácil para revisar, modificar ou assinar digitalmente contratos e acordos

Acesso fácil para revisar, modificar ou assinar digitalmente contratos e acordos Centro de colaboração de documentos: Um centro para redigir, compartilhar e editar propostas, relatórios profissionais ou arquivos de design

Um centro para redigir, compartilhar e editar propostas, relatórios profissionais ou arquivos de design Segurança e controle de acesso: Proteção de dados confidenciais por meio de autenticação multifator (MFA), controle de acesso baseado em função (RBAC) e criptografia de dados

Proteção de dados confidenciais por meio de autenticação multifator (MFA), controle de acesso baseado em função (RBAC) e criptografia de dados Funcionalidades de comunicação: Correspondência simplificada com bate-papo, quadros de mensagens e integração de e-mail

Correspondência simplificada com bate-papo, quadros de mensagens e integração de e-mail Agendador de eventos ou reuniões: Uma ferramenta de calendário integrada para definir compromissos, prazos e reuniões

Uma ferramenta de calendário integrada para definir compromissos, prazos e reuniões Visão geral do status do projeto: Visibilidade instantânea dos principais marcos de tarefas, datas de vencimento e progresso de entregas

Visibilidade instantânea dos principais marcos de tarefas, datas de vencimento e progresso de entregas Interface fácil de usar: Design intuitivo com rotulagem clara e estruturas de menu organizadas

Design intuitivo com rotulagem clara e estruturas de menu organizadas Análise de desempenho: Um instantâneo de métricas e KPIs que oferece insights sobre o desempenho geral dos negócios

Um instantâneo de métricas e KPIs que oferece insights sobre o desempenho geral dos negócios Biblioteca de treinamento: Um repositório de guias de instruções, perguntas frequentes e tutoriais em vídeo para apoiar a educação e a integração do cliente

Como criar um painel de controle do cliente

A criação de um painel de controle pode parecer uma tarefa árdua, especialmente se for a primeira vez que você o faz. A melhor abordagem é dar um passo atrás e começar do básico. Vamos detalhá-lo.

1. Defina seus objetivos

Antes de fazer qualquer coisa, pense no motivo pelo qual você deseja criar um painel para seus clientes.

Que problemas você quer resolver para eles?

Eles precisam de uma maneira de acompanhar os projetos em tempo real? O problema deles é organizar todos os documentos e faturas que recebem?

Ou você quer apenas minimizar a pressão sobre suas equipes ao gerenciar clientes?

Seja qual for o caso, primeiro pergunte a seus clientes.

Reúna-se com eles, seja pessoalmente ou virtualmente, ou compartilhe uma pesquisa aberta usando ferramentas de feedback do cliente . Ouça seus pensamentos, preocupações e ideias e compile-os ordenadamente em Documentos do ClickUp .

Com recursos como páginas aninhadas, opções de estilo e modelos, você pode criar um documento centralizado que capture o "porquê" e o "como" do seu projeto de painel.

Você pode colaborar com sua equipe em tempo real nesses documentos, marcando-os, atribuindo itens de ação específicos e até mesmo convertendo o feedback em tarefas rastreáveis.

Mantenha todos os objetivos do painel do cliente em vista com o ClickUp Docs

Além disso, o Docs Hub do ClickUp facilita a manutenção de todos os recursos específicos do cliente acessíveis, verificados e pesquisáveis, para que qualquer membro da equipe possa localizar rapidamente as informações críticas do projeto.

Dica profissional: Você também pode realizar discussões internas para entender quais são as dúvidas mais comuns dos clientes atuais. Essas informações moldarão seu painel e o tornarão mais útil desde o primeiro dia.

2. Defina os KPIs do cliente

Os dados coletados na primeira etapa o ajudarão a identificar os KPIs relevantes a serem rastreados no painel.

por exemplo, se você criar sites de comércio eletrônico para seus clientes, eles terão interesse em avaliar a eficácia do seu serviço e como ele afeta os resultados, desde a velocidade do site até as medidas de segurança.

Nesse caso, as principais métricas seriam o tempo de carregamento da página, a confiabilidade do tempo de atividade, as conversões de tráfego e as taxas de abandono de carrinho. Fornecer qualquer outra coisa que não esteja estreitamente alinhada com a estratégia de negócios deles seria um desperdício. Metas do ClickUp por exemplo, pode ser uma adição valiosa ao seu processo de criação de painel.

Na plataforma, você pode criar metas mensuráveis específicas para as necessidades de cada cliente e dividi-las em alvos, incluindo contagens numéricas, valores monetários, conclusões de tarefas ou opções binárias (verdadeiro/falso).

Leve seus clientes ao sucesso com o ClickUp Goals

Você também pode criar pastas na plataforma para rastrear KPIs por categorias, como ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais e quaisquer metas essenciais em um só lugar.

3. Projetar o layout e a interface do usuário

Ao projetar a experiência do painel, priorize a perspectiva do cliente. Seu principal objetivo deve ser a funcionalidade e a facilidade de navegação. Você não quer que seus clientes procurem informações - eles querem clareza e simplicidade.

Portanto, pense no fluxo de trabalho deles e faça a si mesmo perguntas como:

Qual é a primeira coisa que eles querem ver quando fazem o login?

Como é possível garantir que a interface seja intuitiva para novos usuários?

Qual é o grau de personalização que eles esperam em termos de layout, widgets ou opções de visualização de dados?

Há algum recurso de acessibilidade (por exemplo, navegação por teclado, compatibilidade com leitor de tela única ou conversão de texto em fala) que deva ser considerado?

Como uma plataforma de capacitação de vendas, imagine fornecer aos clientes um portal que exibe métricas em áreas de destaque - na parte superior ou em uma seção marcada como "alta prioridade"

Agrupe as métricas relacionadas de forma lógica para melhorar a usabilidade.

Por exemplo, os dados relacionados às interações com os clientes (por exemplo, número de acompanhamentos ou tempo de resposta) podem estar em uma seção. Ao mesmo tempo, as métricas de desempenho de vendas (por exemplo, negócios fechados, crescimento do pipeline e previsões de receita) podem ser agrupadas separadamente.

Essas vendas estruturadas Relatórios de CRM permite que seus clientes interpretem seus dados em um relance, sem sobrecarga de informações. ClickUp Dashboards oferecem layouts personalizáveis que permitem projetar uma interface focada nas necessidades do cliente. Usando widgets como blocos de construção, você pode adicionar gráficos, listas de tarefas e indicadores de status para exibir informações relevantes com destaque.

Crie um centro de comando pessoal para fluxos de trabalho eficientes usando o ClickUp Dashboards

Por exemplo, suponha que os clientes precisem de visibilidade rápida dos cronogramas dos projetos.

Nesse caso, você pode incluir widgets para prazos de tarefas, gráficos de Gantt ou visualizações de carga de trabalho, garantindo que métricas importantes sejam sempre fáceis de encontrar. O ClickUp também oferece suporte à funcionalidade de arrastar e soltar para widgets, para que você possa ajustar e refinar o layout de acordo com as preferências dos clientes, criando uma interface intuitiva.

Deseja mostrar aos seus clientes como você está acelerando a entrega de software com mecanismos específicos de relatório, como gráfico de queima/queima e velocidade de sprint? Crie um Sprint Dashboard com facilidade no ClickUp. Há um modelo para cada setor ou escopo de trabalho.

Além disso, codifique as seções com cores e opções de agrupamento para tornar os dados mais acessíveis e visualmente atraentes.

Finalmente, Cérebro ClickUp leva seus painéis para o próximo nível, fornecendo respostas instantâneas às suas perguntas. Faça qualquer pergunta à IA e ela pesquisará em todos os painéis do seu Workspace, ajudando você a obter informações importantes sem precisar procurar dados manualmente.

Automatize os stand-ups em seu painel com o ClickUp Brain

Dica profissional: Use tabelas, gráficos e indicadores visuais, como barras de progresso, para apresentar dados complexos. Incorpore menus suspensos ou guias para oferecer insights mais profundos sob demanda, mantendo a interface limpa. Por fim, crie um layout que se adapte com fluidez a qualquer tamanho de tela, seja em desktops, tablets ou dispositivos móveis.

4. Integre as principais ferramentas e serviços

O valor de um painel de controle do cliente está diretamente ligado à precisão e à atualização dos dados que ele exibe.

É por isso que você precisará integrá-lo à pilha de tecnologia existente, desde gerenciamento visual de projetos ferramentas, CRMs e software de contabilidade, de modo que o painel é preenchido a partir de uma ampla variedade de fontes de dados.

Por exemplo, um painel para uma empresa cliente baseada em serviços pode exibir dados de faturamento do QuickBooks, métricas de tráfego da Web do Google Search Console e pontuações de satisfação do cliente do HubSpot. ClickUp CRM oferece integrações com muitas ferramentas que aprimoram a precisão e a conectividade dos dados.

Forneça uma visão geral rápida dos dados do cliente com o ClickUp CRM

Por exemplo, você pode integrá-lo ao Asana ou ao Jira para centralizar as atualizações e os marcos do projeto em um único painel. Para o acompanhamento da produtividade, você pode optar pelo Slack, Google Workspace e Microsoft Teams para simplificar a comunicação sem trocar de aplicativo.

Dica profissional: Ao integrar APIs e dados em tempo real, você pode adicionar alertas ou notificações que são acionados quando determinados limites são atingidos (por exemplo, a utilização de recursos cai abaixo de um número específico ou ocorre um erro crítico de agendamento).

5. Priorizar a segurança

Os últimos anos mostraram os efeitos devastadores que medidas de segurança insuficientes podem ter sobre as empresas.

Por exemplo, em 2024, uma grande vulnerabilidade em um sistema de gerenciamento de conteúdo usado pela Hathway expôs os detalhes confidenciais do KYC tais como nomes, endereços, números de telefone e IDs de e-mail de mais de 4 milhões de clientes, o que levou a danos caros e graves prejuízos à reputação.

Esse é um lembrete claro de que o painel de controle do cliente também pode ser um ponto de entrada para agentes mal-intencionados se não estiver devidamente protegido. Até mesmo algo tão simples como uma política de senha fraca pode deixar seu sistema vulnerável.

É por isso que os recursos de segurança, como autenticação multifator (MFA), controle de acesso baseado em função (RBAC) e criptografia de dados, devem ser um componente inegociável do painel do cliente.

Claro, você pode convidar qualquer cliente para o ClickUp como convidado e compartilhar o painel com ele para que possa ver as atualizações do projeto e colaborar em um só lugar. Entretanto, manter a segurança é uma parte importante desse processo.

Você pode organizar contas de clientes individuais com uma hierarquia escalonável de pastas e listas e definir permissões granulares para controlar quem vê o quê, incluindo pessoas da sua equipe e participantes externos.

Dica profissional: Atualize regularmente seus protocolos de segurança para que as permissões de usuário permaneçam alinhadas com quaisquer alterações nas funções ou responsabilidades da equipe. Informe aos seus clientes exatamente como os dados deles estão sendo protegidos. Faça da segurança um argumento de venda e crie confiança.

Exemplos de painéis de controle do cliente: Principais modelos ClickUp a serem usados

Você nem sempre precisa começar do zero ou reinventar a roda ao criar um painel. Muitos modelos de gerenciamento de clientes podem lhe poupar tempo e esforço, além de garantir um layout profissional. Veja abaixo cinco excelentes exemplos de painéis do ClickUp que você pode usar.

1. Rastreador de saúde do cliente da agência

Como uma agência, você provavelmente está fazendo malabarismos com vários clientes. Monitorar os níveis de satisfação deles e a saúde do projeto sempre estará no topo de sua lista de tarefas, mas, convenhamos, isso é muito desgastante.

O Rastreador de saúde do cliente da agência da ZenPilot integrado ao ClickUp, resolve exatamente isso.

Ele centraliza dados importantes, de e-mails a planilhas, e oferece uma visão clara de quais clientes precisam de suporte imediato e quais contas estão funcionando sem problemas.

O modelo oferece recursos como:

Rastreador de atividades integrado para ficar de olho no envolvimento e na capacidade de resposta do cliente

Tutoriais em vídeo para ajudá-lo a configurar e personalizar o layout de acordo com os requisitos de sua agência

Oito exibições pré-configuradas para visualizar tudo, desde serviços prestados e objetivos alcançados até pontuações de NPS

Faça o download deste modelo

Faça o download deste modelo

2. Modelo de sucesso do cliente do ClickUp

Como em qualquer outro negócio, o sucesso do cliente deve ser seu ponto focal. Para analisar o grau de envolvimento e comprometimento dos clientes em manter o relacionamento com você, utilize o Modelo de sucesso do cliente do ClickUp .

Na verdade, isso faz ainda mais sentido se você for uma empresa de SaaS que deseja garantir que os clientes obtenham o máximo valor do produto.

O modelo oferece uma visão abrangente da jornada de cada cliente, cobrindo os estágios desde a integração até as renovações, ao mesmo tempo em que acompanha os riscos potenciais e o desempenho. Ele permite que você defina objetivos claros para eles e meça o sucesso de seus serviços em relação a essas metas.

Faça o download deste modelo

Com o modelo, você pode:

Usar a visualização de gráfico de Gantt para visualizar os cronogramas do projeto

Distribuir tarefas internamente para os membros apropriados da equipe

Acompanhar os clientes para obter feedback com a integração de e-mail

Faça o download deste modelo

3. Modelo de colaboração de sucesso do cliente do ClickUp

Este é especificamente para alinhar as equipes de vendas e produção que precisam coordenar esforços para garantir fluxos de trabalho tranquilos e entrega de projetos em tempo hábil.

O modelo Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp mantém os dois departamentos na mesma página com visualizações compartilhadas, reduzindo a falta de comunicação e os erros durante as transferências de clientes, o que é uma boa estratégia.

Modelo de colaboração para o sucesso do cliente da ClickUp

Com ele, você pode:

Acessar ferramentas importantes como Docs para anotações internas, Formulários para coletar informações de clientes e Quadros para mapear o progresso das tarefas

Simplificar o acompanhamento com status como Aberto e Concluído para que todos os membros da equipe possam entender rapidamente em que ponto a conta se encontra

Definir acionadores automáticos, como a atualização de campos personalizados quando novas tarefas são criadas

4. Início rápido do ClickUp: Modelo de serviços ao cliente

Quem não quer fechar negócios de forma rápida e eficiente enquanto gerencia as contas dos clientes, faz o escopo das solicitações e otimiza os recursos? Seja você um representante de vendas, um gerente de relacionamento com o cliente ou um chefe de projeto, você precisa do ferramentas de gerenciamento de clientes para o trabalho.

E o Início rápido do ClickUp: Modelo de serviços ao cliente é uma dessas estruturas em que você pode confiar totalmente. Embora inicialmente possa parecer complexo de usar, ele é fácil de usar para iniciantes.

Modelo de serviços ao cliente do ClickUp Quick Start

Os principais recursos incluem:

Criar tarefas e definir responsáveis, datas de vencimento, status e muito mais

Monitorar a integridade do projeto com campos personalizados, como estimativas de tempo, prioridades, marcos e dependências

Armazene processos, recursos e informações essenciais com o Team Wiki

5. Modelo de quadro de voz do cliente do ClickUp

Em um mar de Modelos de CRM como você encontra algo que o ajude a entender melhor as necessidades, os desejos e as preferências de seus clientes?

O feedback deles é inestimável para refinar suas ofertas. Mas coletar, organizar e agir com base nisso pode ser um desafio - não se você usar o Modelo de quadro do ClickUp Voice of the Customer .

Com seu layout no estilo Kanban, você reúne as percepções dos clientes de forma organizada e garante que elas sejam priorizadas e tratadas pelas equipes certas.

Modelo de voz do cliente do ClickUp

O modelo permite que você:

Incorporar controle de tempo, avisos de dependência e tags para a resolução imediata de problemas

Usar exibições personalizadas, como Lista, Quadro e Comece aqui, para visualizar o feedback em várias configurações

Estruturar o feedback de campos especializados, como "Necessidade do cliente", "Fonte de VoC" e "Solução"

Mantenha seus clientes satisfeitos e promova o crescimento dos negócios com painéis de controle

Agora que você entende o valor dos painéis, eles são mais do que ferramentas agradáveis de se ter - são essenciais para capacitar os clientes a tomar decisões confiantes e orientadas por dados.

Quando os clientes ficam satisfeitos com as informações que veem no portal e reconhecem suas contribuições, todos os envolvidos saem ganhando. 🎉

Além disso, com ferramentas como o ClickUp, você pode criar facilmente os melhores painéis de clientes para atender a necessidades específicas. Um grande benefício é sua extensa biblioteca de modelos prontos para uso, o que torna simples e rápido começar a usar. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e comece a aumentar a satisfação do cliente. 🚀