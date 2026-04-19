10 modelos gratuitos de acompanhamento de aprendizagem de competências

De acordo com o Relatório sobre o Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, 63% dos empregadores identificam as lacunas de competências como um grande obstáculo à transformação empresarial. No entanto, poucos têm uma visão clara e atualizada das competências disponíveis em sua força de trabalho.

É aí que os rastreadores de aprendizagem de habilidades podem ajudar.

Este artigo apresenta 10 modelos gratuitos e prontos para uso de acompanhamento de desenvolvimento de competências. Eles abrangem tudo, desde planos de desenvolvimento individual até matrizes de habilidades e competências para toda a equipe. Também mostraremos como utilizá-los para que as capacidades da sua equipe estejam sempre visíveis e prontas para ação.

Modelos gratuitos de acompanhamento de aprendizagem de competências em resumo

📚 Leia também: Os melhores softwares de acompanhamento de treinamento para equipes

O que é um modelo de acompanhamento de aprendizagem de competências?

Um modelo de acompanhamento de aprendizagem de competências é uma estrutura pré-definida que ajuda indivíduos e equipes a documentar, monitorar e medir o progresso na aquisição de novas competências.

A maioria das organizações enfrenta dificuldades com dados dispersos sobre as habilidades e capacidades de seus funcionários. As informações estão espalhadas por planilhas e pastas, e os gerentes perdem o controle de quem recebeu treinamento em quê.

Essa fragmentação cria enormes pontos cegos quando você está planejando projetos, decidindo sobre promoções ou fazendo investimentos em treinamento. As equipes acabam duplicando esforços de treinamento e deixando passar lacunas críticas de competências por falta de dados.

Com modelos estruturados, você não precisa adivinhar quem sabe o quê. Usando essas matrizes de competências, você pode ver as competências atuais, acompanhar os marcos de aprendizagem e identificar onde é necessário desenvolvimento. 👀

💡 Dica profissional: Elimine a proliferação de ferramentas e consolide seus dados de desenvolvimento da força de trabalho com os Campos Personalizados do ClickUp. Você pode formatar, organizar e adicionar contexto às tarefas criando menus suspensos para níveis de proficiência ou adicionando campos de data para acompanhamento de certificações.

📮ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, funcionários sem formação técnica podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão suas respostas. Como o aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nessa área. Ela sabe em qual projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

🎥 Criar hábitos de aprendizagem consistentes é essencial para o desenvolvimento de competências, e ferramentas de acompanhamento baseadas em IA podem ajudar a automatizar esse processo. Assista a este vídeo para descobrir como os rastreadores de hábitos com IA complementam os sistemas de aprendizagem de competências, monitorando seu progresso diário e mantendo você responsável.

10 modelos gratuitos de acompanhamento de aprendizagem de competências para equipes

Criar um sistema de acompanhamento do zero normalmente leva de 4 a 8 horas de configuração, além da manutenção contínua. E a maioria das planilhas criadas por conta própria acaba sendo abandonada em menos de três meses.

Em vez disso, comece a acompanhar suas competências imediatamente usando os modelos do ClickUp. Explore estruturas pré-criadas para Espaços, Pastas e Listas e, em seguida, personalize-as para se adequarem exatamente ao seu fluxo de trabalho. ✨

1. Modelo de mapeamento de competências da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Organize e acompanhe as competências dos seus funcionários usando o modelo de mapeamento de competências do ClickUp

O modelo de mapeamento de competências da ClickUp oferece uma visão geral das competências da sua equipe. Você pode usá-lo para organizar as competências por departamento, função ou projeto e identificar lacunas instantaneamente.

Um gerente de engenharia pode usar isso para mapear as competências técnicas em uma equipe em crescimento e identificar rapidamente as prioridades de treinamento.

🌻 Por que usar este modelo:

Configure escalas de proficiência personalizáveis para ver exatamente em que áreas sua equipe se destaca

Mude instantaneamente do acompanhamento individual para o acompanhamento de toda a equipe com várias visualizações do ClickUp

Filtre por funcionários certificados ou altamente qualificados ao atribuir tarefas com a ajuda dos Campos Personalizados

Resuma automaticamente a distribuição de competências e destaque lacunas usando o ClickUp Brain

🚀 Ideal para: Equipes que precisam de uma visão geral das competências em todos os departamentos ou funções.

💟 Bônus: Transforme seu rastreador de habilidades em um “centro de comando de habilidades” em tempo real com o ClickUp Brain MAX. Com o Brain MAX, você pode tratar sua matriz de habilidades e competências como um sistema pesquisável. Em vez de filtrar manualmente, faça perguntas como: “Onde temos pontos únicos de falha?”

“Quem pode assumir um projeto React este mês?”

“Quais competências essenciais estão abaixo do nível intermediário em toda a equipe?” O Brain MAX analisa suas tarefas, campos e documentos para fornecer respostas instantâneas. Dessa forma, seu rastreador se torna uma ferramenta que você utiliza em decisões reais, como alocação de pessoal, promoções e priorização de treinamentos.

2. Modelo de matriz de treinamento da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Avalie o conjunto de competências atual de toda a sua equipe com o modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Acompanhar quem concluiu qual treinamento obrigatório não precisa ser um trabalho de detetive. Tudo o que você precisa é do modelo de matriz de treinamento da ClickUp.

Ele acompanha o status do treinamento por funcionário e curso com responsabilização integrada. As equipes de RH podem usá-lo para garantir que todos os funcionários concluam o treinamento anual de conformidade sem a necessidade de acompanhamento manual.

🌻 Por que usar este modelo:

Monitore o acompanhamento de certificações e alertas de recertificação em um único lugar

Configure as automações do ClickUp para notificar os gerentes antes que as certificações expirem, reduzindo o risco de não conformidade

Adicione widgets do painel do ClickUp , como cartões de gráfico circular, para ver as taxas de conclusão rapidamente

Identifique funcionários com atrasos ou gargalos antes que as auditorias se tornem um problema

Acompanhe todos os materiais e recursos de treinamento com a Visualização da Lista Principal

🚀 Ideal para: Organizações que monitoram treinamentos obrigatórios e conformidade.

💡 Dica profissional: Monte uma equipe de colegas de IA que apoiem suas metas de L&D. Crie seus próprios Super Agentes no ClickUp para: Recomende planos de aprendizagem aos funcionários

Automatize as avaliações de competências

Elabore agendas de treinamento estruturadas

Identifique as necessidades de treinamento pendentes dos membros da equipe

E muito mais

Veja como você pode começar a formar seus próprios Super Agentes hoje mesmo:

📚 Leia também: Software de gestão de funcionários para equipes de RH

3. Modelo de Matriz de Competências Técnicas da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Acompanhe a expertise técnica da sua equipe com o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Quando você precisa saber se sua equipe está preparada para uma migração para a nuvem, o modelo de Matriz de Competências Técnicas da ClickUp fornece respostas rapidamente. Ele avalia competências técnicas específicas em seus departamentos de engenharia ou de produtos. 🛠️

Isso pode ajudar um CTO a avaliar se a equipe possui conhecimento suficiente em nuvem antes de iniciar uma iniciativa de migração.

🌻 Por que usar este modelo:

Crie colunas para linguagens de programação, ferramentas e frameworks

Classifique os membros da equipe de iniciante a especialista e agrupe-os por níveis de proficiência

Use as Dependências do ClickUp para vincular uma lacuna de competências diretamente a uma atividade de aprendizagem ou curso específico

Deixe o ClickUp Brain gerar resumos de competências e sugerir os membros da equipe mais adequados para os projetos

🚀 Ideal para: equipes de TI, engenharia ou de produto que avaliam competências técnicas.

📚 Leia também: Como estruturar sua equipe de produto para obter o máximo desempenho

4. Modelo de Matriz de Competências de TI da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Saiba quem possui quais habilidades em sua equipe de TI com o modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp

Os departamentos de TI lidam com habilidades especializadas, como segurança cibernética e redes, que mudam rapidamente, e é aí que entra o modelo de matriz de habilidades de TI da ClickUp. Ele organiza essas especialidades para que você sempre saiba quais são as capacidades atuais da sua equipe.

Use este modelo para planejar treinamentos cruzados e reduzir pontos únicos de falha em sistemas críticos.

🌻 Por que usar este modelo:

Agrupe as competências de TI por funções e papéis específicos, como redes e segurança

Use os campos de status personalizados do ClickUp para acompanhar se uma competência está Ativa, Concluída ou Encerrada

Sincronize com seus sistemas de RH existentes diretamente a partir de suas tarefas usando as integrações do ClickUp

Encontre especialistas certificados instantaneamente ou identifique sobreposições de competências que geram ineficiências

🚀 Ideal para: equipes de TI que gerenciam competências especializadas, como segurança cibernética ou administração de sistemas.

5. Modelo de Matriz de Competências da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Crie um resumo detalhado das competências dos membros do conselho usando o modelo de matriz de competências do ClickUp Board

A composição do conselho é importante para equipes de governança e organizações sem fins lucrativos, e é exatamente por isso que existe o modelo de matriz de competências do conselho da ClickUp.

Este modelo ajuda você a avaliar quais competências sua diretoria já possui e o que falta para o seu próximo ciclo de recrutamento.

🌻 Por que usar este modelo:

Acompanhe as competências nas áreas financeira, jurídica, de conhecimento do setor e de diversidade, equidade e inclusão (DEI)

Identifique as competências em falta para direcionar seus esforços de recrutamento

Torne espaços, pastas, listas e tarefas do ClickUp privadas usando os controles de privacidade do ClickUp para que apenas determinadas pessoas possam acessar informações confidenciais

Resuma a composição do quadro e sinalize lacunas prioritárias com o ClickUp Brain

🚀 Ideal para: Equipes de governança e organizações sem fins lucrativos que avaliam a composição do conselho.

📚 Leia também: Como formar uma equipe eficaz no trabalho

6. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Ofereça treinamento direcionado aos futuros sucessores com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

O acompanhamento de habilidades sem um plano de desenvolvimento é apenas documentação. O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários da ClickUp conecta os pontos entre onde um funcionário está agora e onde ele precisa chegar.

Os gerentes de equipe podem usar este modelo para criar um plano de desenvolvimento de liderança para funcionários de alto potencial.

🌻 Por que usar este modelo:

Defina marcos de crescimento e prazos para o desenvolvimento profissional

Acompanhe a porcentagem de conclusão à medida que os funcionários avançam em seus planos

Adicione comentários do ClickUp às tarefas para fazer perguntas, obter feedback e manter as conversas sobre desempenho no contexto

Use o ClickUp Brain para obter sugestões de recursos de aprendizagem relevantes com base nas lacunas de habilidades

🚀 Ideal para: Gerentes que estão elaborando planos estruturados de desenvolvimento de carreira.

📮ClickUp Insight: Para 32% dos funcionários, as avaliações de desempenho estimulam um crescimento real. Mas, para outros 32%, eles são apenas ruído de fundo — um sinal de que metade de todas as avaliações não está surtindo efeito. São horas de conversas e papelada com poucos resultados concretos. Com o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — você faz com que cada avaliação valha a pena. O AI Notetaker grava sua chamada de avaliação, extrai itens de ação e os transforma instantaneamente em tarefas vinculadas a metas. Você acompanha o progresso em cada etapa, enquanto cartões alimentados por IA oferecem um panorama em tempo real do desempenho dos funcionários a qualquer momento.

📮ClickUp Insight: Para 32% dos funcionários, as avaliações de desempenho estimulam um crescimento real. Mas, para outros 32%, eles são apenas ruído de fundo — um sinal de que metade de todas as avaliações não está surtindo efeito. São horas de conversas e papelada com poucos resultados concretos. Com o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — você faz com que cada avaliação valha a pena. O AI Notetaker grava sua chamada de avaliação, extrai itens de ação e os transforma instantaneamente em tarefas vinculadas a metas. Você acompanha o progresso em cada etapa, enquanto cartões alimentados por IA oferecem um panorama em tempo real do desempenho dos funcionários a qualquer momento.

7. Modelo de Matriz de Capacidades da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Destaque o conjunto de habilidades de cada membro da equipe com o modelo de matriz de competências do ClickUp

Às vezes, é preciso ampliar o foco para além das competências individuais e analisar o que departamentos inteiros são capazes de fazer. O modelo de Matriz de Competências da ClickUp agrega as competências individuais para formar um panorama geral.

Por exemplo, ele ajuda a avaliar se as equipes de operações estão prontas para dar suporte ao lançamento de um novo produto.

🌻 Por que usar este modelo:

Avalie as capacidades estratégicas, operacionais e técnicas dos indivíduos

Acompanhe como as capacidades organizacionais evoluem ao longo do tempo

Agrupe competências individuais em insights da equipe usando as Visualizações de Resumo

Compare as competências entre departamentos para ver onde o investimento terá maior impacto

🚀 Ideal para: Organizações que avaliam as capacidades em nível de equipe ou departamento.

👀 Você sabia? A IA e a digitalização eliminarão mais de 80 milhões de empregos e criarão quase 70 milhões de novos empregos nos próximos anos. Quase 44% das habilidades dos trabalhadores precisarão ser atualizadas para acompanhar essa mudança.

8. Modelo de Matriz de Competências da HiBob

via HiBob

O modelo de matriz de competências da HiBob foi desenvolvido para complementar a plataforma de gestão de pessoas da HiBob.

Este layout em formato de planilha concentra-se na documentação de competências dos funcionários dentro do ecossistema mais amplo de RH da HiBob. É familiar aos profissionais de RH e funciona bem para o acompanhamento direto de competências.

🌻 Por que usar este modelo:

Reduza a curva de aprendizado com um layout no estilo planilha que reflete os fluxos de trabalho familiares de RH

Mantenha registros detalhados dos funcionários em um único lugar

Mantenha os dados de competências alinhados com os processos mais amplos de gestão de funcionários

Funciona melhor para organizações totalmente comprometidas com o ecossistema HiBob, mas oferece menos flexibilidade se você desejar uma integração mais profunda com o gerenciamento de projetos.

🚀 Ideal para: Equipes de RH que utilizam o HiBob para gestão de pessoas.

9. Modelo de Matriz de Treinamento da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo de matriz de treinamento do Smartsheet utiliza um layout de grade familiar com formatação condicional para indicadores visuais de status. Ele lida bem com o acompanhamento direto da conformidade de treinamento.

🌻 Por que usar este modelo:

Crie um acompanhamento simples em forma de tabela que seja fácil de entender, especialmente para equipes sem conhecimentos técnicos

Marque visualmente treinamentos atrasados ou concluídos com formatação condicional

Simplifique o acompanhamento da conformidade para equipes menores com necessidades mais simples

Isso requer atualizações manuais e não oferece insights baseados em IA, tornando-o mais adequado para equipes com necessidades simples de acompanhamento, em vez de programas de desenvolvimento complexos.

🚀 Ideal para: Equipes que preferem um acompanhamento simples, baseado em planilhas.

10. Modelo de Matriz de Competências AG5

via AG5

O modelo AG5 Skills Matrix é especializado em categorias de competências específicas do setor, com estruturas de documentação prontas para auditoria. Se sua organização enfrenta exigências regulatórias rigorosas, este modelo foi feito para isso.

🌻 Por que usar este modelo:

Crie uma estrutura de documentação pronta para auditoria

Crie categorias de competências específicas para o setor, para que o acompanhamento esteja alinhado com os requisitos regulatórios

Acompanhe certificações altamente específicas nas áreas de manufatura ou saúde

Embora seja eficaz para fins de conformidade, pode parecer excessivamente complexo para casos de uso gerais nos negócios.

🚀 Ideal para: Setores regulamentados, como manufatura ou saúde.

📚 Leia também: Domine o acompanhamento da conformidade de RH com o ClickUp

Como usar um modelo de acompanhamento de desenvolvimento de competências

Um modelo é inútil se você não tiver um processo padronizado para implementá-lo em uma equipe diversificada. Sem uma estratégia de implementação clara, o acompanhamento se torna um documento estático, raramente atualizado.

Isso torna os dados completamente inúteis para a tomada de decisões em tempo real. Além disso, deixa os funcionários com a sensação de que seu crescimento não está realmente sendo monitorado.

Resolva isso com um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp. O ClickUp Brain, a IA integrada à plataforma, conecta suas tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento da sua empresa. Você pode fazer perguntas sobre o conteúdo do seu espaço de trabalho para obter insights sem precisar filtrar manualmente linhas e linhas de dados.

Dessa forma, seu rastreador se torna um sistema dinâmico e interativo. Você pode acessar resumos de habilidades instantaneamente, identificar lacunas e tomar decisões estratégicas de alocação de pessoal em segundos. 🤩

Veja como tirar o máximo proveito da sua matriz de habilidades e competências:

Defina as competências que você precisa acompanhar: Liste as competências relevantes para sua equipe, como habilidades técnicas, habilidades interpessoais ou certificações Defina níveis de proficiência: Estabeleça uma escala de classificação consistente, como iniciante a especialista, para que as avaliações de proficiência sejam comparáveis em toda a equipe Insira os dados atuais de competências: Peça aos membros da equipe que façam uma autoavaliação para documentar as competências básicas Identifique lacunas e prioridades: Compare as competências atuais com as necessárias para os próximos projetos e destaque onde o desenvolvimento é mais urgente Vincule competências a atividades de aprendizagem: Relacione lacunas de competências a treinamentos, cursos ou oportunidades de mentoria específicos Revise e atualize regularmente: Programe Programe revisões trimestrais de competências para registrar novas certificações e treinamentos concluídos Use IA para obter insights: Faça perguntas ao seu assistente de IA, como “Quem na equipe tem experiência em Python?”, para obter respostas instantâneas

⭐️ Veja como a IA está transformando a forma como as equipes de RH trabalham hoje!

Crie visibilidade de competências que realmente impulsione resultados

A maioria das equipes não enfrenta dificuldades por falta de treinamento — elas enfrentam dificuldades por falta de clareza. Sem uma visão confiável de quem sabe o quê, o treinamento se torna uma adivinhação, a contratação se torna reativa e o crescimento desacelera.

Um acompanhamento de desenvolvimento de competências bem estruturado muda isso. Esses modelos transformam dados dispersos em insights úteis. Eles ajudam as equipes a alocar pessoal para projetos de forma mais inteligente, planejar investimentos em treinamento e oferecer aos funcionários uma visão clara de seu crescimento.

E quando você integra IA com ferramentas como o ClickUp Brain, passa do acompanhamento estático para insights em tempo real sem esforço manual.

À medida que as competências se tornam a moeda corrente do planejamento da força de trabalho, é fundamental ter um sistema para acompanhá-las e desenvolvê-las. Comece gratuitamente com o ClickUp para tornar o desenvolvimento de competências em toda a sua empresa mais intencional.

Perguntas frequentes sobre o acompanhamento do aprendizado de habilidades

Qual é a diferença entre um acompanhamento de desenvolvimento de competências e uma matriz de competências?

Uma matriz de competências é um panorama que mostra quem possui quais competências em um determinado momento. Um acompanhamento de desenvolvimento de competências adiciona uma dimensão temporal para monitorar o progresso, as atividades de aprendizagem e o desenvolvimento de competências ao longo do tempo.

Atualizações trimestrais funcionam bem para a maioria das equipes, juntamente com atualizações pontuais quando alguém conclui um treinamento. Setores em rápida evolução ou equipes com iniciativas intensivas de aprimoramento de competências devem utilizar revisões mensais para manter os dados acionáveis.

Um modelo de acompanhamento de aprendizagem de competências pode monitorar tanto competências técnicas quanto competências interpessoais?

Sim, a maioria dos modelos suporta categorias de competências personalizadas. Você pode acompanhar competências técnicas, como linguagens de programação, juntamente com competências interpessoais, como comunicação, no mesmo sistema.

Como o uso de um modelo de acompanhamento de desenvolvimento de competências ajuda a identificar lacunas de competências?

Ao documentar os níveis atuais de competências em relação às competências exigidas, o modelo torna as lacunas visíveis à primeira vista. Isso mostra exatamente onde os indivíduos apresentam deficiências e onde os investimentos em treinamento devem se concentrar.