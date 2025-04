Principais modelos gratuitos de matriz de habilidades para Excel

Sua equipe acabou de receber um grande projeto e agora você está se esforçando para determinar se tem as pessoas certas para o trabalho. Isso lhe parece familiar? Talvez você esteja se perguntando quem tem o conhecimento técnico, o que precisa ser aprimorado ou onde estão as lacunas nas habilidades interpessoais. Provavelmente, você se sentirá preso sem uma visão clara dos pontos fortes da sua equipe.

Pesquisas mostram que as organizações que adotam uma abordagem baseada em habilidades são 63% mais propensas a obter resultados do que aqueles que não o fazem.

Com um modelo simples de matriz de habilidades, você pode mapear as competências de todos, identificar lacunas e tomar decisões com confiança.

Nesta postagem do blog, compilamos os melhores modelos de matriz de habilidades gratuitos para download no Excel para ajudá-lo a identificar as habilidades ausentes, alinhar os talentos com as tarefas e criar uma equipe completa e de alto desempenho.

O que faz um bom modelo de matriz de habilidades?

Um modelo de matriz de habilidades bem elaborado preenche a lacuna, oferecendo uma maneira clara e organizada de avaliar e visualizar as competências da equipe. Você pode mapear as habilidades em relação a funções, tarefas ou projetos, facilitando a identificação de pontos fortes, a descoberta de lacunas e a priorização de áreas de melhoria.

Sem dúvida, está se tornando parte integrante do planejamento da força de trabalho, do gerenciamento de talentos e do desenvolvimento geral da equipe.

Os principais elementos de um bom modelo de matriz de habilidades incluem:

Categorização clara : Organiza tanto as habilidades duras quanto as habilidades leves em níveis de proficiência, oferecendo uma visão abrangente das competências da equipe

: Organiza tanto as quanto as em níveis de proficiência, oferecendo uma visão abrangente das competências da equipe Personalização : É adaptado para funções, departamentos ou projetos específicos, garantindo a relevância em diferentes contextos de negócios

: É adaptado para funções, departamentos ou projetos específicos, garantindo a relevância em diferentes contextos de negócios Insights acionáveis : Ajuda a identificar falhas de habilidades , necessidades de treinamento e áreas de desenvolvimento, orientando a tomada de decisões informadas

: Ajuda a identificar , e áreas de desenvolvimento, orientando a tomada de decisões informadas Facilidade de uso : Adapta-se a novos requisitos e é simples o suficiente para usuários não técnicos

: Adapta-se a novos requisitos e é simples o suficiente para usuários não técnicos Alocação de recursos : Ajuda a otimizar as atribuições de tarefas, as prioridades de treinamento e a distribuição de recursos com base em habilidades e lacunas

: Ajuda a otimizar as atribuições de tarefas, as prioridades de treinamento e a distribuição de recursos com base em habilidades e lacunas Suporte ao crescimento: Acomoda o crescimento organizacional, oferecendo uma ferramenta dinâmica para o planejamento contínuo da força de trabalho e o desenvolvimento da equipe

Modelos de matriz de habilidades para Excel

**Você sabia?

De acordo com o Relatório do Futuro do Recrutamento do LinkedIn, há uma tendência crescente de contratação baseada em habilidades. Quase 80% dos recrutadores pesquisados estão avaliando as habilidades e os talentos necessários com o surgimento da IA.

Isso ressalta a necessidade crítica de ferramentas que forneçam insights estruturados e confiáveis sobre as habilidades, como uma matriz de habilidades.

Embora o Excel ofereça uma maneira familiar e personalizável de gerenciar matrizes de habilidades, encontrar o modelo certo pode economizar muito tempo e esforço.

Algumas das principais habilidades do Excel modelos de matriz ajudam a formar uma equipe mais forte e capaz.

1. Modelo de matriz de habilidades do Excel por AIHR

via AIHR Se a sua equipe estiver se preparando para um grande projeto e você quiser saber quem tem o conhecimento técnico para liderá-lo, o Modelo de matriz de habilidades AIHR Excel é perfeito para você.

Esse modelo é excelente (com trocadilhos) na organização de habilidades de uma forma fácil de entender e de agir. Ele categoriza as competências em habilidades técnicas, interpessoais ou específicas da função e as mapeia em relação aos níveis de proficiência individuais.

Seu recurso de destaque é uma seção dedicada às necessidades de treinamento, para que você não apenas identifique as lacunas, mas também planeje ativamente como eliminá-las.

O layout simples e direto torna essa matriz de competências perfeita para líderes de equipe e gerentes de RH. Ela oferece uma visão rápida de onde sua equipe se destaca e onde pode crescer.

ideal para: Profissionais e gerentes de RH visualizarem os pontos fortes e as áreas de crescimento de sua equipe

Faça o download deste modelo

**Leia também 10 melhores softwares de monitoramento de funcionários

2. Modelo de matriz de habilidades do Excel da AG5

via AG5 A pesquisa destaca que a segmentação da força de trabalho é vital para identificar funcionários com habilidades técnicas ou de liderança exclusivas essenciais para o sucesso da organização. Sem as ferramentas adequadas, as empresas correm o risco de perder talentos importantes, comprometer a produtividade e não conseguir atingir os objetivos estratégicos.

As Modelo de matriz de habilidades do Excel AG5 aborda esses desafios fornecendo uma estrutura estruturada para avaliar e gerenciar as habilidades dos funcionários. Esse modelo permite que os gerentes identifiquem funções críticas e planejem treinamento direcionado ou estratégias de retenção, listando os membros da equipe juntamente com suas certificações e níveis de proficiência. Essa configuração permite que os gerentes identifiquem rapidamente as lacunas de habilidades e planejem treinamentos direcionados iniciativas de treinamento de funcionários .

Embora o modelo seja fácil de usar e personalizável para atender a várias necessidades organizacionais, ele não inclui recursos avançados, como rastreamento automatizado ou agrupamento dinâmico por equipes ou projetos.

ideal para: Gerentes de equipes de pequeno e médio porte que precisam de uma maneira simples de monitorar as habilidades e certificações dos funcionários

**Você sabia?

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 42% das empresas consideram que as habilidades ecológicas estão ganhando importância nos próximos cinco anos, sendo que 21% priorizam seu desenvolvimento.

3. Modelo de matriz de habilidades do Excel por CIToolkit

via Kit de ferramentas CIT Fato curioso: Tendências do Gartner para o futuro do trabalho em 2024 destaca que as empresas priorizam as habilidades em detrimento dos diplomas universitários para aproveitar um pool de talentos mais amplo e solucionar com eficácia as lacunas de habilidades.

As Modelo de matriz de habilidades do Excel por CIToolkit ajuda a avaliar as competências dos membros da equipe.

O modelo inclui uma legenda de proficiência bem definida, que varia de "Não familiar" a "Nível de treinador" Um recurso exclusivo é a flexibilidade incorporada, que permite atribuir classificações de proficiência em várias habilidades, mantendo a clareza com indicadores visuais.

Você pode acompanhar o desempenho individual e como os funcionários contribuem para a dinâmica da equipe. O layout permite fácil personalização para funções ou projetos específicos, tornando-o versátil para vários casos de uso.

ideal para: Profissionais de RH e gerentes que buscam um equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade para avaliar e monitorar habilidades individuais e de equipe

4. Modelo de matriz de habilidades do Excel por Teammeter

via Equipe Você já se perguntou qual seria a capacidade de recuperação da sua equipe se um membro importante ficasse indisponível de repente? O Modelo de matriz de habilidades do Teammeter Excel ajuda a resolver esse problema, oferecendo um recurso exclusivo: a capacidade de calcular o "fator de ônibus" da sua equipe

Essa métrica destaca os riscos de confiar demais na experiência de uma única pessoa e garante que as habilidades essenciais sejam distribuídas de forma mais eficaz pela equipe.

O modelo usa a escala confiável de proficiência de habilidades do NIH (National Institutes of Health) para categorizar sistematicamente as habilidades, definir níveis de proficiência e estabelecer requisitos específicos para as funções.

Além de identificar lacunas, ele ajuda a ver exatamente quantos membros da equipe precisam melhorar suas habilidades para atingir as metas definidas, permitindo um melhor planejamento de treinamento e desenvolvimento.

Ideal para: Equipes pequenas com necessidades simples de gerenciamento de habilidades com foco estratégico no desenvolvimento de habilidades

5. Modelo de matriz de habilidades do Excel por Kenjo

via Kenjo O gerenciamento das habilidades da equipe geralmente requer malabarismo com dados e atualizações manuais, mas a Modelo de matriz de habilidades do Kenjo Excel elimina isso com a automação. Esse modelo simplifica o rastreamento de habilidades atualizando automaticamente tabelas secundárias à medida que você insere dados, fornecendo insights instantâneos sobre os pontos fortes, as lacunas e as oportunidades de crescimento da sua equipe.

O design fácil de usar do Kenjo inclui instruções claras na primeira guia, garantindo que você possa usá-lo imediatamente. Seu formato personalizável permite adaptá-lo às necessidades específicas da equipe, seja definindo metas de desenvolvimento de longo prazo, equilibrando o desempenho da equipe ou identificando áreas de melhoria.

Ao mapear visualmente as habilidades dos funcionários, esse modelo permite identificar áreas de melhoria que podem aumentar a eficiência geral da equipe.

ideal para: Profissionais e gerentes de RH de todos os níveis que valorizam modelos fáceis de usar com funcionalidades automatizadas para facilitar a inserção de dados

6. Modelo de matriz de habilidades do Excel por FreeSkillsMatrix.com

via FreeSkillsMatrix.com Use o Modelo de matriz de habilidades do Excel por FreeSkillsMatrix.com para avaliar os níveis de proficiência da sua equipe em várias tarefas ou processos.

Para começar, liste os membros da sua equipe à esquerda e as tarefas ou processos na parte superior. Em seguida, use a chave de proficiência para atribuir níveis de habilidade para cada tarefa. O modelo usa um sistema codificado por cores para destacar visualmente os níveis de proficiência e calcula automaticamente as pontuações resumidas de cada funcionário e tarefa.

Essas pontuações fornecem insights rápidos sobre as áreas em que as habilidades estão abaixo dos níveis desejados e onde o treinamento é mais urgentemente necessário.

ideal para: Gerentes e profissionais de RH que desejam avaliar a proficiência da equipe

👀 **Você sabia?

De acordo com o relatório State of the Workforce Skills Gap 2024 da Springboard, 70% das empresas dos EUA enfrentam uma lacuna crítica de habilidades o que afeta o desempenho dos negócios. Os setores de serviços financeiros e tecnologia são os mais afetados, com mais de 75% e 73% dos líderes relatando uma escassez de habilidades, respectivamente.

7. Formulário de análise de habilidades de trabalho do funcionário por WPS Template

via Modelo WPS As habilidades de rastreamento não precisam significar ficar olhando para linhas de dados enfadonhas. As Modelo de matriz de habilidades do Excel por FreeSkillsMatrix.com combina automação com um design visualmente atraente para tornar a avaliação de habilidades fácil e impactante.

O foco do modelo em pontos de dados específicos e mensuráveis o diferencia. Os gerentes podem documentar as principais habilidades do cargo e detalhes complementares, como certificações, histórico de trabalho e habilidades multilíngues. Campos de entrada claros e instruções intuitivas facilitam o preenchimento e a interpretação dos dados.

Esse modelo também funciona como uma matriz de treinamento, perfeita para setores em que licenças específicas ou habilidades linguísticas são essenciais. Ele permite que as equipes identifiquem as lacunas e planejem o treinamento ou a contratação de acordo.

ideal para: Gerentes de setores que exigem licenças, certificações ou habilidades linguísticas específicas

**Leia também 15 softwares de RH para equipes de pessoas

8. Modelo de avaliação de desempenho de 360 graus do funcionário por WPS Template

via Modelo WPS Às vezes, a avaliação de habilidades exige mais do que apenas marcar os itens de uma lista de verificação - exige uma visão holística. A Modelo de avaliação de desempenho de 360 graus para funcionários em Excel da WPS Template oferece exatamente isso, combinando feedback multidimensional com avaliação de habilidades.

Embora tenha sido projetado principalmente como um modelo de avaliação de desempenho o modelo de avaliação de desempenho, que se integra ao rastreamento da matriz de habilidades, ajuda a identificar os principais pontos fortes e as áreas de desenvolvimento em várias competências.

Você pode avaliar os funcionários em categorias como atitude no trabalho, conhecimento profissional, capacidade de trabalho e realizações no trabalho. A coleta de feedback de colegas, supervisores e autoavaliações oferece uma perspectiva completa das habilidades individuais e da equipe.

ideal para: Profissionais de RH e gerentes que buscam uma abordagem abrangente para a avaliação de habilidades, incorporando uma avaliação de 360 graus

**Leia também 10 melhores aplicativos de monitoramento de metas

Limitações do uso de modelos de matriz de habilidades do Excel

Embora o Excel seja uma ferramenta versátil e amplamente utilizada para criar matrizes de habilidades, várias limitações podem prejudicar sua eficácia à medida que as equipes crescem ou as necessidades se tornam mais complexas.

Falta de colaboração: Como ferramenta autônoma, o Excel não oferece suporte à colaboração em tempo real, dificultando que vários membros da equipe contribuam ou acessem atualizações simultaneamente

Como ferramenta autônoma, o Excel não oferece suporte à colaboração em tempo real, dificultando que vários membros da equipe contribuam ou acessem atualizações simultaneamente Problemas de escalabilidade: O gerenciamento de uma matriz de habilidades no Excel torna-se um desafio à medida que as equipes se expandem. Grandes conjuntos de dados podem tornar a ferramenta mais lenta, e a organização das principais habilidades entre departamentos ou várias equipes exige um esforço manual significativo

O gerenciamento de uma matriz de habilidades no Excel torna-se um desafio à medida que as equipes se expandem. Grandes conjuntos de dados podem tornar a ferramenta mais lenta, e a organização das principais habilidades entre departamentos ou várias equipes exige um esforço manual significativo Visualização limitada: Embora o Excel possa criar gráficos básicos, ele não possui recursos avançados de visualização, como painéis dinâmicos ou gráficos interativos, que são cruciais para analisar e apresentar dados de forma eficaz

Embora o Excel possa criar gráficos básicos, ele não possui recursos avançados de visualização, como painéis dinâmicos ou gráficos interativos, que são cruciais para analisar e apresentar dados de forma eficaz Sem integração: Ao contrário do software de matriz de habilidades dedicado, o Excel não pode se integrar perfeitamente a outras ferramentas, como software de RH ou sistemas de gerenciamento de aprendizado, limitando sua capacidade de automatizar fluxos de trabalho e acompanhar o progresso do treinamento

Modelos alternativos de matriz de habilidades

O Excel é um ótimo ponto de partida para o gerenciamento de habilidades, mas à medida que sua equipe cresce ou suas necessidades evoluem, uma solução mais dinâmica e colaborativa torna-se essencial. ClickUp a ClickUp, a plataforma de produtividade multifuncional, oferece uma variedade de modelos de matriz de habilidades personalizáveis projetados para simplificar o rastreamento de habilidades, aprimorar a comunicação da equipe e colaboração, além de integrar-se perfeitamente aos fluxos de trabalho - tudo em um só lugar.

Veja o que Jodi Salice diretora de criação da United Way Suncoast, tem a dizer sobre o uso do ClickUp,

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Jodi Salice, Diretora de Criação, United Way Suncoast

Aqui estão alguns dos principais modelos de matriz de habilidades que você pode usar no ClickUp:

1. Modelo de matriz de habilidades da diretoria do ClickUp

Modelo de matriz de habilidades do ClickUp Board

De acordo com a Forbes os conselhos de administração priorizam cada vez mais uma combinação de habilidades executivas "sempre em demanda", como perspicácia financeira e liderança estratégica, e conhecimento especializado no assunto em áreas como tecnologia digital e entrada no mercado. Essa mudança destaca a necessidade de os conselhos de administração alinharem as habilidades dos membros com as metas de missão crítica da organização.

As Modelo de matriz de habilidades da diretoria do ClickUp ajuda as organizações a desenvolver estrategicamente sua diretoria, mapeando os recursos existentes e identificando lacunas. Seja para avaliar a experiência de liderança, a experiência em governança ou o conhecimento técnico de nicho, esse modelo oferece uma ferramenta abrangente e personalizável para avaliar e equilibrar os pontos fortes dos membros do conselho.

O que diferencia esse modelo é sua flexibilidade e facilidade de uso. Com status, campos e visualizações personalizados, você pode acompanhar sem esforço as habilidades técnicas e genéricas, avaliar a eficácia da equipe e criar um plano de melhoria estruturado. Exibições como "Visão geral" e "Habilidades técnicas" esclarecem a propriedade das habilidades, enquanto recursos como dependências de tarefas e lembretes garantem que você não perca nada.

ideal para: Equipes iniciantes para tomar decisões informadas, aumentar o desempenho da equipe e promover o desenvolvimento da liderança

2. O modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Manter sua força de trabalho qualificada e adaptável não é mais algo agradável de se ter - é um imperativo comercial. O Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp ajuda as organizações a identificar e abordar as habilidades que os funcionários precisam para se manterem competitivos em um mercado de habilidades em constante evolução.

Esse modelo personalizável é ideal para preencher lacunas entre as capacidades atuais, futuras ou habilidades em demanda e objetivos comerciais, avaliando as qualificações, a experiência e as necessidades de treinamento dos funcionários.

Esse modelo permite que as equipes desenvolvam estratégias para aprimorar as habilidades dos funcionários, recrutar talentos especializados ou implementar o planejamento da força de trabalho, documentando as habilidades e acompanhando as discrepâncias. Com recursos como automação para simplificar tarefas e campos para acompanhar o progresso das habilidades, ele garante que todos os membros da equipe tenham os recursos necessários para o sucesso.

ideal para: Equipes que buscam maneiras práticas de avaliar e eliminar lacunas em sua força de trabalho

3. O modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Sobre 50% dos CEOs afirmam que a escassez de habilidades e a ruptura tecnológica afetarão a lucratividade na próxima década.

Isso significa que encontrar maneiras inovadoras de atrair e reter talentos e mapear e implementar talentos será crucial para sustentar o crescimento. As Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp simplifica esse processo.

Use esse modelo para identificar, organizar e rastrear as habilidades dos funcionários, ajudando-o a criar uma força de trabalho alinhada com seus objetivos comerciais. Esse modelo permite que as equipes compreendam e atendam às suas necessidades de recrutamento e desenvolvimento de talentos, documentando habilidades como gerenciamento de tarefas, habilidades organizacionais, gerenciamento de partes interessadas, etc., e acompanhando discrepâncias.

ideal para: Organizações que desejam organizar e monitorar as habilidades de seus funcionários para otimizar o planejamento da força de trabalho e o gerenciamento de talentos

4. O modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Modelo de matriz de treinamento do ClickUp

🔎 **Você sabia?

De acordo com a pesquisa Workmonitor 2024 da Randstad, 72% dos funcionários consideram o treinamento e o desenvolvimento uma parte essencial da satisfação no trabalho e do crescimento na carreira. Sem estratégias claras de aprimoramento de habilidades, as empresas correm o risco de perder os melhores talentos e ficar para trás em termos de inovação.

O Modelo de matriz de treinamento ClickUp torna o treinamento de funcionários perfeito e impactante. Personalize sua matriz de treinamento com campos importantes como comunicação, planejamento estratégico e solução de problemas. Aproveite as visualizações pré-criadas para gerenciar tarefas e monitorar o progresso:

Lista principal para rastrear todos os recursos

Habilidades por departamento para detectar lacunas de habilidades

Um formulário de avaliação das necessidades de treinamento para avaliar os requisitos futuros

Atualizar status como "Concluído" ou "Revisão em andamento" para manter todos alinhados. Esses modelos de matriz de treinamento garantem que os programas de treinamento sejam organizados, eficazes e fáceis de monitorar - tudo em um só lugar.

ideal para: Organizações que executam vários programas de treinamento para funcionários

5. O modelo de matriz de equipe do ClickUp

Modelo de matriz de equipe do ClickUp

De acordo com Relatório de Capital Humano no Trabalho da McKinsey, mais de 80% dos trabalhadores que fazem a transição para novas funções o fazem mudando de empregador, destacando uma lacuna crítica na mobilidade interna.

Isso sugere que, embora os funcionários possuam as habilidades necessárias para avançar, muitas vezes não têm oportunidades de crescimento em suas organizações atuais.

A Modelo de matriz de equipe do ClickUp ajuda a enfrentar esse desafio. Esse modelo analisa a produtividade das funções, os conjuntos de habilidades e a remuneração para ajudar as organizações a identificar lacunas e alocar recursos de forma eficaz para garantir que as habilidades certas estejam nas funções certas.

Um recurso de destaque é a visualização da remuneração por função, que inclui dados de salário e bônus juntamente com métricas de produtividade.

Além disso, a visualização de resumo destaca as tendências em toda a força de trabalho, facilitando a identificação de lacunas que podem exigir treinamento ou intervenções de contratação. Perfeito para equipes que desejam integrar o rastreamento de habilidades às suas estratégias de pessoal, o modelo garante que a sua força de trabalho permaneça ágil, eficiente e alinhada aos objetivos da sua organização.

ideal para: Empresas que buscam otimizar suas estratégias de pessoal alinhando as funções dos funcionários às necessidades organizacionais e avaliando os conjuntos de habilidades e a remuneração

**Leia também 10 softwares de gerenciamento de funcionários para equipes de RH

6. O modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Para as equipes de tecnologia, manter-se à frente das demandas em evolução exige mais do que uma lista estática de habilidades. As Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp é uma ferramenta poderosa para rastrear e avaliar as capacidades técnicas dos membros da equipe. Esse modelo oferece uma abordagem estruturada para avaliar as principais competências, como desenvolvimento de software, depuração e plataformas de nuvem.

Mas ele não se limita à avaliação. Ele ajuda você a agir. Use-o para atribuir as tarefas certas às pessoas certas, identificar lacunas de habilidades e priorizar iniciativas críticas de treinamento para eliminá-las antes de afetar a entrega do projeto.

Use este modelo para criar um manual para formar uma equipe equipada para entregar, inovar e escalar.

ideal para: Equipes que precisam avaliar e gerenciar as capacidades técnicas de seus membros, especialmente em áreas como desenvolvimento de software e TI

7. O modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp

Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp rastreia e avalia o conhecimento técnico das equipes de TI usando uma abordagem de matriz de habilidades. Ele fornece uma grade clara para mapear as competências dos funcionários, facilitando a avaliação dos pontos fortes, a identificação de lacunas e a alocação de tarefas com base nos níveis de habilidade.

Com os campos personalizados para rastrear habilidades técnicas, como linguagens de programação, experiência em sistemas e certificações, esse modelo garante que você possa visualizar e abordar facilmente as lacunas que afetam o desempenho da equipe.

ideal para: Equipes de TI que estão enfrentando as complexidades do gerenciamento de habilidades técnicas

Crie sua matriz de habilidades e potencialize o treinamento de habilidades com o ClickUp

A criação e o gerenciamento de uma matriz de habilidades são necessários para as organizações que desejam otimizar o desempenho da força de trabalho, identificar uma lacuna de habilidades específica e impulsionar o crescimento estratégico.

Embora os modelos do Excel possam ser um ótimo ponto de partida, ferramentas como o ClickUp elevam o processo.

Quer esteja planejando o treinamento de funcionários, criando estratégias de sucessão ou alinhando os pontos fortes da equipe com os objetivos comerciais, os modelos de matriz de habilidades do ClickUp oferecem a personalização e a funcionalidade necessárias para simplificar o processo.

Comece a transformar a maneira como você gerencia as habilidades e libere todo o potencial da sua equipe. Registre-se hoje no ClickUp gratuitamente e descubra como o gerenciamento de habilidades pode ser perfeito!