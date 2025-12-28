Os 13 melhores softwares de desenvolvimento de funcionários para aprimorar as habilidades da sua força de trabalho

O desenvolvimento de funcionários não é mais um “luxo”. Equipes com programas de treinamento sólidos são até 17% mais produtivas, mas a maioria das empresas ainda tem dificuldade em expandir o crescimento além de avaliações pontuais e ferramentas de aprendizagem dispersas.

Planos de desenvolvimento personalizados fracassam rapidamente quando as funções, metas e habilidades variam entre as equipes. Os gerentes perdem o contexto, os funcionários perdem o ímpeto e o progresso fica estagnado.

É aí que entra o software de desenvolvimento de funcionários. A plataforma certa conecta o aprendizado, o feedback e o acompanhamento para que o desenvolvimento realmente aconteça, e não apenas seja documentado.

Neste guia, analisaremos exemplos reais de planos de desenvolvimento de funcionários e as 13 melhores ferramentas de desenvolvimento de funcionários para apoiar o crescimento em grande escala.

Os 13 melhores softwares de desenvolvimento de funcionários em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Acompanhamento do desenvolvimento dos funcionários com gestão integrada do desempenho Tamanho da equipe: Individual a empresarial Documentos, painéis, tarefas, gestão do conhecimento, resumos de IA, modelos, automações, acompanhamento de metas Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. Lattice Desenvolvimento orientado por metas e alinhamento de desempenho Tamanho da equipe: Média a grande OKRs, 1:1s, planos de carreira, pesquisas de engajamento, feedback 360, análises Planos pagos a partir de $11/usuário/mês 15Five Feedback contínuo e culturas de desenvolvimento baseadas em coaching Tamanho da equipe: Todos os tamanhos Check-ins, OKRs, modelos 1:1, pesquisas de engajamento, High Fives, avaliações de desempenho Planos pagos a partir de $4/usuário/mês Trainual Treinamento padronizado e documentação de processos Tamanho da equipe: Pequena a média SOPs, sequências de integração, questionários, treinamento em vídeo, modelos, atribuições baseadas em funções Preços personalizados Docebo Personalização de aprendizagem em escala empresarial com tecnologia de IA Tamanho da equipe: Empresa Caminhos de aprendizagem com IA, mercado de cursos, gamificação, relatórios, SSO, suporte global Preços personalizados Culture Amp Transformando o feedback dos funcionários em ações significativas Tamanho da equipe: Média a grande Pesquisas de engajamento, gestão de desempenho, avaliações 360, Skills Coach, benchmarks Preços personalizados Zavvy da Deel Desenvolvimento de equipes e gestão de desempenho com tecnologia de IA Tamanho da equipe: de pequenas e médias empresas a grandes corporações Planos de carreira com IA, avaliações automatizadas, fluxos de trabalho no Slack, planos de aprendizagem, análises A partir de $20/usuário/mês TalentLMS Implementação rápida e escalável de treinamentos com configuração mínima. Tamanho da equipe: pequena a grande empresa. Cursos com recurso de arrastar e soltar, automações, aplicativo móvel, multilíngue, relatórios personalizados Planos a partir de $149/mês Mesh AI Planos de crescimento orientados por IA e capacitação contínua de desempenho Tamanho da equipe: Todos os tamanhos Planos de crescimento personalizados, incentivos, expectativas de função, painéis de controle, avaliações contínuas. Planos a partir de $4/usuário/mês iSpring Learn Implantação rápida de cursos e treinamento compatível com dispositivos móveis Tamanho da equipe: de pequenas e médias empresas a grandes corporações Criação SCORM, listas de verificação de habilidades, acesso offline, modelos, simulações de dramatização Preços personalizados LearnUpon Treine vários públicos a partir de uma única plataforma Tamanho da equipe: Média a grande LMS multiportal, automação, mapeamento de carreira, análise unificada, sincronização de HRIS Preços personalizados Rise 360 (Articulate) Criação rápida e ágil de cursos sem habilidades de design Tamanho da equipe: equipes de L&D de todos os tamanhos Criador de cursos modulares, assistente de IA, modelos, design responsivo, colaboração A partir de $1.499/usuário/ano Coursera para Empresas Aperfeiçoamento profissional em escala empresarial com conteúdo acadêmico de elite Tamanho da equipe: Pequena a empresarial Mais de 9.200 cursos, certificados, academias, avaliações de habilidades e recomendações de IA. Plano para equipes $399/usuário/ano; Personalizado para empresas

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos os softwares na ClickUp.

⭐ Modelo em destaque O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp oferece às equipes de RH uma maneira consistente de documentar as metas de desenvolvimento dos funcionários, as prioridades de desenvolvimento de habilidades e as ações para as próximas etapas, sem precisar reescrever os mesmos planos de desenvolvimento do zero a cada trimestre. Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os planos de desenvolvimento de funcionários, ciclos de feedback e verificações de progresso organizados com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp.

O que você deve procurar em um software de desenvolvimento de funcionários?

Escolher o melhor software de treinamento de funcionários significa encontrar uma plataforma que apoie tanto o crescimento individual quanto os objetivos organizacionais.

Veja o que priorizar nos exemplos de planos de desenvolvimento de funcionários:

✅ Oferece percursos de aprendizagem personalizados com base nos objetivos de desenvolvimento dos funcionários, lacunas de habilidades e funções atuais e futuras✅ Permite a aprendizagem social e colaborativa por meio de feedback de colegas, fóruns de discussão e comunidades de compartilhamento de conhecimento✅ Acompanha o progresso com painéis em tempo real, avaliações de desempenho e análises que melhoram o envolvimento dos funcionários e os programas de treinamento✅ Oferece uma interface intuitiva com acesso móvel, facilitando que os funcionários concluam o treinamento em seu próprio ritmo✅ Oferece integração perfeita com seus sistemas de RH e opções de personalização

📖 Leia também: Os melhores podcasts motivacionais para crescimento pessoal e desenvolvimento profissional

Os 13 melhores softwares de desenvolvimento de funcionários

Quando os planos de desenvolvimento de funcionários ficam espalhados em documentos, planilhas e mensagens de chat, o RH acaba fazendo o mesmo trabalho duas vezes: coletando atualizações e reescrevendo as “próximas etapas” após cada avaliação de desempenho. Isso é dispersão de trabalho e afeta gravemente a eficiência de uma organização.

Um sistema melhor mantém os planos de desenvolvimento, os recursos de aprendizagem e o acompanhamento conectados. Por exemplo, o ClickUp para Recursos Humanos permite que as equipes criem documentos de treinamento, transformem feedback em tarefas atribuídas e acompanhem o progresso em painéis — tudo a partir do mesmo espaço de trabalho.

Aqui estão 13 plataformas de software de desenvolvimento de funcionários que ajudam as equipes de RH a oferecer programas de treinamento direcionados e apoiar o crescimento e o desenvolvimento profissional.

1. ClickUp (ideal para acompanhamento do desenvolvimento de funcionários com gestão de desempenho integrada)

Capacite sua equipe para construir, acompanhar e crescer com fluxos de trabalho de desenvolvimento de funcionários orientados para objetivos com o ClickUp

O ClickUp é um software completo de desenvolvimento de funcionários que permite que as equipes de RH acompanhem metas, organizem conhecimentos, gerenciem tarefas e ajudem os funcionários a assumir o controle de seu crescimento profissional por meio de fluxos de trabalho estruturados e acionáveis.

Vamos nos aprofundar nos detalhes.

Centralize o conteúdo de aprendizagem, a colaboração e o compartilhamento de conhecimento com o ClickUp Docs

Crie bases de conhecimento dinâmicas para programas de treinamento, integração e planos de desenvolvimento usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs funciona como uma base de conhecimento ao vivo e pesquisável que apoia o treinamento e a integração de funcionários.

Um novo funcionário de vendas pode acessar uma biblioteca de demonstrações de produtos, roteiros para lidar com objeções e modelos de avaliação de desempenho em um só lugar. Gerentes e membros da equipe podem comentar, coeditar e até mesmo transformar insights em itens de ação.

Por exemplo, um funcionário interessado em fazer a transição para a análise de dados pode trabalhar com seu gerente para desenvolver um plano de desenvolvimento personalizado que inclua treinamento em habilidades interpessoais e projetos internos.

No entanto, o conteúdo de treinamento só funciona se as pessoas realmente conseguirem encontrá-lo. O ClickUp Docs Hub oferece às equipes de RH e L&D um único local para organizar, pesquisar e criar documentos e wikis, o que facilita a manutenção de guias e documentos de integração para toda a organização.

💡 Dica profissional: se as notas da avaliação de desempenho ficarem em longas sequências de tarefas, as equipes de RH perderão tempo transformando o feedback em algo que um gerente possa realmente usar. No ClickUp, use o ClickUp Brain para resumir o que mudou em uma tarefa de avaliação (incluindo comentários importantes e até mesmo subtarefas) e, em seguida, cole o resumo diretamente no documento do plano de desenvolvimento do funcionário. Você também pode transformá-lo em tarefas para a próxima etapa, como “Concluir o módulo de treinamento” ou “Realizar duas atualizações com as partes interessadas este mês”. É uma maneira simples de passar de um feedback disperso dos funcionários para um acompanhamento claro, que você pode monitorar semana a semana. Obtenha resumos detalhados de suas avaliações e atualizações recentes com o ClickUp Brain Mas mesmo com uma boa documentação, as equipes ainda podem perder tempo procurando a “versão mais recente” de uma política ou processo. O ClickUp Knowledge Management adiciona respostas baseadas em IA em todo o seu espaço de trabalho para que as pessoas possam fazer perguntas sobre informações armazenadas em documentos, tarefas e bate-papos e obter uma resposta clara mais rapidamente. Isso é especialmente útil para fluxos de trabalho de RH, como perguntas frequentes sobre integração e esclarecimentos sobre políticas.

Monitore o progresso com painéis personalizáveis do ClickUp

Visualize o desenvolvimento de habilidades e as tendências de desempenho entre as equipes em tempo real com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp permitem que os profissionais de RH e L&D acompanhem o progresso dos alunos e identifiquem obstáculos antecipadamente.

Por exemplo, você pode criar um painel que mostre quantos funcionários concluíram um programa de desenvolvimento de liderança, quanto tempo levou e onde ocorreram desistências.

Essas informações ajudam a melhorar os programas de desenvolvimento e a alinhá-los melhor com as metas de desenvolvimento dos funcionários e as necessidades da empresa.

Se você deseja adicionar relatórios com tecnologia de IA diretamente em seus painéis e visões gerais, o ClickUp AI Cards pode ajudá-lo. Você pode adicionar cartões como AI StandUp e AI Team StandUp para resumir as atividades recentes em um período selecionado ou usar AI Executive Summary e AI Project Update para gerar um instantâneo atual do status e das próximas prioridades.

💡 Dica profissional: transforme notas de avaliação de desempenho em planos de desenvolvimento rastreáveis com o ClickUp BrainGPT. O ClickUp BrainGPT pode ajudá-lo a passar mais rapidamente do “bom feedback” para metas de desenvolvimento de funcionários que os membros da sua equipe podem realmente cumprir. Ele inclui o Talk to Text para que você possa capturar notas individuais ou observações de coaching por voz (em vez de digitá-las posteriormente) e também pode pesquisar em aplicativos de trabalho conectados e na web quando você precisar de mais contexto. Registre feedback instantaneamente (sem perder detalhes): logo após uma reunião individual ou avaliação de desempenho, use o Talk to Text para ditar pontos-chave, próximos passos e lacunas no desenvolvimento de habilidades e, em seguida, converta-os em planos e tarefas de desenvolvimento.

Solicite padrões em seus dados de pessoal: faça perguntas ao BrainGPT como “Quais são as principais lacunas em habilidades sociais que aparecem nas avaliações do último trimestre?” ou “Qual conteúdo de treinamento está mais relacionado a um melhor desempenho nesta equipe?”

Encontre rapidamente comentários anteriores com a Pesquisa Empresarial : pesquise momentos específicos como “escalonamentos de clientes”, “habilidades de apresentação” ou “desenvolvimento de liderança” em seus documentos, tarefas e notas. pesquise momentos específicos como “escalonamentos de clientes”, “habilidades de apresentação” ou “desenvolvimento de liderança” em seus documentos, tarefas e notas.

Escolha o melhor modelo para o trabalho: use diferentes LLMs dentro do ClickUp BrainGPT, dependendo se você precisa de uma redação mais clara para planos de desenvolvimento profissional ou maneiras criativas de estruturar conversas sobre crescimento na carreira.

Transforme o feedback de desempenho em ação com o ClickUp Tasks

Converta feedback em tarefas acionáveis para impulsionar o crescimento contínuo dos funcionários por meio do ClickUp Tasks

Quando um funcionário recebe feedback durante uma avaliação de desempenho, como melhorar a comunicação com as partes interessadas, você pode criar imediatamente uma tarefa como “Participe de uma reunião multifuncional por semana durante o próximo mês”.

O ClickUp Tasks integra-se com calendários e lembretes, garantindo que as ações de acompanhamento sejam priorizadas. Isso torna o desenvolvimento dos funcionários contínuo e rastreável, em vez de se limitar a avaliações pontuais.

Aqui está um guia visual rápido sobre como priorizar as tarefas do ClickUp para planejar melhor seu dia de trabalho:

Padronize as contribuições com os modelos de feedback do ClickUp.

Quando o feedback dos funcionários vem em diferentes formatos (documentos, threads de e-mail, notas de bate-papo), fica difícil comparar avaliações de desempenho ou identificar lacunas comuns no desenvolvimento de habilidades.

Para esses cenários, os modelos de plano de treinamento do ClickUp podem ajudá-lo a criar modelos de feedback repetíveis para avaliações de desempenho, avaliações de colegas ou autoavaliações.

Comece usando o modelo de pesquisa de engajamento de funcionários do ClickUp para capturar informações consistentes sobre o engajamento dos funcionários e, em seguida, execute ciclos de avaliação estruturados com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp para que as autoavaliações e o feedback dos gerentes sigam o mesmo fluxo.

Depois de obter as informações, o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp ajuda você a transformar esses insights em um plano de desenvolvimento real que pode ser acompanhado ao longo do tempo.

Este modelo de plano de desenvolvimento individual permite que você crie planos de desenvolvimento personalizados, combinando avaliações de desempenho e feedback de colegas em um software de gerenciamento de tarefas.

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva talentos preparados para o futuro e apoie o crescimento profissional com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie planos de desenvolvimento de 30/60/90 dias para novos funcionários vinculados a programas de treinamento e metas iniciais de desempenho profissional.

Crie planos de preparação para promoção que convertam o feedback da avaliação de desempenho em marcos de habilidades e resultados esperados.

Apoie as transições de funções, delineando o desenvolvimento de competências para funções atuais e futuras com prazos claros.

Execute programas de desenvolvimento de liderança com check-ins dos gerentes, feedback dos colegas e pontos de verificação do progresso.

Melhores recursos do ClickUp

Organize planos de desenvolvimento de funcionários usando campos personalizados , status e visualizações para que cada membro da equipe tenha um plano e um cronograma claros.

ClickUp Knowledge Management em documentos, tarefas e bate-papos. Responda mais rapidamente às perguntas repetidas de RH com oem documentos, tarefas e bate-papos.

Grave demonstrações de treinamento assíncronas e orientações de coaching com o ClickUp Clips e comente diretamente na gravação.

Encontre rapidamente materiais sobre políticas, integração e treinamento em um só lugar usando o ClickUp Docs Hub .

Use o ClickUp Enterprise Search para pesquisar em ferramentas de trabalho e conectadas quando precisar de contexto rapidamente.

Padronize os processos de feedback com modelos personalizáveis com o ClickUp Forms.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado mais íngreme para usuários iniciantes

Pode incluir mais funcionalidades do que o necessário se você deseja apenas uma ferramenta básica de desenvolvimento de funcionários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Esta avaliação da G2 destacou:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos o software desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos o software desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes.

2. Lattice (ideal para o desenvolvimento de funcionários orientado por metas e alinhamento de desempenho)

via Lattice

Um dos maiores desafios enfrentados pelos líderes de RH é alinhar o crescimento dos funcionários com as prioridades do negócio. Como os ciclos de feedback estão espalhados por ferramentas desconectadas, as conversas sobre desenvolvimento são inconsistentes.

A Lattice resolve isso reunindo o gerenciamento de desempenho e o engajamento dos funcionários em um aplicativo de acompanhamento de metas. Os gerentes podem conduzir reuniões individuais estruturadas, criar planos de desenvolvimento com OKRs claros e coletar feedback de 360 graus, tudo em um espaço centralizado.

Melhores recursos do Lattice

Crie planos de desenvolvimento individualizados que alinhem as metas de carreira com os objetivos da empresa.

Defina e acompanhe OKRs e metas pessoais com indicadores visuais de progresso e alinhamento em nível de equipe.

Habilite feedback 360 graus e reconhecimento em tempo real para identificar facilmente áreas de melhoria

Realize avaliações de desempenho personalizáveis e reuniões individuais com agendamento automatizado e captura de notas.

Use pesquisas de opinião dos funcionários e análises de engajamento para informar programas de treinamento e prioridades de desenvolvimento.

Segmente as equipes por função ou departamento para personalizar os caminhos de desenvolvimento e medir o progresso com precisão.

Limitações da Lattice

As opções de personalização para modelos de desempenho são limitadas.

A funcionalidade do aplicativo móvel é reduzida em comparação com a versão para desktop.

A configuração da integração pode exigir tempo e esforço adicionais.

Preços da Lattice

Gestão de talentos : US$ 11/mês por usuário

Fundamentos: US$ 11/mês por usuário

Avaliações e comentários da Lattice

G2 : 4,7/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Lattice

Esta avaliação da Capterra capturou:

Acho esse sistema bastante útil. Ele oferece uma ótima estrutura para gerenciar reuniões individuais e garante que qualquer feedback dos membros da equipe seja acessível tanto para você quanto para seu gerente.

Acho esse sistema bastante útil. Ele oferece uma ótima estrutura para gerenciar reuniões individuais e garante que qualquer feedback dos membros da equipe seja acessível tanto para você quanto para seu gerente.

📖 Leia também: Exemplos de metas de um ano, cinco anos e dez anos para o planejamento de metas de longo prazo

3. 15Five (ideal para criar culturas de feedback contínuo e desenvolvimento baseado em coaching)

via 15Five

Para o RH, transformar avaliações de desempenho em desenvolvimento contínuo é um dos maiores desafios no trabalho.

Essa inconsistência surge porque o feedback é esporádico, o reconhecimento é irregular e o coaching é muitas vezes ineficaz.

O 15Five resolve isso transformando a gestão de desempenho em um processo contínuo e colaborativo. Ele combina pesquisas de engajamento, ferramentas de coaching, acompanhamento de OKR e recursos de reconhecimento para ajudar as equipes de RH e os gerentes a alinhar o desenvolvimento dos funcionários com o trabalho diário.

A plataforma também inclui modelos integrados para reuniões individuais e clareza de funções, facilitando a definição de expectativas e o fornecimento de feedback regular.

15Five: os melhores recursos

Defina planos de carreira e desenvolvimento claros com o apoio de reuniões semanais individuais e modelos focados no crescimento.

Acompanhe os OKRs e as metas pessoais em todas as equipes e, em seguida, conecte o progresso às avaliações de desempenho e feedback.

Permita o coaching contínuo com ferramentas de acompanhamento que ajudam os gerentes a orientar os funcionários em desafios e conquistas.

Use pesquisas de engajamento dos funcionários e mapas de calor para identificar sinais precoces de desmotivação e agir com base no feedback.

Incentive o reconhecimento entre colegas com “High Fives” públicos para comemorar vitórias e elevar o moral.

Realize avaliações de desempenho estruturadas e transparentes com contribuições do próprio funcionário, de colegas e do gerente para apoiar o desenvolvimento holístico.

Limitações do 15Five

Carece de funcionalidades essenciais de HRIS, como gestão de folha de pagamento ou benefícios.

Envia notificações frequentes por e-mail, o que alguns usuários consideram uma distração.

Pode ser caro para equipes pequenas que precisam apenas de feedback básico ou métricas de engajamento dos funcionários.

Preços do 15Five

Engage: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Perform : US$ 11/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plataforma total: US$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e análises do 15Five

G2 : 4,6/5,0 (mais de 1.840 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 890 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o 15Five

Esta avaliação da G2 compartilhou:

As reuniões semanais são uma maneira simples, mas eficaz, de manter contato com o desempenho de todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os gerentes obtêm informações em tempo real sobre o moral e os desafios da equipe, o que nos ajudou a ser mais proativos e solidários.

As reuniões semanais são uma maneira simples, mas eficaz, de manter contato com o desempenho de todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os gerentes obtêm informações em tempo real sobre o moral e os desafios da equipe, o que nos ajudou a ser mais proativos e solidários.

4. Trainual (ideal para treinamento padronizado e documentação de processos)

via Trainual

Equipes em rápido crescimento muitas vezes enfrentam dificuldades com integração inconsistente e procedimentos operacionais padrão (SOPs) dispersos, levando a perguntas repetitivas.

A valiosa experiência permanece presa nos cérebros individuais, em vez de crescer com a empresa, na ausência de uma base de conhecimento centralizada.

O Trainual resolve isso transformando todos os processos, políticas e responsabilidades de funções em documentação pesquisável e rastreável. Desde a integração de novos funcionários até a implementação de protocolos atualizados, as equipes obtêm um sistema repetível para treinar de forma consistente, garantir a responsabilidade e reduzir a necessidade de acompanhamento dos gerentes.

Melhores recursos do Trainual

Crie manuais de treinamento passo a passo com vídeos, questionários e listas de verificação incorporados.

Atribua conteúdo por função, departamento ou equipe para garantir acesso relevante e acompanhamento do progresso.

Automatize as sequências de integração para novos contratados com prazos e lembretes.

Acompanhe a retenção de conhecimento por meio de avaliações e conclusões de cursos.

Use modelos para políticas, responsabilidades de funções, SOPs e fluxos de trabalho de conformidade.

Integre-se a ferramentas como Slack, BambooHR e Gusto para sincronizar funções e usuários de maneira perfeita.

Limitações do Trainual

Personalização limitada nos painéis de relatórios

Pode exigir esforço contínuo para manter a documentação atualizada.

Mais adequado para equipes de pequeno a médio porte; empresas maiores podem precisar de análises avançadas.

Preços do Trainual

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Trainual

G2 : 4,7/5,0 (mais de 950 avaliações)

Capterra: 4,8/5,0 (mais de 490 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Trainual

Esta avaliação da G2 observou:

Ao transformar o conhecimento informal em conteúdo formal e estruturado, conseguimos criar processos repetíveis que apoiam a consistência e a qualidade em toda a organização. O Trainual se tornou uma ferramenta diária para nós.

Ao transformar o conhecimento informal em conteúdo formal e estruturado, conseguimos criar processos repetíveis que apoiam a consistência e a qualidade em toda a organização. O Trainual se tornou uma ferramenta diária para nós.

📖 Leia também: Exemplos de planos de desenvolvimento pessoal para crescimento na carreira

📮 ClickUp Insight: Embora 78% dos nossos usuários criem planos detalhados ao definir metas, quase metade admite que não os acompanha usando ferramentas dedicadas. 👀 O ClickUp preenche essa lacuna, transformando suas metas em tarefas práticas que você pode realmente cumprir, passo a passo. E com painéis sem código, você tem uma visão clara do seu progresso, para que nada passe despercebido. Porque quando se trata de crescimento, “esperar pelo melhor” simplesmente não é suficiente. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam que conseguem lidar com até 10% mais trabalho sem se esgotar.

5. Docebo (ideal para personalização de aprendizagem em escala empresarial com tecnologia de IA)

via Docebo

Quando as equipes de RH e L&D tentam expandir o treinamento para todos os departamentos ou equipes globais, muitas vezes se deparam com conteúdos dispersos e informações limitadas sobre o impacto do programa. As plataformas LMS tradicionais não estão equipadas para um aprendizado personalizado e escalável, vinculado a resultados comerciais reais.

A Docebo aborda essa questão com uma plataforma modular alimentada por IA que se adapta ao mapa de jornada de cada funcionário.

Desde integração e conformidade até capacitação de vendas e desenvolvimento de talentos, este software de gestão de talentos usa automação e análises para oferecer um aprendizado envolvente e mensurável em grande escala.

Melhores recursos do Docebo

Crie percursos de aprendizagem baseados em IA personalizados para as funções dos funcionários, lacunas de competências e objetivos profissionais para o trabalho.

Entregue conteúdo escalável usando o marketplace da Docebo, bibliotecas internas e recursos gerados pelos usuários.

Habilite a gamificação com emblemas, tabelas de classificação e recompensas para impulsionar o engajamento.

Acompanhe o impacto da aprendizagem por meio de relatórios avançados, painéis e mapeamento de resultados comerciais.

Ofereça suporte multilíngue e SSO para garantir acessibilidade e segurança em equipes globais.

Integre-se a ferramentas como Salesforce, Microsoft Teams e plataformas HRIS para uma experiência de aprendizagem conectada.

Limitações do Docebo

Os preços não são transparentes e podem ser elevados para equipes menores.

Otimizado mais para treinamento interno da empresa do que para revendedores de treinamento terceirizados.

Alguns recursos de relatórios e configuração administrativa têm uma curva de aprendizado mais íngreme.

Preços do Docebo

Preços personalizados

Avaliações e análises da Docebo

G2 : 4,3/5,0 (mais de 730 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Docebo

Esta avaliação da G2 destacou:

A plataforma permite flexibilidade na forma como oferecemos a experiência de aprendizagem, tem um bom desempenho sem bugs ou falhas frequentes – a estabilidade é muito importante para nós na organização.

A plataforma permite flexibilidade na forma como oferecemos a experiência de aprendizagem, tem um bom desempenho sem bugs ou falhas frequentes – a estabilidade é muito importante para nós na organização.

🧠 Você sabia: 51% das organizações reestruturaram suas equipes em 2023. Se você está redefinindo a sua, o blog Como desenvolver uma equipe de alto desempenho em 8 etapas comprovadas é o seu plano para construir equipes mais fortes e colaborativas que realmente atingem seus objetivos.

6. Culture Amp (ideal para conectar o feedback dos funcionários a ações significativas)

via Culture Amp

Muitas empresas realizam pesquisas de engajamento, mas muitas têm dificuldade em fechar o ciclo de feedback de maneira eficaz. Sem responsabilidade clara, planos de acompanhamento ou visibilidade em tempo real, os resultados das pesquisas muitas vezes ficam enterrados nos painéis. Isso corrói a confiança dos funcionários e transforma o feedback em um exercício de preenchimento de formulários, em vez de um impulsionador de mudanças.

O Culture Amp preenche essa lacuna. Ele ajuda as equipes de RH a coletar feedback de alta qualidade e agir com base nele por meio de ferramentas integradas para desenvolvimento, gestão de desempenho e definição de metas.

O resultado: uma plataforma que transforma o sentimento dos funcionários em progresso mensurável.

Melhores recursos do Culture Amp

Inicie pesquisas baseadas em dados científicos sobre engajamento, integração e DEI (diversidade, equidade e inclusão) com modelos personalizáveis.

Permita reuniões individuais conduzidas por gerentes, alinhamento de metas e feedback contínuo por meio de módulos de desempenho.

Acompanhe as metas de desenvolvimento com feedback estruturado de 360° e planos de ação individualizados.

Acesse conteúdo de aprendizagem selecionado por meio da biblioteca de microaprendizagem Skills Coach da Culture Amp.

Compare os índices de engajamento em todos os setores e grupos demográficos para identificar pontos fortes e riscos.

Limitações do Culture Amp

A personalização de relatórios é limitada em comparação com as ferramentas tradicionais de BI.

A implementação pode ser demorada para grandes empresas.

Sem LMS integrado para ensino avançado (requer integração)

Preços do Culture Amp

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Culture Amp

G2 : 4,5/5,0 (mais de 1.510 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Culture Amp

Esta avaliação da Capterra compartilhou:

Acredito no objetivo da Culture Amp de reunir funcionalidades relacionadas ao engajamento dos funcionários, definição de metas, gestão de desempenho e melhoria da cultura organizacional em uma zona de desenvolvimento abrangente.

Acredito no objetivo da Culture Amp de reunir funcionalidades relacionadas ao engajamento dos funcionários, definição de metas, gestão de desempenho e melhoria da cultura organizacional em uma zona de desenvolvimento abrangente.

👀 Curiosidade: os funcionários aprendem melhor às quartas-feiras. De acordo com os dados da plataforma Udemy, o meio da semana apresenta as maiores taxas de conclusão de cursos, possivelmente porque é o “ponto ideal” entre o planejamento e o esgotamento.

7. Zavvy da Deel (ideal para desenvolvimento de equipes e gestão de desempenho com tecnologia de IA)

via Zavvy

A maioria das plataformas de RH presume que os gerentes irão impulsionar o desenvolvimento. O Zavvy da Deel sabe que muitas vezes isso não acontece.

Seja por avaliações de desempenho atrasadas, planos de carreira vagos ou reuniões individuais ignoradas, o maior obstáculo ao desenvolvimento das pessoas é a execução desmotivada.

O Zavvy da Deel resolve isso com IA integrada que faz o trabalho pesado: elaborar planos de carreira, automatizar ciclos de avaliação, incentivar feedback e gerar pesquisas sem acompanhamento constante do RH.

Ao eliminar o atrito da página em branco e conectar-se diretamente ao Slack, o Zavvy ajuda as equipes a operacionalizar o crescimento. Você obtém dados em tempo real, insights de engajamento e programas de aprendizagem estruturados que realmente funcionam, porque o sistema os executa.

Observação: desde então, ele foi renomeado como Engage, a plataforma de RH da Deel.

Principais recursos do Zavvy by Deel

Automatize avaliações de desempenho, feedback 360° e reconhecimento em tempo real.

Crie planos de carreira, módulos de treinamento e campanhas de pesquisa gerados por IA.

Acompanhe a mobilidade interna e defina estruturas de crescimento baseadas em habilidades.

Inicie percursos de aprendizagem personalizados com aprendizagem entre pares e acompanhamento da conformidade.

Use os plug-ins do HR Slack para PTO, elogios, organogramas, referências e pesquisas.

Limitações do Zavvy by Deel

Os recursos de IA podem exigir supervisão para garantir a relevância do conteúdo.

Os preços variam rapidamente para equipes com necessidades complexas de vários módulos.

Alguns recursos avançados estão disponíveis em complementos como Deel Compensation ou Workforce Planning.

Preços do Zavvy da Deel

Deel Engage: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zavvy da Deel

G2 : 4,8/5 (mais de 12.340 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.890 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Zavvy da Deel

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O Deel facilita a obtenção de informações e suporte para resolver problemas, e o feedback é fornecido em tempo real pelos usuários para cada caso de uso.

O Deel facilita a obtenção de informações e suporte para resolver problemas, e o feedback é fornecido em tempo real pelos usuários para cada caso de uso.

8. TalentLMS (ideal para implementações de treinamento rápidas e escaláveis com configuração mínima)

via TalentLMS

Muitas plataformas LMS são poderosas, mas não tão práticas. Elas exigem semanas de configuração, suporte especializado de TI e curvas de aprendizado íngremes para administradores e alunos. Para equipes de RH e L&D em rápida evolução, essa complexidade cria atrasos que impedem a integração de funcionários, o treinamento em conformidade e o desenvolvimento de habilidades.

O TalentLMS resolve esses desafios com uma plataforma intuitiva desde o primeiro dia. Você pode criar, atribuir e lançar cursos envolventes em minutos, sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Com ferramentas de conteúdo alimentadas por IA, acesso móvel e automação poderosa, ele foi criado para apoiar tanto equipes pequenas quanto grandes empresas em escala.

Melhores recursos do TalentLMS

Crie e lance cursos rapidamente com conteúdo arrastável, testes gerados por IA e recursos de tradução automática.

Atribua treinamentos automaticamente com base nas funções, atividades ou lacunas de habilidades dos usuários usando automações integradas.

Habilite o treinamento em qualquer lugar com um aplicativo móvel responsivo para iOS e Android.

Monitore o desempenho dos alunos usando relatórios personalizados, filtros e painéis de progresso.

Expanda globalmente com suporte para mais de 40 idiomas, subdomínios de marca (filiais) e integrações SSO.

Limitações do TalentLMS

Plano gratuito

Os planos de nível inferior restringem as opções de personalização e branding.

O suporte por chat ao vivo e telefone está disponível apenas nos planos de nível superior.

Preços do TalentLMS

Core : US$ 149/mês

Grow : US$ 299/mês

Pro : US$ 579/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TalentLMS

G2 : 4,6/5,0 (mais de 790 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 580 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o TalentLMS

Esta avaliação da Capterra capturou:

Posso iniciar cursos do zero, personalizar o conteúdo por meio de várias ferramentas de mídia, acompanhar o progresso dos meus alunos, organizar testes e definir regras ou permissões. É muito fácil de usar, mesmo para quem não está familiarizado com o funcionamento.

Posso iniciar cursos do zero, personalizar o conteúdo por meio de várias ferramentas de mídia, acompanhar o progresso dos meus alunos, organizar testes e definir regras ou permissões. É muito fácil de usar, mesmo para quem não está familiarizado com o funcionamento.

9. Mesh AI (ideal para planos de crescimento baseados em IA e capacitação contínua de desempenho)

via Mesh AI

Os planos de desenvolvimento geralmente ficam em planilhas ou sistemas de RH que os gerentes raramente revisam.

Como resultado, as metas de desenvolvimento dos funcionários permanecem vagas, as conversas sobre desempenho tornam-se inconsistentes e o crescimento na carreira parece desconectado do trabalho diário.

A Mesh AI aborda essa questão incorporando IA no centro do desenvolvimento dos funcionários. Ela permite que os gerentes criem planos de crescimento personalizados, acompanhem o progresso continuamente e vinculem o feedback diário a objetivos de carreira de longo prazo.

Com lembretes, check-ins e sugestões geradas por IA, o Mesh ajuda as equipes de RH a ampliar o desenvolvimento dos funcionários sem aumentar a carga administrativa.

Melhores recursos do Mesh AI

Crie planos de crescimento personalizados alinhados com as funções atuais e futuras.

Use IA para sugerir metas de aprendizagem, projetos e expectativas de função com base nas aspirações de carreira dos funcionários.

Integre conversas sobre desenvolvimento em avaliações de desempenho contínuas, reuniões individuais e feedback de colegas.

Gere sugestões inteligentes para os gerentes, a fim de garantir que os planos de desenvolvimento permaneçam ativos e relevantes.

Obtenha visibilidade sobre o crescimento dos funcionários por meio de painéis segmentados por equipe, gerente ou função.

Limitações da IA Mesh

Ainda em fase de amadurecimento em termos de integrações com ecossistemas HRIS mais amplos.

Pode exigir treinamento inicial para gerentes que não estão familiarizados com fluxos de trabalho de desempenho contínuo.

As opções de personalização para planos de carreira estão evoluindo

Preços do Mesh AI

Fundamentos : US$ 4/mês por usuário

Crescimento : US$ 8/mês por usuário

Excelência: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e análises da Mesh AI

G2: 4,4/5,0 (mais de 350 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Mesh AI

Esta avaliação da G2 destacou:

Ele oferece uma opção de autoavaliação, ajudando-nos a analisar a nós mesmos e permitindo-nos indicar pessoas de quem queremos avaliações. Isso torna o processo de avaliação conveniente e você pode avaliar seus colegas de forma justa.

Ele oferece uma opção de autoavaliação, ajudando-nos a analisar a nós mesmos e permitindo-nos indicar pessoas de quem queremos avaliações. Isso torna o processo de avaliação conveniente e você pode avaliar seus colegas de forma justa.

10. iSpring Learn (ideal para implantação rápida de cursos e treinamento de funcionários em dispositivos móveis)

via iSpringLearn

Muitas equipes de RH têm dificuldade para lançar programas de desenvolvimento de funcionários rapidamente devido ao conteúdo limitado, ciclos de implementação lentos ou falta de recursos de design instrucional.

Isso leva a atrasos na integração, experiências de treinamento inconsistentes e acompanhamento inadequado das metas de desenvolvimento dos funcionários.

O iSpring Learn resolve isso com um sistema de gerenciamento de aprendizagem plug-and-play que se integra perfeitamente à sua ferramenta de autoria integrada, o iSpring Suite.

As equipes de RH e L&D podem converter PowerPoints em cursos compatíveis com SCORM, criar questionários interativos e implantar conteúdo de treinamento em poucas horas.

Melhores recursos do iSpring Learn

Inicie programas de treinamento rapidamente usando a conversão de PowerPoint para SCORM e modelos integrados.

Crie planos de desenvolvimento personalizados com listas de verificação de habilidades e acompanhamento prático de mentoria.

Ofereça suporte ao acesso offline por meio de aplicativos móveis nativos com sincronização de progresso em tempo real.

Tenha acesso a suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para oferecer treinamento ininterrupto aos funcionários.

Ofereça treinamento em conformidade, integração e conteúdo de habilidades sociais com modelos pré-criados e simulações de dramatizações.

Limitações do iSpring Learn

Os recursos de criação exigem a ferramenta de desktop iSpring Suite.

Integrações limitadas em comparação com plataformas mais voltadas para empresas.

O design da interface do usuário é funcional, mas pode parecer ultrapassado para os usuários modernos.

iSpring Learn preços

Preços personalizados

Avaliações e análises do iSpring Learn

G2 : 4,6/5,0 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o iSpring Learn

Esta avaliação da G2 observou:

Boa interface, muitas oportunidades para criar cursos de alta qualidade, é conveniente acompanhar o progresso dos funcionários, é ótimo que você possa adquirir o pacote e criar materiais incríveis.

Boa interface, muitas oportunidades para criar cursos de alta qualidade, é conveniente acompanhar o progresso dos funcionários, é ótimo que você possa adquirir o pacote e criar materiais incríveis.

👀 Curiosidade: seu cérebro se reconfigura em apenas 6 horas de treinamento. Pesquisas mostram que, após apenas seis horas de aprendizado focado em uma nova habilidade, exames cerebrais revelam mudanças neurais estruturais.

11. LearnUpon (ideal para treinar vários públicos por meio de uma única plataforma automatizada)

via LearnUpOn

Muitas empresas em crescimento enfrentam um desafio oculto: suas metas de desenvolvimento de funcionários são frequentemente prejudicadas pela necessidade de gerenciar sistemas separados para treinamento interno, capacitação de parceiros e educação do cliente.

Essa configuração fragmentada sobrecarrega as equipes de RH.

O LearnUpon resolve isso centralizando todas as necessidades de treinamento em uma plataforma intuitiva. Seja para integrar novos funcionários, treinar parceiros ou criar uma academia para clientes, o LearnUpon permite que você gerencie tudo em um só lugar.

Principais recursos do LearnUpon

Treine funcionários, clientes e parceiros por meio de uma única plataforma com portais de aprendizagem separados.

Automatize a atribuição de cursos usando dados do departamento, gerente ou localização do funcionário.

Personalize jornadas de aprendizagem e planos de carreira com modelos de mapas de carreira para criar conteúdos mais rapidamente.

Acompanhe o progresso, o envolvimento e as avaliações de desempenho dos alunos com análises unificadas.

Integre-se às ferramentas HRIS para sincronizar os dados dos usuários e reduzir a carga de trabalho administrativa.

Limitações do LearnUpon

Sem biblioteca de cursos integrada; o conteúdo deve ser criado ou adquirido separadamente.

Os preços premium podem não ser adequados para empresas menores com orçamentos limitados.

Mais eficaz para empresas com mais de 400 funcionários.

Preços do LearnUpon

Preços personalizados

Avaliações e análises do LearnUpon

G2 : 4,6/5,0 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5,0 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o LearnUpon

Esta avaliação da Capterra observou:

A LearnUpon nos proporcionou uma plataforma para integração, desenvolvimento contínuo e educação em conformidade para nossos funcionários, clientes e parceiros. Reduzimos o tempo de integração de meses para semanas.

A LearnUpon nos proporcionou uma plataforma para integração, desenvolvimento contínuo e educação em conformidade para nossos funcionários, clientes e parceiros. Reduzimos o tempo de integração de meses para semanas.

📖 Leia também: Exemplos de OKR – Como escrever OKRs eficazes

12. Rise 360 da Articulate (ideal para a criação rápida e ágil de cursos sem necessidade de conhecimentos especializados em design)

via Rise 360

A maioria das equipes de L&D tem dificuldade em criar treinamentos envolventes e prontos para dispositivos móveis sem designers dedicados. As ferramentas de autoria tradicionais podem ser muito complexas, e a terceirização retarda a entrega.

O resultado é frequentemente um treinamento desatualizado e inconsistente, que não atende às necessidades modernas de aprendizagem.

O Rise 360 da Articulate resolve isso oferecendo um construtor simples baseado na web com um design responsivo integrado. Sua interface baseada em blocos facilita a estruturação de conteúdo interativo e rico em mídia sem habilidades técnicas.

Além disso, com recursos de IA para elaborar lições, gerar questionários e criar imagens, as equipes podem desenvolver conteúdos de treinamento refinados com mais rapidez e consistência.

Principais recursos do Rise 360 da Articulate

Crie cursos responsivos usando blocos modulares para texto, mídia e interatividade.

Use o Assistente de IA para redigir conteúdo, gerar imagens e criar verificações de conhecimento a partir de seus arquivos de origem.

Escolha entre mais de 1.000 modelos de definição de metas para integração, conformidade e treinamento em habilidades interpessoais.

Personalize os temas e estilos dos cursos para combinar com a sua marca.

Colabore com colegas de equipe em tempo real e colete feedback das partes interessadas no contexto.

Garanta que todos os cursos funcionem perfeitamente em computadores, tablets e dispositivos móveis.

Rise 360 da Articulate limitações

Menos flexibilidade para interatividade avançada em comparação com o Storyline

Controle limitado sobre o layout visual além dos blocos disponíveis

Requer uma assinatura completa do Articulate 360.

Preços do Rise 360 da Articulate

Articulate 360 Standard : US$ 1.499/ano por usuário

Articulate 360 AI: US$ 1.749/ano por usuário

Avaliações e comentários sobre o Rise 360 da Articulate

G2 : 4,7/5,0 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 690 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Rise 360 da Articulate

Esta avaliação da G2 destacou:

O que mais gosto é sua versatilidade e facilidade de uso. Seja você um iniciante ou um designer instrucional experiente, aprender a usar o Articulate 360 é intuitivo e simples.

O que mais gosto é sua versatilidade e facilidade de uso. Seja você um iniciante ou um designer instrucional experiente, aprender a usar o Articulate 360 é intuitivo e simples.

13. Coursera for Business (ideal para o aprimoramento profissional em escala empresarial com conteúdo acadêmico de elite)

via Coursera for Business

Muitos programas de aprendizagem corporativa têm dificuldade em acompanhar a evolução dos padrões do setor. Os funcionários muitas vezes se desmotivam quando o conteúdo do treinamento parece genérico, desatualizado ou desconectado das habilidades do mundo real.

Essa lacuna entre treinamento e relevância limita o impacto, especialmente em grande escala.

O Coursera for Business aborda essa questão oferecendo acesso a mais de 9.200 cursos das melhores universidades e empresas, como Google, Stanford e IBM.

Criado para equipes de todos os tamanhos, ele permite que as empresas ofereçam planos de aprendizagem personalizados, projetos orientados e certificados profissionais.

Melhores recursos do Coursera for Business

Ofereça acesso a mais de 9.200 cursos, mais de 1.500 projetos e mais de 150 certificados de instituições líderes.

Crie percursos de aprendizagem personalizados com ferramentas baseadas em IA e academias específicas para cada função.

Integre-se às principais plataformas LMS, SSO e ferramentas HRIS para uma implantação perfeita.

Use coaching e avaliações de habilidades com tecnologia de IA para personalizar o aprendizado.

Acompanhe o progresso com painéis que relacionam as habilidades adquiridas aos resultados comerciais.

Localize o aprendizado com conteúdo multilíngue e acesso móvel.

Limitações do Coursera for Business

Capacidade limitada para editar ou personalizar o conteúdo de cursos de terceiros

Preço mais elevado em comparação com as soluções LMS internas

O painel de administração pode exigir integração para usuários iniciantes.

Preços do Coursera for Business

Equipe : US$ 399/ano por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e análises do Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 18 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Coursera for Business

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O que mais gosto é a capacidade de selecionar, personalizar e implementar rapidamente percursos de treinamento de alta qualidade usando o CourseBuilder. O catálogo da Coursera oferece experiência global em tópicos emergentes, como IA, com microcredenciais reconhecidas que aumentam a motivação e a empregabilidade dos alunos.

O que mais gosto é a capacidade de selecionar, personalizar e implementar rapidamente percursos de treinamento de alta qualidade usando o CourseBuilder. O catálogo da Coursera oferece experiência global em tópicos emergentes, como IA, com microcredenciais reconhecidas que aumentam a motivação e a empregabilidade dos alunos.

Aqui estão três ferramentas adicionais de desenvolvimento de funcionários que se alinham com os recursos das plataformas já discutidas.

Bridge : combina ferramentas de gestão de aprendizagem, desenvolvimento de carreira e avaliação de desempenho em uma única plataforma.

Leapsome : ajuda as equipes de RH a gerenciar OKRs, avaliações de desempenho, pesquisas de engajamento dos funcionários e módulos de aprendizagem em um só lugar.

eloomi : Oferece caminhos de aprendizagem flexíveis, ferramentas de feedback e check-ins. É fácil de usar e escalável, com forte foco em treinamento de aperfeiçoamento e conformidade.

Exemplos de planos de desenvolvimento de funcionários para você copiar e personalizar 1) Plano de 30/60/90 dias para novos contratados Objetivo: Passar para a execução independente até o dia 90

Competências: Fundamentos da função, fluência nas ferramentas, noções básicas sobre as partes interessadas

Ações: Lista de verificação da integração da semana 1 → acompanhar três chamadas → entregar um pequeno resultado por semana até o dia 30

Métrica de sucesso: 3 entregas concluídas + pontuação da avaliação do gerente ≥ “Atende às expectativas” até o dia 90 2) Plano de preparação para promoção (IC → IC sênior) Objetivo: Demonstrar alcance + propriedade no próximo nível

Habilidades: Liderança de projetos, priorização, influência entre equipes

Ações: Liderar 1 projeto multifuncional, ser responsável por métricas trimestrais, orientar 1 colega de equipe

Métrica de sucesso: projeto entregue no prazo + impacto mensurável + feedback dos colegas confirma a liderança 3) Plano de transição de funções (Suporte → Sucesso do Cliente) Objetivo: Passar do suporte reativo para a gestão proativa de contas

Competências: Planejamento de contas, risco de renovação, comunicação com as partes interessadas

Ações: Concluir a certificação do produto, ser co-proprietário de 5 contas, realizar 2 QBRs com o gerente

Métrica de sucesso: CSAT mantido + risco de renovação sinalizado antecipadamente + aprovação do gerente sobre a qualidade do QBR

O crescimento nunca para com o ClickUp

As empresas que investem em aprendizagem superam as suas congéneres em termos de produtividade, retenção e envolvimento. Mas há um senão: é difícil criar percursos de desenvolvimento personalizados em grande escala.

As metas ficam enterradas em documentos, o treinamento permanece disperso e o feedback se perde em planilhas.

É aí que o ClickUp se destaca.

O ClickUp conecta as metas de desenvolvimento ao trabalho diário, desde a definição de OKRs e a criação de bibliotecas de treinamento até o acompanhamento do progresso em painéis e a automatização de avaliações de desempenho. Tudo em um só lugar. Sem troca de ferramentas. Sem mudança de contexto. Apenas um crescimento mais inteligente.

Pronto para oferecer à sua equipe a estrutura e o suporte de que ela precisa para prosperar? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!