10 dicas de avaliação de desempenho para gerentes (com modelos)

Nossos locais de trabalho e métodos de trabalho se transformaram drasticamente nos últimos anos. Entretanto, algumas coisas permanecem inalteradas, como o processo de avaliação de desempenho dos funcionários.

As avaliações de desempenho costumam ter uma má reputação na maioria dos locais de trabalho. Um estudo da Gallup revelou que apenas um em cada cinco funcionários **acreditam que as práticas de avaliação de desempenho de seus gerentes os motivam

Então, como você, como gerente, pode preencher essa lacuna e tornar o processo de avaliação anual mais significativo e produtivo para sua equipe e organização?

Desaprendendo as práticas rígidas do passado e adotando a intervenção tecnológica. 🧑‍💻

Se bem feitas, as revisões ou avaliações de desempenho podem ajudar a avaliar o progresso do funcionário e planejar estrategicamente o crescimento.

Aqui estão algumas dicas de avaliação de desempenho para gerentes como você. 💪

**O que é uma análise de desempenho?

Um gerente realiza uma avaliação de desempenho para avaliar o progresso e o sucesso de um funcionário em sua função atual. A avaliação abrange o desempenho recente, a conduta no local de trabalho e as habilidades interpessoais, entre outras qualidades, e mede sua produtividade .

Falar sobre os objetivos e o potencial de carreira do funcionário é essencial para a conversa sobre desempenho. Essa é uma excelente oportunidade para abordar também quaisquer áreas de melhoria.

Uma avaliação de desempenho pode ser anual, trimestral ou até mensal, dependendo da organização. A revisão pode envolver uma avaliação por escrito, discussões individuais ou ambos. As organizações centradas no funcionário treinam suas equipes para que as avaliações de desempenho sejam bem-sucedidas, inclusive oferecendo dicas de avaliação de desempenho para gerentes que podem ser novos em suas funções.

Entendendo a importância das avaliações de desempenho

A Estudo da Deloitte constatou que as empresas que realizam avaliações de desempenho eficazes têm 30% mais chances de atingir suas metas financeiras.

Para as organizações, as avaliações de desempenho são insumos essenciais para promoções e aumentos. Além disso, elas ajudam as empresas a estabelecer metas e benchmarks para o desempenho, abordar problemas de desempenho e promover a responsabilidade, melhorando, em última análise, o moral e o envolvimento dos funcionários.

Objetivos e finalidade das avaliações de desempenho

Independentemente do formato ou da frequência das avaliações de desempenho, elas têm um objetivo comum em todas as organizações:

Feedback gerencial: Para os funcionários, as avaliações de desempenho são uma oportunidade de obter feedback construtivo sobre seu trabalho por parte do gerente e, às vezes, do gerente principal. Entender as expectativas do gerente ajuda a alinhar seus esforços com as metas da empresa para melhorar suas chances de promoção ou aumento de salário

Para os funcionários, as avaliações de desempenho são uma oportunidade de obter feedback construtivo sobre seu trabalho por parte do gerente e, às vezes, do gerente principal. Entender as expectativas do gerente ajuda a alinhar seus esforços com as metas da empresa para melhorar suas chances de promoção ou aumento de salário Oportunidade de autorreflexão: As avaliações de desempenho permitem que as pessoas reflitam sobre seu desempenho, habilidades interpessoais e comportamentos. Isso os ajuda a corrigir o curso conforme necessário e a entender melhor suas próprias áreas de desenvolvimento e pontos fortes

As avaliações de desempenho permitem que as pessoas reflitam sobre seu desempenho, habilidades interpessoais e comportamentos. Isso os ajuda a corrigir o curso conforme necessário e a entender melhor suas próprias áreas de desenvolvimento e pontos fortes Identificação de necessidades de treinamento : Eles ajudam a identificar as iniciativas de treinamento e aprimoramento de habilidades necessárias para cada funcionário. Em última análise, isso tem um efeito positivo sobre o desempenho e a receita e contribui para o sucesso da empresa

: Eles ajudam a identificar as iniciativas de treinamento e aprimoramento de habilidades necessárias para cada funcionário. Em última análise, isso tem um efeito positivo sobre o desempenho e a receita e contribui para o sucesso da empresa Planejamento de carreira: As avaliações de desempenho ajudam os funcionários a cristalizar suas metas de carreira e como alcançá-las.

As avaliações de desempenho ajudam os funcionários a cristalizar suas metas de carreira e como alcançá-las. Calibração da equipe: Do ponto de vista do gerente, uma discussão sobre o desempenho facilita o julgamento do trabalho de um membro da equipe, pois quantifica suas realizações e deficiências. Ela ajuda o gerente a identificar os melhores desempenhos e a criar planos de desenvolvimento para cada membro da equipe.

A função do gerente nas avaliações de desempenho

Os gerentes desempenham um papel crucial nesse processo. A tarefa mais complexa e vital de um gerente é criar um ambiente para que os funcionários prosperem. Isso significa criar uma atmosfera positiva em que a crítica construtiva e o feedback sejam bem-vindos, as preocupações possam ser compartilhadas livremente e os funcionários se sintam apoiados.

Além disso, você deve se lembrar de manter a parcialidade sob controle e fornecer à sua equipe ferramentas para trabalhar com o feedback que receberem.

Considerando o que está em jogo, fica claro que a realização de uma avaliação de desempenho eficiente e acionável é uma das partes mais importantes de seu trabalho como gerente. Aqui estão algumas dicas de avaliação de desempenho para gerentes para ajudá-lo a começar. ➡️

10 dicas de avaliação de desempenho para gerentes

1. Use um sistema padronizado de avaliação de desempenho

Um processo de avaliação padronizado ajuda os funcionários a entenderem suas funções e como serão avaliados.

Para garantir que seus funcionários sejam classificados de forma justa, estabeleça um processo de avaliação documentado e compartilhe-o com toda a organização. Esclareça a fonte dos dados de avaliação e quando e com que frequência eles serão coletados.

Por exemplo, os dados para avaliação podem incluir indicadores-chave de desempenho feedback de clientes, análises internas, fatores qualitativos etc. Esses dados podem ser reunidos antes da avaliação para mostrar com precisão o desempenho dos funcionários.

Uma avaliação eficaz **software de avaliação de desempenho garante que essa primeira etapa seja executada com êxito. Você pode usar a plataforma para:

Documentar e compartilhar processos de revisão e cronogramas

Publicar metas e KPIs individuais e de equipe

Registrar feedback individual

Padronizar o processo de avaliação entre equipes e departamentos

Evitar preconceitos

Fornecer um registro transparente do desempenho de cada membro da equipe

Os gerentes podem usar os recursos colaborativos de Documentos do ClickUp para documentar e compartilhar o processo e os critérios de avaliação.

Outra maneira de garantir a padronização é usar templates.

Entenda como está o desempenho da sua equipe com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Com Modelo de relatório de desempenho do ClickUp com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp, você pode coletar dados de avaliação de desempenho rapidamente e com pouco esforço. Esse modelo cobre tudo, desde a coleta de dados até sua análise, definição de metas e objetivos e uso de ferramentas visuais para criar relatórios/painéis de controle para suas reuniões de análise de negócios.

Crie tarefas, atribua-as aos membros apropriados da equipe e convide colegas para editar e contribuir com o relatório.

O modelo ajuda a extrair dados e destacar pontos a serem discutidos durante a avaliação anual de desempenho, garantindo transparência para gerentes e funcionários.

2. Prepare-se e planeje bem

Como gerente, reservar alguns momentos antes da avaliação de desempenho e decidir sua abordagem e tom pode ajudar a realizar uma reunião de avaliação eficaz. O ideal é que você queira atingir um equilíbrio entre ser acessível e firme.

É seguro presumir que o funcionário pode estar sentindo nervosismo ou ansiedade antes da avaliação. Nesse caso, solte algumas palavras de encorajamento simples antes da reunião por meio de Chat do ClickUp pode aumentar significativamente sua confiança.

Use Visualização do calendário do ClickUp para programar a revisão e enviar convites a todos os envolvidos simultaneamente.

Será útil se você fizer anotações preliminares antes da reunião sobre os pontos que deseja discutir, incluindo feedback e áreas de aprimoramento. Use o ClickUp Notepad para integrar perfeitamente as anotações ao seu relatório de desempenho.

Forneça feedback de desempenho estruturado e impulsione o crescimento da carreira com o modelo de avaliações de desempenho do ClickUp

Você também pode usar Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp para realizar com eficiência as avaliações de sua equipe.

Se você é novo na realização de avaliações de desempenho, este modelo pode ajudar. Use-o para planejar e executar as avaliações de desempenho da sua equipe de forma estruturada.

3. Utilize indicadores e métricas de desempenho

Os indicadores e as métricas de desempenho ajudam a quantificar o trabalho de um funcionário em um determinado período de revisão.

Alguns exemplos de métricas de desempenho incluem o número de contratos assinados, horas faturáveis, número de leads gerados e custo dos recursos usados para acompanhamento. Entretanto, coletar e reunir esses dados para cada funcionário pode ser extremamente tedioso e demorado. Ferramentas de IA do ClickUp estão aqui para salvar o dia e automatizar essa tarefa monótona. Com o ClickUp Brain, você pode gerar de forma independente relatórios baseados em dados e pesquisas e economizar horas.

Além disso, você pode usar **Metas do ClickUp **para acompanhar o progresso do funcionário e compará-lo com suas conquistas atuais. Com esse recurso, você pode atualizar e criar listas de verificação para suas metas e adicionar valor monetário a elas.

4. Pratique o feedback construtivo e a escuta ativa

Substituir a crítica negativa por insumos construtivos e acionáveis e exemplos específicos pode afetar positivamente a forma como seus funcionários implementam o feedback em seu trabalho.

Por exemplo, em vez de dizer: "Seu relatório foi mal escrito", você poderia dizer: "O relatório poderia ser melhorado com uma abordagem baseada em dados e pesquisas"

Além disso, você deve dar ao funcionário tempo e espaço para falar por si mesmo e talvez explicar os motivos de seu desempenho bom ou ruim. Quando ele o fizer, lembre-se de ouvir para entender e não para responder.

A discussão sobre desempenho precisa ser uma conversa de mão dupla.

Trate essas avaliações de desempenho como uma forma de conversar com sua equipe, ouvir sobre suas ambições e planos e, possivelmente, ajudá-los a entrar no caminho certo.

5. Incorporar a autoavaliação do funcionário

A incorporação de formulários de autoavaliação no processo de avaliação de desempenho faz com que os funcionários se sintam ouvidos. As autoavaliações podem destacar aspectos de seu trabalho que passam despercebidos pelos outros. Isso permite que eles compartilhem como criaram soluções criativas para problemas específicos.

Uma discussão unilateral sobre a avaliação de desempenho contradiz os princípios básicos de comunicação e é ineficaz.

Por fim, as autoavaliações envolvem os funcionários, ajudam a aumentar sua confiança e os motivam.

6. Verifique regularmente e acompanhe o desempenho

Para aproveitar ao máximo suas avaliações de desempenho, permaneça no controle do progresso dos funcionários mesmo após a avaliação. Verifique o desempenho deles e como eles implementam as ferramentas e os conselhos que você compartilhou. Os líderes mais eficazes têm como prática verificar suas equipes e fornecer feedback de forma contínua durante todo o ano.

Uma ótima maneira de incorporar check-ins regulares é criar um Pasta ClickUp para que cada funcionário atualize e acompanhe seu progresso, defina novas metas para si mesmo e comunique-se regularmente com você.

Você também pode criar uma maneira sistemática de fazer check-ins regulares por meio de revisões trimestrais. Isso pode ajudar a monitorar o progresso e identificar quaisquer áreas em que uma mudança de abordagem possa ser necessária.

Avalie o desempenho de seus funcionários e troque feedbacks com facilidade usando o modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Use Modelo de revisão trimestral do ClickUp para configurar isso de forma eficiente. Esse modelo o ajuda a visualizar as métricas de desempenho e a fornecer feedback construtivo às suas equipes para aprimoramento contínuo.

7. Defina expectativas e padrões de desempenho claros

Além de tornar o processo de revisão transparente, você também deve ter como objetivo definir e documentar padrões e expectativas claros de desempenho. Isso começa com a definição de objetivos e resultados acordados.

Use Metas do ClickUp para definir e obter a aprovação de metas anuais e trimestrais. Inclua cronogramas, KPIs e quaisquer outras métricas para as quais queira chamar a atenção da sua equipe. Compartilhe as metas com as equipes, atribua a responsabilidade e acompanhe o progresso por meio de scorecards semanais - para que todos saibam para o que estão trabalhando.

Acompanhe e visualize o progresso das equipes e dos indivíduos e crie relatórios automatizados para que não haja surpresas durante as avaliações de desempenho.

Termine a avaliação de desempenho com metas e objetivos realistas a serem alcançados pelo funcionário. A melhor maneira de garantir que suas metas sejam razoáveis é seguir o método SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound).

Você obterá mais adesão às metas se envolver ativamente a equipe no exercício de definição de metas.

A tarefa ou meta que você dá ao seu funcionário deve preencher todos esses requisitos. Usar Painéis de KPI do ClickUp para definir metas SMART, compilar dados de desempenho e definir metas acionáveis.

8. Reconhecer os pontos fortes e abordar as áreas de melhoria

**O reforço positivo e a valorização desempenham um papel fundamental para manter os funcionários motivados. Reconhecer seus pontos fortes pode fazer com que eles se sintam valorizados e melhorar significativamente sua confiança e seu desempenho.

Entretanto, apreciar o desempenho de um funcionário não é a parte desafiadora. O verdadeiro desafio é destacar suas áreas de desenvolvimento de forma construtiva. Além de indicar a eles o que precisa ser melhorado, você também deve ajudá-los a encontrar maneiras de melhorar.

É nesse ponto que um **Plano de melhoria de desempenho (PIP) geralmente entra em cena. Um PIP é um documento formal que indica as áreas de aprimoramento do funcionário e define as etapas para melhorar o desempenho.

Um PIP requer algum monitoramento por parte do gerente para acompanhar como o funcionário trabalha com o feedback.

Em trabalhos voltados para o cliente, um PIP também pode incluir feedback dos clientes atribuídos ao funcionário. Esse documento pode conter maneiras pelas quais o funcionário pode melhorar suas habilidades de comunicação ou seu comportamento no escritório, o que pode exigir a intervenção dos recursos humanos.

9. Busque feedback de outras partes interessadas

No local de trabalho atual, a maioria das pessoas não trabalha sozinha ou com apenas um gerente. A organização conectada e matricial de hoje geralmente envolve o trabalho com várias equipes e partes interessadas.

Isso significa que outras pessoas na organização também podem fornecer feedback sobre o desempenho de um indivíduo, evitando assim um efeito de halo ou chifre

Se esse for o caso, tente incluir essas partes interessadas na avaliação de desempenho, pois a experiência delas pode ser diferente da sua.

Pastas colaborativas e modelos de avaliação de desempenho no ClickUp podem ajudá-lo a fazer isso de forma tranquila e sem complicações.

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite que você combine a autoavaliação do funcionário com o feedback dos colegas para uma avaliação eficaz

Com Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp você pode organizar avaliações 360° dos membros da equipe em um formato curto e claro.

10. Determinar planos de ação e solicitar feedback

Uma avaliação de desempenho é considerada bem-sucedida quando o gerente e os membros da equipe saem com um plano claro e acionável para o futuro.

Planeje, acompanhe e organize suas tarefas usando o modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp ajuda os gerentes a:

Criar projetos para cada meta

Atribuir tarefas específicas aos membros da equipe

Ativar notificações para se manter atualizado

Colaborar com outras equipes e colegas no planejamento

Acompanhar o progresso das tarefas

Agendar reuniões de acompanhamento

Além disso, você pode incorporar o feedback dos membros da sua equipe em relação às metas com a ajuda de Formulário de feedback do ClickUp . Isso ajuda todos a se manterem na mesma página, coletar dados significativos e analisar as respostas com eficiência.

O 'TL;DR' Recapitulação das dicas de avaliação de desempenho para gerentes:

Padronize o processo usando uma ferramenta de gerenciamento de desempenho

Use modelos para obter uniformidade e eficiência

Prepare-se para a discussão; anotações e modelos podem ajudar

Quantificar o desempenho com métricas e dados

Ofereça feedback construtivo

Ouça o que o funcionário compartilha

Incorpore a autoavaliação no processo de revisão

Converse com os membros da equipe regularmente durante o ano

Estabeleça metas SMART de forma colaborativa e atribua uma clara responsabilidade

Ofereça reforço positivo

Crie planos para melhorar o desempenho quando necessário

Incluir feedback 360

Tenha um plano de ação claro com as próximas etapas

Ajuste seu processo de avaliação de desempenho com o ClickUp

Uma empresa com cerca de 10.000 funcionários gasta em média uS$ 35 milhões somente em avaliações de desempenho.

Um gerente gasta 210 horas do seu ano trabalhando em avaliações de equipe.

Dado o grande investimento de tempo e recursos nas avaliações de desempenho, devemos fazer com que elas valham a pena e usá-las para o crescimento e o aumento da produtividade. Esperamos que nossas dicas de desempenho para gerentes o ajudem a planejar avaliações mais eficazes com a sua equipe.

Um software de gerenciamento de desempenho como o ClickUp pode ajudá-lo a fazer com que as avaliações anuais de desempenho deixem de ser apenas um exercício de marcar a caixa de seleção e passem a ser conversas produtivas que estimulam o crescimento dos funcionários e da equipe. Inscreva-se para uma avaliação gratuita hoje mesmo para descobrir como o ClickUp pode manter suas reuniões de avaliação de desempenho organizadas e produtivas. 🚀

FAQs

**Q1. O que devo dizer em uma avaliação de desempenho como gerente?

Como gerente, você deve ser honesto, firme e imparcial em suas discussões de avaliação de desempenho. Você deve valorizar suas realizações e abordar as áreas problemáticas. Também deve dar a eles as ferramentas para melhorar seu desempenho.

Permita que os funcionários abordem quaisquer preocupações e avaliem a si mesmos. Seja um ouvinte ativo e termine a avaliação perguntando a eles sobre suas metas futuras e planos para alcançá-las.

**Q2. Quais são as três maneiras pelas quais um gerente pode se preparar para uma avaliação de desempenho?

Como gerente, você pode se preparar para uma avaliação de desempenho do funcionário destas três maneiras:

a. É importante reunir as informações de que você precisa para a entrevista. Podem ser dados como as realizações do funcionário, suas deficiências e as tarefas atribuídas para o ano. O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp pode ajudá-lo a definir claramente esses parâmetros e consultá-los posteriormente.

b. Você deve definir objetivos claros para a avaliação e dar espaço para discussões abertas, ao mesmo tempo em que restringe as grandes digressões.

c. Por fim, você pode consultar outras partes interessadas antes do início da avaliação para ver se as opiniões delas sobre o funcionário estão alinhadas com as suas ou se elas têm algum ponto a ser abordado.

**Q3. Como você realiza uma avaliação de desempenho para um gerente?

Uma avaliação de desempenho para um gerente é apenas ligeiramente diferente de uma avaliação de desempenho normal. A principal diferença é que ela também aborda as habilidades de liderança do gerente e sua conduta com a equipe.

Isso envolve medir o sucesso da equipe sob sua supervisão e fornecer feedback sobre como melhorar o desempenho geral e gerar melhores resultados.

Para avaliar o desempenho de um gerente, você deve considerar a possibilidade de pedir às equipes que preencham pesquisas sobre suas habilidades gerenciais e outras qualidades.

**Q4. Com que frequência você deve realizar avaliações de desempenho de sua equipe como gerente?

Você pode realizar avaliações anuais, semestrais, trimestrais ou mais frequentes para sua equipe. Alguns projetos ou funções de alto impacto podem se beneficiar de avaliações mais frequentes.

Com base nas necessidades da organização, você deve encontrar um equilíbrio que garanta check-ins regulares sem criar estresse desnecessário. Considere a carga de trabalho e a necessidade de feedback significativo.

**Q5. Como você pode manter o processo de avaliação de desempenho transparente e justo para a sua equipe?

A melhor maneira de garantir a transparência e a justiça nas avaliações de desempenho da sua equipe é comunicar claramente as expectativas e os critérios de desempenho com antecedência. Use métricas mensuráveis e objetivas sempre que possível.

Agende discussões após a avaliação para analisar o feedback, responder a perguntas e fornecer esclarecimentos. Incentive a comunicação aberta e aborde quaisquer preocupações que eles possam ter com relação a determinados projetos ou ao gerenciamento geral.

Sempre que possível, envolva os funcionários na definição de suas metas. Isso promove a propriedade e aumenta a realização de metas individuais.