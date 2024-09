10 modelos gratuitos de planos de pessoal para recrutadores

No mundo acelerado de hoje, o sucesso de uma empresa depende de ter as pessoas certas nas funções certas. Mas como garantir que sua equipe esteja preparada para atingir suas metas?

É aqui que os planos de pessoal entram em ação. Eles são o seu roteiro para identificar lacunas de habilidades, contratar os melhores talentos e gerenciar com eficiência os recursos humanos da sua organização.

Criar um plano de pessoal do zero pode consumir muito tempo, mas há uma maneira mais inteligente - usando um modelo de plano de pessoal pronto - que simplifica o processo.

Curioso para saber mais? Mergulhe de cabeça para descobrir o que faz um ótimo modelo de plano de pessoal e explore os dez principais modelos gratuitos que simplificarão seu processo de contratação.

O que são modelos de plano de pessoal?

Um plano de pessoal é uma ferramenta estratégica que os departamentos de Recursos Humanos (RH) criam e usam para avaliar as necessidades atuais e futuras de pessoal de uma empresa.

Para facilitar esse processo, os modelos de plano de pessoal oferecem estruturas personalizáveis que podem ser usadas pelos gerentes de RH. Esses modelos permitem que os profissionais de RH determinem o número certo e os tipos de funcionários necessários para atingir as metas organizacionais e específicas do projeto.

Ao usar esses modelos, as equipes de RH podem avaliar melhor os recursos disponíveis, identificar lacunas e desenvolver estratégias para preencher essas lacunas de forma eficaz. Como resultado, os modelos de plano de pessoal não apenas economizam tempo, mas também apoiam decisões informadas sobre o planejamento da força de trabalho e alocação de recursos e, por fim, simplificar os processos de contratação de pessoal da sua empresa.

O que faz um bom modelo de plano de pessoal?

Um bom modelo de plano de pessoal ou modelo de plano de pessoal é organizado, personalizável e fácil de usar. Ele é composto dos seguintes elementos:

Layout estruturado: Um bom modelo de quadro de pessoal é bem estruturado, com seções claramente definidas que facilitam a navegação

Permite ajustar as seções para atender às necessidades específicas de pessoal da sua empresa

Permite ajustar as seções para atender às necessidades específicas de pessoal da sua empresa Mapeamento de habilidades e funções: Apresenta seções para mapear as habilidades e funções atuais dos funcionários em relação aos requisitos do projeto. Isso o ajuda a identificar lacunas nas habilidades e na oferta de mão de obra e a elaborar estratégias para preenchê-las

Apresenta seções para mapear as habilidades e funções atuais dos funcionários em relação aos requisitos do projeto. Isso o ajuda a identificar lacunas nas habilidades e na oferta de mão de obra e a elaborar estratégias para preenchê-las

Inclui seções para ajudá-lo a avaliar os requisitos de recursos e distribuí-los adequadamente entre equipes ou departamentos para vários projetos Integração orçamentária: Integra considerações orçamentárias para projetos, ajudando-o a contratar novos candidatos e gerenciar recursos sem exceder o orçamento

Fornece o espaço para prever as necessidades futuras de pessoal com base nos requisitos do projeto e na estratégia de negócios

10 modelos gratuitos de plano de pessoal

Encontrar o modelo certo de plano de pessoal pode fazer toda a diferença no gerenciamento de recursos humanos e no sucesso da sua empresa.

Para economizar seu tempo, compilamos uma lista das melhores ferramentas para simplificar o processo de contratação de pessoal. Entre elas está o ClickUp, uma ferramenta de produtividade de destaque que oferece uma plataforma de gerenciamento de RH completa. ClickUp para equipes de RH não apenas simplifica a contratação e a integração, mas também torna o gerenciamento de funcionários mais eficiente.

Além disso, ele oferece modelos gratuitos para ajudá-lo a elaborar o plano de pessoal perfeito.

Vamos explorar em detalhes os principais modelos de planos de pessoal.

1. Modelo de quadro branco do plano de pessoal do ClickUp

Modelo de quadro branco do plano de pessoal do ClickUp

Quando você precisa entender rapidamente o número e os tipos de funcionários necessários para sua empresa, Modelo de quadro branco do plano de pessoal do ClickUp é uma das melhores ferramentas para começar.

Totalmente personalizável e fácil de usar, esse modelo permite que você crie um plano de pessoal com sua equipe em tempo real e gerencie com eficácia as operações diárias e as operações específicas baseadas em projetos.

Semelhante a software de planejamento da força de trabalho este modelo ajuda você a:

Visualizar os níveis atuais de pessoal para cada departamento de sua empresa e a disponibilidade de seus funcionários para diferentes projetos

Obter uma visão geral dos conjuntos de habilidades e recursos que seus funcionários trazem para a mesa

Atribuir tarefas aos funcionários com base em suas habilidades e atender às necessidades atuais da equipe

Acompanhar métricas importantes de equipe, anúncios de emprego e novas contratações

Realizar análise de lacunas nas necessidades de pessoal e identificar possíveis lacunas de pessoalPlanejar recursos humanos para o futuro Quando precisar entender as necessidades de pessoal para projetos de TI, você pode usar o modelo de plano de pessoal de projeto de TI em Excel da TemplateLAB.

Esse modelo é fácil de usar e inclui seções personalizáveis para ajudá-lo a entender e listar o tipo de pessoal necessário. Essas seções personalizáveis são:

Atividade

Função

Responsabilidade pelo projeto

Habilidades necessárias

Número de funcionários necessários

Data de início estimada

Duração necessária

Nome da equipe

Depois de preencher essas seções, esse modelo fornece outro conjunto de campos personalizáveis para ajudá-lo a planejar e atender aos requisitos de pessoal para diferentes projetos de TI. Esses campos personalizáveis incluem:

Função designada

Nome do funcionário

FTE solicitado (equivalente em tempo integral)

FTE adquirido

Taxa unitária (custo/hora)

Fonte

Esse modelo ajuda a garantir que você tenha o talento certo para atender às necessidades do projeto de TI.

Ideal para: Planejar e gerenciar as necessidades de pessoal especificamente para projetos de TI, garantindo que o pessoal certo seja alocado para as funções certas

9. Modelo de plano de equipe de restaurante em Word da TemplateLAB

via TemplateLAB O modelo de plano de pessoal de restaurante em Word da TemplateLAB é uma ferramenta eficaz para proprietários e gerentes de restaurantes. Ele permite que eles planejem e gerenciem suas necessidades de pessoal para as operações diárias.

Esse modelo inclui seções personalizáveis para listagem:

Nome do funcionário

Cargo

Dia, data e horário de trabalho

Tarefas de experiência do cliente

Tarefas de gerenciamento de funcionários

Tarefas de gerenciamento financeiro

Esse modelo ajuda os gerentes de restaurantes a garantir uma equipe adequada para cada turno e operações tranquilas. Ele também permite que eles acompanhem o desempenho dos funcionários, mantenham a qualidade do serviço e gerenciem as finanças com mais eficiência.

Ideal para: Gerenciar as programações e funções diárias da equipe em um restaurante para garantir operações tranquilas

10. Modelo de apresentação do plano de pessoal por VENNGAGE

via Venngage O modelo de apresentação de plano de pessoal da VENNGAGE é um modelo altamente personalizável que ajuda o departamento de RH a planejar e comunicar sua estratégia de pessoal de forma visualmente atraente.

Esse modelo abrange quatro subplanos, a saber: plano de equipe principal em tempo integral, plano de especialistas em tempo parcial, plano de força de trabalho flexível e plano de programas de estágio. Para cada plano, os gerentes de RH podem organizar as informações em seções:

Cargo/função

Descrição do cargo

Habilidades necessárias

Responsabilidades

Remuneração

Os profissionais de RH também podem personalizar o tamanho e a cor de cada plano e adicionar imagens, ícones, gráficos e outros elementos gráficos. Além disso, eles podem usar Ferramentas de IA destinadas a RH para editar e melhorar a clareza e o design de cada plano.

Essencialmente, as equipes de RH em startups podem usar esse modelo para planejar e apresentar suas estratégias de pessoal de forma profissional e manter informadas todas as partes interessadas relevantes.

Ideal para: Criar planos de pessoal visualmente atraentes e profissionais que comuniquem com eficácia suas estratégias de RH

