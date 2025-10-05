Os 10 melhores softwares de acompanhamento de treinamento para equipes em 2025

Você implementou o treinamento. Enviou os lembretes. Até ofereceu cartões-presente para café. E ainda assim, metade da equipe está “em andamento”, enquanto você fica preso decodificando planilhas. 😵‍💫

Esse é o custo oculto das operações de treinamento: acompanhamento interminável em vez de aprendizado real. Se você lidera pessoas, promove a conformidade ou executa programas de L&D, precisa de um sistema que informe exatamente quem está progredindo, quem está atrasado e o que fazer a seguir.

Neste blog, exploraremos 10 ferramentas de software de acompanhamento de treinamento que simplificam a supervisão e lhe devolvem tempo para se concentrar nos resultados, e não na administração.

Os melhores softwares de acompanhamento de treinamento em resumo

Aqui estão os 10 melhores softwares de acompanhamento de treinamento:

Ferramenta Melhor recurso Principal caso de uso Preços ClickUp Documentos centralizados + acompanhamento por IA + painéis de controle Acompanhamento completo do treinamento com conclusão de tarefas, lembretes e insights de conformidade Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Arlo Agendamento de cursos + sincronização com o site + ferramentas para instrutores Realização de treinamentos ao vivo, presenciais ou combinados em grande escala Preços personalizados Connecteam Entrega de treinamento com prioridade para dispositivos móveis + crachás + pesquisas Treinamento e acompanhamento em movimento para equipes sem mesa e da linha de frente Gratuito; planos pagos a partir de US$ 35/mês PurelyHR Acompanhamento de férias + alertas de certificação de treinamento Pequenas equipes de RH monitorando a prontidão, juntamente com licenças e conformidade A partir de US$ 34,50/mês Trainual Criador de SOP + acompanhamento de questionários + gamificação Sistematização da integração, dos procedimentos operacionais padrão e do conhecimento da equipe entre departamentos Preços personalizados Whatfix Aprendizagem integrada + orientações + dicas inteligentes Treinamento do usuário no aplicativo para plataformas SaaS e adoção digital Preços personalizados Training Tracker Treinamentos recorrentes + CEU + suporte SCORM Setores com exigências rigorosas de conformidade que precisam de trilhas de auditoria e registros imprimíveis A partir de US$ 34/usuário/mês Quickbase Construtor de fluxo de trabalho personalizado + aplicativos móveis de treinamento Ferramentas internas sem código com visibilidade do treinamento em tempo real A partir de US$ 35/usuário/mês WorkRamp Portais internos + portais de L&D para clientes + criador de cursos com IA Treine equipes de vendas, suporte e internas com caminhos de aprendizagem escaláveis Preços personalizados Ethena Conteúdo de conformidade moderno + acompanhamento modular Treinamento em diversidade, assédio e conformidade para equipes modernas A partir de US$ 20/usuário/ano

O que você deve procurar em um software de acompanhamento de treinamento?

Escolher o software de acompanhamento de treinamento certo oferece visibilidade em tempo real do progresso da aprendizagem, do status de conformidade e do desenvolvimento de habilidades em toda a sua organização.

Aqui estão alguns recursos que o software deve ter. ⛏️

Atribuições de treinamento automatizadas: atribui cursos com base na função, departamento ou localização, sem esforço manual

Suporte a conteúdo personalizado: carrega registros e materiais de treinamento de funcionários, políticas ou módulos de terceiros para adaptar o aprendizado à sua organização

Painéis de progresso para gerentes: Oferece aos líderes de equipe uma visão clara das conclusões, atrasos e históricos dos alunos

Relatórios e análises em tempo real: exporta relatórios detalhados e registros de auditoria para acompanhar o status de conformidade e o envolvimento

Entrega de treinamento segmentada: Adapta o conteúdo para diferentes equipes, níveis de senioridade ou regiões para obter melhor relevância e resultados

Fácil escalabilidade: Apoia o crescimento sem a necessidade de reconfigurar todo o sistema sempre que as equipes se expandem

Manutenção de baixo contato: Escolha um software fácil de iniciar, gerenciar e atualizar, sem supervisão constante

🔍 Você sabia? Os trabalhadores muitas vezes se sentem presos sem acesso ao desenvolvimento de habilidades, mobilidade interna, planos de carreira claros e orientação. Embora os empregadores afirmem oferecer isso, apenas 36% dos funcionários veem um caminho a seguir.

Os melhores softwares de acompanhamento de treinamento

Com dezenas de ferramentas disponíveis, é fácil ficar preso comparando recursos que parecem todos iguais. Por isso, fizemos a parte difícil por você.

Abaixo está uma lista selecionada dos melhores softwares de acompanhamento de treinamento. Cada um foi escolhido por seus pontos fortes exclusivos no gerenciamento, entrega e monitoramento do aprendizado no local de trabalho entre equipes. 🎯

1. ClickUp (ideal para gerenciamento e acompanhamento de treinamento tudo-em-um)

Por muito tempo, os processos de treinamento, especialmente para integração e aprimoramento técnico, ficaram espalhados por pastas, planilhas, plataformas LMS e verificações manuais. Uma ferramenta contém a lista de verificação e outra armazena o SOP e o progresso.

O ClickUp reúne tudo isso.

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Crie guias de treinamento no ClickUp Docs Crie documentos de treinamento dinâmicos com formatação rica usando o ClickUp Docs

Transforme SOPs estáticos em guias interativos e dinâmicos

Suponha que você esteja implementando um plano de integração de 30 dias para novos engenheiros de software. Você não precisa enviar PDFs por e-mail ou links para drives compartilhados que ficam desatualizados em poucas semanas.

Em vez disso, o ClickUp Docs permite que você crie guias de treinamento ricos e dinâmicos, estruturados como wikis, mas flexíveis como o Google Docs. Você pode incorporar links de tarefas, listas de verificação, blocos de código, vídeos e formulários diretamente no Docs, tornando-os interativos para seus novos funcionários e levando a uma melhor adoção do produto.

Por exemplo, você pode criar uma estrutura modular com páginas como “Cronograma de treinamento da semana 1”, “SOPs do help desk” e “Diretrizes de escalonamento”, todas agrupadas em um documento de fácil navegação.

Melhor ainda, você pode incorporar o ClickUp Tasks diretamente no Doc, para que, depois de lerem as orientações, eles possam imediatamente marcar “Concluir questionário” sem sair do documento.

Crie conteúdo de treinamento em minutos

Depois que seus materiais estiverem no Docs, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, conecta as tarefas, comentários e bate-papos para impulsionar sua criatividade e insights.

Mas como usar a IA para documentação?

Crie módulos de treinamento instantaneamente com o ClickUp Brain no Docs

Digamos que você esteja adicionando um novo módulo para a equipe de produtos sobre o uso de ferramentas de IA. Em vez de escrever tudo do zero, você pode usar o Brain para gerar esboços de treinamento, escrever instruções envolventes e resumir a documentação técnica em etapas fáceis de entender.

Você também pode usar o ClickUp Brain para responder a perguntas como: “Quais desenvolvedores ainda não concluíram o treinamento de fluxo de trabalho do GitHub?” Ele extrai insights do seu espaço de trabalho, documentos, tarefas e comentários para fornecer respostas claras e instantâneas.

Tem uma tarefa repetitiva, como escrever mensagens de acompanhamento ou resumir feedback de pesquisas de treinamento? O ClickUp Brain automatiza isso. É o seu assistente para atualizar, localizar e dimensionar o conteúdo de treinamento à medida que sua empresa cresce.

Saiba exatamente quem está no caminho certo e quem está com dificuldades

Agora, criar treinamentos é apenas o primeiro passo. O acompanhamento é onde a maioria das equipes perde visibilidade.

Avalie o progresso do treinamento dos funcionários com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem um centro de controle visual. Suponha que você tenha lançado um caminho de certificação AWS para sua equipe de engenharia de nuvem. Você pode criar um painel que mostre o progresso de tarefas individuais, conclusões de questionários e prazos:

Use uma barra de progresso para ver até onde cada engenheiro avançou em seus módulos 📊

Adicione um cartão de cálculo que destaca automaticamente quem está dentro do prazo, atrasado ou em risco de perder o prazo 🔢

Insira um widget de linha do tempo para visualizar as próximas avaliações ou datas de recertificação

🎥 Neste vídeo, você aprenderá como criar um painel de gerenciamento de projetos no ClickUp — um único local para acompanhar o progresso, os prazos e o desempenho da equipe. Para programas de treinamento, isso significa que você pode monitorar sessões, frequência e resultados rapidamente, sem precisar alternar entre ferramentas.

Deseja acelerar a configuração?

Obtenha um modelo gratuito Gerencie programas de treinamento ao longo de seu ciclo de vida com o modelo ClickUp Training Framework

O modelo ClickUp Training Framework oferece um sistema abrangente para definir metas de treinamento, organizar materiais didáticos e monitorar o progresso dos funcionários em um único local centralizado. Ele ajuda os gerentes a oferecer treinamento consistente, monitorar o progresso de cada funcionário e identificar rapidamente lacunas de conhecimento ou habilidades.

Obtenha um modelo gratuito Identifique lacunas de habilidades com o modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Em seguida, o modelo ClickUp Training Matrix ajuda você a acompanhar o treinamento dos funcionários, incluindo as habilidades de cada membro da equipe, monitorar o progresso e identificar lacunas no treinamento. Funções codificadas por cores, níveis de habilidade classificados e visualizações personalizadas permitem uma avaliação eficaz do desempenho e o planejamento dos esforços de desenvolvimento.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser um pouco confusa no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O que mais gosto no ClickUp é a facilidade com que ele coloca nossa equipe e nossos clientes em sintonia. A plataforma nos oferece tudo — de quadros Kanban e gráficos de Gantt a documentos e quadros brancos — em um só lugar, para que possamos debater, planejar e executar sem precisar alternar entre ferramentas. Comentários em tempo real, @menções fáceis e permissões granulares significam que os clientes podem ver exatamente o que precisam (e nada que não precisam), enquanto continuam colaborando diretamente na tarefa ou no documento...

O que mais gosto no ClickUp é a facilidade com que ele coloca nossa equipe e nossos clientes em sintonia. A plataforma nos oferece tudo — de quadros Kanban e gráficos de Gantt a documentos e quadros brancos — em um só lugar, para que possamos debater, planejar e executar sem precisar alternar entre ferramentas. Comentários em tempo real, @menções fáceis e permissões granulares significam que os clientes podem ver exatamente o que precisam (e nada que não precisam), enquanto continuam colaborando diretamente na tarefa ou no documento...

📮 ClickUp Insight: Cerca de 43% dos trabalhadores enviam de 0 a 10 mensagens por dia. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração contínua, com discussões essenciais ocorrendo em outros lugares (como e-mails). Para evitar mudanças desnecessárias de plataforma e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar com mais eficiência.

2. Arlo (ideal para gerenciar treinamentos ministrados por instrutores em grande escala)

via Arlo

O Arlo é um software robusto de acompanhamento de treinamento de funcionários que simplifica o planejamento, a entrega e o monitoramento de programas de aprendizagem em diferentes formatos. Você pode configurar facilmente novos cursos de treinamento, gerenciar eventos recorrentes e automatizar as comunicações com apresentadores e participantes.

Ele também oferece suporte a formatos de aprendizagem presenciais, online ao vivo e outros.

Além disso, a plataforma simplifica os processos de inscrição e pagamento. Ela automatiza o fluxo de trabalho de inscrição, incluindo formulários personalizáveis, listas de espera, descontos e opções de pagamento flexíveis. Para acompanhamento e relatórios, ela oferece ferramentas personalizáveis para monitorar matrículas, frequência, taxas de conclusão de cursos e desempenho financeiro.

Melhores recursos do Arlo

Crie conteúdo rico e interativo usando fluxos de trabalho de IA que transformam documentos ou prompts em módulos de aprendizagem estruturados

Marque a presença, verifique as informações dos inscritos, atualize as notas e gerencie as sessões de treinamento dos funcionários diretamente de dispositivos móveis

Ofereça aos alunos um portal de autoatendimento seguro para visualizar materiais do curso, acompanhar o progresso, acessar certificações e gerenciar perfis

Mantenha listas, registros e atualizações sincronizados com o site de treinamento pré-construído da Arlo ou conecte-o à sua plataforma

Limitações do Arlo

Requer várias ferramentas de terceiros para funções essenciais, como marketing por e-mail e treinamento online

Algumas alterações de campos e modelos se aplicam globalmente, dificultando a personalização em nível de classe

Preços do Arlo

14 dias de avaliação gratuita

Simples: US$ 125/mês por usuário

Profissional: US$ 215/mês por usuário

Empresa: US$ 285/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Arlo

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

🧠 Curiosidade: o desenvolvimento de carreira é a principal razão pela qual as empresas investem em programas de aprendizagem — 62% afirmam que esse é o seu principal motivador. Em segundo lugar vem o incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades, que 49% das organizações priorizam.

3. Connecteam (ideal para treinar equipes de linha de frente e móveis)

via Connecteam

O Connecteam é uma plataforma de gerenciamento de força de trabalho com prioridade para dispositivos móveis, criada para ajudá-lo a oferecer treinamento, acompanhar o progresso do desenvolvimento e garantir a conformidade do treinamento. Ele permite que os gerentes criem cursos interativos, os atribuam às pessoas certas e acompanhem a conclusão sem depender de sessões presenciais ou planilhas complicadas.

Use materiais de treinamento prontos, baseados nos padrões do setor, ou carregue conteúdo compatível com SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Lembretes automáticos e notificações push aumentam as taxas de conclusão dos cursos, mantendo as equipes alinhadas e informadas.

Melhores recursos do Connecteam

Crie cursos interativos com vídeos de treinamento , PDFs e imagens para os funcionários concluírem de forma assíncrona

Avalie a retenção de conhecimento e o alinhamento com dados de desempenho em tempo real em cada tentativa de teste

Veja os marcos de treinamento, conquistas e histórico de cursos de cada funcionário em um layout cronológico

Motive os funcionários com crachás digitais e cartões-presente vinculados às conquistas de aprendizagem

Limitações do Connecteam

A interface administrativa no desktop parece pouco intuitiva e desorganizada

O aplicativo móvel não possui funcionalidades administrativas completas, como editar horários ou acessar recursos de localização

Preços do Connecteam

Gratuito

Básico: US$ 35/mês

Avançado: $59/mês

Especialista: US$ 119/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Aqui está a opinião de um revisor do G2 sobre este software de acompanhamento de treinamento:

O sistema de folgas pode ser complicado de gerenciar se você não tomar cuidado. Se um usuário solicitar um intervalo de dias como folga, o software incluirá os fins de semana como dias de folga remunerados por padrão, o que precisa ser corrigido manualmente posteriormente.

O sistema de folgas pode ser complicado de gerenciar se você não tomar cuidado. Se um usuário solicitar um intervalo de dias como folga, o software incluirá os fins de semana como dias de folga remunerados por padrão, o que precisa ser corrigido manualmente posteriormente.

🧠 Curiosidade: a NASA usa uma piscina gigante chamada Laboratório de Flutuabilidade Neutra para simular a gravidade zero para o treinamento de astronautas. É basicamente uma missão espacial subaquática.

4. PurelyHR (ideal para supervisão de treinamentos vinculados a PTO e preparação da equipe)

via PurelyHR

O PurelyHR se adapta ao crescimento da sua empresa, ajudando as equipes de RH e os líderes de negócios a abandonar o acompanhamento manual e gerenciar melhor as operações de pessoal. É especialmente útil quando você precisa treinar funcionários em novos softwares de forma eficiente. Você pode adicionar datas de validade para certificações ou treinamentos, e o sistema enviará automaticamente notificações por e-mail para renovações e reciclagem.

Precisa acompanhar quem concluiu o quê? Quer garantir que todos estejam atingindo metas ou mantendo a conformidade? A PurelyHR cuida disso. A segurança também é um foco central, com as certificações SOC2 Tipo 2 e ISO27001, garantindo que os dados confidenciais dos funcionários sejam protegidos de acordo com os mais altos padrões.

Melhores recursos do PurelyHR

Atribua certificações, acompanhe a conclusão de treinamentos e monitore renovações de licenças com prazos, lembretes e uploads de documentos nos “Módulos de Talento”

Adicione formação acadêmica, habilidades linguísticas ou credenciais específicas do setor aos perfis dos funcionários para obter uma visão mais completa das capacidades da equipe

Configure fluxos de integração, incluindo treinamentos obrigatórios, materiais de leitura e envio de documentação desde o primeiro dia

Atribua iniciativas de treinamento ou atualizações de certificação para toda a empresa sem precisar adicionar manualmente cada funcionário

Limitações do PurelyHR

Biblioteca limitada de vídeos de treinamento para aprendizagem autodidata

O acompanhamento de acúmulos pode não funcionar corretamente para todos os casos de uso

Preços do PurelyHR

21 dias de avaliação gratuita

Mensal: $34,50/mês

Avaliações e comentários da PurelyHR

G2: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

🔍 Você sabia? De acordo com a Curva do Esquecimento, a maioria das pessoas esquece o que aprende em um curto período, com até 70% sendo esquecido em 24 horas. Não é falta de esforço; é assim que a memória funciona. É por isso que sessões de treinamento únicas raramente oferecem valor duradouro, a menos que as informações sejam repetidas ou aplicadas logo em seguida.

📖 Leia também: Como criar um plano de projeto de implementação de LMS

5. Trainual (ideal para empresas em rápido crescimento que sistematizam o conhecimento interno)

via Trainual

O Trainual é um sistema de treinamento, documentação e compartilhamento de conhecimento desenvolvido para equipes em rápido crescimento. Com essa plataforma, você pode centralizar todos os seus materiais de treinamento, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e conhecimento da empresa em uma única plataforma acessível.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar permite criar manuais de treinamento estruturados, enriquecidos com arquivos incorporados, vídeos e ferramentas de rascunho. Isso garante que sua equipe tenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a informações atualizadas. Além disso, o Trainual incorpora elementos de gamificação, como pontos, conquistas e emblemas, à medida que os funcionários concluem os módulos de treinamento.

Melhores recursos do Trainual

Crie questionários e testes de conhecimento que desbloqueiam módulos somente após uma nota de aprovação, adicionando pontos de verificação ao aprendizado

Compartilhe instantaneamente mais de 380 cursos criados por especialistas sobre DEI, segurança cibernética, prevenção de assédio e muito mais

Visualize dados detalhados de treinamento e baixe certificados que comprovam a conclusão e a conformidade

Limitações do Trainual

Depois que um módulo é concluído, é difícil consultá-lo, a menos que tenha sido marcado como favorito anteriormente

Carregar e organizar todos os materiais de treinamento exige muito tempo e planejamento antecipado

Preços do Trainual

Demonstração disponível mediante solicitação

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Trainual

G2: 4,7/5 (mais de 780 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 470 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trainual?

Uma avaliação da Capterra coloca a questão desta forma:

Gosto da forma como o Trainual organiza todo o nosso material de treinamento. Temos um programa de integração e treinamento interno caro, e o Trainual ajuda a orientar os novos funcionários durante os primeiros meses de trabalho. Parece que os funcionários são designados para assuntos que não precisam necessariamente concluir. Por isso, descobrir como organizar nossas funções e conteúdos tem sido um pouco confuso.

Gosto da forma como o Trainual organiza todo o nosso material de treinamento. Temos um programa de integração e treinamento interno caro, e o Trainual ajuda a orientar os novos funcionários durante os primeiros meses de trabalho. Parece que os funcionários são designados para assuntos que não precisam necessariamente concluir. Por isso, descobrir como organizar nossas funções e conteúdos tem sido um pouco confuso.

🔍 Você sabia? Mais de 90% dos funcionários consideram o aprendizado no local de trabalho útil, seja ele treinamento de habilidades, mentoria ou até mesmo integração básica. Um pouco de aprendizado pode render muito quando feito da maneira certa.

6. Whatfix (ideal para incorporar aprendizagem interativa em fluxos de trabalho digitais)

via Whatfix

O Whatfix é uma plataforma de adoção digital (DAP) que facilita o aprendizado de novas ferramentas e processos, especialmente ao iniciar um novo emprego. Em vez de distrair as pessoas de suas tarefas, ele integra o treinamento ao próprio software, oferecendo orientação em tempo real no aplicativo, tutoriais interativos e suporte personalizado.

Sua orientação contextual, como fluxos, listas de tarefas e dicas inteligentes, orienta os usuários passo a passo em processos complexos. A plataforma oferece um editor de conteúdo sem código que permite criar e atualizar conteúdo de treinamento sem conhecimento técnico.

Melhores recursos do Whatfix

Crie versões interativas de aplicativos da web para que os funcionários possam praticar tarefas com segurança, sem mexer nos dados reais

Acompanhe o envolvimento dos usuários em todas as ferramentas sem precisar programar para medir como os materiais de treinamento são usados

Aative lembretes contextuais com alertas para concluir certificações ou revisitar fluxos de trabalho importantes

Personalize orientações e instruções com base na função, departamento ou histórico de uso do aplicativo, garantindo caminhos de aprendizagem relevantes

Limitações do Whatfix

A criação inicial de conteúdo é demorada, especialmente quando se personaliza para várias funções de usuário ou plataformas

Ele não permite filtrar relatórios analíticos por ano, limitando o acompanhamento do desempenho a longo prazo

Preços do Whatfix

Demonstração disponível mediante solicitação

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Whatfix

G2: 4,6/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Whatfix?

Veja o que esta avaliação da G2 tem a dizer:

Levará algum tempo para criar todo o conteúdo de que precisamos, mas isso é de se esperar em um projeto como este. Além disso, algumas das diferentes personalizações e seleções de elementos exigem mais do que um nível básico de conhecimento com seletores Javascript/CSS e similares, o que pode ser difícil de aprender sozinho.

Levará algum tempo para criar todo o conteúdo de que precisamos, mas isso é de se esperar em um projeto como este. Além disso, algumas das diferentes personalizações e seleções de elementos exigem mais do que um nível básico de conhecimento com seletores Javascript/CSS e similares, o que pode ser difícil de aprender sozinho.

🔍 Você sabia? A Amazon tem um programa para treinar funcionários para empregos fora da empresa. Sua iniciativa Career Choice paga antecipadamente as mensalidades para que os funcionários aprendam habilidades muito procuradas, mesmo que isso signifique que eles deixem a Amazon para seguir outras carreiras.

7. Training Tracker (ideal para setores tradicionais com necessidades complexas de conformidade)

O Training Tracker é um software de treinamento de funcionários fácil de usar que simplifica a forma como as organizações acompanham os requisitos de aprendizagem e conformidade. Ele permite criar módulos de treinamento personalizados, acompanhar certificações que estão expirando e registrar atividades de aprendizagem online e offline.

A plataforma suporta conteúdo SCORM, questionários integrados e recursos multimídia, como vídeos e documentos. Com recursos como alertas automáticos por e-mail, relatórios detalhados de progresso e exportações para Excel, ela é particularmente benéfica para setores com requisitos regulatórios rigorosos.

Melhores recursos do Training Tracker

Automatize ciclos de treinamento recorrentes definindo regras que reatribuem tarefas em intervalos regulares, como anualmente ou mensalmente

Use tags para organizar funcionários e tarefas de treinamento além dos campos padrão, como departamento ou localização, permitindo uma filtragem avançada

Documente unidades de educação continuada diretamente no sistema para acompanhar o crescimento dos funcionários vinculado a certificações ou licenças

Limitações do Training Tracker

A falta de acessibilidade móvel pode dificultar o acompanhamento da formação em movimento

Opções limitadas de importação em massa e automação, aumentando o esforço administrativo

Preços do Training Tracker

14 dias de avaliação gratuita

Básico: US$ 34/mês por usuário

Pro: US$ 49/mês por usuário

Empresa: US$ 74/mês por usuário

Avaliações e comentários do Training Tracker

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: as empresas que consideram suas equipes de L&D fundamentais para o crescimento dos negócios têm duas vezes mais chances de medir o sucesso por meio de melhorias de desempenho, e não apenas por taxas de conclusão ou notas em testes. Para os executivos, o que importa são resultados significativos.

8. Quickbase (ideal para criar fluxos de trabalho personalizados de treinamento interno)

via Quickbase

O Quickbase é um software de acompanhamento de treinamento sem código, projetado para ajudar as equipes a criar soluções personalizadas que se adaptem aos seus processos, e não o contrário. Ele funciona como um centro de controle digital onde você pode acompanhar iniciativas importantes, monitorar o progresso e capturar atualizações em tempo real em vários fluxos de trabalho.

Ele capacita as equipes a criar soluções personalizadas que abordam desafios operacionais exclusivos, aumentando a eficiência e a colaboração em vários setores. Você ganha visibilidade em todas as iniciativas, mantendo o acesso controlado e garantindo uma conformidade rigorosa.

Melhores recursos do Quickbase

Converta formulários de admissão tradicionais em entradas inteligentes e dinâmicas usando prompts e automação

Permita que as equipes de campo atualizem o progresso ou marquem conclusões instantaneamente a partir de qualquer dispositivo

Conecte-se às suas ferramentas preferidas para obter uma visão unificada sem soluções manuais alternativas para treinamento

Limitações do Quickbase

Os usuários devem salvar ou cancelar ao editar o espaço de trabalho, mesmo que nenhuma alteração seja feita, o que atrapalha os fluxos de trabalho

Os dados em guias ocultas ainda podem estar acessíveis aos usuários, levantando possíveis preocupações com a privacidade

Preços do Quickbase

30 dias de avaliação gratuita

Equipe: US$ 35/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: $55/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Quickbase

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

🔍 Você sabia? A maioria das empresas afirma estar investindo em qualificação profissional, mas a realidade é diferente. O Relatório de Aprendizagem no Local de Trabalho do LinkedIn mostra que quase todas as iniciativas em grande escala ficam paradas nas fases de planejamento ou ativação inicial, e menos de 5% chegam ao ponto em que é possível medir o impacto. Um dos principais motivos? É difícil acompanhar o que está funcionando sem as ferramentas certas.

9. WorkRamp (ideal para capacitar equipes de atendimento ao cliente com planos de aprendizagem)

via WorkRamp

O WorkRamp é um LMS de última geração que ajuda as organizações a criar, oferecer e acompanhar iniciativas de aprendizagem em toda a sua força de trabalho. Sua plataforma intuitiva oferece suporte a várias modalidades de aprendizagem, incluindo sessões ministradas por instrutores, eLearning, vídeos, questionários e desafios, atendendo a diversas preferências de aprendizagem.

Ele orienta os funcionários em desafios de integração, trilhas de desenvolvimento, cursos de conformidade e programas de capacitação contínua. Com IA integrada e um painel centralizado para administradores e alunos, você pode implantar conteúdo de treinamento, automatizar tarefas e lembretes e gerenciar a experiência de aprendizagem de seus funcionários.

Melhores recursos do WorkRamp

Gere instantaneamente planos de treinamento, perguntas para questionários e resumos de módulos com a IA integrada diretamente no criador de cursos

Emitam certificados verificáveis após a conclusão, acompanhem as expirações e antecipem-se aos prazos de recertificação

Mantenha o controle do conteúdo de aprendizagem da marca com ferramentas de arrastar e soltar e fluxos de trabalho de publicação estruturados

Expanda o aprendizado interno para capacitação externa com portais centralizados para parceiros e clientes

Limitações do WorkRamp

Alguns usuários reclamam que recursos essenciais, como a desatribuição de conteúdo e regras avançadas de automação, ainda são básicos

Gerenciar plataformas internas e externas (ELC e CLC) pode ser confuso

Preços do WorkRamp

Demonstração disponível mediante solicitação

Preços personalizados

Avaliações e comentários do WorkRamp

G2: 4,4/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WorkRamp?

Uma perspectiva de uma avaliação da G2:

O que mais se destaca no WorkRamp é sua interface amigável e integrações perfeitas... Embora o WorkRamp seja uma ferramenta fantástica no geral, uma área que poderia ser melhorada são as opções de personalização para relatórios. Seria útil ter mais flexibilidade na criação de relatórios personalizados que atendam a necessidades específicas.

O que mais se destaca no WorkRamp é sua interface amigável e integrações perfeitas... Embora o WorkRamp seja uma ferramenta fantástica no geral, uma área que poderia ser melhorada são as opções de personalização para relatórios. Seria útil ter mais flexibilidade na criação de relatórios personalizados que atendam a necessidades específicas.

🧠 Curiosidade: quando os funcionários têm voz ativa sobre o que aprendem, eles têm quase 8 vezes mais chances de subir na empresa e mais de 5 vezes mais chances de se tornarem profissionais de alto desempenho. A escolha impulsiona o progresso.

10. Ethena (ideal para dimensionar treinamentos baseados em valores em ambientes de trabalho modernos)

via Ethena

O Ethena não é uma ferramenta comum de treinamento em conformidade; ele foi desenvolvido para tornar o aprendizado no local de trabalho relevante, flexível e menos enfadonho.

Você pode enviar seus materiais de treinamento obrigatórios, políticas ou até mesmo vídeos e combiná-los com o conteúdo da Ethena para criar algo personalizado para sua equipe. Com mais de 150 tópicos de treinamento modulares, ele se adapta à sua cultura, políticas e dinâmica de equipe exclusivas. A plataforma automatiza tarefas, personaliza o conteúdo com base em funções e locais e acompanha a participação.

Melhores recursos do Ethena

Execute campanhas integradas de phishing para testar a conscientização sobre segurança e reforçar o aprendizado baseado em riscos

Gere históricos detalhados dos alunos para avaliar rapidamente o progresso individual ou em equipe, o status de conclusão e a conformidade com as normas

Use modelos de planos de treinamento integrados para criar treinamentos do zero ou aprimorar o conteúdo existente com questionários, roteiros e slides

Limitações do Ethena

Editar conteúdo personalizado no meio de uma tarefa requer a reatribuição manual de usuários, o que é ineficiente

Adicionar usuários individuais a treinamentos recorrentes geralmente requer uploads de CSV, tornando o processo menos intuitivo

Preços da Ethena

Demonstração disponível mediante solicitação

Padrão: US$ 20/aluno (por ano)

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Ethena

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Gerenciamento de projetos para produção de vídeo

Acostume-se ao sucesso com o ClickUp

Cada software de acompanhamento de treinamento de funcionários oferece algo único. O segredo é escolher aquele que se alinha aos seus fluxos de trabalho e facilita o seu trabalho.

A boa notícia? Não faltam ferramentas. O desafio? Encontrar uma que faça tudo isso.

O ClickUp cobre todas as bases. Use o ClickUp Docs para centralizar o material de treinamento, os painéis para obter insights de treinamento em tempo real e o Brain para automatizar lembretes e pesquisas avançadas.

Não espere mais. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅